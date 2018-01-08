Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс

В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса,

Наземные роботы и беспилотники смогут участвовать в ликвидации аварий, а также вести разведку радиационной и химической обстановки, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).«Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами», – добавили в ведомстве.В пресс-службе отметили также, «современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций».По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено «более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».