Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс
Наземные роботы и беспилотники смогут участвовать в ликвидации аварий, а также вести разведку радиационной и химической обстановки, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).
«Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами», – добавили в ведомстве.
В пресс-службе отметили также, «современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций».
По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено «более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».
Архивное фото
В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса,говорится в релизе.
Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).
«Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами», – добавили в ведомстве.
В пресс-службе отметили также, «современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций».
По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено «более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти