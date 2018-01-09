15:53 09 января

Либеральный хардкор вместо салата "Оливье"

Год 2018-й наступил. Первая «подача» утренней «прессы» состоялась. В целом – всё в относительно взвешенном и спокойном новостном режиме. Хотя... Есть направления «прессы» и её отдельно взятых авторов, которые даже в праздничные дни не смогли себе позволить обойтись без забрызгивания всего и вся дурно пахнущей субстанцией из серии «всё плохо, пора валить». Любители матрасов (в прямом смысле этого слова...), беглые проворовавшиеся политикобизнесмены, кандидатоимитаторы и прочие светочи непримиримой оппозиции в едином порыве, с пущим усердием, принялись клеймить «кровавую гэбню», «кремлёвский режим» и всё из той же серии. Пластинка настолько заезжена, что стоит треск и изрядное шуршание, которые, похоже, не обрыдли только авторам опусов о «чумазой России» - по долгу их, так сказать, службы.

Либеральный хардкор вместо салата "Оливье"


Одним из первых отличился кинорежиссёр Александр Сокуров, избравший для высказываний такую говорящую саму за себя площадку как «Радио Свобода». Ну, страдает человек от несвободы, пытается рвать цепи и оковы... А цепями «гэбни» Александр Николаевич скован насколько прочно, что эта самая «гэбня» посодействовала вручению г-ну Сокурову аж трёх Государственных премий Российской Федерации.
По словам «страдающего от несвободы» кинорежиссёра, все проблемы и беды русских связаны с просторами России. Ну, слишком, оказывается, много все мы «проглотили» территорий, чтобы теперь всё это переварить.


Вот у Канады, судя по всему, всё иначе. Там же территории «до самых до окраин» самые что ни на есть демократические, а потому никаких проблем у канадцев в отличие от русских и нет. Канада «ужиматься» не будет, а Россия, по Сокурову, «ужмётся» сама собой – такая, видите ли, у России карма.

А что? – отдадим Курилы японцам, Крым и Калининград – НАТО, недра Сибири сделаем «общечеловеческим» достоянием, дадим ход движениям «Хватит кормить Москву», «Хватит кормить Кавказ» и прочим «Хватить кормить друг друга», вот тогда-то точно заживём!.. В баварском пиве будем купаться с утра до ночи, гей-балеты смотреть каждую пятницу, снова возрадуемся духовному всплеску в виде гумпомощи жвачкой и поношенными звёздно-полосатыми трусами от партнёров.

Что называется, «доставляет» и «Эхо Москвы». Там вообще хоровое пение несогласно-недовольных и покусанных режимом. Кровавым, естественно... Главная страница «эховского» сайта – это целая кунсткамера, которая привлекает особое внимание, вызывая нередко устойчивое чувство омерзения...

Авторы на «Эхе» недовольны, ну, буквально же всем. От киноленты «Движение вверх» до рамок металлодетекторов при входе на Красную площадь. От призыва патриарха Кирилла к россиянам прийти в марте на выборы до боязни террориста вернуться домой в Россию из-за уголовного преследования. Серьёзно...

Обильно цитируется выпускник Лондонской школы бизнеса Sergey Lyapunov (себя он исключительно по-английски), который сетует на то, почему в России снят фильм о победе баскетбольной сборной СССР на сборной США, но не снят фильм по такому сценарию:
...советская Родина-мать бездушно растоптала каждого третьего баскетболиста той сборной. Помимо Александра Белова, это Алжан Жармухамедов, который через год после олимпиады за таможенные нарушения был лишен звания змс, Иван Дворный, который за аналогичный проступок и вовсе получил три года лагерей, и Михаил Коркия, отмотавший срок за незаконное предпринимательство. Жизнь в совке вообще основательно потрепала наших чемпионов. Из двенадцати игроков мюнхенской сборной СССР по баскетболу живы сегодня только четверо (из двенадцати американцев живы одиннадцать).


Железная «лондонская» логика... Примерно по той же «логике»: если на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене погибли 11 представителей сборной Израиля, нужно ли считать их жертвами «жизни при сионистском режиме»? Или, нужно ли считать жертвой жизни при американском режиме покончившего с собой в 2017 году в тюрьме штата Массачусетс американского спортсмена Аарона Эрнандеса? Нет, конечно же, г-н Sergey Lyapunov так не считает, ведь это же страны победившей демократии, а не какой-то там «совок»...

А это из того же поста. Оставлю без комментариев...
Однако ж..а в тот год была полная. Косыгинская реформа в экономике безнадежно буксовала, а до шального подскока нефтяных цен оставалось ещё больше года. Высадившийся на Луну Джон Янг поставил победную точку в космической лунной гонке, которую СССР вчистую проиграл американцам.


В общем, бррр...аво... Как говорит современная сеть: пЕшЫ ЫстчО.

В первые дни наступившего 2018-го отметился завсегдатай стайки несогласных г-н Шендерович. В эфире «Особого мнения» на «Эхе Москвы» от 4 января приглашённый в гости писатель (или кто он там...) Шендерович заклеймил власти за то, что в центре Москвы (цитата) «всё в ограждениях, в проходах» и что Красную площадь «превратили в исправительное учреждение». По словам Шендеровича, он «только что прибыл из Нью-Йорка, который ближе к эпицентру (террористической опасности)» и «там не видно концлагеря, там не видно исправительного учреждения».

Возникает первый вопрос: а зачем тогда возвращался в Москву, если в Нью-Йорке нет ни металлодетекторов, ни «концлагеря»? И второй вопрос: в каком месте Нью-Йорка в рождественские праздники побывал г-н Шендерович, если центр крупнейшего города США перекрыт заборами и рамками так, что огни главной ёлки туристы могли видеть лишь с расстояния в добрую сотню метров, по запрету полиции даже не имея возможности опереться на металлический решётчатый забор. Или г-н Шендерович слушал рождественские песнопения где-то на островной части Бронкса, или «одно из двух».

Надо полагать, что тот же г-н Шендерович выл бы ужаленным вепрем, если бы, не дай бог, в Москве в праздничные дни было допущено преступление с террористическим оттенком. Без проходов и металлодетекторов... «Кровавый режим не углядел», «Народ подставили под террористическую атаку». Ну, вы поняли...

Выпустили на «Эхе» стенания и другого несогласного и одновременно несостоявшего кандидата. Речь, конечно же, об А.Навальном, у которого теперь проявились осложнения в виде мании преследования. Целый отдельный блог с твиттер-записью аж в 6 строк:
Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам.


Недокандидат пытается троллить, выставляя себя в качестве персоны, «достойной» слежки. Интересно, кто бы это мог за таким человеком «следить», если Алексей Анатольевич сам отчитывается о каждом своём шаге и действии вплоть до отчётов о том, что имеет возможность «при тотальности гэбни» вылетать на отдых за пределы России, имея при этом статус осужденного... Что-то с «гэбней» не то...

В общем, ультралиберальная братия и те, кто себя в такую умело обряжает, начало года провела с пользой – столько сжимающихся в негодовании от действий режима кулачков!.. Какое там праздновать, какой там салат «Оливье» - только «хардкор», только обличение тирании!..
Автор: Володин Алексей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. mih_sergeev92 Сегодня, 13:29
    Начал читать статью какого-то негодяя на эхо Москвы про фильм "движение вверх". Не дочитал.. Хотелось окунуть автора статьи мордой в дерьмо. Почему всю эту редакцию не перевешали до сих пор???
    mih_sergeev92
    1. Комментарий был удален.
    2. Tatanka Yotanka Сегодня, 14:01
      Цитата: mih_sergeev92
      Почему всю эту редакцию не перевешали до сих пор???

      потому что обличители тирании существуют на деньги "кормящихся" от тирании))
      Tatanka Yotanka
    3. Варяг_0711 Сегодня, 14:04
      mih_sergeev92 Сегодня, 13:29 Новый
      Начал читать статью какого-то негодяя на эхо Москвы про фильм "движение вверх". Не дочитал.. Хотелось окунуть автора статьи мордой в дерьмо. Почему всю эту редакцию не перевешали до сих пор???
      А кто вешать будет? Сказал же президент, что у нас не 37-ой год... Да мало того, что сказал, так еще и либеральноправозащитной жабе Алексеевой премию выписал. А то ж этой мерзоте мало всяких американских премий.
      Варяг_0711
    4. Сергей-svs Сегодня, 14:06
      Российская либерасня - это желудочно-половые космополиты! negative Причём процесс восприятия у них начинается непосредственно с места окончания желудочно-кишечного тракта... fool
      Сергей-svs
    5. Венд Сегодня, 14:11
      Если либерасты ругают фильм "Движение вверх", значит фильм достойный. Надо посмотреть.
      Венд
      1. Варяг_0711 Сегодня, 14:32
        Посмотрите, фильм не плохой, но с явным антиСССРовским подтекстом, да и до "Легенды №17" не дотягивает, хотя пиар ему сделали почти как "Матильде".
        Особенно меня умилил эпизод с побегом спортсмена прибалтийца. Не знаю насколько это правда, но показана явная лажа. Он уже убежал, но с полдороги решил вернуться из-за "внезапно" резко обострившегося чувства командного коллективизма. На мой взгляд бред несусветный. Но, повторю, фильм не плох в целом, хотя второй раз смотреть я его точно не стану.
        Варяг_0711
        1. Венд Сегодня, 14:34
          Цитата: Варяг_0711
          Посмотрите, фильм не плохой, но с явным антиСССРовским подтекстом, да и до "Легенды №17" не дотягивает, хотя пиар ему сделали почти как "Матильде".
          Особенно меня умилил эпизод с побегом спортсмена прибалтийца. Не знаю насколько это правда, но показана явная лажа. Он уже убежал, но с полдороги решил вернуться из-за "внезапно" резко обострившегося чувства командного коллективизма. На мой взгляд бред несусветный. Но, повторю, фильм не плох в целом, хотя второй раз смотреть я его точно не стану.

          Посмотрите "Рейс 222" основан на реальных событиях. Так как раз тема побега спортсмена и патриотизма.
          Венд
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:49
    А цепями «гэбни» Александр Николаевич скован насколько прочно, что эта самая «гэбня» посодействовала вручению г-ну Сокурову аж трёх Государственных премий Российской Федерации.

    ... зажр... заелись эти сокуровы.. angry
    a.s.zzz888
    1. Варяг_0711 Сегодня, 14:07
      Правильнее сказать не заелись, а зажились на этом свете явно дольше чем надо. Им прогулы в Аду уже давно черти ставят, а они все Россию фекалиями никак не закидают.
      Варяг_0711
  3. Лесс Сегодня, 14:05
    Автор... Хорошая статья!
    Лесс
  4. Altona Сегодня, 14:10
    Да меня честно говоря удивили многие кандидаты в президенты. Самый красный наш директор Павел Грудинин аки Владимир Ильич Ленин посетил Швейцарию с целью пользительного горнолыжного отдыха. Я уж не буду расписывать стоимость его экипировки, аренду шале и прочие расходы. Просто порадуюсь,что у нас капиталист Прохоров и социалист Грудинин могут посещать одни и те же места и позволять себе соизмеримые траты.
    Да, некто Алексей Навальный - временно безработный активный блогер написал в своем Твиттере вчера, что мол, за страна такая, понедельник, пора работать, а еще оказывается отдых. Я честно говоря не понимаю такого отчаяния человека, который отдыхает каждый день, получает переводы от поклонников и играет в видеоигры.
    Altona
  5. aybolyt678 Сегодня, 15:01
    Почему нельзя выработать общегосударственную линию? Почему нельзя вернуть идеологию? Идеология должна быть проста: чтобы лучше для социума. Частную собственность никто не отменяет, но.. должна быть возможность реализации внеэкономических потребностей общества и личности.
    Почему, спрашивается мы должны обсуждать Сокуровых, гей балеты? Куда смотрит прокуратура и Единая Россия?
    aybolyt678
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