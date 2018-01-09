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Политическая химчистка: США готовят вооруженную оппозицию из бывших боевиков
Международная коалиция и подконтрольные ей вооруженные формирования в Сирии проводят агрессивную информационную кампанию против России. Накануне группировка «Джейш Магавир ат-Тура» («Новая сирийская армия») распространила сообщение об отклонении российской стороной предложения западных государств провести совместную зачистку пустынных районов Сирии от боевиков ИГИЛ.
На странице «Hammurabi_News» в социальной сети Twitter опубликован документ, где отмечено, что усилиями разведок стран коалиции и «Новой сирийской армии» в пустыне Бадия обнаружены источники угроз «Исламского государства».
В соответствии с представленной информацией, уцелевшие боевики ИГИЛ сосредоточены между Евфратом и военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф. В тексте приводится комментарий офицера международной коалиции (имя и звание военнослужащего не указаны – Прим. ред.), где сообщается, что США и союзники намерены присутствовать в Сирии до тех пор, пока местное население будет в этом нуждаться.
Учитывая отсутствие в документе подписи официального лица, а также заявлений по данному поводу со стороны Минобороны России и военно-политического руководства стран коалиции, можно предположить о распространении «оппозицией» Сирии «фейковой» новости, цели которой вполне очевидны.
Военное присутствие возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществляется под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ. Таким образом, заявления о сохранившихся в Сирии очагах псевдо-халифата можно рассматривать с одной стороны, как попытку оправдать размещение американских баз, поставку оружия и обучение Пентагоном вооруженных группировок в арабской республике, с другой – дискредитировать успешные действия правительственных сил и союзников, разгромивших в конце прошлого года запрещенную организацию «Исламское государство».
Особого внимания заслуживают попытки западных СМИ и зарубежных политиков убедить общественность, что все начинания наладить сотрудничество с Москвой пресекаются российским участником. При этом тщательно маскируются реальные интересы сторон, предлагающих России совместно бороться с исламскими радикалами.
Статус «Новой сирийской армии» и ее наставников, как сторон, принимающих участие в стабилизации ситуации в Сирии, продолжает вызывать большие сомнения. Напомним, ранее начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов сообщал о подготовке боевиков «Джейш Магавир ат-Тура» на военных базах США в районе населенных пунктов Эт-Танф (юг провинции Хомс) и Эш-Шаддади (юго-восток провинции Хасека). Как сообщил военачальник, на территории американских военных объектов находится не менее 1000 террористов «Исламского государства», вывезенных их Ракки и юго-восточных районов провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, за последний месяц арабские и иранские информационные агентства неоднократно информировали об эвакуации авиацией США полевых командиров группировки ИГИЛ на северо-восток Сирии.
Резюмируя, формирование «Новой сирийской армии» можно сравнить с «ребрендингом» радикальной группировки «Исламское государство». В этой связи «фейковые» сообщения о наличии в пустынных районах Сирии остатков радикальных отрядов ИГИЛ и необходимости их скорейшей зачистки являются игрой на публику, исполненной в прошлом игиловцами, а ныне - «оппозиционерами» из «Новой сирийской армии».
Автор: Владимир Сергеев
На странице «Hammurabi_News» в социальной сети Twitter опубликован документ, где отмечено, что усилиями разведок стран коалиции и «Новой сирийской армии» в пустыне Бадия обнаружены источники угроз «Исламского государства».
В соответствии с представленной информацией, уцелевшие боевики ИГИЛ сосредоточены между Евфратом и военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф. В тексте приводится комментарий офицера международной коалиции (имя и звание военнослужащего не указаны – Прим. ред.), где сообщается, что США и союзники намерены присутствовать в Сирии до тех пор, пока местное население будет в этом нуждаться.
Учитывая отсутствие в документе подписи официального лица, а также заявлений по данному поводу со стороны Минобороны России и военно-политического руководства стран коалиции, можно предположить о распространении «оппозицией» Сирии «фейковой» новости, цели которой вполне очевидны.
Военное присутствие возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществляется под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ. Таким образом, заявления о сохранившихся в Сирии очагах псевдо-халифата можно рассматривать с одной стороны, как попытку оправдать размещение американских баз, поставку оружия и обучение Пентагоном вооруженных группировок в арабской республике, с другой – дискредитировать успешные действия правительственных сил и союзников, разгромивших в конце прошлого года запрещенную организацию «Исламское государство».
Особого внимания заслуживают попытки западных СМИ и зарубежных политиков убедить общественность, что все начинания наладить сотрудничество с Москвой пресекаются российским участником. При этом тщательно маскируются реальные интересы сторон, предлагающих России совместно бороться с исламскими радикалами.
Статус «Новой сирийской армии» и ее наставников, как сторон, принимающих участие в стабилизации ситуации в Сирии, продолжает вызывать большие сомнения. Напомним, ранее начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов сообщал о подготовке боевиков «Джейш Магавир ат-Тура» на военных базах США в районе населенных пунктов Эт-Танф (юг провинции Хомс) и Эш-Шаддади (юго-восток провинции Хасека). Как сообщил военачальник, на территории американских военных объектов находится не менее 1000 террористов «Исламского государства», вывезенных их Ракки и юго-восточных районов провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, за последний месяц арабские и иранские информационные агентства неоднократно информировали об эвакуации авиацией США полевых командиров группировки ИГИЛ на северо-восток Сирии.
Резюмируя, формирование «Новой сирийской армии» можно сравнить с «ребрендингом» радикальной группировки «Исламское государство». В этой связи «фейковые» сообщения о наличии в пустынных районах Сирии остатков радикальных отрядов ИГИЛ и необходимости их скорейшей зачистки являются игрой на публику, исполненной в прошлом игиловцами, а ныне - «оппозиционерами» из «Новой сирийской армии».
Автор: Владимир Сергеев
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