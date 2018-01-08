Сирийская армия прорвала блокаду военной базы под Дамаском
Правительственные войска САР разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, передает РИА Новости.
По его словам, сирийские военнослужащие также «вернули контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники».
Формирования вооруженных радикальных группировок неоднократно пытались захватить территорию базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января боевики вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять военную базу и отрезав все пути снабжения.
Сирийская армия разблокировала транспортное управление (базу бронетехники) в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления,сказал агентству военный источник.
По его словам, сирийские военнослужащие также «вернули контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники».
Формирования вооруженных радикальных группировок неоднократно пытались захватить территорию базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января боевики вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять военную базу и отрезав все пути снабжения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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