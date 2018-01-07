В сирийские храмы возвращают иконы, похищенные террористами

Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви. Иконы перехватили в городке на сирийско-ливанской границе, куда боевики вывезли их для продажи на черном рынке,

В христианские храмы сирийского города Маалюля возвращают иконы, похищенные террористами, передает РИА Новости сообщение представителя городской администрации Джозефа Салладина.рассказал Салладин журналистам.Маалюля – небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска.«Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли, среди прочих, включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи, в которой уже проходят службы», – говорится в сообщении.В администрации отметили, что восстановление храмового комплекса, разграбленного боевиками Джебхат-ан-Нусры (группировка запрещена в РФ), удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Установленный в зонах режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволяет доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.