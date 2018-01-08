SpaceX запустила на орбиту секретный спутник в интересах правительства США
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником Zuma для правительства США, передает ТАСС.
«Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется», – говорится в материале.
Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.
Сообщается, что «Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку».
По данным агентства, запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам.
Ранее, в мае 2017-го, компания SpaceX запустила аппарат для национального разведуправления США.
«Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется», – говорится в материале.
Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.
Сообщается, что «Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку».
По данным агентства, запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам.
Ранее, в мае 2017-го, компания SpaceX запустила аппарат для национального разведуправления США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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