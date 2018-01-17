Вожак варварского берега

Голландский пират Ян Янсон ван Харлем прославился под другим именем. Приняв ислам, он стал Муратом-реисом младшим, назвав себя в честь героического турецкого флотоводца. На счету морского разбойника множество захваченных и уничтоженных кораблей. Но по-настоящему прославили пирата нападения на Исландию и Балтимор.Ян Янсон родился, когда в Нидерландах шла война за независимость от Испании. Она началась еще в 60-х годах шестнадцатого столетия, а в 1572 году после захвата мятежниками Брилле, по всей территории вспыхнуло полноценное восстание.О детстве Янсона ничего неизвестно. На историческую арену он вышел уже в зрелом возрасте, когда стал корсаром. На корабле голландец патрулировал воды возле родного города Харлем и нападал на испанские судна. Правда, делал он это не только из-за чувства патриотизма. Корсар хотел денег. Но скромная добыча не могла удовлетворить аппетит морского разбойника. Ведь куда чаще торговых «испанцев» ему попадались хорошо вооруженные военные корабли, с которыми связываться было опасно. Поразмыслив, Янсон пришел к выводу, что пора изменить жизнь. Утомительная и затянувшаяся война с Испанией не сулила золотых гор и славы. Наиболее вероятным развитием событий являлась гибель во время очередной встречи с мощным кораблем противника. И Янсон решил «сменить обстановку».Покинув родной город, он перебрался на территорию Варварского берега, как в те времена европейцы называли средиземноморское побережье Северной Африки. Опытный корсар быстро нашел свое место на новом поприще. Сбылась его главная мечта – теперь Янсон не был скован договорами и обязательствами Голландии, а потому, мог беспрепятственно атаковать любой корабль. Наверное, тогда Янсон почувствовал себя волком в овчарне. Если на горизонте появлялся испанский корабль, Ян поднимал голландский флаг и шел на противника. Если же попадалось судно какой-либо другой европейской страны, корсар прикрывался турецким полумесяцем или штандартом одной из стран Североафриканского побережья. Удача не изменяла находчивому и хитрому пирату. Его финансовое благосостояние росло, как и влиятельность. Казалось, сказка голландского морского разбойника будет вечной, но…Чужой успех всегда порождает чувство зависти. У Янсона появились враги – берберские пираты, которым влиятельный конкурент (к тому же христианин) был ни к чему. И в 1618 году сорока восьмилетний голландец попал в засаду возле Канарских островов. Как именно берберским пиратам удалось схватить Янсона – точно неизвестно. Любопытно: убивать голландца они не стали. Пираты решили отправиться в Алжир, чтобы там продать Янсона в рабство. Пришло время расплаты за все злодеяния. Так, наверное, подумал бы какой-нибудь другой разбойник, оказавшийся на месте голландца. Но Янсон был слишком хитер и самолюбив, чтобы просто сдаться и принять судьбу. По сути, вариантов спасения у него было два. Первый – сбежать от берберских пиратов. Затем собрать флотилию и жестоко отомстить обидчикам. Но этот вариант реализовать оказалось не под силу. И тогда Янсон заявил, что хочет стать «турком». Европейцы в те времена всех жителей Варварского берега называли именно «турками», поскольку многочисленные государства той территории так или иначе были связаны с Османской империей.Берберские пираты не отказали Янсону в просьбе, и тот принял ислам. Став мусульманином голландец взял себе новое имя – Мурат-реис младший. Корсар не стал скромничать, назвав себя в честь одного из самых прославленных флотоводцев Османской империи. Мурат-реис старший (под таким именем турок албанского происхождения и вошел в историю) прославился захватом нескольких Канарских островов и Кипра, а также изгнанием с последнего венецианцев (таким образом Кипр стал Османским на последующие несколько сотен лет). Кроме этого на его счету была победа над знаменитым Galeona Rossa — большим галеоном, вооруженным девятью десятками пушек. Турки называли это французское судно «Красный дьявол». В общем, новым именем Янсон отчетливо дал понять, что собирается не просто повторить жизненный путь турка, но и превзойти его.Став одним из берберских пиратов, Янсон часто выходил в море, объединившись с другими морскими разбойниками. Но чаще всего он объединялся с двумя голландцами – Сулейман-реисом и Симоном-танцором – также принявшими ислам.Надо сказать, в те времена главным плацдармом для пиратов Варварского берега являлся Алжир. Но постепенно политика, которую проводило руководство страны, пошла вразрез с интересами морских разбойников. Правительство подписало слишком много мирных договоров, связывающих пиратов по рукам и ногам. Поэтому уже в 1619 году они решили найти новое убежище. Таковым стал портовый город-крепость Сале, находившийся на атлантическом побережье Марокко. Вскоре после этих событий схватке погиб Сулейман-реис. И Янсон стал одним из главных пиратских капитанов.Изначально Сале находился под властью Марокканского султана, но перебравшиеся туда пираты изменили статус крепости. За счет морского разбоя город начал быстро богатеть и расширяться. А новые хозяева не захотели делиться с правителем Марокко ни властью, ни деньгами. И вскоре Сале объявил о своей независимости. Султан, конечно, хотел вернуть город под свою юрисдикцию, но осада закончилась победой пиратов. Правитель Марокко признал автономию города-крепости.В Сале провозгласили республику, управлявшуюся четырнадцатью пиратскими капитанами. Из них также был выбран президент, который занимал должность и адмирала объединенного флота морских разбойников. Первым этот высший пост занял Мурат-реис младший. Для голландца это означало одно – пришло время остепениться. И сначала он четко следовал отведенной ему роли. Янсон женился, обзавелся детьми и занимался административной деятельностью.Но ни семья, ни огромные деньги не могли долго удерживать Янсона на берегу. Поэтому спустя короткое время он начал возвращаться к привычному занятию – пиратству. И в 20-х годах семнадцатого столетия корабли Мурата-реиса младшего стали завсегдатаями Ла-Манша. И хотя разжиться богатой добычей пиратам здесь так и не удалось, Янсон сумел переманить на свою сторону много опытных английских и голландских моряков.По легенде, однажды Янсон вошел в голландский порт Вир под марокканским флагом. Затем он, назвав себя адмиралом флота этой страны, от имени султана потребовал предоставить ему необходимые припасы и снаряжение. Власти портового города, конечно, знали, кто скрывается под личиной «турка», поэтому сделали ему встречное предложение: бросить пиратский промысел и встать на защиту голландского флага в войне с Испанией. Янсон ответил отказом. И, словно насмехаясь над «отцами» Вира, он сумел завербовать несколько десятков голландских солдат, прельстив их рассказами о сказочном богатстве.В 1627 году Янсон решил совершить налет на Исландию. У Фарерских островов «турок» захватил датское рыболовное судно, и с частью команды перебрался на него. Эта хитрость помогла пиратам добраться до Рейкьявика и нескольких прибрежных поселков, расположенных в восточной части Исландии, а также на южных островах Вестманнаэйяр. Во время налета пиратам удалось захватить в плен, по меньшей мере, две сотни молодых исландцев (разбойники специально выбирали «товар» получше, чтобы потом подороже продать его на невольничьем рынке). Тех же людей, которые пытались оказать разбойникам сопротивление, убивали с демонстративной жестокостью. Например, стариков и больных загоняли в церковь, заколачивали двери и окна, а потом поджигали.История сохранила имя лишь одного пленника, который сумел вернуться домой - это священник Олаф Эгилссон. По одной из версий, Янсон узнал легенду о сокровищах, спрятанных на острове Хеймаэй, что входит в архипелаг Вестманнаэйяр. В народном предании говорились, что в стародавние времена на острове Хеймаэй поселился некий норвежец по имени Херьольв. Силой и хитростью он сумел присвоить себе единственный источник пресной воды. И когда неожиданно началась сильная засуха, норвежец стал продавать ее остальным жителям острова. Тем, у кого не было нужной суммы, он отказывал, обрекая людей на смерть. Но у Херьольва была дочь – Вильборг. В отличие от отца, она старалась помочь жителям Хеймаэй. Поэтому без его ведома делилась водой с людьми. Однажды она нашла ворона с перебитым крылом. Девушка забрала его и выходила. Когда ворон вновь смог летать, он покинул Вильборг. Но спустя короткое время вернулся. Девушка в этот момент шила башмаки. Ворон выхватил обувь из ее рук и отлетел на небольшое расстояние. Но стоило Вильборг подойти к нему, как он тут же взмахивал крыльями и перескакивал в другое место. Когда они значительно удалились от дома, началось землетрясение. Огромный камень скатился с горы и накрыл жилище, похоронив под собой Херьольва и все его богатства. Вильборг же была спасена вороном в знак благодарности за свою доброту.Вот эти сокровища, погребенные под камнями, и пытались найти морские разбойники. Поэтому с жителями этого клочка суши они поступили особенно жестоко. Ведь пираты думали, что исландцы пытаются скрыть от них место, где находятся несметные богатства. Особенно досталось местному священнику Эгилссону. Во время допроса он твердил, что все население острова живет только за счет рыбной ловли, а сокровища – просто красивая легенда. Но разбойники ему, конечно, не поверили и избили палками. Допросы и избиения жителей острова продолжались в течение нескольких дней, но нужного результата не принесли. В отместку пираты захватили в рабство почти всех жителей Хеймаэй, в том числе и священника. Но вскоре Эгилссон вернулся домой. Каким образом ему удалось сбежать – загадка.Но даже без древних сокровищ Янсон сумел захватить богатую добычу, которую он затем конвертировал в деньги и драгоценные камни на невольничьем рынке в Алжире.Спустя несколько лет вожак Варварского берега вновь напомнил о себе. На сей раз, его пираты прошлись огнем и мечом сначала по английскому берегу, а затем добрались и до Ирландии. Больше остальных поселений пострадала деревушка Балтимор, расположенная в графстве Корк.Надо сказать, жители этой деревни – клан О’Дрисколлов - и сами были не прочь поправить свое финансовое положение за счет морского разбоя. К тому же, глава клана Финнин полностью поддерживал такой вариант наполнения бюджета Балтимора. Главными жертвами ирландских пиратов становились торговцы из Уотерфорда. По одной из версий, именно один из них, желая отомстить, и посоветовал Мурату-реису напасть на Балтимор. По легенде, этого торговца звали Хакетт. И когда балтиморские разбойники узнали обо всем, они поймали его и повесили.Есть и другая версия, объясняющая причину нападения Янсона на Балтимор. Например, Уолтер Коппингер, представитель влиятельной семьи Корка, враждовал с кланом О’Дрисколлов. Он хотел покончить с ними и забрать деревню с прилегающей территорией себе. Поэтому и навел Янсона именно на Балтимор. По третьей версии, пиратов с Варварского берега подговорили опальные родственники Финнина О’Дрисколла. В войне за власть над деревней они проиграли и вынуждены были сбежать в Испанию. А с помощью людей Янсона О’Дрисколлы надеялись вернуть себе Балтимор.Кстати, есть сведения, что сам Финнин знал о возможном нападении пиратов. Но ошибочно предположил, что их главная цель - более богатая и густонаселенная деревня Кинсейл, а не Балтимор. Поэтому достойного сопротивления пиратам жители деревни не смогли оказать. В результате налета Янсон захватил более сотни человек, а сам Балтимор был сожжен. Те люди, которые смогли выжить и избежать плена, переселились в соседние деревни. И в течение длительного времени Балтимор был заброшенным.После разорения Балтимора «турки» Янсона совершили еще несколько опустошительных набегов на Сардинию, Корсику, Сицилию и Балеарские острова.Набеги не могли продолжаться бесконечно. В конце концов, Янсон стал главным врагом всех христианских мореходов Средиземного моря, которые объявили не него охоту. Некоторое время Мурату-реису удавалось побеждать или сбегать от преследователей, но однажды он все-таки попался. Точно неизвестно, когда рыцари Мальтийского Ордена захватили в плен голландца, предположительно в 1635 году. Если эта дата верна, в темнице Валетты он пробыл пять лет, потому что в 1640 году Янсон сумел сбежать. Побег удался благодаря внезапной атаке на Мальту тунисских пиратов. Голландец вернулся на Варварский берег. Пираты встретили его как истинного героя. И вскоре Мурат-реис стал губернатором одной из разбойничьих крепостей в Марокко. Но годы, проведенные в плену, сильно подорвали здоровье престарелого «турка». По некоторым сведения Янсон умер в августе 1641 года. Другая версия гласит, что он прожил еще несколько лет и даже участвовал в пиратских рейдах. В каком-то из них Мурат-реис младший и был убит.Сыновья голландца, конечно, тоже стали пиратами. В течение многих лет они бороздили Средиземное море, находя ужас на христианские корабли. Однако затем они вместе с голландскими колонистами оправились в Северную Америку, где приняли участие в основании Нью-Амстердама (Нью-Йорка).