Ошибки британского кораблестроения. Линейный крейсер "Инвинсибл"

«…функции крейсера пока ясно не установлены, но считается что, теоретически, в их число входит:

1) проведение разведки;

2) поддержка более мелких разведывательных крейсеров;

3) самостоятельная служба по защите торговли и уничтожение вражеских крейсеров-рейдеров;

4) срочный приход и прикрытие любых действий флота;

5) преследование отступающего линейного флота противника… ставя его, если возможно, в безвыходное положение, сосредотачивая огонь на отстающих кораблях».

"Уорриор"

"Гуд Хоуп"

«Но все заключается в том. что адмирал, имеющий в составе своего флота крейсера типа "Инвинсибл" с 305-мм артиллерией главного калибра, без сомнения, решит поставить их в боевую линию, где их сравнительно слабая броневая защита принесет вред, а высокая скорость не будет иметь ценности».

Корабль Его Величества «Инвинсибл» представляет собой удивительнейшее творение британского военно-морского гения. Он стал первым линейными крейсером мира и родоначальником нового класса боевых кораблей. Его появление оказало огромнейшее влияние на военно-морские доктрины прочих государств мира, и в том числе на стратегию и тактику использования крейсеров. «Инвинсибл», безусловно, стал столь же этапным среди крейсеров, как и «Дредноут» среди линкоров.Но очень трудно понять, как все это удалось настолько неудачному во всяком отношении кораблю.«Инвинсибл» и его «систершипы» «Инфлексибл» и «Индомитебл» подвергаются многочисленной и, в общем-то, справедливой критике: их защита считается смехотворной, расположение орудий главного калибра неоптимальным, а скорость хоть и весьма высокой, но все же недостаточной для линейного крейсера эпохи Первой мировой войны. Отсюда возникает естественный вопрос: каким образом страна, еще совсем недавно являвшаяся техническим лидером эпохи, «владычицей морей» и обладавшая мощнейшим в мире флотом, умудрилась создать столь провальный корабль? Что за затмение такое нашло на гениальных британских проектировщиков и инженеров?В предлагаемом вашему вниманию цикле статей мы попробуем разобраться с причинами такого неуспеха.Длительное время британский флот создавал свои броненосные крейсера увязывая их строительство с броненосцами: так, например, последняя серия британских броненосных крейсеров «Минотавр» имела много общего с линейными кораблями «Лорд Нельсон». А потому не стоит удивляться, что после разработки и утверждения нового и во всяком отношении революционного проекта «Дредноут» англичане задумались о броненосном крейсере, который мог бы соответствовать новейшему линкору.Для того, чтобы обеспечить наилучшие качества новейших британских кораблей, 22 декабря 1904 г. в Англии был создан специальный комитет. Формально сам он ничего не решал, поскольку был всего лишь совещательным органом при управлении военного кораблестроения. Но практически именно там определялись характеристики британских кораблей, потому что председательствовал в нем сам Джон Арбетнот Фишер, только что занявший пост Первого морского лорда, а начальник управления военного кораблестроения был лишь одним из членов данного комитета. Кроме него, в комитет входили наиболее квалифицированные специалисты Англии по артиллерийскому и минному делу, ведущие инженеры-кораблестроители, представители промышленности и, что интересно, начальник военно-морской разведки. В общем, Фишер постарался собрать в этом комитете всех лучших специалистов, при помощи которых следовало принимать решения о проектах будущих кораблей.Как давно известно, наиболее правильный способ создания корабля включает в себя определение круга задач, который он должен будет выполнять и определение технических характеристик, которые обеспечат решение намеченных задач. Этот процесс называется разработкой технического задания, ну а в дальнейшем уже начинается эскизное проектирование корабля.К сожалению, в случае с «Инвинсиблом» этот процесс был поставлен с ног на голову. Когда членам комитета представили эскизные проекты будущего линейного крейсера, они отметили, чтоТаким образом, первой проблемой будущего линейного крейсера стало отсутствие внятных задач, под решение которых этот корабль создавался. Члены комитета увидели это и, очевидно, попытались выправить положение, рассматривая представленные им проекты на соответствие функционалу броненосных крейсеров. Подобный подход логичен, и его можно было считать правильным… если бы англичане хоть сколько-то ясно представляли себе, для чего им были нужны корабли этого класса.Что такое английский броненосный крейсер? В первую очередь это защитник торговли, призванный оборонять опутавшие мир британские морские коммуникации от посягательств вражеских рейдеров. А что представляли собой вражеские рейдеры?Их можно было разделить на три категории: броненосные, бронепалубные и вспомогательные крейсера. Наиболее боеспособными из них были, естественно, броненосные. Но и у них, конечно же, мощь артиллерии, скорость и защита в значительной мере приносились в жертву чисто крейсерским качествам, таким как мореходность и дальность хода. Классической иллюстрацией считается сравнение отечественных океанских рейдеров «Рюрик» и «Россия» с японскими броненосными крейсерами типов «Асама» и «Идзумо». Последние, обладая куда худшей мореходностью и дальностью имели значительные преимущества в мощи бортового залпа и защите.Коротко перечислим броненосные крейсера других ведущих морских держав, способных к рейдерству в океане. Французские крейсера типа «Глуар», вошедшие в состав ВМФ Франции в 1900-1902 хотя и обладали весьма внушительным 152-мм бронепоясом и вполне приличной скоростью в 21-21,5 узла, но имели на вооружении всего лишь два 194-мм и восемь 164-мм орудий при водоизмещении 9 500- 10 200 т. Следующая серия броненосных крейсеров -«Леон Гамбетта», получила вдвое более мощное вооружение (4 194-мм и 16 164-мм орудий) и увеличенную на один узел скорость при схожем уровне брони, но ценой за это стал рост водоизмещения до 12 – 13 тыс. т.Американцы в 1901-1902 гг. закладывали броненосные крейсера типа «Пенсильвания» водоизмещением в 15 тыс. т., вооружением из 4 203-мм и 14 152-мм и скоростью хода 22 узла при 127 мм бронепоясе. Немцы в начале века не строили специализированных океанских броненосных рейдеров, но их заложенные в 1901-1902 гг крейсера «Принц Адальберт» и «Йорк» по крайней мере теоретически могли атаковать британские коммуникации. Эти крейсера имели водоизмещение около 10 000 т и вооружение в 4 210-мм и 10 150-мм орудий при скорости 20,5-21 уз.Бронепалубные крейсера ведущих морских держав в основной своей массе уступали броненосным и в защите, и по вооружению, не превосходя последние в скорости. Вспомогательные крейсера представляли собой вооруженные суда невоенного назначения и, соответственно, были еще слабее, но имели одно преимущество: если вооружался океанский лайнер, то он обладал высокой скоростью и отличной мореходностью, превосходяими таковые у военных кораблей в свежую погоду.Чем ответили на эти угрозы англичане?В 1901-1902 гг. британцы заложили шесть броненосных крейсеров типа «Девоншир», которые они умудрились вооружить всего лишь 4 190-мм и 6 152-мм орудиями. Их скорость составила 22 уз, максимальная толщина бронепояса — 152 мм при относительно умеренном водоизмещении, 10850-11000 т. Корабли вошли в строй практически одновременно с французскими «Леон Гамбетта», которым они уступали практически по всем параметрам, но еще до этого англичане поняли, что для надежной защиты своих морских путей им понадобятся куда более мощные и крупные корабли.В результате британцы вернулись к большим быстроходным крейсерам, вооруженным 234-мм артиллерией. В 1899 г они уже закладывали четыре таких корабля (тип «Дрейк) которые при водоизмещении в 13 920 т несли 152-мм броню, две 234-мм и 16 152-м пушки, развивая скорость 23 узла. Но в дальнейшем англичане отказались от этого типа в пользу более легких и дешевых броненосных крейсеров типа «Кент»: это следует расценить как ошибку, потому что последние были достаточны разве только против неприятельских бронепалубных крейсеров. В сущности, малоудачные «Девонширы» как раз и представляли собой увеличенные и усиленные «Кенты», но и они все равно оставались недостаточными.Но в 1903 г. Великобритания приступает к постройке двух серий больших броненосных крейсеров «Дюк оф Эдинбург» (12 595 т) и «Уорриор» (13 240 т). Корабли были весьма быстроходны, развивая 22,5-23 узла и имели очень мощное вооружение из шести 234-мм орудий, размещенных в одноорудийных башнях, установленных таким образом, чтобы иметь 4 ствола в бортовом залпе и 3 при стрельбе в нос и корму. При этом корабли типа «Дюк оф Эдинбург» имели также 10 152-мм орудий в низкорасположенных казематах, а «Уорриоры» — четыре 190-мм орудия в одноорудийных башнях. Бронирование «Дюк оф Эдинбург» и «Уорриор» по мнению англичан обеспечивала приемлемую защиту от 194-мм – 203-мм снарядов.В жизни выяснилось, что британские корабли страдают рядом неочевидных пороков, но их описание уведет нас далеко за рамки темы данной статьи. Но на бумаге англичане получили превосходные крейсера-защитники торговли. Они могли догнать практически любой броненосный или бронепалубный рейдер, разве что лайнеры, переделанные во вспомогательные крейсера, имели шанс от них уйти в свежую погоду. При этом их 234-мм орудия были существенно мощнее 194-мм – 210-мм орудий французских, германских, русских и американских крейсеров. Уровень защиты был сопоставим, но, естественно, обладая сильнейшей артиллерией британцы имели преимущество над любым броненосным крейсером мира.Но какой ценой были достигнуты все эти преимущества? Водоизмещение британских броненосных крейсеров вплотную приблизилось к линкорам: к примеру броненосцы типа «Кинг Эдуард VII», заложенные в 1902-1904 гг имели нормальное водоизмещение в 15 630 т. При этом огневая мощь броненосных крейсеров оценивалась весьма высоко. Так, например, Филипп Уаттс, начальник управления военного кораблестроения был чрезвычайно высокого мнения о возможностях 234-мм пушки. О всей видимости, на него огромное впечатление произвел расстрел старого линейного корабля (обычно указывается, что это был «Орион» но, похоже, это какая-то ошибка). 305-мм снаряды не причиняли броненосцу существенного ущерба, но затем корабль обстрелял крейсер типа «Дрейк», зашедший с кормы. Его 234-мм снаряд пробил бронепалубу в районе кормовой башни, прошел сквозь машинные отделения до самого носового барбета броненосца и там взорвался, вызвав большие разрушения. В бою такое попадание привело бы к тяжелейшим повреждениям корабля и выходу его из строя.Кроме этого следует учитывать результаты маневров английского флота, предпринятых в 1901-1903 гг. В трех учебных «сражениях» сходились эскадры, причем в каждом случае англичане формировали одну эскадру из более новых и быстроходных броненосцев, а более старые должны были им противостоять. Как выяснилось, превосходство в скорости в 1,5 – 2 узла практически гарантировало победу – во всех трех случаях более быстроходная эскадра ставила противнику «палочку над Т» и выигрывала у «тихоходов» с разгромным счетом.В этих условиях совершенно невозможно представить, что английские адмиралы, воспитывающиеся в наступательном, нельсоновском духе, отказались бы от идеи образовать из больших броненосных крейсеров «быстроходное крыло» флота для участия в генеральном сражении. Они и не отказывались: так, в ходе маневров 1903 г вице-адмирал Вильсон недрогнувшей рукой отправил свои броненосные крейсера в атаку против трех отставших броненосцев «противника».Но чем бы все это обернулось это в реальном бою?Размеры и мощь британских броненосных крейсеров попросту заретушировали тот факт, что их защита совершенно не годилась для эскадренного боя. Посмотрим на тот же «Уорриор»152 мм бронепояс защищал только машинные и котельные отделения, а напротив носовой и кормовой 234-мм башен размещались всего-то лишь 102 мм и 76 мм бронепояс соответственно! И ладно бы за ними была мощная карапасная палуба, наподобие того, что имели «Асама» и «Ивате» с толщиной скосов 51 и 63 мм. Вместо этого оконечности «Уорриора» защищала 19,1 мм палуба в носу и 38 мм – в корме, причем неясно, был ли у этой палубы скос. Но даже если бы и был, вряд ли этого хватало даже для защиты от 203-мм бронебойных снарядов, а против 305-мм подобное бронирование не защищало совершенно.Англичане никогда не отличались глупостью и вполне понимали слабости своих броненосных крейсеров. Отсюда и расплывчатость формулировок по их задачам, наподобие «прикрытие любых действий флота». Но на самом деле взрывы трех британских линейных крейсеров в Ютланде прогремели настолько громко, что гибель броненосного крейсера «Дифенс» контр-адмирала Арбетнота попросту осталась незамеченной широкой публикой. А ведь, судя по имеющимся описаниям, произошло следующее: первый залп германских 305-мм орудий с дистанции 40 кбт дал попадание в слабобронированную кормовую часть и над кораблем поднялось сильное пламя. Следующий залп угодил в носовую часть, в результате чего крейсер взорвался. Вполне вероятно, что первые попадания привели к возгоранию в погребе кормовой, а второй залп – к взрыву погребов носовой башни. Можно конечно говорить о том, что броненосные крейсера Арбетнота попали под удар новейших тяжелых германских кораблей, и именно это предопределило их судьбу. Но все дело в том, что, окажись на их месте старые кайзеровские броненосцы с их 280-мм орудиями, результат получился бы тот же самый.