Новый начальник военной разведки США

Что нам известно о новом, трамповском руководителе военной разведки Роберте Эшли, кроме имени? Даже в англоязычной википедии на день этой публикации нет его страницы.Генерал-лейтенант Роберт П. Эшли-младший 3 октября 2017 года стал 21-м директором Агентства военной разведки (Разведывательное управление министерства обороны США). Прежде он являлся заместителем начальника штаба армии, служил старшим советником министра армии и начальника штаба армии по вопросам разведки, контрразведки и безопасности.Генерал-лейтенант Эшли является карьерным офицером военной разведки. Проходил службу в Форт-Брэгг, Форт-Гордон, Измире (Турция). Принимал участие в проведении операций «Совместная кузница» (Босния и Герцеговина), «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода» (Афганистан).Роберт Эшли-младший, выполняя боевые задания в Ираке и Афганистане, командовал 206-м батальоном военной разведки, разведывательной эскадрильей (Управление военного обеспечения) и 525-й воздушно-десантной бригадой (XVIII воздушно-десантный корпус).Другие ключевые должности в послужном списке генерал-лейтенанта Эшли: директор разведки Объединенного командования специальных операций США, директор разведки Центрального командования США, заместитель начальника штаба по разведке международных сил содействия безопасности, директор разведки военного контингента США в Афганистане, командующий Центром разведки армии США (Форт-Хуачука).Генерал-лейтенант Эшли получил степень бакалавра искусств в области политологии в Аппалачском государственном университете, степень магистра в области стратегической разведки в Колледже военной разведки и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.В числе наград боевого генерала — орден «Легион почета» и медали «За отличную службу» и «Бронзовая Звезда».Генерал-лейтенант Эшли и его жена Барбара имеют двух сыновей — Шона (уже женат) и Джастина.