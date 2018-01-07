14:33 07 января

Что будет, если Россия перережет интернет-кабели?

Недавно натовское руководство выразило обеспокоенность по поводу сохранности подводных линий коммуникаций из-за активности российских подлодок. Издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой Россия решит атаковать проложенные по дну океанов интернет-кабели.



«Высокопоставленные представители ВМС США на протяжении многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских кораблей на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги, которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом. Кроме того, НАТО планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы», – приводит статью РИА Новости.


Однако, пишет издание, западные военные сильно преувеличивают угрозу. По данным журналистов, «каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей», но интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва – данные автоматически перенаправляются на другую линию. В большинстве случаев причиной повреждений являются землетрясения или корабли и их якоря.

Чтобы минимизировать последствия от подобных случаев в Европе, США, Восточной Азии и других регионах по одному маршруту обычно прокладывается множество кабелей, отмечает автор.

«Поэтому, если российские подлодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-траффик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане», – говорится в материале.

В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, утверждает издание.

Ранее российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении России повредить кабели в Атлантике. В частности, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский заявлял, что у Москвы есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это – плод воображения генштаба ВС Великобритании.

Использованы фотографии: https://habrahabr.ru
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Комментарии 52

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  1. Vard Сегодня, 08:51
    Классная идея! Ещё бы на халяву подключиться....
    Vard
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:57
      Они кабели пускай кладут, а мы пустим судно, которые эти кабели будет скручивать назад, извлекая из со дна океана! А потом эти самые кабеля им и продадим!
      Геркулесыч
      1. Rusland Сегодня, 09:05
        Это называется поймать с поличным.
        Rusland
        1. Tusv Сегодня, 09:37
          Цитата: Rusland
          Это называется поймать с поличным.

          Говорят на Северном флоте есть девять лодок с глубиной погружения километр. Поймай если сможешь
          Tusv
          1. Rusland Сегодня, 09:45
            Зафрахтуй их и флаг в руки, а ещё говорят в Москве кур даят. hi
            Rusland
            1. Tusv Сегодня, 09:48
              Цитата: Rusland
              а ещё говорят в Москве кур даят.

              Не. В Москве кур не даят, а доят. is it true bully
              Tusv
              1. Rusland Сегодня, 09:55
                Виноват ошибся. drinks
                Rusland
                1. Tusv Сегодня, 09:59
                  С Рождеством drinks
                  Tusv
              2. Тралл Сегодня, 09:56
                Трамп:
                - Русские субмарины воруют интернет из подводных кабелей и продают его в КНДР и Иран. laughing
                ВМФ США уже обратился к шведам за помощью в поиске русских подлодок... winked
                Тралл
              3. PValery53 Сегодня, 10:27
                it is true. Так точнее.
                PValery53
                1. Tusv Сегодня, 10:33
                  Цитата: PValery53
                  it is true. Так точнее.

                  Уж простите за мой буржуйский акцент drinks
                  Tusv
              4. Tusv Сегодня, 12:04
                Или кто то здесь думает, что птичье молоко с неба выпадает в виде осадков? Темнота drinks
                Tusv
            2. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
      2. Mavrikiy Сегодня, 09:56
        Геркулесыч Сегодня, 08:57 ↑ Новый
        Они кабели пускай кладут, а мы пустим судно, которые эти кабели будет скручивать назад, извлекая из со дна океана! А потом эти самые кабеля им и продадим!

        А вторцветмет не возьмет?
        Mavrikiy
        1. Tusv Сегодня, 10:14
          Цитата: Mavrikiy
          А вторцветмет не возьмет?

          Килотонну оптоволокна на вторцветмет? Где то я это уже видел, но в меньших масштабах. Но все равно весело drinks
          Tusv
    2. сибиралт Сегодня, 09:09
      Пусть сами свои кабели режут, коли считают, что их достали русские хаккеры. laughing
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 09:12
        Вот ведь чудо!Без него никак..Ни пиццу заказать.Да и магазин не найти.А военные забыли что такое компас.А вдруг и в самом "русские придут"?
        210окв
        1. Vlad.by Сегодня, 12:05
          Ой, Мань, гляди - военные приехали, важные такие, карту достали - сейчас дорогу придут спрашивать...
          Vlad.by
        2. Лексус Сегодня, 13:30
          А вдруг и в самом "русские придут"?

          Тогда laughing
          Лексус
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:55
    А давайте проверим lol что будет! Мы режим кабели, а вы нам за это платите деньги. Ведь вам выгодно, чтобы кабелей было как можно больше! Это же обычный капитализм с его хищными оскалам -"деньги на всем, деньги любой ценой " !!!
    Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 09:01
    Если и дойдёт до большой и ПОЧЕМУ-ТО НЕЯДЕРНОЙ войны РФ_НАТО , то обязательно перережут . Закладки наверняка есть и периодически обновляются (надеюсь)
    КВУ-НСвД
  4. Rusland Сегодня, 09:03
    Ругаться будут. Волосы рвать во всех местах, где растут.
    Rusland
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:03
    Интернет - это наркотик для многих и многих. А наркомана всерьёз можно напугать именно лишением излюбленного "зелья". Вот и пугают.
    Горный стрелок
  6. К-50 Сегодня, 09:07
    Что будет, если Россия перережет интернет-кабели?

    Самый первый вопрос: а нах рена вообще это нужно России резать всяческие кабеля? belay
    Будь-то заняться больше не чем. winked
    Выдумали новую страшилку про Россию и как дети в детсаду себя пугают. laughing
    К-50
  7. Piramidon Сегодня, 09:08
    Есть ведь еще и спутниковый интернет трафик.
    Piramidon
    1. Серый брат Сегодня, 09:11
      Он работает через одно место - нет скорости и неустойчивое соединение. В России вся Чукотка на нём сидит.
      Серый брат
  8. Tusv Сегодня, 09:11
    428 подводных кабелей. Если их свинтить, сорри санкционировать, в каждом чуме будет высокоскоросной интернет. А буржуи новые прокладут
    Tusv
  9. Чичиков Сегодня, 09:13
    То и будет..
    Чичиков
  10. staviator Сегодня, 09:18
    Цитата: Геркулесыч
    Они кабели пускай кладут, а мы пустим судно, которые эти кабели будет скручивать назад, извлекая из со дна океана! А потом эти самые кабеля им и продадим!

    Точно,на цветмет! wassat
    staviator
    1. san4es Сегодня, 09:33
      Цитата: staviator
      ...Точно,на цветмет! wassat

      ...Не примут...Он оптоволоконный.. recourse
      san4es
    2. 1vlad19 Сегодня, 09:38
      Там же не медные кабеля.
      1vlad19
      1. Rusland Сегодня, 10:05
        Оптика, а броня комбинированная.
        Rusland
  11. san4es Сегодня, 09:29
    Что будет, если Россия перережет интернет-кабели?

    ...Не перережет...Как тогда РусХакеры работать будут? request
    san4es
  12. Симон Сегодня, 09:31
    Спасибо натовцы, подсказали. fool laughing Теперь наши подлодки положат на каждый кабель по долгосрочной глубоководной мине и уйдут, а мы будем ждать. Как что не так, эти мины взорвутся одновременно и каюк вам придет - связи не будет! tongue
    Симон
  13. Симон Сегодня, 09:35
    Цитата: staviator
    Цитата: Геркулесыч
    Они кабели пускай кладут, а мы пустим судно, которые эти кабели будет скручивать назад, извлекая из со дна океана! А потом эти самые кабеля им и продадим!

    Точно,на цветмет! wassat

    Не..е, на цветмет они не пойдут, они сткловолоконные.
    Цитата: 210окв
    Вот ведь чудо!Без него никак..Ни пиццу заказать.Да и магазин не найти.А военные забыли что такое компас.А вдруг и в самом "русские придут"?

