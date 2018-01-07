Боевики вновь атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

Сообщается о том, что российскими военными было сбито несколько дронов, пытавшихся атаковать базу. Данных о том, каким мог бы стать урон для авиабазы в случае проведения атак с достижением цели, нет. БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами, при этом за счёт массовости могли бы нанести существенный ущерб военной технике, которая располагается под открытым небом.

На Telegram-канале Directorate 4, занимающемся информационным отслеживанием деятельности террористов, опубликованы сведения об очередной атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Отмечено, что атака осуществлялась с помощь беспилотных летательных аппаратов.Из материала:На Телеграм-канале отмечено, что антироссийские силы использовали и информационные средства для «атаки». В частности, в Сети появилась некая группа «Движение свободных алавитов», в которой стала перечисляться якобы уничтоженная военная техника ВС РФ. В частности, заявлено о «повреждении или уничтожении ЗРК С-400».На данный момент Минобороны РФ атаку на авиабазу «Хмеймим» не комментирует.Напомним, что несколькими днями ранее боевики атаковали авиабазу ВКС РФ в Сирии с помощью миномётов. Было заявлено о повреждении семи самолётов. Главное оборонное ведомство информацию опровергло. Однако через несколько часов появились фотографии с по крайней мере двумя повреждёнными самолётами Су-24.