15:18 08 января

SpaceX запустила на орбиту секретный спутник в интересах правительства США

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником Zuma для правительства США, передает ТАСС.



«Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется», – говорится в материале.


Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.



Сообщается, что «Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку».

По данным агентства, запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам.

Ранее, в мае 2017-го, компания SpaceX запустила аппарат для национального разведуправления США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 127

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  1. Vadim851 Сегодня, 12:07
    Ракета и вправду хорошая получилась и надежная, раз доверяют такие запуски. До этого Boeing X-37 запустили.
    Vadim851
    1. Muvka Сегодня, 12:11
      Обычная ракета. Ничего сверхъестественного. Только у нее одна странность наблюдается. Что ни старт, то перенос.
      Muvka
      1. xetai9977 Сегодня, 12:13
        Отличная ракета! Молодец Маск! Аплодирую стоя!
        xetai9977
        1. Spartanez300 Сегодня, 12:16
          Что то не наблюдаю тут для нас радостных новостей , вы часом не спутали страну где пишете комментарии .
          Spartanez300
          1. sabakina Сегодня, 12:49
            Он не перепутал. просто xetai9977 радуется, что нам плохо.
            sabakina
            1. Голован Джек Сегодня, 13:08
              Цитата: sabakina
              это xetai9977 радуется

              О как belay
              А я-то еще думал, что это чудо на меня сегодня с утра наехало... коммент-то мой не ему, а как раз xetai9977 адресовался...
              А как же насчет
              Цитата: Правила сайта: запрещено
              г) Иметь несколько аккаунтов одному посетителю

              Странно как-то request
              Голован Джек
              1. Голован Джек Сегодня, 13:29
                Тьфу, блин... обознался...
                Чудо, наехавшее с утра, звали по-другому, у него просто флажок такой же.
                Беру слова обратно request
                Голован Джек
            2. фигвам Сегодня, 14:11
              sabakina

              Да, он радуется тому, что наша страна сделала ещё в 1957 году, для них это достижение.
              фигвам
          2. игорка357 Сегодня, 13:08
            Этот пользователь открыто радуется неудачам России,он явный враг и троль.
            игорка357
            1. Dreamboat Сегодня, 13:29
              Не понимают некоторые (2 конкретных писаки из соседних стран), что если вдруг России не станет или она критически ослабьет, то через год не будет таких стран как Азербайджан и Армения, будет одна большая Турция...
              Dreamboat
            2. Арон Заави Сегодня, 14:01
              Цитата: игорка357
              Этот пользователь открыто радуется неудачам России,он явный враг и троль.

              А в чем неудача России от того что Маск хорошую ракету построил? what
              Арон Заави
              1. фигвам Сегодня, 14:14
                Арон Заави

                Ракету строили специалисты, а он просто пиарщик и делает бабло, но не очень успешно.
                фигвам
          3. citizen242 Сегодня, 13:22
            Что то не наблюдаю тут для нас радостных новостей , вы часом не спутали страну где пишете комментарии
            Работать надо, а злорадствовать как ..... Сами не делаем так хотим что б и у других плохо было , даже хуже чем у нас.
            citizen242
            1. Korax71 Сегодня, 14:37
              Навеяло.поймал дед золотую рыбку,а она и говорит,отпусти меня,дед!любое желание исполню.а он ей отвечает.да вот у меня корова сдохла.рыбка спрашивает,теье корову надо новую?нет!!!!!я хочу чтоб и у соседа корова сдохла.
              Korax71
          4. Проксима Сегодня, 14:50
            Радостная новость для нас, это то, что Маск на деньги НАСА дурачит американцев совершенно бесперспективными проектами. Взять, хотя бы пресловутую вертикально садящуюся 1-ю ступень. Он что велосипед изобрёл? Такие эксперименты велись в 70-х в СССР и США. Обе стороны всё это быстренько свернули по причине ИХ ПОЛНОЙ БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТИ. Открылось множество проблем. Самая главная - большое СНИЖЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ. Согласен, для американских домохозяек это всё выглядит эффектно и они будут ещё не один раз "отрывать кошельки" и оплачивать этому мошеннику его афёры. А на практике, всё это блеф.
            Цитата: Spartanez300
            Что то не наблюдаю тут для нас радостных новостей , вы часом не спутали страну где пишете комментарии .
            Проксима
        2. Проксима Сегодня, 13:23
          Цитата: xetai9977
          Отличная ракета! Молодец Маск! Аплодирую стоя!

          Аплодировать можно разве что только глупому авантюризму Маска. Falcon 9 бесперспективная ракета. 9 двигателей для первой ступени - это многовато. Большая доля аварий и случается и за неполадок в двигателях. Даже Маск об этом догадывается. Не удивительно, что он уже 2 раза инициировал судебные решения о запрете по продаже РД-180, которым двигатели Falcon 9 и в подмётки не годятся.
          Дальше, этому "марсианскому" авантюристу ни когда не удастся сертифицировать Falcon 9 под пилотируемые полёты. Одно дело за деньги НАСА баловаться на железе, а другое дело убивать астронавтов. В НАСА тоже об этом прекрасно понимают и поэтому и заявления по этому поводу крайне у них осторожны.
          А по поводу баловства с многоразовостью первой ступени - это вообще полный бред - отдельная тема для обсуждения.
          Проксима
          1. Dreamboat Сегодня, 13:34
            Зря вы так, это очень масштабный исследовательский проект по многоразовые кораблям. Коммерчески он не отбивается конечно, но для страны, производящей деньги это мелочи. А вот работа на перспективу серьезная. Может это все и не выстрелит, а может через 50 лет только так летать и будут.
            Циалковского и Королева тоже долго считали мечтателями...
            Dreamboat
            1. Проксима Сегодня, 14:26
              Цитата: Dreamboat
              Циалковского и Королева тоже долго считали мечтателями...

              Тоже мне, сравнили belay двух великих учёных и полуграмотного мошенника-авантюриста!
              Проксима
              1. vadsonen Сегодня, 15:00
                Тоже мне, сравнили belay двух великих учёных и полуграмотного мошенника-авантюриста!

                Маск не учёный - он предприниматель, и делает именно, что человек этой профессии должен. И делает это очень хорошо.
                А в нынешней России Циолковских и Королёвых уже нет. Есть только Рогозины. Вот, кто настоящий "мошенник-авантюрист".
                vadsonen
                1. Dreamboat Сегодня, 15:15
                  Рогозин для "вашего флажка" конечно враг и мошенник, так как уничтожает созданную "друзьями России" систему разрушения и деградации российской военной промышленности...
                  Dreamboat
          2. BlackMokona Сегодня, 13:35
            Было 47 пусков Фалькон-9, проблема была только с 1 двигателем Мэрлин за все эти пуски. Т.е 1 к 470. (На Фалькон-9 , 9 двигателей Мэрлин в первой, и один во второй) Несмотря на проблему, в том запуске, Фалькон-9 успешно вывел грузовик Дракон на орбиту, но пришлось потерять побочный груз. Т.е надёжность достаточно высокая , дабы не парится поэтому поводу. Ведь движки аж за 47 пусков, ни разу не создали ситуации для применения САС на Дракон 2.
            BlackMokona
          3. Вадим237 Сегодня, 13:57
            У Маска ещё всё впереди, за него переживать не надо - у него всё получится, так как он к этому стремится.
            Вадим237
          4. Topgun Сегодня, 15:13
            по интересуйтесь сколько двигателей на Союзе...
            Topgun
      2. voyaka uh Сегодня, 12:14
        "Что ни старт, то перенос."///

        Зато рекордно низкая аварийность. И как следствие - очередь на запуски спутников на
        3 года вперед.
        voyaka uh
        1. Vadim851 Сегодня, 12:18
          Это верно. За неделю переноса потерянное не восстановить
          Vadim851
        2. Muvka Сегодня, 12:19
          Да нет, обычная. Как у Союза. Ничего рекордного.
          Muvka
        3. Голован Джек Сегодня, 12:21
          Цитата: voyaka uh
          Зато рекордно низкая аварийность

          ИМХО просто статистику "не набрали" еще.
          Дело... наживное request
          Чудес не бывает, всегда со временем что-нить ломается.
          Голован Джек
        4. Dreamboat Сегодня, 13:36
          Если посчитать с неудачными возврата 1 ступени (т. е. полный цикл), то статистика так себе...
          Dreamboat
      3. Vadim851 Сегодня, 12:14
        Переносы да, их прилично. Лучше всё же не спешить. Необычного что так быстро развилась компания.
        Vadim851
      4. Гардамир Сегодня, 12:25
        Что ни старт, то перенос.
        патриотизм не в том, что у других плохо, патриотизм в том что в своей стране всегда хорошо.
        Гардамир
        1. Muvka Сегодня, 12:27
          А где вы в моем предложении увидели что-то патриотическое? Я просто высказал свое наблюдение. Я что не смотрел запуски, они постоянно переносились.
          Muvka
        2. sabakina Сегодня, 12:55
          Цитата: Гардамир
          патриотизм не в том, что у других плохо, патриотизм в том что в своей стране всегда хорошо.

          То то мы без патриотизма в 41-ом немцев громили, без патриотизма Курск и Сталинград прошли, а немцы с патриотизмом до Берлина добежали...Думать-не ваша стезя.
          sabakina
          1. citizen242 Сегодня, 13:23
            sabakina Сегодня, 12:55 ↑ Новый



            Цитата: Гардамир

            “патриотизм не в том, что у других плохо, патриотизм в том что в своей стране всегда хорошо.

            То то мы без патриотизма в 41-ом немцев громили, без патриотизма Курск и Сталинград прошли, а немцы с патриотизмом до Берлина добежали...Думать-не ваша стезя.


            ЦЕНА!!!!!
            citizen242
        3. ИмПерц Сегодня, 13:46
          Цитата: Гардамир
          патриотизм не в том, что у других плохо, патриотизм в том что в своей стране всегда хорошо.

          ИмПерц
      5. Кент0001 Сегодня, 12:51
        Ну да. Многоразовость не в счёт.
        Кент0001
      6. Piramidon Сегодня, 13:42
        Цитата: Muvka
        Обычная ракета. Ничего сверхъестественного. Только у нее одна странность наблюдается. Что ни старт, то перенос.

        Ну не нужно хаять все то, что сделано не у нас. Переносы со времен запуска первого спутника - нормальное явление и у нас и у всех остальных. Понимаю, что признать успехи чьи то, кроме собственных, тяжело. но, тем не менее - это факт.
        Piramidon
    2. Комментарий был удален.
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:10
    "Подкормили" за счёт правительства? Пусть себе летает.
    Многоразовость первой ступени - насколько это выгодно? И как скажется на надежности? Цифры дайте. Эмоции в этом деле не играют...
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 12:14
      Цитата: Горный стрелок
      "Подкормили" за счёт правительства? Пусть себе летает.
      Многоразовость первой ступени - насколько это выгодно? И как скажется на надежности? Цифры дайте. Эмоции в этом деле не играют...

