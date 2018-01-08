Макмастер увидел «признаки вмешательства» РФ в мексиканские выборы
На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства», передает РИА Новости заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
По словам советника, американские власти сильно обеспокоены тем, что Москва «использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов».
Он отметил, что Вашингтон наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» и в выборы президента Мексики.
Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.
По мнению советника, референдум в Каталонии является еще одним примером «российского вмешательства» в дела других государств.
Напомним, выборы президента Мексики состоятся первого июля 2018 года.
По словам советника, американские власти сильно обеспокоены тем, что Москва «использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов».
Он отметил, что Вашингтон наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» и в выборы президента Мексики.
Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.
По мнению советника, референдум в Каталонии является еще одним примером «российского вмешательства» в дела других государств.
Напомним, выборы президента Мексики состоятся первого июля 2018 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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