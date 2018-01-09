Либеральный хардкор вместо салата "Оливье"

...советская Родина-мать бездушно растоптала каждого третьего баскетболиста той сборной. Помимо Александра Белова, это Алжан Жармухамедов, который через год после олимпиады за таможенные нарушения был лишен звания змс, Иван Дворный, который за аналогичный проступок и вовсе получил три года лагерей, и Михаил Коркия, отмотавший срок за незаконное предпринимательство. Жизнь в совке вообще основательно потрепала наших чемпионов. Из двенадцати игроков мюнхенской сборной СССР по баскетболу живы сегодня только четверо (из двенадцати американцев живы одиннадцать).

Однако ж..а в тот год была полная. Косыгинская реформа в экономике безнадежно буксовала, а до шального подскока нефтяных цен оставалось ещё больше года. Высадившийся на Луну Джон Янг поставил победную точку в космической лунной гонке, которую СССР вчистую проиграл американцам.

Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам.