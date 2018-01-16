Авиация против танков (часть 21)
Одновременно с ростом экономики руководство КНР взяло курс на кардинальную модернизацию вооруженных сил. В 80-90-е годы благодаря военно-техническому сотрудничеству с западными странами в НОАК появились современные образцы техники и вооружения. Создание и эксплуатация в Китае боевых вертолётов, созданных на базе французского «Дофина», позволило накопить необходимый опыт и сделать определённые выводы. Основываясь на реалиях уровня развития современных средств ПВО и проанализировав случаи применения вертолётной техники в локальных конфликтах, командование китайской армейской авиации выдало техзадание на специализированный ударный вертолёт, способный бороться с танками и оказывать огневую поддержку днём и ночью, в сложных погодных условиях. На определённом этапе китайцы надеялись получить доступ к разрабатываемому в Италии противотанковому вертолёту А.129 Mangusta, а с американцами в 1988 году была достигнута договорённость о продаже AH-1 Cobra и лицензии на производство ПТУР BGM-71 TOW. Надо сказать, что все основания для этого были. В конце 70-х страны Запада и КНР начали «дружить» против Советского Союза.
США, Франция, Италия и Великобритания на протяжении примерно 10 лет вели достаточно активное военно-техническое сотрудничество с Китаем, в рамках которого, например, была продана партия противотанковых вертолётов SA. 342 Gazelle с ПТУР НОТ. Однако в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь в 1989 году против КНР были введены санкции, и речи о поставках современного западного оружия идти уже не могло. После нормализации отношений с Россией китайцам был предложен экспортный Ми-35. Однако к тому моменту китайские специалисты уже успели ознакомиться с широко распространенным Ми-25 (экспортный вариант боевого вертолёта Ми-24Д) и сочли его слишком тяжелым и громоздким. Кроме того, прицельно-поисковые системы советских боевых вертолётов во многом морально устарели. Да и сам Ми-24, создававшийся как «летающая БМП», чаще использовался в роли штурмовика, главным оружием которого были неуправляемые реактивные снаряды, а командование НОАК желало иметь на вооружении манёвренную и в то же время хорошо защищённую двухместную машину, сравнимую с американским «Апачем» и обладающую высоким противотанковым потенциалом.
На аэрокосмических салонах китайцы, конечно, могли видеть Ми-28 и Ка-50. Неизвестно, то ли нашим правителям хватило ума не продавать эти вертолёты в КНР, то ли китайское военно-политическое руководство решило воздержаться от приобретения малосерийных и ещё очень «сырых» машин, но современные российские ударные винтокрылые машины в Китай не поставлялись. Тем не менее, без российской помощи в деле создания китайского боевого вертолёта не обошлось.
Пример появления боевого вертолёта Z-1 хорошо демонстрирует то, как в прошлом в КНР создавалась современная авиатехника. Официально проектировщиком Z-10, который получил обозначение в Китае «Удар огненной молнии», в рамках «программы 823» являлся 602-й научно-исследовательский институт, авиастроительные корпорации China Aviation Industry Corporation II и Changhe Aircraft Industries Corporation. При этом программа создания китайского боевого вертолёта была жестко засекречена, а в СМИ давались строго дозированные противоречивые данные. Во многом это объяснялось тем, что предоставление военных технологий КНР было запрещено из-за наложенных Западом санкций, а создание и поставки ряда ключевых узлов и агрегатов европейскими и американскими компаниями мотивировалось гражданскими проектами. Всё заказанное на Западе оборудование якобы предназначалась для гражданского вертолёта среднего класса. Китайцам удавалось около 10 лет вводить в заблуждение «западных партнёров». Так, компании Eurocopter и Agusta получили за помощь в разработке трансмиссии, системы управления и пятилопастного несущего винта более $ 100 млн. Детали кабины вертолёта и авионика во многом напоминают изделия компаний Thomson CSF и Thales. На Z-10 используется шина данных, имеющая в КНР обозначение GJV289A. Она является аналогом американской MIL-STD-1553. В СМИ имелась информация, что на китайском боевом вертолёте мог использоваться прицельно-обзорный комплекс, созданный южно-африканской компанией Advanced Technologies and Engineering (ATE).
Летом 2012 года американское правительство оштрафовало на $ 75 млн. дочернее предприятие корпорации Pratt & Whitney Canada, компанию United Technologies за поставку партии двигателей PT6C-76C. В итоге западные компании свернули всякое сотрудничество с китайской корпорацией Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC), но это случилось уже после того, как в апреле 2003 года прототип Z-10 впервые поднялся в воздух. Впрочем, как выяснилось совсем недавно, ещё в 1995 году было заключено секретное соглашение с российской стороной, в соответствии с которым Конструкторское бюро Камова и CAIC создали совместную проектную группу, которая в течение 2,5 лет работала над каталогом чертежей. Как сообщил представитель российской компании, инженерно-расчётная группа КБ Камова выполняла проектировочные работы в соответствии с параметрами и компоновочной схемой, предложенной китайской стороной. Однако в настоящее время китайцы все обвинения отвергают, заявляя, что Z-10 на 100% спроектирован китайскими разработчиками и полностью собран из комплектующих, произведённых в КНР.
Ударный вертолёт Z-10 имеет классическую тандемную схему расположения экипажа. С самого начала было предусмотрено, что органы управления вертолётом будут установлены в обеих кабинах. Как и на европейском «Тигре», рабочее место пилота расположено спереди. На последней модификации вертолёта, поставляемой в войска, в кабине каждого члена экипажа имеется два больших многофункциональных жидкокристаллических дисплея.
Для управления вооружением используются нашлемная система прицеливания, сходная с американской Honeywell M142 Integrated Helmet. Полёты в темное время суток обеспечиваются аппаратурой, построенной на базе французских и израильских разработок.
Сообщается, что до начала поступления Z-10 в строевые части китайской армейской авиации, прицельно-поисковое оборудование вертолёта менялось три раза. По мнению западных экспертов, возможности применения вертолёта в ночное время, поиска целей и применения управляемого вооружения в данный момент примерно соответствуют американскому вертолёту модификации АН-64А Apache. Однако защищённость китайского вертолёта далека от уровня американского соперника. По крайней мере, при осуждении экспортных поставок Z-10 в Пакистан было официально озвучено, что фюзеляж китайского ударного вертолёта выдерживает обстрел 12,7-мм пулями. Заявлено, что лобовые бронестёкла кабины толщиной 38 мм также защищают от пуль крупнокалиберных пулемётов, впрочем не уточняется с какой дистанции. Амортизационная система шасси и кресел пилотов позволяет обеспечить выживаемость экипажа при аварийном приземлении с вертикальной скоростью 10 м/с, что несколько меньше скорости безопасного приземления которой удалось добиться на американских, европейских и российских боевых вертолётах.
В то же время «Удар огненной молнии» оснащен всем необходимым набором аппаратуры противодействия средствам ПВО и датчиками обнаружения радиолокационного и лазерного облучения. С уверенностью можно утверждать, что аппаратура, установленная на китайских машинах, сравнима с аналогами, имеющимися на «Апачах», «Мангустах» и «Тиграх». Если в баллистической защищенности и весовом совершенстве китайские боевые вертолёты пока уступают современным зарубежным ударным винтокрылым машинам, то сомневаться в уровне китайской электроники оснований нет. Бортовая система самообороны, известная как YH-96, в автоматическом режиме анализирует возможные угрозы и в случае необходимости может самостоятельно генерировать помехи и осуществлять отстрел тепловых и радиолокационных ловушек. Навигация обеспечивается приёмниками сигналов системы спутникового позиционирования Бэйдоу.
Согласно информации, озвученной в китайских СМИ, в данный момент идёт доводка и адаптация БРЛС миллиметрового диапазона. Якобы эта станция ничем не уступает американской надвтулочной AN / APG-78 Longbow. Китайский радар, известный как YH ММЗ FCR, весит около 70 кг, что значительно меньше массы БРЛС «Арбалет», имеющейся на Ми-28Н. Утверждается, что станция YH ММЗ FCR полностью совместима с системой управления огнём, и поставки вертолётов с надвтулочным радиолокатором начнутся в войска в ближайшем будущем. Заявлено, что дальность обнаружения китайской вертолётной БРЛС превышает 30 км. Но непонятно, идёт ли речь о воздушных или наземных целях. В состав оборудования строевых вертолётов входит подвесной разведывательный контейнер KZ900 SIGINT с аппаратурой радиолокационной разведки. Хотя вертолёты с такими контейнерами неоднократно демонстрировались широкой публике, состав аппаратуры и спектр рабочих частот не разглашаются.
В 2006 году появились первые размытые фотографии китайского ударного вертолёта. Западные наблюдатели первоначально посчитали его копией итальянского A.129 Mangusta, но позже выяснилось, что это более крупная и тяжелая машина. Прекращение поставок американских двигателей несколько затормозило процесс доводки и принятия на вооружение Z-10. В итоге серийные вертолёты оснащены двумя китайскими турбовальными двигателями Zhuzhou WZ-9 со взлётной мощностью 1285 л. с. В западных источниках говорится, что в разработке системы управления двигателей участвовали российские и украинские специалисты.
Z-10
Лётные данные боевого вертолёта Z-10 достоверно неизвестны. По всей видимости, максимальный взлётный вес находится в пределах 6700-7000 кг. Исходя из соотношения мощности энергетической установки и массы, можно предположить, что максимальная скорость вертолёта около 300 км/ч, а скороподъёмность 10 м/с. Согласно сведениям, опубликованным в китайских СМИ: дальность полёта превышает 800 км, а на внешних узлах подвески можно разместить боевую нагрузку массой 1500 кг.
Китайский боевой вертолёт может нести до 16 ПТУР HJ-8 и HJ-9. Однако главным оружием считаются управляемые ракеты HJ-10. В западных справочниках пишут, что эта ракета является китайским аналогом ПТУР AGM-114 Hellfire.
Однако, в отличие от «Хеллфайра», китайская ракета имеет зауженную головную часть, что предположительно сделано для снижения лобового сопротивления. Сообщается, что HJ-10 может иметь телевизионную, тепловую и лазерную систему наведения. Всего на наружных узлах подвешивается до 8 ПТУР HJ-10.
ПТУР HJ-10
Так как вертолёт Z-10 в будущем должен получить БРЛС миллиметрового диапазона, по всей видимости, ведутся работы по созданию ПТУР с радиолокационной ГСН. По информации Jane’s Defence Weekly, ракеты HJ-10 с лазерной ГСН поставлялись в Саудовскую Аравию и Судан. Дальность пуска экспортной модификации, весящей около 47-50 кг, способна достигать 10 км. Скорость полёта – 340 м/с. Бронепробиваемость – 1000 мм. Ракета также может иметь термобарическую и бронебойно-фугасную проникающую боевую часть.
Помимо ПТУР, вертолёт может нести на четырёх узлах наружной подвески блоки НАР калибра 57-90-мм. Контейнеры с 7,62-мм, 12,7 или 14,5-мм многоствольными пулемётами или 35-40-мм автоматическими гранатомётами. Для борьбы с воздушным противником предназначены УР TY-90 с дальностью пуска до 8 км или PL-7 и PL-9 с дальностью до 15 км. В общей сложности на боевой вертолёт можно подвесить 16 ракет TY-90 или 4 PL-7/PL-9.
УР TY-90 класса "воздух-воздух"
Вертолёт Z-10 вооружен подвижной артиллерийской установкой с 23-мм пушкой (боеприпас 23х115-мм). Согласно китайским данным угол наводки по горизонтали составляет 130°. Однако китайские военные не удовлетворены могуществом действия 23-мм снаряда и на боевом вертолёте испытывалась турель с российской 30-мм пушкой 2А72. Но оптоэлектронные системы, установленные в носовой части фюзеляжа, оказались слишком «нежными», и из-за сильной отдачи при стрельбе из мощной 30-мм пушки участились отказы. В связи с этим принято решение о установке на Z-10 25-мм пушки (боеприпас 25 × 137-мм), созданной на базе американской M242 Bushmaster. Это орудие с цепным приводом и двойным боепитанием считается достаточно надёжным. Бронебойно-трассирующий снаряд M791 массой 185 г с сердечником из вольфрамового сплава на дальности 1000 м способен пробить по нормали 40 мм броню. Аналог американской 25-мм пушки и боеприпасы серийно производятся в КНР. 25-мм орудием, например, вооружена гусеничная БМП Type 89 (YW-307).
По данным World Аir Forces 2016, в Армейской авиации НОАК во второй половине 2016 года имелось 96 боевых вертолётов Z-10. Кроме того, озвучена информация, что Z-10 наряду с транспортно-десантными Z-8 (SA 321 Super Frelon) могут войти в состав авиагрупп, базирующихся на универсальных десантных кораблях Type 071 и использоваться для огневой поддержки десанта. Ранее специальная морская модификация боевого вертолёта испытывалась на первом китайском авианосце «Ляонин».
В 2017 году сообщалось, что вертолет Z-10 в массовых количествах поступает в войска и им оснащается уже третья вертолетная бригада армейской авиации. Начиная с 2010 года, войсковые испытания Z-10 проходили в 5-й вертолетной бригаде, базирующейся в Нанкине.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Z-10 на авиабазе Баодин
Второй воинской частью, получившей в 2012 году вертолёты Z-10, стала 8-я вертолетная бригада 38-й армии Пекинского военного округа, дислоцированная на авиабазе Баодин, провинции Хэбэй. С 2014 года на ударные вертолёты переучивается личный состав 7-й вертолетной бригады 26-й армии Цзинаньского военного округа в Ляочене, провинция Шаньдун.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Z-10 на авиабазе Ляочен
Помимо поставок в НОАК, авиастроительная корпорация CAIC предлагает Z-10 на экспорт, экспортная стоимость вертолёта в зависимости от состава БРЭО и вооружения составляет $ 25-27 млн. Что примерно соответствует экспортной модификации Ми-28НЭ и более чем в два раза дешевле АН-64D. Известно, что несколько китайских боевых вертолётов для сравнительных испытаний с российским Ми-35М и «турецким» Т-129 ATAK закупил Пакистан.
Оценивать новый китайский боевой вертолёт очень трудно, поскольку он только начал поступать в войска, изучен лётным и техническим составом ещё недостаточно и имеет много «детских болячек». Освоение новой техники ввиду большой сложности и отсутствия в КНР опыта эксплуатации боевых вертолётов, оснащенных современным БРЭО, может затянуться. Ввод в строй новой вертолётной техники зачастую сопровождается высокой аварийностью. Так было в США и в нашей стране, заметных потерь из-за аварий и катастроф удалось избежать европейцам с их "Мангустом" и "Тигром", но это объясняется очень низкими темпами поступления вертолётов в строевые эскадрильи и длительным периодом доводки и освоения.
Периодически появляется информация о лётных происшествиях с участием Z-10. Так, 4 марта 2017 года в центральной провинции Шэньси потерпел аварию китайский ударный вертолёт, экипаж при этом получил ранения. С 2010 года известно о пяти авариях и катастрофах, случившихся с Z-10.
В настоящее время ведется создание новой модификации китайского боевого вертолёта с двигателем, способным обеспечить на взлёте мощность до 1800 л.с. При прежних геометрических размерах максимальный взлётный вес модифицированного Z-10 может достичь 10 000 кг. То есть приблизится по этому показателю вплотную к «Апачу». По всей видимости, резерв грузоподъемности будет использован для повышения защищённости, боевой нагрузки и объёма топливных баков.
Как уже говорилось в предыдущей части обзора, в КНР на базе французского вертолёта Dauphin 2 был создан транспортно-боевой Z-9W, оснащённый прицельно-поисковой системой и ПТУР HJ-8E и его ночная модификация Z-9WA с системой ночного видения, лазерным дальномером-целеуказателем и ПТУР HJ-9 с лазерным наведением. Одновременно с созданием «большого» ударного вертолёта Z-10 в Китае решили подстраховаться, и несмотря на спор с корпорацией EADS относительно окончания срока лицензии на производство в КНР, SA 365 Dauphin 2 приступили к созданию на его основе разведывательно-ударного вертолёта.
По сравнению со слабо защищенным Z-9W новая двухместная специализированная машина лучше подходит для ведения воздушной разведки и нанесения ударов по наземным целям. При этом риск неудачи, по сравнению с создававшимся с нуля Z-10, был гораздо меньше. Отказ от пассажирской кабины при сохранении прежних лётных данных и максимального взлётного веса давал возможность улучшить защищённость и количество оружия на борту. С прежней силовой установкой новый вертолёт стал короче примерно на 1,5 м. В отличие от Z-9, разведывательно-ударный вертолёт имеет более узкий фюзеляж и тандемную кабину.
Вертолёт Z-19, получивший имя «Черный смерч», создан компанией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (HAMC). Его первый полёт состоялся в мае 2010 года. Так как в Z-19 в значительной степени использовались хорошо освоенные узлы и агрегаты вертолёта Z-9 и БРЭО, уже опробованное на первых прототипах Z-10, испытания шли очень быстро. Несмотря на то, что головной прототип Z-19 был разбит в сентябре 2010 года, в первой половине 2011 года начались тесты машин предсерийной партии. А через несколько месяцев первые Z-19 поступили в 5-ю эскадрилью 8-й вертолетной бригады 38-й армии Пекинского военного округа. Примерно в это же время личный состав этой части, дислоцированной в окрестностях города Баодин, параллельно приступил к освоению боевых вертолётов Z-10.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Z-10 и Z-19 на авиабазе Баодин
Благодаря рулевому винту типа фенестрон и ряду мероприятий по снижению шумности, акустическая заметность Z-19 намного меньше, чем у многих других боевых вертолётов. Кроме того, по сравнению с Z-9 уменьшена тепловая и радиолокационная заметность.
Z-19
На «подбородке», где у других ударных вертолётов обычно располагаются подвижные пулемётно-пушечные турели, смонтирован подвижный шар с оптоэлектронной прицельно-поисковой и аппаратурой ночного видения, а также с лазерным дальномером-целеуказателем. Для парирования разного рода угроз ударно-разведывательный вертолёт оснащён датчиками и оборонительными системами аналогичными тем, что используются на Z-10.
На вертолёте Z-19 возможно использование широкого набора вооружения, в том числе ПТУР с лазерным наведением, блоков НАР и подвесных пулемётно-пушечных контейнеров. Вес боевой нагрузки на внешних узлах официально не озвучивался, но по экспертным оценкам он может достигать 700-800 кг.
Судя по всему, защищённость Z-19 не выше, чем у более крупного и тяжелого Z-10. Можно предположить, что кабина и наиболее важные части вертолёта выдерживают обстрел пулями винтовочного калибра.
Лётные данные Z-19 примерно находятся на уровне вооруженного варианта Z-9. Вертолёт с максимальным взлётным весом 4500 кг, с полной заправкой топливных баков способен находиться в воздухе 4 часа. За это время он может пролететь около 800 км. Максимальная скорость полёта – 280 км/ч. Крейсерская – 240 км/ч. Силовая установка состоит из двух турбовальных двигателей WZ-8C мощностью 940 л.с.
Z-19Е
На выставке Heli-Expo демонстрировался вертолёт Z-19Е с макетами ПТУР HJ-10, блоком НАР и подвесным пулемётным контейнером. Данная модификация предназначена для поставок на экспорт. Согласно данным, озвученным в китайских СМИ, несколько машин заказал Судан. Лёгкий боевой вертолёт Z-19Е при стоимости около $15 млн. может представлять интерес для стран «третьего мира», которые стеснены в финансах или не могут закупать современные боевые вертолёты на Западе в связи с санкционными ограничениями.
В настоящее время китайским вооруженным силам поставлено приблизительно 90 лёгких разведывательно-ударных вертолетов Z-19. Зачастую они поступают в вертолётные бригады смешанного состава, где также эксплуатируются Z-10.
Недавно появились снимки Z-19 с надвтулочной БРЛС миллиметрового диапазона. Такая же радиолокационная станция предназначена для установки на боевых вертолётах Z-10. С большой долей уверенности можно предположить, что в состав оборудования вертолётов Z-19 войдут различные подвесные контейнеры с разведывательной аппаратурой, а также возможно лёгкий БПЛА SW-6.
Интересной особенностью этого дрона является использование в качестве силовой установки электрического двигателя постоянного тока, соединенного с двухлопастным винтом и запитанного от аккумуляторной батареи. Аппарат является одноразовым, его эвакуация и повторное использование не предусмотрено. Согласно данным, опубликованным во время проведения аэрокосмического салона Airshow China 2016, максимальная взлетная масса SW6 составляет 20 кг. Масса полезной нагрузки до 5 кг. Максимальная скорость — до 100 км/ч. Емкость аккумуляторных батареи позволяет держаться в воздухе около 1 часа.
БПЛА SW-6
Малогабаритный беспилотный аппарат в транспортном положении со сложенным крылом занимает минимально возможный объем и может перевозиться на внешней подвеске вертолета. После сброса крылья беспилотника раскладываются, и он приступает к решению поставленной задачи. Продемонстрированная в КНР модификация SW6 оснащается оптико-электронной аппаратурой, предназначенной для ведения визуальной разведки. Помимо этого, БПЛА в случае применения генератора помех может служить в качестве ложной цели в условиях действия сильной ПВО, а при установке боевой части способен действовать, как барражирующий высокоточный боеприпас.
На выставке Airshow China 2016 «электрический» БПЛА SW-6 демонстрировался совместно с лёгким разведывательным вертолётом Changhe Z-11WB. В Китае данной модели вертолёта присвоено обозначение «Канюк».
Z-11WB
Представители авиастроительной корпорации Changhe Aircraft Industries утверждают, что данная винтокрылая машина создана китайскими специалистами самостоятельно. Однако ещё во второй половине 80-х в КНР была отправлена документация для лицензионного производства вертолёта Eurocopter AS.350 Ecureuil (рус. Белка). Производство «Белки» началось в 1977 году и продолжается до сих пор. Этот весьма удачный лёгкий вертолёт пользовался популярностью у потребителей. В зависимости от комплектации, его стоимость в 90-е годы составляла $ 2,5-3 млн. Всего построено около 3500 «Экюреев», в ряде стран третьего мира используются модификации, вооруженные ПТУР TOW или НОТ, НАР и пулеметно-пушечными контейнерами.
Первый полёт китайского «Экюрея» состоялся в 1998 году, а через два года началось серийное производство. Поначалу при сборке лёгких вертолётов Z-11 устанавливались французские двигатели Turbomeca Arriel 2B мощностью 847 л.с. Но позже их заменили китайским аналогом WZ-8D.
На первых порах невооруженный вертолёт Z-11 применялся в качестве «летающей скорой помощи», для доставки срочной корреспонденции и особо важных персон. Так как китайская армия остро нуждалась в вертолётах разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня, на нескольких машинах смонтировали приборы артиллерийских наблюдателей и радиостанции для связи с наземными подразделениями.
Z-11W
В 2005 году появилась вооруженная модификация Z-11W с прицельно-обзорной системой над кабиной и четырьмя ПТУР HJ-8 на внешних пилонах. Вместо управляемых ракет могли быть подвешены шестиствольные 7,62-мм пулемёты CS / LM12, 40-мм автоматические гранатометы LG3 или блоки с 57-мм НАР. Общий вес боевой нагрузки может достигать 500 кг. Считается, что вооруженные Z-11W в основном поставлялись в авиационные подразделения поддержки сил специальных операций. Вертолет с максимальным взлётным весом 2200 кг вмещает двух пилотов и трех десантников. В варианте огневой поддержки в пассажирском отсеке может быть установлен дополнительный топливный бак ёмкостью 225 л. Основной бак вмещает 540 литров керосина. Без использования дополнительного топливного бака дальность полета составляет 580 км. Максимальная скорость полёта – 278 км/ч. Крейсерская — 220 км\ч. В целом лётные данные китайского Z-11W очень близки к характеристикам американского разведывательно-ударного вертолёта OH-58 Kiowa поздних модификаций.
Дальнейшим развитием Z-11W стал Z-11WB, оснащенный подвижной тепловизионной камерой и лазерным дальномером-целеуказателем. Заявлено, что данная машина способна нести широкий спектр вооружения: ракеты с лазерным, тепловым и телевизионным наведением, малогабаритные управляемые бомбы FT-9 и YZ-212D, УР «воздух-воздух» TY-90 и разнообразные пулеметно-пушечные контейнеры. Машина предназначена для противодействия терроризму, наркоторговле и проведения спецопераций. Экспортная стоимость лёгкого ударного вертолёта, способного вести боевые действия ночью, оснащенного современной оптоэлектронной аппаратурой и современными системами вооружения, не превышает $9 млн., что делает его привлекательным на внешнем рынке вооружений. Следует признать, что в деле создания лёгких ударных вертолётов разведки, целеуказания и поддержки спецназа китайские специалисты продвинулись намного дальше, чем российские конструкторы. Очевидно, что залогом успеха в данном случае является способность быстро разработать и создать передовые всесуточные обзорно-прицельные системы, сопряженные с высокоточным оружием.
Продолжение следует…
По материалам:
https://www.airrecognition.com/
https://lt.cjdby.net/thread-2313820-1-1.html
http://defenceforumindia.com/forum/threads/aft10-hj-10-and-akd-10-akd-09.63151/
http://www.pwc.ca/en/engines/pt6c
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/wz-10.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611010802-9u2a.htm
https://www.flightglobal.com/news/articles/heli-expo-chinese-wz-10-attack-helicopter-based-on-kamov-design-383147/
https://www.flightglobal.com/news/
http://slideplayer.com/slide/8784664/
http://www.ecns.cn/visual/hd/2017/05-18/130315.shtml
https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2015/10/22/harbin-wz-19-attack-helicopter/
http://army-news.ru/2016/11/bespilotnyj-letatelnyj-apparat-sw6-tyan-i/
https://regnum.ru/news/2276381.html
http://www.airforce-technology.com/projects/changhe-z-11wb-reconnaissance-and-light-attack-helicopter/
Автор: Линник Сергей
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