14:41 07 января

В Киеве предложили признать советский период оккупацией СССР

Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешним государством традиций Украинской Народной Республики (УНР), передает ТАСС заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.



В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима,
сказал Вятрович в эфире украинского «5 канала».


При этом он считает, что Киев должен продемонстрировать «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства». По словам историка, 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии».

Напомним, с мая 2015-го на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

По мнению замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, слова Вятровича вполне укладываются в рамки националистической мифологии Украины, потому что вести преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) «нынешние идеологи украинского государства не хотят».

Я сомневаюсь, что в данной ситуации удастся каким-либо образом логически, в смысле добросовестно и доброкачественно привязать нынешнюю Украину к Украинской народной республике. Тем более что и сама Украинская народная республика – это было весьма эфемерное образование, которое серьезные историки не рассматривают как опыт государственности Украины,
отметил эксперт.

На самом деле все эти идеи являются мифами, которые просто призваны сформировать у жителей Украины антирусское сознание националистического характера и оправдать саму идею независимости, которая на деле оказывается чрезвычайно губительной по отношению ко всему: к экономике, науке, культуре, простому уровню жизни и благополучия людей, которые проживают на Украине,
пояснил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:42
    Опять какают на свою историю… а хохляндия исторически-это буквально три области от нынешней…
    Шура пермский
    1. vovanpain Сегодня, 13:52
      Украинская народная республика – это было весьма эфемерное образование, которое серьезные историки не рассматривают как опыт государственности Украины,

      Украину рассматривают только как плацдарм дя нанесения вреда России и поставщика дешевых ресурсов,а они хохлята все думают о своем "величии"
      fellow
      Слобожанщина,Новороссия Добро Пожаловать Домой в Россию!Про Крым убогие даже и не заикайтесь. laughing
      vovanpain
    2. RASKAT Сегодня, 13:58
      В Киеве предложили признать советский период оккупацией СССР
      Ну так снесли бы уже и по закрывали все ТЭС, ГЭС, ГРЭС, АЭС. Заводы, Верфи, НИИ, КБ, Армию и Флот и т д все то, что клятые оккупанты насильно настроили за годы оккупации незалежной. Заживете как в сказке, весь этот ненужный хлам тяжелым бременем висит на ваших ногах. И не позволяет идти в светлое аграрное будущее. wassat
      RASKAT
      1. svp67 Сегодня, 14:22
        Цитата: RASKAT
        Ну так снесли бы уже и по закрывали все ТЭС, ГЭС, ГРЭС, АЭС. Заводы, Верфи, НИИ, КБ

        Процесс идет и ускоряющимися темпами....
        svp67
        1. Оверлок Сегодня, 14:31
          подождите, они еще начнут вскоре шантажировать имеющимися АЭС
          Оверлок
      2. Hoc vince Сегодня, 14:35
        Судя по тому, как они жили.. - Украина оккупировала СССР..
        Hoc vince
    3. LSA57 Сегодня, 14:15
      Цитата: Шура пермский
      Опять какают на свою историю…

      да уж... чем дальше в лес тем больше наломанных дров
      LSA57
      1. фигвам Сегодня, 14:22
        Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима

        Тогда можно предъявить незаконный выход из СССР, сепаратизм и оккупацию Крыма.
        фигвам
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:42
    Тогда пусть возвращают земли, подаренные Советским Союзом.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. 30 вис Сегодня, 13:54
      А так же земли Российской Империи . Слов нет ! Испоганили такую землю . Свидомые .... .... .... Надеюсь Вы поняли меня!
      30 вис
    2. allaykbar Сегодня, 14:04
      ккакой то украинец там дарил все. Их на милю нельзя будет подпускать к государственному управлению.

      Чубатым табу на гос.должности. Пусть в русской армии реализовывают свои организаторские способности. Государство им строить не дано
      allaykbar
      1. vovanpain Сегодня, 14:27
        Цитата: allaykbar
        ккакой то украинец там дарил все. Их на милю нельзя будет подпускать к государственному управлению.

