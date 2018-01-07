14:41 07 января

Боевики вновь атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

На Telegram-канале Directorate 4, занимающемся информационным отслеживанием деятельности террористов, опубликованы сведения об очередной атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Отмечено, что атака осуществлялась с помощь беспилотных летательных аппаратов.

Из материала:
Сообщается о том, что российскими военными было сбито несколько дронов, пытавшихся атаковать базу. Данных о том, каким мог бы стать урон для авиабазы в случае проведения атак с достижением цели, нет. БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами, при этом за счёт массовости могли бы нанести существенный ущерб военной технике, которая располагается под открытым небом.

На Телеграм-канале отмечено, что антироссийские силы использовали и информационные средства для «атаки». В частности, в Сети появилась некая группа «Движение свободных алавитов», в которой стала перечисляться якобы уничтоженная военная техника ВС РФ. В частности, заявлено о «повреждении или уничтожении ЗРК С-400».


На данный момент Минобороны РФ атаку на авиабазу «Хмеймим» не комментирует.

Боевики вновь атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии


Напомним, что несколькими днями ранее боевики атаковали авиабазу ВКС РФ в Сирии с помощью миномётов. Было заявлено о повреждении семи самолётов. Главное оборонное ведомство информацию опровергло. Однако через несколько часов появились фотографии с по крайней мере двумя повреждёнными самолётами Су-24.

Использованы фотографии: МО РФ
59

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 183

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:59
    Отмечено, что атака осуществлялась с помощь беспилотных летательных аппаратов.
    и конечно,эти дроны,собирались прямо на бархане,из подручных материалов и верблюжьего гумна... коли надолго база-строиться нужно,капониры,укрытия...не?
    андрей юрьевич
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 06:04
      Ну по идее за 2 года можно и железобетонные укрытия построить.
      Аристарх Людвигович
      1. Чичиков Сегодня, 06:10
        Хорошая мысля, приходит, опосля!
        У нас всегда так было! Один раз, - случай. Два, - повтор. Три, - достали, давайте что-то делать!
        Чичиков
        1. 210окв Сегодня, 06:53
          Постоянство-признак мастерства?Да уж,пока гром не грянет...Ни чему нас история и горький опыт не учит..
          Цитата: Чичиков
          Хорошая мысля, приходит, опосля!
          У нас всегда так было! Один раз, - случай. Два, - повтор. Три, - достали, давайте что-то делать!
          210окв
        2. vtyrtn Сегодня, 07:03
          бармалеи используют тактику ИГИЛ в Ираке
          vtyrtn
        3. vtyrtn Сегодня, 08:15
          и еще печальная новость sad
          vtyrtn
          1. donavi49 Сегодня, 09:44
            По Харасте напротив все хорошо. Там пробили фактически коридор. 250метров осталось. Открытой полосы. Ночью вроде отдельные подразделения РГ - прошли на окруженную базу как усиление. Еще 1-2 дня и коридор пробьют на большой площади.

            Там действительно сдавались бойцы. Как только схлопнгулся - там много сдалось сразу. И в первые дни, когда шел сильный штурм. Также 5-10 человек сдалось - когда был ультиматум от бабахов. В целом там на 300-500 бойцов сдалось более-менее объективно около 40-50 человек.
            donavi49
        4. Куница Сегодня, 10:07
          На третий раз может и самолётов не остаться.
          Куница
        5. xetai9977 Сегодня, 10:43
          "Эй! "Горе модераторы"? Вы почему превращаете ресурс в фейк-ньюс?"
          А с чего взяли, что это фейк? Вам не нравится, поэтому? А " боевики уничтожены, война завершена"- это не фейк? Или " США разваливается"," Украина вот-вот развалится" - это не фейк? Информация есть информация- нравится это кому-то или нет.
          xetai9977
          1. Голован Джек Сегодня, 11:00
            Цитата: xetai9977
            А " боевики уничтожены, война завершена"- это не фейк?

            Фейк. И автор (автор--автор--автор) его - вы...
            Путин такого точно не говорил. И Шойгу тоже... не говорил.
            Цитата: xetai9977
            Информация есть информация - нравится это кому-то или нет

            А то, что на заборе написано - тоже "информация"? wassat
            Голован Джек
            1. Пленник Сегодня, 11:50
              laughing Для кого-то однозначно да.
              Пленник
      2. srelock Сегодня, 06:11
        Слыхал, что ЖБ укрытия для Хмеймима, по просьбам активной части населения, были розданы беременным пенсионерам.
        srelock
      3. P-140 Сегодня, 06:11
        Уже построена пентограмма,не?
        P.S. Программа максимум.
        P-140
      4. vtyrtn Сегодня, 06:51
        применяют тактику ИГИЛ в Ираке
        vtyrtn
    2. No pasaran Сегодня, 06:17
      Практически так и есть.
      Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.
      А насчёт капониров согласен-хоть от такого с позволения сказать оружия спасли бы....А так что-атакуй,не хочу...Вот и атакуют.
      No pasaran
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 06:20
        Сейчас идёт информационная атака, пытаются показать что Хмеймим это проходной двор, куда лезет всякая шушера.
        Аристарх Людвигович
        1. Монархист Сегодня, 07:19
          Аристарху,а ведь, это имеет психологический расчет: мы вас достанем, когда хотим. Насчитывают,что у летчиков нервы будут напряжены и не так будут гвоздить их
          Монархист
        2. alexneg Сегодня, 07:29
          Эй! "Горе модераторы"? Вы почему превращаете ресурс в фейк-ньюс? Или это ваша прямая работа? Разносить ОБС по инету на пару с "Ъ"..? На кого работаете, "вояки"?
          alexneg
          1. Гардамир Сегодня, 08:18
            Эй! " модераторы"
            И то верно давайте с утра до вечера обсуждать про плохую Украину.
            Гардамир
            1. Антарес Сегодня, 13:57
              Цитата: Гардамир
              про плохую Украину.

              не надо, а то я не понимаю уже на чем сижу.Любая тема скатывается про Украину и дальше усе..
              Антарес
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:37
      Этих умельцев-бармалеев срочно треба в плен брать-нехай учат наших,как ,,на коленке,, боевые дроны ваять..а то акромя футуристических рисунков ничем похвастать не могем в этом плане
      ДЕДПИХТО
    4. LSA57 Сегодня, 07:02
      Цитата: андрей юрьевич
      и конечно,эти дроны,собирались прямо на бархане,из подручных материалов и верблюжьего гумна...

      почти
      БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами,

      наловчились. а скорее научили
      коли надолго база-строиться нужно,капониры,укрытия...не?

      а они есть. на матрасной базе
      LSA57
    5. алекс-сп Сегодня, 07:15
      А оно фактически так и есть! Из того, что продается в магазинах типа "сделай сам" собрать дрон с миной доступно даже среднему школяру. Только гранату посложней достать...только не в Сирии.
      алекс-сп
    6. Касым Сегодня, 07:16
      Я бы дождался официальных сообщений. После визита ВВП и его заявлений ,"доброжилатели" готовы нафотошопить и полить грязью все что угодно по работе ВКС. hi
      Касым
      1. vovanpain Сегодня, 09:49
        Цитата: Касым
        Я бы дождался официальных сообщений. После визита ВВП и его заявлений ,"доброжилатели" готовы нафотошопить и полить грязью все что угодно по работе ВКС.

        Касым сегодня утром,вот тоже прочел
        DIED
        JOHN MCCAIN
        В Вашингтоне на 82-м году жизни скончался видный сенатор United States
        Senate Джон Маккейн (Джон Сидней Маккейн III), сообщает Associated
        Press. Он умер во сне в субботу, 6 января 2018 года. Президент
        Соединенных Штатов выразил слова поддержки родным и близким сенатора,
        отметив огромный вклад Джона Маккейна в продвижении демократии по всему
        миру.Джон Маккейн занимал пост председателя Сенатского Комитета по
        вооруженным силам от республиканской партии.Джон Маккейн в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став лётчиком палубной авиации. Являлся ветераном вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с
        половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского
        соглашения.В 1981 году Маккейн ушёл в отставку с военной службы, а в 1982 был
        избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии.В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался четырежды — в 1992,
        1998, 2004 и в 2010. В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в
        президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу
        младшему на партийных выборах.В 2008 году был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от демократов
        Бараку Обаме.ok.ru/group51787557896325/topic/67516616330
        117
        Вот верить этому или нет request Оффициоза тоже еще не было,но копья ломаются. hi
        vovanpain
      2. НЕКСУС Сегодня, 12:09
        Цитата: Касым
        Я бы дождался официальных сообщений.

        А тут комментаторам вверху ветки нафиг этого не надо. Клянут модераторов,наше авось,и рассказывают про сдачу в плен бойцов сирийской армии...возникает вопрос-а вам господа правда нужна или просто повод покидать экскременты на вентилятор?
        НЕКСУС
    7. Spartanez300 Сегодня, 07:17
      Оставить недобитого врага и вывести войска по моему глупейшее решение , опять же матрасникам оставили дополнительный простор для их планов и они этим непременно воспользуются . Точнее уже начали пользоваться судя по атакам на нашу базу . Путин и компания просто играют в поддавки , только интересно за что гибли наши солдаты если былое преимущество с таким трудом завоеванное так бездарно разбозаривается.
      Spartanez300
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:54
        Цитата: Spartanez300
        Оставить недобитого врага и вывести войска по моему глупейшее решение

        Эта канитель с Сирией еще на годы растянется а выборы уже в марте,какие картинки по ТВ показывают наверное знаете..делайте выводы hi
        ДЕДПИХТО
      2. seal78 Сегодня, 08:34
        Ну точно, ты-то умнейший, а Путин тупой. Как, интересно, он президентом-то смог стать, коли такой тупой ?
        seal78
        1. Домкрат Сегодня, 12:39
          Ельцин назначил...
          Домкрат
      3. МЮД Сегодня, 10:19
        что гибли наши солдаты если былое преимущество с таким трудом завоеванное так бездарно разбазаривается.

        До боли напоминает 2014г., взяли Крым, вся Новороссия готова войти в состав России. Нет, остановились.
        В результате тысячи жертв русского народа, разрушения, продолжающаяся война.
        Который раз, на одни и те же грабли.
        Благо еще грузины в 2008 г. сдрейфили. А то же самое было бы.
        МЮД
      4. ИванИванов Сегодня, 11:38
        Цитата: Spartanez300
        Оставить недобитого врага и вывести войска по моему глупейшее решение

        Вряд ли вывели всех, оставили в числе "необходимо и достаточно"
        ИванИванов
        1. Azim77 Сегодня, 13:04
          Обязательно оставили. "Вывели" для всякой внешней и внутренней шушеры, особенно громко и срежиссировано кричащей перед выборами, что столько денег уходит на войну, лучше бы молока детям, пенсию старикам и тд. Пример Ирана наглядно это показывает.
          Azim77
    8. Evgeniy667b Сегодня, 08:55
      андрей юрьевич А что, индусы заправляли свои Виманы мочей слонов. Идея витает в воздухе. Почитайте "Вайманика шастри" или энциклопедию машин, иными словами
      Evgeniy667b
    9. Muvka Сегодня, 10:17
      Ждем ответа МО. Пока больше похоже на то, что боевики сами пытаются поднять боевой дух себе, с учетом того, что их очень сильно давят с юга.
      Muvka
      1. частное лицо Сегодня, 11:40
        Muvka ну что дождался фото с повреждёнными самолётами? Может стоит подождать и повреждённый С-400 покажут? Хотя скорей всего нет .
        частное лицо
        1. Muvka Сегодня, 11:42
          Нет, не дождался. В видео звезды от 5 числа ясно видно, что Су-24 с БН 29 цел и невредим.
          Muvka
          1. частное лицо Сегодня, 11:47
            А может это не БН 29 а к примеру 25. показали на "Звезде"?
            частное лицо
            1. Muvka Сегодня, 12:20
              Нет, я отчетливо видел, что 29. А вам бы к офтальмологу, если вы там 25 видите.
              Muvka
        2. Голован Джек Сегодня, 11:45
          Где фото-то?
          Голован Джек
    10. pvv113 Сегодня, 11:08
      В принципе нельзя исключить и эту версию. У нас в СССР и не такому учили
      pvv113
  2. кедр Сегодня, 06:15
    Вполне может появится "движение несвободных алавитов", которое будет атаковывать базы наглосаксов в Сирии...
    Сцепиться с ними нам всё равно придётся, это вопрос времени. Когда? Чем позже , тем лучше...
    кедр
    1. P-140 Сегодня, 06:23
      Это похоже на "Есть мнение"
      P-140
    2. LSA57 Сегодня, 07:04
      Цитата: кедр
      Сцепиться с ними нам всё равно придётся,

      а мы уже давно вцепились. сразу после ВМВ. правда чужими руками
      LSA57
    3. Spez Сегодня, 07:17
      "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить — к выгоде вашего противника"(с) Макиявелли
      Spez
  3. капрал Сегодня, 06:19
    БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами, при этом за счёт массовости могли бы нанести существенный ущерб военной технике, которая располагается под открытым небом.

    Я все удивлялся, когда в сети появлялись кадры атак минидронов на военную технику, как нас минует участь сия. Вот и случилось.
    Ну зато теперь зашевелятся насчет укрытий.
    Или неимеющиханалогввмире средств РЭБ.
    капрал
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:37
      Нужно не укрытия готовить а работать на упреждение и жестко , что бы не было потом еще охоты нападать на наши базы , я думаю следующая очередь за Тартусом и она не за горами . Они же видят как реагирует Россия на плевки в рожу , оботрется и по новой подставит , и это все от трусливой политики , а надо как США делают не оглядываясь на то что про тебя скажут ( конкретнее ложить на всех ) . Уже до оглядывались Россию уже никто не во что не ставит .
      Spartanez300
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
    Слишком много фейковых новостей...полуправды,информация как правило размыта и что либо точно узнать невозможно...все атрибуты инормационной войны налицо.

    Ясно одно атаки хорошо подготовлены ,продуманы и распиарены...ущерб для РОССИИ в основном в чисто информационном плане.
    Противник пока имеет преимущество в неожиданности...наша разведка явно недоработала.
    Тот же ЛЕХА
  5. Severok Сегодня, 06:30
    Идет настоящая полноценная война. Именно против России. Во всех сферах: информация, экономика, спорт, образование, культура, зарубежье. Мы просто обязаны быть нетерпимыми к проявлениям этой войны. Кстати, Павленский и Собчак - это тоже элементы войны против России. Остальных врагов вы сами видите почти каждый день в новостях.
    Severok
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
      Павленский


      smile Этот фрукт будет сидеть во французской тюрьме за поджог с опасными последствиями для окружающих...надо же причуды демократии what ...в РОССИИ ему это сошло с рук а французы отмерят ему срок на полную катушку.
      Тот же ЛЕХА
      1. МЮД Сегодня, 10:26
        в РОССИИ ему это сошло с рук а французы отмерят ему срок на полную катушку.

        Вот поэтому все и говорят, что Россия может только утереться.
        Почему в России не отмеряли ему срок на всю катушку, еще когда он только пречендалы свои прибивал на Красной Площади.
        МЮД
  6. viktor_ui Сегодня, 06:32
    Прилагаемые три фотки якобы поврежденных минами самолетов...разве "тянут" на осколочно-взрывные повреждения ??? Одиночная дырка со струёй ..., крупнодраный стабилизатор - видимо каждый осколок был размером с хороший колун. Мутная история feel
    viktor_ui
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 06:42
      Я надеюсь, что кговавая гэбня найдёт авторов этих фоток, если они актуальные и относятся к авиабазе Хмеймим.
      Аристарх Людвигович
      1. P-140 Сегодня, 07:12
        Я как "агент ЦРУ заявляю что это Асад изготовил на Красной площади с разрешения менегера ЦУМа"
        P-140
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:32
        Аристарх Людоедович, вам за "кровавую гэбню "нужно устроить экскурсию на Лубянку, в их подвалы! fool
        Геркулесыч
      3. udincev Сегодня, 10:58
        Цитата: Аристарх Людвигович
        найдёт авторов этих фоток

        Что искать? Это же фото со спутника. Пролетел случайно на уровне шасси "повреждённых" самолётов.
        udincev
    2. voyaka uh Сегодня, 11:02
      "крупнодраный стабилизатор "///

      Это - ударной волной. А дырочка в фюзеляже - шрапнельный осколок или пуля.
      Возможно, в суматохе ночью часовые открыли огонь из личного оружия и
      случайно повредили самолеты.
      voyaka uh
      1. viktor_ui Сегодня, 11:30
        черт знает про ударную волну, которая как по линейке лохматит один стабилизатор и не затрагивает оперение и сам корпус...наностена от чубайса в деле ??? Поживем и увидим кто или что и какую хитрую задницу пытается прикрыть. Хотя война без разномастных потерь не бывает и глупо бы было считать все противоборствующие стороны недалекими и никчемными drinks
        Там, возле дырочки, еще виднеется небольшая царапина...
        viktor_ui
        1. voyaka uh Сегодня, 11:33
          "лохматит один стабилизатор и не затрагивает оперение и сам корпус"///

          Там, вроде, и сопло двигателя задето. Что гораздо хуже, чем стабилизатор.
          Который заменят целиком. Ясно, что этот самолет восстановить можно.
          voyaka uh
          1. viktor_ui Сегодня, 11:41
            смотрел фото сопла...качество снимков откровенно дрянь, но явных признаков оного , как неспециалист - не увидел . Мутно все это.
            viktor_ui
      2. Голован Джек Сегодня, 11:32
        Цитата: voyaka uh
        Это - ударной волной

        Направленной исключительно вдоль корпуса самолета?
        Я всегда думал почему-то, что ударная волна распространяется... равномерно во всех направлениях wink
        Если это "ударная волна" - где вмятина на корпусе, например? Киль почему цел-невредим?
        Непонятно request
        Голован Джек
        1. voyaka uh Сегодня, 11:44
          Киль расположен параллельно ударной воздушной волне -
          поэтому его не повредило. А стабилизатор - препендикулярно.
          И его разворотило. Корпус более прочный, и его труднее смять.
          А на сопле была вмятина.
          voyaka uh
          1. Голован Джек Сегодня, 11:52
            Цитата: voyaka uh
            Киль расположен параллельно ударной воздушной волне