      Это к Роскосмосу. Они тоже решили многоразовые ступени разрабатывать.
      Арон Заави
      1. Muvka Сегодня, 12:20
        Вы путаете. Роскосмос собирается всю ракету возвращать, а не только относительно дешевую первую ступень.
        Muvka
        1. citizen242 Сегодня, 13:25
          Роскосмос планирует не запускать, а пилить.
          citizen242
          1. Вас Влад Сегодня, 14:19
            Цитата: citizen242
            Роскосмос планирует не запускать, а пилить.

            От куда у вас такая информация?
            Вас Влад
        2. Piramidon Сегодня, 13:47
          Цитата: Muvka
          Вы путаете. Роскосмос собирается всю ракету возвращать, а не только относительно дешевую первую ступень.

          Я не поклонник Маска и США но, пока наши собираются, разрабатывают и планируют, у них оно уже летает.
          Piramidon
        3. Вадим237 Сегодня, 13:59
          "Роскосмос собирается всю ракету возвращать" - Это произойдёт не ранее 2035ого, если конечно следующее руководство, программу не закроют.
          Вадим237
          1. Muvka Сегодня, 14:04
            И? Что вы хотели этим сказать? Я всего-лишь уточнил разницу в целях. И все. Но вам пукнуть обязательно надо.
            Muvka
            1. Вадим237 Сегодня, 15:01
              "Я всего-лишь уточнил разницу в целях". У Роскосмоса только одна цель - побольше бабла снять с бюджета, на очередную ракету не летайку - аля "Ангара", а что в итоге выйдет их не интересует. Нет там, в руководстве, людей для которых космос - смысл жизни, стремления создать, внедрить, открыть. А вот в США полно энтузиастов в космической сфере, которые стремятся к открытиям и достигают этих открытий - в своё удовольствие, Илон Маск и Джефф Безос одни из них.
              Вадим237
        4. spirit Сегодня, 14:11
          Ключевое слово "собираются"Рогозин уже за пределами солнечной системы "собирался "быть)кто то делает а кто то мечтает
          spirit
      2. KAV Сегодня, 12:21
        Цитата: Арон Заави
        Это к Роскосмосу. Они тоже решили многоразовые ступени разрабатывать.

        Только, не ступени, а ракету.
        KAV
      3. хрыч Сегодня, 12:29
        Цитата: Арон Заави
        Они тоже решили многоразовые ступени разрабатывать

        Нет не ступени. Если об эскизном проекте "Корона", то там одноступенчатый многоразовый аппарат.

        НАСА (верней Макдоннел Дуглас) и японцы также проектируют подобные варианты. Из-за Маска и его схемы, американский проект может оказаться в ступоре.
        хрыч
        1. мерцание Сегодня, 12:54
          Вот вот, в перспективе необходим аппарат, который мог бы не только долететь до марса, но и стартовать оттуда обратно. Так что многоступенчатый это путь в тупик.
          мерцание
          1. Piramidon Сегодня, 13:51
            Цитата: мерцание
            Вот вот, в перспективе необходим аппарат, который мог бы не только долететь до марса, но и стартовать оттуда обратно. Так что многоступенчатый это путь в тупик.

            Вот еще бы кто нибудь объяснил мне несведующему, что мы там забыли на том Марсе? У нас на Земле уже все зашибись? Или будем нефть и руду оттуда по полкило за рейс на Землю возить? Начитаются фантастики...
            Piramidon
            1. Михаил м Сегодня, 14:03
              Есть такое животное, которое в силу физиологии не может видеть звёзды. Зато очень хорошо видит жёлуди. Не стоит ему уподобляться.
              Михаил м
              1. Piramidon Сегодня, 14:16
                Цитата: Михаил м
                Есть такое животное, которое в силу физиологии не может видеть звёзды. Зато очень хорошо видит жёлуди. Не стоит ему уподобляться.

                Ваш ответ не более, чем тавтология Я задал конкретный вопрос - "Зачем нам нужен сейчас Марс?". Вы на него можете конкретно ответить? Или у вас все свелось к абстрактной "свинье под дубом" и к романтикам-мечтателям у которых, как пелось в старой песне, на Марсе должны яблони цвести.
                Piramidon
                1. мерцание Сегодня, 15:17
                  Прежде всего - технологии. Вот сотовые телефоны стали возможны благодаря началу освоения космоса. yes
                  мерцание
            2. мерцание Сегодня, 14:23
              А на кой черт нам нужен был космос? У нас что " на Земле уже все зашибись?"
              мерцание
        2. BlackMokona Сегодня, 12:55
          Есть ещё проект многоразового Союза-5, там система как у Маска
          BlackMokona
      4. хрыч Сегодня, 12:46
        У США был весьма замечательный аппарат DC-X, ему не дал дорогу Шаттл, тогда на него делали ставку, сейчас Маск. Многие считают, что это стратегическая ошибка США, отчасти из-за поиска сиюминутной выгоды. Если макеевцы выполнят задуманное, а они могут делать вещи, то это будет действительно прорыв в освоении ближнего космоса и перспектива на дальний.
        хрыч
        1. avt Сегодня, 13:05
          Цитата: хрыч
          У США был весьма замечательный аппарат DC-X,

          bully Картинки с выставки.
          Цитата: хрыч
          , ему не дал дорогу Шаттл, .
          Шатл вполне себе нормальное исполнение многоразового аппарата на техническом уровне того времени , причём этот уровень был в USA выше , чем сейчас, потому как реально фон Браун понимал что он хочет делать и для чего, когда продолжал космическую программу рейха в USA . В отличии от картинок , вполне себе инженерное решение выполненное в металле с расходным топливным баком и не доведёнными , как планировалось, до многоразовости в использовании ускорителями , оставшимися на уровне твердотопливных разовых шашек. Другой вопрос - космической программы под такой грузовик просто не оказалось.Даже в макетов , в отличии от СССР, под СОИ.В итоге USы взяли ,,Мир"2.0 и пересели на ,,Союзы".
          Цитата: хрыч
          Если об эскизном проекте "Корона", то там одноступенчатый многоразовый аппарат.

          Собственно это единственное , что нужно при налаженном серийном изготовлении ,,бочек" прошлого века.Раз уж нет желания воплотить вариант ,,Лаптя" на новом уровне , который предлагал Лозино-Лозинский . Когда расходником оставался бы только бак , при наличии многоразового атмосферного носителя и орбитального аппарата.
          avt
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:26
            Цитата: avt
            Собственно это единственное , что нужно при налаженном серийном изготовлении ,,бочек" прошлого века.Раз уж нет желания воплотить вариант ,,Лаптя" на новом уровне

            Ну с "Лаптем" тоже не все так просто то...Был проект БУРАН-Б,под которого и создавался "Лапоть"..

            Для поражения особо важных наземных целей на базе ККМИ “Буран” разрабатывался орбитальный бомбардировщик “Буран-Б”. Фюзеляж "Бурана" используется в этом проекте орбитального бомбардировщика как носитель: большие запасы топлива в объединенной двигательной установке и очень хорошая система управления позволяют активно маневрировать на орбите, при этом полезный груз - боевые блоки, находятся в грузовом отсеке, скрытые от любопытных глаз, а так же неблагоприятных факторов открытого космоса. В качестве варианта боевого блока рассматривался аппарат на базе уже опробованного и испытанного орбитального самолета семейства "БОР", он же “Лапоть” ( проект “Спираль” 1966 года). Другой вариант вооружения представлял собой экранированные баллистические ядерные боеголовки.


            Боевые блоки БОР, представлявшие собой пилотируемый или дистанционно управляемые орбитальный самолет вооруженный ядерными или другими боеприпасами. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего корпуса с сильно затупленной оперённой треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище «Лапоть». Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, в данном случае ниобиевый сплав с покрытием на основе дисилицида молибдена. Температура поверхности носовой части фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 °C. Двигательная установка состояла из жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) орбитального маневрирования, двух аварийных тормозных ЖРД с вытеснительной системой подачи компонентов топлива на сжатом гелии, блока ориентации, состоящего из 6 двигателей грубой ориентации и 10 двигателей точной ориентации. Турбореактивный двигатель для полёта на дозвуковых скоростях и посадке, работающий на керосине. Модификации: фото- и радиоразведчик, ударный для поражения авианосцев и других наземных целей, вооруженный ракетой с ядерной боевой частью и системой наведения со спутника, перехватчики космических целей. Они должны были компактно размещаться в отсеке полезного груза боевого ударного модуля со сложенными консолями крыла в последовательно установленных револьверных катапультных пусковых установках.

            Габариты грузового отсека "Бурана" позволяли разместить на каждой вращающейся катапультной установке до пяти боевых блоков, как это изображено на рисунке. С учетом возможного бокового маневра каждого боевого блока при спуске в атмосфере не менее плюс/минус 1100 - 1500 км один ударный модуль “Буран” мог бы в короткое время, своими 10-20 маневрирующими боевыми блоками “БОР”, стереть все живое с лица Земли в полосе шириной до 3000 км.
            НЕКСУС
            1. ТОР2 Сегодня, 14:32
              Была и гражданская версия, проект "МАКС". Которую тоже с успехом забросили.
              ТОР2
      5. Кент0001 Сегодня, 12:53
        Они бы сначала вновь научили летать то, что до них 50 лет летали. А то Роскосмос только все роняет......без последствий для его чинуш.
        Кент0001
        1. Muvka Сегодня, 12:56
          И каков процент уроняного был в прошлом году? Подскажите. А в позапрошлом?
          Muvka
        2. хрыч Сегодня, 13:03
          Цитата: Кент0001
          вновь научили летать то

          Пока астранавтов доставляем на орбиту таки мы laughing Вот запустил Маск спутник, причем еще неизвестно, успешно или нет, шибко он засекречен laughing А у вас опять повод в РФ плюнуть wassat
          хрыч
    2. voyaka uh Сегодня, 12:18
      Пять ракет уже успешно взлетели на использованных ранее
      1-х ступенях. Стоимость 1-ой ступени - 70-75% стоимости всей ракеты.
      voyaka uh
      1. Muvka Сегодня, 12:22
        Можно узнать, откуда такие цифры стоимости первой ступени?
        Muvka
        1. voyaka uh Сегодня, 12:25
          70% - самая консервативная оценка. В русских источниках (Роскосмоса) - 80% smile
          voyaka uh
          1. Muvka Сегодня, 12:28
            Скиньте ссыль, почитать. Мне казалось основная электроника находится в других ступенях.
            Muvka
            1. voyaka uh Сегодня, 12:35
              Подробные подсчеты приводит один товарищ:
              http://www.astronews.space/spacecrafts-2/252-rasc
              het-stoimosti-proizvodstva-
              obsluzhivaniya-i-zapuska-raket-falcon-9-i-falcon-
              heavy-kompanii-spacex
              voyaka uh
              1. Muvka Сегодня, 12:49
                Я не уверен в расчетах, но думаю, что в этих расчетах, как минимум, в стоимость первой ступени входят затраты на электронику и механизмы, обеспечивающие возврат ступени. И неизвестно, какую долю в стоимости первой ступени занимает это все дело.
                Muvka
                1. BlackMokona Сегодня, 12:56
                  Можно сделать простую оценку, двигатели самое дорогое, девять движков Мэрлин на первой ступени, и один на второй.
                  BlackMokona
                2. voyaka uh Сегодня, 12:58
                  Илону Маску - известно до копейки.
                  Поэтому он и снизил до 70% относительную стоимость 1-ой ступени.
                  Включая "ноги", ребра жесткости и электронику.
                  Учтите, что Маск возвращает (на парашюте) и носовой обтекатель ракеты -
                  тоже дорогая вещь. Поэтому экономию получает огромную.
                  voyaka uh
                  1. BlackMokona Сегодня, 13:01
                    Пока ещё эксперементирует с возращением обтекателя. Уже доставал половинки, но процесс ещё не налажен
                    BlackMokona
                  2. ИмПерц Сегодня, 13:49
                    Согласен. Он может экономить, пока его спонсирует бюджет.
                    ИмПерц
                    1. voyaka uh Сегодня, 14:59
                      Его НЕ спонсирует федеральный бюджет.
                      А с Трампом он вообще поссорился.
                      Его фирмы получают налоговые льготы от тех штатов,
                      где он построил новые заводы и основал фирмы.
                      voyaka uh
      2. dauria Сегодня, 13:01
        Пять ракет уже успешно взлетели на использованных ранее
        1-х ступенях.

        Понятен успех как эксперимента посадки таким способом. Но коммерческое использование в голове не укладывается. Насколько уменьшается полезная нагрузка с учетом топлива на посадку ? Какова стоимость послеполётного контроля и дефектации ? Как изменяется вес конструкции с учётом большего ресурса ? Сколько агрегатов одноразовые ? По-моему , сейчас это дотационная программа ( как например полёты "Конкорда" ) И даже если принять, что задача чисто научная- отработка посадки с возможностью последующего взлёта - тоже не укладывается. Тяга движков должна быть оптимальной , а вес сильно меняется из-за выработки топлива . Как они вывернулись ? Две трети движков выключают ? Так это балласт тогда. С "Шаттлами" хоть понятно было - аэродинамический спуск. Да и то на поверку дорогущая штука вышла, а не 500 баксов на кило, как планировали.
        dauria
        1. voyaka uh Сегодня, 13:15
          Есть подробнейшие открытые цифры по всем этим вопросам.
          И о снижении забрасываемого веса, и о количестве топлива на возврат.
          И доставку, осмотр и подготовку использованной ступени.
          При ВСЕХ-всех издержках экономия все равно получается огромная.
          Маск может демпинговать до 40 млн за пуск. И выбить из коммерческого
          космоса (спутники связи) вообще всех. Но он работает с прибылью
          при ценах 60 млн.
          voyaka uh
          1. citizen242 Сегодня, 13:31
            Иногда создается впечатление, что тут твердолобые люди, не хотят признать, что у кого то есть лучше и они работают на д этим.
            У военных пенсионеров пенсии хорошие, приходится наверное и после службы отрабатывать)))) Шутка.
            citizen242
            1. ИмПерц Сегодня, 13:51
              Цитата: voyaka uh
              Но он работает с прибылью
              при ценах 60 млн.

              Если посмотреть на статистику продаж электрокаров, то она стабильно растёт. Только в первом квартале этого года в Швеции продажи выросли на 78%, в Германии продажи увеличились порядка 40%, в остальных регионах ЕС продали подскочили порядка 30%.

              Белой вороной в этом списке стоит Дания. Там продажи электрокаров просто рухнули на 60%. Если в 2015 году в Дании было продано 2738 авто марки Tesla, то в 2016 количество продаж составило всего лишь 176 автомобилей этой же марки…

              Причина такого явления очень простая, в Дании отменили государственные субсидии на покупку электрических авто…
              https://alexkolos.livejournal.com/2308342.html
              Он может демпинговать. Пока субсидируют.
              ИмПерц
            2. VALERIK_097 Сегодня, 14:20
              В сообществе ВО,появился ещё один пенсионер(гражданский правда) совсем недавно.
              В 45 лет -пенсия,это хорошо.Но явно не за красивые глазки.
              25 лет работаю на оборонку,ещё лет 10 собираюсь(Надо-ж кому-то оболтусов уму разуму учить,опыт передавать).
              VALERIK_097
  3. Комментарий был удален.
  4. onix757 Сегодня, 12:18
    Хорошая работа. Поздравления Маску. А зрелище действительно впечатляющее когда ступень приземляется. Можно вечно смотреть)
    onix757
    1. sabakina Сегодня, 13:00
      Когда появился первый мобильник в коллективе у коллеги, мы тоже долго смотрели на него и восхищались. Щас я свой смартфон готов выкинуть в окно.
      sabakina
      1. onix757 Сегодня, 13:05
        Можете выкинуть, я не возражаю)
        К сожалению мы привыкли к заморским мобильникам и смартфонам.
        onix757
        1. sabakina Сегодня, 13:08
          Не могу, подарок на юбилей.
          sabakina
          1. onix757 Сегодня, 13:14
            Понимаю. Подарок на юбилей не измеряется в стоимостном выражении)
            onix757
          2. karish Сегодня, 13:47
            Цитата: sabakina
            Не могу, подарок на юбилей.