        Коллега hi Вот по управлению такого украинца многие скучают однако. hi Но перед этим украинцем,правил другой,за что и получил пинка в 1964 году. hi
        vovanpain
    3. Vita VKO Сегодня, 14:15
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      пусть возвращают земли, подаренные Советским Союзом

      Давно уже пора прекращать эту бесхребетную политику в отношении откровенно вражеского режима на Украине. Ни чего они не вернут сами, если Россия сама не будет предпринимать усилия для возврата своей земли. То что удалось вернуть Крым иначе как чудо не назовешь. Но как говорится "на чудо надейся а сам не плошай".
      Vita VKO
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:18
        Я бы не сказал, что политика совсем "бесхребетная", но все же двигаться надо, я согласен.

        Лично я вижу, что Украина и идет к той точке, что придется торговать собственной территорией, что-бы окончательно не загнуться.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Vita VKO Сегодня, 14:41
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          той точке, что придется торговать собственной территорией, что-бы окончательно не загнуться

          Это не точка, а требование МВФ, которое идет в рамках американского плана по геноциду местного населения с последующим присоединением Украины к США в виде штата для переселения американцев с восточного, сейсмически опасного побережья.
          Vita VKO
    4. INVESTOR Сегодня, 14:21
      Тут бы с нашими подопечными разобраться, не знаю фэйк или нет,
      INVESTOR
      1. allaykbar Сегодня, 14:27
        Наш Президент не лыком шит и правильно сделал что не стал влезать в эту клоаку. Санкции они вводят. Полоумные

        Хорошо что я не поехал туда добровольцем когда очень хотел. Украинцу паходу не помочь. По жизни не помочь.

        В определенном моменте можно помочь конкретным делом - но не благодарности ни крепкого плеча из украины не получить.

        Все таки Верховный смотрит в суть и не поддается эмоциям.
        allaykbar
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:28
        Да не, бред. Донецкие товары у нас, наши, луганские, у них. Вот только некоторые моменты смущают, таможенный досмотр и наличие у ДНРовских продуктов надписи "Сделано в Украине". У нас давно уже "Сделано в ЛНР".
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. allaykbar Сегодня, 14:31
          наличие у ДНРовских продуктов надписи "Сделано в Украине". У нас давно уже "Сделано в ЛНР".


          думаю это для увеличения продаж на украине. Упоротых все таки большая часть населения - наклейка ДНР вызывает у них попоболь. Предприниматели радеют за продажи. Н а обычным людям - это рабочие места. В общем думаю на месте предпринимателя, если бы Вы сели с калькулятором - ДНР это конечно круто - но нужен рынок сбыта и нужно продавать товар
          allaykbar
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:41
            Продажа товаров в\на Украину - еще тот геморрой. Слышал что нацики берут около 100к гривен с фуры просто так, за проезд, а это немало.
            Проще с Россией торговать.
            Генерал Песчаных Карьеров
  3. Magic Archer Сегодня, 13:44
    Кто забыл своё прошлое,у того нет будущего.Вятрович это вообще неадекват.Такие перлы задвигает,что на ум приходит только одно-его место в психушке...
    Magic Archer
  4. pvv113 Сегодня, 13:45
    заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

    Это какой-то генератор полоумных идей
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 14:14
      Цитата: pvv113
      Это какой-то генератор полоумных идей

      да там вся рада такая и всё правительство. про журналюг молчу. вчера только обсуждали
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 14:21
        Честно говоря, я уже перестал удивляться
        pvv113
  5. VAGNER Сегодня, 13:47
    Уже не знают западненцы , как еще привлечь внимание Запад и разозлить Россию... А русские молча , чистят калашниковы до блеска ..И ждут приказа! (цели уже давно распределены.)
    Бегите в Канаду хлопцы и т.д. , не будет вам пощады ..
    Наворотили вы там кровавых и финансовых делов на 100 лет вперед..! Яйценюк ,тот сразу учуял и т.д.
    VAGNER
    1. allaykbar Сегодня, 13:59
      Ехать туда искателем приключений в качестве добровольца или наёмника не готов, но в рядах ВС РФ имея приказ Главнокомандующего - можно сказать я даже жду повестки. Это дерьмо надо разгребать, а самых одиозных стрелять без суда при попытке бегства.

      Это конечно оскатинит - но оно того стоит. Мои дети не должны слышать о таком государстве как Украина.
      allaykbar
  6. К-50 Сегодня, 13:48
    В Киеве предложили признать советский период оккупацией СССР

    Зашибись!!!! drinks good
    А теперь возвращайте все земли , что были получены во время этой оккупации и верните все денежные средства , что были вбуханы в экономику во время оной!!!!
    Так же не забудьте пени уплатить за выгоду полученную от эксплуатации переданной вам территории!!!
    Ждём-ссс!!! laughing
    К-50
  7. Tusv Сегодня, 13:49
    А может быть граница по Днепру? А вам не уважаемые. На все четыре строны. Одна нога там другая в Торонто
    Tusv
  8. Пленник Сегодня, 13:49
    Господи, какой хренью их там кормят-то?!
    Пленник
    1. рюрикович Сегодня, 13:51
      Цитата: Пленник
      Господи, какой хренью их там кормят-то?

      Они ещё могут что-нибудь и курить, и нюхать what
      рюрикович
  9. polpot Сегодня, 13:51
    Еще забыли иск к монголам за сожжение Киева в 1240 году поди процентов накапало
    polpot
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:17
      Цитата: polpot
      Еще забыли иск к монголам за сожжение Киева в 1240 году поди процентов накапало

      Вы будете смеяться, но была уже такая резолюция Рады с требованием компенсаций. В 2015-м, если память не подводит.
      Председатель Хурала Зандаахуугийн Энхболд назвал резолюцию украинского парламента «пропагандистским клише Украины в отношении Монголии».
      Цитата: «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина. Миллионы погибших украинцев в XIII веке — плод нездоровой фантазии украинских депутатов. Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей. Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших»
      Офицер запаса
  10. sergevonsohrn Сегодня, 13:53
    ну и на здоровье! на основании этого "закона" россия вправе вернуть себе новороссию, слобожанщину и донбасс, как территории незаконно отторгнутые большевиками от россии и переданные усср! а это половина территории нынешней украины... и прямой выход на крым и приднестровье!
    sergevonsohrn
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:02
      Вообще-то название НАШЕЙ страны -Россия, как минимум, могли бы и с Большой буквы написать am
      Геркулесыч
  11. лысова Сегодня, 13:57
    Пока эта горстка выродков (пособников нацизма, бандэровцев ) будет у власти, засоряя мозги тех , чьи деды и женщины воевали в ВОВ - такая ахинея и будет продолжаться. Ни какого мира и покоя не будет и России. Калёным железом до самой Польше и в плен не брать.
    лысова
  12. Хаджи Мурат Сегодня, 13:58
    вернуть все,что было получено за время оккупации....уже ведь начали отдавать....
    Хаджи Мурат
  13. Ураган70 Сегодня, 13:58
    За нашими боярами противно наблюдать... Им в лицо плюют, а они делают вид, что не понимают что это...может дождь...
    Может пора уже начинать разворачивать средства для ответки на все пакости бандеровской власти?
    И вспомнить всё! И территории, и деяния в ВОВ, и метод прихода к власти в 2014! И так с них спросить, чтобы аж до Киева! И плевать на то, что будут пыхтеть на западе... Одних уже ПРИНУДИЛИ к миру 08.08.08, а этих принудить к РУССКОМУ МИРУ!!!
    Ураган70
    1. Голован Джек Сегодня, 14:06
      Цитата: Ураган70
      Может пора уже начинать разворачивать средства для ответки на все пакости бандеровской власти?

      Зачем? Украина просто плавно дрейфует в сторону прибалтов (те, вроде, все это уже признали).
      Во что оно для прибалтов вылилось, напомнить? Были витриной Союза, а стали за... зад... задворками Европы, во wink
      Цитата: Ураган70
      Им в лицо плюют, а они делают вид, что не понимают что это...

