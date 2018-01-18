Викторио и его неукротимые апачи

К началу 70-х годов девятнадцатого столетия в прериях было подавлено сопротивление большинства индейских племен. После победы над рабовладельческим Югом у Соединенных Штатов осталась лишь одна проблема – горстка недовольных своей участью апачей, во главе которых стоял вождь Викторио. За смелость и отвагу их прозвали бронко (бронхо), что означает «неукротимые».Поначалу, проблему с индейцами президент США Улисс Грант попытался решить мирным путем. В юго-западные земли был отправлен офицер Гордон Грейнджер, зарекомендовавший себя в противостоянии с коренным населением Америки. Ему надлежало уговорить апачей добровольно переселиться в резервации. Правда, на тот момент они существовали лишь на карте.Грейнджер встретился с вождем индейцев, но добиться положительного ответа от апачей не сумел. После того как Гордон не справился со своей задачей, президент Грант отрядил на это дело другого не менее прославленного военного – Джорджа Крука. С этим назначением Грант, что называется, попал точно в яблочко. За короткий срок Крук сумел войти в доверие к индейцам. И про него говорили, что Джордж «больше апач, чем многие апачи». Также его уважительно назвали Серым Волком. За несколько лет «работы», Круку удалось уговорить на переселение почти всех коренных жителей Аризоны и Нью-Мексико. И дело тут не только в уважительном и доверительном отношении к бледнолицему. Крук способствовал появлению принципиально нового типа резерваций. По мнению военного (как бы странно это не звучало), резервации должны были стать для индейцев не просто временной стоянкой, а настоящим домом. Поэтому территории будущего проживания краснокожих он выбирал исходя из их потребностей и привычек. Лучше всего подходили земли Аризоны, которые полностью соответствовали привычному образу жизни апачей. Самым рьяным бронхо Серый Волк выделил, наверное, лучшие земли - в Кемп-Верд. К тому же, Джордж предоставил переселившимся индейцам полное самоуправление, судебную власть и собственную полицию. Кроме этого, Серый Волк научил апачей засеивать поля и выращивать тыквы. Тогда казалось, что Крук сумел положить конец кровавому противостоянию колонистов и коренного населения. В общем, за короткий срок (порядка четырех лет) Серый Волк сделал то, чего не удавалось его предшественникам на протяжении нескольких столетий. Народ начал жить счастливо и мирно, пусть и не на всей территории США. Но… президент посчитал, что Крук выполнил поставленную задачу и перевел его в другую область. Теперь Джорджу предстояло принять участие в военной кампании против сиу и шайеннов.Стоило Серому Волку покинуть Кемп-Верд, как власть одним росчерком пера свела весь его труд на «нет». Новое распоряжение гласило, что резервации, созданные Круком, нужно ликвидировать. А индейцев переселить из родных территорий в Сан-Карлос – область пустынную и малопригодную для жизни. Краснокожих силой, угрожая расправой, отправляли, можно сказать, на смерть. Сколько погибло от холода, жажды и голода чирикауа, мескальеров, индейцев Белых гор и других апачей – никому неизвестно. Трупы просто никто не считал. Резервации, которые являлись домами, ушли в прошлое. На их место пришел концентрационный лагерь Сан-Карлос.Но далеко не все апачи смиренно приняли свою участь. В Сан-Карлосе начались массовые волнения. Племена апачей смешались в одно целое, объединенные общей бедой. Возмущение возглавили три вождя - Чунц, Кончино и Чаун-Деси. Они расправились с заместителем резервации и сбежали. На землях, освободившихся после переселения апачи, тут же поселились многочисленные бледнолицые. И индейцы навсегда лишились своей родины. Недовольные ситуацией уходили в горы, а также в северную часть Мексики. Поскольку мексиканские солдаты, охранявшие границу, закрывали глаза на переселенцев, проблем у апачей не возникало. На новых местах жительства индейцы возводили укрепленные поселения. И уже оттуда часто совершали набеги на бледнолицых, занявших их исконные земли. А поскольку положение индейцев, оставшихся в резервациях, год от года только ухудшалось, то количество беглецов росло.