02:55 08 января

Российский сенатор назвал «беспределом» иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Брюсселя о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, передает канал RT.

Российский сенатор назвал «беспределом» иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины


Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.


Пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?
сказал Джабаров.

Он отметил, что «ЕС с 2014 года вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО».

А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО,
подчеркнул сенатор.

По его словам, даже в случае признания судом законности иска Москва должна отказаться от его исполнения.

Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике,
заключил Джабаров.

Напомним, Россия ввела запрет на импорт свинины в 2014 году после того, как в Польше и Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позже свинина была включена в продовольственное эмбарго, введенное Москвой в ответ на западные санкции.

Использованы фотографии: http://zseao.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 246

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  1. ФЕОДОР Вчера, 16:10
    Да выйдите из ВТО ! Делов то !
    ФЕОДОР
    1. 210окв Вчера, 16:12
      Нет,не выход.Вот выразить глубокую озабоченность,это да!Я не удивлюсь если будем платить..
      Цитата: ФЕОДОР
      Да выйдите из ВТО ! Делов то !
      210окв
      1. svp67 Вчера, 16:14
        Цитата: 210окв
        Вот выразить глубокую озабоченность,это да!Я не удивлюсь если будем платить..

        А главное, все это время будем возмущаться, грозить пойти в суд и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. "Отличная" позиция. А как же еще им поступать? Поведут иначе, на пользу России и еще одного нашего "сенатора", с "чемоданам налички" в стране ЕС задержат....
        svp67
        1. Hoc vince Вчера, 16:24
          Ну да, а завтра выйдем из ВТО, либералы будут скулить, что Путин нас изолировал от светлого запада.
          Hoc vince
          1. Тралл Вчера, 16:29
            Пусть ЕС кормит беженцев своей свининой.
            Тралл
            1. Голован Джек Вчера, 16:50
              Цитата: Тралл
              Пусть ЕС кормит беженцев своей свининой.

              Мусульман? belay
              Добрый Вы laughing
              Голован Джек
              1. Dedall Вчера, 18:05
                А почему нельзя?
                Dedall
              2. Татьяна Вчера, 18:13
                Вот как тут не вспомнить Сталина!
                Татьяна
                1. Татьяна Вчера, 18:17
                  Ведь про ВТО коммунисты предупреждали власть, но в ВТО РФ всё-таки вошла на неравных с Западом условиях! Кстати, не в пример КНР!
                  Как тут не вспомнить Сталина о корнях контрреволюции в СССР/РФ?!
                  Татьяна
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
                    2. Комментарий был удален.
                      1. Комментарий был удален.
                  2. Комментарий был удален.
                2. Иосиф Вчера, 23:25
                  Кирдык русским и Сталину
                  У ЕР в Думе включила в состав экстремистско-террористических организаций «Сталинскую Русскую Национал-Большевистскую Партию», освободившую мир от фашизма?
                  Где запрет сотни еврейских, нацистских, экстремистских и террористических организаций?
                  Бланк–ленинская иудо-большевистская партия уничтожила 196,4 млн. русских, почему ее нет в списках? Почему нет фашисткой партии «СПС–Правое дело–Роста», члены которой: гайдары, чубайсы, надеждины, станкевичи, кохи и т.д. призывают уничтожить 100 млн. русских, оставив в федерации 35-40 млн. для облуживания запада?
                  Сталинская РНБП не убила ни одного члена иной партии!
                  Сталина и РНБП спасли миллионы русских от истребления ленинскими иудо-большевиками и от голодомора, устроенного им в 20-30-х г.
                  Расследование СБУ было проведено в 2008 г по указанию Ющенко.
                  Отчет: «Израиль Палач Украины».
                  УЕК не поверил и провел свое.
                  Оба следствия совпали. Евреи признали вину.
                  В Федерации об этом не знают?
                  В Федерации такое следствие не проведено. Архивных данных и по гулагам и по голодомору у нее больше?
                  Это, попытка ЕР выгородить палачей?
                  Она препятствуют этому расследованию?
                  136 млн. русских не признают «Сталинскую РНБП» экстремисткой и уж тем более террористической. Это лож. Ее перепутали с Бланк-ленинской партией иудо-большевиков, от которой и спасла русских СРНБП.
                  Убить память о Сталине и его РНБ, это значит убить победу русского народа над фашистами в ВОВ 1941-1945 г.
                  Русские преклоняются перед этой партией.
                  Это проделки власти Федерации, Единой России и партий типа СПС-Правое дело-Роста грабившей в 90-х россиян.
                  Объявление СРНБП победивших фашизм в ВОВ 1941-1945 г террористической, это значить снизить роль русских и ее НБП в победе ВОВ. Если это справедливо, то что такое не справедливость
                  В федерации осталось 111 млн русских: 66 млн(по солженицину) + 27млн (ВОВ 1941-1945г. евреи Гитлер, Гебельс, Гимлер, сформировали 15-ть еврейских эсэсовских и вермахтских дивизий) + 13млн (голодомор евреи его признали своим искусственном деянием) + 90,4 (три еврея уничтожили союз в нем проживала 201,4 млн русских.- 111 федерация прерпись 2010г) = 196,4 млн русских уничтожено
                  План Бланка-ленина уничтожить Россию и истребить 9/10 так называемых великодержавных русских. Практически удался. После распада Федерации останется 30-40 млн. русских 100млн. исчезнут, как исчезли 90,4 млн после распада Союза
                  Иосиф
                  1. KaPToC Сегодня, 00:51
                    Цитата: Иосиф
                    Бланк–ленинская иудо-большевистская партия уничтожила 196,4 млн. русских

                    Аппетит приходит во время еды???
                    KaPToC
            2. частное лицо Вчера, 16:53
              Тралл Сегодня, 16:29 ↑ Новый
              Пусть ЕС кормит беженцев своей свининой.
              Во ты пошутил. Я с бы посмотрел что стало бы с ЕС если бы на пунктах размещения этих беженцев стали кормить похлёбкой из свинины и бутербродами с салом.
              частное лицо
            4. mihey Вчера, 17:13
              Точно! Только не надо никому говорить, что это свинина годика 1,5-2... какое удовольствие можно испытать от такого ожидания :)
              mihey
            5. ФЕОДОР Вчера, 18:33
              good Блеск ! Так и ответить !
              ФЕОДОР
            6. лесовозник Вчера, 20:30
              Цитата: Тралл
              Пусть ЕС кормит беженцев своей свининой.

              Абсолютно согласен - свинья не корова - весной родилась - осенью завалил, а свиноматка плодится не хуже крольчихи))), так что наши свиноводы быстро восполнят недостаток свинины, и да, слово " беспредел" на еврогейязык не переводится , так что зря этот тип воздух сотрясает.
              лесовозник
          2. ПалБор Вчера, 17:01
            Цитата: Hoc vince
            Ну да, а завтра выйдем из ВТО, либералы будут скулить, что Путин нас изолировал от светлого запада.

            На то,что скулят либералы,плевать всем,даже либералам,лишь бы гранты выделяли.
            А вот насчёт задержания сенатора - это да.Сенатор сенатору глаз не выклюет,тем более платить не из своих.
            Вон как орали:"No Russia!No Games!"И-и-и?Жуков ходит месяц гордый и рассказывает как он от всей России извинения принёс.
            Не могу уже...Такая стыдобень...Особенно,когда на наши властные самодовольные рожи посмотришь.
            ПалБор
          3. Гардамир Вчера, 18:02
            либералы будут скулить
            Что вы так боитесь либералов?
            Гардамир
            1. Hoc vince Вчера, 19:31
              Нет. Просто зная их, все время хочется срочно принять душ.
              Hoc vince
              1. Гардамир Вчера, 19:49
                хочется срочно принять душ.
                пофик. Мусорщик тоже пачкается, но после него чисто.
                Гардамир
          4. Васся Вассин Вчера, 19:30
            С чего это либералы будут скулить на своего предводителя?
            Васся Вассин
        2. Оверлок Вчера, 23:58
          Это не первый «свиной» иск Евросоюза к России. В августе 2016 года ВТО поддержала иск ЕС в связи с введенным Россией эмбарго, касающегося ограничения на импорт из стран Евросоюза свинины, субпродуктов и живых свиней. Основанием для претензий в Брюсселе посчитали то, что введенные Россией ограничения не соответствуют стандартам Международного бюро эпизоотии и требованиям ВТО по санитарным мерам. В ВТО считают, что «незаконное» российское эмбарго ударило прежде по фермерским хозяйствам Германии, Дании и Нидерландов. При этом в ВТО «забывают», что Москва ввела ограничения на поставки свинины и ряда других продуктов из стран ЕС в ответ на антироссийские секторальные санкции Евросоюза, введенные еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

          Как указывает газета Politico, «руководство Евросоюза усиливает давление на Россию в битве зеркальных санкций, и дело о финансовом взыскании с Москвы получило ход благодаря содействию ВТО, считающей неправомерным запрет на импорт свинины из ЕС».

          Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза еще в 2014 году, когда в Польше и Литве были зафиксированы случаи африканской чумы свиней. Тогда же свинина была включена в рамках эмбарго в список запрещенных к ввозу продуктов.

          В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер организации. Россия подала апелляцию, но та была отклонена Арбитражным судом.

          Осенью 2017 года Москва расширила продуктовый «черный список», запретив ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран, присоединившихся в свое время к антироссийским санкциям.

          «Таким образом Москва закрыла «серые» каналы поставок, использовавшиеся для ввоза одних товаров под видом других и наносивших ущерб отечественным производителям», — цитирует РИА Новости вице-премьера Аркадия Дворковича.

          Согласно открытым данным, до введения эмбарго импорт из ЕС составлял в 2012 году 227,6 тысячи голов на сумму 78,7 миллиона долларов, или 98 процентов от общего их импорта, в 2013 году — 29,5 тысячи голов на сумму 23 миллиона долларов, или 36 процентов от общего объема импорта.+

          Каким будет окончательное решение международного арбитража, и вернется ли в Россию европейская свинина, эксперты предсказать не берутся. Однако большинство из них склоняется к мнению, что перспективы возвращения европейской свинины на российский рынок пока остаются «под вопросом». Даже если Арбитражный суд решит, что Россия нарушила какие-то внутренние правила ВТО, у Москвы останется возможность подать апелляцию на это решение, и выиграть следующий суд.
          Оверлок
        3. Nick Сегодня, 00:23
          Цитата: 210окв
          Нет,не выход.Вот выразить глубокую озабоченность,это да!Я не удивлюсь если будем платить..

          Цитата: svp67
          А главное, все это время будем возмущаться, грозить пойти в суд и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. "Отличная" позиция. А как же еще им поступать?

          Прекратите истерику! Ведете себя как экзальтированные институтки. Выпейте брому, авось поможет с нервами.
          Еще ничего не произошло, а вы уже путинслил орете! Поживем -увидим, увидим - обсудим.
          Nick
          1. Кент0001 Сегодня, 01:46
            ..так-то да, мы уже много чего насмотрелись.
            Кент0001
      2. Идущий Вчера, 16:16
        Статья не дает полной информации , но Европу надо ставить на место.
        Идущий
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:19
          иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины
          Сегодня, 16:08
          "альтернативное мышление..." fool
          андрей юрьевич
        2. Геркулесыч Вчера, 16:34
          Идущий hi -Европу надо ставить ра-ком, и давно уже! Как минимум, с путча в Киеве!
          Геркулесыч
          1. Masya Masya Вчера, 18:19
            Витальевич, приветик! love
            Цитата: Геркулесыч
            Европу надо ставить ра-ком, и давно уже!

            Так европа, перед штатами, в этой позе уже давно... и разогнуться ей не дают...
            избушка, избушка, всань к лесу задом ко мне передом, крутится как волчок... lol
            Masya Masya
          2. лесовозник Вчера, 20:38
            Цитата: Геркулесыч
            Идущий hi -Европу надо ставить ра-ком, и давно уже! Как минимум, с путча в Киеве!

            Да она давно так стоит - два пользователя её употребляют - эрдоган и трамп( ранее макака из барака) вертолётом - орально и анально, нам надо просто указать им ( гейропейцам) их место которого они заслуживают
            лесовозник
        3. Кент0001 Сегодня, 01:47
          А подскажите,ну вот как европу на место можно поставить?
          Кент0001
      3. новичок Вчера, 16:18
        Дмитрий, с Рождеством Хрихтовым! не, платить не будем. наши думают выставить встречный иск за потери, а это уже многократно больше чем требует европа. но, в любом случае Россия платить не собирается, вплоть до выхода из вто. инфа: РИА новасти.
        новичок
        1. andrej-shironov Вчера, 16:50
          Уважаемый Новичок! Я бы на вашем месте не был так уверен что Россия не будет платить. Впрочем, поживём увидим.
          andrej-shironov
          1. новичок Вчера, 17:01
            я почему то уверен и не только я. а полагаете РФ выплатит 1,4млд. за первый год 1.4 15 за каждый последующий? вы понимаете, что это прицидент, за которым вообще последует иск за наши контрсанкции, от которых европа потеряла свыше 50млрд.
            новичок
            1. andrej-shironov Вчера, 17:04
              Это действительно прецедент, а в Европе, в большинстве стран англосаксонское право, как все знаю, основанное как раз на прецедентах. Так что скоро будет второй акт марлезонского балета. Увы, на нынешняя власть сделал слишком много просчётов.
              andrej-shironov
              1. новичок Вчера, 17:28
                вторая часть будет наш контр иск. повоюем за наши интересы.
                новичок
                1. andrej-shironov Вчера, 17:53
                  Я ж и говорю, поживём-увидим! Хотя если честно не верю.
                  andrej-shironov
              2. Nick Сегодня, 00:28
                Цитата: andrej-shironov
                Увы, на нынешняя власть сделал слишком много просчётов.

                Я бы на вашем месте не говорил так уверенно на счет просчет... bully
                Nick
      4. cariperpaint Вчера, 16:25
        вы примерно себе представляете сколько сил и средств было вложено что бы туда войти? и сколько после выхода придется потратить что бы от их норм отойти? иногда лучше промолчать . про то как вырастут пошлины после того соответсвенно и цены я вообще молчу
        cariperpaint
        1. Комментарий был удален.
          1. Голован Джек Вчера, 16:34
            Цитата: новичок
            ... шли бы вы, на РИА новости

            good от души послали good
            Голован Джек
            1. новичок Вчера, 16:36
              стараюсь не нагнетать, Рождество всё таки, но какой привет такой и ответ.
              новичок
        2. Комментарий был удален.
        3. sabakina Вчера, 17:41
          cariperpaint Сами то поняли чё написали? Какие средства? И мы чё? Как Великобритания, состоим в ЕС, чтобы платить за выход? fool
          sabakina
        4. Гардамир Вчера, 18:04
          сколько сил и средств было вложено что бы туда войти?
          Стандартная методичка. недавно это звучало, как спортсмены тренировались.
          Гардамир
        5. Dedall Вчера, 18:11
          Китай в ВТО не состоит, а наш народ по своей основной массе пользуется товарами оттуда. Для москвичей это может и будет проблемой. И вообще, я думаю, что выход простимулирует наше производство.
          Dedall
          1. Офицер запаса Вчера, 18:56
            Цитата: Dedall
            Китай в ВТО не состоит, а наш народ по своей основной массе пользуется товарами оттуда. Для москвичей это может и будет проблемой. И вообще, я думаю, что выход простимулирует наше производство.


            Китай официально стал членом ВТО 11 декабря 2001 г. За это время Китай вышел на первое место в мире по объемам экспорта, на второе место по объемам импорта, стал второй по величине экономикой мира и занимает второе место в мире по объему использованных иностранных инвестиций.
            ВТО – всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Только это инструмент работать должен, а не лежать на складе мертвым грузом.
            Офицер запаса
            1. Кент0001 Сегодня, 01:50
              Это Вы про Китай.., но не про нас. Так что нам не светит...по определению. Особенно с нашими горе-чиновниками.
              Кент0001
        6. Nick Сегодня, 00:32
          Цитата: cariperpaint
          сколько после выхода придется потратить что бы от их норм отойти? иногда лучше промолчать . про то как вырастут пошлины после того соответсвенно и цены я вообще молчу

          На нефть и газ? Это главная продукция нашего экспорта. Пусть повышают. Им же и платить.
          Nick
      5. To be or not to be Вчера, 17:01
        Нет нет .предъявить счет ЕС и его лидерам отдельно за потерю от незаконных европейских санкций (нет решения ООН) за физические потери .за потери в имидже .моральный ущерб..
        To be or not to be
      6. Amper Вчера, 17:13
        Правильно! У "нас" там тысячи счетов, недвижимость,бизнес,дети,"родина"!!!
        Надо понять.. и извиниться! Перегнули с бодуна!
        Amper
      7. антивирус Вчера, 17:47
        поздно батенька. всё слили .
        подвязали несколько процессов к СП2 и др энерго проектам.
        зажать Газпром ради др отраслей -- это потеря лица.
        антивирус
    2. сибиралт Вчера, 16:54
      А санкции без совбеза ООН разве законные? Но что - то мы не обратились даже в рекомендательный суд ООН против этого беспредела. Похоже он кому то выгоден. Или этот же российский, так называемый "сенатор", не лоббировал вступление России в ВТО?
      сибиралт
    3. Маз Вчера, 16:59
      Для варваров правил не существует. Ни в политике, ни в экономике,
      Маз
      1. Nick Сегодня, 00:34
        Цитата: Маз
        Для варваров правил не существует. Ни в политике, ни в экономике,

        Ну дык, с волками жить - по волчьи выть.
        Nick
    4. weksha50 Вчера, 16:59
      Цитата: ФЕОДОР
      Да выйдите из ВТО ! Делов то !



      Хм... 12 лет лично мистер ВВП боролся именно за вхождение в него... Ну вот... Войти-то вошёл... А чтобы выйти, как в собачьей свалке, надо кого-то палкой по хребту охомячить... laughing

      P.S. И забить на все эти присужденные выплаты... Кое в чём и у США надо учиться... Национальные интересы должны преобладать над интересами "международного цивилизованного lol общества"...
      weksha50
      1. Кент0001 Сегодня, 01:53
        У США есть силы и возможности забить на все и на всех. А у нас?
        Кент0001
    5. Комментарий был удален.
    6. Иосиф Вчера, 22:54
      Это вопрос принципа и европейской наглости, которую надо не дожидаясь суда пресечь.
      Наглость фашистов США и фашистов Есесовких стран Германии переходит все границы. Они на распад Украины, на убийство Януковича и агрессию после распада оставшейся территории против независимых стран Новороссии, выделяю: США - 10.0 млрд. дол. и смертоносное оружие, ЕСесовские страны Германии - 5,3 млрд евро на убийство детей, женщин и стариков Донбасса.
      Эти кровожадные настолько наглы и подлы, что наложив на Россию санкции, подают на нее в суд за то, что она, наложила ответные санкции до 31.12.2020 г (пока да 31 12 2018) и не покупает протухшее, специально зараженное поляками всякой микрофлорой мясо, которое не покупает ни одна страна мира, потому что не хочет, чтобы ее население подыхало от этой заразы напичканной еще и анаболиками и тяжелыми металлами.
      Омерзительней чем эти страны: США и Германия в мире нет.
      Надо вообще разорвать с ними все экономические связи и может действительно выйти из ВТ\О. Наглость высшей степени. Плати за все что нам они подсовывают, как третьесортной голодной стране.
      Своему населению подсовывайте дерьмо. Оно у вас свинячье, все сожрут, как свиньи. Нет чтобы отменить санкции, попросить прощение за Донбасс и свое хамство, они еще и в суд подают. Надо выложить им иск млрд. на десять за отказ покупать нашу продукцию. И потом куда вы иск подаете если мы не признаем никакой суд Гааги.
      Иосиф
    7. Лексус Сегодня, 00:38
      [quote][Да выйдите из ВТО ! Делов то !/quote]
      Да не! ВЫ ВОЙДИТЕ В ВТО, ОТКУДА ОНИ ПРИВЫКЛИ!
      Лексус
  2. 210окв Вчера, 16:10
    Надо было думать прежде чем вступать в ВТО и принимать обязательства связанные с европейскими "институтами"..
    210окв
    1. Идущий Вчера, 16:18
      Надо зеркальные иски подавать , а то у нас юристов много , а толку мало , по поводу ВТО вообще была ошибка.
      Идущий
      1. Kurare Вчера, 16:29
        Цитата: Идущий
        Надо зеркальные иски подавать, а то у нас юристов много, а толку мало

        Именно этим и надо заниматься, а не...
        На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?
        ...плакаться на уровне "а нас то за что?" Подсчитать убытки кредитных институтов и выдвигать встречный иск.
        "Нет дыма без огня" - это стоит усвоить и в ЕС и в ВТО.
        Kurare
      2. andrej-shironov Вчера, 16:51
        Дык один у нас юрист аж премьер-министром работает и Путина устраивает.
        andrej-shironov
      3. Amper Вчера, 17:15
        Судилась овца с волками..
        Amper
      4. sabakina Вчера, 17:46
        Категорически согласен, юристов у нас как собак уличных, а думать не кому. Про работать я вааще молчу...
        sabakina
      5. Кент0001 Сегодня, 01:55
        Нашм юристы либо бездарны и не образованы, либо обслуживают не наши интересы. История с МОК и ВАДА Вам в помощь.
        Кент0001
    2. Офицер запаса Вчера, 16:47
      Можно сколько угодно ругать ВТО, но это достаточно развитая структура в части организации текущей работы. Высший орган – Конференция, которая собирается раз в два года. Но там есть и генеральный совет, который отвечает за текущую работу организации, и специализированные комитеты, которые контролируют соблюдение принципов ВТО. Любые санкции – нарушение принципов ВТО. Может я что-то упустил, но я не помню никаких заседаний Конференции по рассмотрению обращений России по нарушению ее прав в этой организации. И что-то как-то не слышно об активной позиции наших представителей по отстаиванию интересов страны.
      Очень похоже на историю с нашими спортсменами и спорткомитетами. Когда молчание – хоть какая-то гарантия для господ чиновников, что при проверках не вскроются весьма неприглядные факты в отношении их самих.
      Механизмы отстаивания интересов нашей страны есть в ВТО. Вот только у меня сложилось впечатление, что ими наши представители не пользуются.
      Офицер запаса
      1. andrej-shironov Вчера, 17:05
        А вот у меня сложилось впечатление, что наши власти вообще ничем не пользуются, зарабатывают бабло и всё.
        andrej-shironov
      2. sabakina Вчера, 17:53
        Лёша, хорошо сказал! good Я так не могу. feel
        sabakina
        1. Офицер запаса Вчера, 19:18
          Приветствую, Вячеслав! Рад, что тебе фраза понравилось, вот только печально все это. Я уже неоднократно говорил, что ВТО - это всего лишь инструмент. Он работать должен, а для этого руки у мастера должны расти из плеч, а не из другого места. А получается - купили молоток, положили на почетное место в квартире и гостям показываем. А вот то, что им еще можно гвозди забивать и на этом деньги зарабатывать - никак не доходит.
          Офицер запаса
      3. Кент0001 Сегодня, 01:56
        Вот и я о том же.
        Кент0001
  3. новичок Вчера, 16:12
    да это не просто беспредел. на голову сели, ноги спустили. пора потихоньку выходить из евро институтов.
    новичок
    1. svp67 Вчера, 16:16
      Цитата: новичок
      да это не просто беспредел. на голову сели, ноги спустили.

      А кто им это позволил? Уж не такие ли "сенаторы"? Имеющие миллиарды, в нарушении требований Президента, за границей и именно на территориях стран ЕС. Им просто не выгодно делать, что то для пользы России и во вред ЕС.
      svp67
      1. новичок Вчера, 16:26
        ну, для начала: я с вами согласен. но. не надо всё валить на сенаторов. Виктор правильно отметил ниже, очень много мы “подмахнули“ и добросовестно исполняем. да и никто не ожидает, что легко будет отделаться от олигархата. это хорошо, что запад уже берегов не наблюдает. это даёт нам право отмахнуться от того, что помахнули когда то.
        новичок
    2. Идущий Вчера, 16:19
      Надо делать так как нам выгодно , а не исполнять добросовестно все что подмахнули в 90-е годы.
      Идущий
    3. Amper Вчера, 17:17
      Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ..В.! Пацаки чатланам на голову сели!
      Amper
    4. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  4. Ирек Вчера, 16:13
    Бесится Явропа , сломать нас решили...
    Ирек
    1. Gnefredov Вчера, 16:15
      Шикарное фото hi
      Gnefredov
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:20
        Цитата: Gnefredov
        Шикарное фото

        на хозяйку бы глянуть...и кого он кормить собрался-тоже.
        андрей юрьевич
        1. Gnefredov Вчера, 16:26
          Зачем?
          У нас супругой, аналогично. Дети уже взрослые (к вопросу - кого кормить) а жена у меня одна, нечего вам на неё смотреть.
          Gnefredov
          1. kenig1 Вчера, 17:13
            Вас о чем то спрашивали, или жена повод к ревности даёт?
            kenig1
            1. Gnefredov Вчера, 18:12
              ...ниже ответил.
              Gnefredov
    2. Оверлок Вчера, 16:40
      ихние санкции отражены в наших ценах. С чего повышается бензин и налоги? Почему сельхозпродукция отечественного производителя не дешевле импортной?
      Оверлок
      1. andrej-shironov Вчера, 16:53
        Оверлок, с Рождеством Христовым! hi В пролёте как всегда простой народ, жирные местные коты всегда в шоколаде, впрочем как и на западе.
        andrej-shironov
        1. Amper Вчера, 17:20
          Это естественные цели капитализма, за который народ 25лет голосует! Чего ворчать!?
          Amper
          1. Оверлок Вчера, 18:42
            отчего ж не поворчать! Только и осталось это
            Оверлок
        2. Оверлок Вчера, 18:41
          Спасибо, взаимно!!!!! Надоели светочи мысли в нашей Думе. От них только вред
          Оверлок
    3. sabakina Вчера, 18:05
      Будьте добры, подскажите адрес подвальчика, а то у меня мышь уже повесилась. wink
      sabakina
  5. майор Юрик Вчера, 16:14
    Вот опять волшебное преобразование мочи в глазах буржуинов! Как этой гомофобной тусовке удается цинизм принимать вместо витаминов! am
    майор Юрик
  6. Tusv Вчера, 16:14
    В чем проблемы? Встречные иски. Пачему в ЕС так озабочена нашими ресурсами? В смысле их сохранности. Нам бэ ура кричать. Ну не хотят на халяву, так в три дорога
    Tusv
    1. Идущий Вчера, 16:20
      Думаю бодание будет серьезным , мы ещё многого не знаем , СП 2 надо сделать.
      Идущий
  7. Strashila Вчера, 16:15
    Лиха беда, начало... готовитесь, они еще за фуа-гра счет выкатят.
    Strashila
  8. 16112014nk Вчера, 16:17
    Цитата: 210окв
    Надо было думать прежде чем вступать в ВТО

    Если можно сделать что то плохое для России, то наш президент и премьер это и сделали. И продолжат делать.
    16112014nk
  9. Балу Вчера, 16:18
    Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике,
    заключил Джабаров.
    Россия ввела запрет на импорт свинины в 2014 году после того, как в Польше и Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позже свинина была включена в продовольственное эмбарго, введенное Москвой в ответ на западные санкции.

    И зачем нам свинина?
    Не знаю как где, но у нас на Волге в 800 км от Москвы ее просто завались, стоит (от 250 до 320 за кг) не дороже филе индюшки (300-320 за кг.). Говядина, баранина, крольчатина, страусятина и конина дороже.
    Поддерживаю эмбарго на свинину, давайте думать о своих национальных интересах. Нужно ли нам ВТО в самом деле? Россия во все времена была самодостаточным государством. Чего у нас нет, что мы не могли бы создать самостоятельно или добыть из недр? hi
    Балу
  10. Masya Masya Вчера, 16:22
    В связи с чем?

    Да грипп свинячий!!! Жрите сами! wink что с отмазками туго? recourse только спросите мы, вам, накидаем... lol
    Masya Masya
  11. Laksamana Besar Вчера, 16:22
    Вступление в ВТО было большой ошибкой.
    Laksamana Besar
    1. andrej-shironov Вчера, 16:54
      Этих ошибок нынешняя власть сделала "вагон и маленькую тележку". Это не последние ошибки.
      andrej-shironov
    2. Amper Вчера, 17:22
      Кто же это подписал? Автора на вилы!?
      Amper
    3. Karabin Вчера, 17:51
      Цитата: Laksamana Besar
      было большой ошибкой.

      У каждой ошибки есть Ф.И.О.
      Karabin
  12. Сомневающийся Вчера, 16:23
    Я вот вообще не понял смысла этих продовольственных антисанкций Путина.
    Наказали в принципе россиян, теперь нас накажет ещё и ЕС, все эти штрафы ведь власти не из собственного кармана заплатят.
    Сомневающийся
    1. Ronald Reagan Вчера, 16:26
      Бей своих, чтобы чужие боялись. laughing
      Ronald Reagan
    2. Балу Вчера, 17:23
      Цитата: Сомневающийся
      Я вот вообще не понял смысла этих продовольственных антисанкций Путина.
      Наказали в принципе россиян, теперь нас накажет ещё и ЕС, все эти штрафы ведь власти не из собственного кармана заплатят.

      Своей свинины достаточно.
      Кроме того, свинной грипп опасен и для человека. В наших учебниках по терапии 70-х годов он упоминался
      Masya Masya Сегодня, 16:22
      В связи с чем?
      Да грипп свинячий!!! Жрите сами! wink что с отмазками туго? recourse только спросите мы, вам, накидаем...
      Балу
  13. onix757 Вчера, 16:27
    К сожалению, в мире не услышат мнение нашего сенатора, поскольку пофиг миру на жалкие оправдания России. И да, механизма выхода из ВТО не существует в природе.
    onix757
  14. Razvedka_Boem Вчера, 16:28
    уже направила требование Евросрюза в арбитражный суд.



    Евро чего?..
    Корректоры не спите..
    Razvedka_Boem
    1. Gnefredov Вчера, 16:37
      Евросрюза... как по Фрейду lol
      Gnefredov
  15. Пленник Вчера, 16:31
    Запрет снять, местных оптовиков как мелких так и крупных предупредить, что места на Колыме красивые и рыбы много. wink Ну и санэпеднадзор нацелить на безупречную государеву службу с подробным описанием перспектив, если, вопреки чаяния, упреки будут. lol
    Пленник
  16. VAGNER Вчера, 16:31
    Эх Россия , вас постоянно на деньги разводят...(под разными предлогами)))
    VAGNER
    1. частное лицо Вчера, 16:57
      Это не Россию разводят а нас простых россиян, вот придумали модное слово санкции и айда под их предлогом грабить. Ну а чё денег нет но вы держитесь.
      частное лицо
    2. Комментарий был удален.
  17. Геркулесыч Вчера, 16:31
    Нужно потребовать от них ту же сумму, по той же причине, то есть с этого дня Россия должна действовать зеркально -получив иск против нас переписываем его меняя адресата, и те же самые притензии один в один выдвигаем Евросоюзу!
    Геркулесыч
    1. andrej-shironov Вчера, 16:55
      Власть в России не способна действовать, тем более зеркально.
      andrej-shironov
  18. КВУ-НСвД Вчера, 16:32
    Да вообще давно пора принять Конституционный закон о признании правомочности решений только российских судов . при необходимости любое решение международных судов можно продублировать своим и всё
    КВУ-НСвД
  19. Оверлок Вчера, 16:32
    Выбрали позор- теперь получаем позор и войну (пока торговую). Слабых никто не уважает. Дали слабину- получите и распишитеь
    Оверлок
    1. Голован Джек Вчера, 16:44
      Цитата: Оверлок
      Выбрали позор - теперь получаем позор и войну (пока торговую)

      Ну, вот что Вы чушь городите? Какая, в яму, война? Исков таких было - не пересчитать, начиная с Ноги и кончая Ходорковскими приятелями...
      И где те иски? Правильно... где им и быть положено.
      Выучат, панимаишь, одну фразу из четырех слов, и давай на ней жениться пихать ее куда надо и не надо...
      Кам-мен-тантеры negative
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Вчера, 16:57
        Зато не на зарплате wink Кстати Голован, что там с решениями ЕСПЧ по последним делам? wink
        andrej-shironov
        1. Голован Джек Вчера, 17:01
          Цитата: andrej-shironov
          что там с решениями ЕСПЧ по последним делам?

          О, Восьминог! laughing
          Что, с интернетом плохо? Могу помочь, только вот не пойму никак - "последние" - это какие?
          Кстати, РФ из ЕСПЧ вроде вышла, нет? wink
          Голован Джек
          1. andrej-shironov Вчера, 17:06
            С интернетом хорошо, без интернета плохо wink А последние это за 2017 год. Клаву в руки и вперёд гуглить!
            andrej-shironov
            1. Голован Джек Вчера, 17:08
              Если
              Цитата: andrej-shironov
              С интернетом хорошо

              то именно:
              Цитата: andrej-shironov
              Клаву в руки и вперёд гуглить!

              Действуйте, о результатах доло́жите yes
              Голован Джек
              1. andrej-shironov Вчера, 17:12
                Докладаю: платили и платить будем, потому как власть ничего сделать не может.
                andrej-shironov
                1. Голован Джек Вчера, 17:13
                  Цитата: andrej-shironov
                  Докладаю...

                  Садитесь... ДВА laughing
                  Халтурщег request
                  Голован Джек
                  1. andrej-shironov Вчера, 17:15
                    Можете и стоя кол получать wink
                    andrej-shironov
      2. Оверлок Вчера, 18:48
        Цитата: Голован Джек
        Ну, вот что Вы чушь городите? Какая, в яму, война? Исков таких было - не пересчитать, начиная с Ноги и кончая Ходорковскими приятелями...

        ну почему чушь? "Нога" и друзья Ходорковского- это частные лица\компании против государства Россия.
        В данном случае идет иск государств ЕС против гос-ва Россия. Это две большие разницы. Смею заметить, недавно гос-во США арестовало деньги гос-ва Казахстан где-то 23 млрд S/
        Так что это не чушь!
        Кстати, совсем недавно гос-во Россия проиграла дело с WADA и заплатило 15 млн евриков
        Оверлок
        1. Голован Джек Сегодня, 00:16
          Цитата: Оверлок
          совсем недавно гос-во Россия проиграла дело с WADA

          Прямо-таки "дело"? И в каком же суде?
          Цитата: Оверлок
          ... и заплатило 15 млн евриков...

          Россия... заплатило... ну, ладно request
          Во-первых, не заплатило. На 28.12.2017 была информация от Жукова, что "идут переговоры". Дальше - тишина.
          Цитата: Оверлок
          Это две большие разницы

          В чем разница, хотя бы одна, не поясните?
          Цитата: Оверлок
          недавно гос-во США арестовало деньги гос-ва Казахстан

          И что?
          Не понимаю request
          Голован Джек
          1. Оверлок Сегодня, 01:39
            проиграла- признала действия WADA. принесла извинения и заплатила штраф. Разве этого мало?
            Разница судов между физическими лицами и юридическим существует. За государствами стоят армии юристов, неограниченное финансирование, политическая воля, ангажированность судов. Такие иски чаще рассматриваются с учетом политических мотивов.
            Арест денег КАзахстана показал, что в принципе США могут безболезненно арестовать деньги любого гос-ва, а это гос-во может пускать пузыри. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
            Оверлок
            1. Голован Джек Сегодня, 01:54
              Цитата: Оверлок
              Разве этого мало?

              И мало, и не так оно, вообще-то... но - лень бодаться в эту тему.
              Пусть будет, что Вы правы.
              Цитата: Оверлок
              армии юристов, неограниченное финансирование, политическая воля, ангажированность судов

              Берусь утверждать, что и в деле Ноги, и (особенно) в деле "Ходорковских акционеров" все это присутствовало. Просто потому, что и там, и там на кону были весьма значимые суммы, а государство-партнер, которое очень не против слегка нагнуть РФ, все мы хорошо знаем.
              Помогло? Как видим, не очень. И тут не поможет, ИМХО.
              Цитата: Оверлок
              Арест денег КАзахстана показал, что в принципе США могут безболезненно арестовать деньги любого гос-ва

              Примерно то же, что "кошка поймала мышку... значит, в принципе, может поймать и собачку (мою, например... ГЫЫЫ laughing )"
              Короче - все это по воде виляно. И ни о чем yes
              Голован Джек
    2. Балу Вчера, 17:27
      Цитата: Оверлок
      Выбрали позор- теперь получаем позор и войну

      А в чем позор? Войны против России холодные и горячие были всю ее историю, последние сто лет особенно.
      Слабых никто не уважает.
      Эттто точно. Россия стремится выстраивать добрососедские взаимовыгодные экономические отношения. Фашингтонские макаки нам мешают. Мы что , должны под этих гегемонов зла прогнуться? angry
      Балу
      1. Комментарий был удален.
        1. Голован Джек Вчера, 19:58
          Цитата: Esoteric
          Читайте КРФ и думайте

          Смотрим... и что же видим:
          Ответим себе честно на вопрос: «Если страна, проиграв геополитическое противостояние, потеряла практически половину своей территории, пригодной для проживания на ней людей, обладает ли она территориальным суверенитетом?». Ответ вполне очевиден

          За такое бьют подсвечниками...
          Страна, что проиграла - СССР.
          СССР уже нет.
          При этом "потеря территорий" приписывается таки РФ, и на основании этого предлагается "подумать про суверинитет".
          Желающие эту бредятину читать - флаг в руки yes
          Голован Джек
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
  20. Gnefredov Вчера, 16:35
    Цитата: onix757
    К сожалению, в мире не услышат мнение нашего сенатора, поскольку пофиг миру на жалкие оправдания России. И да, механизма выхода из ВТО не существует в природе.

    В природе может и нет, а в шахтных стволах и на носителях, вполне себе, весомые аргументы имеют место быть.
    Gnefredov
    1. onix757 Вчера, 16:39
      В природе может и нет, а в шахтных стволах и на носителях, вполне себе, весомые аргументы имеют место быть.
      Шахтные стволы не играют роли в случае когда элита страны душой и благами находится там. Этот фактор значим только для самостоятельных стран.
      onix757
  21. Оверлок Вчера, 16:36
    Цитата: 210окв
    Я не удивлюсь если будем платить..

    это наша власть может. 15 млн евриков WADA, теперь и ЕС. Деньги народные, не Медведева
    Оверлок
    1. onix757 Вчера, 16:41
      Не для того вступали в ВТО чтобы забивать на мнение этой "авторитетной" для нашей власти организации.
      onix757
  22. Оверлок Вчера, 16:38
    Цитата: Идущий
    но Европу надо ставить на место.

    это как вы планируете? Ответные санкции?
    Оверлок
  23. vodkinmotors1 Вчера, 16:40
    Какой дятел засунул РФ в ВТО ? hi
    vodkinmotors1
    1. weksha50 Вчера, 17:24
      Цитата: vodkinmotors1
      Какой дятел засунул РФ в ВТО ?


      Стесняюсь ответить... МОЙ горячо любимый и уважаемый (без шуток) Президент ... И вот за что я его так на своей кухне грызу - так это, из года в год, изо дня в день, именно за вхождение России в ВТО... И ведь столько лет и средств потратил на эту авантюру... recourse
      weksha50
      1. Karabin Вчера, 17:56
        Цитата: weksha50
        И вот за что я его так на своей кухне грызу

        Стесняюсь спросить... Он из шоколада или из морковки выструган?
        Karabin
        1. weksha50 Вчера, 17:58
          Цитата: Karabin
          Стесняюсь спросить... Он из шоколада или из морковки выструган?


          Стесняюсь ответить... За все эти годы - так и не понял, что за материал... hi
          P.S. Как и большинство населения страны...
          weksha50
          1. Karabin Вчера, 18:04
            Цитата: weksha50
            За все эти годы - так и не понял, что за материал...
            P.S. Как и большинство населения страны..

            Во плеваться будете,когда поймете hi
            Karabin
            1. weksha50 Вчера, 18:07
              Цитата: Karabin
              Во плеваться будете,когда поймете


              ХЫ !!! Русский народ - ничем не победить и ничем не удивить !!!
              P.S. И - не напугать...
              weksha50
              1. Karabin Вчера, 18:11
                Цитата: weksha50
                P.S. И - не напугать...

                Напугать сложно, а на...обмануть влегкую
                Karabin
      2. onix757 Вчера, 17:58
        stop Эта фамилия слишком известна что бы ее называть)))
        onix757
    2. loginovich Вчера, 18:34
      Этот дятел не одинок
      ЗА – 238 чел. (52,9%)
      ПРОТИВ – 208 чел. (46,2%)
      ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 чел. (0,2%)
      ГОЛОСОВАЛО – 447 чел. (99,33%)
      НЕ ГОЛОСОВАЛО – 3 чел. (0,7%)
      «Единая Россия»:
      ЗА – 235 чел.
      ПРОТИВ – 0 чел.
      ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 чел.
      ГОЛОСОВАЛО – 236 чел.
      НЕ ГОЛОСОВАЛО – 1 чел.
      Всего членов – 237 чел.
      Для объективности КПРФ и ЛДПР не дали ни одного голоса
      Подробней: https://friend.livejournal.com/203070.html
      loginovich
  24. Gnefredov Вчера, 16:43
    Цитата: VAGNER
    Эх Россия , вас постоянно на деньги разводят...(под разными предлогами)))


    Знаете, мы тоже «не лыком шиты». Деньги, говорите? А что есть - деньги? Мне простор нужен. От сибирских равнин до крымских степей. Вот, попробуйте это купить... за деньги.
    Gnefredov
    1. onix757 Вчера, 16:49
      Ресурсы с этих просторов вполне себе имеют цену, которую к слову, диктуем не мы
      onix757
    2. Karabin Вчера, 17:57
      Цитата: Gnefredov
      мы тоже «не лыком шиты».

      Иногда кажется ,что именно им, лыком.
      Karabin
      1. Esoteric Вчера, 19:56
        А чем ещё может быть шита колониальная система?

        Вы даже не сможете объяснить, почему до сих пор в Сирии находятся американские военные, не без участия которых происходят нападения на наши военные базы...Про ВТО пусть вспоминают, когда санкции снимут...Из него надо просто выйти, как из ПАСЕ. yes
        Esoteric
        1. Василенко Владимир Вчера, 22:50
          и к чему такие глупые агитки?!!!!
          Василенко Владимир
  25. andrej-shironov Вчера, 16:48
    Ну а как наши сенаторы хотели? Когда всех больше тянул рук "за" когда нынешняя власть загоняла Россию в ВТО на заведомо кабальных условиях? Теперь получаем по полной программе по сусалам.
    andrej-shironov
  26. Волька Вчера, 16:48
    а судьи кто, и вообще форс-мажор однако присутствует... может нам также побыстрее выйти из этой вонючей ВТО
    Волька
    1. Василенко Владимир Вчера, 22:47
      Цитата: Волька
      и вообще форс-мажор однако присутствует...

      если докажут что АЧС отмазка и её в странах откель запрещен ввоз нет то ни каких форсмажеров
      Василенко Владимир
  27. Комментарий был удален.
    1. Василенко Владимир Вчера, 22:46
      и дальше что?!
      мы под правилами ВТО подписались если суд проиграем кадыров не поможет
      Василенко Владимир
  28. Влад5307 Вчера, 16:56
    Цитата: onix757
    К сожалению, в мире не услышат мнение нашего сенатора, поскольку пофиг миру на жалкие оправдания России. И да, механизма выхода из ВТО не существует в природе.

    Чушь собачья! Выход всегда есть - была бы воля!
    Влад5307
    1. onix757 Вчера, 17:19
      Конечно есть!!!! Простить им все! Но ведь это невозможно в настоящих реалиях.
      onix757
  29. Rusland Вчера, 16:59
    Послать в ВТО портрет большой ФИГИ в свиной рамке.
    Rusland
    1. Гардамир Вчера, 18:11
      Послать в ВТО портрет большой ФИГИ в свиной рамке.
      Лучше в Кремль, который захотел быть в ВТО.
      Гардамир
  30. лысова Вчера, 17:05
    Послать их по Русски - их наглости нет придела. А если подадут в Гаагу - и её поиметь. Весь Запад прогнил и обесчестен. Мы что и здесь не в силах за себя постоять!!! Когда не понимают и угрожают - оружие у нас для чего?!
    лысова
  31. Gnefredov Вчера, 17:07
    Цитата: onix757
    В природе может и нет, а в шахтных стволах и на носителях, вполне себе, весомые аргументы имеют место быть.
    Шахтные стволы не играют роли в случае когда элита страны душой и благами находится там. Этот фактор значим только для самостоятельных стран.


    Если следовать вашей логике, остаётся только «ласты склеить». Откуда такие упаднические настроения? Шойгу, что, - Грачёв? Путин, - Горбачёв?
    «Элита»... как поставят, так и построится. Рыба гниёт с головы, а с головой у нас всё в порядке. Голова нормальная, осталось тело вылечить. Процесс будет длительным и будет много недовольных.

    Вот как то так дружище. Ваши сомнения я понимаю, разделяю и тоже «держу уши торчком». Но не так всё и плохо. Если потребуется @бнуть, таки @бнем. Мне очень нравится дух наших боевых офицеров. На «элиту» им глубоко наплевать. laughing
    Gnefredov
    1. onix757 Вчера, 17:27
      Если следовать вашей логике, остаётся только «ласты склеить». Откуда такие упаднические настроения? Шойгу, что, - Грачёв? Путин, - Горбачёв?

      "Ласты" уже на пороге. Компрадорский капитализм прежде всего думает о личном благосостоянии и если этому чтото угрожает, буржуи сдадут и продадут три раза, лишь бы не потерять наворованное.
      «Элита»... как поставят, так и построится. Рыба гниёт с головы, а с головой у нас всё в порядке. Голова нормальная, осталось тело вылечить. Процесс будет длительным и будет много недовольных.

      С головой основная проблема. Какая голова, такое и влияние в мире.
      onix757
      1. Gnefredov Вчера, 17:36
        Время рассудит. Давайте, каждый делать своё дело. Если не будем так поступать, лет через сто, нас - козлами назовут.

        UPD. А я не хочу в гробу вертеться, як - вентилятор.
        Gnefredov
        1. onix757 Вчера, 17:42
          Приятно общаться с адекватным человеком
          onix757
          1. Gnefredov Сегодня, 00:56
            Мне тоже, а это дорогого стоит hi
            Gnefredov
        2. Гардамир Вчера, 18:13
          Время рассудит.
          И долг время будет судит? За 17 лет этого времени пришли к колеизуренгоя, партизанам на олимпиаде, теперь ВТО командует Россией. А вы всё верите в чудеса.
          Гардамир
          1. Gnefredov Вчера, 18:35
            Да, я не верю в чудеса, я их делаю. Причём, каждый день. Творю (благо, времени теперь - завались). Передаю свой опыт молодёжи, да много что ещё. Вот иногда на "ВО" заглядываю, что бы вам ответить drinks
            Gnefredov
    2. Karabin Вчера, 17:59
      Цитата: Gnefredov
      Путин, - Горбачёв?

      Нет. Он просто в это ВТО вступил.
      Karabin
      1. Gnefredov Вчера, 18:25
        Путин? Вы глубоко заблуждаетесь. История вступления России в ВТО о-очень долгая (и неуклюжая). Это тему вначале поднял Горбачёв взамен на одни ему известные плюшки. Ельцин (точнее Гайдаровские "гопники") тему поддержали, но в 90-х Россия была не нужна ВТО, а вот в переломный момент (нулевые) МВФ уже чухнуло, что можно рынок потерять. Вот от того и вошла Россия в ВТО, а что вы хотели? 2001 - 2004 годы напомнить? Денег нет. Государства нет. От Чечни лишь, в себя приходить стали. "Курск" нам потопили... Пипeц - пепелацом погонял. Не было у нас вариантов, кроме как согласиться.

        Послушайте, если у вас есть более здравая идея, пожалуйста, обнародуйте. Мне, например, интересно услышать вашу версию.

        Покамесь хорошо только мужику, что на фото справа (ниже) а тому что слева, только саксофон и остался... не буду уточнять, в каком месте.
        Gnefredov
  32. андрон-30 Вчера, 17:10
    мало выйти из вто нужно не покупать товары из стран обьявихим нам санкции , ну это полный абсурд , нужно на мой взгляд крепче держатся за семью , за друзей , за Родину , мир вашему дому ,с Рождеством Господним вас миряне
    андрон-30
  33. серж сибиряк Вчера, 17:13
    Да горячие головы,для своих собственных благ.влез ине желает вылезать из этой ж...,пардон организации,так и будут делать вид ,что Выгоды для страны нашей,больше быть в ней.А выгоды большим кошелькам аллигархата.Выйти и всё без объяснения причин и оплаты взносов. soldier stop
    серж сибиряк
  34. Ураган70 Вчера, 17:15
    Стремились в ВТО? Мёдом там намазано? Получайте! Надо тикать оттуда и оставить загнивающих загнивать... И думать о национальных интересах!
    Ураган70
    1. Вадим237 Вчера, 19:01
      Представляете - намазано, торговать на внешних рынках проще.
      Вадим237
      1. Василенко Владимир Вчера, 22:44
        Цитата: Вадим237
        Представляете - намазано, торговать на внешних рынках проще.

        дааа??!!!
        и кому же?!
        такое уже было перед революцией 17 года, в стране жрать было не чего большинству, за то торговали на внешних рынках
        у нас пол страны без газа, почти вся деревня на дровах, за то европу топим
        Василенко Владимир
        1. Голован Джек Вчера, 23:00
          Цитата: Василенко Владимир
          у нас пол страны без газа

          Какая именно?

          Цитата: Василенко Владимир
          за то европу топим

          * зато - вместе
          А еще за то, что топим всю Европу (гонево, кстати... ну, ладно) имеем до 30% доходной части бюджета belay
          Это помимо прочих вкусных плюшек.
          Плохо? wink
          Голован Джек
          1. Василенко Владимир Вчера, 23:10
            Цитата: Голован Джек
            (гонево, кстати... ну, ладно)

            вам пофлудить?!
            Цитата: Голован Джек
            имеем до 30% доходной части бюджета

            вам дров наколоть, а перед этим напилить, посмотрю как вы отнесетесь к 30 процентам
            Цитата: Голован Джек
            Какая именно?

            и к чему эта глупость?!!
            типа в москве газ есть остальным не надо?!!!
            Цитата: Голован Джек
            зато - вместе

            еще аргументы есть?!!!
            Василенко Владимир
            1. Голован Джек Вчера, 23:33
              Цитата: Василенко Владимир
              вам пофлудить?!

              Не-а... Мы не топим "всю Европу", и даже "половину Европы" не топим. Поэтому - именно гонево.
              Цитата: Василенко Владимир
              вам дров наколоть, а перед этим напилить, посмотрю как вы отнесетесь к 30 процентам

              И пилил, и колол... все бывало.
              А с этих 30% кормится, в частности, армия.
              Без которой Вам дрова пилить не понадобится вовсе (ну, не нужны дрова покойникам...).
              Так понятнее?
              Цитата: Василенко Владимир
              и к чему эта глупость?!!

              Это не глупость. Это уточняющий вопрос и, одновременно, напоминание о необходимости следить за метлой тем, что Вы пишете.
              Цитата: Василенко Владимир
              еще аргументы есть?!!!

              Да сколько угодно laughing
              Голован Джек
  35. Gnefredov Вчера, 17:17
    Цитата: onix757
    Ресурсы с этих просторов вполне себе имеют цену, которую к слову, диктуем не мы

    Всё верно. Вот что бы нам не диктовали цену, для этого мы и живём. Поэтому и оборонный бюджет взвинчен до нельзя.
    Планета у нас одна, а капитализм не насытен. Всё сожрут, и Африку и Антарктиду. А вот Россию не съедят.
    Gnefredov
    1. onix757 Вчера, 17:39
      Бюджет это хорошо, а по факту на вооружении 50-60 процентов "подарков" РВСН родом из СССР. Про перспективы флота на сайте тоже неоднократно статьи были..прямо скажем нерадужные.Это в общем касается всего от "Бумеранга" (которых при Союзе бы уже сменилось поколение) до СЯЗ
      onix757
      1. Gnefredov Вчера, 18:09
        Не расстраивайте меня флотом,.. хотя я из авиации (и много летунов на моей электронике до сих пор летает) но вот старый друг из Ленинграда, много что мне рассказал про «корабельные проблемы». Хм, на его фоне, наши авиационные «заморочки» игрушками показались. Но опять-таки, посидели, порассуждали, потом поняли, что говорим об отраслевых проблемах. А если отрасль существует, то она жива! Впервые, спустя двадцать лет я стал говорить на привычном для меня языке.
        Да. Нас разгромили. Усилия трёх поколений под хвост собаке спустили. Повода вешаться, однако не вижу, ибо растёт новое поколение ИТР, более хищное и умное, нежели мы в своё время. Они ещё «накрутят хвоста» заозёрным «коллегам-партнёрам». Так что не так всё и плохо "на будущее" а мы, мы так, расходный материал. smile
        Gnefredov
        1. Комментарий был удален.
  36. Комментарий был удален.
  37. Комментарий был удален.
  38. Симон Вчера, 17:31
    Пускай Европа ест свою свинину, а мы будем производить свою! tongue
    Симон
    1. Василенко Владимир Вчера, 22:41
      Цитата: Симон
      а мы будем производить свою

      простите, лично вы будете?!!!
      произвести мало, нужно что бы еще и купили
      Василенко Владимир
      1. KaPToC Сегодня, 01:30
        Цитата: Василенко Владимир
        простите, лично вы будете?!!!
        произвести мало, нужно что бы еще и купили

        Но если нам не нужна свинина - зачем ещё и европейскую свинину в Россию тащить?
        KaPToC
  39. Симон Вчера, 17:32
    Цитата: Ураган70
    Стремились в ВТО? Мёдом там намазано? Получайте! Надо тикать оттуда и оставить загнивающих загнивать... И думать о национальных интересах!

    Сто процентов я вас поддерживаю! good
    Симон
  40. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 17:38
    Если слова господина Бжезинского о российской элите верны – то заплатят, так как и 140 млрд.долларов долгов простили, у пенсионеров их мнения не спросив. И вообще, говорить о какой-нубудь самосмоятельной политике стране. У которой ее Центробанк является филиалом ФРС как-то смешно.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Вадим237 Вчера, 19:06
      Пенсионеры здесь вообще причём?
      Вадим237
  41. lopvlad Вчера, 17:39
    А как хотели ? Повесили ярмо ВТО себе на шею ограничив себя и свой ассортимент российской продукции для сбыта в Европе а теперь заныли..
    lopvlad
  42. олег ватник Вчера, 17:44
    Цитата: частное лицо
    Тралл Сегодня, 16:29 ↑ Новый
    Пусть ЕС кормит беженцев своей свининой.
    Во ты пошутил. Я с бы посмотрел что стало бы с ЕС если бы на пунктах размещения этих беженцев стали кормить похлёбкой из свинины и бутербродами с салом.

    в СА сало ели все и не парились
    олег ватник
  43. Karabin Вчера, 17:44
    Пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. ..
    сказал Джабаров.

    Беспредел, сенатор Джабаров, когда у вас , как у вашего коллеги Керимова, что нибудь отожмут на Лазурном берегу или в Лондоне. А тут сущий пустяк. 1,39 лярда. Тьфу. трамплин в Сочи и то дороже. Легко из госбюджета выплатите.
    имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации?
    А почему такой вопрос не возник в 12 году, когда вы с Путиным и прочей едросней лезли в ВТО, сознательно отдавая часть экономического суверенитета страны?
    Надо идти по пути американцев.
    Шурик, это не наш метод(С) wink
    Karabin
  44. AwaZ Вчера, 17:52
    Там все же не простая тема. Однако, страна как бы не тянула со вступлением в ВТО , совершенно не готова к этому была. Нет ни юристов солидных собственых ни других специалистов, которые бы отстаивали права российских производителей и защищали интересны России в ВТО.
    А где был ЭТот Жабаров, когда против РФ вводились санкции , нарушая все возможные нормы того же ВТО? Сидел и молчал в трубочку , так же как и все остальные . Щас тупо повозмущаются и согласятся. В ЕС же не дураки сидят, они не напрямую бабло хотят снять , они эти денежки будут по тихоньку методом повышающих таможенных пошлин вытягивать. А властям РФ ответить то и нечем. Этот не умный сенатор, кроме как возмущаться , ничего сделать не может . Вот и нафиг такие нужны.
    AwaZ
    1. Гардамир Вчера, 18:15
      А где был ЭТот Жабаров, когда против РФ вводились санкции
      счас выборы все сразу патриотами стали. Вот только модно стало по фене ботать.
      Гардамир
  45. next322 Вчера, 17:55
    вся ответка России ЕС , как всегда закончится жалобным блеянием вот таких сенаторов в каком нибудь ТВ шоу , и не более......Повысят налоги и наскребут указанную сумму, и еще месяц извиняться будут перед уважаемыми партнерами из ЕС
    next322
    1. Вадим237 Вчера, 19:08
      Раньше ни по каким искам не платили - а тут вдруг заплатим.
      Вадим237
      1. Rusland Вчера, 20:20
        Сколько хрюкалов можно вырастить на эти деньги и построить для них домиков со всеми удобствами.
        Rusland
        1. Вадим237 Сегодня, 00:30
          Этим занимаются агрохолдинги - свинины в 2017 у нас произвели больше 3,5 миллиона тонн выше чем в РСФСР 1990 года.
          Вадим237
      2. Василенко Владимир Вчера, 22:40
        если суд проиграем, то просто отнимут имущество, тот же газ
        Василенко Владимир
        1. KaPToC Сегодня, 01:32
          Цитата: Василенко Владимир
          если суд проиграем, то просто отнимут имущество, тот же газ

