15:13 08 января

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщает ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма


Poseidon поднялся в воздух с сицилийской авиабазы Сигонелла и долго находился над международными водами Черного моря юго-западнее Севастополя. Также сообщается, что еще один полет возле крымских берегов разведывательный самолет ВМС США совершил 1 января.


Между тем стало известно о полете американского стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk вдоль линии разграничения в Донбассе. Этот БПЛА также вылетел с авиабазы Сигонелла.

Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров, он оказался в 100 километрах от Крыма. Кроме того, БПЛА пролетал в 40-50 километрах от приграничных районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. При этом RQ-4A Global Hawk может вести разведку в глубину территории до 300 километров.

Использованы фотографии: https://www.airplane-pictures.net/
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 61

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:40
    Видать Крымским мостом любовался fellow
    ДЕДПИХТО
    1. 210окв Сегодня, 06:52
      Как ему туда сунутся?Прямо в"пасть"..
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Видать Крымским мостом любовался fellow
      210окв
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:11
        С высоты его по любому видно,не мостик через ручеек..без деталей конечно,но пусть и этим довольствуются иначе,как выражаетесь,прямо в ,,пасть,, попадут
        ДЕДПИХТО
    2. 30 вис Сегодня, 08:52
      Проверял где новые С -400 в Крыму разместили ,да и вообще вынюхивал где , что и почему ... Обнаглевшие Янки с длинным , чересчур любопытным носом !
      30 вис
    3. сибиралт Сегодня, 09:31
      За Крымом и из космоса наблюдать не дальше, чем с акватории. В чем кипеж то?
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 10:57
        Цитата: сибиралт
        В чем кипеж то?

        Проверяли, пьянствует наше ПВО 1 января или бдит.
        sabakina
  2. 210окв Сегодня, 06:42
    А наши что?Я что то не слышу от заштатников истерик..
    210окв
    1. БАРХАН Сегодня, 06:46
      Цитата: 210окв
      А наши что?Я что то не слышу от заштатников истерик..

      Ведут поди...Береговая оборона налажена.Но всё равно близко ,как вертится.
      Кто в курсе на море из ихних есть кто ?
      БАРХАН
      1. 210окв Сегодня, 06:47
        Через Босфор зашел заштатниковский эсминец..
        Цитата: БАРХАН
        Цитата: 210окв
        А наши что?Я что то не слышу от заштатников истерик..

        Ведут поди...Береговая оборона налажена.Но всё равно близко ,как вертится.
        Кто в курсе на море из ихних есть кто ?
        210окв
      2. амурец Сегодня, 06:54
        Цитата: БАРХАН
        Кто в курсе на море из ихних есть кто ?

        Есть. Эсминец "Кэрни"
        В Черное море через пролив Босфор зашел первый в 2018 году военный корабль сил НАТО. Пионером черноморской навигации Североатлантического альянса стал эсминец ВМС США «Кэрни» (USS Carney DDG64).
        амурец
        1. svp67 Сегодня, 07:05
          Цитата: амурец
          Есть. Эсминец "Кэрни"

          И уже с начала года ТРИ разведполета в том регионе, плюс заход "Иджиса" - готовимся к НЕПРИЯТНОСТЯМ. "Примет" уже более чем достаточно.
          svp67
          1. амурец Сегодня, 07:29
            Цитата: svp67
            И уже с начала года ТРИ разведполета в том регионе, плюс заход "Иджиса" - готовимся к НЕПРИЯТНОСТЯМ. "Примет" уже более чем достаточно.

            ПВОшники 70-х помнят и авиабазу "Кадена" в Японии а северяне своих врагов. Каждый день были полёты разведчиков. Особенно досаждали полёты самолётов SR-71.
            амурец
            1. DalaiLama Сегодня, 07:43
              Еще больше они досаждали сами себе, особенно когда пытались что то запустить. В Средней Азии потом иногда детали находили.
              DalaiLama
        2. DalaiLama Сегодня, 07:48
          Этот тоже летал бы себе над Босфором, куда мимо него ПЛ денется?
          DalaiLama
      3. лысова Сегодня, 07:01
        Два американских эсминца, вдоль западной акватории чёрного моря курсируют. Похоже в Одессу собрались.
        лысова
    2. DalaiLama Сегодня, 07:07
      Цитата: 210окв
      А наши что?Я что то не слышу от заштатников истерик..

      Спят пока.
      DalaiLama
    3. svp67 Сегодня, 07:54
      Цитата: 210окв
      Я что то не слышу от заштатников истерик..
      Они заняты - памперсы и исподнее меняют...
      svp67
    4. pvv113 Сегодня, 08:34
      Доброе утро, Дмитрий! Супостатов основательно готовят к таким ситуациям wink
      pvv113
  3. DalaiLama Сегодня, 06:43
    "Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров", странно почему-то "Буков" не боятся?
    DalaiLama
    1. 210окв Сегодня, 06:48
      "Буки" то "дружественные"...Хотя....
      Цитата: DalaiLama
      "Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров", странно почему-то "Буков" не боятся?
      210окв
      1. лысова Сегодня, 07:04
        laughing Интересная концовка "... Хотя " - да они всё могут.
        лысова
    2. svp67 Сегодня, 07:02
      Цитата: DalaiLama
      "Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров", странно почему-то "Буков" не боятся?

      А на это время, на всех украинских "Буках" натовские "контролеры" сидели. И все равно действовали с опаской, раз БПЛА послали...
      svp67
      1. DalaiLama Сегодня, 07:05
        А вдруг из России привезут-обстреляют-иобратноувезут? многоразовой ракетой с прикрученной к ней 30мм автоматической пушкой?
        DalaiLama
      2. DalaiLama Сегодня, 07:14
        А что будет если на этом БПЛА полоски российского правительственного авиаотряда нанести и мимо будет пролетать Су-25? За немецкого министра летевшего на самолете с другими полосками даже было боязно.
        DalaiLama
  4. svp67 Сегодня, 07:01
    Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма
    А не далековато ли от своего дома залетел этот "аэроплан"?
    svp67
  5. Masya Masya Сегодня, 07:11
    Вот жешь блин, им подслушивать разрешили, а они, заразы, подглядывают...
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
      Марина love !У них бананы в ушах lol , вот и подглядывают sad !Нужно им еще силой одеть очки с закрашенными и заклеенными стеклами -пускай себе смотрят! !! sad
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 07:30
        Цитата: Геркулесыч
        У них бананы в уш

        Не, Витальевич, у них сверчки ( а где сверчки там и тараканы) в головах стрекучут... wink от этого слух и общее самочувствие падает... laughing
        Masya Masya
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    Никакая ворона ему в двигатель к сожалению не попала! fool А лучше, чтобы в следующий раз попали в оба двигателя сразу 4вороны -чтобы наверняка далеко не ушел, и больше другие здесь не шпионили! !! sad
    Геркулесыч
    1. DalaiLama Сегодня, 07:28
      Достаточно будет одной мороженой курицы.
      DalaiLama
    2. Svarog51 Сегодня, 07:31
      А лучше, чтобы в следующий раз попали в оба двигателя сразу 4 вороны - чтобы наверняка далеко не ушел, и больше другие здесь не шпионили!

      Да, да! И желательно - чтоб тушки ворон были не размороженными. laughing
      Svarog51
      1. Идущий Сегодня, 07:56
        Сергей , доброе утро ! hi и не общипанные , а если серьезно то эта работа ( полеты ) ведутся постоянно и почти в штатном режиме.
        Идущий
        1. Svarog51 Сегодня, 08:14
          Виктор, приветствую hi Я как то читал байку про испытания лобового стекла авиалайнера на предмет попадания в него птицы с помощью немецкой пневмопушки. Вот бы из такой им зафитилить мороженной курицей, чтоб боялись приближаться. laughing
          Svarog51
          1. Идущий Сегодня, 08:19
            Высоко он летает , но идея мне нравится. good
            Идущий
            1. Svarog51 Сегодня, 08:27
              Так у них же есть самолёты огневой поддержки с гаубицей на борту. Вот и нам на транспортник пушечку приладить и шмальнуть разок. Пусть доказывают, что курица не случайно из него выпала.
              Svarog51
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:43
      А это мысль,Геркулесыч good ..а что если ему в дышла по мелкому беспилотнику загнать,чем не вороны да еще управляемые..замечтался маненько laughing У нас быстрее ворону-камикадзе выдрессировать,чем нечто подобное производить
      ДЕДПИХТО
  7. коноправ Сегодня, 07:32
    В американовских ВВС остро недостает пилотов, вот они и сажают за штурвалы ветеранов 2 Мировой. Мужчина полетел по знакомому маршруту - Сицилия - Берлин - Полтава и уснул за рулем. Вот самолет и болтался на автопилоте как субстанция в проруби. Ничего особенного, он же не совершал посадок на Красной площади!
    коноправ
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    вблизи побережья Крыма
    Американцам, потерявшим Крым как военный плацдарм, он сейчас как кость в горле. Вот и шныряют взад-вперед давая возможность нашим ПВО отрабатывать учебные задачи на реальных целях.
    rotmistr60
    1. коноправ Сегодня, 08:31
      Он для того и прилетел, чтоб радиоразведку вести, да телефонные разговоры записывать. Сейчас такой электронный фон над населёнными пунктами, это ж кладезь информации !
      коноправ
      1. Piramidon Сегодня, 10:20
        Цитата: коноправ
        Он для того и прилетел, чтоб радиоразведку вести, да телефонные разговоры записывать. Сейчас такой электронный фон над населёнными пунктами, это ж кладезь информации !

        В праздники они наслушаются и назаписывают, типа: "Серега, ты как себя чувствуешь? Приходи, я ящик пивасика прикупил". laughing
        Piramidon
        1. коноправ Сегодня, 10:26
          Ну, что вы..... в Крыму пиво не хлещут, там наверное крымское сухое в чести!
          коноправ
    2. Идущий Сегодня, 08:31
      Да , это был знатный щелчок по носу , их колотит до сих пор.
      Идущий
  9. iliitchitch Сегодня, 08:01
    Зря его всё-таки не пощекотали .
    iliitchitch
  10. pafegosoff Сегодня, 08:52
    И где наши сопровождающие? Договорились с американцами? Или решили не дёргаться и не выдавать себя лишний раз...
    pafegosoff
    1. q75agent Сегодня, 10:25
      да похоже просто профукали what на 40 км подлетал и перехвата не было ....
      q75agent
  11. Zomanus Сегодня, 08:53
    Ну их же все украинцы пугают тем,
    что российские войска вот буквально завтра
    пойдут в наступление на Украину.
    Вот американцы и подрываются проверить.
    Да и в самом Крыму сейчас телодвижения активные с нашей стороны.
    Погранцов всех перевели из Балаклавы с Севастополь,
    новые корабли постоянно появляются.
    Zomanus
  12. bratchanin3 Сегодня, 09:22
    Меня поражает бездействие и беспомощность наших дипломатов и военных. Неужели нельзя применять воздействие к подлетающему разведчику, а тем более к беспилотнику? Что у нас нет эффективных глушилок или уничтожающих электронику аппаратов?
    bratchanin3
    1. Скальпель Сегодня, 09:29
      Таких, чтобы издалека - нету. И да, нам не нужно нападать на самолёт на нейтральной территории - это агрессия.
      Скальпель
      1. bratchanin3 Сегодня, 09:50
        Если издалека нету, значит надо перехватить и встретить. Если амерский беспилотник может шпионить на расстоянии 300км, а подлетает до 40 км к границе, то это не агрессия? Почему нельзя объявить типы НАТОвских самолётов и запретную зону для этих самолётов, за которой они будут сбиты. Если предупредить или озвучить условия поведения вблизи наших границ, какая же это агрессия, это добрые намерения направленные на мирное сосуществование с НАТО.
        bratchanin3
        1. Piramidon Сегодня, 11:02
          Цитата: bratchanin3
          Если издалека нету, значит надо перехватить и встретить. Если амерский беспилотник может шпионить на расстоянии 300км, а подлетает до 40 км к границе, то это не агрессия? Почему нельзя объявить типы НАТОвских самолётов и запретную зону для этих самолётов, за которой они будут сбиты. Если предупредить или озвучить условия поведения вблизи наших границ, какая же это агрессия, это добрые намерения направленные на мирное сосуществование с НАТО.

          Ну вы как дети. Какая запретная зона и тем более сбивание могут быть над нейтральными водами? Даже наглые пиндocы не позволяют себе такого. Если ваши бредовые идеи принять к действию, то тогда будем друг друга валить где кто посчитает для себя нужным. Это уже называется - полномасштабная война.
          Piramidon
  13. Lycan Сегодня, 09:40
    Может специалисты прокомментируют: что если такого вот "летуна" "просвечивать" с расстояния радаром КВЧ?
    Тщательно, но аккуратно. И лучше, конечно, со своего "летуна" (может БПЛА). Грамотно сбалансированный и сихронастраиваемый блок ориентации позволит хорошо "прощупывать" незваных гостей.
    Lycan
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:47
    Сбить надо было ко всем чертям, ЗРК у нас есть.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 10:12
    А не пора устроить беспилотникопад
    КВУ-НСвД
  16. sabakina Сегодня, 10:54
    Этот БПЛА также вылетел с авиабазы Сигонелла.
    Мне кажется, пора макаронникам предъяву кинуть.
    sabakina
  17. PValery53 Сегодня, 10:58
    "Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма"
    - Наши тоже должны "мозолить глаза" Америке у её атлантических и тихоокеанских берегов. А как же! - "Услуга" должна быть взаимной. Надо показывать им их бОльшую уязвимость.
    PValery53
  18. Ванёк Сегодня, 11:35
    Кроме того, БПЛА пролетал в 40-50 километрах от приграничных районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. При этом RQ-4A Global Hawk может вести разведку в глубину территории до 300 километров.

    В своё время, Пауэрса уже бы сбили...
    Ванёк
    1. Антарес Сегодня, 11:51
      Цитата: Ванёк
      В своё время, Пауэрса уже бы сбили...

      Так это над своей территорией. И то когда появились средства. Тут территория другого государства. Границу не пересекал.


      Аккуратно облетал территории ОРДиЛО.
      однявшись утром с американской авиабазы Сигонелла, что на острове Сицилия, Глобал Хаук пролетел над всей восточной Европой и на румынской границе вошел в воздушное пространство Украины.
      Пройдя от Луганска до Мариуполя на высоте около 17 километров, повернул правее в сторону Николаева, после чего проинспектировал военные базы и аэродромы в Крыму в районе Севастополя. Далее дошел до Новороссийска, повернул обратно и поздним вечером совершил посадку на родной авиабазе. Миссия продолжалась более 16 часов.
      Базовый патрульный «Посейдон» также стартовал с Сигонеллы, но ограничился подлетом к Севастополю. Полет проходил на высоте 8 тысяч метров, после чего также вернулся в Сицилию.
      Антарес
      1. Ванёк Сегодня, 11:56
        Цитата: Антарес
        Так это над своей территорией. И то когда появились средства.


        А я и не против.

        300 минус 40-50 км.

        Грубо говоря. Он на 260-250 км. у нас дома.

        Не званный гость хуже ....
        Ванёк
    2. Piramidon Сегодня, 12:04
      Цитата: Ванёк
      В своё время, Пауэрса уже бы сбили...

      Вы ничего не напутали? На сколько я помню, Пауэрса сбили над территорией СССР, а не над чужой в 40-50 км по ту сторону границы.
      Piramidon
      1. Ванёк Сегодня, 12:07
        Цитата: Piramidon
        Вы ничего не напутали? На сколько я помню, Пауэрса сбили над территорией СССР


        В своё время территория СССР ...

        Ну да ладно... Шутка юмора кароче.
        Ванёк
        1. Piramidon Сегодня, 13:31
          Цитата: Ванёк
          Ну да ладно... Шутка юмора кароче.

          Странные шутки. Я вот тоже пошучу словами из русской песни: "не ходил бы ты, Ванек, во солдаты". Еще и нашей авиационной поговоркой: - "Рожденный ползать, не путайся на взлетной полосе". Это я к тому, что если вы не компетентны в каком то вопросе, то прежде чем вставлять свои комменты, проштудируйте хотя бы википедию, чтобы потом не вставлять отмазки типа "Да я пошутил"
          Piramidon
Картина дня