            Дивно.
            "Распространяется во всех напрвлениях" - не оспариваем? И правильно, оно очевидно, как бы...
            Так вот - "во всех напрвлениях" означает, что фронт ударной волны (при отсутствии препятствий) имеет форму сферы.
            Плоскость, параллельная поверхности сферы - это что-то новое в геометрии...
            Цитата: voyaka uh
            И его разворотило. Корпус более прочный, и его труднее смять

            Вояка, разочаровываете...
            А "крокодил более зеленый, чем плоский" - это из той же серии...
            Цитата: voyaka uh
            ... на сопле была вмятина

            Ну, так то ж... сопля...
            Велик и могуч наш Русский язык laughing
            Ни разу не убедили, к сожалению request
            Голован Джек
            1. voyaka uh Сегодня, 11:57
              Вы не будьте так эмоциональны drinks . Я выдвигаю свои соображения, читаю
              Ваши аргументы. У нас интересная дискуссия. Я не пытаюсь оставить
              за собой последнее слово: "все-равно, я - прав!" am .
              Мне самому интересно, как было дело, вот и пытаюсь выяснить fellow .
              voyaka uh
              1. Голован Джек Сегодня, 12:14
                Цитата: voyaka uh
                Я не пытаюсь оставить
                за собой последнее слово: "все-равно, я - прав!"

                Вояка, я с Вами не воюю... ну, вот ни на миллиграмм request
                Но "взрывная волна параллельна" и при этом "взрывная волна ненаправленная" - так в природе не бывает.
                Если так разворотило горизонтальное оперение, то вертикальное нетронутым остаться не могло.
                Тем паче - если это минометная мина - где следы осколков?
                Фигня какая-то получается, я только об этом.
                Голован Джек
                1. voyaka uh Сегодня, 12:21
                  "Но "взрывная волна параллельна"////

                  Ну, почему? Взрыв распространяется из некой точки. По неким линиям. Во все стороны. Если расположить плоскую поверхность так, что она
                  параллельна одной из этих линий (распространения воздушной волны), но такую
                  поверхность не повредит и не сдвинет с места взрывом. Этим можно
                  объяснить неповрежденный киль.
                  voyaka uh
                  1. Голован Джек Сегодня, 12:30
                    Цитата: voyaka uh
                    Взрыв распространяется из некой точки. По неким линиям. Во все стороны. Если расположить плоскую поверхность так, что она параллельна одной из этих линий (распространения воздушной волны), но такую поверхность не повредит и не сдвинет с места взрывом...

                    Ну, допустим...
                    Где, в какой точке должна была взорваться минометная мина, чтобы повредить только стабилизатор (киль цел, корпус тоже цел)?
                    Где, к воронам, девались осколки от от той мины? Аннигилировали, похоже laughing
                    Короче - ну никак это повреждение не тянет на последствия минометного обстрела... вот как ни пытаюсь "натянуть" - оно не тянется request
                    Голован Джек
                    1. voyaka uh Сегодня, 12:44
                      Соглашусь с Вами... не все укладывается в мою гипотезу. recourse
                      voyaka uh
  7. Сержант71 Сегодня, 06:42
    Кстати, в Хмеймим прибыли 6 новых СУ-34. Вспоминаем, что заявлялось о количестве толи повреждённых, толи уничтоженных СУ-24. Говорилось, о якобы, 7. Количество практически совпадает, не правда ли? Наталкивает на определённые размышления.
    Доводы о том, что новые СУ-34 туда "просто так" прилетели звучат не убедительно, так как заявлялось о дальнейшем постепенном выводе техники. Фото сбитых Дронов, есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель.
    Сержант71
    1. PSih2097 Сегодня, 06:57
      Цитата: Сержант71
      Фото сбитых Дронов, есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель.

      ну так сюда или ссылку или фото с ссылкой.
      PSih2097
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
        Цитата: PSih2097
        ну так сюда или ссылку или фото с ссылкой.

        андрей юрьевич
        1. Челдон Сегодня, 09:46
          ,ну прям кружок авиомоделирования.
          Челдон
          1. Грица Сегодня, 13:23
            Кстати, на тактику массированного применения небольших ударных дронов давно пора обратить внимание нашим ПВОшникам ири РЭбистам. Потому как она постепенно оказывается все эффективнее и эффективнее и со временем дойдет до совершенства, когда им уже будет сложно что то противопоставить. Наши заклятые друзья, видя такой эффект, уже ручки потирают и ведут соответствующие разработки. Где разработки нашего противодействия? На Армии-2017 показывали какое то несуразное ружье против дрона - на 1 км. лупит. Если попадешь. А ситуация то серьёзная. И то, то наши трижды хваленые "Панцири" что то оказались....не очень (как впрочем и дважды хваленое РЭБ), только подтверждает эти озабоченности.
            Грица
            1. Челдон Сегодня, 14:22
              Цитата: Грица
              Кстати, на тактику массированного применения небольших ударных дронов давно пора обратить внимание нашим ПВОшникам ири РЭбистам. Потому как она постепенно оказывается все эффективнее и эффективнее и со временем дойдет до совершенства, когда им уже будет сложно что то противопоставить. Наши заклятые друзья, видя такой эффект, уже ручки потирают и ведут соответствующие разработки. Где разработки нашего противодействия? На Армии-2017 показывали какое то несуразное ружье против дрона - на 1 км. лупит. Если попадешь. А ситуация то серьёзная. И то, то наши трижды хваленые "Панцири" что то оказались....не очень (как впрочем и дважды хваленое РЭБ), только подтверждает эти озабоченности.

              Ваши опасения небеспочвенны и понятны.При массированном применении дронов достаточно несколько штук,чтобы наделать шухера(взрыв склада на стадионе,где-то видео видел) Надеюсь,эту проблему уже решают в наших научных ротах.
              Челдон
    2. KCA Сегодня, 07:32
      А разве в Сирии есть постоянно дислоцированные авиачасти? Вроде как происходит ротация техники, пилотов, техперсонала и обслуги
      KCA
    3. CorvusCoraks Сегодня, 09:31
      Как говорится спешиал фор ю. Говорилось о 4 поврежденных су 24, 2 су 30 (вроде бы) и аж об 1 ил 76...
      Что то не думаю, что 6 су 34 это все заменят...
      CorvusCoraks
    4. Muvka Сегодня, 10:03
      А когда в Хмеймим прибыли 6 Су-34? Поделитесь ссылочкой на новость. Очень интересно почитать.
      Muvka
    5. Piramidon Сегодня, 10:07
      Цитата: Сержант71
      Доводы о том, что новые СУ-34 туда "просто так" прилетели звучат не убедительно, так как заявлялось о дальнейшем постепенном выводе техники.

      Вывод техники - не более чем пиар-акция. В марте 2016-го уже выводили, после чего нашей техники там только прибавилось.
      Piramidon
    6. Muvka Сегодня, 10:50
      По поводу Су-24, он уже вернулся в строй, по каналу Звезда был выпуск новостей с базы. И даже, если прибыли Су-34, это значит, что просто наращивают силы после нападения на базу, чтобы оперативнее сравнивать с землей бабахов. Вот и все. Но повторюсь, я не виду новостей в сми, что в Хмеймим прибыли Су-34.
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 11:05
        Ехал по аэродрому (перед камерой) - для этого стабилизатор не нужен. Не
        факт, что самолет может взлететь.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 11:19
          А то, что он на месте стоял(стабилизатор), вас не смутило? Вы так глупо пытаетесь спорить с очевидными вещами... Кстати, ваши фотку выкатили F-35, после столкновения с "аистом" или нет? ;)
          Muvka
          1. voyaka uh Сегодня, 11:26
            Повреждения стелс-покрытия - новая для Израиля вещь. Нет опыта ремонта такого рода.
            Для ремонта вызывали спецов из Штатов, из Локхида. Не могу сказать, как и когда
            завершен ремонт.
            voyaka uh
            1. Грица Сегодня, 13:28
              Повреждения стелс-покрытия - новая для Израиля вещь. Нет опыта ремонта такого рода.
              Для ремонта вызывали спецов из Штатов, из Локхида.
              Для того, тобы появлялся такой опыт, нужно было продолжать разрабатывать и выпускать свои боевые самолеты (Кфир, и пр.), а не плясать от радости под дудочку полосатых. Теперь пожинаете отсутствие опыта, а могли бы уже, возможно, и быть лидерами.
              Грица
              1. Shahno Сегодня, 13:43
                Тут вы правы, наш косяк. Что абсолютно подтверждает ситуация лидерства по беспилотникам
                Shahno
              2. voyaka uh Сегодня, 13:52
                "нужно было продолжать разрабатывать и выпускать свои боевые самолеты (Кфир, и пр.)"///

                Не могу с Вами согласиться. Израиль мог разрабатывать некоторые самолеты, но не мог (финансово) наладить их серийное производство, даже окупающее НИОКР. Поэтому пришлось сосредоточитья на авионике, и в этой области Израиль стал одним из мировых лидеров. А авионка достигает 50% от стоимости современного боевого самолета.
                voyaka uh
                1. Shahno Сегодня, 14:06
                  Согласен. Но надо использовать задел в БПЛА для создания ла след. поколения собственного производства. Сейчас то фин. возможности позволяют. Не все ортодоксам платить.
                  Shahno
            2. Shahno Сегодня, 13:41
              Тут все просто, одно дело целое стелс покрытие, а другое когда весь так сказать многослойный композит разрушен. Лишняя инфа... Потом покажут, пока рано.
              Shahno
          2. voyaka uh Сегодня, 11:40
            Обычно, у нас фотки с повреждениями самолетов публикуют только
            через несколько лет. Но публикуют. Например, фотка Ф-15, приземлившегося с развороченным движком, в сопло которого влетела сирийская ракета ВВ в 1982, опубликовали через много лет. А самолет вводили в строй года 3.
            voyaka uh
            1. Muvka Сегодня, 11:44
              А вчера ваш человек со мной спорил, что наше МО просто обязано выложить фотки самолетов, чтобы опровергнуть то, что они повреждены. Говорил про то, что это все на деньги налогоплательщиков, что они обязаны отчитываться. А оказывается у вас не так? Почему наше МО должно отчитываться, а ваше нет?
              Muvka
              1. voyaka uh Сегодня, 12:13
                У каждого свое мнение. В Израиле нет, к счастью, "линии партии".
                У нас тоже были провалы в охране военных (пехотных) баз. С большими жертвами.
                Выгоняли из армии (с разжалованием) офицеров в серьезных званиях за это.
                voyaka uh
              2. Shahno Сегодня, 13:50
                Никто не должен. Просто надо понимать ситуацию. Что важнее имидживые потери, или утечка технологической инфы.
                Shahno
                1. Muvka Сегодня, 13:53
                  А чем у вас не имиджевая потеря? Ведь новость по аиста и про подбитый С-200 указывают на один день. Разве не так? Ваши ВС могли показать этот F-35, доказав тем, что он жив и почти цел. Но нет.
                  Muvka
                  1. Shahno Сегодня, 13:56
                    Ну.. Было принято решение, не сливать структуру покрытия. Ракурс получился в этом смысле не камильфо.
                    Shahno
    7. Голован Джек Сегодня, 11:54
      Цитата: Сержант71
      есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель

      Смотрел вчера (сегодня ночером, точнее) этого "осведомителя".
      Треш редкостный, ИМХО yes
      Голован Джек
    8. егерь650 Сегодня, 11:58
      Стрелков пишет, что реально фактически группировку не сокращают, а наращивают и усиливают. И чвк тоже.
      егерь650
  8. gig334 Сегодня, 06:42
    Назовите статью, что база РФ Хмеймим, снова была откованна непровереными фейковыми новостями. Для атаки базы террористы из игил, снова использовали жёлтую прессу.
    gig334
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 07:01
      Твиттер Ivan Sidorenko. Там фото деревянных дронов с пластиковыми минами прилагается. И там же подтвердилась полная гибель 103 бригады, а это свыше сотни бойцов попавших в окружение. Данный ресурс Проасадовский.
      Viktor.12.71
      1. DalaiLama Сегодня, 07:59
        У этого англоязычного клоуна с явной психопатологией на многих фотографиях есть даже свой круглый герб.
        DalaiLama
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:04
          Но он контактирует с бойцами САА, и на лживых новостях он уличен не был.
          Viktor.12.71
          1. DalaiLama Сегодня, 10:35
            А все ли новости он доносит, или только некоторые?
            DalaiLama
            1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:07
              Только те что отправляют ему бойцы САА.
              Viktor.12.71
              1. DalaiLama Сегодня, 11:31
                Все ли из тех которые они ему отправляют? С главарями бандитов уничтоженных этой 103-й бригадой в его твиттере разве фото есть?
                Из числа которой в его твиттере взод погибших.
                DalaiLama
                1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:43
                  Главари бандитов? Я Вас не понимаю. У боевиков есть видео с захватом пленных 103 бригады, выкладывать я его не буду. Сами найдете, но не у Сидоренко. Участь пленных не завидная, что проасадовцы, что оппозиция, оба гуманизмом не блещут.
                  Viktor.12.71
                  1. DalaiLama Сегодня, 11:48
                    Захват тех гаварей был до или после? Смысл применять гуманизм к тем кто им специально не блещет? Если бы ваш сидоренко его выложил то он спалился бы совсем.
                    DalaiLama
                    1. Viktor.12.71 Сегодня, 12:57
                      Цитата: DalaiLama
                      Захват тех гаварей был до или после?

                      Вот этого я не знаю.
                      Viktor.12.71
                  2. Грица Сегодня, 13:34
                    Участь пленных не завидная, что проасадовцы, что оппозиция, оба гуманизмом не блещут.
                    Вот в этом то и весь боевой дух арабов - знают, что с ними будет в плену, но все равно сдаются. Такие, как наш Прохоренко, в той среде не рождаются.
                    Грица
                    1. DalaiLama Сегодня, 14:26
                      арабы тоже бывают разные, в свое время большой халифат был
                      DalaiLama
      2. Грица Сегодня, 13:31
        И там же подтвердилась полная гибель 103 бригады, а это свыше сотни бойцов попавших в окружение.
        Ого, какая крупная бригада! Мельчают, что ли?
        Грица
  9. Strashila Сегодня, 06:55
    Найдена нища,как гадить России... теперь это будет постоянно, пакости и фейки в сети... было-не было гадость будет лица.
    Strashila
  10. кедр Сегодня, 07:12
    Цитата: Сержант71
    Кстати, в Хмеймим прибыли 6 новых СУ-34. Вспоминаем, что заявлялось о количестве толи повреждённых, толи уничтоженных СУ-24. Говорилось, о якобы, 7. Количество практически совпадает, не правда ли? Наталкивает на определённые размышления.
    Доводы о том, что новые СУ-34 туда "просто так" прилетели звучат не убедительно, так как заявлялось о дальнейшем постепенном выводе техники. Фото сбитых Дронов, есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель.


    Какое "просто так;..?
    Пока наглосаксы из Сирии не уберутся, мира там не будет. Не для того мы там расчисткой два года занимались, что бы оставить Сирию и Асада без поддержки, в то время как Штаты и Израйль делают всё от них зависящее, что бы не мытьём так катыньем, убрать режим Асада, а значит и иранские войска из Сирии.
    Закончилась первая фаза войны, но тут же началась следующая... Еще не одна наша эскадрилья прибудет в Сирию...
    Зрим в корень, уважаемые. Всё основное и тяжёлое только начинается...
    кедр
  11. tchoni Сегодня, 07:19
    Сети появилась некая группа «Движение свободных алавитов», в которой стала перечисляться якобы уничтоженная военная техника ВС РФ. В частности, заявлено о «повреждении или уничтожении ЗРК С-400».
    А ведь после выходки МО РФ , 4 дня инфу о нападении не дававшей, найдутся люди, которые этим "алавитам" верить будут.
    tchoni
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:28
    Но хоть про эту атаку честно сказали, и то когда про нее уже написали в соцсетях! Что-то нужно срочно делать, иначе такие атаки станут массовыми и постоянными.
    Геркулесыч
  13. Монархист Сегодня, 07:33
    Однако борзеют , что называется не по детски. Под новый год притащили минометы и давайте обстреливать, а теперь литрами атаковали. И что любопытно : ВСЕ АВИОБАЗЫ и "Хмеймим"не исключение , в ТЫЛУ СТРОЯТ, где НЕ БУДУТ атаковать. Миномет в кармане или под полой не спрячешься. И бронь какой бы он не был кустарный, но его надо собирать и не у всех же на виду
    Монархист
  14. VAGNER Сегодня, 07:52
    Сейчас такие сообщения будут потоком идти, скоро выборы..Так что наблюдаем ,анализируем и без паники!
    VAGNER
    1. Aleksandr21 Сегодня, 08:19
      Цитата: VAGNER
      Сейчас такие сообщения будут потоком идти, скоро выборы..Так что наблюдаем ,анализируем и без паники!


      Причём тут выборы ? Атака на авиабазу Хмеймим с миномётами явно никак не связана с выборами президента РФ. Эту байку уже ура патриоты запустили в сети, чтобы как то оправдать то что произошло, мол они фейки в сети выкладывают а на самом деле всё отлично! но как показывают события и не всё так радужно как описывают минобороны. А насчёт того что нужно анализировать и без паники, тут с вами соглашусь.
      Aleksandr21
      1. gig334 Сегодня, 08:58
        Aleksandr21 , конечно атака не связана, связано преувеличение от этой атаки, ведь это не террористы делали, а уже внутренние враги.
        gig334
      2. VAGNER Сегодня, 09:01
        Цитата: Aleksandr21
        Причём тут выборы ?

        Технологии старые и что вас удивляет..так?
        Цитата: Aleksandr21
        Эту байку уже ура патриоты запустили в сети, чтобы как то оправдать то что произошло, мол они фейки в сети выкладывают а на самом деле всё отлично!

        А вы хотели бы ,чтобы все начали ныть и ехидничать по поводу того, что объявили вроде о рагроме чертей в Сирии(так и есть) и вот держите ..)))
        Цитата: Aleksandr21
        А насчёт того что нужно анализировать и без паники, тут с вами соглашусь.

        Давайте именно так и будем поступать, т.к. такие провокации именно на вой и вопли расчитаны против России! База России в Сирии была и будет и Генштабе сделают соответсвующие выводы и мероприятия..Все будет нормально!
        VAGNER
        1. Aleksandr21 Сегодня, 10:15
          Цитата: VAGNER

          Технологии старые и что вас удивляет..так?


          Меня удивляет тот факт, что события с атакой авиабазы Хмеймим стараются как то связать с выборами и провести параллель, что они связаны. Если так идти то можно много чего напридумывать.... поэтому не надо мешать всё в одну кучу.

          Цитата: VAGNER

          А вы хотели бы ,чтобы все начали ныть и ехидничать по поводу того, что объявили вроде о рагроме чертей в Сирии(так и есть) и вот держите ..)))


          Я вообще бы ничего не хотел, речь в этой фразе "..они фейки в сети выкладывают а на самом деле всё отлично! но как показывают события и не всё так радужно как описывают минобороны." о другом. А именно о том, что информация поступающая к нам от министерства обороны не является истиной в последней инстанцией, и надо анализировать все источники и уже по факту смотреть, кто где недоговаривает, или клепает фейки. А наши патриоты так стараются доказать что у нас всё хорошо, что порой не могут объективно оценивать происходящие события и смотреть с разных точек зрения.

          Цитата: VAGNER

          Давайте именно так и будем поступать, т.к. такие провокации именно на вой и вопли расчитаны против России! База России в Сирии была и будет и Генштабе сделают соответсвующие выводы и мероприятия..Все будет нормально!


          Да в этом никто и не сомневаются, то что уничтожено 7 самолётов, и в этой статье о повреждение С-400 определенно являются фейками со стороны террористов, которые хотят преувеличить свой достижения. Но наше министерство обороны тоже говорит правду но не до конца :) то что боевики обошли нашу оборону и подобрались к базе это факт, официально заявлено что были убиты 2е наших военнослужащих, но про раненных не слова, хотя источники в Ъ заявляли о как минимум 10 раненных. Далее была новость о "Летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ» заметили в небе в районе сирийского города Латакия" снимок опубликовали 3 января, что уже наталкивает на определенные мысли. Насчёт фотографий о поврежденных наших самолётов, тоже есть много нестыковок, но тут из за недостатка информации это вопрос уже веры, было или не было. Лично я вполне допускаю что наши самолёты были поврежденны при обстреле с миномётов, тем более они стоят на открытой площадки и не защищены в той мере в которой могли бы быть. И насколько сильны повреждения ЛА большой вопрос. Вон выше в комментариях, есть инфа о прибытие 6 - Су 34, за место Су-24, если это правда то тоже уже можно сделать определенные выводы. В целом как говорится, то что случилось уже случилось и нужно идти дальше.
          Aleksandr21
          1. Muvka Сегодня, 11:22
            Я специально просмотрел всю историю Flightradar24 за 3 января. Ни один самолет не приближался к нашей базе. Вот 4 числа да, грузовой Ил-76 подлетал. Не было никакого скальпеля.
            Muvka
            1. Aleksandr21 Сегодня, 11:29
              Это снимок 3 января опубликовали, фотограф Ахмад Альфарви. Видно раньше значит приземлился, новость довольно быстро в СМИ разошлась.

              А нет не приземлился:

              ""Российский военный транспортник Ил-76 не смог приземлиться на базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, со ссылкой на информацию авиаспоттеров.

              Уточняется, что речь идет о Ил-76МД 223-го летного отряда, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Самолет проследовал через воздушное пространство Турции, покружился вокруг авиабазы в Хмеймиме, и развернулся на север, в сторону России. Позднее он приземлился в аэропорту Анапы (Сочи).

              Данная информация подтверждается порталом Flightradar24.

              Причина подобного маневра неизвестна, однако может быть связана с обстрелом базы боевиками 31 декабря, уточняет Directorate 4.""
              Aleksandr21
              1. Muvka Сегодня, 11:47
                Какой снимок? Где? А то, что обстрел был 31, а самолет не смог приземлиться 4 числа, вас не смущает? Наши военные за 4 суток не смогли определить, пригодна полоса для посадки или нет? Серьезно? А то, что там 4 числа ветерок дул, да с серьезными порывами, вам ни о чем не говорит? Это не мои данные, а один коллега из Израиля писал. А они там недалеко.
                Muvka
                1. Aleksandr21 Сегодня, 12:01
                  Цитата: Muvka
                  Какой снимок? Где? А то, что обстрел был 31, а самолет не смог приземлиться 4 числа, вас не смущает? Наши военные за 4 суток не смогли определить, пригодна полоса для посадки или нет? Серьезно? А то, что там 4 числа ветерок дул, да с серьезными порывами, вам ни о чем не говорит? Это не мои данные, а один коллега из Израиля писал. А они там недалеко.


                  Вы меня прям завалили вопросами, это такая тактика отрицания, или попытка собеседника сбить с темы ? Снимок можно легко найти в интернете, опубликовал фотограф Ахмад Альфарви, поиском пользоваться умеете ? Дам подсказку, на ленте ру есть прямая ссылка на этот снимок в ВК фотографа. Да суть тут даже не в самом снимке а в информации, то что самолёт Ил-76МД 223-го летного отряда вылетел в Сирию и не смог приземлится, опубликовали многие информ агенства, со ссылкой на Directorate 4. Лично меня этот инцидент ничем не цепляет., почему вы так остро на это реагируете и пытаетесь оспорить, для меня загадка.
                  Aleksandr21
                  1. Muvka Сегодня, 12:22
                    Я просто привел вам факты. Вы с ними не согласны? Опровергните. Особенно главный - почему обстрел базы был 31 числа, а самолет не смог приземлиться 4. Как может быть, что наши военные, находящиеся на базе, не смогли понять, разрушена или нет взлетная полоса за 4!!!! суток? Просто скажите, это возможно? И если да, подскажите, как.
                    Muvka
                    1. Aleksandr21 Сегодня, 12:39
                      Какие именно факты, вы от меня хотите ? Я могу лишь предполагать, да и вы по сути тоже, если вы конечно на прямую не находитесь на авиабазе Хмеймим и не являетесь очевидцем событий. Почему именно был обстрел 31 числа это нужно узнавать у террористов, или их кураторов. По самолёту..... возможно полоса в некоторых местах действительно была повреждена (не разрушена, а именно повреждена) и решили не сажать борт, или была опасность для борта, я лично не знаю.... это может знать только командир этого ЛА и непосредственно те кто отдавал такие приказы. Фотография как я сейчас посмотрел (пока с вами общался) действительно датируется вроде как 2016 годом, но сама информация о том что самолёт Ил-76МД 223 летного отряда был, подтверждается информацией от авиаспоттеров, в сети нашёл вот такой скриншот: https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936
                      /569091/569091_original.jpg
                      за достоверность не ручаюсь. Но если информация о том что самолёт Ил-76МД «Скальпель-МТ» не смог сесть, а просто покружил и вернулся, верна то выглядит это очень странно.
                      Aleksandr21
                      1. Muvka Сегодня, 12:58
                        Так почему сообщили о том, что самолет нельзя посадить только тогда, когда этот самый самолет прилетел, а не до вылета его из Москвы? Ваши версии?
                        Muvka
                    2. Aleksandr21 Сегодня, 13:17
                      Цитата: Muvka
                      Так почему сообщили о том, что самолет нельзя посадить только тогда, когда этот самый самолет прилетел, а не до вылета его из Москвы? Ваши версии?


                      Возможно были опасения что существует опасность для посадка этого борта, уже непосредственно при прилету Ил-76МД в Сирию, кто знает как обстоит ситуация в самой Латакии с боевиками на самом деле, раз уже они непосредственно приблизились к нашей базе и открыли огонь из миномётов, пару месяцев назад это считалась бы фантастикой, сейчас уже это факт. Да и тревожные новости приходят из Сирии, сегодня видел что есть информация о гибели ещё 2х бригадных генералов в Сирии, к тем 3м что уже были, и это всего лишь за 8 дней! Так что всё там не просто.... есть ещё версия о том что полоса в некоторых местах после обстрела была повреждена, и до конца не устранили все последствия обстрела, думали что посадят но решили просто не рисковать, почему в Москве это не знали ? ну хз, у нас много что заявляли, а по факту бывает по разному. Месяца 3-4 назад смотрел на Звезде репортаж про защиту базы, про кольца обороны (сирийцы, мы и т.п.), блокпосты, группу которая непосредственно занимается охраной базы.... а видите как в итоге всё вышло. Хотя версия с поврежденной полосой слабенькая, но имеет свои шансы на жизнь) может быть ещё что-то было....