            это единственное , что Вас сдерживает ?
            karish
    2. avt Сегодня, 13:10
      Цитата: onix757
      А зрелище действительно впечатляющее когда ступень приземляется. Можно вечно смотреть)

      Зрелище цирковое -да. А вот когда Шатл тихо , без громыхания сел , зрелища не было , зато стало ясно - новый, вот реально новый этап , а автоматический полёт и посадка ,,Бурана"- вообще был триумф Советской космонавтики . Ныне реально впечатляет не эти финтифлюшки Маска , а тихая работа Х-37 .Вот отсутствие таких машин у нас , не смотря на то, что в СССР шли на шаг впереди , реально
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      грустно.
      avt
      1. onix757 Сегодня, 13:25
        Грустно от всего. От того что не в состоянии воспроизвести советские технологии, от разваливающейся производственной базы, от отсутствия специалистов различного уровня в том
        числе руководящем звене Роскосмоса и как следствие отсутствие понимания при планировании работ и составлении программ.
        Нас отучают гордится нашим космосом. И конечно же все можно исправить, но боюсь что этого мы уже не застанем.
        onix757
        1. Вадим237 Сегодня, 14:12
          А в будущем, буд летать не ракеты, а одноступенчатые воздушнокосмические самолёты .
          Вадим237
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:19
    Хоть что-то Америка сумела сделать за последнее время. Деньги не зря в SpaceX вбухали.
    А вот с пилотируемыми полетами все грустно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. onix757 Сегодня, 12:35
      Посмотрим как закончатся испытания пилотируемого корабля в этом году.Пока они настроены весьма оптимистично. Если все пройдет удачно, то это будет крайне неприятно для Роскосмоса.
      PS.Нужно прямо сказать что причина нарастающего отставания России в космосе не в Роскосмосе как таковом (хотя и в нем тоже) а в самой системе управления государством.
      onix757
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:47
        Будем обсуждать когда запустят, и не один раз. Да и отставание Роскосмоса я не вижу. Проблем хватает, но отставание отсутствует.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. onix757 Сегодня, 12:55
          То что год от года количество коммерческих запусков у Роскосмоса сокращается как шагреневая кожа это не есть отставание? Про Отсутствие свежих идей воплощенных на практике и освоение дальнего космоса даже говорить не приходится. Что касается космической станции, то с нуля модуль уже не построим. Как то так request
          onix757
          1. Muvka Сегодня, 13:11
            Количество запусков у Роскосмоса сокращается по двум причинам. Индия и Китай теперь сами запускают свои спутники и не отдают их нам. А вторая причина - спутники стали надежнее и живут дольше.
            Muvka
            1. onix757 Сегодня, 13:28
              И еще потому что Маск оттяпал свою долю. И по совокупности причин, нам все равно не легче.
              onix757
            2. karish Сегодня, 13:50
              Цитата: Muvka
              Количество запусков у Роскосмоса сокращается по двум причинам. Индия и Китай теперь сами запускают свои спутники и не отдают их нам. А вторая причина - спутники стали надежнее и живут дольше.

              у Маска количество пусков растёт .Объем заказов растёт постоянно.
              karish
          2. aleksandroff Сегодня, 13:34
            А вы много знаете про свежие идеи освоение нашими дальнего космоса. Вам наверное докладывают прямо из Роскосмоса. Вот почему то штаты не говорят про спутник, который вывели ничего. Возможно это просто фейк.
            aleksandroff
            1. iwind Сегодня, 14:19
              Цитата: aleksandroff
              А вы много знаете про свежие идеи освоение нашими дальнего космоса. Вам наверное докладывают прямо из Роскосмоса. Вот почему то штаты не говорят про спутник, который вывели ничего. Возможно это просто фейк.

              Ну так вы расскажите.
              Что было за последнее 18 лет?
              Что сделала Nasa внизу написал и это только процентов 10
              iwind
          3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:31
            Ничего не сокращается, расслабтесь. План коммерческих запусков сформирован на три года вперед.

            Цитата: onix757
            Что касается космической станции, то с нуля модуль уже не построим.


            Может конкретно Вы и не построете, но я считаю, что в России профессионалов хватает для этой цели.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. iwind Сегодня, 14:45
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Ничего не сокращается, расслабтесь. План коммерческих запусков сформирован на три года вперед.

              Мда?

              Напомню, что график нарисован скользящими средними за два года, и цифры слева - тоже количество коммерческих пусков за два года, а не за один - иначе скользящая оказывается слишком шумной. В итоге графики почти не реагируют на паузы в запусках, показывая тренды
              А тренды такие - начиная с 2014 года падает доля рынка "Протон-М", которая сначала перетекала к Arianspace, но в последний год и Arianspace начал терять рынок в пользу Space-X. В общем-то всем заинтересованным это и так очевидно.
              iwind
      2. Irokez Сегодня, 13:33
        Цитата: onix757
        Нужно прямо сказать что причина нарастающего отставания России в космосе не в Роскосмосе как таковом (хотя и в нем тоже) а в самой системе управления государством.

        Не уж то Путин виноват. А мужики-то не знают.
        Irokez
  6. VAGNER Сегодня, 12:21
    Ну что сказать молодцы..! И все же наши РД дешевле и надежней ..На МКС на наших пока доставка всего идет! Хьюстон может подтвердить..
    VAGNER
    1. loginovich Сегодня, 12:33
      На счет безопасности вы погорячились.
      loginovich
      1. Muvka Сегодня, 12:52
        А в чем человек не прав? РД движки сделали свою работу на отлично. Проблема во Фрегате оказалась. И та - программная. При чем запуск был практически экспериментальным. Новый космодром. Вот и вылезла проблема, которая не появлялась на других космодромах.
        Muvka
        1. Вадим237 Сегодня, 14:15
          "При чем запуск был практически экспериментальным" С полезной нагрузкой - иностранных спутников, по меньше бы таких "экспериментальных" проводили, а то страховка будет дорожать с каждой аварией.
          Вадим237
    2. BlackMokona Сегодня, 12:59
      Мэрлин 1 миллион долларов, РД-180 10-20 миллионов. РД-180 раз в 5 мощнее Мэрлина,но на кг тяги всё равно Мэрлин дешевле. А дальше ещё куча параметров, в любом случае оба движка прекрасные
      BlackMokona
      1. Muvka Сегодня, 13:12
        10-20 миллионов

        Какие точные у вас цифры. Сразу видно, что не из головы взяли)
        Muvka
        1. BlackMokona Сегодня, 13:22
          А потому,что был скандал с ценой РД-180.
          https://ria.ru/economy/20110511/373020049.html
          МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ОАО НПО "Энергомаш" осуществляло продажу российских ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас-5" за половину стоимости затрат на их производство, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

          Тогда было по 10 миллионов, обещали исправить, но контракты штука такая.
          BlackMokona
          1. Вадим237 Сегодня, 14:18
            Затраты слишком большие идут на создание РД 180, по этому этот двигатель дешёвым не будет.
            Вадим237
    3. voyaka uh Сегодня, 13:06
      "На МКС на наших пока доставка всего идет! "///

      Людей (экипаж) - да. А грузы тот же Space-X доставляет
      на своем Драгоне. Причем, грузы - и туда, и обратно.
      Так как Драгон - тоже возвращаемый и многоразовый.
      voyaka uh
      1. sabakina Сегодня, 13:15
        Да да да. На западе всё зашибись, у нас всё хреново. Скоро будем ходить в шкурах мамонта.
        sabakina
  7. ИмПерц Сегодня, 12:29
    В чём преимущество Маска перед РК, в том, что он частник. Если что-то не ладится у частника, то это проблемы частника и избиратель не так агрессивно реагирует на это. Если это проблемы у госкомпании, то начинается пляска на костях и пиар-компания.
    З.Ы. У американцев гораздо больше возможности "закопать" частника, если он начнёт свою игру. Давайте не забывать, что Аль-Капоне посадили на убийства или организацию преступного сообщества. Его посадили за неуплату налогов. Но оторвались по полной. Насколько помню, то пожизненное (или даже не одно).
    ИмПерц
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:58
      Маск это марионетка , реализующий в интересах сша, или даже узкого круга лиц в сша, новую концепцию, точнее говоря, старую концепцию о примуществе многоразовых систем, построенных с использованием самых передовых технологий, перед обычными одноразовыми ракетами, за счет возврощаемого фрагмента или всей ракеты на землю.
      Геркулесыч
      1. ИмПерц Сегодня, 13:43
        Цитата: Геркулесыч
        Маск это марионетка

        Дело не в том, марионетка он или нет. Я попытался на всё происходящее посмотреть с точки зрения гражданина, вроде модного сейчас "я плачу налоги и вы обязаны...". Этим манипулируют, этим постоянно тыкают. И не важно, что у нас по-другому. Нам пытаются навязать клише, которые изобретены в других условиях игры...
        Коррупция есть везде, этого нельзя отрицать. Но почему США и ЕС зациклены на коррупции в России, а не у себя?
        Потому-что коррумпированный чиновник финансово независим и им нельзя просто так манипулировать. Вы будете возражать, но тут всё зависит от степени продажности. Если чиновник понимает, что больше взяточничать у него не получится, он всячески будет пытаться сохранить статус кво. Что-то менять, значит потерять всё и стать таким как все. А если у него есть свечной заводик и он знает, что на бутерброд с колбасой ему хватит, то он будет стараться работать для этого заводика. Ему будет нужен работающий заводик здесь, а не счета там.
        Как говорил Рокфеллер? Я готов отчитаться за каждый свой миллион... Кроме первого.
        Вот такая дилемма.
        ИмПерц
    2. BlackMokona Сегодня, 12:59
      ULA, которые монополизировали рынок тяжолых нагрузок в США до Маска, тоже частники (Боинг и Лотхид)
      BlackMokona
    3. sabakina Сегодня, 13:04
      ИмПерц Давайте не забывать, что Аль-Капоне посадили на убийства

      "Посадить на иглу" я понимаю, "посадить на убийства"..... belay
      sabakina
      1. ИмПерц Сегодня, 13:33
        Цитата: sabakina
        посадить на убийства

        Ошибка, посадить за убийства.
        ИмПерц
  8. Комментарий был удален.
  9. aleksandroff Сегодня, 13:23
    Цитата: onix757
    Посмотрим как закончатся испытания пилотируемого корабля в этом году.Пока они настроены весьма оптимистично. Если все пройдет удачно, то это будет крайне неприятно для Роскосмоса.
    PS.Нужно прямо сказать что причина нарастающего отставания России в космосе не в Роскосмосе как таковом (хотя и в нем тоже) а в самой системе управления государством.

    Где Вы увидели отставание? Кто возьмет на себя ответственность по десять спутников запускать? кто кроме нас возит космонавтов и грузы на МКС? И не важно, что есть аварии, потому что они у всех есть. У нас проекты не такие, посмотрите конкретней, что делает Роскосмос. У амеров до сих пор не могут сделать стыковочную систему(зато "на луну летали"). Их проекты можно сравнить с авиамодельным кружком. А пока они двигатели у нас закупают. И еще не известно, что там запустили американцы, что то уж больно секретно они об этом рассказывают. Как бы не вышло как с лунной фейковой программой. Потому что, американцы мастера мастерить фейки. Просто как у нас откладывают или аврия, то вы кричите на весь мир, а как у них, все либеры молчите. Интересуйтесь немного, у кого сколько аварий и какой масштаб деятельности в космосе у стран. Американских командиров корабля даже нет на МКС. Ну не могут они!!!
    aleksandroff
    1. onix757 Сегодня, 13:45
      Где Вы увидели отставание?

      Где то выше написал о своем видении отставания. Что касается стыковочной системы..а они точно ее хотели делать? Не уверен, потому как захват манипулятором является более безопасной системой для станции. Что касается количества запускаемых спутников, то тут все таки нужно смотреть на качество доставки а не на количество.Грузоподъемных ракетоносителей и там хватает, но здравый смысл должен всегда присутствовать между желанием побольше срубить бабла за один пуск и желанием доставить на орбиту груз в целости и сохранности.
      И да, про "лунные фейки", когда то (некоторое время назад) таким фейком было повторное использование ступени. Так что не торопитесь с выводами.
      onix757
      1. Вадим237 Сегодня, 14:26
        "Смысл должен всегда присутствовать между желанием побольше срубить бабла за один пуск и желанием доставить на орбиту груз в целости и сохранности". К этому все как раз и стремятся -максимально уменьшить риски.
        Вадим237
    2. donavi49 Сегодня, 14:08
      грузы на МКС


      За год:
      HTV-6 - H-IIB - площадка Танэгасима.
      CRS-10 - Фалкон9 - Канаверал.
      CRS-11 - Фалкон9 - Канаверал.
      CRS-12 - Фалкон9 - Канаверал.
      CRS-13 - Фалкон9 - Канаверал. Сейчас пристыкован к МКС.
      CRS OA-7 - Атлас5 - Канаверал.
      CRS OA-8E - Антарес - Уоллопс.
      Прогресс МС-04 - Союз-У - Байконур. Разрыв бака, падение.
      Прогресс МС-05 - Союз-У - Байконур.
      Прогресс МС-06 - Союз-2.1а - Байконур.
      Прогресс МС-07 - Союз-2.1а - Байконур. Сейчас на МКС.

      При этом оба американца тянут почти на 1тонну разного вкусного больше до МКС. Японец же вообще как 2 Прогресса - рекордный HTV-5 привез аж 6,057кг разного из которого в герметичный отсек влезло 4,574 кг.
      donavi49
    3. iwind Сегодня, 14:14
      Цитата: aleksandroff
      Где Вы увидели отставание?

      Тут?
      «Новые горизонты» (англ. New Horizons) — автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная в рамках программы «Новые рубежи» (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

      Задача аппарата OSIRIS-REx — получить образцы космического тела и вернуться с ними на Землю

      Кассини-Гюйгенс для исследования планеты Сатурн, его колец и спутников. Комплекс состоял из орбитальной станции «Кассини» и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан.


      «Юнона» (также «Джуно», от англ. Juno, Jupiter Polar Orbiter) — автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера[3].

      «Джеймс Уэбб» будет обладать составным зеркалом 6,5 метров в диаметре (диаметр зеркала «Хаббла» — 2,4 метра) с площадью собирающей поверхности 25 м² и тепловым экраном размером с теннисный корт[прим. 1]. Телескоп будет размещён на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.
      iwind
      1. donavi49 Сегодня, 14:26
        Вам сейчас напишут - Голливуд! Ничего не было. Хотя один Кассини-Гюгенс привнес больше фундаментальных данных чем вся миссия на Луну.
        donavi49
        1. iwind Сегодня, 14:38
          Цитата: donavi49
          Вам сейчас напишут - Голливуд! Ничего не было. Хотя один Кассини-Гюгенс привнес больше фундаментальных данных чем вся миссия на Луну.

          обязательно скажут.
          А это только часть.
          Кассини-Гюгенс это конечно великолепный проект ... но это интересно только энтузиастам.
          iwind
    4. Вадим237 Сегодня, 14:24
      Конкуренция попёрла, Роскосмос начали выдавливать, с каждым последующим годом иностранных заказов у него будет всё меньше, а далее и пилотируемые сойдут на нет.
      Вадим237
  10. фа2998 Сегодня, 13:24
    Цитата: Muvka
    Обычная ракета. Ничего сверхъестественного. Только у нее одна странность наблюдается. Что ни старт, то перенос.

    Да, обычная многоразовая (у нас только многоразовый батут Рогозина).И подножка Роскосмосу- у них дешевле.
    А поводу переноса старта- это не значит сразу утопить 19 спутников.Помнится, у нас переносили с Восточного старт ДАЖЕ в присутствие гаранта. recourse hi
    фа2998
    1. Вадим237 Сегодня, 14:46
      У нас рапортуют, что полезная нагрузка успешно выведена - сразу же после старта ракеты - в момент пополнения дорогущим металлоломом, группировки залежей в океане, у нас в неудачном старте ракеты обвиняют кладовщицу Бабу Валю, охранника Семёна и слесаря - сантехника Серёжу, в том что, разгонный "Бриз" в нужный момент, не включил двигатели или перевернули датчик скорости, на несчастном Протоне. Виноваты все - но только не производители, испытатели, сборщики и начальство, они себя любимых виновными не признают и будут постоянно, при каждом происшествии, метать стрелки друг в друга - по системе "Батут - Рогозин".
      Вадим237
  11. Лексус Сегодня, 15:14
    Рогозина на них нет.
    Лексус
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