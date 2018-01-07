Что будет, если Россия перережет интернет-кабели?
Недавно натовское руководство выразило обеспокоенность по поводу сохранности подводных линий коммуникаций из-за активности российских подлодок. Издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой Россия решит атаковать проложенные по дну океанов интернет-кабели.
«Высокопоставленные представители ВМС США на протяжении многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских кораблей на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги, которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом. Кроме того, НАТО планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы», – приводит статью РИА Новости.
Однако, пишет издание, западные военные сильно преувеличивают угрозу. По данным журналистов, «каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей», но интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва – данные автоматически перенаправляются на другую линию. В большинстве случаев причиной повреждений являются землетрясения или корабли и их якоря.
Чтобы минимизировать последствия от подобных случаев в Европе, США, Восточной Азии и других регионах по одному маршруту обычно прокладывается множество кабелей, отмечает автор.
«Поэтому, если российские подлодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-траффик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане», – говорится в материале.
В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, утверждает издание.
Ранее российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении России повредить кабели в Атлантике. В частности, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский заявлял, что у Москвы есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это – плод воображения генштаба ВС Великобритании.
«Высокопоставленные представители ВМС США на протяжении многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских кораблей на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги, которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом. Кроме того, НАТО планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы», – приводит статью РИА Новости.
Однако, пишет издание, западные военные сильно преувеличивают угрозу. По данным журналистов, «каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей», но интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва – данные автоматически перенаправляются на другую линию. В большинстве случаев причиной повреждений являются землетрясения или корабли и их якоря.
Чтобы минимизировать последствия от подобных случаев в Европе, США, Восточной Азии и других регионах по одному маршруту обычно прокладывается множество кабелей, отмечает автор.
«Поэтому, если российские подлодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-траффик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане», – говорится в материале.
В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, утверждает издание.
Ранее российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении России повредить кабели в Атлантике. В частности, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский заявлял, что у Москвы есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это – плод воображения генштаба ВС Великобритании.
Использованы фотографии: https://habrahabr.ru
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