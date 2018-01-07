Экс-президент Ирана арестован за «подстрекательство к беспорядкам»
В Иране за поддержку протестов арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад, передает РИА Новости сообщение газеты Al-Quds Al-Arabi.
Иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как «подстрекательство к беспорядкам».
Четвертого января, выступая перед жителями города, Ахмадинежад обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в «отдалении от проблем народа», «плохом управлении» и «присвоении монополии на общественное богатство».
Как пишет газета, арест был проведен с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.
Напомним, консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд – с 2005 по 2013 год. В 2009 году в Иране прошли протесты после его второй победы на выборах.
В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от власти улучшить экономическую ситуацию.
В Тегеране заявляют, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Саудовской Аравии и Великобритании.
Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.
Иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как «подстрекательство к беспорядкам».
Четвертого января, выступая перед жителями города, Ахмадинежад обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в «отдалении от проблем народа», «плохом управлении» и «присвоении монополии на общественное богатство».
Как пишет газета, арест был проведен с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.
Напомним, консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд – с 2005 по 2013 год. В 2009 году в Иране прошли протесты после его второй победы на выборах.
В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от власти улучшить экономическую ситуацию.
В Тегеране заявляют, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Саудовской Аравии и Великобритании.
Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти