02:15 07 января

В Германии отказались встречать колонны американской бронетехники

Американские танки вновь вспахивают пока еще мирную европейскую землю. Бронеколонны Вооруженных сил США вошли на территорию Германии и движутся в Восточную Европу. Цель этих маневров - демонстрация своего военного присутствия.

Официальные немецкие власти молчат. Их руки связаны договорами с США, согласно которым, последние обязаны лишь уведомить Берлин о переброске войск. Никаких разрешений на это не требуется. И если соратники Меркель готовы встречать колонны американских танков с распростертыми объятьями, то политики из оппозиционных партий уже не стесняясь выражают свое крайнее недовольство.

Четкого плана проходящих маневров не существует. Никто, даже сами военные США, не знают, когда боевая техника вернется в пункты своего постоянного хранения. Европейские политики подозревают, что в какой-то момент она просто останется в непосредственной близости к российским границам. Ведь всеевропескую истерию о "русской угрозе" еще никто не отменял.




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Комментарии 7

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  1. polpot Вчера, 19:13
    Планы я думаю существуют , главное доказать созюзникам что штаты живее всех живых и все у них в порядке , а то сдадут родимые как Наполеона ,Гитлера и СССР .
    polpot
    1. Татьяна Вчера, 19:26
      Официальные немецкие власти молчат. Их руки связаны договорами с США, согласно которым, последние обязаны лишь уведомить Берлин о переброске войск. Никаких разрешений на это не требуется.
      Более того, в Вашингтоне уже заявляли, что для того чтобы начать ВС США, уже находящимся в Европе, войну с РФ, для Пентагона уже не требуется ни разрешения, ни даже и уведомления самих правительств стран НАТО .
      Для Вашингтона главное - начать ТМВ с Россией, а расхлёбывать её потом сразу - по планам Вашингтона - должны и будут совсем другие - союзнические - страны! Всё именно к этому и идёт!
      Татьяна
      1. Vard Вчера, 20:01
        Вряд ли что серьёзное планируют... Не то количество войск... Так нервы потрепать.. Понты покидать...
        Vard
        1. Татьяна Вчера, 20:58
          Цитата: Vard
          Вряд ли что серьёзное планируют... Не то количество войск... Так нервы потрепать.. Понты покидать...

          Всему своё время!
          Всякие планы - на то они и планы, чтобы иметь время на подготовку для достижения своей стратегической цели, которое определяет поочерёдные тактические сроки по степени готовности необходимой материально-технической базы, инфраструктуры и всего кадрового состава.
          Татьяна
  2. синоби Вчера, 20:44
    Это акупационные войска.Для ЕС.Для броска на Россию их может быть и хватит,но не на полноценную войну.А вот для Европы в самый раз.
    синоби
  3. Mavrikiy Вчера, 21:19
    В Германии отказались встречать колонны американской бронетехники

    Надо в Германию переслать рецепт "Коктейль Молотова". И танки под окном перестануть тарахтеть.
    Mavrikiy
  4. Sonet Вчера, 22:38
    Овцу,которую готовят на заклание,не спрашивают,на каком лугу она хотела бы пастись.
    Рано или поздно-США бросят всех своих ,,союзников,, на войну ради своих интересов и все сразу же станет ясно.
    Sonet
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