14:37 07 января

Украинские фейк-ньюс: В ДНР пенсионеров заставляют рыть окопы

Украинские фейк-ньюс не дремлют и в новогодние праздники. Так, на портале «Апостроф» со ссылкой на один из Твиттер-аккаунтов, появился материал, в котором заявлено, что в ДНР якобы выгоняют пенсионеров для рытья окопов.

Украинские фейк-ньюс: В ДНР пенсионеров заставляют рыть окопы


Сообщение выглядит следующим образом:
Фото сделано на этой неделе, где - не скажу, по известной причине... Линия окопов врага. Бабку сепары каждый день выгоняют мешки с песком тягать, и копать. На вид ей - лет 60-70. Ещё пару дряхлых стариков видел, там же. Жесть, конечно:( За достоверность фото - ручаюсь, разумеется.



А когда майданные пропагандисты не ручались за «достоверность» фото? Всегда ручались... Даже в тот момент, когда небезызвестный Гелетей заявлял о ядерной бомбардировке аэропорта Луганска, и когда Полторак сообщал о наступлении противника с «юго-севера».

Откровенно говоря, и в отдельных отечественных СМИ проскальзывали материалы из серии «про распятого мальчика». Однако майданная пропаганда поставила такого рода «новости» на поток, продолжая создавать иллюзию того, какими «белыми рыцарями чести» являются украинские войска, и насколько «жестоки и кровожадны» бойцы ВС ЛДНР.

О том, по какой причине пенсионерка оказалась на передовой, и переносила ли она в действительности мешки с песком, никто из отравленных майданной пропагандистской ересью, конечно же, интересоваться не станет. Главное для таких людей – убедить себя в своих собственных фантазиях и заблуждениях.

Да и "окопы", расположенные под линией электропередач на открытом участке перед деревьями, больше напоминают результат противопожарной опашки спецтехникой лесного массива. Но для украинских фейк-ньюс инфоповод один: "сепары заставляют пенсионерку копать и таскать". Причём, судя по всему, одну...

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. LSA57 Сегодня, 07:57
    совсем берега попутали. всю чушь собрали и собирают
    LSA57
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:02
      Надо просто посылать этих писак всегда куда подальше , буквально и не стесняясь . Других разговоров они не понимают и не поймут .
      Spartanez300
      1. Шура пермский Сегодня, 10:52
        Нам цирка не надо-есть новости соседушек
        Шура пермский
    2. сибиралт Сегодня, 09:12
      А может эта бабка снимает украинские мины и сдает в металлолом? winked
      сибиралт
    3. Mavrikiy Сегодня, 11:21
      Бабку сепары каждый день выгоняют мешки с песком тягать, и копать. На вид ей - лет 60-70. Ещё пару дряхлых стариков видел, там же. Жесть, конечно:( За достоверность фото - ручаюсь, разумеется.

      Да, бабки-Киевлянки, радуйтесь, от какой жизни вас защищают "Азов" и "Галитчина".
      И верят, и сбрасываются на броники.
      Mavrikiy
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    ... да на кой упали эти укронаци блогеры?!... пусть они там как скорпионы - сами себя поубивают... angry
    a.s.zzz888
  3. 210окв Сегодня, 07:58
    Идёт война и тут все средства идут в ход..Негодяи,ничего не скажешь.А чего они не добавили что их заставляют отрабатывать две пенсии?
    210окв
    1. Лелёк Сегодня, 10:13
      Цитата: 210окв
      .Негодяи,ничего не скажешь


      Доброе утро, Дмитрий
      Ну, негодяю и судьбина негодяйская.
      Лелёк
  4. Дормидонт Сегодня, 08:05
    Хуцпа - основа информационной политики общечеловеков
    Дормидонт
  5. Rusland Сегодня, 08:06
    Лучше бы возобновили выдачу пенсий и вернули долги пенсионерам.
    Rusland
  6. VAGNER Сегодня, 08:17
    Ну фейк не фейк, а если бандеровцы полезут, думаю все выйдут на оборону Донбасса !
    VAGNER
  7. Чичиков Сегодня, 08:29
    Какие окопы? Идет бабка вдоль мусорной свалки...
    Чичиков
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:36
    Да они до сих пор верят, что к ним Крым вернется! Или кто то его вернёт! А после такого поверить, что старушки могут помочь ополченцам укреплять линию обороны - да пара пустяков...
    Горный стрелок
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:38
    Заврались дальше кажется, уже и некуда вна укроине, но отсутствие здравого смысла "помогает" укролжецам подымать планку лжи на все более высокий уровень, когда ложь становится уже смыслом жизни.
    Геркулесыч
  10. Vard Сегодня, 08:48
    Бабки они такие... Я рядом с портом на Самаре жил... Ну и вечером с женой гулям.. Там типа склона..градусов сорок пять... Слышу пыхтит... Пригляделся... Бабулька лет за шесдесят тащит мешок... Ну я помог... Оказалось пришла баржа с семенами подсолнечника и бабка мешками его тырила...
    Vard
    1. Хагалаз Сегодня, 09:17
      Верю. Однажды наблюдал, как такие же бабули в колхозе разгружали мешки комбикорма с машины.
      Хагалаз
    2. Васян1971 Сегодня, 12:08
      Цитата: Vard
      Оказалось пришла баржа с семенами подсолнечника и бабка мешками его тырила... Ну я помог...

      А это уже совсем другая статья. Хищение... Группой лиц... С особым цинизмом... lol
      Васян1971
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:53
    Какая страна, такие и "новости". И ведь находят аудиторию.

    Сейчас желающих рыть добровольно окопы много, люди активно записываются в Народную Милицию.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. APASUS Сегодня, 11:31
    Да что там бабки окопы копают,у них Министр обороны не знает как расположены стороны света.
    Вообще красавчик!
    APASUS
  13. Васян1971 Сегодня, 12:05
    " Фото сделано на этой неделе, где - не скажу, по известной причине... За достоверность фото - ручаюсь, разумеется."
    Разумеется!
    Васян1971
  14. Антарес Сегодня, 13:52
    Новости с Твитера -почти всегда фейковые. Неважно чьи они...хоть от Захаровой. А уж украинские или ОРДиЛО-тем более. На войне врут больше, чем на охоте и рыбалке.
    Все стороны настолько зарылись в фейки, что порой не в силах отличить что то.
    Разоблачение фейков Украины такое же рутинное и порой даже неинтересное занятие как и российских. Однако темы пишут только про украинские фейки. С удовольствием вставляя часто картинки фейки российские(Уже нет желания поправлять каждый такой фейк)
    Однако только сказка про Хибины вон настолько живуча и секта верующих в нее до сих пор существует.
    В общем современное информационное общество само плодит новости фейки для войны и интереса.
    Антарес
    1. сибиралт Сегодня, 14:07
      Для кастрюлеголовых майдаунов
      - ОРДЛО, а для Донбасса и всего Мира - Народные Республики. am
      сибиралт
  15. HMR333 Сегодня, 14:16
    ))) им бы анекдоты писать))) там явно видно не окоп а какая то свалка в доль линии передач куча кульков и каким нужно быть.... что б окопы под линией передач копать))) ну на фото по поводу бабульки _ там есть два пятна это по факту возраст пятен я не знаю как они определили))) да похоже на человека возможно в мусоре рылась а может то какое то чучело!? в общем петросяны они таких фото любой пачку наделать может)))
    HMR333
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