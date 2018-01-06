02:23 07 января

Оргвыводы после атаки боевиков на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

Из Сирии приходят сообщения об успешной операции сирийской правительственной армии в южной части провинции Идлиб, в которой сосредоточены несколько тысяч террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Отмечается, что в ходе операции, продолжавшееся несколько часов от боевиков были освобождены три населённых пункта. САА вошли в Аль-Насирию, Лювайбиду и Восточную Лювайбиду, уничтожив до сотни террористов.

Относительно крупный отряд боевиков попытался отступить в сторону жилых кварталов более крупных населённых пунктов, однако в этот момент отступающую колонну с воздуха накрыла авиация ВВС Сирии. Группа боевиков была уничтожена в окрестностях города Кафр-Набл.

Оргвыводы после атаки боевиков на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии



После этого сирийским войскам удалось взять под свой контроль один из командных пунктов боевиков, из которого осуществлялось управление операциями против правительственных сил. Командование САА сообщает о том, что армия будет вести наступление до полного разгрома террористических ячеек "Аль-Каиды"* не только в Идлибе, но и по всей Сирии, и это наступление террористы не смогут остановить, даже если "флагами оппозиции будут прикрываться американские наёмники".

На этом фоне появилась информация о том, что в связи с атаками боевиков на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике. В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.

Тщательно изучен маршрут террористов, которые несколько суток назад в составе мобильной миномётной группы смогли подойти к авиабазе в Латакии на расстояние в несколько километров. Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности. В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам.

В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 296

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  1. хрыч Вчера, 16:11
    но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы

    обработать дустом и заминировать наглухо
    хрыч
    1. Vard Вчера, 16:14
      Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...
      Vard
      1. Голован Джек Вчера, 16:23
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

        А Вы, надо полагать, весь из себя по жизни такой прошаренный и продуманный? И не лажали ни разу?
        Это таки война. И если правда то видео, что тут гуляло (с салютами и пальбой на новый год), то... еще дешево отделались, в общем.
        Уверен, что завтра (7-го) там точно никаких фейерверков не будет.
        А вот это несколько удивило:
        ... могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель

        Что там, казалось бы, "решать"? Сбивать их к такой-то бабушке... все беспилотники, кроме наших, там лишние.
        ИМХО.
        Голован Джек
        1. bulvas Вчера, 16:43
          Цитата: Vard
          Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...


          Сразу видно еще одного эксперта
          Похвалитесь своими заслугами, или намекните, хотя бы, чтобы поверить вашим словам
          bulvas
          1. Идущий Вчера, 19:34
            "Не ошибается только тот , кто ничего не делает" и этот опыт стоит дорого.
            Идущий
            1. seos Вчера, 21:31
              Вот как раз мы то и ничего не делаем.... с нами воюют с 90х годов, а мы отвечаем по принципу подставь другую щеку... Путину у Кима надо занять шары, хоть на какое то время....
              seos
              1. Идущий Вчера, 21:36
                Попробуйте стать Президентом и мы вам поможем , посмотрим , что сможете сделать Вы.
                Идущий
                1. Inok10 Вчера, 22:01
                  Цитата: Идущий
                  Попробуйте стать Президентом и мы вам поможем , посмотрим , что сможете сделать Вы.

                  ... на 6 километрах от Базы "поймать" блуждающий миномет, это как в рамках Садового кольца в Москве угадать в какой из машин Черная Кошка ... Чудес на Свете не бывает ... hi
                  Inok10
                  1. Идущий Вчера, 22:09
                    Приветствую Алексей! hi , товарищу хочется славы , а приходит бытовуха и жизнь требует сегодня и сейчас , а мечтаний так много...
                    Идущий
                    1. Inok10 Вчера, 22:28
                      Цитата: Идущий
                      Приветствую Алексей!

                      ... Мое Почтение ! Виктор ... hi ...
                      Цитата: Идущий
                      товарищу хочется славы , а приходит бытовуха и жизнь требует сегодня и сейчас , а мечтаний так много...

                      ... да уж ... ну хоть бы почитали для приличия за организацию охранения ... материалов в сети предостаточно ... так и даже на сие у них ума не хватает ... то у них 82 мм при прямом попадании в горизонтальное хвостовое, следов на вертикальном не оставляет, на расстоянии 1 метр ... laughing ... то им подавай минирование местности вокруг и не менее 10 км ... куда правда Мирных девать они не знают ... не летали Мы с Джебла даже во времена 5й ОпЭск ... другой там был аэродром и то только Ту-16Р ... hi
                      Inok10
            2. iouris Вчера, 23:13
              Цитата: Идущий
              этот опыт стоит дорого.

              Этого опыта уже хоть отбавляй. Надо знать нормативные документы почитывать литературу.
              Если это работал спецназ некой державы, то долг чести надо возвращать.
              iouris
          2. Leeds Вчера, 20:16
            освобождены три населённых пункта. САА вошли в Аль-Насирию, Лювайбиду и Восточную Лювайбиду, уничтожив до сотни террористов.

            Щепотка забористой брехни в начале плохой новости для поднятия боевого духа. Интеллектуальный уровень аудитории оценивается как у исключённых за неуспеваемость ПТУшниках судя по всему.

            3 микроскопических села в пустыне взяты, но сотню убитых забрали выжившие духи с собой, ибо никто там ничего не сфоткал, либо «телефон был на зарядке».
            Leeds
            1. sheridans Вчера, 20:29
              И я там был и водку пил?
              sheridans
        2. tchoni Вчера, 17:02
          Цитата: Голован Джек
          А Вы, надо полагать, весь из себя по жизни такой прошаренный и продуманный? И не лажали ни разу?

          Вы знаете, с год назад на этом сайте выдожили спутниковые снимки базы "хмеймим". Не помню уже чем хвастались... но выложили. Они и сейчас в фото-видео поди валяются где то. Так адекватные люди из местной общественности тогда указывали господам любителям порадоваььсЯ на явную безалаберность организации стоянки самолетов и другой авиатехники (отсутствовали не только рассредоточение ла (что , кстати, УСТАВ требует), но и элементарная противопожарная обваловка отдельных мнст стоянок. Молчу про укрытиЯ и т.д.) И объясняли восторженным людЯм, что при любом артиллерийском, бомбовом, ракетном ударе (нужное подчеркнуть) подобное стояние плохо кончиццо! НО!!!
          Восторженные люди ответствовали, что собранную в кучу технику и людей проще защищать от отдельных психов на шахид-мобилях. А, дескать, ракеты панцирь посбивает...
          Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности. В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам.
          В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.

          Спутниковую карту базы "хмеймим" достать в гугле - не проблема. Да, ее точность +-25 метров по кругу, но, чтобы попасть в забитую бортами (реально на снимках крыло к крылу) стоянку размером 50х300 метров (оч грубая оценка) - этой точности достаточно.
          Ну и контроль беспилотников....
          А я вот , стесняюсь спросить, а иде наш пазырь? и чёй та он енти беспилотники-беспризорники не сбивает в радиусе 10 км?
          tchoni
          1. Голован Джек Вчера, 17:40
            Цитата: tchoni
            tchoni

            Вас понял, и почти со всем согласен.
            С чем согласен... не совсем:
            Латакия - гражданский аэропорт в прошлом, было ли "добро" от (условно) Асада на ее перекройку в полноценную авиабазу - я не знаю.
            Но думаю, что теперь точно будет, и "перекроят".
            Беспилотникам там делать нефиг, я уже сказал об этом. Странно, что раньше не сбивали. Теперь, думаю, начнут.
            Ибо карта - это одно, а корректировка в режиме on-line - это гораздо гораздее. Для нападающего, естессно.
            Вот примерно так.
            Голован Джек
            1. Incvizitor Вчера, 18:36
              Латакия - гражданский аэропорт в прошлом, было ли "добро" от (условно) Асада на ее перекройку в полноценную авиабазу - я не знаю.

              Там хоть из песка насыпали капониры?
              Вот хотя бы так:

              Или всё как на авиасалоне крыло к крылу просто поставили?
              Incvizitor
              1. Spez Вчера, 22:56
                Да чё капониры-то, давайте сразу в движки песка насыпем, и камнями поверх фонаря "забронируем", а на крылья с тем же песком мешков наложим - ни одна мина не возьмёт. Ах, да, забыл про противокумулятивные решётки, как на танках, чтоб из гранатомёта если пальнут...
                Spez
          2. самый главный Вчера, 17:59
            Цитата: tchoni
            А я вот , стесняюсь спросить, а иде наш пазырь? и чёй та он енти беспилотники-беспризорники не сбивает в радиусе 10 км?

            А вдруг это "партнер" играится? неззя обидить .... Трамушка разгневается. А Если серьезно, то база выбрана неудачно... надо в пустыню её переводить. что бы каждый суслик на 300 верст вокруг был как на ладони и в случае если он высунет нос из норки, то автоматически получал бы пулю в лоб. А Латакию оставить вторым аэродромом базирования. А над всей Сирией уже давно пора вводить бесполетную зону для тех, кто там без приглашения находится.
            самый главный
            1. Rostislav Вчера, 18:07
              Перенос базы это нереально, а вот под этим
              А над всей Сирией же давно пора вводить бесполетную зону для тех, кто там без приглашения находится.

              подписался бы 100500 раз.
              Rostislav
              1. МойВрач Вчера, 18:52
                Цитата: Rostislav
                подписался бы 100500 раз.

                Жаль только что вы уважаемый не Асад и не Путин.
                МойВрач
                1. Pirogov Вчера, 20:35
                  Цитата: МойВрач
                  Жаль только что вы уважаемый не Асад и не Путин.

                  Так у Асада возможностей не намного больше чем у Rostislavа .)))
                  Pirogov
            2. Кент0001 Вчера, 19:25
              Вы называете это переводить? Это называется-построить , дорого и долго.
              Кент0001
        3. askme Вчера, 17:25
          Достаточно обрабатывать их РЭБом...)
          askme
        4. Кент0001 Вчера, 19:18
          ссым наверное...сбивать-то....или рэбом обрабатывать. заклятые друзья не велят. так и дальше будет, ПОКА МАТРАСЫ СВОЮ БАЗУ НЕ УБЕРУТ И БАРМАЛЕЕВ РЕАЛЬНО (А НЕ НА СЛОВАХ ПОБЕДЯТ)....
          Кент0001
          1. Голован Джек Вчера, 19:21
            Цитата: Кент0001
            Кент0001

            У Вас энурез? Мои соболезнования.
            А если служили когда-нить, должны знать, что без приказа что-то (упаси, Боже) "сбивать" - чревато боком.
            Видимо, приказа такого не было. Судя по последним новостям - теперь он есть.
            Голован Джек
            1. Кент0001 Вчера, 19:23
              Будем посмотреть..не верится мне в приказ. Да и про энурез, запомните-по себе о людях не судят.
              Кент0001
              1. sogdy Вчера, 21:34
                Цитата: Кент0001
                Да и про энурез, запомните-по себе о людях не судят

                Цитата: Кент0001
                ссым наверное...сбивать-то...

                Странно таки...
                sogdy
          2. Cop Вчера, 22:33
            ссым наверное...сбивать-то...

            Ну почему ссым? Вот......
            Cop
        5. Vard Вчера, 19:58
          Увы ни что национальное мне не чуждо... И хождение по граблям моё любимое времяпровождение... В результате у меня рак четвёртой степени и инвалидность второй группы... И это не злорадство, а сожеление...
          Vard
        6. Мих1974 Вчера, 22:45
          Помниться в чеченские войны оборона Ханкалы достигла уровня "абсолют" - НИ ОДНОГО обстрела и тем более минометного налета!! am
          Если для этого нужно сделать "мертвую зону" а радиусе 10 км по периметру - то пусть делают. на жилые дома и посевы - людей отселить, ВСЕ поля заминировать так что бы даже таракан взрывался! good Будут недовольны местные - можем предложить воевать без нас fool наверняка и отселение и запрет на использование полей будет стоить администрации Ассада значительно меньше чем война без нас. lol
          Мих1974
        7. Сибирский цирюльник Сегодня, 00:06
          Прошу прощения,Вы предвидеть атаку??? Если да,то почему такие потери??? Если нет,то почему такие потери???? Ходе люди,отвечающие за безопасность?????
          Гробами платим,опять...(((
          Ни чему не учит ,опыт,жизнь... (
          Стыд и срам...((((
          Сибирский цирюльник
      2. evp Вчера, 17:04
        может специально оставили лазейку, чтоб с поличным матрасников взять?)
        evp
        1. Кент0001 Вчера, 19:21
          Че, очередной хитрый-прихитрый план сами знаете кого? Не смешно, уже давно не смешно.
          Кент0001
      3. LSA57 Вчера, 17:11
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия..

        не ошибается только тот, кто НИЧЕГО не делает
        LSA57
        1. Кент0001 Вчера, 19:28
          т.е. дядьки с большими звездами ничего не делают. За время проведения операции могли бы уже и подготовиться к разным раскладам, с учетом наличия БОЕВИКОВ в ДАМАССКЕ. Не в обиду нашему ВЫСОКОМУ командованию, но лажали они достаточно (вспомнить фейковое видео из игры, и гибель боевого генерала на передовой, ну и еще наверняка то, что нам просто знать не положено). Не верю в 7 уничтоженных самолетов, а вот червяк сомнений гложит и гложит...
          Кент0001
      4. kamski Вчера, 17:11
        откуда в МЧС такие познания в МЧС такому не готовят
        kamski
      5. ИванИванов Вчера, 17:17
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

        Те же самые мысли. не первоклассники же блин.
        ИванИванов
        1. Кент0001 Вчера, 19:30
          Вот и я о том же, так ведь сейчас заклюют с диванов-то.
          Кент0001
      6. БАРХАН Вчера, 17:48
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать.

        Можно только уничтожить после или превентивно врага.Предотвратить не выявив нельзя.Спокойно можно обстрелять из миномётов и Белый Дом и Кремль...Невозможно выявить намерения замкнутой группы.
        БАРХАН
        1. Голован Джек Вчера, 18:07
          Цитата: БАРХАН
          Спокойно можно обстрелять из миномётов и Белый Дом и Кремль

          Это перебор. Все прочее - верно.
          Голован Джек
          1. БАРХАН Вчера, 20:54
            [quote=Голован Джек]Это перебор. .[/qu
            Отнюдь.Давайте я Вам несколько вариантов набросаю...
            1)Подъезжает В 3 км дальности дорожно-ремонтная машина устанавливает коробкой 4 щита и спокойно устанавливает 82 мм миномёт.Из-за щитов не видно .что там "рабочие" делают.
            2)Та же машина с высокими бортами(щитов на земле не требуется.Наводится миномёт и в конце скидывается верхний тент для стрельбы...
            3)Плоские крыши домов или скатные с частичной разборкой...под видом ремонтных работ....
            Заметьте я накидал три варианта за пять минут...Причём строительные фирмы и пропуска в центр будут настоящие,просто будут использоваться в тёмную.
            Все промеры дистанций и ориентиров, вычисления можно произвести заранее.
            Ну и ,если исполнители будут идейные смертники,не требующие эвакуации то времени на исполнение прибавится...
            Что то подобное могло быть и в Латакии.
            Способы войны постоянно совершенствуются.И только тотальная зачистка территорий с физическим уничтожением противника приносит полную победу.Любая сортировка на хороших и плохих приводит только к временной оккупации с последующим выводом войск.То есть сдачей плодов победы.
            БАРХАН
            1. Голован Джек Вчера, 21:43
              Цитата: БАРХАН
              1-2-3

              Не прокатит. Почему - не скажу, но не прокатит точно.
              Цитата: БАРХАН
              только тотальная зачистка территорий с физическим уничтожением противника приносит полную победу

              ИМХО - это таки проблемы САА и Асада.
              Проблема РФ - сохранить базу (базы).
              Над этим и надо работать... ну, и САА помогать, по мере надобности.
              Вот примерно так request
              Голован Джек
              1. БАРХАН Вчера, 22:38
                Цитата: Голован Джек
                Не прокатит. Почему - не скажу, но не прокатит точно.

                Земля-планета треугольная.Почему-не скажу,но треугольная точно.
                БАРХАН
                1. Голован Джек Вчера, 23:00
                  Цитата: БАРХАН
                  Цитата: Голован Джек
                  Не прокатит. Почему - не скажу, но не прокатит точно.

                  Земля-планета треугольная.Почему-не скажу,но треугольная точно.

                  Псевдоромбокубооктаэдр laughing
                  Вот такая:

                  Не все, что тебе рассказали, можно и нужно говорить - слыхали, наверное?
                  Ну, вооооот...
                  Голован Джек
            2. Мих1974 Вчера, 22:55
              Я уже писал про опыт защиты Ханкалы - 10 по перриметру "мертвая зона", ВСЕХ отселить, ВСЕ заминировать. подъезд только по двух специально оборудованным для отлова шахид мобилей дорогам good любая вошь сунувшаяся в "перриметр" - уничтожается без разбора!! В охраняемый периметр не заходит НИКТО, ни местные полицаи, ни "пастух за козой", ни "слегка сумасшедший", убивать должны ВСЕ кто сунется не по разрешенным дорогам. Никаких претензий за "случайно убитых" не принимать. Постоянно БПЛА с тепловизорами перриметр сторожить что бы даже "по нахалке" никто не мог думать проскочить. good
              Мих1974
      7. Владимир К. Вчера, 18:31
        Тут все не продумаешь. Вообще удивительно, что таких провокаций не случалось до этого - наш аэродром - самая лакомая цель для любых террористов в Сирии. Хорошо, если теперь от таких эксцессов застрахуются, да и исполнителей с заказчиками неплохо бы достать и распылить на атомы.
        Владимир К.
      8. Mavrikiy Вчера, 19:03
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

        (+) за второе предложение, смешно.
        (-) за бред третьего предложения. Подумали без тебя и предумали. Год просидели хорошо за забором. Партизанская война - динамичная. Мины - хорошо, вертолеты-патрули - хорошо, Собаки, спутники, поиски и тд, все хорошо, только маловато будет. Пуск НУРСа был недавно, мы сигнал не поняли, сбили и пошли шампанское пить, а они сапу уже копали.
        Что делать, с дивана не видно.
        Mavrikiy
      9. Кент0001 Вчера, 19:15
        ..а че думать-то? Мы же всех победили. Вот вам обратная сторона преждевременной бравады. Опять реально облажали нашу Победу, ну да, а теперь принимаем меры.
        Кент0001
        1. Кент0001 Вчера, 19:17
          ...да и еще, сегодня в новостях по ОРТ борт № 29 по рулежке выходил на взлет, это я к теме уничтоженных типа того самолетов вернулся.
          Кент0001
      10. НЕКСУС Вчера, 20:04
        Цитата: Vard
        Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

        С чего вы взяли,что об этом не подумали сразу? Просто того,что было предпринято в этой связи оказалось не достаточно. Главные направления и вероятные подходы изначально были перекрыты,но есть и пути,которые расценивались не столь атакаопасными,их и не перекрыли.Плюс помощь игиловцам БПЛА.А тут прямая работа ПВО базы и РЭБ комлексов оказалось явно недостаточной.
        Нужна эшелонированное прикрытие не только Хмеймима,но и Тартуса ,с учетом подходов и работы БПЛА любого явного или не явного супостата. Этим видимо и займётся наш военный контингент в Сирии. И еще очень немаловажный момент,-это работа с местными жителями в окрестностях наших баз,дабы иметь своих людей в населенных пунктах находящихся вблизи.
        НЕКСУС
      11. Сибирский цирюльник Вчера, 23:59
        "Пока гром не грянет- бабка не перекрестится"
        Сибирский цирюльник
    2. svp67 Вчера, 16:17
      Цитата: хрыч
      обработать дустом и заминировать наглухо

      Увы, НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Там рядом ДВЕ ТРАССЫ и населенных пунктов - полно.... Это ж не пустошь, а гражданский аэродром.
      svp67
    3. dubovitskiy.1947 Вчера, 16:17
      Цитата: хрыч
      но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы

      обработать дустом и заминировать наглухо

      Химия запрещена. Гуманней напалм. Простой продукт, мало портящий окружающую среду. Строения не повреждаются. Но гарантированно уничтожает плесень.
      dubovitskiy.1947
      1. хрыч Вчера, 16:43
        Цитата: dubovitskiy.1947
        Химия запрещена

        Этож ДДТ - инсектицид, применяют против комаров и вредителей, включая сельскохозяйственных. Кто сказал, что бармалеи не вредители laughing
        хрыч
      2. karish Вчера, 16:49
        Цитата: dubovitskiy.1947
        Химия запрещена. Гуманней напалм. Простой продукт, мало портящий окружающую среду. Строения не повреждаются. Но гарантированно уничтожает плесень.

        Цитата: хрыч
        обработать дустом и заминировать наглухо

        Тот случай когда я пожалуй соглашусь.
        Побольше дуста. laughing
        karish
    4. poquello Вчера, 16:23
      Цитата: хрыч
      но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы

      обработать дустом и заминировать наглухо

      уже, уже чего-то грохнули в воздухе, пока непонятно, не очень распространяются
      )))))))))))))))))))))))))
      poquello
      1. СРЦ П-15 Вчера, 16:26
        Продублирую свой предыдущий пост:
        Кстати, о беспилотниках:"Этой ночью силы ПВО с российской базы Хмеймим сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные объекты.
        Об этом сообщат журналисты и активисты на местных сайтах и в социальных сетях.
        «По информации с места была перехвачена ракета, по другим данным — самолет/беспилотник», — пишет известный сирийский военкор с псевдонимом Иван Сидоренко.
        Сотни жителей района также сообщили о громких взрывах в ночном небе, обсуждая происшествие на местных ресурсах.
        По предварительным данным, было сбито два беспилотных летательных аппарата.
        На медиа-ресурсах города Джебла местные жители обсуждают взрывы и склоняются к этой версии. Об этом пишут не только гражданские лица, но и бойцы Сирийской армии.
        Самер Ахмад сообщил, что по его данным были уничтожены два ударных беспилотника с бомбами."
        Источник: http://rusvesna.su/news/1514927900
        СРЦ П-15
        1. poquello Вчера, 16:31
          ага, вчера читал, больше информации нету
          poquello
        2. Tusv Вчера, 16:48
          Цитата: СРЦ П-15
          Кстати, о беспилотниках:"Этой ночью силы ПВО с российской базы Хмеймим сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные объекты
          .
          Ну ты же знаешь, что Летунов и ПВО нужно охранять, как Зеницу Ока. Иначе бармаглоты восторжестыуют. Вывод один, для ВС РФ Единого Нового Года не существует. НО! Для одной смены есть Новый Год, Для другой Старый Новый Год.
          Кстати по графику, мне Старый Новый Год больше нравиться
          Tusv
          1. Tusv Вчера, 17:24
            Это. прогулятца тапкой по таракнкам drinks
            Tusv
            1. СРЦ П-15 Вчера, 17:41
              Цитата: Tusv
              Ну ты же знаешь, что Летунов и ПВО нужно охранять, как Зеницу Ока.

              Я знаю, что в бытность моей службы в ПВО, в праздничные дни, несение дежурства только усиливалось! Не думаю, что сейчас стало по другому.
              Цитата: Tusv
              Кстати по графику, мне Старый Новый Год больше нравиться

              Раньше, когда я "употреблял", мне оба Новых года нравились! laughing
              С Рождеством Христовым тебя, Вова! drinks
              СРЦ П-15
              1. Tusv Вчера, 18:03
                Цитата: СРЦ П-15
                С Рождеством Христовым тебя, Вова!

                drinks Не Ну какие подллцы. В первый раз на Рождество вижу дождь.
                Фсе Деды Морозы меняют свои 300 долларовые шубы на полушубок аля бомж Санта Клауса.
                Однако санкци. bully drinks
                Tusv
          2. самый главный Вчера, 18:07
            Цитата: Tusv
            у ты же знаешь, что Летунов и ПВО нужно охранять, как Зеницу Ока. Иначе бармаглоты восторжестыуют. Вывод один, для ВС РФ Единого Нового Года не существует.

            Сколько помню свою службу, на НГ всегда усиление и УДВОЕНИЕ дежурных смен проводится...
            самый главный
            1. Tusv Вчера, 18:42
              Цитата: самый главный
              Сколько помню свою службу, на НГ всегда усиление и УДВОЕНИЕ дежурных смен

              Удвоение? С БД снимаемся. Техника ОК тогда можно пойтить даже на утроение drinks
              Американцам, которые службу тащат против нас - гип ги ура! Им щаз особенно тяжело. Вместо Санта Клауса Дед Мороз пришел lol , а нам Ваще Посейдон wassat
              Tusv
    5. тол100в Вчера, 16:37
      Цитата: хрыч
      обработать дустом и заминировать наглухо

      Все базы СГА на территории Сирии! Это будет пожалуй лучший ответ! Когда же мы в конце концов начнем давать НОРМАЛЬНЫЕ ответы? Что бы земля у них под ногами горела?!
      тол100в
    6. Геркулесыч Вчера, 17:28
      Увы, но жизнь ничему не учит, а потом все вдруг разом становятся сильны задним умом !
      Геркулесыч
    7. Muvka Вчера, 18:05
      Ну хватит доказательств целой сушки с БН 29?

      Видео еще вчерашнее.
      Muvka
      1. Кент0001 Вчера, 19:39
        Сегодня её по ОРТ видел в утренних новостях. Живее всех живых.))) Да будет так!!!
        Кент0001
      2. Captain Nemo Вчера, 20:35
        Я б ведущую попежил wassat
        Captain Nemo
    8. Mavrikiy Вчера, 18:44
      Цитата: хрыч
      но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы

      обработать дустом и заминировать наглухо

      Да, а через месяц опять:
      командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике.

      Партизанская война - война динамичная. Кто сидит, до того "докапаются"
      Mavrikiy
    9. БАРХАН Сегодня, 02:17
      Цитата: хрыч
      но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы

      обработать дустом и заминировать наглухо

      БАРХАН
  2. svp67 Вчера, 16:13
    Это все ОТЛИЧНО, а "оргвыводы" то хороши тогда, когда они действенны. А это показывает время и практика. И я понимаю, что стоящие в линейку самолеты легче охранять, но может пора и обваловку сделать, для каждого.
    svp67
    1. karish Вчера, 16:15
      Цитата: svp67
      Это все ОТЛИЧНО, а "оргвыводы" то хороши тогда, когда они действенны. А это показывает время и практика. И я понимаю, что стоящие в линейку самолеты легче охранять, но может пора и обваловку сделать, для каждого.

      2 -го января был отправлен в отставку министр обороны Сирии -- без объяснений причин. : request
      karish
      1. svp67 Вчера, 16:17
        Цитата: karish
        2 -го января был отправлен в отставку министр обороны Сирии -- без объяснений причин. :

        Интересно было бы узнать, а у нас кто понес наказание.
        svp67
        1. karish Вчера, 16:19
          Цитата: svp67
          Цитата: karish
          2 -го января был отправлен в отставку министр обороны Сирии -- без объяснений причин. :

          Интересно было бы узнать, а у нас кто понес наказание.

          А до 4-го числа об этом вообще никто не знал.
          Вроде ничего не было -так и наказывать некого. request
          karish
          1. bouncyhunter Вчера, 16:32
            atalef , приветствую ! hi drinks
            Цитата: karish
            Вроде ничего не было -так и наказывать некого.

            Всему своё время - разберутся как следует и накажут кого попало . wink
            bouncyhunter
            1. karish Вчера, 16:37
              Цитата: bouncyhunter
              atalef , приветствую !

              Аталеф умер , погиб в неравном бою , похоронен с почестями.
              crying
              С Рождеством !!!
              Поздравляю всех православных !!!
              drinks hi

              Цитата: bouncyhunter
              Всему своё время - разберутся как следует и накажут кого попало .

              Я не сомневаюсь.
              Министр обороны Сирии уволен-- 100% не просто так.
              karish
              1. bouncyhunter Вчера, 16:39
                Цитата: karish
                Аталеф умер , погиб в неравном бою , похоронен с почестями.

                Знаю , помню и скорблю ... crying
                Цитата: karish
                С Рождеством !!!
                Поздравляю всех православных !!!

                Искреннее спасибо , Саша ! good drinks
                Цитата: karish
                Министр обороны Сирии уволен-- 100% не просто так

                Это точно , факты нам не известны и вряд ли станут достоянием общественности в ближайшие годы .
                bouncyhunter
                1. хрыч Вчера, 16:54
                  Цитата: bouncyhunter
                  Искреннее спасибо

                  Прими и от православных поздравления со Светлым Праздником Рождества drinks
                  хрыч
                  1. bouncyhunter Вчера, 17:06
                    Дружище и братка Хрыч ! hi soldier Приветствую и поздравляю так же тебя и всех кто тебе близок и дорог !!! drinks drinks drinks
                    bouncyhunter
              2. Комментарий был удален.
                1. karish Вчера, 16:55
                  Цитата: хрыч
                  Цитата: karish
                  погиб в неравном бою

                  С модераторами?

                  нет ,блин , с 10-ой виндой belay
                  karish
                  1. Muvka Вчера, 18:17
                    Снова привет, мой утренний коллега. Вам хватит такого доказательства целой сушки с БН 29? Или этого вам тоже будет мало?
                    Muvka
                    1. karish Вчера, 18:57
                      Цитата: Muvka
                      Снова привет, мой утренний коллега. Вам хватит такого доказательства целой сушки с БН 29? Или этого вам тоже будет мало?

                      как странно в репортаж попал именно су с номером 29 , су -35 ( почему то ) вскользь и транпортник.
                      А так конечно ничего не ьыло , и самолёты не пострадали и МО как всегда молчит.
                      karish
                      1. Muvka Вчера, 19:12
                        Именно потому эти самолеты специально и показали. Потому, что именно про эти самолеты и говорили, что они уничтожены или очень сильно повреждены. Наше МО так работает. Статус-6 помните? Вы с утра говорили, что поверите, что ничего критического на базе не произошло, если вам предоставят фото целой сушки. Вам предоставили видео. Вы довольны? Вам этого достаточно? Или как я и думал, будете искать причины отказаться от своих слов?
                        Muvka
                      2. Мих1974 Вчера, 23:31
                        Смотрите внимательно НЕ на 29 борт, ибо его специально показывают, смотрите ЗА него: все "сушки" 24 стоят с открытыми "колпаками" - они все рабочие иначе на фига их дождем наполнять(?), у всех самолетов хвостовые кили ЦЕЛЫЕ good - это вам не руль высоты, его затрахаешся менять , на взлет вроде покатился 41 борт, да не взлетел, то и не стоит статуей good , взлетел - то ли 30, то ли 35, ну и самое последнее - найдите мне ДЫРКУ, на покритии аэродрома!!! request , а не ту их. Даже не пытайтесь фантазировать - уже залили свежим бетоном, делать им сейчас нечего как бетон заливать если бы реально самолеты покурочены были.
                        Мих1974
                    2. капрал Вчера, 22:57
                      Цитата: Muvka
                      Вам хватит такого доказательства целой сушки с БН 29?

                      Номер перерисовать- час делов.
                      Цитата: karish
                      как странно в репортаж попал именно су с номером 29 , су -35 ( почему то ) вскользь и транпортник.

                      Это все из серии "большая армейская показуха".
                      капрал
              3. vovanpain Вчера, 17:39
                Цитата: karish
                Аталеф умер , погиб в неравном бою , похоронен с почестями.

                Но в памяти народов ВО живет вечно drinks hi Здрав Будь Друже Александр! hi
                Цитата: karish
                Министр обороны Сирии уволен-- 100% не просто так.

                Ну таки да,это жжжжж не спроста,за внешний периметр на земле Хмеймима отвечали войска Асада. yes
                Цитата: karish
                С Рождеством !!!Поздравляю всех православных !!!

                И тебя Александер и всех с Рождеством Христовым. drinks hi
                vovanpain
                1. Shahno Вчера, 17:42
                  А главное чтобы наши народы понимали друг друга. И никогда не воевали. Пожелаю это в Рождество.
                  Shahno
                  1. Кент0001 Вчера, 19:41
                    Да не, все будет нормально, потому что ваших у нас значительно больше чем наших у вас.))) С РОЖДЕСТВОМ!!!!
                    Кент0001
              4. Dym71 Вчера, 19:05
                Цитата: karish
                Аталеф умер , погиб в неравном бою , похоронен с почестями.

                Но дело его живёт! wassat
                анекдот в тему:
                "ватник" глядит на комментарий "Аталеф умер, но дело его живет!"
                – уж лучше бы он жил!
                fellow
                Dym71
        2. sergo1914 Вчера, 16:31
          Цитата: svp67
          Цитата: karish
          2 -го января был отправлен в отставку министр обороны Сирии -- без объяснений причин. :

          Интересно было бы узнать, а у нас кто понес наказание.


          Вспомнили бы об армейских "оргвыводах" советских времен... Всех незастрелившихся одевали бы на кукан необъятных размеров.
          sergo1914
        3. самый главный Вчера, 18:09
          Цитата: svp67
          Интересно было бы узнать, а у нас кто понес наказание.

          Вася Пупкин!!! Он всегда во всем виновен!!!
          самый главный
        4. Кент0001 Вчера, 19:40
          ...все на Сердюкова скинули....
          Кент0001
      2. Голован Джек Вчера, 16:25
        Цитата: karish
        2 -го января был отправлен в отставку министр обороны Сирии -- без объяснений причин

        Однако, тенденция (с)
        Голован Джек
      3. Shahno Вчера, 16:49
        А мне кажется с объяснением. Сколько самолетов пришлось срочно прятать и восстанавливать за неделю. Салют российским техникам. Хорошая работа.
        Shahno
        1. Tusv Вчера, 17:04
          Цитата: Shahno
          Сколько самолетов пришлось срочно прятать и восстанавливать за неделю. Салют российским техникам. Хорошая работа.

          Для того техники и прячут, чтобы восстановить hi
          Tusv
        2. хрыч Вчера, 17:05
          Цитата: Shahno
          Салют российским техникам.

          Заменили стабилизатор и дырявый лючок бака laughing даже на бутылку не заработали wassat
          хрыч
          1. Shahno Вчера, 17:10
            Да то ж верно. 20 раз заменили. А главное, что быстро. И наши офеки все заснять не успели. Вы там не на формуле их готовите. Но процесс успели таки. И колво поврежденных ну не один точно.
            Shahno
          2. Shahno Вчера, 17:17
            Причем это же не осколочный. Вот ты мне скажи как не осколочным могли нанести ущерб живой силе?
            Shahno
            1. хрыч Вчера, 17:29
              Цитата: Shahno
              как не осколочным могли нанести ущерб живой силе?

              Нет достоверной информации. А распространять сплетни и домыслы не хочется.
              хрыч
            2. Ванёк Вчера, 17:49
              Цитата: Shahno
              как не осколочным могли нанести ущерб живой силе?


              А у не осколочных боеприпасов (б/б, п/к, и какие там ещё есть) нету осколков при разрыве?

              Видать еврейские.
              Ванёк
              1. Shahno Вчера, 18:05
                Я мог понять тип. Просто поверь мне.
                Shahno
                1. Ванёк Вчера, 18:06
                  Цитата: Shahno
                  Просто поверь мне


                  АААА ха ха ха?

                  Что ещё сделать?

                  Евреям верить - себя не уважать.
                  Ванёк
                  1. Shahno Вчера, 18:09
                    Или тебе нужно предложить
                    доказтельство
                    Shahno
                    1. Ванёк Вчера, 18:10
                      Цитата: Shahno
                      доказтельство


                      Доказательство*
                      Ванёк
                    2. Ванёк Вчера, 18:17
                      Комплект минометных выстрелов для 2Б9 был разработан ГНПП «Базальт». Миномет предназначен для поражения и подавления живой силы противника, расположенной открыто и в траншеях. Поэтому основным является осколочный выстрел ЗВ01 с миной 0-832ДУ, дающей радиус действительного поражения (50-процентная вероятность попадания осколка в ростовую фигуру) 18 м. Также используются осветительные мины С-832С и С-832СМ с радиусом освещения 250-300 м. Для стрельбы прямой наводкой по бронированным целям была разработана осколочно-кумулятивная мина с бронепробиваемостью до 150 мм.

                      И другими он не шмаляет. И как ни крути, они все осколочные. "Свет" не рассматривается.
                      Ванёк
          3. igor67 Вчера, 18:17
            Цитата: хрыч
            Заменили стабилизатор

            послезамены стабилизатора,а так же тросов стабилизатора и электрокабеля,отневелировать машину надо.и что по вашему стабилизаторы прям в ремкомплектах находятся на складах
            igor67
            1. хрыч Вчера, 18:32
              Цитата: igor67
              по вашему стабилизаторы прям в ремкомплектах находятся на складах

              Сирии Сушки поставляли, там для донорства у списанного найти не проблема на месте. Борта летают чуть не каждый день, с родины притащить также не проблема. Откалибровать, думаю, задача не великая, аппарат старый, надежный, трансплантологией такие машины часто приводят в порядок. Электрокабель и механизм не пострадал, боеприпас попал в край огромного стабилизатора, 2/3 его по фото просто целые, боеприпас прошел по плоскости и разворотил, вектор удара, соответствует нагрузке от сопротивления воздуха. Весьма повезло, одним словом.
              хрыч
            2. хрыч Вчера, 19:17
              Еще мы таки видели, как он выруливал на полосе, но мы таки не видели, как он взлетал. Я тут практически принимаю Гиюр под Рождество wassat и толкаю версию, что стабилизатор таки заменили, но до полетов не допустили, для нивелировки ибо нужны пгибогчики из КБ и техники высокого кгасса drinks
              хрыч
              1. Кент0001 Вчера, 19:45
                Блин, сам пару минут назад поймал себя на токой же мыслюхе, хотя видел в новостяъ борт с номером 29 ну рулехе.
                Кент0001
              2. Spez Вчера, 23:35
                Я не пытаюсь кого-то поймать на лжи и подтасовках, просто говорю. что вижу. Нафига, скажите, "сушке" выкатываться на рулёжку без подвешенного боекомплекта? Только если он уже после посадки рулит на стоянку. На видео не понятно, с или на. Если наши пускают дезу, то это высший пилотаж, кмк! wink
                Spez
          4. Spez Вчера, 23:15
            Носок киля подкрасили, а то на скрине от РТ у б/н29 он сильно ободран был, а тут прям глаза режет. Но борт не тот, который с развороченным оперением на фото был. Подвох где-то прям на виду, но не пойму я этого фокуса... Не номера же для съёмки поменяли...
            Spez
  3. Немезида Вчера, 16:14
    Оргвыводов нет,ибо командование РФ все время наступает на одни и те же грабли,что говорит о его некомпетентности,либо продажности и сознательной антироссийской деятельности...То бомбардировщик пошлют на задание без истребительного прикрытия,с фатальным результатом,то вертолеты ,с тем же результатом,то охрана базы ведется настолько беспечно,что противник имеет возможность обстреливать ее даже из рогатки...
    Немезида
    1. Володин Вчера, 16:20
      Цитата: Немезида
      командование РФ все время наступает на одни и те же грабли,что говорит о его некомпетентности,либо продажности и сознательной антироссийской деятельности.....то охрана базы ведется настолько беспечно,что противник имеет возможность обстреливать ее даже из рогатки...


      А дальше почему же не продолжаете? - то Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хомс и др. "продажное антироссийское командование" (С) поможет сирийской армии взять, то организуют котёл для ИГИЛ* под Абу-Кемалем...

      Это война вообще-то называется. А на войне, извините, одними победами-перемогами дело не обходится.

      Или, по-вашему, 1941-45 у армии были сплошь победоносными без прорывов диверсионных групп противника, без подстав "союзничков"?..
      Володин
      1. Немезида Вчера, 16:22
        Главная подстава войск РФ в Сирии,это паркетные генералы,многие из которых считают себя патриотами иностранных государств...Помнится в 2008 году ФСБ РФ уже поймало за руку полковника вооруженных сил РФ ( грузинской национальности ) за шпионаж в пользу Грузии...
        Немезида
        1. allaykbar Вчера, 16:32
          Немизиде походу оплачивают посты о "продажном командовании!" и "продажных паркетных генералах"

          наверное укроинец. всех этих неполживцев сдует с сайта после 18 года. останутся самые бескорыстные
          allaykbar
          1. Немезида Вчера, 16:33
            А кто платит тем ,кто гробит в Сирии войска РФ не задумывались?! А следовало бы ...
            Немезида
            1. Тралл Вчера, 17:24
              Цитата: Немезида
              А кто платит тем ,кто гробит в Сирии войска РФ не задумывались?! А следовало бы ...

              Привет, какел. Путину уже помолился?
              Не буду отвлекать. Пиши ещё.
              Тралл
              1. Немезида Вчера, 17:38
                Напиши своим бандеровцам,гуляющим в Минске под красно-белыми флагами и своему Лукашенко,который даже фильм Крым запретил...
                Немезида
        2. Офицер запаса Вчера, 16:42
          Цитата: Немезида
          Главная подстава войск РФ в Сирии,это паркетные генералы,многие из которых считают себя патриотами иностранных государств...Помнится в 2008 году ФСБ РФ уже поймало за руку полковника вооруженных сил РФ ( грузинской национальности ) за шпионаж в пользу Грузии...

          Я так понимаю, что Вы в армии не служили. И война для Вас - игра на компьютере.
          И еще. Чтобы бросаться подобными тяжкими обвинениями в измене Родине, нужно обладать информацией. Которой у Вас нет и быть не может. Так что все эти Ваши пустые слова могут квалифицироваться, как клевета, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За что действующим законодательством предусмотрено наказание в соответствии со ст. 128.1 УК РФ.
          И я не шучу. Одно дело - высказывать возмущение, другое - обвинять в измене Родине. Причем через средства массовой информации, которыми является ВО.
          Офицер запаса
          1. Немезида Вчера, 17:40
            Я так понимаю,что вы почитатель полководческих ( талантов ) таких как Павел Грачев...У меня о них иное мнение и по моему ,с такими как Грачев, нужно поступать так,как Сталин поступил с Павловым
            Немезида
            1. Офицер запаса Вчера, 17:44
              Грачева Вы приплели в диалог, поскольку Вам по существу на обвинение в клевете сказать нечего. У меня еще до этого Вашего комментария были сомнения - юноша или провокатор? Теперь сомнений нет. И я, повторяю, не шучу. Вычислить Ваш адрес и Вашу личность труда не составит.
              Так что, если в ближайшее время произойдут изменения в жизни, не удивляйтесь.
              Офицер запаса
              1. Немезида Вчера, 17:47
                Мне есть что сказать и я сказал,что все попытки адептов партии Единая Россия очиститься от своих косяков и косяков Ельцина ,в том числе в зоне боевых действий обречены на провал..За свои поступки нужно отвечать...Это из за бездарности командования РФ несет в Сирии основную массу боевых потерь..Угрожаете?! Ну ну...Офицер,липовый...
                Немезида
          2. Голован Джек Вчера, 18:09
            Цитата: Офицер запаса
            И я не шучу

            Ваш оппонент... малоадекватен.
            Не верите - зайдите в его профиль и почитайте (его же) комментарии.
            Голован Джек
            1. Фурия Вчера, 18:33
              Можно подумать,что вы тут ,луч света в темном царстве...Самое печальное,что сторонники Единой России не способны ни признать своих ошибок,ни принять меры к недопущению их в будущем...А оскорблять своих оппонентов ,просто за то,что они считают,что ваше желание управлять РФ опережает ваши способности,это последнее дело...Честь имею...
              Фурия
              1. sogdy Вчера, 19:28
                Цитата: Фурия
                Честь имею...

                Играя в ролевые игры, стоит лучше изучать персонаж. "Честь имею" - формальное представление младшего старшему по званию/должности до унтер-офицеров. Офицер-дворянин никогда не употребил бы подобное словосочетание.
                Срочно читаем как городовой честь за целковый отдал - "Кондуит и Швамбрания", если не ошибаюсь.
                И, девАчка, иметь несколько аккаунтов - стремно.
                sogdy
                1. Captain Nemo Вчера, 20:39
                  Некто Мичман любит говорить "честь имею", написав незнамо что
                  Captain Nemo
              2. allaykbar Вчера, 19:44
                .Честь имею...


                хаха

                какие же персонажи тут забавные есть. Главное чтоб не наоборот было
                allaykbar
            2. q75agent Вчера, 20:07
              так уже 6 января wink с 31 первого декабря уже ого го времени прошло wink Delirium tremens пришла laughing
              q75agent
        3. тол100в Вчера, 16:43
          Цитата: Немезида
          Главная подстава войск РФ в Сирии,это

          Главная подстава России и Российских войск - так это Вы - Немезида! С чьих рук жрешь!?
          тол100в
          1. Немезида Вчера, 17:41
            Такие как Грачев жрут с рук посольства США и пора бы наказать их по заслугам,вышкой
            Немезида
        4. Piramidon Вчера, 17:08
          Цитата: Немезида
          Главная подстава войск РФ в Сирии,это паркетные генералы,многие из которых считают себя патриотами иностранных государств...Помнится в 2008 году ФСБ РФ уже поймало за руку полковника вооруженных сил РФ ( грузинской национальности ) за шпионаж в пользу Грузии...

          И что, этот полковник нашими войсками в Сирии командовал? Диванные вояки, вроде вас, считают войну компьютерной игрушкой, когда имеются в запасе 10 жизней, можно сохраниться и считаться с сохранюшки.
          Piramidon
          1. Немезида Вчера, 17:41
            Диванные вояки,типа Грачева,угробили людей в Чечне и гробят их в Сирии
            Немезида
            1. Piramidon Вчера, 18:16
              Цитата: Немезида
              Диванные вояки,типа Грачева,угробили людей в Чечне и гробят их в Сирии

              Продолжаете свой свидомый троллинг? Вы бы еще Блюхера вспомнили. Грачев уже давно на 2 метра ниже поверхности земли лежит. Еще раз повторяю, что настоящая война - не компьютерная стратегия и без жертв не обходится. Но вы тут пытаетесь своими завываниями убедить всех в том, что российская группировка в Сирии несет ужасные потери.
              Piramidon
              1. Фурия Вчера, 18:36
                Да,война не компьютерная стратегия ,но если базу обстреливают из ( рогатки ) ,значит ее охрана и руководство этой охраной,никуда не годиться...Признайте это и исправьте ситуацию,вместо того,чтобы оскорблять тех,кто пишет горькую правду...
                Фурия
                1. Голован Джек Вчера, 19:09
                  Цитата: Фурия
                  если базу обстреливают из ( рогатки ) ,значит ее охрана и руководство этой охраной,никуда не годиться

                  Вам ответили уже, там и картинка есть. Гляньте на картинку, потом уж ОВЦУ раздавать бросайтесь...
                  Маячок:
                  Цитата: svp67
                  Там рядом ДВЕ ТРАССЫ и населенных пунктов - полно.... Это ж не пустошь, а гражданский аэродром
                  Голован Джек
                  1. Немезида Вчера, 19:43
                    Тут уже писал один не глупый человек о том,что населенные пункты можно сделать закрытыми городами ,а местных пропускать по пропускам,через КПП...Это дельная мысль,и раз она не приходит командованию в Сирии,значит как было сказано в одном советском фильме - Они ,,Не командиры''...а дворники с генеральскими погонами и пенсиями,протирающие штаны не на своем месте....
                    Немезида
                    1. Голован Джек Вчера, 20:06
                      Цитата: Немезида
                      населенные пункты можно сделать закрытыми городами ,а местных пропускать по пропускам,через КПП

                      Тпру... это таки не территория РФ, там свое правительство (которое в реале мало чем управляет, правда) и законы.
                      Цитата: Немезида
                      Это дельная мысль

                      Это феерический бред, простите мой французский...
                      Цитата: Немезида
                      раз она не приходит командованию в Сирии...

                      Вы телепат? Умеете... телепать? wink
                      Цитата: Немезида
                      дворники с генеральскими погонами и пенсиями,протирающие штаны не на своем месте

                      Тпру...
                      Либо уж с пенсиями, либо штаны не на своем месте...
                      У вас каша в мыслях, богиня... вы уж определитесь сперва, что сказать хотите, а после пишите что-нить.
                      А то можно попасть (страшно сказать) впросак belay
                      Голован Джек
                      1. Немезида Вчера, 20:15
                        Если правительство Сирии ничем не управляет и не считается с нуждами РФ ,тогда зачем РФ такое правительство?! Наши ( друзья ) из США в таких случаях ставят на посты президентов более лояльных им людей...Если любимый вами ВВП на это не способен,тогда он сам является препятствием для России в Сирии...
                        Немезида
                2. sogdy Вчера, 19:36
                  Цитата: Фурия
                  чтобы оскорблять тех,кто пишет горькую правду...

                  Скакунами запахло...
                  Ничего, что КАЖДЫЙ офицер может быть назначен дознавателем, следователем, членом трибунала? Намеренно употребляю форму, доступную пониманию украинки.
                  sogdy
                  1. Немезида Вчера, 19:57
                    Скорее врагами народа запахло,которые,как Грачев,привыкли гробить целые бригады и не нести за это никакой личной ответственности...По таким горе-полководцам палач скучает...и военный трибунал...
                    Немезида
                    1. Piramidon Вчера, 21:13
                      Цитата: Немезида
                      которые,как Грачев,привыкли гробить целые бригады

                      Вы кроме Грачева, судя по всему, больше никого не знаете, вот и козыряете покойничком. Кто из присутствующих в Сирии российских генералов угробил там бригаду? Несете какую то околесицу. Вы или из всепропальщиков, или из свидомых троллей с устаревшей методичкой.
                      Piramidon
                    2. sogdy Вчера, 21:50
                      Цитата: Немезида
                      привыкли гробить целые бригады

                      Девачка, Вы ничего не путаете? Бригад в Чечне не было. Только штатные.
                      sogdy
      2. Кент0001 Вчера, 19:50
        Не надо отсылать к 1941 году. Времена не те, и вроде (я теперь очень надеюсь) армия не та. А вот генералы с их дачами могут быть как раз ТЕ САМЫЕ (это не относится к тем кто воюет и погибает ТАМ на Передовой), а к стратегам с лампасами на штанах из штабов и всяких управлений. В тех кругах много "своих" и не важно что некомпетентны во многих вопросах, главное "свои", у нас в стране почти везде так, к сожалению.
        Кент0001
    2. svp67 Вчера, 16:21
      Цитата: Немезида
      Оргвыводов нет,ибо командование РФ все время наступает на одни и те же грабли,что говорит о его некомпетентности,либо продажности и сознательной антироссийской деятельности...То бомбардировщик пошлют на задание без истребительного прикрытия,с фатальным результатом,то вертолеты ,с тем же результатом,то охрана базы ведется настолько беспечно,что противник имеет возможность обстреливать ее даже из рогатки...

      Вы сами то воевали или в армии хотя бы служили? Война очень далека от того, что можно увидеть на экранах телевизоров и мониторов.
      Тем более, что на 100% уверен, что если это и были "бармалеи", то явно имеющие хорошее разведывательное и другое боевое обеспечение, а такое там имеют только "зведно-полосатые"
      svp67
      1. Немезида Вчера, 16:28
        Если командование посылает в зону боевых действий один Ми-8 без прикрытия Ми-24 и делает так несколько раз,то по такому командованию уже скучает военный трибунал...
        Немезида
        1. Володин Вчера, 16:34
          Цитата: Немезида
          Если командование посылает в зону боевых действий один Ми-8 без прикрытия Ми-24

          Я надеюсь, вы не считаете всерьёз, что Ми-8 сегодня - это только "коробка" с вертушками, которую непременно нужно чем-то прикрыть. На всякий случай - Ми-8АМТШ, который применяется в Сирии. Вдруг захотите почитать о его характеристиках и возможностях https://topwar.ru/78179-transportno-shturmovoy-ve
          rtolet-mi-8amtsh.html
          Володин
          1. Немезида Вчера, 16:36
            Ми-8 это именно коробка,без брони,с низкой скоростью...В Чечне они летали простреленные из РПК,как решето и посылать их на задание без прикрытия мог только враг народа,типа Паши Грачева,по кличке Мерседес...
            Немезида
            1. Володин Вчера, 17:01
              Цитата: Немезида
              Ми-8 это именно коробка

              Ну, если тут у вас такая песня, что Ми-8 и Ми-8АМТШ считается "одной и той же коробкой", тогда разрешите откланяться...
              Володин
              1. Немезида Вчера, 17:42
                Ми-8 в Чечне называли коровами и этим все сказано...
                Немезида
              2. igor67 Вчера, 18:32
                ну и разница в навесной бронеплите.Коровами мы называли Ми6,днище этой машины превращалось в решето,100% замана ,как и топливных баков под полом.У ми* или версия АМТШ вы считаете лучшее бронирование
                igor67
                1. sogdy Вчера, 20:13
                  Цитата: igor67
                  6,днище этой машины превращалось в решето,100% замана ,как и топливных баков под полом.

                  "2. Общие сведения о топливной системе вертолёта Ми-8Т

                  Топливная система предназначена для размещения необходимого количества топлива на борту вертолёта и бесперебойной подачи его к насосам регуляторам двигателей на всех режимах и высотах, а также для подачи топлива в керосиновый обогреватель КО-50.

                  Топливо на вертолёте размещается в расходном и двух основных подвесных баках. Расходный бак установлен в верхней части фюзеляжа за редукторным отсеком, а подвесные топливные баки крепятся с помощью трёх или четырёх стальных лент снаружи у бортов фюзеляжа."
                  http://www.bestreferat.ru/referat-214035.html

                  Ващета, Ми-8 разработан с учетом опыта аэромобильных войск США. Рассчитан на аварийную посадку на любом рельефе. Ну таки кроме проводов ЛЭП-600...
                  sogdy
                  1. igor67 Вчера, 20:31
                    Цитата: sogdy
                    Цитата: igor67
                    6,днище этой машины превращалось в решето,100% замана ,как и топливных баков под полом.

                    "2. Общие сведения о топливной системе вертолёта Ми-8Т

                    Топливная система предназначена для размещения необходимого количества топлива на борту вертолёта и бесперебойной подачи его к насосам регуляторам двигателей на всех режимах и высотах, а также для подачи топлива в керосиновый обогреватель КО-50.

                    Топливо на вертолёте размещается в расходном и двух основных подвесных баках. Расходный бак установлен в верхней части фюзеляжа за редукторным отсеком, а подвесные топливные баки крепятся с помощью трёх или четырёх стальных лент снаружи у бортов фюзеляжа."
                    http://www.bestreferat.ru/referat-214035.html

                    Ващета, Ми-8 разработан с учетом опыта аэромобильных войск США. Рассчитан на аварийную посадку на любом рельефе. Ну таки кроме проводов ЛЭП-600...

                    вы внимательны?я описал топливные баки на ми6,какие баки и из чего сделаны и что в нутри баках прекрасно знаю,демонтировал неоднократно за многие годы.и на ми6 ина ми24,
                    igor67
                    1. sogdy Вчера, 21:54
                      Цитата: igor67
                      ,демонтировал неоднократно за многие годы.и на ми6 ина ми24,

                      Ми-24 разработан на базе Ми-8. Так что же Вы демонтировали?
                      sogdy
                      1. igor67 Вчера, 22:00
                        Цитата: sogdy
                        Цитата: igor67
                        ,демонтировал неоднократно за многие годы.и на ми6 ина ми24,

                        Ми-24 разработан на базе Ми-8. Так что же Вы демонтировали?

                        разбирал кабину оператора ,летчика,грузовую кабину,может вам расказать где крепится сигнализатор стружки,или датчик ТР1?
                        igor67
                  2. Captain Nemo Вчера, 20:43
                    Извините, но ЛЭП - 600 не бывает wassat
                    Captain Nemo
                    1. karish Вчера, 20:54
                      Цитата: Captain Nemo
                      Извините, но ЛЭП - 600 не бывает wassat

                      Игорянычь не электрик.
                      Он вертолёты ремонтировал в Канатопе .
                      А у нас , он в таком вкусном месте работает tongue

                      karish
                    2. sogdy Вчера, 22:01
                      Да-да, конечно-конечно.
                      Цитата: Captain Nemo
                      ЛЭП - 600 не бывает

                      Мимо нас три проходит.
                      Да и Лебедя на такую посадили... Но Вы можете оставаться при своем мнении.
                      sogdy
        2. svp67 Вчера, 16:35
          Цитата: Немезида
          Если командование посылает в зону боевых действий один Ми-8 без прикрытия Ми-24 и делает так несколько раз,то по такому командованию уже скучает военный трибунал...

          Современный Ми-8, далеко не "мальчик для битья" и ответить может так, что и "костей не соберут". А ситуации бывают разные и нам сейчас о них судить, имея информации "0,0".... как то не профессионально.
          Тем более, что наша авиационная группировка там, довольно малочисленная и для "крокодилов" и своей работы хватало и хватает более чем.
          svp67
          1. Немезида Вчера, 17:43
            Вы на Ми-8 в Чечне явно не летали,а мнение паркетных мне не интересно...
            Немезида
            1. sogdy Вчера, 20:45
              Цитата: Немезида
              Вы на Ми-8 в Чечне явно не летали

              В Чечне - нет. Но охотился, зверь отстреливался.
              Ми-8 более отработан для горно-лесистой местности, чем Ми-24/28/35, кстати, созданных на базе Ми-8.
              Применение крокодила в Чечне не представляю.
              От ЗРК ни один из них не имеет прямой защиты, от стрелкового (кроме Шилки) защищены все.
              По какому поводу истерика?
              sogdy
              1. Голован Джек Вчера, 20:50
                Цитата: sogdy
                По какому поводу истерика?

                (шепотом, в сторону, прикрывая рот ладонью): по привычке yes
                Почитайте комментарии оппонента, все поймете.
                Цитата: sogdy
                В Чечне - нет. Но охотился, зверь отстреливался

                Вот за это - хищный плюс... больше ничего не могу, извините request
                Голован Джек
              2. Немезида Вчера, 20:50
                Кабаны,которых вы расстреливали с вертолета,не стреляли в вас в ответ...Попробуйте пострелять с Ми-8 по боевикам,поймете разницу...и очень быстро...Если вы не представляете применение Ми-24 в Чечне,то не надо писать о боевом применении вертолетов,это не охота на кабана...
                Немезида
                1. sogdy Вчера, 22:45
                  Цитата: Немезида
                  Кабаны,которых вы расстреливали с вертолета,не стреляли в вас в ответ..

                  Девачка, я на дичь не охотился, только на двуногих. И не кенгуру. Кстати, их требовалось еще и допросить.
                  Цитата: Немезида
                  Если вы не представляете применение Ми-24 в Чечне,то не надо писать о боевом применении вертолетов

                  Да-да, конечно-конечно. За сколько секунд крокодил проходит горную долину? На каком расстоянии от склона? Зависнуть он не может. Да и с воздухом там немножко не того...
                  Девачка, Вы пишете абсолютно абсурдные вещи.
                  У Вас там что, САУ ставили осколочную защиту от вертолетов? И надо было ПТУРСы кидать? Или таки "живая сила"?
                  Или новый пример в методичке? Так он физике не соответствует.
                  sogdy
      2. Кент0001 Вчера, 19:53
        А мы про это (звездно-полосатых) ну ни сном ни духом...даже и не догадывались в условиях их прямого противодействия и поддержки террористов. Это называется провал аналитики или еще хуже....
        Кент0001
    3. Пленник Вчера, 16:23
      Бомбемр без прикрытия это сильно. А у игил истребители в наличии, что без прикрытия ну никак? what "Смешались в кучу кони, люди..." короче.
      Пленник
      1. Немезида Вчера, 16:29
        А вот если бы за сбитый в Сирии Су-24 тех у кого в голове все смешалось разжаловали в рядовые и отправили служить регулировщиками в Магадан,другим была бы наука...
        Немезида
        1. sogdy Вчера, 20:49
          Цитата: Немезида
          разжаловали в рядовые и отправили служить регулировщиками в Магадан

          А Устав прочитать?
          sogdy
      2. svp67 Вчера, 16:34
        Цитата: Пленник
        "Смешались в кучу кони, люди..." короче.

        И "навозом" всех, по самую шею...что бы дольше воняло.
        svp67
      3. МЮД Вчера, 18:04
        Поддержу Немезида. За несколько дней до трагедии, и не раз, турецкая сторона заявляла, что будет сбивать самолеты если они нарушат воздушное пространство Турции. Оставить без внимание данную информацию и есть некомпетентность или предательство.
        МЮД
        1. Кент0001 Вчера, 19:55
          Жаль что плюс только один выписывается...
          Кент0001
        2. sogdy Вчера, 20:52
          Цитата: МЮД
          За несколько дней до трагедии, и не раз, турецкая сторона заявляла, что будет сбивать самолеты если они нарушат воздушное пространство Турции

          Это 12-километровая зона ДО границы Турции? Окстись.
          sogdy
  4. Глядя Петрович Вчера, 16:16
    Главное что решили арабов убрать из охранения. Лучше поздно, чем никогда. Это же надо было додуматься арабам доверить такой важный вопрос.
    Зону вокруг авиабазы Хмеймим зачистили и расширили после обстрела. Теперь охранять ее будут российские, а не сирийские военные.
    Глядя Петрович
    1. karish Вчера, 16:18
      Цитата: Глядя Петрович
      Зону вокруг авиабазы Хмеймим зачистили и расширили после обстрела. Теперь охранять ее будут российские, а не сирийские военные.

      Сирийцы этому особенно не сопротивлялись.
      они вообще любят когда за них кто то что то делает. yes
      karish
      1. svp67 Вчера, 16:22
        Цитата: karish
        Сирийцы этому особенно не сопротивлялись.
        они вообще любят когда за них кто то что то делает.

        Факт...
        svp67
      2. Фурия Вчера, 18:38
        Чего стоят арабы,как военные,давно понятно...Один угон израильской разведкой,новых в то время,танков Т-62,во время намаза,говорит о многом...
        Фурия
      3. Кент0001 Вчера, 19:56
        А там все арабы такие. В европу за пособием-это их, а воевать за страну-нафик надо. Не уважаю я их.
        Кент0001
    2. AlexVas44 Вчера, 16:31
      Цитата: Глядя Петрович
      ...Зону вокруг авиабазы Хмеймим зачистили и расширили после обстрела

      Хорошо бы лес полностью вырубить и полосу минерализованную вокруг. laughing
      AlexVas44
  5. saltickov. Вчера, 16:17
    Почему не заявить конкретно США пособники терроризма ,озабоченность нота протеста,почему молчок везде.
    saltickov.
    1. Кент0001 Вчера, 19:58
      Чур Вас чур....там же практически все бабки и наша "элита"....вот вам и ответ на ВСЕ вопросы.
      Кент0001
    2. sogdy Вчера, 20:54
      А прессу почитать - религия не велит?
      sogdy
  6. профессор Вчера, 16:17
    В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.

    То есть до сих пор вражеским дронам не мешали? request
    профессор
    1. svp67 Вчера, 16:23
      Цитата: профессор
      То есть до сих пор вражеским дронам не мешали

      Мешали, еще как, просто сейчас решили расширить запретную зону для полетов "чужих", любых "чужих"
      svp67
    2. poquello Вчера, 16:25
      Цитата: профессор
      В этой связи могут быть приняты решения по противодействию активности беспилотников, которая стала наиболее ярко выраженной над Латакией в последние несколько недель.

      То есть до сих пор вражеским дронам не мешали? request

      партнёрским дронам
      poquello
    3. инженер74 Вчера, 16:26
      Вы меня опередили, тоже сильно удивился дойдя до этого места... Сильно сомневаюсь, что наши средства наблюдения различают ударный и разведывательный БПЛА recourse
      инженер74
    4. капрал Вчера, 16:27
      Цитата: профессор
      То есть до сих пор вражеским дронам не мешали?

      Оне думали, что это пресса wassat
      капрал
    5. Tusv Вчера, 17:12
      Цитата: профессор
      То есть до сих пор вражеским дронам не мешали?

      Такую пакость могли только Вы. Восхищаюсь и снимаю шляпу. hi А о последствиях Вас видимо забыли предупредить?
      Tusv
    6. Кент0001 Вчера, 19:59
      А какие считать вражескими? Ваши? Вроде как в официале мы там все союзники и боремся с террористами...а там уже куда кого кривая вывезет.
      Кент0001
  7. фа2998 Вчера, 16:23
    И опять, никаких подробностей о минометном обстреле, опять народ будет черпать сведения в инете.А потом будут громить фальсификаторов.Очень напоминает про изучение истории ВОВ- сначала закроем в секретных архивах документы (и будем по 2 бумажки рассекречивать 75 лет), и критиковать "лжеисториков".Я понимаю, скоро выборы, но сверхсекретность- оружие обоютноострое. hi
    фа2998
    1. poquello Вчера, 16:35
      Цитата: фа2998
      И опять, никаких подробностей о минометном обстреле

      какие подробности?
      миномёт василёк, про наводку здесь всё написали
      poquello
  8. ВЕРЕСК Вчера, 16:25
    И что.Тю-тю?
    ВЕРЕСК
    1. Володин Вчера, 16:28
      Это вообще к чему здесь? Уже начинать пересаживаться на У-2 в Сирии?
      Володин
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:48
        пересаживаться на У-2 в Сирии? В почему нет.Абсолютно неслышимаая машина на снижении.Ручку газа на себя-и планируешь.И с верху распездолам говоришь."Костёр погасите".Сейчас малость другое.
        ВЕРЕСК
  9. dvaposto Вчера, 16:26
    в составе мобильной миномётной группы смогли подойти к авиабазе в Латакии на расстояние в несколько километров. Эксперты полагают, что без наличия точных спутниковых карт и данных аэрофотосъёмки у боевиков не было бы такой возможности.
    что за бред? уже по простым картам нельзя ориентироваться на местности и куда то добраться? скоро до булочной без навигатора не сможем дойти. а как же немцы дошли до Москвы - наверное по дороге производили опрос бабушек? что это за эксперты?
    dvaposto
    1. karish Вчера, 16:32
      Цитата: dvaposto
      что за бред? уже по простым картам нельзя ориентироваться на местности и куда то добраться?

      Да они вполне могли быть местными. Все тропинки знают.
      Дальше -- а какие силы требуются , что бы взять наглухо под контроль хотя бы территорию на расстоянии 5 км от базы?
      Сколько там до ближайшего населённого пункта ? А до гор ?
      karish
      1. dvaposto Вчера, 16:49
        да не наглухо, а просто посты наблюдения. тем более, если есть возвышенности. с них хорошо видно. потому и берут их в-первую очередь. не обязательно базу охранять с территории базы.
        dvaposto
        1. sogdy Вчера, 20:59
          Теоретики, аднака. Существуют "условия предоставления", исходящие из очень многих очень разных причин (политика, аднака).
          sogdy
  10. Пленник Вчера, 16:28
    Наверняка можно просчитать удобные позиции для ведения обстрела и продумать варианты контрдействий. Да и миномет не из кармана за секунды вытаскивается и потом обратно прячется. Что-то парни расслабились под Новый год. Явно расслабились.
    Пленник
    1. karish Вчера, 16:33
      Цитата: Пленник
      Да и миномет не из кармана за секунды вытаскивается и потом обратно прячется.

      А если это ПТРК ?
      karish
    2. dvaposto Вчера, 16:34
      согласен. уж радиус 4 км можно было просчитать по опасным направлениям.
      прошла инфа-предположение, что бармалеи использовали Василёк.
      dvaposto
    3. Голован Джек Вчера, 16:34
      Цитата: Пленник
      можно просчитать удобные позиции для ведения обстрела

      Легко. Любой населенный пункт в радиусе действия миномета. Их (пунктов) там в избытке yes
      Цитата: Пленник
      и продумать варианты контрдействий

      Легко. Снести эти населенные пункты, например.
      Или на каждую крышу - по парному посту, а на удицы - патрули wink
      Цитата: Пленник
      Да и миномет не из кармана за секунды вытаскивается и потом обратно прячется

      См. выше про населенные пункты.
      Цитата: Пленник
      Что-то парни расслабились под Новый год

      А вот это похоже на правду...
      Голован Джек
  11. Комментарий был удален.
  12. лысова Вчера, 16:35
    Я фото видел, как хранятся на базе боеприпасы для самолётов. Извините - ну так же нельзя.Да любая дрянь с беспилотника уничтожит их ночью. В бункерах надо хоронить, да в глубоких, чтоб 120 калибр потолок спокойно держал.
    лысова
    1. sogdy Вчера, 21:04
      Цитата: лысова
      Я фото видел, как хранятся на базе боеприпасы для самолётов.

      Забавна! Вы курс молодого бойца таки уже забыли? Раздел о реальной информации - он и к фото относится.
      sogdy
      1. лысова Вчера, 22:38
        Ты фото тоже видел - летом статья была серьёзная - на ней пол склада видно было - уложено красиво, но под открытым небом.
        лысова
        1. sogdy Вчера, 23:00
          Я даже фото молодого Брежнева видел. На трибуне партсъезда. Но не уверен, что он все еще там.
          sogdy
  13. demo Вчера, 16:36
    Беспилотники летали. Бармалеев раздолбали. Партнеров ни в х.. й не ставили. И чего ждали?
    Странные мы какие-то. Наивные что-ли?
    Организационные мероприятия надо было проводить еще год назад.
    На 20 километров минные поля.
    И ни одного деревца или кургана. Все сравнять и засыпать.
    demo
  14. КВУ-НСвД Вчера, 16:37
    В радиусе 15-20 км от базы дожна быть помимо прочего зона с нахождением только по спецпропускам и с усиленными совместными патрулями из наших и сирийцев , а в воздухе на ротации как минимум один ударный вертолёт и пара Ми-8 с гбр под парами на базе. Уж что что , а опыт полного закрытия больших районов у нас в избытке . Да и комендантский час не помешал бы
    КВУ-НСвД
    1. karish Вчера, 16:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      В радиусе 15-20 км от базы дожна быть помимо прочего зона с нахождением только по спецпропускам и с усиленными совместными патрулями из наших и сирийцев

      спецпропуска ! good
      Сирийцам это понравится - их хлебом не корми , дай очередной блокпост для взимания дани с населения.
      Цитата: КВУ-НСвД
      , а в воздухе на ротации как минимум один ударный вертолёт и пара Ми-8 с гбр под парами на базе

      интересно за сколько времени моторесурс закончится ?
      Цитата: КВУ-НСвД
      Уж что что , а опыт полного закрытия у нас в избытке . Да и комендантский час не помешал бы

      местному населению это понравится laughing
      Интерестно сколько времени Вы сможете держать комендантский час в чужой стране.
      karish
      1. Голован Джек Вчера, 23:24
        Цитата: karish
        местному населению это понравится laughing

        Ата... Александр, Вы на ВО laughing
        Я вот лично уже ничему не удивляюсь request
        Голован Джек
  15. 452336 Вчера, 16:37
    Ясно одно, вваливать в Сирию бабла будем еще долго. Как бы оно пригодилось в России.
    452336
    1. sogdy Вчера, 21:20
      Цитата: 452336
      вваливать в Сирию бабла будем еще долго

      Вы - видимо, да.
      Вообще-то, там война за контроль над Суэцким каналом (собственность России) и Персидским заливом.
      Ради интереса, ознакомьтесь о защите региона от немецкой, английской и американской интервенции во ВМВ. Таки многие белоэмигранты и Вольный Легион получили полные амнистии. Или Ваши неолибералы об этом яростно молчат?
      sogdy
  16. Doliva63 Вчера, 16:43
    Пока петух не клюнет, как говорится. А когда-то оценивать местность учили солдат-пехотинцев на первом периоде службы. Издержки "ручного управления", однако. Без команды сверху - никакой инициативы. Те же суровикинские военполицаи - чё там делали всё это время? Тьфу, блин, реформаторы! negative
    Doliva63
  17. Viktor.12.71 Вчера, 16:48
    О ситуаций в Харасте, базе легкой бронетехники ни слово. База САА в окружений с 3 января с гарнизоном свыше сотни солдат. О потере ранее захваченных территорий так же ни слово.
    Viktor.12.71
    1. q75agent Вчера, 17:36
      Отряд сирийской армии, попавший в окружение возле города Хараст на северо-востоке от Дамаска, сдался боевикам. Видеозапись публикует Telegram-канал Directorate 4, специализирующийся на обзоре деятельности террористов.

      В районе действуют группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман». Им удалось превратить город и его окрестности в хорошо укрепленный оплот в Восточной Гуте. В городе также есть база бронетехники сирийской армии, однако она оказалась отрезана от снабжения по земле и находится в осаде.

      Непрерывные атаки боевиков в течение последней недели привели к крупным потерям среди правительственных войск: сообщается о 100 погибших, в том числе несколько генералов и полковников. При этом сами боевики заявляют о 400 убитых противниках.

      Сирийское командование готовит масштабную операцию по освобождению базы. Тем временем позиции боевиков регулярно бомбят ВВС Сирии при поддержке ВКС России.
      q75agent
      1. Viktor.12.71 Вчера, 17:43
        Цитата: q75agent
        в том числе несколько генералов и полковников.

        Как минимум убиты 4 генерала. Новость хорошо освещает Иван Сидоренко в своем твиттере. Плюс бомбардировка авиабазы Хмейми самодельными дронами-камикадзе вчера ночью.
        Viktor.12.71
        1. q75agent Вчера, 17:48
          я на ленте ру прочитал там и видео есть
          q75agent
    2. Теренин Вчера, 17:44
      Так найдете материал и напишите об этом. Кого ждёте? На кого обида то?
      Теренин
      1. Viktor.12.71 Вчера, 17:48
        Я так и сделал.
        Viktor.12.71
        1. sogdy Вчера, 21:29
          Цитата: Теренин
          Так найдете материал и напишите об этом.

          Цитата: Viktor.12.71
          Я так и сделал.

          Да нет, Вы таки сделали кучу. Но не убедительно.
          Не представляю, откуда Вы, но мы вырастаем среди "памятников" интервенции и Гражданской. То, от чего Вы "Ах!", для нас естественно.
          sogdy
  18. Strashila Вчера, 16:54
    "В свою очередь, это даёт понять, что атака аэродрома «Хмеймим» не могла быть проведена без «сторонней» помощи, оказанной боевикам."... это и ежикам понятно... что координаторы явно не местные. Сам факт применения вооружения не распространенного в данном конфликте говорит о длительной подготовке привлечению специалистов со стороны.
    Strashila
    1. Viktor.12.71 Вчера, 17:25
      Минометы не распространенное оружие? Явно местные помогли, без них атака не состоялась бы. Если были бы точные координаты, как пишут эксперты, там бы технику по утюжили знатно. Или действительно сожгли 7 самолетов?
      Viktor.12.71
      1. Strashila Вчера, 18:03
        Минометы оружие распространенное... но не Василек, их как таковых в Сирии фактически нет. по этому все указывает что готовили спецы знакомые с этим вооружением. Опять сделать разведку местности, привязку для позиции... рассчитать данные для наводчика... слаженность расчета... и снова наводчик, как минимум должен быть хорошим спецом, чтоб сразу став на точку навести без задержек и расчет мог отстреляться... и ходу.
        Strashila
        1. Viktor.12.71 Вчера, 18:49
          Можно это отнести к бывшим военным САР примкнувшим к оппозиционерам + помощь местных(так же стоит учесть предательство обслуживающего персонала авиабазы из числа арабов). Если работали спецы, самолетам досталась знатно. Доказательств работы спецов нет.
          Viktor.12.71
        2. sogdy Вчера, 23:02
          Цитата: Strashila
          но не Василек, их как таковых в Сирии фактически нет. по этому все указывает что готовили спецы знакомые с этим вооружением.

          Что, на ВСУ намекаете?
          sogdy
  19. ВЕРЕСК Вчера, 17:05
    Отмазки и оправдания.Война.Новый год.Проблема усилить базу?Я просто в отпаде.Спецы потерялись?
    ВЕРЕСК
    1. Strashila Вчера, 18:05
      То что расслабились... факт, кто то из сирийцев решил заработать на подарки к Новому году... и это явно.... то же факт.
      Strashila
  20. anosoff Вчера, 17:08
    Я извиняюсь! feel А кто может сказать- какие всё таки потери у наших? hi
    anosoff
    1. Пленник Вчера, 20:10
      Судя по этой дурацкой ухмылке у ваших потерь нет. У нас к сожалению есть.
      Пленник
  21. turbris Вчера, 17:13
    Удалась частично провокация против нашей авиабазы, конечно тут без предательства сирийской охраны не обошлось, да и саму операцию разрабатывали далеко не игиловцы, а инструктора из спецназа заинтересованных стран. Конечно надо проанализировать происшедшее и сделать соответствующие выводы. Но вы обратите внимание на информационную составляющую, мгновенно появился какой то военный корреспондент Роман, которого никто не знает, с заявлениями о страшных потерях и сфабрикованными фото, затем наши либералы тут же возвопили, что одержанная победа в Сирии ничего не значит в сравнении с произошедшим. У нас на сайте их тут же поддержали Немезида, фа2998, 452336 и это не просто критика, ведь они это все связывают с выборами - значит целенаправленно участвуют в информационной войне.
    turbris
    1. Viktor.12.71 Вчера, 17:29
      Цитата: turbris
      а инструктора из спецназа заинтересованных стран.

