Российские военные доставили на запад Сирии несколько тонн гуманитарной помощи

Мы очень рады такому вниманию и поддержке. Сами можете видеть, как реагируют дети, – они ждали вашего приезда и готовились к нему весь вчерашний день. Рады не только дети, но и все взрослое население Буккейна,

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселок Буккейн на западе страны у границы с Ливаном.«Поселок несколько лет находился под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований. При отступлении они разрушили школы, больницы, водопровод. Основная часть городской инфраструктуры уже восстановлена, но люди до сих пор рады любой поддержке и помощи, которую им оказывают российские военные», – сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Гуманитарную помощь, в основном продукты питания, раздали во дворе отремонтированной школы – около 800 детей ушли домой с продуктовыми наборами.рассказала учительница Дуар Насиф.Российские военные также развернули в населенном пункте мобильный медицинский пункт, в котором была проведена вакцинация школьников и взрослых.Представители Центра по примирению регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят оказание гуманитарной помощи, координация восстановления инфраструктуры, содействие при возвращении беженцев. Помимо этого россияне занимаются посредничеством и координацией процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контролем режима прекращения боевых действий.