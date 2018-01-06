Оргвыводы после атаки боевиков на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

Из Сирии приходят сообщения об успешной операции сирийской правительственной армии в южной части провинции Идлиб, в которой сосредоточены несколько тысяч террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Отмечается, что в ходе операции, продолжавшееся несколько часов от боевиков были освобождены три населённых пункта. САА вошли в Аль-Насирию, Лювайбиду и Восточную Лювайбиду, уничтожив до сотни террористов.Относительно крупный отряд боевиков попытался отступить в сторону жилых кварталов более крупных населённых пунктов, однако в этот момент отступающую колонну с воздуха накрыла авиация ВВС Сирии. Группа боевиков была уничтожена в окрестностях города Кафр-Набл.После этого сирийским войскам удалось взять под свой контроль один из командных пунктов боевиков, из которого осуществлялось управление операциями против правительственных сил. Командование САА сообщает о том, что армия будет вести наступление до полного разгрома террористических ячеек "Аль-Каиды"* не только в Идлибе, но и по всей Сирии, и это наступление террористы не смогут остановить, даже если "флагами оппозиции будут прикрываться американские наёмники".На этом фоне появилась информация о том, что в связи с атаками боевиков на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике. В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.Тщательно изучен маршрут террористов, которые несколько суток назад в составе мобильной миномётной группы смогли подойти к авиабазе в Латакии на расстояние в несколько километров. Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности. В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам.В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.