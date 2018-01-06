Оргвыводы после атаки боевиков на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии
Из Сирии приходят сообщения об успешной операции сирийской правительственной армии в южной части провинции Идлиб, в которой сосредоточены несколько тысяч террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Отмечается, что в ходе операции, продолжавшееся несколько часов от боевиков были освобождены три населённых пункта. САА вошли в Аль-Насирию, Лювайбиду и Восточную Лювайбиду, уничтожив до сотни террористов.
Относительно крупный отряд боевиков попытался отступить в сторону жилых кварталов более крупных населённых пунктов, однако в этот момент отступающую колонну с воздуха накрыла авиация ВВС Сирии. Группа боевиков была уничтожена в окрестностях города Кафр-Набл.
После этого сирийским войскам удалось взять под свой контроль один из командных пунктов боевиков, из которого осуществлялось управление операциями против правительственных сил. Командование САА сообщает о том, что армия будет вести наступление до полного разгрома террористических ячеек "Аль-Каиды"* не только в Идлибе, но и по всей Сирии, и это наступление террористы не смогут остановить, даже если "флагами оппозиции будут прикрываться американские наёмники".
На этом фоне появилась информация о том, что в связи с атаками боевиков на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике. В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.
Тщательно изучен маршрут террористов, которые несколько суток назад в составе мобильной миномётной группы смогли подойти к авиабазе в Латакии на расстояние в несколько километров. Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности. В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам.
В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.
Относительно крупный отряд боевиков попытался отступить в сторону жилых кварталов более крупных населённых пунктов, однако в этот момент отступающую колонну с воздуха накрыла авиация ВВС Сирии. Группа боевиков была уничтожена в окрестностях города Кафр-Набл.
После этого сирийским войскам удалось взять под свой контроль один из командных пунктов боевиков, из которого осуществлялось управление операциями против правительственных сил. Командование САА сообщает о том, что армия будет вести наступление до полного разгрома террористических ячеек "Аль-Каиды"* не только в Идлибе, но и по всей Сирии, и это наступление террористы не смогут остановить, даже если "флагами оппозиции будут прикрываться американские наёмники".
На этом фоне появилась информация о том, что в связи с атаками боевиков на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике. В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.
Тщательно изучен маршрут террористов, которые несколько суток назад в составе мобильной миномётной группы смогли подойти к авиабазе в Латакии на расстояние в несколько километров. Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности. В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам.
В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти