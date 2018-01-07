Глава Adidas: противостояние России и Европы не может длиться годами
Глава германского концерна Adidas Каспер Рорстед полагает, что Европе необходимо улучшать отношения с Москвой, санкции уже привели к потере многих рабочих мест на Западе, передает РИА Новости.
Он отметил, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ, так как «невозможно противостоять друг другу годами».
По его словам, «учитывая неспокойную обстановку в мире, европейским политикам стоит искать союзников вместо того, чтобы ссориться со всеми подряд».
Напомним, ранее в Киеве заявили о якобы незаконной деятельности в обход санкций трех немецких компаний в Крыму, в том числе Adidas. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «достать компании политически и юридически».
Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот эффект,сказал Рорстед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он отметил, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с РФ, так как «невозможно противостоять друг другу годами».
Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие,добавил Рорстед.
По его словам, «учитывая неспокойную обстановку в мире, европейским политикам стоит искать союзников вместо того, чтобы ссориться со всеми подряд».
Напомним, ранее в Киеве заявили о якобы незаконной деятельности в обход санкций трех немецких компаний в Крыму, в том числе Adidas. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «достать компании политически и юридически».
Использованы фотографии: https://www.vedomosti.ru/Daniel Karmann
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