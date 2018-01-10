Записки Колорадского Таракана. Привет стране-бензоколонке от страны-шланга!
Приветствую вас, друзья мои! Ну вот и прошли новогодние праздники нового времени. Дальше всё из ретро-группы. Рождество, старый Новый год... То, что уже непонятно даже нашим детям.
Честно скажу, этот Новый год прошел у нас с ощущением какой-то искусственности. Знаете, как елка живая и неживая. Пластмассовая красивая и долговечная. А обычная, из леса, — живая. Искусственные елки, искусственный снег, искусственное веселье, искусственные улыбки, новогодний дождь...
Всё какое-то неправильное. Как в юности при расставании с нелюбимой девушкой: "Хочу, чтобы было все как раньше. Чтобы я тебя вообще не знал..."
Ну вот как воспринимать акцию мото-Санта-Клаусов 31 декабря? Мотоциклисты поехали в аэропорт встречать Санту и... Снегурочку! Это как? Украинцы, извините, уже внучку Деда Мороза под американского Санту подкладывают? Или это недоработка декоммунизаторов? Деда декоммунизировали, а внучку забыли? А ведь это чудо-юдо ещё и по Киеву раскатывало и киян поздравляло. Санитары в психбольнице перепились что ли перед праздником? Двери забыли закрыть?
А марш националистов 1 января? Это что? В центре Украины, в городе-герое, в городе, где был и есть Бабий Яр, фашистские недобитки марш проводят... Причем при полной поддержке власти. Я даже с Вышиванком поругался по этому поводу. Он хоть и свидомый, но прозревающий. "Узкий круг ограниченных людей..." Ну да. И эти люди плевать хотели на широкий круг неограниченных.
Я часто читаю от некоторых комментаторов расхожее клише. Где вы видели фашистов на Украине? Покажите! Знаете, это как нормальную жену искать. Ничего сложного. Запалил хату, разогнал коня и сиди жди. Сама придет. И не одна. Выбирай любую. Что искать-то? Вот они!
Шагают от парка Шевченко до майдана под охраной полиции. И факелы жгут. С специально послушал лозунги теперешней "элиты титульной нации". "Украина может быть только бандеровской", "Донбасс мы сделаем бандеровским". Это наши, киевские придурки. А были и вопросы. "Кому принадлежит Донбасс? Украине!", "Кому принадлежит Крым? Украине!", "Кому принадлежит Кубань? Украине!".
Процитировали Тягнибока. Он эти лозунги провозгласил в Ивано-Франковске. А были ещё "Украина превыше всего", «Польши тут не будет», «Наша земля — наши герои», "Бандера и Шухевич — герои Украины", "Помни чужинец, здесь хозяин украинец", "Помни героев, уничтожай врагов". Это львовяне развлекались.
У меня в голове одна мысль вертится. А что в своем кругу кричали наши политики? Наверное, Саакашвили вспомнил про украинскую Грузию, Порошенко про Молдавию, Енануров, бывший наш премьер, про Бурятию, Турчинов про Канаду, Тимошенко про Латвию... Сколько же вокруг украинского у нас отобрали.
И что мы обижаемся, что наше государство называют бандеровским? Государство оказалось не тем, чем мы думали. Правда теперь возникает другой вопрос. А чем мы думали?
Нереальный мир и вас касается. Я сейчас расскажу о вашем страхе, о котором вам расскажет любой украинец, а вы про него, наверное, не знаете.
Всё. Мы нашли управу на всё ваше вооружение. А главное, мы решили проблему вашего крымского моста! Теперь крымчане в массовом порядке прибегут к нам проситься назад. И знаете почему? У нас почти появился свой "Калибр". И называется эта страшное оружие "Гром-2". С дальностью стрельбы 280 км! Я прикинул линейкой. До моста 270 км! Бабах и нет моста. Перемога!
Но я буду не я, если не заинтригую вас до... Если кто читал сообщения в прессе, то обратил внимание, что комплекс создан "рядом украинских предприятий". А какое предприятие у нас по ракетам... было? Правильно. "Южмаш".
А знаете кто производил испытания двигателя для ракеты? Павлодарский механический завод. Эти придурки из СБУ даже мысли не допускали, что кто-то будет читать надписи на спинах рабочих, которые готовили испытания. ПМЗ как приемник Южмаша. Знаете, чем знаменит ПМЗ? Производством "Мрии"! Не самолета конечно. Кухонного комбайна! Мокрица их...
Всё. Больше не буду про виртуальный мир. Только про реальный. Да и то совсем чуть-чуть. Виртуальный мир отличается от реального примерно так же, как баня от сауны. В баню мы посылаем тех, кто нам не нравится. А в сауну приглашаем тех, кто, наоборот, нравится...
Наконец-то у нас запретили гонять по городам на автомобилях. Всё. Теперь скорость ограничили 50 км/ч. Но у меня сразу две мысли по этому поводу возникло. Первая — по украинским дорогам больше все равно не разгонишься. И вторая — при скором переходе на массовое использование волов это даже многовато будет.
А вообще смешно. У "старых гаишников" приборы для измерения скорости движения забрали больше года назад. Новым приборов не выдавали вообще. На глазок теперь у нас скорость измеряют. Да и приборы ситуацию не изменят. 50 разрешено плюс 10 погрешность прибора. Те же 60 км в час.
А ещё у нас повысили минималку! На 523 гривны! А вы думали, что мы загибаемся от голода и холода (проклятый новогодний и после новогодний дождь, достал уже всех). А мы теперь по минимуму 3 723 получаем. По официальному курсу гривна два рубля стоит. А евро стоит почти 34 гривны...
Главное, вовремя повысили зарплату. Особенно для курильщиков. У нас сигареты подорожали на 30%. И будут дальше дорожать. До европейских цен. Я не поленился и посмотрел, что это за зверь такой — европейские цены. Информирую. 90 евро за 1000 сигарет. Это минимальный акциз. У нас сейчас 20 евро на 1000 сигарет. Короче, украинцы переходят на экологически чистый самосад.
Но не забыли наши начальники и прочих некурящих. Цены на заправках взбесились. Причем они стали буйнопомешанные. Растут ежедневно как опара у хорошей хозяйки на кухне. Я вот подозреваю, что это вы нам очередную гадость подкидываете. Иначе как объяснить тот факт, что акцизы поднимают у вас, а цены на горючее растут у нас? Или это как-то связано с началом беспошлинного ввоза на Украину электромобилей?
Даже старичков не забыли наши экономисты. Не пьют, не курят, автомобилей не имеют. Думали, никто их "слабое" место не знает. Старички не умеют пользоваться мобильниками! И сидят трындят по стационарному телефону с соседями. А мы им повышение цен на услуги Укртелекома! Теперь домашний безлимит в городе стоит 74 гривны, в селе 70. Ну а что, правильное решение. Дорогу молодым. Они стационарными телефонами мало пользуются.
Но есть среди всей этой вакханалии один вполне нормальный закон. По-настоящему европейский. Закон об обязательной сортировке мусора! Мы теперь обязаны крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы собирать отдельно от остального мусора! Всё, теперь отходы от работы АЭС не будут закапывать в землю вместе с пакетами от куриц или обертками от колбасы!
Так, теперь новости с фронта гибридной войны. А вы как думали? Мы продолжаем воевать. Первый удар мы нанесли по вашему певцу Евгению Кемеровскому! Представляете, этот наивный человек решил поехать в Крым через Украину. Типа, я законопослушный человек, давно живу в цивилизованном мире, исполняю законы Украины. Пустите меня в Крым, у меня там дом.
Мы врагов не пускаем! Кемеровский этот хоть и эмигрант, но русский. Наверное. Значит — агрессор. Вот и получил по полной. Пробирается он значит к административной границе с Крымом и раз: "А разрешение у вас есть на переход в Крым?". Шах и мат! Ехай взад! ПН..., так сказать.
Правда у меня, как обычно, мысль свербит хитин. Если граница административная, то зачем пограничники? Это что же, если я соберусь в Одессу прокатиться, мне разрешение надо получать? Где берут этих придурков на должности? Как выглядит Украина в глазах нормальных людей после таких действий?
Ну и напоследок не могу не пнуть ваш Газпром. Пусть Миллер с головной болью помучается от нашей перемоги. Украина в 2017 году увеличила транзит через свою ГТС до наивысших показателей с 2011 года! Пять раз СУГС и десять подскоков всем! Почти рекорд!
Чем может похвастаться ваш Газпром? Каким рекордом? А вы говорите, что мы не развиваемся. Когда-то в молодости мне Тараканушка красиво про слова сказала. В смысле, нужно всегда что-то красивое говорить, когда делаешь какую-нибудь ... непотребность. "Взялся за грудь — говори что-нибудь".
Вот мы примерно так и поступаем. Мы рекордно увеличили транзит! Интересно, как может шланг установить рекорд? Сколько в него заливают, столько через него прокачивают. Это теоретически. А практически? Мы говорим, а вы делаете. Мы рекорд установили, а вы? Мда, страна-шланг... Как-то даже обиднее звучит, чем страна-бензоколонка...
Я думаю, мы и на следующий год рекорд установим. В последний путь. В память о нашей ГТС. Установим на зло всем. Чтобы вы локти кусали.
А теперь самое главное. Для большинства россиян наступает самый главный праздник православных христиан — Рождество. Для нас это тоже главный праздник. Чтобы не говорили наши правители. Я знаю, что в России всё перемешалось в какую-то русскую религию.
Вон в исламскую Чечню впервые Дед Мороз приезжал и, говорят, очень красивый праздник там был. Дети визжали от восторга, а Кадыров назвал себя заместителем Деда Мороза по новогодним праздникам. Думаю, что за рождественским столом вы тоже не особо будете разбираться кто есть кто, в смысле веры.
Потому, поздравляю всех православных с Рождеством! Желаю всего самого-самого! Здоровья, любви близких и родных, успехов во всех начинаниях и задумках. И пусть Бог будет с вами всегда. Бог, Аллах, Будда, Яхве, Космос, Провидение... Простите, если что-то не назвал. Бог один. Названия разные.
Уверен, что все вы поработали столоначальниками. И столы у вас ломились как положено.
Я тоже поработал, да, хотя Свят-Вечер встречал с родней в деревне, довольно далеко от Киева. Почему – узнаете в ближайшее время.
Но вот у меня так сложилось – в деревне, с экологически чистыми и вкусными овощами и птицами. Ну и сами понимаете, в «Спрайте» не спрайт естественно, а в «Тархуне» — не тархун. А наш вкусный, питательный, полезный, чистый, лечебный самогон. Он же горилка.
И вам дорогие мои, желаю хорошей жизни от всей души. Ну и встретимся на наших апокалиптических путях-дорожках в наступившем году.
Главное, чтобы было с кем, чего и во имя чего.
Автор: Таракан Околорадский
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти