14:36 07 января

Японский лидер призвал Пхеньян к «конкретным шагам» в диалоге с Сеулом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно оценил готовность Пхеньяна к участию северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, однако вновь подчеркнул необходимость конкретных шагов со стороны КНДР для установления значимого диалога сторон, передает РИА Новости.



КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада – это торжество мира. Мы ценим подобные изменения,
сказал Абэ в эфире телеканала NHK.


В то же время, он предостерег от бесполезности «диалога ради диалога».

Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и чтобы это можно было проверить. Только после этого возможен значимый диалог,
добавил премьер.

Напомним, в новогоднем выступлении Ким Чен Ын допустил возможность участия на Олимпийских играх в Пхёнчхане северокорейских спортсменов. Это вызвало одобрение Южной Кореи. Обе стороны договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января, для того чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

Переговоры планируется провести в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Сеул предложил направить на встречу 5 переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мён Гюном. В ответ Пхеньян сообщил, что также направит на переговоры делегацию из 5-ти человек, которую, как и ожидалось, возглавит Ли Сон Гвон – председатель Комитета по мирному объединению родины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:37
    Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и чтобы это можно было проверить. Только после этого возможен значимый диалог,

    ... какой наивный ипенец.... laughing
    a.s.zzz888
    1. vovanpain Сегодня, 11:41
      Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и чтобы это можно было проверить.,

      А так же подняла руки вверх и под звуки оркестра сдалась в плен и только после этого
      возможен значимый диалог,

      Вроде япон премьер не ку ку,а в сказки верит. request
      vovanpain
      1. P-140 Сегодня, 11:54
        Как Вы думаете? С ними на эту тему после всего что было, кто то эту жевал с ними?(например: некий Дбл БЛДЬ)
        P-140
      2. Лексус Сегодня, 12:48
        Вроде япон премьер не ку ку,а в сказки верит.

        У него там своя "атмосфера" laughing
        Лексус
      3. oleg-gr Сегодня, 12:51
        Япона папа, Синдзо Абэ, озвучивает дополнительные условия. Односторонние уступки способствуют появлению новых требований и расцениваются как слабость. Меченый и Алкаш это уже многократно подтвердили.
        oleg-gr
    2. Spartanez300 Сегодня, 11:57
      А также необходимо что бы Япония выдворила из своей страны все американские базы для относительного спокойствия в регионе , интересно чтоб ответил на это Премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Нет же они они будут продолжать лизать зад США при этом обвиняя других в нагнетании обстановки .
      Spartanez300
      1. Pirogov Сегодня, 13:03
        Цитата: Spartanez300
        А также необходимо что бы Япония выдворила из своей страны все американские базы для относительного спокойствия в регионе , интересно чтоб ответил на это Премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Нет же они они будут продолжать лизать зад США при этом обвиняя других в нагнетании обстановки

        Вы на святое замахнулись . Лизать зад матрасам ,стало просто культом для джопов.
        Pirogov
  2. APASUS Сегодня, 11:38
    Интересная позиция у Японии,во главе со столь удивительной личностью.
    Япония и Ю Корея разместили у себя американский контингент ,систему ПРО и предлагают разоружиться С Корее,американцы за это вас познакомят с Coca-Cola и бусы подарят!
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 13:06
      Хоть бы не позорились с такими предложениями.
      Идущий
  3. Rusland Сегодня, 11:40
    Конкретные шаги для кого? Американцев, японцев? Северной Корее нужно думать о судьбе своей страны, а остальные заморские советчики побоку.
    Rusland
  4. pvv113 Сегодня, 11:41
    Японский лидер призвал Пхеньян

    Что-то от японцев не слышно призывов к США
    pvv113
    1. Rusland Сегодня, 11:45
      Иногда клянчиют убрать базы и только.
      Rusland
      1. pvv113 Сегодня, 12:14
        Но делают это как-то неубедительно wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 13:07
          Это все театрально , а пока элиту все устраивает.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 13:30
            Это точно - обыкновенная показуха
            pvv113
  5. Mavrikiy Сегодня, 11:46
    Диалогу ради диалога - нет.
    Треп ради трепа - да.
    Теперь еще и Япония будет определять, какие шаги значимые.
    Мало мне США, НАТО и ЕС. Уже весь монитор исплевал..... Может в ООН подать жалобу и выбить новый моник, японский?
    Mavrikiy
  6. VAGNER Сегодня, 11:47
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно оценил готовность Пхеньяна к участию северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане,

    Даже на допинг проверять не будут..!))) А Япония , уже за голову взялась, увидев счет который ей предъявил Трамп за защиту и поставку ворружения ..
    Договориться в разы дешевле и спокойней ..К русским обращайтесь, они помогут!
    VAGNER
  7. Геркулесыч Сегодня, 11:50
    Имя ему нужно срочно сменить с Абэ, на Абы! lol Так будет вернее, ибо он мастер ляпнуть Абы что! wassat Абы как-бы пошевелил спинным мозгом, из за отсутствия головного, и ляпнул очередную очевидность! fool
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 11:53
      Была Япония... Были самураи... А сейчас ... Абы кто остался...
      Vard
  8. Серый брат Сегодня, 11:55
    Да им вроде и так уже чисто конкретно объяснили - если будут наезжать на КНДР, то получат по чердаку ядерной боеголовкой.
    Какие непонятливые эти ниппонцы.
    Серый брат
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 11:55
    Конкретные шаги должны быть конкретно двустороними и конкретно обоюдовыгодными , а иначе это не конкретный договор об урегулировании , а конкретное обсуждение условий сдачи
    КВУ-НСвД
    1. Серый брат Сегодня, 12:00
      Цитата: КВУ-НСвД
      Конкретные шаги должны быть конкретно двустороними

      С "цивилизованным миром" такое не канает, у них только два критерия - либо ты делаешь шаг который нужен им, либо этот шаг неправильный.
      Серый брат
  10. P-140 Сегодня, 11:59
    Кто нибудь выставьте документ условий предоставления ПРО штатами, пока с большой буквы Японии.
    P-140
  11. Монархист Сегодня, 12:14
    Если только Ын продолжит начинание своего отца с межкорейским диалогом это огромный шалабан сменам: американцы всех убеждали и сами уверовали,что северокорецы с рогами и хвостом. Ын параноик и т.д,а если он будет действовать как Ир то ....
    Монархист
  12. Egorovich Сегодня, 12:15
    Если север и юг Кореи захотят провести переговоры друг с другом, то уж "консультации" японца им точно не потребуется.
    Egorovich
  13. Волька Сегодня, 13:01
    а почему собственно только КНДР должна, должны все в регионе принять активное участие по налаживанию добрососедских отношений и не учить жить соседа прежде всего, пресекая попытки иных лезть в чужой монастырь со своим уставом... а япония готова к сотрудничеству или только на санкции способна...
    Волька
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