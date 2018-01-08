15:10 08 января

Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс

Наземные роботы и беспилотники смогут участвовать в ликвидации аварий, а также вести разведку радиационной и химической обстановки, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс
Архивное фото

В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса,
говорится в релизе.


Сообщается, что в состав комплекса войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

«Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили также, «современные робототехнические комплексы способны эффективно выполнять широкий спектр задач войск РХБ разведки, в том числе при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций».

По данным ведомства, в прошлом году в войска РХБЗ поставлено «более 350 единиц специальной техники, в том числе машины для разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. самый главный Сегодня, 10:55
    У внука таких роботов.... вот и я думаю, куда деньги деваются???
    самый главный
  2. Vard Сегодня, 10:56
    Кто то сказал про то что территория считается завоёванной когда на неё ступит сапог солдата... А роботы это от лукавого...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 10:57
      Нет,можно и робота..Жаль не успели с помощью этого девайса резьбу нарезать "Белым каскам"..
      Цитата: Vard
      Кто то сказал про то что территория считается завоёванной когда на неё ступит сапог солдата... А роботы это от лукавого...
      210окв
  3. хрыч Сегодня, 10:56
    Терминаторы пошли, началось дело Скайнета
    хрыч
  4. коноправ Сегодня, 11:10
    Умиляет яШчик с наклейкой Радиоактивность! Настоящую радиоактивность вывозят в поле внутри свинцового шарика с толщиной стенок сантиметров 10.
    коноправ
    1. Rash Сегодня, 11:22
      Поддержу. Да и радиактивность вот так отображается:
      Rash
  5. VAGNER Сегодня, 11:22
    Опыт по ликвидации Чернобольской аварии у нас огромный , надеюсь на основе этого опыта все эти роботы создаются. А не для выставок.!
    На сколько знаю ,там роботы и техника быстро выходили из строя ..А вот советский человек , держался на грани человеческих возможностей .Вечная память им ! Они этот ад ядерный обуздали фактически голыми руками..
    VAGNER
  6. Геркулесыч Сегодня, 11:46
    Этими бы роботами наше гребаное ЖКХ заменить! Хотя и их со временем научат, пить курить, матерится, и выклянчивать у пенсионеров деньги за халтурную работу, которую и работой назвать стыдно!!!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Сегодня, 12:36
      Цитата: Геркулесыч
      Этими бы роботами наше гребаное ЖКХ заменить! Хотя и их со временем научат, пить курить, матерится, и выклянчивать у пенсионеров деньги за халтурную работу, которую и работой назвать стыдно!!!

      Для Московской области есть такой дивный сайтик:
       Добродел


      После обращения туда начинаются чудеса... а у местных ЖКХ идет дым из... не скажу, откуда, но очень интенсивно.
      Может, и в Ваших краях такое есть?
      Голован Джек
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:05
        Роман hi В наших краях такое есть только на словах! Там реально ничего не делают! Люди уже оброщались, на свою голову, ибо результатов ноль! !!
        Геркулесыч
        1. Голован Джек Сегодня, 13:12
          Цитата: Геркулесыч
          В наших краях такое есть только на словах

          Ну, не знаю... В МО точно работает - проверяли в Коломне (сослуживец), проверяли в Мытищах (друзья).
          Все довольны, все смеются.. ну, кроме ЖЭК-ов, или как их сейчас там...
          Голован Джек
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