Украинские фейк-ньюс: В ДНР пенсионеров заставляют рыть окопы

Фото сделано на этой неделе, где - не скажу, по известной причине... Линия окопов врага. Бабку сепары каждый день выгоняют мешки с песком тягать, и копать. На вид ей - лет 60-70. Ещё пару дряхлых стариков видел, там же. Жесть, конечно:( За достоверность фото - ручаюсь, разумеется.

Украинские фейк-ньюс не дремлют и в новогодние праздники. Так, на портале «Апостроф» со ссылкой на один из Твиттер-аккаунтов, появился материал, в котором заявлено, что в ДНР якобы выгоняют пенсионеров для рытья окопов.Сообщение выглядит следующим образом:А когда майданные пропагандисты не ручались за «достоверность» фото? Всегда ручались... Даже в тот момент, когда небезызвестный Гелетей заявлял о ядерной бомбардировке аэропорта Луганска, и когда Полторак сообщал о наступлении противника с «юго-севера».Откровенно говоря, и в отдельных отечественных СМИ проскальзывали материалы из серии «про распятого мальчика». Однако майданная пропаганда поставила такого рода « новости » на поток, продолжая создавать иллюзию того, какими «белыми рыцарями чести» являются украинские войска, и насколько «жестоки и кровожадны» бойцы ВС ЛДНР.О том, по какой причине пенсионерка оказалась на передовой, и переносила ли она в действительности мешки с песком, никто из отравленных майданной пропагандистской ересью, конечно же, интересоваться не станет. Главное для таких людей – убедить себя в своих собственных фантазиях и заблуждениях.Да и "окопы", расположенные под линией электропередач на открытом участке перед деревьями, больше напоминают результат противопожарной опашки спецтехникой лесного массива. Но для украинских фейк-ньюс инфоповод один: "сепары заставляют пенсионерку копать и таскать". Причём, судя по всему, одну...