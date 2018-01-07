Российский сенатор назвал «беспределом» иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины

Пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?

А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО,

Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике,