В Киеве предложили признать советский период оккупацией СССР
Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешним государством традиций Украинской Народной Республики (УНР), передает ТАСС заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
При этом он считает, что Киев должен продемонстрировать «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства». По словам историка, 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии».
Напомним, с мая 2015-го на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
По мнению замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, слова Вятровича вполне укладываются в рамки националистической мифологии Украины, потому что вести преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) «нынешние идеологи украинского государства не хотят».
В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима,сказал Вятрович в эфире украинского «5 канала».
При этом он считает, что Киев должен продемонстрировать «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства». По словам историка, 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии».
Напомним, с мая 2015-го на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
По мнению замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, слова Вятровича вполне укладываются в рамки националистической мифологии Украины, потому что вести преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) «нынешние идеологи украинского государства не хотят».
Я сомневаюсь, что в данной ситуации удастся каким-либо образом логически, в смысле добросовестно и доброкачественно привязать нынешнюю Украину к Украинской народной республике. Тем более что и сама Украинская народная республика – это было весьма эфемерное образование, которое серьезные историки не рассматривают как опыт государственности Украины,отметил эксперт.
На самом деле все эти идеи являются мифами, которые просто призваны сформировать у жителей Украины антирусское сознание националистического характера и оправдать саму идею независимости, которая на деле оказывается чрезвычайно губительной по отношению ко всему: к экономике, науке, культуре, простому уровню жизни и благополучия людей, которые проживают на Украине,пояснил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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