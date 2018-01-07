14:34 07 января

Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами

Глава германского концерна Adidas Каспер Рорстед полагает, что Европе необходимо улучшать отношения с Москвой, санкции уже привели к потере многих рабочих мест на Западе, передает РИА Новости.

Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами


Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот эффект,
сказал Рорстед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Он отметил, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ, так как «невозможно противостоять друг другу годами».

Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие,
добавил Рорстед.

По его словам, «учитывая неспокойную обстановку в мире, европейским политикам стоит искать союзников вместо того, чтобы ссориться со всеми подряд».

Напомним, ранее в Киеве заявили о якобы незаконной деятельности в обход санкций трех немецких компаний в Крыму, в том числе Adidas. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «достать компании политически и юридически».

Использованы фотографии: https://www.vedomosti.ru/Daniel Karmann
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Комментарии 45

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  1. Vard Сегодня, 09:38
    Поздравляю всех на ВО с рождеством!
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 09:41
      Что-то американский Nike молчит smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 10:05
        А что сказать?Отношения испорчены на долгие годы.И они будут оставаться плохими.Ибо мы Крым не отдадим а Запад не уберет свои требования по возврату .
        Цитата: Тралл
        Что-то американский Nike молчит smile
        210окв
      2. NIkodim Сегодня, 14:29
        Кроссовки на батарее вредно держать
        NIkodim
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:43
      Дело не в симпатии к жителями и стране в целом , а в обычной потере доходов . Но все равно мысль он излагает верную , нужно дружить и торговать .
      Всех с Рождеством !!!
      Spartanez300
  2. jolly deckhand Сегодня, 09:39
    Правильно сказал."Проходит всё,пройдет и это..."
    jolly deckhand
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:42
    однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ, так как «невозможно противостоять друг другу годами».

    А это как понимать what ...нашли выход по европейски...жулье.
    Евросоюз решил взыскать с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 09:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Евросоюз решил взыскать с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины

      С такой миграционной политикой Евросоюза ограничивать импорт свинины - очень действенные контр-санкцииsmile
      Тралл
    2. Mavrikiy Сегодня, 09:51
      Он отметил, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ,

      Задница у него по европейски широка. Хочет и на ...сесть и рыбку съесть.
      Mavrikiy
    3. Стирбьорн Сегодня, 11:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ, так как «невозможно противостоять друг другу годами».

      А это как понимать what ...нашли выход по европейски...жулье.
      Евросоюз решил взыскать с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины

      Ну так что вы хотели, когда нынешнее правительство Россию в ВТО загнало на кабальных условиях. Кандидат в президенты Грудинин П.Н., первым делом собирается страну из этой организации вывести
      Стирбьорн
    4. Серый брат Сегодня, 11:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А это как понимать ...нашли выход по европейски...жулье.

      Если у них прокатит, то им же хуже - будет прецедент позволяющий спросить с них же за антироссийские санкции.
      Серый брат
  4. Tiras Сегодня, 09:49
    На Германию пришлись максимальные потери из-за санкций, поэтому в Германии сильнее слышны голоса против санкций. На остальных сильных европейских стран, потери намного менее значительны.
    Не все политики замалчивают вопрос санкций, особенно в Германии.
    Tiras
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:52
    Цитата: Spartanez300
    Дело не в симпатии к жителями и стране в целом , а в обычной потере доходов . Но все равно мысль он излагает верную , нужно дружить и торговать .

    Ни когда Россия,и Европа не жили мирно.На протяжении столетий,с образования России как самостоятельного могучего государства,обьединённая Европа пыталась нас поработить.Так с какого перепугу,они перестанут это делать сейчас.Они сейчас ослаблены,раздираемы противоречиями.Но придёт срок,окрепнут,и опять полезут.Об этом хорошо сказал Яков Кедми не давно.И я его поддерживаю.
    Мар.Тира
  6. Геркулесыч Сегодня, 09:53
    Бизнес несет убытки, ничего личного, только деньги! !! am
    Геркулесыч
    1. мыслитель Сегодня, 11:58
      Убытки, и ещё какие, вот и "запел"
      Концерн Adidas Group, занимающийся производством спортивных брендов Adidas и Reebok, закроет за 2017 год 200 магазинов в России. Об этом сообщили главный исполнительный директор группы Каспер Рорштед ...Основная причина сокращений, по словам руководителей компании, — это убыточность. Показатели Adidas в России снизились на 17%, в то время, как на других рынках компания росла.

      https://theins.ru/news/79417
      мыслитель
      1. NIkodim Сегодня, 14:28
        Причем здесь санкции? Им что, кроссовки продавать запрещают? Дело то в снижении покупательской способности потребителя - это когда одна в пара в ритейле стоит половину чьей-то зарплаты
        NIkodim
  7. DonGrand Сегодня, 09:53
    Примечательно, что это пишет глава концерна руководство которого во времена 3-го Рейха активно поддерживало Адольфа Алоизовича. Впрочем в этом, в поддержке нацистов, были замараны практически все современные европейские бренды. Вплоть до Лореаль…
    DonGrand
  8. Волька Сегодня, 09:55
    ты это своим скажи... не мы в вас нуждаемся, вы в нас...
    Волька
  9. Симон Сегодня, 09:58
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Наконец то многие в Европе стали понимать, что с Россией лучше дружить, чем воевать. good
    Симон
  10. Ирек Сегодня, 09:59
    Россию они сломать задумали , мы самодостаточная страна и пулювать хотели на вас с высокой колокольни , на крайняк у нас Китай рядом.
    Ирек
    1. Tiras Сегодня, 10:08
      мы самодостаточная страна


      Даже СССР не был самодостаточной страной, чего уж говорить о России.
      Санкции, что ввели против России, пока не были особо сильными санкциями и то сбербанк боится в Крыму открываться.

      Tiras
      1. fif21 Сегодня, 10:22
        Цитата: Tiras
        Даже СССР не был самодостаточной страной
        Чего в РФ нет, кроме бананов и каучуковых деревьев? wassat Любое правительство приносящее интересы бизнеса в жертву политическим интересам - обречено. Фрау Меркель тому пример. lol И кто на Западе будет слушать Климкина ,призывающего не торговать с Россией? laughing Даже во время второй мировой войны ,фирмы США торговали с гитлеровской Германией hi
        fif21
      2. частное лицо Сегодня, 10:30
        Санкции придуманы для простого народа ,а посмотрите нефтегазовый сектор как шло оборудование из германии и Италии так и идёт.
        частное лицо
    2. Tusv Сегодня, 10:25
      Цитата: Ирек
      Россию они сломать задумали , мы самодостаточная страна и пулювать хотели на вас с высокой колокольни , на крайняк у нас Китай рядом.

      Во во. Чихал на адидас и на пуму. Мне в китайских мерелах с котерпиллерами, да с коламбией по уютней будет. Шить разучились господа бюргеры
      Tusv
      1. Васян1971 Сегодня, 12:35
        Цитата: Tusv
        Во во. Чихал на адидас и на пуму. Мне в китайских мерелах с котерпиллерами, да с коламбией по уютней будет. Шить разучились господа бюргеры

        Да и господа россияне тоже как-то не очень... Всё не Китайские "мереллы" и "котерпиллеры" надеемся.
        Васян1971
        1. Tusv Сегодня, 12:51
          Цитата: Васян1971
          Да и господа россияне тоже как-то не очень... Всё не Китайские "мереллы" и "котерпиллеры" надеемся.

          Помнишь фильм Противостояние от 1985 года. Там герой Басилашвили конкретно говорит. Не помню точную цитату. Есть скороходы(фабрика такая в СССР), только не носит никто. 1985!!! Сейчас 2018, а воз и ныне там. Ракеты делать умеем, танки, как минимум не хуже Натовских, Самолеты сверманевренные, да запросто. А до такой повседневности как то не доросли.
          Не царское это дело crying drinks
          Tusv
          1. AwaZ Сегодня, 13:02
            85 год, после завершения ВОВ прошло 30 лет. У нас скоро 30 лет будет с момента развала СССР и разрухи последовавшей. Однако она совсем не такая была как после 45 го. Только к началу 70х люди более менее есть стали нормально... При всех ошибках властей , в первую очередь развивали сложную и тяжелую промышленность. ТАк же как и до войны, что б если что выстоять.. Ширпотреб был именно ширпотреб .Делать обувь надо , но это не первостепенно. Против всего мира было сложно выстоять. Кроме внешнего вооздействия, было и много собственных ошибок, которые в конце концов и угробили все...
            AwaZ
            1. Tusv Сегодня, 13:14
              Цитата: AwaZ
              Ширпотреб был именно ширпотреб .Делать обувь надо , но это не первостепенно. Против всего мира было сложно выстоять. Кроме внешнего вооздействия, было и много собственных ошибок, которые в конце концов и угробили все

              Проведем соц соревнование. Я в Мереллах, да в Котерпиллерах всегда побежду, кто в Скороходах. Хотя, кода был студентом, мне выдали спец бащмаки. Спустя десять лет отполировал металлический наболдашник и на дискотеку. Фуррор!!!
              Tusv
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:02
    А нам зачем с ними дружить? Подумаешь, ширпотреб... Пусть у нас фабрики строят, в обход санкций. И локализацию производства соответствующую. Тогда и политика не вмешается в бизнес. wassat
    Горный стрелок
  12. Egorovich Сегодня, 10:32
    Умный и дальновидный человек выразил свои мысли, только упадут они на не благодатную почву Запада, особенно матрасии.
    Egorovich
  13. федоров Сегодня, 10:32
    Помню в 80-тые. Московский Адидас. Мечта идиота.Я когда район в спринте выиграл - Выдали вместе с грамотой. Праздник был. wink Никто же не афишировал,что их бойцам в Афган поставляют. Жуткий дефицит.
    Хотя и китайские кеды были неплохи.
    федоров
    1. Tusv Сегодня, 10:45
      Цитата: федоров
      Хотя и китайские кеды были неплохи.

      Сношайки, Два мяча? Шик. Но Московский адидас, он по козырней будет. Фиг знает когда мама их купила, до сих пор живые
      Tusv
    2. танк66 Сегодня, 11:16
      Их не поставляли./бойцам/ Их боец мог [i][/i]купить в военторговском магазе за чеки по 40р. При жалованьи рядовой -9,8р , сержант 11,5р. В принцыпе - гауно ,в сравнении с Кимрами.Китайские фабричные Тигры /в дуканах / - вообче на полгода хватало. А перед телками форсить/в москвах/-эт да!
      танк66
  14. ul_vitalii Сегодня, 10:33
    Всё это прутики, только нет в Европе силы, кто смог бы связать из них веник.
    ul_vitalii
    1. федоров Сегодня, 10:50
      А России это надо? Пусть себе собачатся до последнего турка или араба. Там и немцев нормальных пожалуй не останется скоро.
      федоров
  15. APASUS Сегодня, 10:49
    Глава германского концерна Adidas Каспер Рорстед полагает, что Европе необходимо улучшать отношения с Москвой

    Зато так не думает Вашингтон,его позиции уже давно известны и основаны на конфронтации .Пока сама Европа не станет единицей мировой политики ,все так и останется.
    А пока Ес часть третьего мира .......................
    APASUS
  16. zzdimk Сегодня, 11:00
    Проблема в том, что запад со всеми санкциями это химера, а химера либо быстро умирает, либо вечно живёт. Пока видно только второе.
    zzdimk
  17. bratchanin3 Сегодня, 11:29
    Противостояние может длиться десятилетиями (Холодная война), поэтому такие войны не переждёшь и немецкие промышленники сделали правильные выводами - санкции санкциями, а без сотрудничества никак нельзя.
    bratchanin3
  18. VAGNER Сегодня, 11:37
    Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами

    В натуре так и будет )))) Это ведь культ в СССР был...
    VAGNER
  19. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:12
    Эво как. Значит сама Россия спортивные тапочки выпускать не может?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  20. san4es Сегодня, 12:17
    Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители

    ...Так давай к нам на ПМЖ...Здесь adiк уважают fellow ...Только цены подвинь bully
    san4es
  21. Васян1971 Сегодня, 12:30
    " Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами."
    Да оно уже веками длится! Как объявили "Дранг нах ост", так до сих пор и не отменили. Раз в сто лет регулярно за люлями лезут. А некоторые и два раза...
    Васян1971
  22. Васся Вассин Сегодня, 12:54
    Я честно думал этот лаптепошивочный комбинат еще в девяностые загнулся...
    Васся Вассин
  23. pafegosoff Сегодня, 13:31
    Покупайте китайские "BONA". Цена-качество не хуже.
    pafegosoff
  24. Пётр Ахромов Сегодня, 13:43
    Россия - рынок №1 для адидас.
    Адидас является одним из главных спонсоров олимпийских игр.

    Если из за скандалов якобы с допингом у нас падает престиж этих игр или вообще отменят трансляции, то это серьезно ударит по спонсорским контрактам. Помимо адидаса наш рынок важен и для кока-колы и т.д.
    Пётр Ахромов
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