"Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма"

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщает ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.Poseidon поднялся в воздух с сицилийской авиабазы Сигонелла и долго находился над международными водами Черного моря юго-западнее Севастополя. Также сообщается, что еще один полет возле крымских берегов разведывательный самолет ВМС США совершил 1 января.Между тем стало известно о полете американского стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk вдоль линии разграничения в Донбассе. Этот БПЛА также вылетел с авиабазы Сигонелла.Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров, он оказался в 100 километрах от Крыма. Кроме того, БПЛА пролетал в 40-50 километрах от приграничных районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. При этом RQ-4A Global Hawk может вести разведку в глубину территории до 300 километров.