Яков Кедми: Россия жестко прокололась в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим под ударом. В самый канун нового года, 31 декабря, объект подвергся обстрелу. Согласно официальным данным Минобороны, двое военнослужащих ВС РФ погибли. Также повреждения получила боевая летная техника. Первоначальные сведение о якобы уничтоженных самолетах Су-24 и Су-35 оказались ложными.



Вечером 6 января было совершена вторая попытка нападения на базу. Согласно сообщениям ряда СМИ, российская ПВО зафиксировала неопознанные летающие объекты и открыла по ним огонь. Предполагается, что это были квадрокоптеры террористов с подвесными бомбами малой мощности, по типу тех, что массово применяются в Ираке.



Свою активность в непосредственной близости к авиабазе Хмеймим боевики начали проявлять в конце декабря прошлого года. Тогда, 27 декабря, комплекс "Панцирь-С1" сбил две ракеты типа "Град" на подлете к базе.











