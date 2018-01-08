15:16 08 января

Сирийская армия прорвала блокаду военной базы под Дамаском

Правительственные войска САР разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, передает РИА Новости.



Сирийская армия разблокировала транспортное управление (базу бронетехники) в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления,
сказал агентству военный источник.


По его словам, сирийские военнослужащие также «вернули контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники».

Формирования вооруженных радикальных группировок неоднократно пытались захватить территорию базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января боевики вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять военную базу и отрезав все пути снабжения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. jolly deckhand Сегодня, 08:12
    Ннннда...И это после того,как мне с высоких трибун объявили о полном разгроме супостата...Совсем за овощей народ держат.А победят на выборах с явкой 998% и за них проголосовавших 1597,67% избирателей...
    jolly deckhand
    1. svp67 Сегодня, 08:15
      Цитата: jolly deckhand
      Ннннда...И это после того,как мне с высоких трибун объявили о полном разгроме супостата...

      Какого супостата? Вы хоть новость то читаете и анализируете?
      Это боевики из ИГИЛ или из других группировок? Одно дело ИГИЛ, иное - участие в гражданской войне.
      Цитата: jolly deckhand
      А победят на выборах с явкой 998% и за них проголосовавших 1597,67% избирателей...

      Последние выборы в США почти то же самое и показали, только вот Клинтон, не законное участие эмигрантов, для накручивания процентов так и не помогло...
      svp67
      1. jolly deckhand Сегодня, 08:23
        Это тот же игил,просто передышку взявший и бороды на время соскобливший.Касаемо США,Сергий...Так вот она и есть в этом вся в красе своей(пусть не всегда и приглядной),демократия эта,что даже накручивание процентов не помогло,а у нас только на этом и выезжают,не считаясь АБСОЛЮТНО с мнением Народным..
        jolly deckhand
        1. svp67 Сегодня, 08:28
          Цитата: jolly deckhand
          Это тот же игил,просто передышку взявший

          Нет, это уже не ИГИЛ, это "старая, не добрая" Аль Нусра...
          Цитата: jolly deckhand
          демократия эта,что даже накручивание процентов не помогло,а у нас только на этом и выезжают.

          Господи, что ж у нас за народ. Понимает, что обманывают, но не понимает как. Не кто у нас проценты НЕ НАКРУЧИВАЕТ, в этом смысла просто нет. До глубины души ненавидя "лексусов" и прокатывая ЕР, как партию, народ дружно голосует за её представителей - одномандатников, а как же это не делать, когда там ТАКИЕ люди, с ТАКИМИ фамилиями... Все намного проще.
          svp67
          1. Лелёк Сегодня, 10:49
            Цитата: svp67
            Нет, это уже не ИГИЛ, это "старая, не добрая" Аль Нусра...

            hi
            Точно так - ан-Нусра, переформатированная янки, которые крепко окопалисьна северо-востоке страны и приступили к расчленению Сирии. Америкосы упорно проецируют афганский вариант.
            Лелёк
        2. хрыч Сегодня, 09:51
          Цитата: jolly deckhand
          не считаясь АБСОЛЮТНО с мнением Народным..

          А вы за весь народ не говорите. Народ в большинстве таки поддерживает Темнейшего, что сие признают даже западные счетоводы. А ежели не доверяете Избиркому, поменяйте сайт, вам к Собчак - отрицателю всего. Здесь ВО и хватит прикидываться недалеким, уже сто раз разжевывали, что нашими Стратегами констатирован разгром именно Даиш, после освобождения от них последнего города. То же заявил, кстати и Трамп, про разгром Даиш, причем он прав, в Ираке его тоже разгромили таки при участии США, а в Сирии помогали курдам. И видимо вам невдомек, что нусравцы и даишаки сражались друг с другом. А ежели не прикидываетесь, то тогда мне вас искренне жаль hi
          хрыч
        3. Deniska999 Сегодня, 11:35
          В Восточной Гуте бои начались задолго до появления ИГ, так что коли не разбираетесь, то лучше промолчите.
          Deniska999
      2. 210окв Сегодня, 08:24
        Здесь дело не в ИГ..И не в гражданской войне..А в том что надо не расслабляться.Последние события показали.Для наших ребят на Хмейниме все равно кто по ним стреляет,ИГ или какая то "свободная армия"А то что сняли осаду это хорошо.Только вопрос,надолго ли.Правительственная армия слаба..
        Цитата: svp67
        Цитата: jolly deckhand
        Ннннда...И это после того,как мне с высоких трибун объявили о полном разгроме супостата...

