Во Владивосток из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ
Сегодня из дальнего похода во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В округе напомнили, что «отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года». Основной его целью стала «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР».
За время похода «корабли зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», добавили в пресс-службе.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода. На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций,говорится в релизе.
В округе напомнили, что «отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года». Основной его целью стала «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР».
За время похода «корабли зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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