          Они не могут отнять газ - его просто перестанут поставлять. В России тоже много иностарнного имущества, которое можно отнять.
          KaPToC
  46. Олег Андреев Вчера, 17:57
    ВТО,WADA и только одни благородные возмущения!Может пора прекратить быть кошечкой с бантиками среди дворовых котяр?
    Олег Андреев
  47. Doliva63 Вчера, 18:10
    Российский сенатор не считает "беспределом" наличие в стране бомжей, беспризорных, наркоманов? С считаю " беспределом" наличие в стране таких "сенаторов". Тьфу, блин!
    Doliva63
    1. Вадим237 Вчера, 18:57
      Это всё с избытком есть и в други странах, в России с этим, далеко, не самый худший вариант.
      Вадим237
      1. Doliva63 Вчера, 19:10
        Т.е., пусть будут? Наверное, у вас дочь - проститутка, вот и придумываете основания - в других странах тоже есть! Вы с головой когда последний раз дружили-то?
        Doliva63
        1. Вадим237 Сегодня, 00:53
          У меня нет детей, а проблемы эти всеобщие и с ними борются все кому не пофигу, но уж очно не Вы, у вас сил не хвати, импульсивные выпады - это вся ваша сила.
          Вадим237
  48. Gnefredov Вчера, 18:14
    Цитата: vodkinmotors1
    Какой дятел засунул РФ в ВТО ? hi


    Ельцин.
    Gnefredov
  49. loginovich Вчера, 18:16
    Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике,
    заключил Джабаров.
    Конечно надо.Но кажется мне ,что менеджеры РФ пойдут своим особым путем ,только им понятным -наградят виновных в ущемлении интересов РФ ,а именно виновных в вступлении в ВТО.А и бишь наградят себя любимых.
    loginovich
  50. Гардамир Вчера, 18:17
    Все возмущаются ВТО. А есть в России президент, глава правительства, министр иностранных дел?
    Гардамир
    1. Голован Джек Вчера, 18:27
      Цитата: Гардамир
      А есть в России президент, глава правительства, министр иностранных дел?

      А зачем Вы это спросили?
      Цитата: Гардамир
      Все возмущаются ВТО

      Не все.
      Вот со мной рядом лежит кошка... и не возмущается belay
      А я и людей таких знаю (с):
      У страуса глаза больше, чем мозг - А я и людей таких знаю...
      У морской звезды и вовсе нет мозга - Таких людей я тоже знаю...
      Голован Джек
      1. Гардамир Вчера, 19:51
        А зачем Вы это спросили?
        tongue tongue tongue
        Гардамир
  51. ТОР2 Вчера, 18:30
    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Брюсселя о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины
    Опять подтверждается, то что они не ждут от нас каких либо ответных действий. В чём проблема выкатить им встречный счёт за санкции.
    ТОР2
    1. Rusland Вчера, 20:27
      При чем каждой стране в отдельности, согласно личных заслуг.
      Rusland
  52. Altona Вчера, 18:39
    Ха! А кто вас на аркане в ВТО тянул? Впрочем,это известно. Делали все под дудку экспортеров, вот и доэкспортерились. Стали "энергетической державой". Хотели только сливки снимать,не думая, что вот так вам в спину выстрелят.
    Altona
    1. Комментарий был удален.
  53. PValery53 Вчера, 18:40
    Напротив, надо начхать на претензии ЕС, и выставить им претензии на 500 миллиардов евро за их ссанкции против России. Совсем уборзела еуроппа под дудку америки.
    PValery53
  54. Оверлок Вчера, 18:50
    Цитата: Балу
    А в чем позор?

    ну, если олимпийские игры с участием России под женскими трусами это достижение, то вопрос снят! По-моему, это позор.
    Оверлок
    1. KaPToC Сегодня, 01:33
      Цитата: Оверлок
      ну, если олимпийские игры с участием России под женскими трусами это достижение, то вопрос снят! По-моему, это позор.

      Вы наверное что-то пропустили? Российская сборная на олимпиаду в Корею не едет.
      KaPToC
  55. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  56. pafegosoff Вчера, 18:57
    Это какой-то российский спекулянт хочет взыскать от имени евросоюза. Пусть отменяют свои санкции, евродасты. Нехай подавятся своей свининой. И где наши чинуши-диплопопки-юристики, закончившие МГИМО по протекции папашек?
    Разнёс бы эту халабуду - МГИМО и прочие "блатные" ВУЗикики, рассадники либерастов. Кого там выращивают? Предателей и лизоблюдов-западников! Они палец о палец не ударят, чтобы принести пользу стране. Вот какое МГИМО заканчивал гений-хулиган-дуэлянт-бабник-рыцарь-дипломат Грибоедов?
    pafegosoff
  57. Оверлок Вчера, 18:59
    Цитата: Голован Джек
    Кстати, РФ из ЕСПЧ вроде вышла, нет?


    Основатель Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко, представлявшая в ЕСПЧ интересы ряда россиян, в том числе Михаила Ходорковского, заявила РБК, что с юридической точки зрения Россия не может отказаться исполнять решения ЕСПЧ до тех пор, пока она является членом Совета Европы.
    Юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев пояснил РБК, что решения ЕСПЧ обязательны, потому что Россия участвует в международном договоре — Европейской конвенции о правах человека, а отказ от признания их обязательности может быть выражен только денонсацией международного договора.

    «Это делает не председатель Совета Федерации — это делают представители многонационального российского народа: Государственная дума, Совет Федерации в целом, президент РФ», — пояснил Коротеев. По его словам, денонсация Европейской конвенции будет означать необходимость выхода России из Совета Европы «полностью и безоговорочно».
    Оверлок
    1. Голован Джек Сегодня, 00:09
      Цитата: Оверлок
      ...

      Вы привели мнения нескольких сторонних экспертов.
      Сторонних - в смысле, не имеющих отношения к действующей власти. От слова "совсем".
      Поэтому их мнения, конечно, имеют право на существование... но никого и ни к чему не обязывают.
      Так? Так yes
      Вы действительно думаете, что у тех, кто готовил решение по выходу из ЕСПЧ, не было под рукой, в том числе, и толковых юристов? wink
      Голован Джек
      1. Оверлок Сегодня, 01:29
        уверен- есть. Но выход, наверное, повлечет политические убытки. Ведь пример с олимпиадой тому доказательство.
        Оверлок
        1. Голован Джек Сегодня, 01:31
          Цитата: Оверлок
          Но выход, наверное, повлечет политические убытки

          Запасаемся семечками и наблюдаем...
          Цитата: Оверлок
          пример с олимпиадой тому доказательство

          Там ставка сильно ниже. 15 лимонов - это семачки. 1.5 лярда - это уже вполне себе значимая сумма. И "кусаться" за них будут намного серьезнее.
          ИМХО.
          Голован Джек
  58. мыслитель Вчера, 19:13
    Цитата: Dedall
    Китай в ВТО не состоит...

    Заблуждаетесь
    Вступление Китая в ВТО в 2001 году стало переломным моментом для страны и мира
    http://hmonghot.net/video/69TAVTdzAWU
    мыслитель
  59. Geisenberg Вчера, 19:13
    Решеие суда игнорировать в случае если оно будет на в пользу России, подать аналогичные встречные иски.
    Geisenberg
    1. Василенко Владимир Вчера, 22:37
      Цитата: Geisenberg
      Решеие суда игнорировать

      а вот это вряд ли получится, арестуют имущество
      Василенко Владимир
      1. Писсаро Сегодня, 00:20
        Всегда можно арестовать имущество в ответ
        Писсаро
    2. KaPToC Сегодня, 01:35
      Цитата: Geisenberg
      Решеие суда игнорировать в случае если оно будет на в пользу России, подать аналогичные встречные иски.

      Нельзя и рыбку съесть и девственности лишиться. Нельзя подавать встречный иск в суд, решение которого игнорируешь.
      KaPToC
  60. андрон-30 Вчера, 19:22
    а веть правы люди говоряшие на кой нам тот вто ? зачем мы платим большушие деньжище в шарагу обирающую нас с тобой , что было до вто , торгавали продуктами питания как и сейчас , в чем разница? а в том что драть в копилку вто стали я и ты .вот и посуди
    андрон-30
  61. Алексий Вчера, 19:26
    Это всё выборы
    Алексий
  62. Прутков Вчера, 19:27
    Похоже пора искать в договорах пункт под названием "форс-мажор".
    Прутков
  63. rocket757 Вчера, 20:02
    Иск к государству, никого из "жирных котов" эт не касается. да и в ВТО им мёдом было намазано!!!
    Так что подарок ВВП к выборам, как бы от партнёров, ползительный. Одно мож его успокоить, дела в тех судах идут долго, так что выбраться успеет!!!! Сейчас можно щеки надувать и говорить что хошь.
    А потом "придёт" реальный выбор - платить али не платить??? т.к. отбояриться нашим чиновникам нереально!!!! за спортсменов, олимпиаду мы уже видели, глядишь и чемпионат проср - - - т.! Шо у нас следующего м-у-т-к-а не найдётся?
    Так что платить будут из НАЛОГОВ опять и опять!!! И будет у нас опять - денег нет но вы держитесь -.
    Грустно и даже гадко всё это ... старый как мир вопрос - А делать то что? -
    rocket757
  64. андрон-30 Вчера, 20:03
    трудно судиться против купленого суда , труднее судитьсся против суда составленого против тебя , но самый страшный суд людской как тебя осудят люди
    андрон-30
  65. Звездочка Вчера, 20:30
    От нас за их санкции ответ должен и может быть в десять раз сильнее.
    А судить своими судами.....
    Звездочка
  66. Ratmir_Ryazan Вчера, 20:34
    Согласен, так и надо... Наши товары они все-равно к себе не пустят, так давайте хотя бы их у нас ограничим...
    Ratmir_Ryazan
  67. Altona Вчера, 20:45
    Цитата: loginovich
    Тут найдете всех героев и не героев

    --------------------------------
    Спасибо за ссылку. Мне эта ссылка без надобности, но вот люди теперь видят, что "Единая Россия" удовлетворила просьбы экспортеров. Жаль нет там фамилий Путин и Медведев, они тоже горячо поддержали это решение. Самое интересное, что этот вопрос был решен кулуарно, хотя наверное стоило бы спросить у народа. Вступление в ВТО ограничено условиями, прописанными не в одном талмуде. Нам пообещали "доступ к технологиям"-это такой привет покупке банкротному Adam Opel AG, удешевление товаров (кто-то его заметил?) и прочие вкусности, которых мы так и не увидели. Зато обвал промышленности пошел удвоенными темпами и мы потеряли еще несколько больших кусков промышленности. Правда Медведев и его министры обещали "купить необходимое". До сих пор "покупают".
    Altona
    1. rocket757 Вчера, 21:47
      Спросили - Кто за СССР, а кто нет! - .
      Шо народ ОТВЕТИЛ??
      Кого то это остановило???
      Власть, деньги имущим на народ начхать с самой высокой башни.
      rocket757
  68. groks Вчера, 21:14
    Ну сначала надо было влезть в ВТО, чтоб теперь получить по сопатке от этого самого ВТО. И на вполне законных основаниях получить.
    groks
    1. Голован Джек Вчера, 21:18
      Цитата: groks
      Ну сначала надо было влезть в ВТО, чтоб теперь получить по сопатке от этого самого ВТО

      Никто пока вроде ничего не получил, нет?
      Обозначено желание одной стороны получить со второй стороны полтора ярда зелени, не более.
      Чем закончится - покажет Время.
      ИМХО все же подобные вещи просчитываются при вводе "контрсанкций", которые, ежу ясно, сильно поперек всех норм ВТО wink
      Голован Джек
      1. groks Вчера, 21:21
        Время уже показало и неоднократно, что не надо играть с напёрсточниками.
        Если это пройдёт, а пройдёт оно 146%, то начнут предъявлять и за контрсанкции.
        groks
        1. Голован Джек Вчера, 21:35
          Цитата: groks
          Время уже показало и неоднократно, что не надо играть с напёрсточниками

          Согласен.
          Цитата: groks
          Если это пройдёт, а пройдёт оно 146%

          Не понял - что "это"? Куда - "пройдет"?
          Цитата: groks
          начнут предъявлять и за контрсанкции

          Свинятина - это часть "контрсанкций", только началась чуть раньше, чем они объявлены были.
          Так что, считайте - уже начали.
          Голован Джек
          1. rocket757 Вчера, 21:52
            Надо быть СИЛЬНЫМ во всех смыслах, тогда ни у кого и мысли не появиться чего то требовать, а так, подставился\ прогнулся раз, теперь уже разогнуться не дадут!
            rocket757
      2. Василенко Владимир Вчера, 22:35
        Цитата: Голован Джек
        все же подобные вещи просчитываются при вводе "контрсанкций", которые, ежу ясно, сильно поперек всех норм ВТО

        так и сами санкции как-то не очень в духе ВТО
        Василенко Владимир
  69. Шурале Вчера, 21:26
    А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации?

    Какая свежая мысель !!!!
    Шурале
  70. Хаос Вчера, 22:06
    Огромная страна со всеми климатическими поясами. Выращивать можно все. И мясо и овощи и фрукты и молочное и вино-водочное. У нас пром база. Можно делать трактора, сеялки, веялки, другую спецтехнику. У нас нефть, газ, железо, золото. У нас институты, университеты и НИИ. Почему у нас ничего не получается? Ответ прост. Мы неумные люди.
    Хаос
    1. Василенко Владимир Вчера, 22:32
      Цитата: Хаос
      Выращивать можно все.

      неа, бананы нельзя
      Цитата: Хаос
      Ответ прост. Мы неумные люди.
      это вы о себе лично?!
      Василенко Владимир
    2. KaPToC Сегодня, 01:38
      Цитата: Хаос
      Мы неумные люди.

      А если бы вы были умным вы бы знали про зону рискованного земледелия.
      KaPToC
  71. Василенко Владимир Вчера, 22:31
    а не фиг было лезть в этот свинарник
    Василенко Владимир
  72. Оверлок Вчера, 23:54
    Цитата: Голован Джек
    Выучат, панимаишь, одну фразу из четырех слов, и давай на ней жениться пихать ее куда надо и не надо...

    "кладезь мудрости"! Шекспир, нет- Шолохов, не похож, а может Шукшин? Одаренный, однако!!!!!!Так и хочется Толстого перечитать, на тарабарском языке писал, а еще ПИСАТЕЛЬ!
    Оверлок
    1. Голован Джек Сегодня, 00:23
      Цитата: Оверлок
      "кладезь мудрости"! Шекспир, нет- Шолохов, не похож, а может Шукшин? Одаренный, однако!!!!!!

      Омар Ха-Эм (с) О'Генри laughing
      Кстати, вполне себе "кладезь" yes
      Оверлок, ничего личного, но особи, тыкающие куда не попадя фразу про позор и войну, реально задрали уже stop
      Голован Джек
      1. Оверлок Сегодня, 01:32
        "народный" стиль речи, конечно, импонирует. Почитаешь Шукшина . Шолохова- прелесть. Но в той ситуации воспринимается как насмешливый, с чувством превосходства. Я предпочитаю ровный стиль, стараюсь никого не обижать. Ничего личного.
        Оверлок
  73. Комментарий был удален.
  74. myrzilka Вчера, 23:59
    Выйти из ВТО можно, конечно, вот только за это попросят запатить. И сумма , думаю, будет не маленькая. Единственный вопрос, нафига туда вступали. Давайте спросим Дмитрия Анатольевича Медведева, главного адепта храма пресветлого айфона. ДАМ ответьте всем нам грешным. Вы же кругами бегали, кипятком поливали, все торопились в ВТО вступить. Даже договор на Русский не удосужились перевести, так его подписать торопились. Обещали, что машины, телефоны и другая техника, будет стоить как за границей. И, как всегда, опять просвистели.Молчит чето, говорить с охлосом не желает. А мы тут держимся, пока держимся. Но голосовать я пойду не за "единственного" кандидата. Все время жене говорю. Или ВВП уволит правительство, или оно его.
    myrzilka
  75. Сибирский цирюльник Сегодня, 00:08
    Даже не читал,особо...
    Усё понятно... Просто интересно,когда правительство РФ,перестанет играть в игрища,направленные против интересов РФ и народов,населяющих страну???
    Кроме чувства позора,ничего не вызывает!
    Может хватит издеваться над людьми ???
    Сибирский цирюльник
  76. Krasnyiy komissar Сегодня, 00:53
    Защита национальных интересов страны должна быть превыше всего остального. Пусть гейропа летит к черту, а не выставляет нам разные предьявы. ЕСПЧ, ВТО, ООН, ОБСЕ - абсолютно никчемные и ненужные конторы, сосущие деньги россиян. Пора бы уже показать зубы, а не пытаться договориться мирно с гопниками. Если заберут деньги за границей - мы пойдем за этими деньгами, снося все на своем пути. Нас не должно останавливать ничего, даже угроза 3МВ. Я был бы рад, если бы в России к власти пришли "ястребы", аналоги Маккейна. Это означало бы, что мир изменится навсегда, причем в худшую для запада сторону.
    Krasnyiy komissar
    1. Голован Джек Сегодня, 01:17
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Я был бы рад, если бы в России к власти пришли "ястребы", аналоги Маккейна

      Вот такие, что ли? fool
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Это означало бы, что мир изменится навсегда, причем в худшую для запада сторону

      Вы в курсе, что такое Третий закон Ньютона?
      Голован Джек
  77. Dazdranagon Сегодня, 01:01
    Главное, чтобы не проглотили... А то мы на МОКу 15 млрд, за то что нас отстранили...
    Dazdranagon
    1. Голован Джек Сегодня, 01:19
      Цитата: Dazdranagon
      А то мы на МОКу 15 млрд, за то что нас отстранили

      Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
      Не миллиардов, а миллионов.
      И никто их пока никому не заплатил.
      Голован Джек
      1. Ратуш Сегодня, 02:33
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Dazdranagon
        А то мы на МОКу 15 млрд, за то что нас отстранили

        Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
        Не миллиардов, а миллионов.
        И никто их пока никому не заплатил.




        Кстати...а Россия как государство обжаловала в суде это решение МОК об исключении с игр,нейтральном флаге,штрафе в 15 лямов и что там еще было?
        Ратуш
        1. Голован Джек Сегодня, 02:35
          Цитата: Ратуш
          Кстати...

          ... о птичках... ну, Вы меня поняли, наверное.
          Инет к Вашим услугам, лично мне эта тема не слишком интересна.
          И уж точно не настолько интересна, чтобы я для Вас специально что-то по ней искал yes
          Голован Джек
  78. Anyone Сегодня, 02:12
    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Брюсселя...

    "Беспредел"? Хмм... Сенатору этому надо было добавить ещё такие фразы как "мамой клянусь", "ля-ля буду" и "зуб даю". Вот заметил, что в последнее время тезаурус у наших депутатов/сенаторов/пр. стал, как у зеков каких-то.
    Anyone
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