02:22 07 января

Военная обстановка в Сирии: Русские бросили американцев на съедение боевикам

Сирийская правительственная армия продолжает военную операцию по окончательному освобождению северных провинций страны от террористов. В Идлибе было освобождено несколько населенных пунктов, а также ключевая высота. В Хаме сирийская армия, развивая наступление, потеряла один танк, по которому была выпущена управляемая ракета. Тем не менее, силы группировок боевиков иссякают и они вынуждены бросать оружие и бежать.

По Дамаском армия САР начала операцию, целью которой является деблокирование базы бронетанковых войск, которая оказалась в осаде террористов. В ходе наступление было уничтожено множество боевиков, а также их штаб.

Ближневосточные СМИ также сообщили, что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные. Речь идет о более чем 55 км зоне, которую контролируют боевики различных группировок.




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Комментарии 11

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  1. polpot Вчера, 19:16
    Работы я гляжу там еще немеряно ,главное патронов не жалеть
    polpot
    1. karish Вчера, 20:41
      Цитата: polpot
      Работы я гляжу там еще немеряно ,главное патронов не жалеть

      Сейчас прочитал на Рамблере
      На северо-востоке от Дамаска в районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Видеозапись выложил Телеграм-канал Directorate 4. Сообщается, что этот район представляет собой хорошо укрепленный оплот боевиков в Восточной Гуте.

      Правительственным силам не удается установить контроль над городом, ранее они смогли занять лишь небольшую его часть. Здесь действуют боевики терростических группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (запрещены в России). Недавно им удалось устроить блокаду базе правительственных войск — снабжение по земле было прервано, несмотря на сеть подземных ходов, по которым ведется сообщение с основной группировкой войск.

      Осада базы и непрерывные атаки боевиков привели к потерям среди сирийских военных. Сообщается о 100 погибших. Боевики заявляют о 400 убитых.

      Сирийское командование готовит операцию по деблокированию армейский базы. ВВС Сирии регулярно бомбят позиции боевиков в Харасте, ВКС РФ также оказывают поддержку с воздуха. Далее: https://news.rambler.ru/middleeast/38812770/?utm_
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      urce=copylink

      [media=http://ramblernews.media.eagleplatform.com
      /index/player?record_id=902781&player=new]
      karish
  2. Балу Вчера, 19:27
    что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные.

    А кто их звал в Сирию, этих американских военных?
    Пусть у себя в техасе нефть ищут. am
    Балу
  3. Голован Джек Вчера, 19:28
    российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные

    ИМХО очень правильно.
    "Партнерство" - партнерством, а за собой убирать надо самостоятельно laughing
    Голован Джек
  4. kush62 Вчера, 19:55
    Ближневосточные СМИ также сообщили, что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные. Речь идет о более чем 55 км зоне, которую контролируют боевики различных группировок.

    Пока эта новость на уровне слухов. Сказано же в видео " - если это так ?
    kush62
  5. Мар.Тира Вчера, 20:00
    Цитата: kush62
    Ближневосточные СМИ также сообщили, что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные. Речь идет о более чем 55 км зоне, которую контролируют боевики различных группировок.

    Пока эта новость на уровне слухов. Сказано же в видео " - если это так ?

    Похоже на разногласиях,и подозрениях России,и США кто то здорово греет руки.Стравить соперников это далеко не новая но действенная политика.И её использует третья сторона.
    Мар.Тира
    1. Vard Вчера, 20:04
      Насчёт кто кого использует... Это ещё посмотреть надо... Похоже воспоминания об Арденах кое кому подали некторые идеи... Но рад что наши не повелись...
      Vard
      1. Mavrikiy Вчера, 21:10
        Цитата: Vard
        Насчёт кто кого использует... Это ещё посмотреть надо... Похоже воспоминания об Арденах кое кому подали некторые идеи... Но рад что наши не повелись...

        Так вроде Ассад попросил США очистить территорию Сирии, от присутствия США. А здесь хороший повод.
        Mavrikiy
    2. Mavrikiy Вчера, 21:13
      что российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные.

      Так держать!
      Похоже на разногласиях,и подозрениях России,и США кто то здорово греет руки.Стравить соперников это далеко не новая но действенная политика.И её использует третья сторона.

      Нет. Похоже на панос.
      Mavrikiy
  6. синоби Вчера, 20:36
    Ну это чисто по американски.Нагадить под дверью,постучать и попросить бумажку.
    синоби
  7. Mavrikiy Вчера, 21:07
    российское военное руководство отклонило просьбу командования армии США об оказании помощи по зачистке территории, прилегающей к базе ат-Танф, где расквартированы американские военные.

    Ну все, сейчас Трамп влепит этим, нашим не гуманным ВКС, которые не хотят помогать "главнюкам". А где ВКС главнюков, опять им памперсы не завезли с клубничным вкусом?
    Mavrikiy
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