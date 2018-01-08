15:16 08 января

Во Владивосток из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ

Сегодня из дальнего похода во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Во Владивосток из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ


Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода. На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций,
говорится в релизе.




В округе напомнили, что «отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года». Основной его целью стала «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР».



За время похода «корабли зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», добавили в пресс-службе.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 11:38
    Добро пожаловать домой,наши защитники!
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 12:04
      С возвращением в родную гавань . Только хотелось бы чтоб под Андреевским флагом ходили представлять нашу страну корабли поновее и помощнее .
      Spartanez300
  2. VAGNER Сегодня, 11:39
    Дело Петра первого живет..Россия была и останется морской державой ! Скоро Северный морской путь заработает на полную мощность!
    VAGNER
    1. 210окв Сегодня, 11:45
      Да неплохо бы было.Только вот торговый флот для этого необходим.Контейнеровозы и все такое.
      Цитата: VAGNER
      Дело Петра первого живет..Россия была и останется морской державой ! Скоро Северный морской путь заработает на полную мощность!
      210окв
      1. VAGNER Сегодня, 12:35
        Цитата: 210окв
        Да неплохо бы было.Только вот торговый флот для этого необходим.Контейнеровозы и все такое.

        Все будет, главное чтобы Власть Россию не продала и не предала..Иначе бунт и смута начнется (ну историю нашу нужно читать..) Храни Бог Россию!
        VAGNER
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:50
    Да, осталось только вспоминать , каков флот по мощи был у СССР, и что мы сейчас имеем!
    Геркулесыч
  4. Neputin Сегодня, 12:36
    Ну отрядом это назвать сложно. Что вернулись это хорошо. Что касается оптимизма по поводу нашего Тихоокеанского флота, то я такового не испытываю совсем. Один только японский флот "самообороны" способен стереть в порошок весь ТОФ в открытом бою. Считайте сами у японцев 4 вертолетоносца, около 30 эсминцев, около 20 подлодок, не считая корветов и ракетных катеров. Что такой армаде сможет противопоставить один, пусть даже и очень хороший крейсер и пара дряхлых эсминцев с двумя корветами. Только тактическое ЯО.Корабли строить надо, а не демонстрировать величие свое, которого уже нет.
    Neputin
    1. NKT Сегодня, 13:48
      Сколько кораблей не стройте, все равно их будет значительно меньше, чем у наших вероятных противников. Тут не числом нужно противостоять.
      NKT
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 13:31
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" Не слабый отряд.А полностью-слабый.Странно,что без буксира.Видать не скоро ТОФ встанет.С японами нам не потягаться...
    ВЕРЕСК
    1. VAGNER Сегодня, 13:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      Странно,что без буксира.Видать не скоро ТОФ встанет.С японами нам не потягаться...

      Да ладно так уж унижать ТОФ..Есть чем ответить! Таких как вы почитаешь , прям сдаваться хочется и к консульству США очередь занимать.. negative
      VAGNER
      1. sabakina Сегодня, 14:53
        VAGNER , судя по Вашей аватарке, Вас боится весь ......
        sabakina
    2. sabakina Сегодня, 14:48
      дИМЫЧ! я РАД, ЧТО ТЫ ЖИВОЙ! слушай, а чё, у нас там совсем фигово?
      sabakina
  6. axiles100682 Сегодня, 14:42
    Вернулись свое присутствие в мировом океане это плюс большой.Но как уже писали выше очень хотелось бы что б нашь флот и Андреевский флаг в мировом океане демонстрировали новейшие крейсера,корветы,фрегаты,вертолетоносцы.
    axiles100682
Картина дня