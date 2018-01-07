02:53 08 января

Яков Кедми: Россия жестко прокололась в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим под ударом. В самый канун нового года, 31 декабря, объект подвергся обстрелу. Согласно официальным данным Минобороны, двое военнослужащих ВС РФ погибли. Также повреждения получила боевая летная техника. Первоначальные сведение о якобы уничтоженных самолетах Су-24 и Су-35 оказались ложными.

Вечером 6 января было совершена вторая попытка нападения на базу. Согласно сообщениям ряда СМИ, российская ПВО зафиксировала неопознанные летающие объекты и открыла по ним огонь. Предполагается, что это были квадрокоптеры террористов с подвесными бомбами малой мощности, по типу тех, что массово применяются в Ираке.

Свою активность в непосредственной близости к авиабазе Хмеймим боевики начали проявлять в конце декабря прошлого года. Тогда, 27 декабря, комплекс "Панцирь-С1" сбил две ракеты типа "Град" на подлете к базе.




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Комментарии 17

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  1. Sonet Вчера, 19:17
    ,,Усилить охрану авиабазы,,-что еще остается делать в данной ситуации.Только строить хорошую мину при плохой игре.Поезд то уехал-конец войне уже обьявлен и ордена все вручены.
    Sonet
    1. svp67 Вчера, 19:20
      Цитата: Sonet
      Это фиаско конечно.

      Чьё и в чем? Вы из тех, кто раз получив по "фэйсу", сразу начинает причитать: "Все пропало..."? Тот кто это совершил, сделал это ЗРЯ. И очень скоро ЖЕСТОКО пожалеют об этом.
      svp67
      1. Masya Masya Вчера, 19:54
        Цитата: svp67
        Тот кто это совершил, сделал это ЗРЯ. И очень скоро ЖЕСТОКО пожалеют об этом.

        Ответка ждать себя не заставит... ИМХО...
        Masya Masya
        1. Masya Masya Вчера, 20:18
          PS. Спать..
          на работу завтра.... wink
          Masya Masya
    2. Deadушка Вчера, 20:37
      Цитата: Sonet
      ,,Усилить охрану авиабазы,,-что еще остается делать в данной ситуации.Только строить хорошую мину при плохой игре.Поезд то уехал-конец войне уже обьявлен и ордена все вручены.

      угу, америкосы во вьетнаме тоже безопасились...
      Согласно американским официальным данным, только вооруженных силы США (без учета вооруженных сил Южного Вьетнама) с 1962 по 1973 годы потеряли во Вьетнаме на земле только от минометных, артиллерийских и ракетных обстрелов (без учета диверсионных действий) 393 самолета и вертолета и еще 1185 были повреждены. Вооруженные силы Южного Вьетнама, по одному из источников, с 1964 по 1973 годы потеряли на земле 25 самолетов и вертолетов уничтоженными и 305 поврежденными.

      https://bmpd.livejournal.com/3037926.html

      Катастрофический пожар на открытой стоянке самолетов ВВС США на американской авиабазе Бьенхоа близ Сайгона 16.05.1965 (c) ВВС США
      Deadушка
    3. Артек Вчера, 23:07
      других экспертов нет,что ли ,одного и того же еврея включаете?
      Артек
  2. Балу Вчера, 19:32
    Россия жестко прокололась в Сирии

    На войне как на войне. Кедми прав. Расслабились. Давление антисирийских и антироссийских сил будет возрастать.
    Балу
    1. fodoka Вчера, 22:46
      Не прав он, цель понятна- задать вектор мыслей. Ситуация ровная уже лет 300, как они ненавидели так и продолжают это делать. В вот зачем нагнетают такие Кедми?
      fodoka
  3. Комментарий был удален.
  4. polpot Вчера, 20:03
    Война штука суровая наши и в 1945 в окружение попадали ,всякое бывает ,главное ошибки усвоить и не повторять в будующем ,а товарищь из Израиля пусть о своей армии думает ,со своей разберемся сами, слава богу есть кому .
    polpot
    1. svp67 Вчера, 20:16
      Цитата: polpot
      главное ошибки усвоить и не повторять в будующем
      Бегство из освобожденной Пальмиры - разведка проворонила переброску ударных сил "черных", гибель медсестер, в нашем госпитале в Алеппо - снова разведка подкачала и так не кто и не ответил, зачем же так близко тогда госпиталь развернули, теперь вот авиабаза... Вам не кажется, что просматривается одна явная тенденция - и работы для контрразведки ХВАТАЕТ
      svp67
      1. polpot Вчера, 20:28
        Абсолютно с Вами согласен и верхоглядства много и союзники ребята не очень надежные и котрразведке с разведкой есть чем заняться
        polpot
    2. 11черный Сегодня, 00:31
      Цитата: polpot
      Война штука суровая наши и в 1945 в окружение попадали ,всякое бывает ,главное ошибки усвоить и не повторять в будующем ,а товарищь из Израиля пусть о своей армии думает ,со своей разберемся сами, слава богу есть кому .

      Простите - где именно наши попадали в окружение в 45 году? Просто интересно...вроде не было такого.
      PS - на такую дистанцию - 10-12 км подойти было бы гораздо более проблематично, будь у нас на вооружение принят хотя бы этот аппарат в достаточном количестве. Эх, не хватает БПЛА...
      11черный
  5. Теренин Вчера, 20:14
    Обстрелы боевиков нашей базы в Сирии - это минус. Нужно принимать меры и они будут приняты. То, что подобные обстрелы боевиков не в России (а мы их помним) - это плюс.
    Теренин
  6. nickgv Вчера, 20:48
    Не поторопились ли мы с выводом большей части воинского контингента? Явно ослаблена роль разведки и контрразведки, потому и имеют место вышеназванные диверсии. Выстрелов в спину можно ждать и от так называемых партнеров (ВС США), могут иметь место и провокации из районов, контролируемых Турцией. Поэтому заказывать бравады по поводу вывода российских войск рановато, однако это происходит и выглядеть на этом фоне предстоит не совсем достойно. Напрашивается применение высокоточного оружия без оглядки на гуманитарную миссию в целом, и в восприятии мировых держав типа США, ЕС.
    nickgv
  7. fodoka Вчера, 22:44
    С чего вдруг Кедми стал оценивать ситуацию? Бывших не бывает- целевая аудитория читатели сайта.
    Посмотрите Хабад по определению- и Соловьёв, который ввел в медиа пространство и Сатановского и Кедми, с то де стороны. Не бывает такого, что бы эти люди вот так на раз сыпали оценками бесцельно.
    fodoka
  8. коноправ Вчера, 22:51
    Как жаль , что на базе небыло ни одного выпускника Академии Генерального Штаба, он то уж смог бы правильно организовать стратегическую охрану .
    коноправ
  9. Александр Цветков Вчера, 23:48
    без паники,спокойно и трезво разобрать произошедшее и сделать выводы с мероприятиями.Массам пока толком информации не распространили,только обозначили,что было и ущерб не считая людского не фатален.Будем ждать итогов.Реакция последует не сомневаюсь.
    Александр Цветков
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