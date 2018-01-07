02:57 08 января

Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в провинции Идлиб

Сирийские правительственные войска и их союзники освободили от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб, передает РИА Новости.



Сирийская армия взяла под контроль стратегически важное поселение Синджар,
сказал агентству осведомленный источник.


По словам собеседника, помимо Синджара «террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень».

Он пояснил, что поселение является стратегически важным пунктом, потому что там располагался крупный оплот «ан-Нусры». Кроме того населенный пункт находится всего лишь в 15-ти километрах от военной авиабазы Абу-Духур.

Ранее поддержку войскам, наступавшим в направлении Синджара, оказала российская авиация.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. VAGNER Вчера, 15:03
    Если коротко, то идет зачистка Сирии..Самая трудная часть операции! Удачи вам мужики храни вас Аллах!
    VAGNER
    1. Тралл Вчера, 15:05
      Первый космонавт из Ан-Нусры smile

      Видео времён штурма военного училища в Алеппо.
      Тралл
      1. Tusv Вчера, 15:14
        А как же . На бочку с порохом %. Этих деятелей до праха
        Не вот . жертвы аборта. Но ничего. Завтра закончится Зимние каникулы и кирдык башка особо умным
        Tusv
      2. хрыч Вчера, 15:26
        Цитата: Тралл
        Первый космонавт из Ан-Нусры

        Это суборбитальный полет, не вышел на первую космическую скорость
        хрыч
        1. Тралл Вчера, 15:33
          Цитата: хрыч
          Это суборбитальный полет, не вышел на первую космическую скорость

          Ну гурий то, наверняка, увидел.
          Тралл
          1. хрыч Вчера, 15:37
            Цитата: Тралл
            Ну гурий то, наверняка, увидел.

            хрыч
        2. RASKAT Вчера, 15:38
          Вторая ступень не включилась, wassat
          RASKAT
          1. хрыч Вчера, 15:43
            Цитата: RASKAT
            Вторая ступень не включилась

            коричневый двигатель не вышел на расчетную мощность
            хрыч
      3. мерцание Вчера, 16:10
        Квадрокоптер ... солнечные батареи не раскрылись recourse
        мерцание
    2. сибиралт Вчера, 15:12
      Надо бы начать с того, а сколько всего в провинции Идлиб есть стратегически важных поселений. До сотни или более? Не то не совсем понятна значимость этого военного достижение. recourse
      сибиралт
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 15:19
        Очередной эль-мухосраNск fellow взят. Впереди ещё много славных побед! В следующем сезоне самого эпичного реалити шоу нас ждут очередной победоносный вывод войск и укрепление позиций потомственного легитимного президента Асада
        Аристарх Людвигович
        1. Тралл Вчера, 15:31
          Продолжайте вести наблюдение.
          Тралл
      2. Тралл Вчера, 15:21
        Цитата: сибиралт
        Не то не совсем понятна значимость этого военного достижение.

        А Вы представьте(чисто гипотетически), что в освобожденном селении проживает Ваша семья, и все встанет на свои места. А вот у некоторых бойцов САА там реально живут родные и близкие.

        Семья Амджада Ганема думала, что он погиб в Алеппо 4 года назад. Сегодня он вернулся домой.
        На фотографии он и его мать.
        Тралл
      3. мерцание Вчера, 16:12
        А сколько ступенек в лестнице? Ну и как бы каждая важна для следующего шага
        мерцание
      4. Dreamboat Вчера, 16:53
        Да, есть в России под Курском деревушка с названием Прохоровка, сколько таких еще, а после победы под этой были взяты Варшава и Берлин...
        Dreamboat
      5. ПалБор Вчера, 17:40
        Цитата: сибиралт
        Надо бы начать с того, а сколько всего в провинции Идлиб есть стратегически важных поселений. До сотни или более? Не то не совсем понятна значимость этого военного достижение. recourse

        Открывается дорога на авиабазу Дахур и перспективы к завариванию ох какого объёмного и вместительного котелка процентов на 25 Идлиба.
        ПалБор
    3. Deniska999 Вчера, 15:31
      Там каждый холм "стратегический"....
      Deniska999
    4. антивирус Вчера, 17:51
      самое трудное будет-уговорить матерей отпускать детей одних в школы.
      это против радикалов( за светское образование) и против всего средневекового образа жизни. А гл- безопасность по всей стране( если ее считать как когда то САР)
      антивирус
  2. Сержант71 Вчера, 15:21
    Цитата: сибиралт
    Надо бы начать с того, а сколько всего в провинции Идлиб есть стратегически важных поселений. До сотни или более? Не то не совсем понятна значимость этого военного достижение. recourse

    Да ничего в этом поселение особого нет. Там наступление идёт вдоль ж/д на северо-восток, дабы использовать эту самую дорогу и отрезать группировку бармалеев на юго-востоке. Само поселение - деревня с населением около 1000 человек, там такие на каждом шагу.
    Сержант71
  3. Сомневающийся Вчера, 15:41
    Я не понял...Шойгу же сказал - освободили уже всю Сирию (три раза).
    И что, опять? belay
    Сомневающийся
    1. kush62 Вчера, 15:46
      Сомневающийся Сегодня, 15:41 Новый
      Я не понял...Шойгу же сказал - освободили уже всю Сирию (три раза).
      И что, опять? belay

      Освободили от ИГИЛ ( запрещена на территории России ) , а теперь от Нусры, а уж потом от Ашшамов, Асрамов и других. Там , как в стране 404, бандит на бандите. wink
      kush62
  4. Сомневающийся Вчера, 15:48
    Генералов не напасёшься на этих бармалеев, седня на Раме прочитал, опять минус 2, 5 сирийских генералов за неделю request
    Сомневающийся
    1. Тралл Вчера, 16:01
      Цитата: Сомневающийся
      Генералов не напасёшься на этих бармалеев, седня на Раме прочитал, опять минус 2, 5 сирийских генералов за неделю request

      Продолжайте вести подсчет, корнет. Мы скоро свяжемся с вами для вручения награды.
      Тралл
  5. Egorovich Вчера, 15:51
    Ну вот и славно!!! При взятии Абу-Духура очередной котел для басмачей практически будет обеспечен! Или смерть им, либо переправят в Идлиб. Неизвестно, что для бармалеев лучше?
    Egorovich
    1. Dreamboat Вчера, 16:55
      Их в Идлибе незря утрамбовывают, так расход ФАБов меньше....
      Dreamboat
      1. Egorovich Вчера, 18:12
        Вот именно для этого и сгоняют, что бы сгнобить в одном месте.
        Egorovich
  6. BAI Вчера, 15:53
    стратегически важное поселение

    Поселение не может быть стратегическим. Тактическим - да, в очень крайнем случае - оперативным, но стратегическим?
    BAI
  7. dojjdik Вчера, 15:57
    освободить страну от того чего нет фантазия конечно-никакого игил или там какой то нусры или еще каких то моджахедов нет и никогда не было поэтому нельзя победить того чего нет-есть проеврейские наемники которые воюют на бабло израильского правительства по сути это та же армия израиля ток наемная; поэтому чем раньше начнем воевать с израилем тем лучше
    dojjdik
    1. Тралл Вчера, 16:03
      Цитата: dojjdik
      поэтому чем раньше начнем воевать с израилем тем лучше

      Завтра же на работу, какая война с Израилем?
      Тралл
    2. Dreamboat Вчера, 16:58
      Ну так вы же уже начали.
      А про "тех, кого нет", предлагаю спрашивать на месте. Или хотя бы в Каире (туда снова есть регулярные рейсы)....
      Dreamboat
  8. Геркулесыч Вчера, 16:03
    sad "Качели, качели, лишь поскрипывают старые качели "! sad sad
    Геркулесыч
  9. Сержант71 Вчера, 21:36
    Наш БПЛА Орлан бармалеи толи сбили, толи сам упал, толи посадили недалеко от Хамы((( Фото даже выложили его. Кому интересно, инфа в группе ВК Военный осведомитель.
    Сержант71
    1. Голован Джек Вчера, 21:46
      Цитата: Сержант71
      Кому интересно, инфа в группе ВК Военный осведомитель

      Милейший, зачем вы постоянно сюда тащите грязь из этого... фейкомета?
      Вы там не в штате, часом?
      Голован Джек
  10. Сержант71 Вчера, 22:03
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Сержант71
    Кому интересно, инфа в группе ВК Военный осведомитель

    Милейший, зачем вы постоянно сюда тащите грязь из этого... фейкомета?
    Вы там не в штате, часом?

    Я выкладываю информацию, которую считаю нужной и интересной. В чём грязь? Есть чем опровергнуть? Милости просим. Да, в штате. И ещё я на госдеп работаю.
    Не нравится - не читайте,милейший.
    Сержант71
    1. Голован Джек Вчера, 23:12
      Цитата: Сержант71
      Есть чем опровергнуть?

      Не так. Хоть одно сообщение с этой помойки этого сайта подтвердилось?
      Цитата: Сержант71
      В чём грязь?

      В заведомом вранье, которое этот сайт размещает yes
      Цитата: Сержант71
      Не нравится - не читайте

      Не так. За информацию, которую разместили вы, вы же и отвечаете. Это, как бы, правильно.
      Размещая здесь фейки, вы становитесь... врунишкой, извините, и объективно работаете именно
      Цитата: Сержант71
      на госдеп

      Как-то так request
      Голован Джек
  11. Bob57 Сегодня, 02:36
    Слава Сирийской Армии !
    Bob57
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