Назревал крупный конфликт.Для апачей-мимбреньо изначально была выделена резервация Охо-Кальенте. Джордж Крук отдал эти земли индейцам, потому что они являлись их исконной территорией. Но в 1877 году отдел по делам индейцев из Вашингтона приказал краснокожим покинуть занимаемые земли и переселиться вместе с апачами-чирикауа в резервацию Сан-Карлос. К тому времени этот концентрационный лагерь уже был заполнен до предела переселенцами, и индейцы знали, на какую участь их обрекают бледнолицые. Но не выполнить приказ они не могли. Поэтому отправились в Сан-Карлос.На новом месте мимбреньо, во главе которых стоял вождь Викторио, продержались лишь два года. Весной 1879 года группа индейцев (по разным данным от нескольких десятков до нескольких сотен человек) вместе со своим предводителем сбежали из Сан-Карлоса. Они направились в родные земли Охо-Кальенде, чтобы оттуда вести партизанскую войну с захватчиками. Индейцы обосновались в горах и возвели крепость, которая и стала для них новым домом.Своим незаконным положением индейцы пользовались на сто процентов. Они то и дело совершали молниеносные нападения на белокожих поселенцев Охо-Кальенде, воруя у них скот и сжигая дома. Затем Викторио стал направлять своих солдат на поселения, расположенные в штатах Техас и Нью-Мексико. Такое развитие событий, конечно, не устраивало американцев. Власть решила избавиться от неукротимых апачей, причинявших столько бед. На охоту за краснокожими отправились солдаты 9-го кавалерийского полка. Но первыми атаковали индейцы. Викторио выбрал подходящий момент, поэтому нападение оказалось неожиданным для бледнолицых. Солдаты США вынуждены были отступить, понеся потери. Апачи праздновали победу и богатую добычу – они захватили оружие, боеприпасы и несколько десятков лошадей.Эта победа стала последней каплей. На поиски неукротимых отправилась тысяча солдат США, которым помогали сотни следопытов из покоренных племен апачей и навахо. Кроме этого, помощь в борьбе с Викторио оказали вооруженные отряды добровольцев. Но и число повстанцев возрастало. Все больше и больше недовольных индейцев уходили в горы к Викторио, надеясь на то, что они сумеют отвоевать себе право на достойную жизнь.Увеличение численности агрессивно настроенных индейцев вызывало панику у населения не только бывших земель апачей, но и близлежащих территорий. Особенно переживали за свою жизнь и достаток крупные землевладельцы. Они понимали, что рано или поздно краснокожие и до них доберутся.В середине сентября 1879 года апачи Викторио столкнулись с кавалеристами капитана Байрона Доусона. Пока солдаты спускались в каньон, индейцам удалось занять более выгодные позиции для обстрела противника. Началась перестрелка. Сражение продолжалось почти два дня с редкими остановками. И закончилось оно победой Викторио. Надо сказать, что за двое суток перестрелки Доусон потерял лишь пятерых солдат. Еще несколько получили незначительные ранения. Из апачей никто не пострадал. А отступить бледнолицым пришлось из-за банальной причины – у них кончились патроны.Вскоре жители близлежащих поселений организовали собственную карательную экспедицию против апачей. Отряд, состоящий из земледельцев, направился в горы, надеясь застать бронко врасплох. О численности противника и о его вооружении они имели весьма смутное представление, поэтому думали, что их ждет противостояние с кучкой пьяных индейцев с луками. Но едва бледнолицые начали подниматься по извилистой горной тропе, как их встретили выстрелы. Перепуганный карательный отряд поспешил отступить, но из-за камней выскочили апачи. Сражения не получилось. Индейцы без труда (не потеряв ни одного воина) перебили всех непрошенных гостей.После этого апачи Викторио совершили еще несколько нападений на поселения американцев. В одном из рейдов они столкнулись с отрядом добровольцев из шахтеров, который как раз направлялся на усмирение мятежных краснокожих. Победа осталась за последними.Судьба сгинувшего карательного отряда, состоявшего из земледельцев, волновала жителей близлежащих поселений. Поэтому было решено отправить вторую экспедицию, которой надлежало отыскать первый отряд, объединиться с ним и атаковать Викторио. Но на сей раз, в горы отправились не только простые американцы. Им на помощь пришли мексиканские солдаты из гарнизона в Пасо-дель-Норте (сейчас – мексиканский город Сьюдад-Хуарес), американские воины и техасские рейнджеры. Содействие в поисках мятежников оказали индейцы-следопыты.Разведчики доложили Викторио о том, что к горам движется армия противника. И тогда вождь решил устроить для гостей ловушку. Часть своих солдат он направил на север, чтобы запутать следопытов неприятеля. Остальные же воины заняли выгодные позиции в ущелье.Бледнолицые, ведомые следопытами, добрались до места гибели первого карательного отряда, где и обнаружили тела соотечественников. Командиры распорядились нарубить деревьев, чтобы сжечь трупы. О своей безопасности они не волновались, поскольку индейцы обнаружили свежие следы, ведущие на север. Отряд посчитал, что Викторио и его люди сбежали. Но как только разгорелся большой костер, раздались выстрелы и полетели стрелы. После короткого обстрела в ущелье хлынули апачи. Вторая карательная экспедиция разделила участь первой. Никто из американцев и их краснокожих союзников не выжил.Осенью 1880 года Викторио и его воины находились в Трес-Кастильос, что на востоке мексиканского штата Чиуауа. Апачи, уставшие от нескончаемых боевых действий, выбрали это место для кратковременной передышки. И здесь Викторио впервые допустил ошибку. Доверившись своим разведчикам, сообщившим ему об отсутствии противника, он отправил большую часть своих солдат на охоту. В лагере остались женщины, дети и лишь несколько боеспособных мужчин.Ночью к индейцам подошел большой отряд под предводительством полковника Хоакина Терразаса. К апачам его привели союзники-следопыты из племени тараумара. Воспользовавшись моментом, солдаты бесшумно перебили часовых, а затем устроили резню в лагере неукротимых. По легенде, Викторио и его апачи сопротивлялись, как говорится, до последней капли крови. Вождь получил более десятка ранений, прежде чем его бездыханное тело упало на землю.Солдаты Терразаса не жалели ни женщин, ни детей. Всего от их рук в ту ночь погибло семьдесят восемь мятежных апачей, пятьдесят три из которых – женщины и дети. Еще шестьдесят восемь человек было захвачено в плен (воинов-мужчин среди них практически не было). По официальной версии, Виктории пал от руки капитана Маурисио Корредора, возглавлявшего отряд следопытов-траумара.Когда с мятежниками было покончено, отряд Терразаса вернулся в город. Солдат, которые с гордостью демонстрировали семьдесят восемь скальпов, в Чиуауа встретили как настоящих героев. За убийство вождя апачей Корредор получил парадный костюм (по другой версии – именное скорострельное ружье).Выжить в той бойне удалось лишь нескольким индейцам. Среди них был вождь Нана, который и возглавил восстание после гибели Викторио. Он сумел в короткий срок собрать вокруг себя несколько десятков апачей, после чего направился на север, в горы Сьерра-Мадре. По дороге они встретили небольшой добровольческий отряд мексиканцев. В завязавшейся битве индейцы победили, убив девятерых солдат противника.Летом 1881 года индейцы под руководством Нана атаковали американские штаты Аризону и Нью-Мексико. И хотя их численность была скромной, апачам удалось сильно напугать белокожих жителей этих земель. Вскоре Нана напал на техасских ковбоев, после чего направился в горы Сакраменто. Здесь к вождю присоединилось несколько индейцев из племени мескалеро. Но все равно общая численность мятежников не превышала и четырех десятков воинов. Ни о какой полноценной войне с США, конечно, не могло быть и речи. Нана это прекрасно понимал, поэтому выбрал тактику внезапных нападений. За шесть недель его солдаты прошли более тысячи миль, поучаствовав в двенадцати боях с бледнолицыми. За ними по пятам гнался отряд американцев, состоящий из тысячи солдат, которому помогали сотни добровольцев. Апачи долго пытались оторваться от противника и даже смогли вернуться на территорию Мексики. Но, в конце концов, их догнали. В битве погибли почти все неукротимые, а сам Нана попал в плен. После этого мятеж апачей угас. Солдаты США сумели все-таки подавить восстание.