        Какого супостата? Вы хоть новость то читаете и анализируете?
        Это боевики из ИГИЛ или из других группировок? Одно дело ИГИЛ, иное - участие в гражданской войне.
        Цитата: jolly deckhand
        А победят на выборах с явкой 998% и за них проголосовавших 1597,67% избирателей...

        Последние выборы в США почти то же самое и показали, только вот Клинтон, не законное участие эмигрантов, для накручивания процентов так и не помогло...
        210окв
        1. svp67 Сегодня, 08:32
          Цитата: 210окв
          А в том что надо не расслабляться.

          Вы видимо плохо представляете себе положение армии САР. Её, как силы почти не существует, еле еле , с огромным "скрипом" в её составе созданы пары-тройки "пожарных команд", способных действительно воевать, все остальное имеет очень низкую боеготовность, так еще и в каждом ауле свой шейх, со своими партизанами, способные переметнуться на любую сторону, в любой момент.
          svp67
          1. тлауикол Сегодня, 09:12
            Цитата: svp67
            Цитата: 210окв
            А в том что надо не расслабляться.

            Вы видимо плохо представляете себе положение армии САР. Её, как силы почти не существует, еле еле , с огромным "скрипом" в её составе созданы пары-тройки "пожарных команд", способных действительно воевать, все остальное имеет очень низкую боеготовность, так еще и в каждом ауле свой шейх, со своими партизанами, способные переметнуться на любую сторону, в любой момент.

            и поэтому мы выводим войска, объявив о победе ?
            тлауикол
            1. svp67 Сегодня, 09:26
              Цитата: тлауикол
              и поэтому мы выводим войска, объявив о победе ?

              Мы, стараемся держаться от ввязывания в Гражданскую войну. Находясь на двух базах, на территории Сирии. Если посчитаем нужным, то поможем.
              svp67
              1. тлауикол Сегодня, 09:31
                тогда все шансы у зеленых и у курдов в этой войне - т.е. у проамериканских партий, а не Асада. Это глупо : пожар не погасили и ушли, положив парней. Все с начала потом начинать ?
                тлауикол
                1. svp67 Сегодня, 09:33
                  Цитата: тлауикол
                  тогда все шансы у зеленых и у курдов в этой войне - т.е. у проамериканских партий, а не Асада.

                  Время покажет...
                  svp67
                2. хрыч Сегодня, 10:04
                  Цитата: тлауикол
                  Это глупо : пожар не погасили и ушли, положив парней.

                  Пожар потушен, а с углями справятся местные пожарные дружины и наша пожарная авиация. Впереди битва за Новороссию... И наш Генштаб лучше знает, что глупо, а что нет. В 21 веке он делами уже все доказал, выиграв битвы за целостность РФ, за Большой Кавказский хребет и Крым, владелец которого автоматически доминирует в Черном море.
                  хрыч
                3. Лелёк Сегодня, 10:57
                  Цитата: тлауикол
                  тогда все шансы у зеленых и у курдов в этой войне - т.е. у проамериканских партий

                  hi
                  Ну, это не совсем так. ИГИЛ не разгромлен окончательно и перешёл к методам партизанской войны, от которой и янки не уютно. Не даром они просят РФ о помощи в зачистке подконтрольных территорий. Но нам это ненасть, пусть убирают свое де**мо сами.
                  Лелёк
                  1. citizen242 Сегодня, 13:41
                    Молодцы американцы, экономят людей и ресурсы, нас не хотят из Сирии выпускать!! Просят, ну что ж поможем - положим людей?
                    citizen242
      3. Servisinzhener Сегодня, 13:56
        Он похоже читает только заголовки статей и понимает их как душе угодно.
        Servisinzhener
    2. Комментарий был удален.
    3. Serg65 Сегодня, 08:39
      Цитата: jolly deckhand
      Ннннда

      Лёша, не гони волну, захлебнёшься! И да, как ты, балтийский матрос, до такой жизни докатился?
      Serg65
      1. jolly deckhand Сегодня, 09:03
        До какой,Сергий?До такой,что я,с молодых кровавых ногтей работающий,на самых что ни на есть вредных производствах богатств себе не заработал?Что Родителей моих Родня за рубежами приютила в Германии,и недостающие деньги на операции они доплатят?Я виноват в этом?Я работаю с детства,я долг Святой стране отдал,а мне чтож Государство не помогает?Я ему благодарен должен быть?За что?Ответь,сможешь если...Да,уверен,тебе и сказать нечего будет.
        jolly deckhand
        1. Serg65 Сегодня, 09:35
          Цитата: jolly deckhand
          .Да,уверен,тебе и сказать нечего будет.

          От чего же?
          Лёша, работая "с молодых кровавых ногтей", что бы заработать богатства, тебе нужно было идти по партийной линии или хотя бы стать комсомольским вожаком и счастья тебе было бы немерено!
          Я вот тоже с 14-ти лет работаю, но не ною возле каждого угла и государство фекалиями не поливаю!!!
          Цитата: jolly deckhand
          Я виноват в этом?

          У каждого из нас в конце 80-х, как пел Цой "Перемен требуют наши сердца", перемен дождались-коммунисты при обсолютном молчание советского народа угробили страну!!! С 2000-го те, кого ты хаишь, стали поднимать Россию с колен и что? Опять коммунисты начали баламутить народ "Мы ждём перемен", может хватит уже перемен? Может стоит просто жить? Ты вот всё плачешься о плохой судьбе, а может просто поменять образ жизни и заняться благосостоянием себя и своей семьи? На сколько я помню, ты живёшь возле Красноярска?
          Serg65
          1. citizen242 Сегодня, 13:46
            Поддерживаю! Все правильно пишет. Где можешь подработай, укради, перепродай делай так что б тебе было хорошо раз государству ты на ... не нужен. Ну и смс не забудь отправить на лечение, да и налоги не забудь заплатить. да и живи спокойно
            citizen242
            1. Serg65 Сегодня, 14:40
              Цитата: citizen242
              Где можешь подработай, укради, перепродай делай так что б тебе было хорошо раз государству ты на ... не нужен

              what просто работать, а не воровать и ждать подачки не пробовали?
              Serg65
        2. свободный Сегодня, 10:22
          Цитата: jolly deckhand
          До какой,Сергий?До такой,что я,с молодых кровавых ногтей работающий,на самых что ни на есть вредных производствах богатств себе не заработал?Что Родителей моих Родня за рубежами приютила в Германии,и недостающие деньги на операции они доплатят?Я виноват в этом?Я работаю с детства,я долг Святой стране отдал,а мне чтож Государство не помогает?Я ему благодарен должен быть?За что?Ответь,сможешь если...Да,уверен,тебе и сказать нечего будет.

          Так это потому уважаемый что государство ныне не то что раньше.Государство теперь не должно да и не хочет о вас заботиться,почему?По этому поводу дедушка Ленин говорил "государство всегда есть аппарат принуждения господствующего класса",а какой у нас сейчас господствующий(у власти)класс?правильно буржуазия.А у буржуазии какой классовый интерес?выгода,выгода и еще раз выгода.А раз так на хрена ей нужно что бы вы и я и все остальные жили хорошо,более того это для нее даже очень вредно,ей доить вас до самой смерти охота как в царской России было.Ведь спокойным,умным,счастливым человеком крайне затруднительно манипулировать!потом ведь такие люди(классы рабочих и крестьян ) и за жабры взять может если что.Отсюда и еге,и рост национализма,и попытки столкновений на религиозной почве,и рынок свободного труда и прочее способствующее максимальному индивидуализму(разобщению)людей.Все лишь бы люди не осознали себя как класс и не объединились для отстаивания своих интересов и требований ,все для этого.
          свободный
    4. Владимир К. Сегодня, 08:51
      С высокой трибуны заявили о разгроме "исламского государства", т.к., как государство (со своей единой территорией, столицей, законами, полицией, валютой, налогами и прочими признаками отдельного государства), оно действительно перестало существовать - остались разрозненные группировки, которые войну заканчивать и не собираются (как у нас в Чечне после завершения 2-й чеченской). К тому же иг не имеет отношения к этим событиям - там буровят выходцы из "аль-каиды" и прочие террористы, маскирующиеся под демократическую оппозицию. И еще: хватит кидаться всевозможными преувеличениями о явках и проголосовавших - центральная власть, с учетом реального!!! рейтинга Путина, больше всех не заинтересована в приписках на выборах - если и происходят где-то эксцессы с превышением количества проголосовавших над количеством живущих (это только на Кавказе наблюдалось), то выражается это в единицах процентов, а не в порядках, что не имеет существенного значения на общей картине голосования, хотя и не может вызывать одобрения.
      Владимир К.
    5. сибиралт Сегодня, 09:26
      Ну, наконец то мельницу отбили! Сколько же воевать можно?!belay
      сибиралт
    6. Scoun Сегодня, 09:40
      Цитата: jolly deckhand
      Ннннда...И это после того,как мне с высоких трибун объявили о полном разгроме супостата...Совсем за овощей народ держат

      Вы сами себя за картофелину не держите.

      В ночь на 1 января боевики вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации

      Это сродни предательству, с ними был подписан договор о деэскалации и прекращении огня.
      Таких надо наказывать и очень жестко и может жестоко.
      Внутри Сирии всё равно с некоторыми придётся договариваться, как например с туркоманами и курдами.
      Scoun
      1. rocket757 Сегодня, 10:10
        Ни один серьёзный аналитик\эксперт не говорил, что всё кончено и завтра наступит МИР!!!
        А политики, брехливое племя, слушать их, себя не уважать!
        rocket757
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:15
    Никакой веры им о прекращении огня не должно быть , только полное уничтожение . И все таки преждевременным было решение вывести наши войска из Сирии , дерьма там еще очень много нужно разгребать.
    Spartanez300
    1. Владимир К. Сегодня, 08:59
      Это был тактический ход, призванный достичь целей главным образом во внешнеполитической игре. Полностью войска не выводили - базы останутся на.....очень долго и, если приспичит, усиление проведут за один день. Полное уничтожение террористов в текущих условиях, когда их поддерживают и опекают такие страны, как США, на прямую конфронтацию с которой ни Россия, ни официальные власти Дамаска пойти не могут.
      Владимир К.
    2. askort154 Сегодня, 09:17
      Spartanez300.... И все таки преждевременным было решение вывести наши войска из Сирии , дерьма там еще очень много нужно разгребать.


      Мы на своей территории СССР, после победы в ВОВ, ещё 10 лет добивали всяких "лесных братьев". В Сирии такая же ситуация . Россия выполнила свою задачу - уничтожила всю структуру ИГИЛ. Сейчас нет необходимости держать там большую группировку, чтобы гоняться по стране за каждым "бармолеем". Там теперь, чисто внутренние разборки. Остатки "оппозиции" вперемешку с " ан Нусрой" продолжают сопротивляться СА. Это гражданская война.
      askort154
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:19
    Мне непонятно почему не приводятся данные о противнике...
    сколько боевиков...чем вооружены...кто командир...кто планирует операции...кто обеспечивает информационное прикрытие и множество других вопросов с военной тематикой...хоть что то можно анализировать.
    Те новости которые нам скидывают с минимумом информации для обывателя what мало что говорят...
    приходится лазить по разным сайтам чтобы хоть что то нарыть.
    Тот же ЛЕХА
    1. Голован Джек Сегодня, 08:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мне непонятно почему не приводятся данные о противнике

      Потому что
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      новости... для обывателя

      И то, что они
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      мало что говорят

      ИМХО правильно. Новости эти не только Вы читаете.
      Голован Джек
    2. donavi49 Сегодня, 09:19
      Это большой восточный анклав бабахов. Там их немного меньше чем в Идлибе. При этом в этом анклаве еще мирняка поддерживающего бабахов 100к+ - ибо туда с 2014 года стекались все, кому Асад не мил, а оттуда выгоняли тех кому бабахи не милы. У бабахов несколько районов восточного Дамаска, город спутник Дума, часть Харасты и еще города-пригорды восточные. Плюс на юге два района Дамаска тоже под бабахами (один - лагерь беженцев под побежденным ИГ).
      donavi49
  4. Идущий Сегодня, 08:25
    В ночь на 1 января боевики вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять военную базу и отрезав все пути снабжения.


    Полосатые не угомонятся и будут постоянно баламутить.
    Идущий
    1. Masya Masya Сегодня, 08:33
      Цитата: Идущий
      Полосатые не угомонятся и будут постоянно баламутить.

      Подпитка не прекращается и указивки следуют одна за другой... бармалеи отрабатывают по полной...
      Masya Masya
  5. коноправ Сегодня, 08:26
    Найдите в ютубе ролик 2015 года и посмотрите ,что там просто остатки строений и пепелища. Сама база в низине под горой и прекрасно просматривается с высот и безпилотников. Если на этой базе и есть танки, то применять их крайне затруднительно, стреляя вверх.
    коноправ
  6. Геркулесыч Сегодня, 09:18
    Интересно, в как" при 97 процентах освобожденной об боевиков территории Сирии " , эти самые боевики контролируют тысячи квадратных километров территории Сирии -целые провинции под ними находятся? Или территория Сирии состовляет 300 процентов страны, а не 100, как у всего мира? ????
    Геркулесыч
    1. askort154 Сегодня, 09:35
      Геркулесыч....Интересно, в как" при 97 процентах освобожденной об боевиков территории Сирии "

      97 % освобождено от ИГИЛ ! yes
      askort154
      1. Muvka Сегодня, 10:04
        Они читать и слушать внимательно не умеют. Пропускают слова. А как просишь привести доказательства их слов, сливаются...
        Muvka
    2. А. Привалов Сегодня, 11:19
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, в как" при 97 процентах освобожденной об боевиков территории Сирии " , эти самые боевики контролируют тысячи квадратных километров территории Сирии -целые провинции под ними находятся? Или территория Сирии состовляет 300 процентов страны, а не 100, как у всего мира? ????

      Геркулесыч, что с вами? Не заболели ли, часом? Я понимаю, праздники, всё такое, но нельзя же так расслабляться! Берегите себя. drinks
      20 августа 2013. Дамаск. В Хараста разрушения после недавних авиабомбежек (А кто тогда бомбил?)

      Хараста .Ноябрь 2013

      Освобождённая Хараста. Октябрь 2015. На арабском, но видеоряд интересный.

      Хараста. Свежее от ФАН

      А. Привалов
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:57
        Привалов hi -юмор оценил lol спасибо за видео! !!
        Геркулесыч
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 09:21
    и пытаются быстро эвакуировать своих, пока прорыв снова не закрыли боевики
    Хаджи Мурат
  8. axxenm Сегодня, 09:28
    "вернули контроль над мукомольными мельницами"
    Четвертая по счету победа уже близка!!!
    axxenm
  9. shura7782 Сегодня, 09:42
    Сирийская армия прорвала блокаду военной базы под Дамаском
    Придёт время и америкосы убедят сирийцев в том, что все людские потери населения Сирии - это дело рук России. И певерят им, и будем мы в сотый раз оплёваны. Поэтому нам нужны базы не временные, как когда то в европе, а как в калининградской области - территория России.. Если этого не сделать сейчас , то потом будет как в восточной европе. Получили под зад коленкой и осквернили могилы наших павших. Если ВВП это не сделает сейчас , то все его заслуги по боку и для меня он просто " не хороший человек", который наступил на грабли, а потомки получили по лбу.
    shura7782
  10. bratchanin3 Сегодня, 09:55
    Интересная война получается - ездиют на 2х, 3х машинах по пустыне и постреливают и ведут кровопролитные бои с 5ю раненными и одном убитом. Может поэтому наши от туда слиняли - скучно стало смотреть, больше шума и разговоров.
    bratchanin3
  11. Ураган70 Сегодня, 10:01
    Цитата: Masya Masya
    Цитата: Идущий
    Полосатые не угомонятся и будут постоянно баламутить.

    Подпитка не прекращается и указивки следуют одна за другой... бармалеи отрабатывают по полной...

    Браво...какая глубочайшая мысль! И главное- свежая...
    Ураган70
  12. Dave36 Сегодня, 10:17
    Не смотрите ЦТ, там вам о многом расскажут. Думаю наши и в правду не знают что делать с Сирией, Новороссией, Турцией...Везде мы реагируем, и это в лучшем случае((
    Dave36
  13. Berkut24 Сегодня, 12:02
    Пока одни сдаются окруженным боевикам, другие героически пытаются им помочь. Восток, блин...
    Когда сирийские офицеры учились у советских, сирийская армия была самая боеспособная в регионе. Когда они стали учиться в западных колледжах, то стали переходить на сторону террористов и лечится в Израиле.
    Berkut24
  14. alta Сегодня, 12:09
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Мне непонятно почему не приводятся данные о противнике...
    сколько боевиков...чем вооружены...кто командир...кто планирует операции...кто обеспечивает информационное прикрытие и множество других вопросов с военной тематикой...хоть что то можно анализировать.
    Те новости которые нам скидывают с минимумом информации для обывателя what мало что говорят...

    По данным спецпосланника президента США в международной коалиции Бретта Макгурка, в рядах ИГ остается не менее 3 тыс. бойцов.
    Было убито 60,3 тыс. боевиков.
    Во время операции вооруженные силы РФ потеряли четыре военных самолета и четыре вертолета. Минобороны РФ признало гибель в Сирии 41 человека (более 200 погибших из ,,группы,, Вагнер не относятся к вооруженным силам России).
    Идет другая фаза войны - партизанская, люди продолжают гибнуть, в военной сфере ситуация не прояснилась.
    Сирия разделена :
    - на северо-востоке страны. часть территория, контролируется курдами,
    - часть сирийской территории контролируют США. Эта зона площадью примерно 70 кв. км. находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.
    - территорию на севере, контролирует Турция.
    - есть российские базы, морская и авиационная.
    - часть территории контролирует Иран, где строит свою военную базу.
    Начать войну легко, закончить ее очень сложно, тем более, что Асада поддерживают только только его клан - алавиты, которых в Сирии10-12% , составляющих основу Армии Асада. Без поддержки России и Ирана, Асада население Сирии сметет. ..... в Иране идут демонстрации, протестующих против финансирования войны в Сирии, вместо того,чтобы поднять уровень жизни населения.
    Уровень жизни населения Ирана - 100 место, России - 90 место.
    alta
  15. koshmarik Сегодня, 12:16
    На мой взгляд, главная задача России - во что бы то ни стало, с применением любых законных и не совсем средств убрать америкосов из Сирии в противном случае тягомотина с гражданской войной будет продолжаться вечно. Выполнение этой задачи, естественно, не исключает ударов по слишком ретивым боевикам оппозиции.
    koshmarik
    1. алегро Сегодня, 12:53
      все это прекрасно понимают,но как их от туда выкинуть,силу применить нельзя-это война,нужно сирийскому правительству в этом направлении работать очень жестко,в том числе и через ООН
      алегро
  16. алегро Сегодня, 12:49
    а как же громогласные заявления что террористы разбиты,война в Сирии закончилась,кому верить?,один сплошной треп
    алегро
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:09
      Очень невнимательно слушаете и читаете опубликованную информацию, повторю свой коммент с соседней ветки:
      05.01.18г. анализ от полковника Кассада, цитата:
      "Несмотря на некоторые проблемы в Восточной Гуте и неприятный эпизод с Хмеймимом, основные события в Сирии сейчас разворачиваются в Северной Хаме и южном Идлибе, где продолжается крупнейшее наступление САА и ее союзников конца 2017 — начала 2018 года.
      Как ранее обозначил стратегические цели на 2018-й год глава генштаба ВС РФ Герасимов, 2018-й год должен стать годом уничтожения «Ан-Нусры» и зачистки от террористов Идлиба. Данная кампания была начата еще в ноябре и находится сейчас в процессе активной реализации.
      Именно нарастающее давление САА в Идлибе, которому деятельно помогают российские военные советники и ВКС РФ, вынуждает боевиков атаковать в Восточной Гуте, дабы оттянуть резервы САА от Идлиба и Хамы, а также совершать системные нападения на авиабазу Хмеймим, дабы затруднить операции ВКС РФ по оказанию воздушной поддержки сирийским войскам."
      Полностью здесь, источник: http://rusdozor.ru/2018/01/05/idlib-05-01-2018/

      Как видите, все делается методично, по ранее (2017 год) утвержденному плану ГШ ВС РФ. После уничтожения ИГИЛ, как квазигосударства на территории Сирии, "....2018-й год должен стать годом уничтожения «Ан-Нусры» и зачистки от террористов Идлиба..."

      Ну и еще раз, из выступления верховного главнокомандующего В.Путина: "Сирия сохранена как суверенное независимое государство, - констатировал глава государства. - В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН". Здесь продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон. На постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. "И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели", - предупредил он.

      Так что, запасаемся терпением, и ждем хороших новостей - они будут....
      iaroslav.mudryi
  17. BAI Сегодня, 14:59
    Я так понимаю, скоро пойдут следующие победные реляции: "Отбили ОДИН дом", "отбили ОДНУ квартиру", "отбили ОДНУ комнату".
    BAI
    1. Shahno Сегодня, 15:02
      Это нормально в нынешней ситуации. Но прикольно.... Иногда агитация до смешного доходит.
      Shahno
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