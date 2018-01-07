14:42 07 января

В сирийские храмы возвращают иконы, похищенные террористами

В христианские храмы сирийского города Маалюля возвращают иконы, похищенные террористами, передает РИА Новости сообщение представителя городской администрации Джозефа Салладина.

Христианский храм в Латакии, 2010 год.

Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви. Иконы перехватили в городке на сирийско-ливанской границе, куда боевики вывезли их для продажи на черном рынке,
рассказал Салладин журналистам.


Маалюля – небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска.

«Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли, среди прочих, включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи, в которой уже проходят службы», – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что восстановление храмового комплекса, разграбленного боевиками Джебхат-ан-Нусры (группировка запрещена в РФ), удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Установленный в зонах режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволяет доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. tchoni Сегодня, 10:13
    Очень приятная . Восстановление веротерпимости и свободы совести очень важные моменты для примирения нации)
    tchoni
    1. vovanpain Сегодня, 10:27
      Цитата: tchoni
      Очень приятная . Восстановление веротерпимости и свободы совести очень важные моменты для примирения нации)

      Евгений hi Вот очень приятная манера речи. yes С Рождеством Христовым Вас. hi
      vovanpain
    2. хрыч Сегодня, 11:35
      Цитата: tchoni
      Восстановление веротерпимости и свободы совести очень важные моменты для примирения нации

      А как быть с последователями культа Люцифера и извращенцами? Когда только РФ объявила свободу, полезли из всех щелей, как саранча, кришнаиты, амусинерикёшники и пр. гадость. "Я принес вам не мир, но меч" - из цитаты Именинника.
      хрыч
  2. dojjdik Сегодня, 10:14
    неплохо но и неважно-потому как востанавливать надо не какието там "храмы" а детсадики школы поликлиники и больницы; а то как наши демократы хвалятся скок храмов понастроили а пенсию 50руб прибавили; и для того чеб ребенка нормально вылечить денги дерут
    dojjdik
    1. jolly deckhand Сегодня, 10:18
      Целиком и полностью согласен,но...Давайте Не Сегодня...Сегодня- hi
      jolly deckhand
      1. Hoc vince Сегодня, 13:06
        Пусть счастьем и богатством полон дом.
        Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
        Hoc vince
  3. ul_vitalii Сегодня, 10:36
    С чего-то нужно начинать восстановление и это не худший вариант.
    ul_vitalii
  4. Симон Сегодня, 10:41
    Прекрасно! Храм восстановят, будут прихожане, значит жизнь пойдет, Сирия поднимется и расцветет good
    Симон
  5. Челдон Сегодня, 11:00
    Святыни поругаемыми не бывают. Бог поругаем не бывает.
    Челдон
  6. loginovich Сегодня, 11:03
    С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
    loginovich
  7. bratchanin3 Сегодня, 11:13
    Очень хорошо, что храмы начинают восстанавливать.
    bratchanin3
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:43
    Это очень хорошая новость для Христианства вообще, как религии в масштабах нашей планеты! good
    Геркулесыч
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