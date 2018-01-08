15:12 08 января

В УФСИН рассказали, почему следственные изоляторы Москвы переполнены

Превышение числа арестованных над числом мест в московских СИЗО во многом связано с большим количеством находящихся там иностранных граждан, передает ТАСС сообщение начальника управления ФСИН по Москве генерал-майора Сергея Мороза.

В УФСИН рассказали, почему следственные изоляторы Москвы переполнены


По состоянию на конец декабря 2017 года в следственных изоляторах Москвы содержалось 10375 человек, что превышает на 19,85% установленный лимит наполнения (8657 мест). Год назад перелимит составлял 22% (11,5 тыс. человек), а весной 2016 года достигал 30%,
сказал Мороз.


По его словам, «частично решить проблему удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой и судами – УФСИН проводила регулярный мониторинг числа содержащихся под стражей, информируя суды, а также прокуратуру о заключенных, с которыми долгое время не проводятся следственные действия».

На ситуацию в столичных СИЗО в значительной степени влияет нахождение там большого числа иностранцев.

Ежемесячно иностранные граждане составляют 25,4% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных (содержащихся под стражей). На конец декабря было 2513 иностранных граждан,
сообщил Мороз.

Например, в «Бутырке» – одном из самых крупных столичных СИЗО – доля иностранцев составляет до 30% (почти 700 человек на конец декабря).

Начальник управления добавил также, что в Москве в 2017 году более двух тыс. человек находились под домашним арестом, что сравнимо с количеством содержащихся в крупном столичном СИЗО.

По учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по Москве за 2017 год прошло 2131 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Это на 16% больше, чем в 2016 году (тогда было 1794 человек),
сказал он.

Мороз сообщил, что «в отношении 222 подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направлялись уведомления в следственные органы и суды о нарушениях (условий домашнего ареста), допускаемых обвиняемыми и подозреваемыми, для решения вопроса об изменении меры пресечения на взятие под стражу».

Как правило, суды применяют дополнительные ограничения, и лишь в отношении 22 человек за год домашний арест был заменен помещением в СИЗО. При этом 17 человек (0,8%) сумели скрыться из-под домашнего ареста.

На столицу приходится до трети домашних арестов в России. В 2016 году суды удовлетворили по всей стране шесть тыс. ходатайств о домашнем аресте, в первом полугодии 2017 года – 3,1 тыс.

В Ленинградской области (в том числе в Петербурге) домашний арест в 2016 году назначался 381 раз, в 2017 году – 555 раз.

По данным УФСИН по Москве, в 2017 году на свободу из столичных СИЗО вышли на свободу 2263 человека. Из них 910 – после обвинительного приговора (по истечении срока назначенного наказания, куда засчитывался и срок пребывания под стражей), либо получив наказание, не связанное с лишением свободы, включая штраф. Остальным была изменена мера пресечения.

Использованы фотографии: http://urbanlook.ru
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Комментарии 32

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  1. Zomanus Сегодня, 12:55
    А может эффективнее не пускать в страну иностранцев-преступников?
    Мы же понимаем, какой национальности в основном эти преступники.
    Не пускать в страну их самок брюхатых, которые едут сюда рожать нахаляву.
    Просто ограничить общим количеством и не пускать новых,
    пока старые отсюда не свалят.
    Да и при задержании не стесняться ликвидировать.
    А то нам и арабов не надо с такими "соседями".
    Zomanus
    1. VAGNER Сегодня, 13:09
      Путин перед новым годом, при награждении в Кремле коротко сказал "В плен не брать..!"
      Думаю скоро , освободятся места..И в России будет очень тихо!
      Допросили и в расход при попытки к бегству ..Да жестко. но и кормить их охранять накладно и опасно ..
      Эти уже работать мирно не будут...!
      VAGNER
      1. 210окв Сегодня, 13:20
        Ну так на на границе пока не висит предупреждение.."В плен не берем"..Зато в паспортных столах на регистрацию этих...толпы.
        Цитата: VAGNER
        Путин перед новым годом, при награждении в Кремле коротко сказал "В плен не брать..!"
        Думаю скоро , освободятся места..И в России будет очень тихо!
        Допросили и в расход при попытки к бегству ..Да жестко. но и кормить их охранять накладно и опасно ..
        Эти уже работать мирно не будут...!
        210окв
      2. Krabik Сегодня, 13:46
        Это ваши личные фантазии и желания, а в реале я наблюдал на днях картину, как южане азиатам документы оформляли.

        И эти люди кто оформлял документы и кому оформляют документы совсем не из Кавказа или других наших республик!

        А сейчас вся эта ситуация усугубляется падением экономики и дикой инфляцией о которой уже все забыли.

        Приезжие теряют работу и у них возникает соблазн заняться грабежами и убийствами благо закон к иностранцам за убийство заметно мягче.

        П.С.
        Если кому интересно ул. Краснодонская, 24, на одном из подъездов вывеска "Ломбард" в правом крыле эта тусовка с оформлением...
        Krabik
      3. Alber Сегодня, 14:49
        Цитата: VAGNER
        скоро , освободятся места..И в России будет очень тихо!

        Да уж... Вряд ли будет тихо. в Армении было около 5 млн арменов. Теперь они практически все в России. А какой они "тихий и скромный" народ - все до Парижа знают!
        А еще азиаты средней азии....
        Alber
    2. хрыч Сегодня, 13:15
      Цитата: Zomanus
      А то нам и арабов не надо с такими "соседями".

      Разница между арабами-беженцами, которые не приехали работать, а приехали за пособием, гастарбайтеры таки работают и весьма усердно в том числе на экономику РФ. Отчасти малая индустриализация проведена за счет их рук. Так-то города (по крайней мере миллионники) застроены новыми высотками, построено много дорог и пр. Естественно, обратная сторона - этническая преступность, инфекция и пр. Тем не менее есть таки положительный эффект. Сейчас же таки придется ужесточать режим и это правильно.
      хрыч
      1. петька слесарь Сегодня, 13:34
        вы еще забыли упомянуть "доблестную и ударную " работу гастеров на капитальном ремонте домов, так что дома потом расселяют
        - пример , дом на ул.Энтузиастов,20 в Екб.
        и как они "доблестно и ударно" воруют стройматериалы , за которые потом собственникам расплачиваться аж до 2044 года
        а как гастарбайтеры "доблестно и ударно" арбайт в сфере ЖКХ!!!!
        кстати - про новые высотки - вы лично были хоть в одной из них?
        может, вам повезло увидеть что-то другое, а в квартире наших родственников в м/р Академический -такие вот гастеры так установили оконные блоки, что при открывании окна блок просто канул вниз с 6-го этажа, хорошо, хоть никого не убил
        то же и про дороги
        то что по тВ показывают - это совсем не то, что на самом деле
        петька слесарь
        1. хрыч Сегодня, 13:46
          Цитата: петька слесарь
          работу гастеров на капитальном ремонте домов

          Есть инженер и прораб, с них и спрашивайте, а работяга он, как ему скажут, так он и сделает. А если частник нанимает кого подешевле, то риски сам и несет.
          хрыч
        2. Curious Сегодня, 15:11
          А руководили стройкой и принимали дом тоже гастеры?
          Curious
      2. mikh-korsakov Сегодня, 14:51
        В нашем доме - дворник узбек. В прошлой жизни учитель русского языка в Самарканде. Ничего плохого о его работе сказать не могу, да и человек вполне разумный, при надобности всегда готов помочь бескорыстно. Так что. как и в каждом деле надо уметь отличать зерна от плевел. Этим должны заниматься наши компетентные органы. в первую очередь ФМС. Но ни одна организация не может иметь 100% КПД, также как и в механике. Так что вопрос не о том приглашать или нет, а о КПД.
        mikh-korsakov
    3. сибиралт Сегодня, 14:27
      На этих иностранцах в Москве хорошо "зарабатывают". Чем больше садят, тем больше навар. Да только кормят и содержат их за счет федерального бюджета, а не московского. hi
      сибиралт
  2. jolly deckhand Сегодня, 12:56
    Потому что такие,как я,сидят за колосок,а кто мильярды с нашего поля поднял-в почёте и уважении при нонешней власти.
    jolly deckhand
    1. хрыч Сегодня, 13:08
      Цитата: jolly deckhand
      такие,как я,сидят за колосок

      Вы оказывается с колхозного поля пшено тырили?
      хрыч
  3. mad Сегодня, 12:57
    Это Военное Обозрение или Вестник УФСИНа? Надо от праздников отходить )))
    mad
    1. VAGNER Сегодня, 13:10
      Цитата: mad
      Это Военное Обозрение или Вестник УФСИНа? Надо от праздников отходить )))

      Ну пока не "Эхо Москвы"..! ))))
      VAGNER
  4. Воронок Сегодня, 13:01
    Там случайно звездно-полосатых нет? И место бы освободили и на наших обменяли.
    Воронок
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:02
    А может быть, нужно выполнять законы, и не сажать" козлов отпущения," а ловить и сажать настоящих преступников, а то ради статистики "валенков " всяких пачками ловят и забивают ими и сизо и потом тюрьмы! Не работает наша правохронительная машина, ползет себе боком, давя случайных людей пачками!
    Геркулесыч
  6. народник Сегодня, 13:17
    По состоянию на конец декабря 2017 года в следственных изоляторах Москвы содержалось 10375 человек, что превышает на 19,85% установленный лимит наполнения (8657 мест)

    Как-то это не серьёзно; на 10-15млн населения всего 8 тысяч мест в СИЗО. Да ещё для столицы.
    народник
  7. shura7782 Сегодня, 13:29
    В УФСИН рассказали, почему следственные изоляторы Москвы переполнены
    Как всегда мелочь ловят. Крупняк в Кремле. Но там лимит отлова определил ВВП.
    shura7782
  8. петька слесарь Сегодня, 13:33
    Цитата: хрыч
    Так-то города (по крайней мере миллионники) застроены новыми высотками, построено много дорог и пр.


    вы еще забыли упомянуть "доблестную и ударную " работу гастеров на капитальном ремонте домов, так что дома потом расселяют
    - пример , дом на ул.Энтузиастов,20 в Екб.
    и как они "доблестно и ударно" воруют стройматериалы , за которые потом собственникам расплачиваться аж до 2044 года
    а как гастарбайтеры "доблестно и ударно" арбайт в сфере ЖКХ!!!!
    кстати - про новые высотки - вы лично были хоть в одной из них?
    может, вам повезло увидеть что-то другое, а в квартире наших родственников в м/р Академический -такие вот гастеры так установили оконные блоки, что при открывании окна блок просто канул вниз с 6-го этажа, хорошо, хоть никого не убил
    то же и про дороги
    то что по тВ показывают - это совсем не то, что на самом деле
    петька слесарь
  9. Strashila Сегодня, 13:48
    Гастарбайтеры... одни убытки... работает 1 из 10... но все регулярно переводят деньги в станы, они тормоз развития экономики страны. Если перевести расчет количество содержащихся к количеству проживающих... то цифры пойдут на разы к основному населению... и это только малая часть которую смогли задержать... фактически все "глухари" на мигрантах.
    Strashila
  10. tchoni Сегодня, 14:04
    Личное ИМХО. Есть категория преступлений, очень распространенная. Это взятки и мошенничество. Если эти преступления совершаются БЕЗ применения насилия, то и нефиг сажать таких преступников. Их надо штрафовать на сумму вдвое большую суммы совершонного злодеяния и вешать браслет с прослушкой и отслежкой. Можно даже специальный нагрудный знак учредить - "взяточник", " мошенник" - обязательные к ношению. Туда же и всяко разно карманников-щипачей)
    tchoni
    1. VAGNER Сегодня, 14:29
      Цитата: tchoni
      Личное ИМХО. Есть категория преступлений, очень распространенная. Это взятки и мошенничество. Если эти преступления совершаются БЕЗ применения насилия, то и нефиг сажать таких преступников. Их надо штрафовать на сумму вдвое большую суммы совершонного злодеяния и вешать браслет с прослушкой и отслежкой.

      Они на это и надеются , еще с 90-х...! С такими бороться можно только одним способом..И опыт есть и большой..!

      Можете пинать, но Иосиф прав ..!
      VAGNER
      1. Sinbad Сегодня, 14:59
        То то, развелось потом "узников совести" и пр. вороватых "политзаключённых".
        Sinbad
        1. VAGNER Сегодня, 15:07
          Цитата: Sinbad
          То то, развелось потом "узников совести" и пр. вороватых "политзаключённых".

          И все требовали компенсации , а потом в Израиль и США сбежали..
          VAGNER
          1. Sinbad Сегодня, 15:08
            Точно-точно!
            Sinbad
  11. Теренин Сегодня, 14:24
    ...следственные изоляторы Москвы переполнены... а в чём проблема? Стройте новые изоляторы с привлечением средств, таких, как Захарченко (из'ято 9 млрд) и помещенных под домашний арест коррупционеров. Хватит уже строить только одни торговые центры.
    Теренин
  12. Berkut24 Сегодня, 14:35
    Превышение числа арестованных над числом мест в московских СИЗО во многом связано с большим количеством находящихся там иностранных граждан

    Для этих иностранных граждан я бы предложил сделать отдельный изолятор на каком-нибудь острове в Северном море.
    Berkut24
  13. kunstkammer Сегодня, 14:43
    Цитата: хрыч
    построено много дорог и пр. Естественно, обратная сторона - этническая преступность, инфекция и пр.

    ни фига себе - "обратная сторона"!!! Пусть пол страны сдохнет, зато "и пр." построят... Вопрос тогда кому это потом достанется? Те - кому в основном и строят, свалят в Куршавели, коренное население катастрофически вымирает... Останутся "дорогие" гости столицы и её окрестностей.
    А мы всё о Европах печёмся.
    kunstkammer
  14. kunstkammer Сегодня, 14:45
    Цитата: Теренин
    (из'ято 9 млрд)

    на эти "изъятые" давно очередь выстроилась.. новые карманы пришивают.
    kunstkammer
  15. Лексус Сегодня, 14:58
    Создаётся впечатление, что сейчас сидит больше, чем в своё время в СССР. И это притом, что по большому перечню статей уголовное наказание заменили на административное. Плюс регулярные амнистии по поводу и без. Обличённые властью и деньгами вообще перекочевали в касту неприкасаемых и в прямом, и в переносном смысле. Салют, демократия?
    Лексус
  16. SCHMEL Сегодня, 14:58
    Статья про ИВС и мигрантов подходит больше для еженедельника АиФ, чем для Военного обозрения. В АиФ сообщают и объясняют почему так происходит, имхо smile
    SCHMEL
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