                      В любом случае, тот факт что самолёт не сел очень странный.
                      Aleksandr21
                      1. Muvka Сегодня, 13:31
                        Странные ваши отговорки. Как можно сначала понять, что полоса пригодна для посадки, затем, по прилету запретить посадку и отправить самолет назад, а на следующий день посадить Ан-26, загрузить его подарками и отправить в Дамаск. Т.е. вы погодную версию не будете рассматривать в любом случае? Уверенность в том, что полоса разбомблена у вас 100%я? Если так, нам не о чем с вами разговаривать, русофоб.
                        Я конечно не уверен, что вам это поможет, но гляньте прогноз погоды в Латакии на 4 января 2018 года.
                        Вот вам ссылочка. По секрету скажу, я в своей Вичуге еще ни разу не видел 6 капель с грозой. Не больше 4х.
                        https://www.gismeteo.ru/weather-ladhiqiyah-5380/m
                        onth/
                        Muvka
                    3. Aleksandr21 Сегодня, 13:42
                      Цитата: Muvka
                      Странные ваши отговорки. Как можно сначала понять, что полоса пригодна для посадки, затем, по прилету запретить посадку и отправить самолет назад, а на следующий день посадить Ан-26, загрузить его подарками и отправить в Дамаск. Т.е. вы погодную версию не будете рассматривать в любом случае? Уверенность в том, что полоса разбомблена у вас 100%я? Если так, нам не о чем с вами разговаривать, русофоб.


                      Ну начинается, сами же просили версии, я написал.... а теперь уже в русофобстве обвиняете. То что других версии я не привёл, это не означает что их нет, кто его знает, может и погодная версия причина почему борт не сел.... знаете в чём разница между нашими позициями ? Я патриот, но я могу спокойно смотреть на различные варианты, и могу допускать что наши понесли потери в атаке на Хмеймим 31 декабря, гораздо больше чем было объявлено официально. А вы придерживаетесь только той позиции, что у нас всё отлично, и мы непобедимы, потерь нет (с) это похвально с точки зрения патриотизма, но реальность очень отличается от того как её нам преподносят СМИ, в Сирии идёт война и потери несут обе стороны, как и в любой другой войне.
                      Aleksandr21
                      1. Muvka Сегодня, 13:43
                        Повторюсь
                        Я конечно не уверен, что вам это поможет, но гляньте прогноз погоды в Латакии на 4 января 2018 года.
                        Вот вам ссылочка. По секрету скажу, я в своей Вичуге еще ни разу не видел 6 капель с грозой. Не больше 4х.
                        https://www.gismeteo.ru/weather-ladhiqiyah-5380/m
                        onth/

                        Просто ответьте, насколько вероятна версия с погодой? И больше мне ничего не надо. Естественно гляньте ссылку.
                        Muvka
                2. Aleksandr21 Сегодня, 14:01
                  Я не специалист по погоде, по ссылке за 4 января вижу +15, и значок грозы+дождь. Если погода была плохая, то всё возможно, по flightradar24 я лишь вижу что он круги (по истории) наматывает.

                  У вас есть видео/фото за 4 января по погоде в Латакии, с грозами ? Где факты ? :) вдруг ваше предположение по погоде ошибочно ? и погодные условия там позволяли посадить борт ? Самое интересное, что парой постов выше, вы даже найти не могли этот самолёт, а теперь убежденны что именно погодные условия стали причиной того что он не сел. Но до ладно, мне если честно всё равно на версию и пост из которого была вырвана фраза о другом :)
                  Aleksandr21
                  1. Muvka Сегодня, 14:11
                    Я тоже не специалист, но то, что там ужасный дождь и гроза подразумевает то, что там и очень сильный ветер был. Один комментатор из Израиля писал, что там ветер с порывами до 100км/ч был. И да, круги наматывают при плохой погоде. Именно. Хорошо, что вы это поняли. Если полоса разбита, зачем идти на второй заход?
                    Muvka
          2. VAGNER Сегодня, 11:58
            Цитата: Aleksandr21
            В целом как говорится, то что случилось уже случилось и нужно идти дальше.

            Принято...И все же нужно поспокойней , все это воспринимать! Мой совет..
            VAGNER
            1. Aleksandr21 Сегодня, 12:04
              Да я тоже так считаю, надеюсь что наши сделают правильные выводы и устранят пробелы в обороне базы, чтобы террористы в следующий раз не смогли такое провернуть.
              Aleksandr21
              1. VAGNER Сегодня, 14:04
                Цитата: Aleksandr21
                Да я тоже так считаю, надеюсь что наши сделают правильные выводы и устранят пробелы в обороне базы, чтобы террористы в следующий раз не смогли такое провернуть.

                Ну я вам отвечу классикой Пушкина ...
                " И опыт, сын ошибок трудных и гений просвещенья дух.."
                Русские те еще выдумщики , покой им только снится..
                VAGNER
  15. Seidel45 Сегодня, 07:52
    Похоже, с победой над ИГИЛ в очередной раз поторопились...
    Seidel45
  16. s.vitalik2014 Сегодня, 08:13
    А все дроны поставляются на незаконные базы США в САР. А группа Свободные АЛЛАВИТы это как раз негры укутанные в платки . Так может стоит указать черным рабам их законное место в истории и разбомбить все эти мериканские базы???
    s.vitalik2014
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:09
      Деревянные дроны с бомбами из пластиковых бутылок собранные из подручного мусора, тут явно замешаны американцы.
      Viktor.12.71
  17. seal78 Сегодня, 08:23
    Очередной фейк, как и про 7 самолетов ранее ) Рассуждаем логически: если они (боевики) такие смелые и неуязвимые, что могут атаковать Хмеймим в любой момент, когда им вздумается, то почему они не делали этого раньше, когда были намного сильнее, чем сейчас, и когда это было намного актуальнее (ведь уничтожив самолеты ВКС многие из них прожили бы дольше) ?
    seal78
  18. Vard Сегодня, 08:37
    На войне... Как на войне... На востоке есть такое явление как племена... Одно из таких племён живёт очень давно род Дамсском... С женами, детками и прочим рогатым скотом... Они за ДЕНЬГИ стреляют по городу и ни как их не выковоришь.. Они местные.... И так по всюду в Сирии...
    Vard
    1. VAGNER Сегодня, 09:04
      Цитата: Vard
      Они за ДЕНЬГИ стреляют по городу и ни как их не выковоришь.. Они местные.... И так по всюду в Сирии...

      Истину глаголите..! Восток дело тонкое и опыт у России большой, думаю русские справятся , как всегда.!
      VAGNER
    2. donavi49 Сегодня, 09:50
      В самом Дамаске крупная группа бабахов если что. Они держат несколько районов на юге и востоке города. И их оттуда не выковырять - без больших жертв. Ибо в районы бабахов с 2014 стекались те кому Асад не мил, а оттуда собственно бежали те кому Бабахи не милы. В Думе (100% контролируется бабахами) и сейчас 30-40к мирняка живет, при довоенных 100к.
      donavi49
  19. ROM1077 Сегодня, 09:49
    а куда панцирь смотрел? обычная шилка справилась бы тут
    ROM1077
    1. donavi49 Сегодня, 10:05
      Копеечный квадрик с Али - довольно большая проблема. И в Ираке - их смогли законтрить, только после прекращения сопротивления на земле (то есть, когда ИГ перешел к кочевому образу жизни в пустыне).
      donavi49
      1. Scoun Сегодня, 13:03
        Цитата: donavi49
        Копеечный квадрик с Али - довольно большая проблема. И в Ираке - их смогли законтрить, только после прекращения сопротивления на земле (то есть, когда ИГ перешел к кочевому образу жизни в пустыне).

        Ну на видео практически идеальные условия, но всёже.

        Scoun
        1. donavi49 Сегодня, 13:31
          1) Обнаружение.
          2) Выяснение, а что это? Может это ошибка. Может это квадрик свой, осматривает сектор базы. Может это квадрик сирийских армейцев, с той же целью, не подбираются ли бабахи? Это ведь дешевая и эффективная машинка. И сирийцы ее используют не меньше, чем бабахи. А может это Звезда снимает репортаж.
          3) Уничтожение. Чтобы не задеть своих например на холме - в какую сторону полетит. Или не накрыть излетом соседний поселок. Возможно надо перегнать машину для более безопасного обстрела.

