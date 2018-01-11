04:55 11 января

Новый начальник военной разведки США

Новый начальник военной разведки СШАЧто нам известно о новом, трамповском руководителе военной разведки Роберте Эшли, кроме имени? Даже в англоязычной википедии на день этой публикации нет его страницы.

Генерал-лейтенант Роберт П. Эшли-младший 3 октября 2017 года стал 21-м директором Агентства военной разведки (Разведывательное управление министерства обороны США). Прежде он являлся заместителем начальника штаба армии, служил старшим советником министра армии и начальника штаба армии по вопросам разведки, контрразведки и безопасности.

Генерал-лейтенант Эшли является карьерным офицером военной разведки. Проходил службу в Форт-Брэгг, Форт-Гордон, Измире (Турция). Принимал участие в проведении операций «Совместная кузница» (Босния и Герцеговина), «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода» (Афганистан).


Роберт Эшли-младший, выполняя боевые задания в Ираке и Афганистане, командовал 206-м батальоном военной разведки, разведывательной эскадрильей (Управление военного обеспечения) и 525-й воздушно-десантной бригадой (XVIII воздушно-десантный корпус).

Другие ключевые должности в послужном списке генерал-лейтенанта Эшли: директор разведки Объединенного командования специальных операций США, директор разведки Центрального командования США, заместитель начальника штаба по разведке международных сил содействия безопасности, директор разведки военного контингента США в Афганистане, командующий Центром разведки армии США (Форт-Хуачука).

Генерал-лейтенант Эшли получил степень бакалавра искусств в области политологии в Аппалачском государственном университете, степень магистра в области стратегической разведки в Колледже военной разведки и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

В числе наград боевого генерала — орден «Легион почета» и медали «За отличную службу» и «Бронзовая Звезда».

Генерал-лейтенант Эшли и его жена Барбара имеют двух сыновей — Шона (уже женат) и Джастина.
Автор: Павел Густерин


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Комментарии 6

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  1. iliitchitch Сегодня, 03:31
    Чуваки , нам пофиг эшли-джуниоры-18е , нам вменяемые нужны , с чем у вас проблемы , кажись . Базар тереть не с кем , а Шойгу зол весьма . Чёрт , лексикончик из 90-х чё-то припомнился .
    iliitchitch
    1. Шура пермский Сегодня, 03:47
      Нам без разницы,какой хмырь будет,этот или другой… от перестановки слагаемых уровень русофобской политики будет прежним
      Шура пермский
      1. андрей юрьевич Сегодня, 04:24
        Цитата: iliitchitch
        Чуваки , нам пофиг эшли-джуниоры-18е , нам вменяемые нужны , с чем у вас проблемы , кажись . Базар тереть не с кем ,

        -ну вот вам "бакалавр"и "магистр"..
        .Генерал-лейтенант Эшли получил степень бакалавра искусств.
        андрей юрьевич
  2. rotmistr60 Сегодня, 03:38
    директор разведки Объединенного командования специальных операций США, директор разведки Центрального командования США, заместитель начальника штаба по разведке международных сил содействия безопасности, директор разведки военного контингента США в Афганистане, командующий Центром разведки армии США (Форт-Хуачука).
    Значит профессионал и в добавок обстрелянный (служба в горячих точках). С другой стороны люди на таких должностях просто обязаны по умолчанию ненавидеть Россию. Короче хрен редьки не слаще, а потому все по старому и на своих местах.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 04:25
      Цитата: rotmistr60
      хрен редьки не слаще,

      а нам не пофиг? wink
      андрей юрьевич
      1. Zoldat_A Сегодня, 04:52
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: rotmistr60
        хрен редьки не слаще,

        а нам не пофиг? wink

        А нас - РАТЬ!!!! drinks
        Zoldat_A
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