    Ага, это точно! Мы по компасам к ним придем. laughing Вот они удивятся! belay wassat
    Симон
  14. Симон Сегодня, 09:45
    Цитата: Piramidon
    Есть ведь еще и спутниковый интернет трафик.

    Если все 420 кабелей рвануть, то спутниковый интернет выйдет из строя, спутники от перегрузки сгорят, а новые - запускать надо. Вот только ракетоносители и двигатели РД-180 только у нас. tongue
    Симон
    1. Tiras Сегодня, 10:34
      Цитата: Симон
      новые - запускать надо. Вот только ракетоносители и двигатели РД-180 только у нас


      Спутники запускают много стран, для этого не нужны российские ракетоносители и двигатели.

      Даже маленький Израиль запускает сам свои военные спутники.
      Tiras
      1. Авиатор_ Сегодня, 12:07
        [/quote]Даже маленький Израиль запускает сам свои военные спутники.[quote]
        Неужели сам? И на каком носителе, тоже своём?
        Авиатор_
        1. Tiras Сегодня, 12:46
          Цитата: Авиатор_
          Неужели сам?


          Да, военные сам, а не военные и через Россию и прочие страны.

          Цитата: Авиатор_
          И на каком носителе, тоже своём?


          Да, Шавит - ракета для запуска космических аппаратов. Разработана и производится в Израиле. Впервые была запущена 19 сентября 1988 года с космодрома Пальмахи́м, что сделало Израиль восьмой страной в мире, способной самостоятельно выводить космические аппараты на орбиту. Начиная с 1999 года, Израиль производит плановые запуски своей космической ракеты.

          С помощью ракеты «Шавит» осуществляется запуск спутников «О́фек».
          Tiras
  15. Ирек Сегодня, 09:52
    У нас уже все готово...
    Ирек
    1. san4es Сегодня, 09:57
      Цитата: Ирек
      У нас уже все готово...

      ...И служебные акулы "натасканы"
      san4es
  16. Волька Сегодня, 10:23
    такой источник информации зачем же уничтожать, главное подключиться и качать...
    Волька
  17. Голован Джек Сегодня, 10:36
    А фото - с проКладКи энергомоста в Крым. И на кой феньшуй такие фоты?
    И - "может - не может, хочет - не хочет"... ромашка какая-то.
    Кроме того, НАТО планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы

    Распил, однозначно...
    Ску-у-ууушно request
    Голован Джек
  18. smaug78 Сегодня, 10:45
    С подачи натовского высшего командования по интернету распространился фейк о том, что Россия якобы может отключить мировой интернет, перерезав при помощи подлодок кабели в Атлантическом океане. Глава МО Великобритании, например, заявил в декабре, что это может привести к глобальной экономической катастрофе (http://www.bbc.com/news/uk-42362500).

    Российские подлодки действительно были неоднократно замечены близ кабелей, но даже если они перережут один или даже насколько из них — это не приведет к глобальному отключению интернета. По статистике в силу естественных причин один из 428 кабелей по всему миру рвется каждые два дня. Для их восстановления мировые воды патрулирует огромное количество специальных судов. Причем ремонт занимает минимальное время. И несмотря на то, что часть кабелей всегда порваны, мир не испытывает никаких проблем с интернетом. Все дело в том, что интернет сигналы автоматически перенаправляются на работающие кабели.

    То есть российским подлодкам нужно будет уничтожить более ста кабелей. Сделать это одномоментно, не будучи замеченным, невозможно. Только посмотрите на карту расположение эти кабелей. И не забывайте, что они проходят еще и по дну Тихого океана (https://www.submarinecablemap.com/#/). Кроме того, каждая линия на карте обозначает не конкретный кабель, а лишь примерный путь, на котором они находятся. На одном пути могут находиться сразу десятки кабелей.

    Плюс ко всему Россия пострадает от этого больше, чем большинство западных стран, так как сервера находятся преимущественно в США, а не в России.
    smaug78
  19. kush62 Сегодня, 10:46
    Новый год, новые фантазии. Сколько их теперь будет до 31 декабря? laughing laughing laughing
    kush62
  20. pvv113 Сегодня, 11:17
    интернет-траффик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане

    Никакой логики. Если Россия соберется резать кабели, неужели она тихоокеанские оставит в покое?
    pvv113
  21. Сержант71 Сегодня, 11:40
    Ничего страшного не будет. Починят. А ещё есть спутниковый инет, которому никакие кабели не нужны. Не говоря уже и о том, что и в Европе и в Северной Америке есть свои отдельные сервера. Так же и у нас. Так что все эти разговоры рассчитаны на .... Даже не знаю на кого laughing
    Сержант71
  22. vlad007 Сегодня, 12:12
    Лошарик

    Лоша́рик — ЛОшадка из ШАРИКОВ, главный персонаж одноименного советского кукольного мультфильма, созданного в 1971 году режиссёром Иваном Уфимцевым. Главного персонажа в мультфильме озвучила известная актриса Рина Зелёная.
    «Лошарик» - подводная лодка АС-31,проект 10831, спущена на воду в августе 2003 г. Прочный корпус собран из нескольких шарообразных отсеков, изготовленных из титана и расположенных внутри удлинённого лёгкого корпуса «классической» формы. Название лодка получила от главного персонаж одноименного советского кукольного мультфильма «Лошарик». АС-31 не несет вооружения и способна погружаться по некоторым данным до 6000 метров, практически было продемонстрировано погружение аппарата до 3000 метров. Назначение «Лошарика» долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-31 — это «диверсионный аппарат» для установки устройств разрушения различной подводной инфраструктуры и в первую очередь кабелей связи. В случае глобального конфликта АС-31 может серьезно подорвать работу Интернет, разрушив магистральные кабели связи между материками.
    vlad007
  23. Кот Маркиз Сегодня, 12:25
    А, так и создается и поддерживается образ постоянного "врага": когда нет фактов каких-то действий от кого-то, то эти действия просто придумываются-типа "он собирается", "думает", "готовится", и пр. То есть нет никакого действия, а придумывается "намеривание". С таким же успехом можно написать, что "в США думают отключить интернет по всему миру"- с одной стороны всем понятно, что это полная "туфта", но с другой стороны это и "правда", потому, что в США есть хоть один человек, который так думает("хорошо бы отключить интернет по всему миру")... Именно это и называется "фейк новости". Причем это распространение "фейк новостей" приобрело просто лавинный характер-сейчас уже корреспонденты западных изданий не ведут прямые репортажи из разных мест-с одной стороны это опасно, с другой-затратно, а с третьей-просто лениво поэтому созданы специальные компашки, агенства, "экспертные бюро" и пр. которые и осуществляют всю черновую работу для СМИ-собирают сплетни, слухи, "научно их обрабатывают" для правдоподобности, делают постановочные фото и видео и продают уже СМИ, которые охотно это "хавают", так как их уже не привлечь к суду согласно пролоббированному и принятому закону о "вторичной информации", то есть теперь можно публиковать любой "фейк" и ложь, главное чтобы была "официальная ссылка" на "первоисточник".
    Кот Маркиз
  24. Bulrumeb Сегодня, 12:44
    Что будет, если Россия перережет интернет-кабели?

    судя по всему будет им глобальный п..ц, ибо без интернета и прочего выжить не способны
    Bulrumeb
  25. мерцание Сегодня, 13:31
    Россия решит атаковать проложенные по дну океанов интернет-кабели

    А для чего это России? Она себя и с интернет- кабелем чудесно чувствует. good
    мерцание
  26. мерцание Сегодня, 14:21
    Матрастники зажигают laughing в смысле Россия сама себя от санкционирует laughing
    Не, мы не японцы, харакири это не наше - ... по хитрой наглой роже это да, харакири - нет request
    мерцание
  27. Ин100грамм Сегодня, 14:33
    Параноики. Хотя сделать это можно.
    Ин100грамм
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