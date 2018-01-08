15:20 08 января

Макмастер увидел «признаки вмешательства» РФ в мексиканские выборы

На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства», передает РИА Новости заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.



По словам советника, американские власти сильно обеспокоены тем, что Москва «использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов».


Он отметил, что Вашингтон наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» и в выборы президента Мексики.

Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.

По мнению советника, референдум в Каталонии является еще одним примером «российского вмешательства» в дела других государств.

Напомним, выборы президента Мексики состоятся первого июля 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. svp67 Сегодня, 09:02
    На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства», передает РИА Новости заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
    А был бы рад, если бы "наши" победили в Мексике.... Это был бы хороший ответ США за Украину... Только вот честно даже понятия не имею, кто там кто....
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 09:05
      "Начальные признаки" обнаружили..Неправда!ВО пока еще Мексику не обсуждала в последнее время!Хотя все.Уже понеслось.. laughing
      Цитата: svp67
      На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства», передает РИА Новости заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
      А был бы рад, если бы "наши" победили в Мексике.... Это был бы хороший ответ США за Украину... Только вот честно даже понятия не имею, кто там кто....
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 09:38
        Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.
        Ну, это уж известное дело, что сам вор всегда и везде громче всех орёт на других "Держите "вора"!"
        Татьяна
      2. антивирус Сегодня, 12:28
        да. это не Лешу Н вести по жизни.
        на кону "мягкое подбрюшье гегемона".
        так тихо подкрадывается писец-- не Россия , а китайский ширпотреб.
        см надо оборот торговли Китая и Мексики--там бомба зарыта для США.
        антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 09:14
      Заразная, однако, штука американская демократия. А как быть с северными территориями Мексики, которые она всосала как бы без российского вмешательства в выборы? lol
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 10:05
        в родную гавань, естессссно!
        роман66
      2. Лелёк Сегодня, 10:22
        Цитата: сибиралт
        Заразная, однако, штука американская демократия.

        hi
        Ну да, демократия в духе "у кого дубинка длиннее, тот и правила придумывает". Но на всякую длинную найдётся ещё длиннее. Вот какую предлагает для России Валентин Катасонов:
        Лелёк
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:38
          Прошу прощения,я может чего пропустил,но..давно ли Катасонов стал Президентом России?..или на худой конец Премьером?..он вообще чего-нибудь решает?...все,что перечислил Валентин Катасонов правильно для страны но неприемлемо для компрадорской власти сырьевой колонии.Такая дубинка-всего лишь мечта..
          ДЕДПИХТО
      3. фигвам Сегодня, 11:41
        По словам советника, американские власти сильно обеспокоены...

        Попейте валерьянки.
        фигвам
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:25
      Макмастер и прочие уже даже на идиотов не похожи тут все гораздо хуже . Какая страна следующая по выборам , может уже проще будет наших кандидатов напрямую заявлять .
      Spartanez300
      1. василий50 Сегодня, 09:38
        В моей юности говорили: *Врёт как троцкий*. Сегодня вполне правомерно говорить: * Врёт как американец*.
        Причём врут вроде как государственные и законодательные американские деятели. Уровень вранья повысился от журналистов и прочих профессиональных болтологов до обличенных властью.
        василий50
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:39
        Цитата: Spartanez300
        Макмастер и прочие уже даже на идиотов не похожи тут все гораздо хуже . Какая страна следующая по выборам , может уже проще наших кандидатов напрямую заявлять .

        Я за кандидатуру Айфона на мексиканский трон. wink ..нехай на весь мериканский континен свою ,,цифровую экономику,, продвигает....развалит,так хоть какая то от его польза будет
        ДЕДПИХТО
        1. Лелёк Сегодня, 10:35
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Я за кандидатуру Айфона на мексиканский трон.


          Ну, с претендентами на троны что у нас, что в "залужье" смех и грех - у нас "щелкунчик", у них "джаванка" (производное от Джарелд и Иванка). Что же касаемо Мексики, то что тёте Дуне из Мухо...ска, что красногалстучному чиновнику из ГД это глубоко фиолетово, а не всё равно только чинушам "исключительной нации". Так-что промахнулся советник Трампа, не туда "вдул".
          Лелёк
    4. Ванёк Сегодня, 11:23
      Цитата: svp67
      Только вот честно даже понятия не имею, кто там кто....


      Ри́чард Э́нтони «Чич» Мари́н



      Дэн (Дэ́нни) Тре́хо



      wink
      Ванёк
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:03
    Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.


    Мда ... what дело Псаки живет и размножается...
    советники президентов США как под копирку заражаются вирусами идиотизма и бреда.
    Тот же ЛЕХА
    1. svp67 Сегодня, 09:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      советники президентов США как под копирку заражаются вирусами идиотизма и бреда.

      Почему ЗАРАЖАЮТСЯ? У них это ХРОНИЧЕСКОЕ заболевание, еще с детства. Называется "русскобоязнь", в последней стадии они прыгают из окон небоскребов с воплем : "Русские идут!!!"
      svp67
    2. роман66 Сегодня, 10:06
      все гордимся страной! МЫ - ВЕЗДЕ!
      роман66
  3. Сергей-8848 Сегодня, 09:11
    Пока никто не спросил самих мексиканцев, а американцы уже напрягаются, хотя Мексика - вполне себе суверенная страна. Хотя - и за Лимпопо ведь у США голова болела...
    Сергей-8848
    1. sgazeev Сегодня, 09:30
      Цитата: Сергей-8848
      Пока никто не спросил самих мексиканцев, а американцы уже напрягаются, хотя Мексика - вполне себе суверенная страна. Хотя - и за Лимпопо ведь у США голова болела...

      sgazeev
  4. коноправ Сегодня, 09:16
    Есть хороший способ оценки информации - на фотографию говорящего кладешь две линейки. Одной соединяешь уголки глаз, другой уголки рта. Если линии параллельны, то слушай нормального человека, если не параллельны, то слушай враньё дегенерата.
    коноправ
  5. лысова Сегодня, 09:20
    --- " Он отметил, что Вашингтон наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» и в выборы президента Мексики." --- Мексиканские женщины, при родах - на русском языке начали кричать МАМА ! А вот создание кризиса и единство Евросоюза - это чисто их варево, не без бестолкового вмешательства самих штатов. Причём этот процесс был неизбежен.
    лысова
  6. Анатольевич Сегодня, 09:22
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Макмастер обвинил Россию в том, что она прилагает серьезные усилия по поляризации многих демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Евросоюзе.


    Мда ... what дело Псаки живет и размножается...
    советники президентов США как под копирку заражаются вирусами идиотизма и бреда.

    Очередной американский бред, у них прямо фабрика звезд по идиотии и маразму.
    Маккейн и Псаки не дадут соврать.
    Анатольевич
  7. shura7782 Сегодня, 09:22
    Макмастер увидел «признаки вмешательства» РФ в мексиканские выборы
    Молодец Путин. Порадовал меня старика.
    shura7782
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:24
    Честно, рожа у него как и мысли и слова дебильные, и такое "счастье "в сша в изобилии на всех уровнях власти! Деградация там нешуточная! !!
    Геркулесыч
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:28
    советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера
    Судя по фото Ломброзо был прав выдвигая свою теорию.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 09:39
      Голова вроде круглая у этого мыслителя, а мысли в ней квадратные!!!
      За теорию не в теме, а как оно там характеризуется?
      rocket757
  10. Ferdinant Сегодня, 09:28
    Как нестыдно,россияне?
    Ferdinant
    1. VAGNER Сегодня, 09:35
      Стыдно очень..Простите русских...)))))
      VAGNER
      1. роман66 Сегодня, 10:07
        ну кудаж это с утра-то ? завтракают люди! стыдитесь!
        роман66
  11. VAGNER Сегодня, 09:32
    А что смех, смехом , но если Мексика задружит с Россией это будет мощнейший рычаг давления на США! Майдан можно устроить в Вашингтоне..))))
    VAGNER
    1. василий50 Сегодня, 10:02
      США ведёт перманентную войну в Мексике руками прикормленных бандитов. Доходит до полного абсурда, когда американские мафиози вроде как прячутся в Мексике.
      василий50
    2. Воронок Сегодня, 10:47
      Подождем, сейчас Трамп стену построит на границе, и можно активизировать дружбу.
      Воронок
      1. VAGNER Сегодня, 11:00
        Цитата: Воронок
        Подождем, сейчас Трамп стену построит на границе, и можно активизировать дружбу.

        Помните в детстве все в Чинганчгука играли ?..В индейцев спасали от жадных и коварных бледнолицых, за дядю Тома в хижине переживали? (мне помнится щеку копьем проткнули в лагере, сама зажила )))
        Сирию спасли , пора вспомнить детство и индейцев освободить..! Не зря это все нам в головы вбивали..Время пришло мужики! wink
        VAGNER
        1. Deniska999 Сегодня, 11:41
          А они тебе нужны, индейцы? Зачем нам мстить за народ, который нам до фени.
          Deniska999
          1. VAGNER Сегодня, 12:00
            Цитата: Deniska999
            А они тебе нужны, индейцы? Зачем нам мстить за народ, который нам до фени.

            Вы явно не русский или слишком молод и заражен вирусом четырех П..
            Как думаете почему власть имущие Россию русских ненавидят уже какое тысячелетие..? Мы вечно встреваем во все конфликты ,потому что терпеть не можем несправедливость и бабушкам место всегда уступаем..)))
            И любим танковые войска..! soldier
            VAGNER
            1. Deniska999 Сегодня, 13:45
              Ну конечно, если я русский, то должен стремиться с оружием в руках защищать чужие мне дома и мстить за чужие интересы... Ну-ну...
              Deniska999
    3. Geisenberg Сегодня, 11:50
      Цитата: VAGNER
      А что смех, смехом , но если Мексика задружит с Россией это будет мощнейший рычаг давления на США! Майдан можно устроить в Вашингтоне..))))


      Чтоб задружиться надо иметь точку соприкосновения, которой у РФ и Мексики нет и не будет ))) По крайней мере пока страны разделены океаном )))
      Geisenberg
      1. VAGNER Сегодня, 12:06
        Цитата: Geisenberg
        Чтоб задружиться надо иметь точку соприкосновения, которой у РФ и Мексики нет и не будет ))) По крайней мере пока страны разделены океаном )))

        Ну с Венесуэлой помнится задружили и Уго Чавеса отравили..
        России нельзя замыкаться на своей территории, как раньше..Время уже другое!
        VAGNER
  12. К-50 Сегодня, 09:33
    советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер: На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства»

    выборов ещё нет, но "признаки российского вмешательства уже есть". Сам -то олень кучерявый понял что ляпнул??? belay fool
    Что за поганая привычка у пин дос ов свои грехи на Россию сваливать!!! Так и охота к ответу призвать, да не дотянуться до ушлёпка. angry
    К-50
  13. pvv113 Сегодня, 09:36
    На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства»

    Интересно, а почему мексиканцев это не беспокоит?
    pvv113
    1. роман66 Сегодня, 10:08
      они только с виду простоватые, а поумнее амеров будут!
      роман66
      1. pvv113 Сегодня, 11:24
        Не только мексиканцы, многие поумнее исключительных
        pvv113
  14. Хаджи Мурат Сегодня, 09:40
    пора прекращать публиковать новости из сумашедшего (белого) дома,одно и то же, неинтересно....
    Хаджи Мурат
  15. bratchanin3 Сегодня, 09:41
    Если американцы такие зрячие, что видят то чего нет, то почему МИД России не может увидеть и постоянно тыкать носом американцев за то, что они в наглую нарушают все мыслимые законы. Может быть народ перехвалил Лаврова, который утопил в словословиях конкретные обвинения западного Мира?! По моему это саботаж на государственном уровне - Премьер уснул на своей галёрке (как патриций на галере), Лавров утонул в своём пустозвонстве, Набиуллина законопатила малый и средний бизнес, лишив их оборотных средств. Люди, что то здесь не так!
    bratchanin3
  16. КВУ-НСвД Сегодня, 10:16
    А чо бы и нет - Мексика для америки - как восточная европа для нас
    КВУ-НСвД
  17. амурец Сегодня, 10:18
    На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют «признаки российского вмешательства», передает РИА Новости заявление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.

    Глядя в эти по-детски наивные глаза и на лысую голову, понимаешь что человек ещё не вырос из пелёнок и неуч полный. Расти ему ещё расти и учиться и учиться. Полная аналогия Фонвиинского Митрофанушки.
    амурец
  18. Сергей Иванов Сегодня, 10:19
    Совсем у человека крыша поехала)))
    Сергей Иванов
  19. nikolaev Сегодня, 10:27
    такое ощущение , что этот ценный кадр США зрит прямо в параллельные миры , а там много чего можно увидеть особенно из мира , в котором легализуются наркотики, так что мир может запасаться попкорном и устраиваться по-удобнее перед экранами - сериал "все знаем , все видим, все предчувствуем , за все в ответе, болим душой за беды всего мира нами созданные,..." продолжается
    nikolaev
  20. Волька Сегодня, 10:30
    похоже это уже эпидемия, и вообще мексика не наш размерчик...
    Волька
  21. тагил Сегодня, 10:31
    Просто это первый намек мексиканцам, что если выборы пойдут не по "демократичному" пути, то америка может вмешаться в эти выборы. Ну и конечно обвинить Россию во вмешательстве и оправдать себя любимых во вмешательства в соседнюю страну. Очень удобно с их стороны.
    тагил
  22. Романенко Сегодня, 11:01
    Ага, читайте новости от Майкла Помпео - слово в слово, похоже на посленовогоднее обострение шизофрении.
    Видать ребята из одной палаты, одному мерещатся русские, влияющие на выборы в США десятилетиями, у другого обострение на почве текилы - в Мексику ударился.
    Романенко
  23. RUS33 Сегодня, 11:34
    На Ковтуна(хо*ла-политолога) смахивает.Брат, наверное.Так же всякую чушь несет
    RUS33
  24. Geisenberg Сегодня, 11:49
    Аааааа ))) ваще ... оно наблюдает начальные признаки вмешательства )))
    Geisenberg
  25. Geisenberg Сегодня, 11:51
    Цитата: Ferdinant
    Как нестыдно,россияне?


    Пофиг. Вериш ?
    Geisenberg
  26. Homos Сегодня, 13:02
    Переводя с дипломатического американского на русский: Наши парни при продвижении нужного нам человека оба... спалились. Ищем виновных. Пришлите еще денег. А пока запускайте русский след. И формулировки мутнее, мутнее. Пипл схавает.
    Homos
  27. PValery53 Сегодня, 13:16
    "Макмастер увидел «признаки вмешательства» РФ в мексиканские выборы"
    - Хорошо ещё, что пока этот ...мастер не бросается на людей, но первые симптомы, обильное словоблудие, уже настораживают. Белые халаты должны "бдить" близкого клиента..
    PValery53
  28. da Vinci Сегодня, 14:22
    Пора уже официально обвинить США во вмешательство в выборы Горбачева и далее, и кроме того всего СНГ! А они пусть дадут опровержение!!! wink
    da Vinci
  29. razved Сегодня, 15:02
    Дегенеративность у мерикосов распространяется в геометрической прогрессии. Между прочим, это очень опасно для шарика под названием Земля.
    razved
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