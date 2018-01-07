14:38 07 января

Лидер КНДР призвал работать над созданием условий по объединению с Югом

Северокорейский лидер выступил с обращением к нации. В обращении Ким Чен Ына содержалась информация о том, что необходимо работать над созданием условий по объединению двух Корей. Заявление главы КНДР приводит Центральное телеграфное агентство:

Глава государства чётко обозначил то, что нашей стране необходимо всесторонне придерживаться той политики, которая позволила бы осуществить настоящий прорыв по объединению. Он отметил, что не нужно постоянно ворошить прошлое и вспоминать о негативной специфике отношений с Сеулом. Нужно улучшать связи с Югом.


Ким Чен Ын добавил, что пришло время, когда разделённому народу пора объединиться. Это должно стать прорывом как в нормализации корейских отношений, так и в примирении корейской нации.


Лидер КНДР призвал работать над созданием условий по объединению с Югом


При этом глава КНДР подчеркнул, что имеет в виду исключительно добровольное примирение – при взаимном учёте интересов.

На неделе Ким Чен Ын распорядился начать прямые переговоры с представителями Сеула, в ходе которых предполагается, в частности, обсудить вопрос участия сборной КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее официальный Пхеньян завил, что сборная КНДР в Играх-2018 участия принимать не будет, так как МОК отказал в проведении некоторых соревнований Олимпиады на территории Северной Кореи.

Использованы фотографии: http://kcna.kp
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Комментарии 35

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  1. No pasaran Сегодня, 06:21
    Полвека уже объединяются...Пока ода из систем не рухнет,не объединятся.Слишком много противоречий,это как с ФРГ и ГДР...
    No pasaran
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
      Слишком много противоречий,это как с ФРГ и ГДР...
      Китаю это на помешало объединиться с Гонконгом...лозунг одна страна две системы тут сработал.
      Сейчас и ЫН может взять это на вооружение...правда США конечно сделают все чтобы этого не произошло.
      Тот же ЛЕХА
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:15
        И кто под кого ляжет? У Ынки,если чо,пи...ка ядренее,а у Юга зад с языком разработаннее.Слюбятся пожалуй,но потом....Остаются еще разные системы,2изма так сказать..ну тут тылы у обоих пожалуй одинаково сильны.Время покажет..
        ДЕДПИХТО
  2. капрал Сегодня, 06:22
    С чего это так риторика поменялась?
    Не иначе получил предложение, от которого не смог отказаться.
    капрал
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31
      Не иначе получил предложение, от которого не смог отказаться.
      За спиной Ына всегда маячит ПЕКИН...
      и я уверен что существует какая то координация действий ПЕКИНА и Пхеньяна невидимая глазу простых граждан.
      Тот же ЛЕХА
    2. P-140 Сегодня, 06:32
      Прочитайте заново вниматеьно последний абзац.
      P-140
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:39
        МОК отказал в проведении некоторых соревнований Олимпиады на территории Северной Кореи.


        belay Что за бред?
        У МОК вообще не было заявки от Северной Кореи на эти мероприятия...для этого должна быть соответствующая инфаструктура чего у Северной Кореи в принципе нет...все ресурсы заточены на создание ядерного оружия.
        Тот же ЛЕХА
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:26
    Ну вот, расклад становится яснее. Если предположить, что Ын - это проект Пекина, то Пекин "поднял ставки" по противостоянию с США, теперь постарается выдавить ( по причине "разрядки и примирения" ) военные базы США из ЮК, и при этом НИ РАЗУ не засветился!
    Я в восхищении!
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      Цитата: Горный стрелок
      Ну вот, расклад становится яснее.

      завидую вам...я,наоборот в полном ахтунге, такие резкие галсы,неожиданны... what Ын ,играет нестандартно.
      андрей юрьевич
      1. krops777 Сегодня, 08:50
        Ын ,играет нестандартно.


        Кого то это мне напоминает. bully
        krops777
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 06:58
    Лидер КНДР призвал работать над созданием условий по объединению с Югом


    всё, завтра в Пхеньяне МакДональдс открывается
    Маки Авелльевич
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
      завтра в Пхеньяне МакДональдс открывается
      А почему бы и нет smile
      Если Ын умный парень то после создания полноценной защиты(ядерное оружие) он теперь должен и расслабиться.
      Тот же ЛЕХА
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:10
        В СССР тоже все с тамошних плюшек начиналось..дорасслаблялись
        ДЕДПИХТО
        1. Rusland Сегодня, 08:13
          Хоть муку баржами завезут, а мясо сами пусть жрут.
          Rusland
  5. Krasnodar Сегодня, 07:06
    Самое смешное, что это объединение никому не надо. Северяне прекрасно понимают, что на Юге они будут дешевой неквалифицированной раб.силой, а Южане прикидывают, сколько бабла надо вложить в Север, вспоминая, сколько ФРГ вложило в Восточную Германию.
    Krasnodar
    1. krops777 Сегодня, 08:56
      Самое смешное, что это объединение никому не надо. Северяне прекрасно понимают, что на Юге они будут дешевой неквалифицированной раб.силой, а Южане прикидывают, сколько бабла надо вложить в Север, вспоминая, сколько ФРГ вложило в Восточную Германию.


      Не надо все воспринимать в негативном ключе, я вот вижу в этом плюс, Объединенная Корея ядерная держава с мощной экономикой а это уже мощный геополитический игрок.
      krops777
  6. 1536 Сегодня, 07:19
    Цитата: Krasnodar
    Самое смешное, что это объединение никому не надо. Северяне прекрасно понимают, что на Юге они будут дешевой неквалифицированной раб.силой, а Южане прикидывают, сколько бабла надо вложить в Север, вспоминая, сколько ФРГ вложило в Восточную Германию.

    Умных людей это не смущает. Они думают о будущем своем и своих детей.
    1536
    1. Krasnodar Сегодня, 09:15
      Цитата: 1536
      Цитата: Krasnodar
      Самое смешное, что это объединение никому не надо. Северяне прекрасно понимают, что на Юге они будут дешевой неквалифицированной раб.силой, а Южане прикидывают, сколько бабла надо вложить в Север, вспоминая, сколько ФРГ вложило в Восточную Германию.

      Умных людей это не смущает. Они думают о будущем своем и своих детей.

      Вот я северный кореец и мечтаю о карьере строительного рабочего для своего сына Сам буду уборщиком.
      Вот я кореец южный, и мечтаю, чтобы мои дети платили больше налогов из за инвестиций в бывшую КНДР. А если сам работаю на низкоквалифицированной работе, то меня ждёт понижение зарплаты из-за потока дешевой раб.силы с Севера, а также повышение цен на жильё в моем районе из-за притока трудовых мигрантов.
      Krasnodar
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:36
    Имея ядерное оружие, Ын может теперь сам, без посредников вести переговоры с Сеулом! Только вот Южнокорейцы в принятии решений не самостоятельны, все будут делать по звонку и указу из сша, что может привести к нулевому результату переговоров.
    Геркулесыч
  8. VAGNER Сегодня, 07:46
    И ведь объеденит !!!! Куды они денутся теперь..
    VAGNER
    1. BlackMokona Сегодня, 08:38
      Просто предложат ему сдать ядерное оружие и ракеты и он снова обидится
      BlackMokona
      1. VAGNER Сегодня, 09:13
        Цитата: BlackMokona
        Просто предложат ему сдать ядерное оружие и ракеты и он снова обидится

        Ну это вряд ли...Впереди большой передел мира. Ын думаю в курсе всего.
        VAGNER
        1. мерцание Сегодня, 13:25
          Насчет передела мира - то это в десятку.
          И мир это, похоже, уже нутром чует.
          мерцание
    2. Балу Сегодня, 08:42
      [quote=VAGNER][quote]И ведь объеденит !!!! Куды они денутся теперь[/quote]
      Этот крутой корейский пацан не так глуп. Практически он придерживается тех же принципов, что и Трамп. Обещать, не значит жениться. Можно ли осуждать декларацию мечты?
      [quote]Глава государства чётко обозначил то, что нашей стране необходимо всесторонне придерживаться той политики, которая позволила бы осуществить настоящий прорыв по объединению. Он отметил, что не нужно постоянно ворошить прошлое и вспоминать о негативной специфике отношений с Сеулом. Нужно улучшать связи с Югом.[/quote]
      Балу
  9. Волька Сегодня, 10:09
    ракетно-ядерный щит уже готов, действительно пора подумать о объединении страны, главное теперь не мешать процессу объединения...
    Волька
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:24
    В любом случае это хорошая новость, это приведет к снижению напряженности в отношениях двух Корей... Если это произойдет, вот тогда там не будет нужна американская база, так что первые кто будут продолжать разжигать там конфликт - это США...
    С экономической точки зрения объединение Корей для России будет весьма и весьма выгодно... Это и транзит грузов из Южной Корее в ЕС и возможность строительства газового трубопровода и думаю куча других проектов получат свое воплощение в жизнь....
    Ratmir_Ryazan
  11. garnik Сегодня, 10:24
    Рад за корейцев.Впервые слышу о желании объединится .Дай бог чтоб это свершилось. Думаю окружающие две Кореи страны,будут всячески препятствовать их объединению. Кому нужен конкурент?
    garnik
  12. Лена Петрова Сегодня, 10:24
    Объединение быстро закончится военными базами заокеанских друзей на территории КНДР, и показательными процессами над Ын-ом и остальной верхушкой.
    Лена Петрова
    1. midivan Сегодня, 12:41
      Цитата: Лена Петрова
      Объединение быстро закончится военными базами заокеанских друзей на территории КНДР, и показательными процессами над Ын-ом и остальной верхушкой.

      Не уж-то вы решили, что Ын заявляя это, подразумевал себя на задворках правления? Для объединения только Ын в роли лидера подходит, да и другим( тем более Югу) он не доверит это дело, его сразу сольют и будет не объединение, а принуждение и разоружение ну и коронное - Вау! love
      midivan
  13. лысова Сегодня, 10:29
    Прям не узнаю Ким Чен Ын - на. Это мудрейшие решение, обеспечит спокойную обстановку в регионе.Понятно штаты всеми способами будут препятствовать. Глядишь и Япония подтянется. НО хотеть не вредно.
    лысова
    1. VAGNER Сегодня, 14:37
      Цитата: лысова
      Прям не узнаю Ким Чен Ын - на. Это мудрейшие решение, обеспечит спокойную обстановку в регионе

      КНДР всегда стремилось к спокойной обстановке..Вы нас не трогаете и мы вас не тронем..Они имеют право на это, вот пришлось им ЯО это доказывать! Их вынудили постоянными угрозами и санкциями..! А сейчас даже на Олимпийские игры приглашают ...А русские под нейтральным флагом ! Вот позор то на на нашу голову ..Учись Россия!
      VAGNER
  14. Korax71 Сегодня, 11:36
    А что сможет предложить при объединении сев.корея южной???ядерный потенциал??? однажды в истории уже было такое.желание увидеть единую Корею привело к кровавой бойне.не думаю,что успешно развивающейся южной Корее это нужно.
    Korax71
    1. VAGNER Сегодня, 14:16
      Цитата: Korax71
      А что сможет предложить при объединении сев.корея южной???ядерный потенциал???

      Свободу от США и фин .независимости от ростовщиков западных!
      Будут автономными ,просто ..! Никто их бомбить и лишать собственности не будет...Будут работать на себя просто ! Северная Корея не такие уж монстры и пойдут на сближение и объединение, но без США и Японии (Китай все будет контролировать и Россия)
      Это ведь единный народ , как и Германия..?
      VAGNER
  15. MstislavHrabr Сегодня, 12:29
    Цитата: krops777
    Самое смешное, что это объединение никому не надо. Северяне прекрасно понимают, что на Юге они будут дешевой неквалифицированной раб.силой, а Южане прикидывают, сколько бабла надо вложить в Север, вспоминая, сколько ФРГ вложило в Восточную Германию.


    Не надо все воспринимать в негативном ключе, я вот вижу в этом плюс, Объединенная Корея ядерная держава с мощной экономикой а это уже мощный геополитический игрок.



    Ага, у наших границ...
    MstislavHrabr
  16. Лексус Сегодня, 14:30
    Лидер КНДР призвал работать над созданием условий по объединению с Югом

    Реакция страны "красного пукана" на эти переговоры будет похлеще Фукусимы.
    Лексус
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