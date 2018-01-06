Военная обстановка в Сирии: Русские бросили американцев на съедение боевикам

Сирийская правительственная армия продолжает военную операцию по окончательному освобождению северных провинций страны от террористов. В Идлибе было освобождено несколько населенных пунктов, а также ключевая высота. В Хаме сирийская армия, развивая наступление, потеряла один танк, по которому была выпущена управляемая ракета. Тем не менее, силы группировок боевиков иссякают и они вынуждены бросать оружие и бежать.



По Дамаском армия САР начала операцию, целью которой является деблокирование базы бронетанковых войск, которая оказалась в осаде террористов. В ходе наступление было уничтожено множество боевиков, а также их штаб.



Ближневосточные СМИ также сообщили, что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные. Речь идет о более чем 55 км зоне, которую контролируют боевики различных группировок.