      Тогда видео пожарище на аэродроме гуляла бы в Ютубе, мол смотрите мир как русские горят. Не ищите ведьм там где их нет. Там все стороны любят снимать на видео свой успехи. [media=https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/
      949023648295374849]
      Viktor.12.71
    2. rocket757 Вчера, 17:46
      У нас всё шо хош могут связать с выборами.
      Интересно, а почему?
      rocket757
    3. Пленник Вчера, 20:12
      С ихним братом в одной упряжке воевать дело неблагодарное. Дети природы и базара, язви их в душу.
      Пленник
      1. rocket757 Вчера, 22:14
        С ихним братом воевать, надо мозгами шевелить, жизненно важно!!!
        Ни на флангах, ни сзади шоб их НЕ БЫЛО и охрану им доверить, не дай боже!!!
        rocket757
    4. тезей Сегодня, 00:29
      Совершенно согласен с вашим мнением,что операцию по обстрелу базы готовили заранее и разрабатывали далеко не бармалеи. Не вызывает сомнения,что позиции и координаты обстрела были определены и выверены .На информационную составляющую я обратил внимание сразу же как появилась информация в Коммерсанте в ночь 4 января. Сразу же вызвал сомнение источник информации-военно дипломатические круги. Вообще то это атташе. Получается ,что наш атташе в Сирии связался с Коммерсантом и слил информацию. Чушь конечно. Интересно и то,что после публикации информации о якобы уничтожения 7 самолетов в результате обстрела и не смотря на то,что была уже глубокая ночь интернет взорвался откликами негативного содержания. Я сразу же посмотрел,а что пишут по этому поводу на западе. Ничего.Уже интересно. Такую упускают возможность для пропаганды. Не верится. Ну и дальше корреспондент Роман с его фото. Неужели по авиабазе бродит корреспондент и делает спокойно фото поврежденных самолетов.Ну извините в такое поверить может только человек который в армии никогда не служил. Так ,что у меня сомнений нет в спланированном характере информационных вбросов и последующей раскрутки вымышленной информации. Реагировать надо на подобное уже соответствующим органам. Это не пиар.За этим стоит режиссер.Это уже информационная диверсия. А диверсантов надо обезвреживать.
      тезей
  22. groks Вчера, 17:29
    1. Так было или не было? МОРФ молчит.
    2. В начале сирийской ... операции, многократно показывали по жвачнику, непрерывный облёт базы Ми-24 на сверхнизкой. Потом это всё надоело, 31 вертолётчики нажрались, ... ?
    3. Если над базой вьются стаями беспилотники(неизвестно чьи), то нужны ли вообще террористы с миномётами?
    groks
    1. faiver Вчера, 18:06
      по п.2 - неужели вы реально поверили и думали что крокодилы непрерывно патрулируют периметр базы? ну прям сама наивность...
      давно пора понять любые мероприятия военных снятых телевидением это показуха...., вплоть до обеда в солдатской столовой...
      faiver
      1. groks Вчера, 20:20
        Ну если нет возможности организовать нормальную охрану и оборону базы, а жить хочется ... .
        groks
  23. Маз Вчера, 17:33
    Цитата: Vard
    Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

    Да ну. Мы воюем коалицией США и НАТО, а не с аль каедой. И там не глупцы сидят, и вооружены не рогатками, и военное искусство им тоже в академиях преподают, а уж опыта по творению гадостей и смертоубийств им не занимать. А надежда Арона, вояки и профессора, которую коллеги пыталися нам внушить, на повреждение семи самолетов , так пока и не подтвердилась.
    Маз
  24. Shahno Вчера, 17:44
    Сделайте выводы. Ищите союзников. Не будьте арабами.
    Shahno
    1. Ююка Вчера, 18:35
      Цитата: Shahno
      Сделайте выводы. Ищите союзников. Не будьте арабами.


      Таки есть их у нас... Святая Троица - Армия, Флот и ВКС feel
      Ююка
  25. Сергей Аверченков Вчера, 17:50
    Цитата: Немезида
    Если командование посылает в зону боевых действий один Ми-8 без прикрытия Ми-24 и делает так несколько раз,то по такому командованию уже скучает военный трибунал...

    Не порите чушь, еще во времена афгана на ми-8 вешалась навесная броня. И если вы думаете, что в запасе у командования полторы тысячи крокодилов и столько же восьмерок... вы ошибаетесь - обычно все в работе и даже не хватает.
    Сергей Аверченков
    1. Фурия Вчера, 18:48
      Вся навесная броня,о которой вы пишите,это не большие полоски брони около кабины экипажа...Отправлять транспортные машины без прикрытия,это значит нести потери и в Сирии это еще раз наглядно показали,а такие как вы до сих пор не поняли...Печаль,беда...
      Фурия
  26. tank64rus Вчера, 17:53
    Валить всё не наше, что летает. Может спесь и упадёт.
    tank64rus
  27. танк66 Вчера, 18:11
    Эх,не удержуся. Имел кайф с пару месяцев стоять в боевом охранении.Дронов там ,слава яйцам,не было.Но барановодов и "заблудившихся" мальцов с ишаками ,особенно ночью хватало.Когда они стали надоедать,а я заколебал начальство ночной стрельбой мне на точку привезли классный советский гаджет / материться мне тут не дают ,короче очень годный/.В яндехе полазил ,ничо похожего не увидал ,потому посмею свой набросок показать.
    смысл - в том направлении ,де лазили духи в песок втыкались штыри полосой метров в 6 /хрен перепрыгнешь/ на них такие изоляторы с замочками ,шаг в ряду - метров в 5 , потом натягивались тросики один в изоляции,другой без.Общая длина конструкции - до 1 км.Нам меньше надо было,потому как где мины стояли,ни хмыри не лазили,ни мы.От этой полосы тянулся уже двойной кабель к блоку управления ,от того- к танку/ в смысле к аккумам/.Короче всё такое зеленое,военное,надежное 1 переключатель и 3 лампочки/или наоборот 1 лампочка/.Режим просто сигналюги -реагировало на приближение тела крупней дикообраза. В зависимости от влажности воздуха 5-10 м.Другой режим - удар током -тело падало и быстро уползало.3-й режим -наглушняк. Я тройку разрешал включать тока когда баранина кончалась. Это меня и сгубило - пастухи жалились хадовцам-те моим,короче отобрали у нас игрушку,привезли каки-то сейсмодатчики. Устанавливали гражданские -даже подержать не дали.Датчики реагировали даже на тушканчиков.Мне не понравились.Но в Сирии-то ,может, живности меньше/шутка юмора/.Ну ,Вы,поняли...С праздником!
    танк66
  28. den3080 Вчера, 18:28
    Цитата: bouncyhunter
    atalef , приветствую ! hi drinks
    Цитата: karish
    Вроде ничего не было -так и наказывать некого.

    Всему своё время - разберутся как следует и накажут кого попало . wink

    «Давайте разберёмся - где мы прокололись и в чем ваша ошибка»
    так говорил один непосредственный начальник, когда я был молодым специалистом
    :))
    den3080
  29. Incvizitor Вчера, 18:30
    На этом фоне появилась информация о том, что в связи с атаками боевиков на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» командование приняло решение о некоторых изменениях в оборонительной логистике. В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему,

    Да ладно, а когда в первый раз обстреляли минами, урок не впрок?
    Пришли как поиграться, оборона базы? Нафиг надо! Прикрытие бомберов, да зачем? А под носом полно террористов, которые постоянно нападают и их полмира спонсирует наверное ожидаемо что просто прогулочки не будет.
    Такое командование хорошо бы под трибунал.
    Incvizitor
    1. Голован Джек Вчера, 18:31
      Цитата: Incvizitor
      а когда в первый раз обстреляли минами, урок не впрок?

      А когда? И точно, что именно минами?
      Голован Джек
      1. Немезида Вчера, 19:49
        Тут все пишут,что стреляли из минометов,а миномет стреляет минами и только для вас это новость...Вы и вам подобные,как всегда,в своем репертуаре...У вас патологическая любовь к оскорблению оппонентов ,а самое смешное,что этим,уже,как минимум,вторым минометным обстрелом базы в Сирии,посмешищем выставили руководителей,которых вы так горяче поддерживаете...Плакать нужно и каяться...Люди с совестью после таких провалов подают в отставку....
        Немезида
        1. Голован Джек Вчера, 19:55
          Цитата: Немезида
          Тут все пишут,что стреляли из минометов,а миномет стреляет минами и только для вас это новость

          Не-а... для меня это как раз не новость.
          А вот вы читать не умеете, походу... богиня:
          Цитата: Incvizitor
          Да ладно, а когда в первый раз обстреляли минами, урок не впрок?

          Я не слышал о том, чтобы до этого раза (о котором "все пишут") Хмеймим обстреливали из минометов.
          Может, вы о таком слышали?
          Голован Джек
          1. Немезида Вчера, 20:04
            У вас и вам подобных всегда были проблемы с пониманием и осознаванием косяков в которых виновна любимая вами партия ...
            Немезида
            1. Голован Джек Вчера, 20:13
              Цитата: Немезида
              Бла-бла-бла...

              Богиня, я не понял из ваших слов - был до ночи с 31.12.2017 на 01.01.2018 минометный обстрел Хмеймим, или его таки не было? wink
              Голован Джек
            2. dubovitskiy.1947 Вчера, 20:48
              Цитата: Немезида
              У вас и вам подобных всегда были проблемы с пониманием и осознаванием косяков в которых виновна любимая вами партия ...

              Ты стал похож на пса, потерявшего ориентировку. Кусать начинаешь всех подряд. Пора на покой. Отдохни. Выпей чего-нибудь размагничивающего.
              dubovitskiy.1947
              1. Немезида Вчера, 20:57
                Не всех подряд,а ваших однопартийцев,которых выставили в Сирии в роли персонажа мультфильма,потерявшего свой хвост...Причем в вас нет ни понимания совершенного вами,ни раскаяния за содеянное ,ни стремления исправить свои ошибки
                Немезида
                1. sogdy Вчера, 23:13
                  Цитата: Немезида
                  Не всех подряд,а ваших однопартийцев,

                  Аднака, Вы пришли обличать не на тот сайт.
                  АРМИЯ ВНЕ ПОЛИТИКИ!
                  sogdy
                2. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:52
                  Цитата: Немезида
                  Не всех подряд,а ваших однопартийцев,которых выставили в Сирии в роли персонажа мультфильма,потерявшего свой хвост...Причем в вас нет ни понимания совершенного вами,ни раскаяния за содеянное ,ни стремления исправить свои ошибки

                  Ты откуда упал? Обвинять всех тех, которые там не были- это уже паранойя. Иди лечиться.
                  Я думал ты вменяемый, но ошибся.
                  dubovitskiy.1947
      2. Incvizitor Вчера, 22:44
        Ну да, был мобильный госпиталь, который тоже не помешало бы тогда прикрыть и в итоге его минами накрыло, но тот хотя бы был скорее всего неподалёку от зоны боевых действий а тут в тылу...
        Incvizitor
  30. Mavrikiy Вчера, 18:38
    в которой сосредоточены несколько тысяч террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Отмечается, что в ходе операции, продолжавшееся несколько часов от боевиков были освобождены три населённых пункта. САА вошли в Аль-Насирию, Лювайбиду и Восточную Лювайбиду, уничтожив до сотни террористов.

    Даааааа.....Это надолго.
    Mavrikiy
  31. rudolff Вчера, 19:01
    "Оргвыводы после атаки боевиков на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии". Оргвыводы для себя Путин должен сделать. Трижды наступить на одни и те же грабли, это уже с головой проблема. Сколько уже можно кривляться на камеру о "выполнении всех поставленных задач", "о победе над международным терроризмом", когда война в полном разгаре? Ну сократили часть подразделений МП, ССО, военной полиции, разведки, ну так и получите результат. Раньше у боевиков почему то не было возможности с минометами по периметру базы раскатывать, все стычки на дальних блок—постах были, а теперь... Это типа не мы, это сирийцы виноваты! "Не виноватая я, он сам пришел!"
    rudolff
    1. Piramidon Вчера, 23:37
      Цитата: rudolff
      Сколько уже можно кривляться на камеру о "выполнении всех поставленных задач", "о победе над международным терроризмом",

      А вот отсебятину добавлять не нужно. Речь шла только о победе над игиловцами.
      Piramidon
  32. onix757 Вчера, 19:31
    Заранее прошу прощения если мой вопрос кому то не понравится, но все же, какие задачи выполняет наша группировка в САР в ее нынешнем составе и какие цели преследует?
    onix757
    1. Aleksandr21 Вчера, 22:07
      Цитата: onix757
      Заранее прошу прощения если мой вопрос кому то не понравится, но все же, какие задачи выполняет наша группировка в САР в ее нынешнем составе и какие цели преследует?


      Было заявлено, что та часть которая останется будет заниматься мониторингом и наблюдением за режимом прекращения огня между разными группировками и проправительствеными силами САР, возможно так же оказывается военная поддержка ВКС но не в таком масштабе как раньше + наверняка помощь в сборе разведовательной информации.....как то так)
      Aleksandr21
  33. Captain Nemo Вчера, 19:33
    В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.

    Матюков не хватает! А РАНЬШЕ, РАНЬШЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ? Обязательно людей надо было положить, что бы до кого-то дошло?????
    Captain Nemo
  34. karish Вчера, 20:27
    Цитата: Muvka
    Именно потому эти самолеты специально и показали. Потому, что именно про эти самолеты и говорили, что они уничтожены или очень сильно повреждены. Наше МО так работает. Статус-6 помните? Вы с утра говорили, что поверите, что ничего критического на базе не произошло, если вам предоставят фото целой сушки. Вам предоставили видео. Вы довольны? Вам этого достаточно? Или как я и думал, будете искать причины отказаться от своих слов?

    Именно поэтому(теперь ) я абсолютно уверен , что все эти самолёты пострадали.
    МО прекрасно знает правила гибридной войны и распространения информации в соц.сетях.
    Если бы ничего не произошло , то МО просто и открыто заявило -- самолёты не пострадали. Однозначно..
    Но ничего подобного не было , даже больше - комментарий был настолько обтекаемым , как буд то его составляли адвокаты , а не военные.
    Но , что бы успокоить общественность , вдруг неожиданно появляется репортаж ( и заметьте МО вроде как и не при чем ) -- где неожиданно фигурируют вроде как поврежденные ( но целые ) самолёты.
    Что имеем в итоге -- да же если через некоторое время и выплывет правда ( а она всейравно выплыват ) -- МО вроде как не в чем упрекнуть .
    Мы же говорили , речь о 7 семи ФАКТИЧЕСКИ УНИЧТОЖЕННЫХ самолётах.--- фейк --- уничтожено скажем 5.
    А репортаж , который Вы видели -- так это совершенно другие самолёты -- вообще не понятно , что вы там себе додумали.
    Вы с утра говорили, что поверите, что ничего критического на базе не произошло, если вам предоставят фото целой сушки

    Я такого не говорил , я говорил , что намалевать номер 29 можно на чем угодно.
    Я говорил , что МО нигде не сказало однозначно , что самолёты не пострадали.
    Или как я и думал, будете искать причины отказаться от своих слов?

