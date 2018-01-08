Во Владивосток из дальнего похода вернулся отряд кораблей ТОФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода. На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций,



