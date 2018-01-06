В Германии отказались встречать колонны американской бронетехники

Американские танки вновь вспахивают пока еще мирную европейскую землю. Бронеколонны Вооруженных сил США вошли на территорию Германии и движутся в Восточную Европу. Цель этих маневров - демонстрация своего военного присутствия.



Официальные немецкие власти молчат. Их руки связаны договорами с США, согласно которым, последние обязаны лишь уведомить Берлин о переброске войск. Никаких разрешений на это не требуется. И если соратники Меркель готовы встречать колонны американских танков с распростертыми объятьями, то политики из оппозиционных партий уже не стесняясь выражают свое крайнее недовольство.



Четкого плана проходящих маневров не существует. Никто, даже сами военные США, не знают, когда боевая техника вернется в пункты своего постоянного хранения. Европейские политики подозревают, что в какой-то момент она просто останется в непосредственной близости к российским границам. Ведь всеевропескую истерию о "русской угрозе" еще никто не отменял.