          Короче в реальности - это очень сложно контрится.
          donavi49
    2. Muvka Сегодня, 10:06
      Да не факт, что Панцирь не справился. Есть сообщения только от бабахов. А им верить не совсем правильно.
      Muvka
  20. мерцание Сегодня, 09:59
    Никакие локальные успехи террористов будь то: село отбили, 5 человек в плен взяли, обстрел из минометов, распространение фейков и тд - не могут опровергнуть того факта, что штатовский ( и их БВ союзников) проект "террористическое исламское государство" приказал долго жить.
    Прямо об этом свидетельствуют успехи сирийской армии, косвенно это подтвердил и Трамп, заявляя о победе штатов над игил.
    Некоторым ну очень хочется швырнуть камень в огород России, готовы цеплятся и тыкать пальцем в любой даже микроскопический успех террористов.
    мерцание
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:13
      Тут все дело в разных взглядах. США с 2014-2015 года спасли курдов от игил, курды в 2017году победили игил с помощью американцев. Так же Россия спасла Асада, победила игил на подконтрольных правительству территориях. У каждого своя победа.
      Viktor.12.71
      1. мерцание Сегодня, 12:10
        Проект под названием игил (а это именно проект - т.е. рукотворный ) задумывался и создавался не для борьбы с курдами, а для борьбы с Асадом, шире с Ираном, еще шире с Россией, еще шире для установления нового мирового порядка - так вот этот проект потерпел крах, хотя различные террористы еще долго будут бегать, но вот проекта как эффективного политического инструмента уже НЕТ (потом может появится другой), но этот свое дело не смог осуществить.
        Об этой победе и говорил Путин, косвенно это позже признал и Трамп (а курды здесь вообще не причем).
        мерцание
  21. серафимамурский Сегодня, 10:00
    Когда администраторы ВО прекратят публиковать фейковые материалы из непроверенных источников? Неужели не понимают что этим они наносят ущерб своей репутации.
    серафимамурский
  22. лысова Сегодня, 10:02
    А в следующий раз, какая нибудь машинёшка забитая взрывчаткой подкатит, такое в чечне было - хоть со смертником - хоть без. Бетонные плиты нужны не только по дороге на въезд, но и по периметру
    .
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 10:08
      А еще надо перенимать американский опыт. Это реально рабочая пассивная защита. Которая кстати, занимает минимум места.

      https://bmpd.livejournal.com/3037926.html
      donavi49
      1. лысова Сегодня, 10:22
        Интересная ссылка - спасибо. Если не хотим терять и собираемся там оставаться ( а так и решено) - то что то подобное надо делать.Дорого - ну и что - надо.
        лысова
      2. 1959ain Сегодня, 14:03
        Цитата: donavi49
        А еще надо перенимать американский опыт. Это реально рабочая пассивная защита. Которая кстати, занимает минимум места.

        Катастрофический пожар на открытой стоянке самолетов ВВС США на американской авиабазе Бьенхоа близ Сайгона 16.05.1965 (c) ВВС США
        1959ain
  23. Волька Сегодня, 10:05
    однако пропаганда делает свое дело, но оргвыводы никто не отменял...
    Волька
  24. Голован Джек Сегодня, 10:29
    Цитата: Spez
    "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить — к выгоде вашего противника"(с) Макиявелли

    Во времена Макиавелли точно не было интеренета, РЭБ-ов и прочих... дронов.
    И, что характерно, не было США request
    Сейчас "война" - это не обязательно "пиф-паф", удачный вброс а интернете вполне стоит хорошей ковровой бомбардировки (во времена Макиавелли, кстати, их тоже... не было).
    Война, ИМХО, уже давно идет, просто Вас не оповестили...
    ЗЫ: а Интренет, нефильтруемый - зло. Как, впрочем, и США yes
    Голован Джек
    1. Голован Джек Сегодня, 10:51
      UPD:
      Дроны, судя по статье, "примитивные". Значит, и управление ими - тоже примитивное, нет?
      Какие, к воронам, Панцыри?? Где РЭБ, йети мать?
      А вообще, как правильно сказал коллега из Израиля (мы ночью еще это с ним, кхм, обсуждали) -
      Цитата: Oleg7700
      Арабы известные сказочники...

      Вот именно yes
      ЗЫ: во избежание... разночтений:
      * йети - снежный человек
      * мать - один из ближайших родственников
      Голован Джек
  25. shura7782 Сегодня, 10:29
    Как бы не охраняли аэродром, теперь обстрелы будут регулярными. Очень странно то, что их раньше не было. Судя по снимку этот аэродром, удобная мишень для обстрелов. В афгане духи устанавливали нурсы рядом с нашими удаленными постами, откуда по нескольку часов шёл обстрел авиабазы Баграм. Ночью с воздуха это выглядело, как будто обстрел ведётся с нашего поста. Так же ночью устанавливались нурсы на камнях, аккумулятор и банка с водой. На жаре вода в банке высыхает, замыкаются контакты и ракета пошла. Вот так незамысловато было все устроено. Наши вертушки по утрам собирали этот урожай. Скоро на замену самоделкам придут промышленные дроны. Так, что война для нас только начинается.
    shura7782
  26. слава1974 Сегодня, 10:39
    Да , наверное нужно было делать хотя бы насыпные укрытия от обстрелов. Или , по опыту американцев, делать стены из ж/д контейнеров на месте засыпая их песком.Они так делали блок-посты в Афганистане.
    А вообще , по опыту боевых действий в Чечне, вокруг базы должна создаваться зона безопасности.Как правило ближний круг 500 метров, контролируют пехотные подразделения путем выставления постов боевого охранения. Далее 1000-1500 метровая зона , контролируется спец.подразделениями, путем выставления секретов, засад, заслонов и т.д. Дальняя зона контролируется блок-постами, ротными и взводными опорными пунктами и спецназом. На авиабазе, помимо этого еще должна контролироваться и глиссада.
    В случае обстрела, даже если проворонили дрг противника, никто уйти не должен. С дронами конечно сложнее, но инструменты борьбы есть, надо нарабатывать опыт применения.
    слава1974
  27. Лена Петрова Сегодня, 10:45
    Цитата: vovanpain
    JOHN MCCAINВ Вашингтоне на 82-м году жизни скончался видный сенатор United States Senate Джон Маккейн (Джон Сидней Маккейн III), сообщает Associated Press. Он умер во сне в субботу, 6 января 2018 года. Президент Соединенных Штатов выразил слова поддержки родным и близким сенатора, отметив огромный вклад Джона Маккейна в продвижении демократии по всему миру.Джон Маккейн занимал пост председателя Сенатского Комитета по вооруженным силам от республиканской партии.Джон Маккейн в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став лётчиком палубной авиации. Являлся ветераном вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.В 1981 году Маккейн ушёл в отставку с военной службы, а в 1982 был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии.В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался четырежды — в 1992, 1998, 2004 и в 2010. В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу младшему на партийных выборах.В 2008 году был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от демократов


    Говорят: под Новый год
    Что ни пожелается -
    Всё всегда произойдёт,
    Всё всегда сбывается
    Лена Петрова
    1. Грица Сегодня, 13:57
      Срочно меняйте ник на Ванга. С таким прогнозом быть просто Леной Петровой не актуально
      Грица
  28. Zomanus Сегодня, 10:50
    Ну вот, сейчас наши военспецы начнут почесываться и решать проблему.
    Может и оборонка придумает реально эффективные
    методы обнаружения и уничтожения дронов.
    Zomanus
  29. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Почитал комментарии. Сколько же в преддверии выборов пакости зарегистрировалось на сайте. Либероиды, успокойтесь и не создавайте пену - по вашему все равно не будет.
    rotmistr60
  30. q75agent Сегодня, 11:27
    Цитата: rotmistr60
    Почитал комментарии. Сколько же в преддверии выборов пакости зарегистрировалось на сайте. Либероиды, успокойтесь и не создавайте пену - по вашему все равно не будет.

    да не переживайте вы , еще 6 лет будут вашу любимую власть на западе и не только пинать все кому не лень , а она (власть ) будет выражать глубокую озабоченность lol а вам останется гневно сотрясать воздух кулачками с дивана wink
    q75agent
  31. Прутков Сегодня, 11:40
    Вся эта история с беспилотниками развязывает руки в отношении американцев. Они свои базы в Сирии тоже с помощью авиации обеспечивают. Так что не удивлюсь, если на американской базе что-нибудь загорится.
    Прутков
  32. Сержант71 Сегодня, 11:52
    Цитата: Muvka
    А когда в Хмеймим прибыли 6 Су-34? Поделитесь ссылочкой на новость. Очень интересно почитать.

    Указал же источник. Группа ВК Военный осведомитель. Ссылку прямую не давал, а то ещё админы подумают, что я сторонние ресурсы пиарю.
    Сержант71
    1. Голован Джек Сегодня, 12:03
      Цитата: Сержант71
      Указал же источник. Группа ВК Военный осведомитель

      Блин, ГДЕ МИНУСЫ???
      Цитата: Сержант71
      Ссылку прямую не давал...

      А зря не давали.
      "Осведомитель" этот - тот еще фейкомет, а вы на информации от него свои "умозаключения" строите зачем-то negative
       Вот ссылка, можно смеяться

      Там еще (чуть ниже) есть видео про "нападение на Хмеймим" сегодня в ночь. Из серии "ночь, темно, и негры уголь... грузят".
      Очень убедительный ресурс, чеужтам laughing
      Голован Джек
  33. Пленник Сегодня, 11:53
    Во вкус вошли бараны. Безнаказанность развращает. Посему требуется серьезная ответка и не по рекламной бородатой роже, а по самому нутру звездно- полосатому.
    Пленник
  34. Сержант71 Сегодня, 11:57
    Цитата: слава1974
    Да , наверное нужно было делать хотя бы насыпные укрытия от обстрелов. Или , по опыту американцев, делать стены из ж/д контейнеров на месте засыпая их песком.Они так делали блок-посты в Афганистане.
    А вообще , по опыту боевых действий в Чечне, вокруг базы должна создаваться зона безопасности.Как правило ближний круг 500 метров, контролируют пехотные подразделения путем выставления постов боевого охранения. Далее 1000-1500 метровая зона , контролируется спец.подразделениями, путем выставления секретов, засад, заслонов и т.д. Дальняя зона контролируется блок-постами, ротными и взводными опорными пунктами и спецназом. На авиабазе, помимо этого еще должна контролироваться и глиссада.
    В случае обстрела, даже если проворонили дрг противника, никто уйти не должен. С дронами конечно сложнее, но инструменты борьбы есть, надо нарабатывать опыт применения.

