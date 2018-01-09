15:50 09 января

Украинская стратегия России

Общим местом стало утверждение, что у России нет внятной стратегии по Украине. Можно сказать, конечно, что «отсутствие стратегии» — тоже своеобразная стратегия, однако «украинская» стратегия у России есть. Только эта стратегия не простая и понятная, наступательного характера, которая представляется многим единственно правильной.



Главной стратегической задачей Москвы является, очевидно, «политика сдерживания» США и НАТО, зеркальная по отношению к американской «политике сдерживания» России. Украинское же направление – вспомогательное по отношению к этой главной задаче: «сдерживанию» Россией США и НАТО, говоря дипломатическим языком.


Что такое бандеровская Украина, утвердившаяся на останках постсоветской Украины? Это история о том, как за 5 млрд. долларов, вложенных, по признанию зам. госсекретаря США Виктории Нуланд, в «украинскую демократию», можно ввести в заблуждение народ, подкупив часть его элиты. И где эта «демократия»?

Возникший бандеровский режим во главе с «циничным Бандерой» Порошенко (это его собственные слова) исторически враждебен России и к тому же марионетка под «внешним управлением» США, поэтому действует в интересах США, а не в своих интересах, и этим уничтожает сам себя! Помешать этому Россия не может и поэтому ждёт, когда этот процесс дойдёт до своего логического завершения, что в интересах России: враждебные чужие марионетки на своих границах никому не нужны.

В 2018 году Киеву нужно выплатить МВФ и другим иностранным кредиторам порядка 30 млрд. долларов. Таких денег у режима нет, и взять их уже негде. Видимых выходов два: или дефолт с последующей распродажей земли, или возобновление войны на Донбассе, которая, как известно, всё может списать. Вашингтон подвёл Киев к этой развилке, и теперь проталкивает военный сценарий поставками «Джавелинов», сенатор Джон Маккейн довольно потирает руки в предчувствии возобновления войны. Порошенко официально заявил об усилении военной группировки на Донбассе.

Россия избегает прямой конфронтации с Бандерой, потому что за ним стоит Вашингтон. России важно показать, как США и Европа пользуют этот новодел в своих корыстных целях, чтобы этим преподать урок своим союзникам, и либеральствующим в собственной стране: не ходите в Европу гулять! Фактически, Россия использует бандеровскую Украину в качестве дурного примера, отбрасывает Европе, в назидание всему миру, как «горячую картошку»: евроассоциировала – так отвечай за тех, кого приручила, соблазнила, обобрала.

Чтобы скрыть последствия евроассоциации, стандарты которой уже два года действуют в стране, в Европе поднимают кампанию о страшной коррупции, поразившей «режим Порошенко». Коррупция у Порошенко есть, она всегда была на Украине, — она есть и в Европе! — она была и при президенте Януковиче, и размеры её примерно одни и те же, но при коррупции Януковича страна как-то развивалась, а сегодня — разваливается! Дело здесь не в коррупции, а совсем в другой консерватории.

Коррупция «режима Порошенко» осознанно раздувается Европой, чтобы скрыть последствия евроассоциации Украины, уничтожающей своими стандартами «нестандартную» промышленную базу страны, о чём предупреждали до Майдана многие независимые от Европы и США экономисты и Россия. Это осознал даже Янукович и попросил отсрочки евроассоциации на полгода, за это США и Европа устроили ему Евромайдан! И «печенье» для этого подвезли.

Обвинения Европой «режима Порошенко» в коррупции идентичны обвинениям в коррупции «режима Януковича» — это мягкий сценарий сноса власти Петра Порошенко, где-то аналогичный сносу Януковича, с переездом Петра на жительство, скажем, в Испанию. Но все грехи евроассоциации он должен взять на себя, коррупционера, и молчать, как рыба об лёд. Иначе убьют какие-нибудь борцы с «коррупцией режима», как Бориса Березовского убили в Лондоне. Другой вариант решения этого вопроса – сценарий с «Джавелинами» от сенатора Джона Маккейна, которые всё спишут, может быть, вместе с Порошенко. Подобно пожару на складе, где обнаружены хищения.

Европа выступает за «мягкий» вариант, поэтому громко кричит о коррупции «режима Порошенко». США продвигают «жёсткий» военный вариант, поэтому меньше кричат о коррупции на Украине, и налегают на «сохранение территориальной целостности» Бандеры. Новой войной на Украине США срывают также строительство «Северного потока – 2» и берут под контроль энергетику Германии и Европы поставками своего сжиженного газа. Германия не хочет ни войны в Европе, ни переходить на дорогой сжиженный газ, хотя бы и американский. Повторяется «нормандская история» 2014 года: атлантическое единство опять под угрозой. Россия же заинтересована в стабилизации «горячей картошки» Порошенко, чтобы она подольше жгла руки западным «коллегам», сдерживая их экспансию. Отсюда эта странная «невнятная» позиция России по Украине.

В сегодняшней украинской диспозиции меньше всего понятна позиция «циничного Бандеры» Порошенко, он-то на что рассчитывает? Его бесконечные лавирования уже нервируют западных спонсоров, они ему это уже открытым текстом говорят, обвиняя в коррупции, отказывая в новых кредитах, наконец, направив в Киев Михаила Саакашвили, человека без гражданства, но «цветного революционера» с идеей «убрать барыгу Порошенко».

Другой странный персонаж на киевской сцене — политик Виктор Медведчук, кум Путина и спецпредставитель Порошенко по гуманитарным вопросам, организовавший предновогодний обмен пленными на Донбассе. Он публично критикует американского спецпредставителя Курта Волкера. «мешающего своими рассуждениями урегулированию на Украине», критикует официальный Киев за нежелание разговаривать напрямую с республиками Донбасса, и при этом СБУ не имеет к нему претензий. Аваковский наци-«Азов» пытался атаковать офис Медведчука в Киеве, но безуспешно…
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/56378/photos/51749
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. Мар.Тира Сегодня, 13:22
    Война в Донбассе по словам ополченцев,плавно переходит в Первую Чеченскую договорную.И всем это уже начинает порядком надоедать.Ждать у моря погоды,и война на измор,вот политика Кремля!Некоторые строки с передовой;Конфликт имеет исходную точку, настоящее и непонятное завтра. Пишущие головы в АТО надеются на уход Путина из Кремля, чтобы штурмовать города Донбасса, а затем раздавать гуманитарную помощь выжившим, и банят за комментарии. «Кризис на Украине объективно разрастется, региональные элиты в Харькове и в других регионах выйдут из-под контроля Порошенко, чтобы не обанкротиться полностью», – занимается политологией киевлянин-коммунист. Он единственный здесь не курит. Я же почему-то вспомнил, как в первый день мы, пьяные, слушали песни «Гражданской обороны», и как утром я удивлялся школьницам на полуразрушенной улице в шаге от серой зоны. Вечером стреляли.https://vk.com/strelkov_info?w=wall-5742
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    Мар.Тира
    1. Виктор Каменев Сегодня, 14:07
      Понятно, что из окопов, с линии фронта война видится по-другому, и злость берёт... Однако, командованию виднее, Путин держит слово: не даёт задавить Донбасс, и не даст. Почему не наступаем? - это другой вопрос, наступление без ясных политических целей - это только кровь и разрушения... Говорят, что мужество - это просто терпение. Кстати, уже Джордж Сорос соглашается, что от Бандеры останется "пустошь".
      Виктор Каменев
  2. Васся Вассин Сегодня, 13:26
    Я в упор не вижу никакой умной политики. Наши охламоны допустили до этого. Продолжают попустительствовать. И ничего не делают для того, что исправить ситуацию в нужное русло. Говорите противостоят западу? Как? Встав на четыре мосла и повернувшись жопой к "партнеру"?
    Васся Вассин
    1. Виктор Каменев Сегодня, 14:10
      Это ваши проблемы, что вы не видите. Другие - видят, тот же Волкер, что Россия не идёт ни на какие уступки. "Партнёры" же говорят, что это Путин поставил их в Сирии на четыре мосла. Придёт время и Украины.
      Виктор Каменев
    2. виктор н Сегодня, 14:21
      Где русло? Как прекратить войну? А раздражение понятно.
      виктор н
  3. Немезида Сегодня, 13:51
    Стратегия кремля на Украине провалилась полностью,она откровенно преступная и антироссийская...1)Огромные деньги выделенные в кредит Украине кремль не вернул и судя по всему не вернет...2) Отказ кремля ввести войска РФ на Донбасс привел к карательным операциям против русского населения на Донбассе со стороны бандеровцев. 3) Минские соглашения привели лишь к тому,что бандеровские бандформирования использовали это время для обучения личного состава и укомплектования своих частей новой боевой техникой,все время продолжая артиллерийские обстрелы Донбасса...
    Немезида
    1. Виктор Каменев Сегодня, 14:16
      Однако, один в один тезисы Госдепа, кроме карателей. Британский журналист в "60" говорит о том же: потеряла Россия Украину... Врагов потерять невозможно, кстати, вернувшиеся пленные говорят, что все каратели говорят на русском языке, редко мову услышишь... Так кто же они, эти бандеровцы, и откуда взялись в таком количестве?
      Виктор Каменев
  4. axxenm Сегодня, 14:17
    У компрадоров и этнических мафий во власти
    есть общая главная стратегия - разделить и запутать русских
    - что бы можно дальше грабить и вывозить награбленное..
    .В рамках этой общей стратегии у них есть частная стратегия по украине
    - запихнуть Русскую Украину во враждебное медийное , экономическое и военное пространство.
    А для отвлечения простодушных патриотов или циников которые под них рядятся
    - "успехи" в сакральной сирии,
    это же не какая то ненужная керимовым, дудаевым(сурковым), усмановым и прочим кобзонам "Киевская Русь"
    axxenm
    1. Виктор Каменев Сегодня, 14:42
      Насчёт "сакральной Сирии"... Вы хотите, чтобы Украина стала как Сирия, дымящаяся от крови и пожарищ? Экий "некомпрадор", забыл, что и Россию чуть не запихнули туда, где Украина сегодня, и это Путин её оттуда вытащил. Не отдавали мы Украину - сами тогда в яме сидели, и за волосы себя вытягивали, не до Украины было - себя спасали.
      Насчёт сценариев: просматриваются "сирийский" и "грузинский" сценарии по Украине. Россию вынуждают к этим сценариям, но они Москву не устраивают, она думает над третьим каким-то сценарием.
      Виктор Каменев
      1. axxenm Сегодня, 14:54
        Цитата: Виктор Каменев
        Насчёт "сакральной Сирии"... Вы хотите, чтобы Украина стала как Сирия, дымящаяся от крови и пожарищ?

        Крым же не стал..
        А на Донбассе ,где испугавшиеся Русской Весны компрадоры запустили "хитрые планы" и прочие дудаевские симулякры, до сих пор гибнут дети...
        Так что ваш аргумент бьет по вашей "ахранительской" позиции..
        axxenm
  5. bankirchik34 Сегодня, 15:21
    Любой конфликт можно использовать в обе стороны. И РФ тоже использует этот перманентный конфликт для решения геополитических задач. Да гибнут люди и калечатся судьбы, но не мы начали это.
    А силовое решение данной ситуации со стороны РФ, это именно тот вариант, который давно просчитан со стороны "партнеров" и под который уже подготовлена методичка (т. е. один из очевидных путей), а значит не подходящих для РФ.
    bankirchik34
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