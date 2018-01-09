Украинская стратегия России

Общим местом стало утверждение, что у России нет внятной стратегии по Украине. Можно сказать, конечно, что «отсутствие стратегии» — тоже своеобразная стратегия, однако «украинская» стратегия у России есть. Только эта стратегия не простая и понятная, наступательного характера, которая представляется многим единственно правильной.Главной стратегической задачей Москвы является, очевидно, «политика сдерживания» США и НАТО, зеркальная по отношению к американской «политике сдерживания» России. Украинское же направление – вспомогательное по отношению к этой главной задаче: «сдерживанию» Россией США и НАТО, говоря дипломатическим языком.Что такое бандеровская Украина, утвердившаяся на останках постсоветской Украины? Это история о том, как за 5 млрд. долларов, вложенных, по признанию зам. госсекретаря США Виктории Нуланд, в «украинскую демократию», можно ввести в заблуждение народ, подкупив часть его элиты. И где эта «демократия»?Возникший бандеровский режим во главе с «циничным Бандерой» Порошенко (это его собственные слова) исторически враждебен России и к тому же марионетка под «внешним управлением» США, поэтому действует в интересах США, а не в своих интересах, и этим уничтожает сам себя! Помешать этому Россия не может и поэтому ждёт, когда этот процесс дойдёт до своего логического завершения, что в интересах России: враждебные чужие марионетки на своих границах никому не нужны.В 2018 году Киеву нужно выплатить МВФ и другим иностранным кредиторам порядка 30 млрд. долларов. Таких денег у режима нет, и взять их уже негде. Видимых выходов два: или дефолт с последующей распродажей земли, или возобновление войны на Донбассе, которая, как известно, всё может списать. Вашингтон подвёл Киев к этой развилке, и теперь проталкивает военный сценарий поставками «Джавелинов», сенатор Джон Маккейн довольно потирает руки в предчувствии возобновления войны. Порошенко официально заявил об усилении военной группировки на Донбассе.Россия избегает прямой конфронтации с Бандерой, потому что за ним стоит Вашингтон. России важно показать, как США и Европа пользуют этот новодел в своих корыстных целях, чтобы этим преподать урок своим союзникам, и либеральствующим в собственной стране: не ходите в Европу гулять! Фактически, Россия использует бандеровскую Украину в качестве дурного примера, отбрасывает Европе, в назидание всему миру, как «горячую картошку»: евроассоциировала – так отвечай за тех, кого приручила, соблазнила, обобрала.Чтобы скрыть последствия евроассоциации, стандарты которой уже два года действуют в стране, в Европе поднимают кампанию о страшной коррупции, поразившей «режим Порошенко». Коррупция у Порошенко есть, она всегда была на Украине, — она есть и в Европе! — она была и при президенте Януковиче, и размеры её примерно одни и те же, но при коррупции Януковича страна как-то развивалась, а сегодня — разваливается! Дело здесь не в коррупции, а совсем в другой консерватории.Коррупция «режима Порошенко» осознанно раздувается Европой, чтобы скрыть последствия евроассоциации Украины, уничтожающей своими стандартами «нестандартную» промышленную базу страны, о чём предупреждали до Майдана многие независимые от Европы и США экономисты и Россия. Это осознал даже Янукович и попросил отсрочки евроассоциации на полгода, за это США и Европа устроили ему Евромайдан! И «печенье» для этого подвезли.Обвинения Европой «режима Порошенко» в коррупции идентичны обвинениям в коррупции «режима Януковича» — это мягкий сценарий сноса власти Петра Порошенко, где-то аналогичный сносу Януковича, с переездом Петра на жительство, скажем, в Испанию. Но все грехи евроассоциации он должен взять на себя, коррупционера, и молчать, как рыба об лёд. Иначе убьют какие-нибудь борцы с «коррупцией режима», как Бориса Березовского убили в Лондоне. Другой вариант решения этого вопроса – сценарий с «Джавелинами» от сенатора Джона Маккейна, которые всё спишут, может быть, вместе с Порошенко. Подобно пожару на складе, где обнаружены хищения.Европа выступает за «мягкий» вариант, поэтому громко кричит о коррупции «режима Порошенко». США продвигают «жёсткий» военный вариант, поэтому меньше кричат о коррупции на Украине, и налегают на «сохранение территориальной целостности» Бандеры. Новой войной на Украине США срывают также строительство «Северного потока – 2» и берут под контроль энергетику Германии и Европы поставками своего сжиженного газа. Германия не хочет ни войны в Европе, ни переходить на дорогой сжиженный газ, хотя бы и американский. Повторяется «нормандская история» 2014 года: атлантическое единство опять под угрозой. Россия же заинтересована в стабилизации «горячей картошки» Порошенко, чтобы она подольше жгла руки западным «коллегам», сдерживая их экспансию. Отсюда эта странная «невнятная» позиция России по Украине.В сегодняшней украинской диспозиции меньше всего понятна позиция «циничного Бандеры» Порошенко, он-то на что рассчитывает? Его бесконечные лавирования уже нервируют западных спонсоров, они ему это уже открытым текстом говорят, обвиняя в коррупции, отказывая в новых кредитах, наконец, направив в Киев Михаила Саакашвили, человека без гражданства, но «цветного революционера» с идеей «убрать барыгу Порошенко».Другой странный персонаж на киевской сцене — политик Виктор Медведчук, кум Путина и спецпредставитель Порошенко по гуманитарным вопросам, организовавший предновогодний обмен пленными на Донбассе. Он публично критикует американского спецпредставителя Курта Волкера. «мешающего своими рассуждениями урегулированию на Украине», критикует официальный Киев за нежелание разговаривать напрямую с республиками Донбасса, и при этом СБУ не имеет к нему претензий. Аваковский наци-«Азов» пытался атаковать офис Медведчука в Киеве, но безуспешно…