    Тогда придётся там группировку, как в Афгане держать, если со всеми предосторожностями и кругами безопасности. А мы на это не пойдём и по политическим и финансовым причинам. Не забываем ещё и о том, что будут расширять Тартус, а это тоже дополнительные средства и силы.
    Сержант71
  35. Сержант71 Сегодня, 12:12
    Цитата: кедр
    Цитата: Сержант71
    Кстати, в Хмеймим прибыли 6 новых СУ-34. Вспоминаем, что заявлялось о количестве толи повреждённых, толи уничтоженных СУ-24. Говорилось, о якобы, 7. Количество практически совпадает, не правда ли? Наталкивает на определённые размышления.
    Доводы о том, что новые СУ-34 туда "просто так" прилетели звучат не убедительно, так как заявлялось о дальнейшем постепенном выводе техники. Фото сбитых Дронов, есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель.


    Какое "просто так;..?
    Пока наглосаксы из Сирии не уберутся, мира там не будет. Не для того мы там расчисткой два года занимались, что бы оставить Сирию и Асада без поддержки, в то время как Штаты и Израйль делают всё от них зависящее, что бы не мытьём так катыньем, убрать режим Асада, а значит и иранские войска из Сирии.
    Закончилась первая фаза войны, но тут же началась следующая... Еще не одна наша эскадрилья прибудет в Сирию...
    Зрим в корень, уважаемые. Всё основное и тяжёлое только начинается...

    Такое. Вы иногда слушайте хоть, уважаемый, что Верховный главнокомандующий говорил перед Новым годом. Он говорил о выводе войск, а не о прибытии новых эскадрилий. Это вы уже свои мечты транслируете. Всё основное и тяжёлое закончилось после взятия 2-х миллионного Алеппо и стратегически важного Дейзора. Всё остальное уже - партизанщина, которой должны местные заниматься. И если они САМИ уж при такой нашей массированной материальной поддержке не справятся, то грош цена тогда такой армии и режиму в целом. А если хотите "новых эскадрилий" и соответственно новых наших жертв, расчехляйте свой боевой диван в направлении "юг" или отправьте своих детей добровольцами.
    Сержант71
    1. groks Сегодня, 13:23
      Как-то вообще пофигу - справятся местные или не справятся. Труба из Катара должна быть газпромовской. Если она будет чужой, то вся эта чехарда была бесполезной. И бессмысленными были потери наших военных. Да ещё пойдут отказы от всех "потоков".
      groks
  36. ушкуйник Сегодня, 12:13
    Как не вспомнить слова из шлягера Владимира Семёновича Высоцкого!- Говорят, что: "под землею город строют, говорят, на случай атомной войны"; "шпиёны, гады, отравили воду ядом; "хлеб пекут из рыбной чешуи".
    ушкуйник
  37. saveall Сегодня, 12:39
    Нам видимо пытаются устроить Афганистан 2... Скоро и информационная волна пойдет по этому поводу.
    Никак не могу понять, чего бы нам то не устроить и не показать снова Вьетнам 2? Сколько же можно?
    saveall
  38. gig334 Сегодня, 12:39
    Цитата: Сержант71
    Цитата: кедр
    Цитата: Сержант71
    Кстати, в Хмеймим прибыли 6 новых СУ-34. Вспоминаем, что заявлялось о количестве толи повреждённых, толи уничтоженных СУ-24. Говорилось, о якобы, 7. Количество практически совпадает, не правда ли? Наталкивает на определённые размышления.
    Доводы о том, что новые СУ-34 туда "просто так" прилетели звучат не убедительно, так как заявлялось о дальнейшем постепенном выводе техники. Фото сбитых Дронов, есть, кстати, в ВК в группе Военный осведомитель.


    Какое "просто так;..?
    Пока наглосаксы из Сирии не уберутся, мира там не будет. Не для того мы там расчисткой два года занимались, что бы оставить Сирию и Асада без поддержки, в то время как Штаты и Израйль делают всё от них зависящее, что бы не мытьём так катыньем, убрать режим Асада, а значит и иранские войска из Сирии.
    Закончилась первая фаза войны, но тут же началась следующая... Еще не одна наша эскадрилья прибудет в Сирию...
    Зрим в корень, уважаемые. Всё основное и тяжёлое только начинается...

    Такое. Вы иногда слушайте хоть, уважаемый, что Верховный главнокомандующий говорил перед Новым годом. Он говорил о выводе войск, а не о прибытии новых эскадрилий. Это вы уже свои мечты транслируете. Всё основное и тяжёлое закончилось после взятия 2-х миллионного Алеппо и стратегически важного Дейзора. Всё остальное уже - партизанщина, которой должны местные заниматься. И если они САМИ уж при такой нашей массированной материальной поддержке не справятся, то грош цена тогда такой армии и режиму в целом. А если хотите "новых эскадрилий" и соответственно новых наших жертв, расчехляйте свой боевой диван в направлении "юг" или отправьте своих детей добровольцами.

    Хватит ныть и создавать панику. Путин предупреждал, что боевики долго будут вредить ещё, и что если они снова будут набирать силу, наши ВКС и т д, снова будут усилены пополнением. Мы вынуждены там воевать по нескольким причинам, 1 экономические интересы,2 не остановим их в Сирии, я про террористов, будем уже воевать с ними у наших границ.
    gig334
    1. Домкрат Сегодня, 13:03
      На Ваше: "...Мы вынуждены там воевать по нескольким причинам, 1 экономические интересы,2 не остановим их в Сирии, я про террористов, будем уже воевать с ними у наших границ..." ************
      - С " экономическими интересами" - продавливанием 4-х веток "Турецкого потока" не срослось еще в 2015-м , после того, как турки сбили российский самолет и основная цель кампании - выход к турецкой границе была похоронена...
      А далее была лишь работа на подхвате у США по выдавливанию несистемного сирийского игрока - ИГ, в том числе и поближе к российским границам...
      Домкрат
  39. Домкрат Сегодня, 12:52
    Ничего удивительного - российские человеки с ружьями свою задачу в Сирии провалили с треском, но с честью поработали на интересы США.
    А теперь их мягко подталкивают на выход... Иран - следующий...
    Домкрат
  40. koshmarik Сегодня, 12:53
    Как известно, боевиков взяли под свое крыло янки, находящиеся в Сирии незаконно. Думаю, что нападения на Хмеймим выгодны в первую очередь нам так как дают право на активный мощный ответ и боевикам и их покровителям. Впрочем посмотрим. Вот только людей жалко.
    Что касается укрытий. Тут мне не совсем понятно. Ведь любой лейтенантик знает, что прежде обедать нужно укрыть людей и технику. Какие соображения были у руководства не совсем понятно.
    koshmarik
  41. groks Сегодня, 13:18
    Опять же МОРФ молчит. Если считать реальностью эти сообщения, то получается, что российскую базу выдавливают из Сирии. И выдавливают успешно.
    Ну и уж совсем понятно, что слова о побеждённом ИГИЛ действительности не соответствуют.
    groks
    1. Muvka Сегодня, 14:15
      Эх, даже спорить не хочется. Просто заскриню ваше сообщение. Посмотрим как нас выдавят. Через год ткну им вам в нос, если на форуме будете.
      Muvka
  42. мерцание Сегодня, 13:39
    Как бы там ни было, но: проект под названием игил задумывался и создавался для борьбы с Асадом, шире с Ираном, еще шире с Россией, еще шире для установления нового мирового порядка - так вот этот проект потерпел крах, а террористы и их спонсоры могут хоть усраться или штурмом взять какой нибудь сарай, но вот проекта как эффективного политического инструмента уже НЕТ (будет другой или не будет это вопрос будущего), но этот проект сдулся.Все.
    Об этом и говорил Путин, это же чуть позже вынужден был признать и Трамп .
    А базу конечно надо укреплять. И обязательно укрепят.
    мерцание
  43. Zina389 Сегодня, 14:34
    Профессия террориста состоит не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы запугивать заметными акциями. В бою они слабы, и даже глупо для них вступать в открытый бой. Ясно было что они проиграют рано или поздно. А теперь они вернулись к своей исконной так сказать деятельности. Нужно подумать, как бороться именно с террористической деятельностью в Сирии.
    Zina389
  44. кирилл750 Сегодня, 14:37
    вопрос-"И ЧЕГО МЫ ЖДЕМ"?
    кирилл750
  45. Geisenberg Сегодня, 14:40
    Цитата: Куница
    На третий раз может и самолётов не остаться.


    раньше террористы закончатся
    Geisenberg
Картина дня