    Плиз ссылочку на мой коммент , по поводу целой сушки .
    karish
    1. Muvka Вчера, 22:15
      Я был прав с утра. Если вам дадут доказательства, вы будете орать, что это все фейк. Ну как вы, тролли, предсказуемы...
      Удачи вам, в игноре.
      Muvka
  35. Radikal Вчера, 20:39
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Кент0001
    Кент0001

    У Вас энурез? Мои соболезнования.
    А если служили когда-нить, должны знать, что без приказа что-то (упаси, Боже) "сбивать" - чревато боком.
    Видимо, приказа такого не было. Судя по последним новостям - теперь он есть.

    28 мая 1987 года тоже ждали приказа, пока ждали - Руст сел на Красной Площади.... sad
    Radikal
    1. Голован Джек Вчера, 20:44
      Цитата: Radikal
      28 мая 1987 года тоже ждали приказа, пока ждали - Руст сел на Красной Площади

      Ага... а потом я (помдеж по полку) бегал и проверял Ленкомнаты - "все ли сняли ли портрет Соколова", (цензура).
      Все было совсем не так было. Если не знаете, как (и зачем) на самом деле было - милости прошу в личку, дам ссылки.
      Если просто потроллить решили - зря, тема... широко известна... в узких кругах.
      Голован Джек
  36. seacap Вчера, 20:46
    У нас как всегда,пока по роже не дадут-никто не будет думать и шевелиться.Получив,сразу просыпается смекалка и хоть какое-то стратегическое мышление.Неужели не было понятно,что наши партнеры остались там не просто так и пока они там,все будет продолжаться до бесконечности. Т.к.они там незаконно,то пора бы уже установить государственную воздушную границу с патрулированием и блокированием воздушного пространства страны для начала,жрать захотят-уйдут.А с боевичками проще,с оружием,не в армии,значит бандит и подлежишь уничтожению,не спрашивая фамилии и принадлежности.
    seacap
  37. Radikal Вчера, 20:47
    Цитата: Captain Nemo
    В частности, пересмотрены вопросы охраны не только непосредственного периметра военного объекта, но и подступов к нему, с дистанции которых боевики могли бы осуществлять миномётные обстрелы.

    Матюков не хватает! А РАНЬШЕ, РАНЬШЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ? Обязательно людей надо было положить, что бы до кого-то дошло?????

    Да что Вы - перед Новым годом миру уже доложили о большой "перемоге" над "бармалеями"! Вместо того, чтобы реально позаботиться о всестороннем обеспечении безопасности военного объекта за границей, подменили это победными реляциями, и ратификацией документа о создании военных баз на территории Сирии! sad
    Radikal
  38. Oleg7700 Вчера, 20:52
    http://nedaa-sy.com/en/news/3547 с англ. "Айман аль-Ассами, член делегации Сирийских революционных сил на конференции в Астане, получил копию документов сирийской разведки раскрывающий подоплёку совершённой атаки на базу Хмеймим. Аль-Асами сказал телеканалу «Аль-Арабия»: «Ко мне попал документ разведслужб о расследовании в районе Бустана-аль-Баши, сельской местности Латакии, где находятся проиранские группы " Имам аль-Муртад".
    Согласно документу, цитируемому Аль-Асами, проиранская группа ответственная за атаку, считается «дружественной силой» Аль-Асами предположил, что цель Ирана состоит в том, чтобы спровоцировать российские силы и блокировать любую возможность политического решения. Сирийская разведка ищет тех кто атаковал ракетами базу, чтобы уничтожить их. Это указывает на размещение этих групп неподалёку, а не в районах где находятся повстанцы."
    Oleg7700
    1. karish Вчера, 20:57
      Цитата: Oleg7700
      http://nedaa-sy.com/en/news/3547 с англ. "Айман аль-Ассами, член делегации Сирийских революционных сил на конференции в Астане, получил копию документов сирийской разведки раскрывающий подоплёку совершённой атаки на базу Хмеймим. Аль-Асами сказал телеканалу «Аль-Арабия»: «Ко мне попал документ разведслужб о расследовании в районе Бустана-аль-Баши, сельской местности Латакии, где находятся проиранские группы " Имам аль-Муртад".
      Согласно документу, цитируемому Аль-Асами, проиранская группа ответственная за атаку, считается «дружественной силой» Аль-Асами предположил, что цель Ирана состоит в том, чтобы спровоцировать российские силы и блокировать любую возможность политического решения. Сирийская разведка ищет тех кто атаковал ракетами базу, чтобы уничтожить их. Это указывает на размещение этих групп неподалёку, а не в районах где находятся повстанцы."

      Смотри как интересно.
      Мой коммент от
      karish 1 4 января 2018 08:32 | СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим

      я бы рассмотрел такой вариант.
      за все время существования базы её ни разу не атаковали , хотя первое время её нахождения ИГИЛ и находились гораздо ближе и возможностей у них было гораздо больше.
      Почему это произошло именно сейчас?Что раньше бабахи жалели ВКС и ждали заявление МОСКВА о победе ? Конечно но же нет
      Моё мнение -
      В свете пробуксовки , а точнее патовой ситуации как на переговорах так и вообще в Сирии.Россия продвигает инициативу по постепенно передаче власти от Асада к умеренным суннитским лидерам ( что абсолютно логично ) - кого это не устраивает в первую очередь ? Асада и Иран, кто занимается охраной базы в тактической глубине ?
      Асад и иранские милиции.
      Я думаю ( если это действительно имело место быть ) - это ясное предупреждение - или меняйте свою позицию или мы ещё несколько раз напомним в чьих руках находится безопасность баз и их судьба.

      Может поэтому никто из бабахов до сих пор ответственности не взял ?
      karish
      1. капрал Вчера, 23:35
        Интересное кино получается. Но версия весьма логична.
        капрал
  39. Radikal Вчера, 20:53
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Radikal
    28 мая 1987 года тоже ждали приказа, пока ждали - Руст сел на Красной Площади

    Ага... а потом я (помдеж по полку) бегал и проверял Ленкомнаты - "все ли сняли ли портрет Соколова", (цензура).
    Все было совсем не так было. Если не знаете, как (и зачем) на самом деле было - милости прошу в личку, дам ссылки.
    Если просто потроллить решили - зря, тема... широко известна... в узких кругах.

    Когда Вы бегали пом.деж. по полку я в это время тоже не студентом - очкариком был... . Правда в другом Ведомстве, так что ситуацией по этому вопросу владею! И без всяких "ссылок"! bully sad
    Radikal
    1. Голован Джек Вчера, 21:46
      Цитата: Radikal
      ситуацией по этому вопросу владею! И без всяких "ссылок"!

      Тогда ерунду не пишите... агитатор вы наш штатный, весь в трудах и заботах... Хоп? wink
      Голован Джек
  40. Machete Вчера, 21:16
    Просто зря на рабов положились. Они нам наохраняют.
    Machete
  41. Radikal Вчера, 22:12
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Radikal
    ситуацией по этому вопросу владею! И без всяких "ссылок"!

    Тогда ерунду не пишите... агитатор вы наш штатный, весь в трудах и заботах... Хоп? wink

    Насчёт "ерунды" если кому и решать, то не вам... . lol tongue
    Radikal
    1. Голован Джек Вчера, 23:14
      Цитата: Radikal
      Насчёт "ерунды" если кому и решать, то не вам...

      Вам? Флаг в руки...
      Как я понял, прочее вопросов не вызвало:
      Цитата: Голован Джек
      агитатор вы наш штатный, весь в трудах и заботах...

      Ну, и ладненько yes
      Голован Джек
  42. q75agent Вчера, 22:23
    Цитата: Inok10
    Цитата: Идущий
    Попробуйте стать Президентом и мы вам поможем , посмотрим , что сможете сделать Вы.
    ... на 6 километрах от Базы "поймать" блуждающий миномет, это как в рамках Садового кольца в Москве угадать в какой из машин Черная Кошка ... Чудес на Свете не бывает

    а такие как вы , старожилы диванных войск wink вообще не чего не можете уже , кроме как друг другу приветы высылать , а еще ваш коллеГА по дивану обещал посмотреть ....с дивана в оконце , до избирательного участка то доковыляете за своего любимого гаранта проголосовать или уже на дом урну носят laughing
    q75agent
  43. Servisinzhener Вчера, 22:48
    Интересно что об этом думают болгары. Ну хотя бы те что бывают на нашем ресурсе.
    Servisinzhener
  44. egor1712 Вчера, 22:52
    Мочить бармалеев из всех калибров, с воздуха, с земли и из под воды.
    egor1712
  45. shura7782 Вчера, 22:55
    Удивляет то, что это первый обстрел , а не трёхсот первый. Нас духи в Баграме так не баловали. Регулярные обстрелы были нормой.
    shura7782
  46. Симон Вчера, 22:58
    Цитата: Vard
    Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

    Пока гром не грянет, мужик не перекрестится! request
    Симон
  47. Симон Вчера, 23:01
    Цитата: egor1712
    Мочить бармалеев из всех калибров, с воздуха, с земли и из под воды.

    И так мочат! Но кто то им очень хорошо помогает. На ушко сообщу, что это американцы. yes
    Симон
  48. Piramidon Вчера, 23:28
    Цитата: Немезида
    Если правительство Сирии ничем не управляет и не считается с нуждами РФ ,тогда зачем РФ такое правительство?!

    Какой то кастрюлегловый бред. С каких пор Россия назначает правительство в Сирии? Или своих американских кураторов наслушались и предлагаете назначать правительства путем цветных революций, гражданских войн и развала стран?
    Piramidon
  49. Tektor Вчера, 23:31
    Против мин желательно иметь ЗАК Деривация с УАС и средства определения координат огневой позиции с сопряжённым автоматизированным средством её поражения на базе Коалиции-СВ, например.
    Tektor
  50. Oleg7700 Вчера, 23:33
    Только что: атака вооруж. дронов на Хмеймим. Идёт бой... тут видео https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/9497049
    00262363137
    Oleg7700
    1. Голован Джек Вчера, 23:49
      Цитата: Oleg7700
      Только что: атака вооруж. дронов на Хмеймим. Идёт бой...

      Ночь, темно, и негры уголь, кхм... грузят (с) Анекдот.
      Папа, что это было? (с) Еще один анекдот.
      При желании, конечно, можно поверить, что это именно Хмеймим и атака кловунов дронов yes
      Голован Джек
      1. Oleg7700 Сегодня, 00:13
        Естественно, не факт с гарантией, ну так СМИ и сети так устроены - прочитал и пошёл дальше. Было-всплывёт, нет- значит и не было. "Военный осведомитель" набрасывает:
        Oleg7700
        1. Голован Джек Сегодня, 00:17
          Спасибо. А
          Цитата: Oleg7700
          "Военный осведомитель"

          - это кто?
          Голован Джек
          1. Oleg7700 Сегодня, 00:21
            Троллят вовсю. https://twitter.com/badly_xeroxed/status/94973076
            8959541249
            Oleg7700
            1. Голован Джек Сегодня, 00:24
              Цитата: Oleg7700
              Троллят вовсю...

              ... причем достаточно дешево, ИМХО.
              За ссылку спасибо, тем не менее yes
              Голован Джек
              1. Oleg7700 Сегодня, 01:01
                Арабы известные сказочники. Хорошего отдыха...
                Oleg7700
  51. PENZA Вчера, 23:42
    Белый Тигр он не утонул ! Он ждет!
    PENZA
  52. лапшанга Сегодня, 00:08
    Мужики -особенно те кто не нюхал пороха-вы бы поосторожнее в своих выводах и особенно не ь !очень профессиональных советах ! Вот когда петух клюнет в одно место тогда и подсуетитесь !
    лапшанга
  53. Сибирский цирюльник Сегодня, 00:13
    Какие нах. "выводы""???
    Что дети ,блин... Стыд и срам!!!
    Сибирский цирюльник
  54. maai Сегодня, 01:35
    Цитата: Vard
    Есть у нас свойство... Блестяще ликвидировать последствия... Нет что бы заранее подумать...

    Истинно. Кто, кому и зачем помогает давно известно. А когда неизвестно, то всегда должно предполагаться, у нормальных людей. Этому миру тысячи лет, а войны идут постоянно. На то она и военная наука чтобы ее изучать и делать соответствующие выводы. Опыт имеется.
    На своих ошибках только дураки учатся.
    А Вы, надо полагать, весь из себя по жизни такой прошаренный и продуманный? И не лажали ни разу?
    Это таки война.

    Комментарий дурака.
    ...прям будто едрос сказал. Стилистически выдержанная "лажа".
    maai
    1. Голован Джек Сегодня, 01:46
      Цитата: maai
      На своих ошибках только дураки учатся.
      А Вы, надо полагать, весь из себя по жизни такой прошаренный и продуманный? И не лажали ни разу?
      Это таки война.

      Комментарий дурака.
      ...прям будто едрос сказал. Стилистически выдержано.

      good laughing good
      Это мой комментарий, есличе. Только там немного конкретнее дальше идет, вы это обрезали... зачем-то wink
      Цитата: maai 21 августа 2017 21:07
      А че нам никто долги не прощает?
      А че мы всем долги прощаем?
      А че мы тогда их долги не переводим на наших кредиторов?
      А??????

      Ну... умник, не отнять laughing
      За плюсиками приплыли никак? Ну, плавайте, может, что и поймаетсо wassat
      Голован Джек
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