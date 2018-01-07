Российский сенатор назвал «беспределом» иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Брюсселя о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, передает канал RT.
Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.
Он отметил, что «ЕС с 2014 года вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО».
По его словам, даже в случае признания судом законности иска Москва должна отказаться от его исполнения.
Напомним, Россия ввела запрет на импорт свинины в 2014 году после того, как в Польше и Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позже свинина была включена в продовольственное эмбарго, введенное Москвой в ответ на западные санкции.
Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.
Пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?сказал Джабаров.
Он отметил, что «ЕС с 2014 года вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО».
А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО,подчеркнул сенатор.
По его словам, даже в случае признания судом законности иска Москва должна отказаться от его исполнения.
Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике,заключил Джабаров.
Напомним, Россия ввела запрет на импорт свинины в 2014 году после того, как в Польше и Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позже свинина была включена в продовольственное эмбарго, введенное Москвой в ответ на западные санкции.
Использованы фотографии: http://zseao.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти