" Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами."

Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот эффект,

Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие,