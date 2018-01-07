Лидер КНДР призвал работать над созданием условий по объединению с Югом

Глава государства чётко обозначил то, что нашей стране необходимо всесторонне придерживаться той политики, которая позволила бы осуществить настоящий прорыв по объединению. Он отметил, что не нужно постоянно ворошить прошлое и вспоминать о негативной специфике отношений с Сеулом. Нужно улучшать связи с Югом.

Северокорейский лидер выступил с обращением к нации. В обращении Ким Чен Ына содержалась информация о том, что необходимо работать над созданием условий по объединению двух Корей. Заявление главы КНДР приводит Центральное телеграфное агентство Ким Чен Ын добавил, что пришло время, когда разделённому народу пора объединиться. Это должно стать прорывом как в нормализации корейских отношений, так и в примирении корейской нации.При этом глава КНДР подчеркнул, что имеет в виду исключительно добровольное примирение – при взаимном учёте интересов.На неделе Ким Чен Ын распорядился начать прямые переговоры с представителями Сеула, в ходе которых предполагается, в частности, обсудить вопрос участия сборной КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее официальный Пхеньян завил, что сборная КНДР в Играх-2018 участия принимать не будет, так как МОК отказал в проведении некоторых соревнований Олимпиады на территории Северной Кореи.