Японский лидер призвал Пхеньян к «конкретным шагам» в диалоге с Сеулом
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно оценил готовность Пхеньяна к участию северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, однако вновь подчеркнул необходимость конкретных шагов со стороны КНДР для установления значимого диалога сторон, передает РИА Новости.
В то же время, он предостерег от бесполезности «диалога ради диалога».
Напомним, в новогоднем выступлении Ким Чен Ын допустил возможность участия на Олимпийских играх в Пхёнчхане северокорейских спортсменов. Это вызвало одобрение Южной Кореи. Обе стороны договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января, для того чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.
Переговоры планируется провести в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Сеул предложил направить на встречу 5 переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мён Гюном. В ответ Пхеньян сообщил, что также направит на переговоры делегацию из 5-ти человек, которую, как и ожидалось, возглавит Ли Сон Гвон – председатель Комитета по мирному объединению родины.
КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада – это торжество мира. Мы ценим подобные изменения,сказал Абэ в эфире телеканала NHK.
В то же время, он предостерег от бесполезности «диалога ради диалога».
Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и чтобы это можно было проверить. Только после этого возможен значимый диалог,добавил премьер.
Напомним, в новогоднем выступлении Ким Чен Ын допустил возможность участия на Олимпийских играх в Пхёнчхане северокорейских спортсменов. Это вызвало одобрение Южной Кореи. Обе стороны договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января, для того чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.
Переговоры планируется провести в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Сеул предложил направить на встречу 5 переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мён Гюном. В ответ Пхеньян сообщил, что также направит на переговоры делегацию из 5-ти человек, которую, как и ожидалось, возглавит Ли Сон Гвон – председатель Комитета по мирному объединению родины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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