      Вы слишком... эмоциональны, ИМХО.
      Мне вот, например, все происходящее напоминает сразу две басни Крылова: про Моську и про Ваську laughing
      ЗЫ: в роли Моськи - Украина, в роли Васьки - РФ.
      Голован Джек
  14. HMR333 Сегодня, 14:00
    как можно окупировать то чего не было и то что сам СССР создал))))
    HMR333
  15. Геркулесыч Сегодня, 14:01
    Тогда просто порвите с "периодом оккупации ", верните "оккупантам " терретории , которые от них получили! Верните все промпроизводство, медицину, культуру, науку, оброзование -вернитесь в бронзовый век, и забудьте наш Русский язык!
    Геркулесыч
  16. iouris Сегодня, 14:03
    РФ тоже была оккупирована СССР?
    iouris
  17. Dimmih Сегодня, 14:06
    Идеологам-укропитекам по здравому размышлению памятник бы ставить ВКП(б) и КПСС: Иосиф свет Виссарионыч Львов у поляков в дар принял и к Украине прирезал, Никита-кукурузник-Крым. Да и до Иосифа и после Кукурузника изрядное количество руководителей партии и правительства были укровыходцы, а они малую Родину не забывали..... Так договорятся до того, что придётся им всё вернуть по принадлежности и вся Украина уместится на острове Хортица....
    Dimmih
    1. Оверлок Сегодня, 14:36

      да уж, шикарные подарки, только ведь не в коня корм
      Оверлок
  18. Теренин Сегодня, 14:06
    ...заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича...Вятрович, ты как в той песне "что то с памятью твоей стало, все, что было не с тобой помнишь..." Ты весь такой умный думаешь, что ты имеешь память, - нет, это она имеет тебя.
    Теренин
  19. Кот_Кузя Сегодня, 14:10
    Ну давайте, скачите дальше! Декоммунизируйтесь и избавьтесь от подарков "оккупационного" режима в виде Галичины, Волыни, Закарпатья, Северной Буковины, Донбасса, Новороссии и Крыма, тупые кастрюльки! Поляки уже с нетерпением потирают руки, ожидая возвращения Галичины и Волыни, венгры - в ожидании Закарпатья, румыны - в ожидании Северной Буковины. Ну я просто худею от кастрюлек! Да они должны боготворить Сталина, Ленина и Хрущева, да и всю советскую власть, при которой они катались как сыр в масле, а народ в РСФСР голодал в пользу "братьев", лишь бы те жили сытно! Ну ничего! Кто забывает историю, тех история жестоко наказывает! Скоро от 404 останется лишь 5-6 областей возле Киева.
    Кот_Кузя
  20. APASUS Сегодня, 14:17
    Пусть попробуют! Это практически узаконит территориальные претензии не только русских ,но и поляков ,румын и венгров.Дальше еще будет интересней ,надо будет обосновать отказ от своего прошлого и включение новой территории одновременно.Интересно получается ,оккупированные территории под оккупацией расширились ?
    APASUS
  21. Горный стрелок Сегодня, 14:28
    Они показали ясно всем, что недостойны занимать те земли, что им были подарены. Значит, они их потеряют. wassat а нацизм надо осудить по достоинству.
    Горный стрелок
  22. Оверлок Сегодня, 14:30
    явочным порядком янки переформатируют Украину в плацдарм против России." Минск-2" выходит боком. Провалы наших служб на Украине дорого обойдутся стране. Вот и результат работы "выдающихся дипломатов" Черномырдина и Зурабова. Личный бизнес и ничего лишнего.
    Оверлок
  23. Zomanus Сегодня, 14:30
    Короче пошли по пути проебалтов.
    Ну что же, их так же ждет обрезание транзита и прочих плюшек.
    И это не говоря про огромные долги и кредиты всем подряд,
    которые уже есть. Не говорим про развал в социалке и промышленности.
    Чудной народ...
    Zomanus
  24. Оверлок Сегодня, 14:32
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Лично я вижу, что Украина и идет к той точке, что придется торговать собственной территорией, что-бы окончательно не загнуться.

    не дождетесь. Ползать будут, но руки янки целовать. Это надолго
    Оверлок
  25. ИванИванов Сегодня, 14:34
    Что еще остается, им гораздо страшнее признать правду: украинец это место жительства, в лучшем случае - сословный признак(запорожское казачество)
    ИванИванов
  26. Дормидонт Сегодня, 14:40
    Все идёт к избавлению окраины от славянской оккупации
    Дормидонт
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