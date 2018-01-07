Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в провинции Идлиб
Сирийские правительственные войска и их союзники освободили от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб, передает РИА Новости.
По словам собеседника, помимо Синджара «террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень».
Он пояснил, что поселение является стратегически важным пунктом, потому что там располагался крупный оплот «ан-Нусры». Кроме того населенный пункт находится всего лишь в 15-ти километрах от военной авиабазы Абу-Духур.
Ранее поддержку войскам, наступавшим в направлении Синджара, оказала российская авиация.
Сирийская армия взяла под контроль стратегически важное поселение Синджар,сказал агентству осведомленный источник.
По словам собеседника, помимо Синджара «террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень».
Он пояснил, что поселение является стратегически важным пунктом, потому что там располагался крупный оплот «ан-Нусры». Кроме того населенный пункт находится всего лишь в 15-ти километрах от военной авиабазы Абу-Духур.
Ранее поддержку войскам, наступавшим в направлении Синджара, оказала российская авиация.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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