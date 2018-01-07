Японский лидер призвал Пхеньян к «конкретным шагам» в диалоге с Сеулом

КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада – это торжество мира. Мы ценим подобные изменения,

Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и чтобы это можно было проверить. Только после этого возможен значимый диалог,