02:58 08 января

Экс-президент Ирана арестован за «подстрекательство к беспорядкам»

В Иране за поддержку протестов арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад, передает РИА Новости сообщение газеты Al-Quds Al-Arabi.



Иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как «подстрекательство к беспорядкам».


Четвертого января, выступая перед жителями города, Ахмадинежад обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в «отдалении от проблем народа», «плохом управлении» и «присвоении монополии на общественное богатство».

Как пишет газета, арест был проведен с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.

Напомним, консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд – с 2005 по 2013 год. В 2009 году в Иране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от власти улучшить экономическую ситуацию.

В Тегеране заявляют, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Саудовской Аравии и Великобритании.

Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. Глядя Петрович Вчера, 14:35
    Да, цирк в Иране настоящий. Самого упоротого антизападника чалмоносцы замели. Подозревается в организации протестов. Значит за протестами стоят ЦРУ, Моссад, Саудия, Ахмадинежад, уругвайская разведка, рептилоиды, пришельцы... Прямо разрыв шаблонов для наших скрепоносцев.
    Про печеньки Ахмадинежада будут комменты?
    Глядя Петрович
    1. Logall Вчера, 14:38
      Просто бывший президент решил по спекулировать на протестах, а его как паникера...
      И правильно!
      Logall
      1. сибиралт Вчера, 14:53
        Пусть берут пример с Эрдогана. С мусульманским "протестом" по другому нельзя.
        сибиралт
        1. Тралл Вчера, 15:01
          Помню, как Махмуд Одолжиденьжат приезжал к нам в Минск smile
          Тралл
      2. хрыч Вчера, 15:09
        Цитата: Logall
        Просто бывший президент решил по спекулировать на протестах

        Чёта он ляпнул лишнего winked
        хрыч
      3. vtyrtn Сегодня, 00:16
        what Власти Ирана арестовали самого ярого ненавистника Израиля в современной истории



        Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан и может быть подвергнут домашнему аресту. Об этом сообщают выходящие в Лондоне арабские СМИ, ссылаясь на хорошо информированные источники в Тегеране.

        Выступая 29 декабря прошлого года на митинге протеста в Бушере, Ахмадинежад подверг критике власти страны за нежелание прислушиваться к мнению народа и игнорированию его проблем.


        В 2008 году, во время президентства Ахмадинежада, в стране вспыхнули социальные волнения, вызванные подорожанием внутренних цен на бензин.

        Махмуд Ахмадинежад исполнял обязанности президента страны с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. В годы его правления в Иране были свернуты некоторые либеральные реформы, введены квоты на бензин и усилены действия по созданию ядерного оружия.

        Ахмадинежад является одним из самых ярых ненавистников Израиля и отрицателем Холокоста. Он не раз заявлял о том, что Израиль и евреи не имеют права на существование
        vtyrtn
    2. Дратуй Вчера, 14:39
      Он чак чак раздавал... wassat
      Дратуй
      1. СРЦ П-15 Вчера, 15:03
        Экс-президент Ирана арестован за «подстрекательство к беспорядкам»

        Ну если в Иране с бывшим президентом не церемонятся, то у США с Израилем там нет перспектив!
        СРЦ П-15
        1. А. Привалов Вчера, 18:30
          Цитата: СРЦ П-15
          Экс-президент Ирана арестован за «подстрекательство к беспорядкам»

          Ну если в Иране с бывшим президентом не церемонятся, то у США с Израилем там нет перспектив!

          Полностью с вами согласен. Если они своих так метелят, то чужим там уже делать будет нечего. drinks
          А. Привалов
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:37
            Цитата: А. Привалов
            Полностью с вами согласен. Если они своих так метелят, то чужим там уже делать будет нечего.

            Чужим там вообще делать нечего! yes drinks
            СРЦ П-15
            1. А. Привалов Вчера, 18:40
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: А. Привалов
              Полностью с вами согласен. Если они своих так метелят, то чужим там уже делать будет нечего.

              Чужим там вообще делать нечего! yes drinks

              Вы что, действительно верите сообщениям тамошнего официоза, что какой-то американский гражданин смог под носом у местной охранки организовать 96 бунтов? lol
              А. Привалов
              1. СРЦ П-15 Вчера, 18:45
                Цитата: А. Привалов
                Вы что, действительно верите сообщениям тамошнего официоза, что какой-то американский гражданин смог под носом у местной охранки организовать 96 бунтов?

                Фейсбук с Инстаграм вам в помощь! С их помощью можно организовать не одну сотню бунтов! Недаром власти Ирана временно их заблокировали.
                СРЦ П-15
                1. А. Привалов Вчера, 19:12
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Фейсбук с Инстаграм вам в помощь! С их помощью можно организовать не одну сотню бунтов! Недаром власти Ирана временно их заблокировали.

                  В стране, где "тишь и гладь да божья благодать" через Фейсбук с Инстаграммом можно организовать тысячные выступления?
                  "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"(с)
                  А. Привалов
                  1. мерцание Вчера, 19:29
                    "тишь и гладь да божья благодать"
                    Это в какой сейчас стране? В Биномо?
                    мерцание
                  2. APASUS Вчера, 20:41
                    Цитата: А. Привалов
                    В стране, где "тишь и гладь да божья благодать" через Фейсбук с Инстаграммом можно организовать тысячные выступления?

                    Вы не чего не путаете ?
                    APASUS
    3. Дормидонт Вчера, 14:39
      Сдаётся мне, мил человек, возжелали пошутить, но что-то помешало вам это сделать
      Дормидонт
    4. Spartanez300 Вчера, 14:46
      Видать деньги поступили на счет и не малые от заокеанских друзей .
      Spartanez300
    5. Мар.Тира Вчера, 15:06
      Есть такая золотая пословица-Молчание-золото!Он похоже ею пренебрёг.
      Мар.Тира
      1. Геркулесыч Вчера, 16:02
        Спрасила не по пацански а серьезно
        за базар у Нежада местная братва! wassat
        Геркулесыч
    6. Андрей К Вчера, 16:21
      Цитата: Глядя Петрович
      ...Да, цирк в Иране настоящий.
      ...Прямо разрыв шаблонов для наших скрепоносцев...

      Статья посвящена Ирану, а Вы каких-то Ваших скрепоносцев приплели...
      Батенька, это называется флудом - сиречь уводом беседы с заявленной темы hi
      Андрей К
    7. Саша Крымский Вчера, 16:22
      Интерестно!
      Повесят или расстреляют , за заслуги перед отечеством?
      Саша Крымский
      1. Саша Крымский Вчера, 16:32
        https://youtu.be/1VaU1E3Avog
        Саша Крымский
      2. Геркулесыч Вчера, 16:44
        Сошлют в Израиль на ПМЖ !!! wassat И дадут звание ефрейтора ЦАХАЛ! !! wassat
        Геркулесыч
        1. ALEA IACTA EST Вчера, 17:01
          И дадут звание ефрейтора ЦАХАЛ! !!

          Забивание камнями гуманнее. what
          ALEA IACTA EST
    8. андрон-30 Вчера, 17:40
      а каких таких пиченюшках говоришь уважаемый , тут таким печеньем пахнет ,мама не горюй.
      андрон-30
    9. мерцание Вчера, 18:21
      Ахмадинежад, кстати, пришел к власти как раз в тот момент, когда матрасникам очень нужен был злобный Иран, чтобы подвести его под санкции. Да и развитие ядерной программы при нем скорей замедлилась , чем ускорилась.
      За хотели же штаты в Египте вместо, вполне себе умеренного, Мубарека привести к власти "братьев мусульман". Вот и в Иране их на тот момент больше устраивал более радикальный президент.
      мерцание
    10. 79807420129 Вчера, 21:56
      Цитата: Глядя Петрович
      Про печеньки Ахмадинежада будут комменты?

      Будут Глядя как там тебя Петрович laughing
      Цитата: Глядя Петрович
      Да, цирк в Иране настоящий

      Цирк да и только
      Цитата: Глядя Петрович
      . Самого упоротого антизападника

      Это точно,кому ты так упорото лижешь арестовали.Веришь нет,сам в шоке belay
      Цитата: Глядя Петрович
      Прямо разрыв шаблонов для наших скрепоносцев

      Поцелуй нежно в попу западенцев. tongue
      79807420129
  2. Дормидонт Вчера, 14:38
    Уж как-нибудь иранцы между собой разберутся. Без свертоносной помощи от общечеловеков
    Дормидонт
  3. VAGNER Вчера, 14:44
    Всех будут покупать и России нужно быть очень внимательной и осторожной...!
    Иран пытаются купить и компраматы выложить ..Иран-Россия-Сирия , эту цепочку будут рвать запад злобно и цинично! Держаться нужно..
    VAGNER
    1. vadsonen Вчера, 15:23
      Всех будут покупать и России нужно быть очень внимательной и осторожной...!

      Российскую элиту покупать не требуется - они сами себя продадут (уже продали).
      vadsonen
      1. Doliva63 Вчера, 17:23
        Альфа-банк, например?
        Doliva63
        1. мерцание Вчера, 18:25
          Альфа-банк никогда российским (с т.з. проводимой им политики) не был.
          мерцание
  4. Горный стрелок Вчера, 14:47
    Светлые эльфы могут отдыхать... Иран им "не достать" ни так, ни эдак... Пока. А там видно будет.
    Горный стрелок
    1. Karabin Вчера, 15:51
      Цитата: Горный стрелок
      Иран им "не достать" ни так, ни эдак...

