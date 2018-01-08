15:19 08 января

Российские военные доставили на запад Сирии несколько тонн гуманитарной помощи

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселок Буккейн на западе страны у границы с Ливаном.

Российские военные доставили на запад Сирии несколько тонн гуманитарной помощи


«Поселок несколько лет находился под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований. При отступлении они разрушили школы, больницы, водопровод. Основная часть городской инфраструктуры уже восстановлена, но люди до сих пор рады любой поддержке и помощи, которую им оказывают российские военные», – сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.


Гуманитарную помощь, в основном продукты питания, раздали во дворе отремонтированной школы – около 800 детей ушли домой с продуктовыми наборами.

Мы очень рады такому вниманию и поддержке. Сами можете видеть, как реагируют дети, – они ждали вашего приезда и готовились к нему весь вчерашний день. Рады не только дети, но и все взрослое население Буккейна,
рассказала учительница Дуар Насиф.

Российские военные также развернули в населенном пункте мобильный медицинский пункт, в котором была проведена вакцинация школьников и взрослых.

Представители Центра по примирению регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят оказание гуманитарной помощи, координация восстановления инфраструктуры, содействие при возвращении беженцев. Помимо этого россияне занимаются посредничеством и координацией процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контролем режима прекращения боевых действий.

Использованы фотографии: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Комментарии 19

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  1. самый главный Сегодня, 10:40
    Не основная это новость, не основная... Хочется новостей о том, что обстрел базы Хмеймим стал в принципе невозможен. О том, что формирование новой армии Сирии продолжается и новые полки и дивизии сформированы и вступили в бой. О том, что глупых командиров, допустивших непрекращающиеся атаки на базу уже отправили домой. О том, что экономика России вылезла из болота и бюджет стал больше. О том, что бензин в самой нефтедобывающей стране вдруг подешевел... О том, что в глубинке открыли десятки новых школ..О том, картинка в телевизоре стала совпадать с реальностью... Наверное я много хочу?? А Вы этого хотите???
    самый главный
    1. Muvka Сегодня, 10:45
      Ну судя по тому, что даже BBC вчера писало, что атака дронами была успешно отражена, означает, что обстрел практически невозможен.
      Muvka
      1. самый главный Сегодня, 10:54
        Цитата: Muvka
        Ну судя по тому, что даже BBC вчера писало, что атака дронами была успешно отражена, означает, что обстрел практически невозможен.

        Атакуют же не боевые дроны США с дальностью запуска в тысячи километров, а обычный ширпотреб из магазина с дальностью запуска в 1-2-3 км...И как это называется???
        самый главный
        1. хрыч Сегодня, 11:11
          Цитата: самый главный
          обычный ширпотреб из магазина с дальностью запуска в 1-2-3 км...И как это называется???

          Обычный ширпотреб сбить труднее, как ни странно. Один известный блогер писал, что дрон боевиков летал над позициями сирийцев, в него палили из всех видов оружия, но толку мало, залетел в охранную зону наших и тут же был сбит, причем визуально ничем не стреляли. Мы то знаем, что это была микроволновая пушка laughing
          Ладно это писал сам Рома Сапоньков wassat Вот цитата
          Приведу пример. Когда я был во второй командировке в Сирии, в мае-августе 2016 года, я работал в порядках сирийской армии. В какой-то момент на протяжении нескольких суток на передовой над нами летал беспилотник-разведчик. Несколько суток толпа сирийцев стреляла по нему из автоматов, пулемётов и т.д. Всё это безобразие продолжалось ровно до тех пор, пока БПЛА не приблизился к расположению российских кадровых частей. Не знаю, чем они его бахнули, радио-электронной системой или тяжёлым пулемётом, но сбили мгновенно. И это посреди пустыни. Сами представьте, как закрыт Хмеймим, особенно учитывая последние события.
          хрыч
        2. Караул73 Сегодня, 11:28
          А называется это так - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
          Караул73
    2. Vard Сегодня, 10:46
      Не... я конечно понимаю им надо... у них война и всё такое... а у нас что тогда... лежал в больнице... как после бомбёжки... одно хорошо... кормят так что похудел на пять килограмм... специально из дома запретил носить...
      Vard
    3. КОСМОС Сегодня, 11:30
      Цитата: самый главный
      Не основная это новость, не основная... Хочется новостей о том, что обстрел базы Хмеймим стал в принципе невозможен. О том, что формирование новой армии Сирии продолжается и новые полки и дивизии сформированы и вступили в бой. О том, что глупых командиров, допустивших непрекращающиеся атаки на базу уже отправили домой

      Пару лет назад многие тут даже не мечтали, нытики скулили: ракет нет, вертолетов нет, ни фига нет, короче Сирии Кирдык.
      Цитата: самый главный
      О том, что в глубинке открыли десятки новых школ..О том, картинка в телевизоре стала совпадать с реальностью...

      Как вы узнаете о новых школах если ваш телевизор не совпадает с реальностью? Вы его настройте на реальность.
      Цитата: самый главный
      О том, что экономика России вылезла из болота и бюджет стал больше. О том, что бензин в самой нефтедобывающей стране вдруг подешевел... О том, что в глубинке открыли десятки новых школ

      Вам либо бюджет и школы, либо дешевый бензин, вы уж определитесьто что вам важнее, мне дешевый бензин не нужен, я его сам продаю)))
      Короче, мечтать не вредно
      КОСМОС
  2. Tiras Сегодня, 10:43
    Больше потратили на доставку...

    Лучше бы в России раздали в детские дома.

    Смешное количество гуманитарной помощи.
    Tiras
    1. хрыч Сегодня, 10:48
      Цитата: Tiras
      Больше потратили на доставку... Лучше бы в России раздали в детские дома. Смешное количество гуманитарной помощи.


      Для одного села и 800 детей может и не смешная помощь
      хрыч
    2. КОСМОС Сегодня, 10:53
      Цитата: Tiras
      Лучше бы в России раздали в детские дома.
      Смешное количество гуманитарной помощи.

      Вы все таки определитесь, вам в детский дом или в Сирию больше? fool
      КОСМОС
  3. Egorovich Сегодня, 11:01
    Для детей, я думаю, это был большой праздник, потому что от боевиков, которые блокировали эту местность несколько лет, таких подарков не было и в помине. Для голодного ребенка лучшего подарка не найти.
    Egorovich
  4. shura7782 Сегодня, 11:01
    Российские военные доставили на запад Сирии несколько тонн гуманитарной помощи
    Также восстановили разрушенные дома и обставили обстановкой квартиры, устроились на работу и принесли им зарплату.
    shura7782
  5. Гардамир Сегодня, 11:01
    Богатая Россия, в которой нет ни бедных, ни бомжей имеет право себе позволить раздавать гумпомощь. А что не раздадут бульдозерами закатают.
    Гардамир
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:21
      Немного перефразирую hi -легко быть щедрым за чужой счет...кто щедрый и за чей счет надеюсь понятно всем hi
      ДЕДПИХТО
  6. VAGNER Сегодня, 11:12
    Гуманитарка не очень большая, согласен..Но план восстановления Сирии имеется и этим заниматься будет не только Россия! А чертей как мочили ,так и будем мочить..Сирия теперь под охраной России!
    VAGNER
  7. gukoyan Сегодня, 11:15
    А РФ не хочет оказать гуманитарную помощь жителям своей страны?
    Реально сами сидим в очке, но другим помогаем и многое прощаем. Уже реально надоедать это начинает.
    gukoyan
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:41
    Меня честно говоря, бесит фраза "боевики из незаконных вооруженных формирований "! fool Ну, прямо по покойному Задорнову -значит, там есть боевики из законных вооруженных формирований? ?? fool Вообще то боевик, это всегда против власти, так к слову. ...
    Геркулесыч
  9. axiles100682 Сегодня, 14:13
    Плюс ко всему это имидж страны и задел на будущее.Затнаты на эту гуманитарку не так уж и велики.Вырастут эти дети,кто то из них станет большим человеком в стране и то что эти повзрослевшие дети с теплом и дружелюбием будут вспоминать Россию и росиян это плюс нам в будцщем.Теже американцы играют в долгую им не жалко денег на запудривание мозгов как взрослых так и подростков.А тут благое дело.
    axiles100682
  10. лысова Сегодня, 14:27
    Доброе дело делаем, гуманитарная помощь, можно сказать святая. Не одна Россия в этом участвует. На северо востоке от Евфрата, тоже приходит гуманитарная помощь от США. Только ассортимент " гуманитарной помощи " совсем другой - различного рода оружие. Накрыть бы их там всех скопом.
    лысова
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