Британского контр-адмирала ругают за то, что он подставил свои крейсера под германский удар, но справедливости ради отметим, что Арбетнот не сделал ничего предосудительного – он действовал в авангарде флота, осуществляя в том числе поиск противника, что, по английским воззрениям как раз и входило в задачи его крейсеров. Безусловно, если бы Ютландское сражение развернулось где-нибудь на просторах Тихого океана или же в Средиземном море, где отличная видимость скорее норма, нежели исключение из правил, то броненосные крейсера могли бы как-то выполнить эту задачу, наблюдая за противником издалека. Но возлагать разведывательные функции на огромные, слабозащищенные корабли в Северном море с его туманами, где вражеские броненосцы можно обнаружить внезапно в 5 милях от своего корабля?Да что там броненосцы… Вспомним «Гуд Хоуп», броненосный крейсер типа «Дрейк» имевший сходное с «Уорриором» бронирование носовых оконечностей: 102-мм бронепояс в носу и 25 мм нижнюю бронепалубу при 152 мм брони башни и барбета. В самом начале несчастливого для англичан боя при Коронеле, крейсер получил удар 210-мм снаряда с броненосного крейсера «Шарнхорст» с расстояния примерно 50-60 кабельтов. Снаряд был даже не бронебойный, а фугасный, но и его хватило для того, чтобы носовая башня корабля вышла из строя и в носовой части крейсера поднялся высокий язык пламени. Вероятнее всего произошло возгорание пороха без взрыва в погребах носовой башни. При этом германская 210-мм артсистема обладала довольно средними характеристиками и отнюдь не являлась сверхмощным вундерваффе. Все это вызывает сомнения в стойкости защиты оконечностей британских броненосных крейсеров даже против 203-мм снарядов.Из источника в источник кочует фраза из военно-морского ежегодника «Брассей»:Однако же следует понимать, что эта фраза в полной мере относится и к броненосным крейсерам англичан. Не приходится сомневаться, что если бы англичанам пришлось сражаться на море в додредноутную эпоху с сильным противником, их броненосные крейсера понесли бы большие потери, как это случилось впоследствии с линейными крейсерами. Несоответствие ударных и оборонительных возможностей первых британских линейных крейсеров возникло отнюдь не на пустом месте – оно стало следствием системной ошибки англичан в определении задач для своих броненосных крейсеров.Все эти «Дрейки», «Уорриоры» и «Дифенсы» имели определенную специализацию, они были хорошими защитниками торговли — так англичанам и следовало ограничить их деятельность этой ролью. Но британцы не удержались от соблазна использовать большие и мощные корабли для эскадренного боя, хотя они для этого совершенно не предназначались. Усилить защиту своих броненосных крейсеров всерьез британцы не могли. В этом случае, чтобы удержаться в существующем водоизмещении, нужно было «резать» дальность хода, вооружение или скорость, но все это было неприемлемо, потому что помешало бы крейсеру выполнять функцию защитника торговли. Вторым способом был дополнительный рост водоизмещения, но тогда броненосные крейсера стали бы крупнее линкоров, а к этому англичане еще не были готовы.Итак, следует понимать, что при проектировании первого в мире линейного крейсера британцы сразу же допустили две ключевые ошибки:Во-первых, они попросту не поняли, что создают корабль нового класса и, соответственно, не сформулировали задачи для него. Фактически англичане занимались тем, что проектировали очередной броненосный крейсер и оценивали различные варианты проектов «Инвинсибла» с позиции задач, ставящихся перед броненосными крейсерами Королевского флота.Во-вторых, задачи для броненосных крейсеров были поставлены неправильно, потому что предполагали использование предназначенных для борьбы на коммуникациях крейсеров не только по их прямому назначению, но и в качестве эскадренных. Иными словами, англичане совершенно необоснованно ставили перед специализированными кораблями задачи универсальных.Продолжение следует…