      Где то я подобное уже слышал. Ирак - это вам не Сербия. Ливия - это вам не Ирак. Сирия - это вам не Ливия.
      Karabin
  5. VAGNER Вчера, 14:48
    Интересно почему в Израиле нет всяких митингов протестов и т.д....? Единный народ такой прям ..)))
    VAGNER
    1. Shahno Вчера, 14:57
      Ну почему, есть забастовки, они организованы и не носят разрушительного характера.
      Shahno
    2. brigadir Вчера, 15:02
      Все время есть. Последнее время каждую субботу - против коррупции.
      Но к смене власти насильственным путем (революции) это не приведет. На следующих выборах надо проголосовать правильно. Вот и все.
      brigadir
      1. sir_obs Вчера, 15:08
        Самое главное, есть кому подсказать, как правильно голосовать
        sir_obs
      2. Васян1971 Вчера, 16:55
        Цитата: brigadir
        Все время есть. Последнее время каждую субботу - против коррупции.

        А шо, у вас КОРРУПЦИЯ? Михеля Саакашвили н-нада?
        Васян1971
    3. хрыч Вчера, 15:12
      Цитата: VAGNER
      нет всяких митингов протестов

      Хасиды - дезертиры постоянно бунтуют
      хрыч
      1. андрон-30 Вчера, 17:54
        родня отдыхали в Израиле , вернулись буквально на днях , говорят что там нет такого , ну и типо это заказ тв , вопрос кто-то в Ирусалиме сейчас есть ? отпишитесь , если не трудно .
        андрон-30
        1. А. Привалов Вчера, 19:49
          Цитата: андрон-30
          родня отдыхали в Израиле , вернулись буквально на днях , говорят что там нет такого , ну и типо это заказ тв , вопрос кто-то в Ирусалиме сейчас есть ? отпишитесь , если не трудно .

          Я из Иерусалима. Тут всё тихо.
          Это было уже месяца два назад. На самом деле, всем учащимся религиозных учебных заведений предоставляется отсрочка от призыва. Учатся они почти всю жизнь. Так тут заведено. Ну, не желают они в армии служить, а хотят Г-споду молиться. Нужно пойти в военкомат и оформить отсрочку. Кто-то вовремя не сделал. Его военная полиция замела, как уклоняющегося от службы. В его защиту весь район религиозный поднялся. Мол, за веру чел пострадал. Ну, и началось. В израильском обществе на этот счёт нет единого мнения. С одной стороны, толку от этих ребяток в армии с Гулькин нос, а с другой -- хотелось бы девушек от службы в армии освободить.
          А. Привалов
          1. SOF Вчера, 23:28
            Цитата: А. Привалов
            хотелось бы девушек от службы в армии освободить.

            ...и это правильно...
            Не чего женщинам в танках делать...
            ...им нужно людей воспитывать, да так, чтоб танков .... не было.
            SOF
    4. Tiras Вчера, 15:14
      Есть Израиле митинги и протесты.

      Просто в стране демократия и если народ хочет, он может сменить правительство путем выборов..

      А в Иране и некоторых других странах народ не имеет права выбора, что выливается в жёсткие митинги и протесты и на которых убивают людей, людей которые хотят иметь выбор, иметь возможность сменить правительство.

      Канцлер Германии сидит на своём месте уже очень долго, но её выбирают, она не взяла пост силой и не удерживает его силой.

      Обама пытался повлиять на выборы в Израиле (это согласно выводам конгресса США) спонсоровав через белый дом организации, которые пытались разными способами повлиять на общественное мнение в Израиле и скинуть сегодняшнего премьер министра Израиля , но не смог.

      Конечно нет не чего приятного, когда лезут в и так демократическую страну, где народ и так может сделать выбор.

      А вот касательно таких стран как Иран - народ выбрать не может и есть два выхода - либо переворот изнутри, либо при помощи, например, стран запада, США.

      Можно конечно ничего не делать и ждать пока рванет само, но проблема в том, что Иран тоже играет не по правилам. Например, террористам Хизбалла даёт около миллиарда долларов в год на террор и прочее. Спонсирует беспорядки в других странах итд. Десятки миллиардов уходят у Ирана на дестабилизацию в других странах.

      Вот и возникает вопрос - если Иран может лезть в другие страны , то чему удивляться, что США лезут туда, чтобы скинуть тех, кто сам лезет куда не надо winked
      Tiras
      1. Васян1971 Вчера, 17:03
        Цитата: Tiras
        Канцлер Германии сидит на своём месте уже очень долго, но её выбирают, она не взяла пост силой и не удерживает его силой.

        Хитрость и интриги. В ГДР научилась, под руководством КГБ, надо думать.

        Цитата: Tiras
        Обама пытался повлиять на выборы в Израиле (это согласно выводам конгресса США) спонсоровав через белый дом организации, которые пытались разными способами повлиять на общественное мнение в Израиле и скинуть сегодняшнего премьер министра Израиля

        А где израсанкции в таком случае? Где шум на весь мир? Почему ООН не подключили?
        Цитата: Tiras
        Вот и возникает вопрос - если Иран может лезть в другие страны , то чему удивляться, что США лезут туда, чтобы скинуть тех, кто сам лезет куда не надо

        Ошибочка или очепятка! Иран и США в этой фразе надо поменять местами.
        Васян1971
    5. мерцание Вчера, 18:33
      Ну так там образцово-полицейское государство, что, наверное, и правильно в данной ситуации. Площади Тяньаньмэнь там никогда не будет - загасят сразу, в зародыше, мне кажется, что там даже дергаться никто никогда не будет stop
      мерцание
  6. Лексус Вчера, 14:49
    Экс-президент Ирана арестован за «подстрекательство к беспорядкам»

    Какая-то эпидемия у всех "экс" наблюдается. Как только с должности соскочил, так язык развязывается. Американские экс-послы, Саркози, Бондарев и другие. На пенсии скучно?
    Лексус
    1. Tusv Вчера, 15:31
      Цитата: Лексус
      Гори гори моя свеча

      Доктор прописал свечи и показал как это делается. Жена делает то же самое, а Муж замечет у тебя одна рука на плече, у доктора две. Как ейто понимать
      Все. Народ. Перехожу на эту гадость, что зовется коровьем молоком. Завтра на работу crying
      Tusv
    2. мерцание Вчера, 19:33
      laughing Ну дык, только Иван Ильич каким то странным образом на Шендеровича похож? belay
      мерцание
  7. андрон-30 Вчера, 15:55
    честно поражен ,Иран конечно не область демократии и прочие примочки . НО ГОСПОДА , ГРАЖДАНЕ , ТОВАРИШИ .если по каждому повышению цен мы начнем громить и ломать чёйото имущество , то вопрос нужна нам такая демократия ? если да то зачем ?
    андрон-30
    1. DEZINTO Вчера, 16:52
      Наверное просто периодически всем становиться скучно, люди хотят движухи, пофигу по какому поводу, лишь бы бегать, прыгать, поджигать машины и что-нибудь орать в небо.... recourse
      Орать друг на друга, друг друга в чём то обвинять.....При этом всё это приводит просто к бесконтрольному хаосу....
      Грустно это всё...но люди...есть люди recourse
      DEZINTO
  8. Karabin Вчера, 16:40
    Дорулились пламенные исламские революционеры до бунта. В любой стране, при любом режиме, власть и только власть есть главный источник беспорядков. Доброхоты с деньгами и керосинчиком из-за бугра лишь используют ситуевину в свою пользу, как говорится, сам Аллах велел. Умная и сильная власть делает выводы и устраняет причины бунта. Неумная и сильная укрепляет крышку котла, пока не рванет по настоящему. Неумная и слабая просто бежит.
    Karabin
  9. polpot Вчера, 16:42
    Троцкиско - Зиновьевский блок на лицо ,типичный враг народа исходя из тамошних реалий
    polpot
  10. Саша Крымский Вчера, 16:49
    Цитата: Геркулесыч
    Сошлют в Израиль на ПМЖ !!! wassat И дадут звание ефрейтора ЦАХАЛ! !! wassat

    Это значит понизят в звании с полковника ЦАХАЛ до ефрейтора?
    И отправят на пенсию?
    Саша Крымский
    1. Саша Крымский Вчера, 16:56
      Лучше пусть повесят , а то в Израиле на пенсии растолстеет от фиников, и ни дай Б-г сахарный диабет. Пожелейте перса .! Не мучайте.
      Саша Крымский
      1. андрон-30 Вчера, 18:13
        абсалютна не важно куда или кудой направят или выправят товарищя или не совсем ццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц
        цццццццццццццццццццццццццццц
        андрон-30
        1. askort154 Вчера, 19:14
          андрон-30...абсалютна не важно куда или кудой направят или выправят товарищя или не совсем цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц


          .... и ...очередная пустая бутылка, покатилась по кафельному полу..ццц. .. тормози ! wink
          askort154
  11. Комментарий был удален.
  12. А. Привалов Вчера, 23:04
    Адвокат Ахмадинежада опроверг сообщение о его аресте.
    Сообщения о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности. Об этом заявил адвокат бывшего иранского лидера Адель Хейдари, сообщает портал Erem news со ссылкой на иранское информационное агентство ILNA.
    А. Привалов
  13. nov_tech.vrn Сегодня, 00:13
    арест уже опровергли, что за дела, почему нас ВО регулярно кормит непроверенными сведениями, что иммунитет проверяют или сами потеряли!
    nov_tech.vrn
Картина дня