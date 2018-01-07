В Киеве предложили признать советский период оккупацией СССР

В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима,

Я сомневаюсь, что в данной ситуации удастся каким-либо образом логически, в смысле добросовестно и доброкачественно привязать нынешнюю Украину к Украинской народной республике. Тем более что и сама Украинская народная республика – это было весьма эфемерное образование, которое серьезные историки не рассматривают как опыт государственности Украины,

На самом деле все эти идеи являются мифами, которые просто призваны сформировать у жителей Украины антирусское сознание националистического характера и оправдать саму идею независимости, которая на деле оказывается чрезвычайно губительной по отношению ко всему: к экономике, науке, культуре, простому уровню жизни и благополучия людей, которые проживают на Украине,