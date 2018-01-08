В УФСИН рассказали, почему следственные изоляторы Москвы переполнены
Превышение числа арестованных над числом мест в московских СИЗО во многом связано с большим количеством находящихся там иностранных граждан, передает ТАСС сообщение начальника управления ФСИН по Москве генерал-майора Сергея Мороза.
По его словам, «частично решить проблему удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой и судами – УФСИН проводила регулярный мониторинг числа содержащихся под стражей, информируя суды, а также прокуратуру о заключенных, с которыми долгое время не проводятся следственные действия».
На ситуацию в столичных СИЗО в значительной степени влияет нахождение там большого числа иностранцев.
Например, в «Бутырке» – одном из самых крупных столичных СИЗО – доля иностранцев составляет до 30% (почти 700 человек на конец декабря).
Начальник управления добавил также, что в Москве в 2017 году более двух тыс. человек находились под домашним арестом, что сравнимо с количеством содержащихся в крупном столичном СИЗО.
Мороз сообщил, что «в отношении 222 подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направлялись уведомления в следственные органы и суды о нарушениях (условий домашнего ареста), допускаемых обвиняемыми и подозреваемыми, для решения вопроса об изменении меры пресечения на взятие под стражу».
Как правило, суды применяют дополнительные ограничения, и лишь в отношении 22 человек за год домашний арест был заменен помещением в СИЗО. При этом 17 человек (0,8%) сумели скрыться из-под домашнего ареста.
На столицу приходится до трети домашних арестов в России. В 2016 году суды удовлетворили по всей стране шесть тыс. ходатайств о домашнем аресте, в первом полугодии 2017 года – 3,1 тыс.
В Ленинградской области (в том числе в Петербурге) домашний арест в 2016 году назначался 381 раз, в 2017 году – 555 раз.
По данным УФСИН по Москве, в 2017 году на свободу из столичных СИЗО вышли на свободу 2263 человека. Из них 910 – после обвинительного приговора (по истечении срока назначенного наказания, куда засчитывался и срок пребывания под стражей), либо получив наказание, не связанное с лишением свободы, включая штраф. Остальным была изменена мера пресечения.
По состоянию на конец декабря 2017 года в следственных изоляторах Москвы содержалось 10375 человек, что превышает на 19,85% установленный лимит наполнения (8657 мест). Год назад перелимит составлял 22% (11,5 тыс. человек), а весной 2016 года достигал 30%,сказал Мороз.
По его словам, «частично решить проблему удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой и судами – УФСИН проводила регулярный мониторинг числа содержащихся под стражей, информируя суды, а также прокуратуру о заключенных, с которыми долгое время не проводятся следственные действия».
На ситуацию в столичных СИЗО в значительной степени влияет нахождение там большого числа иностранцев.
Ежемесячно иностранные граждане составляют 25,4% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных (содержащихся под стражей). На конец декабря было 2513 иностранных граждан,сообщил Мороз.
Например, в «Бутырке» – одном из самых крупных столичных СИЗО – доля иностранцев составляет до 30% (почти 700 человек на конец декабря).
Начальник управления добавил также, что в Москве в 2017 году более двух тыс. человек находились под домашним арестом, что сравнимо с количеством содержащихся в крупном столичном СИЗО.
По учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по Москве за 2017 год прошло 2131 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Это на 16% больше, чем в 2016 году (тогда было 1794 человек),сказал он.
Мороз сообщил, что «в отношении 222 подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направлялись уведомления в следственные органы и суды о нарушениях (условий домашнего ареста), допускаемых обвиняемыми и подозреваемыми, для решения вопроса об изменении меры пресечения на взятие под стражу».
Как правило, суды применяют дополнительные ограничения, и лишь в отношении 22 человек за год домашний арест был заменен помещением в СИЗО. При этом 17 человек (0,8%) сумели скрыться из-под домашнего ареста.
На столицу приходится до трети домашних арестов в России. В 2016 году суды удовлетворили по всей стране шесть тыс. ходатайств о домашнем аресте, в первом полугодии 2017 года – 3,1 тыс.
В Ленинградской области (в том числе в Петербурге) домашний арест в 2016 году назначался 381 раз, в 2017 году – 555 раз.
По данным УФСИН по Москве, в 2017 году на свободу из столичных СИЗО вышли на свободу 2263 человека. Из них 910 – после обвинительного приговора (по истечении срока назначенного наказания, куда засчитывался и срок пребывания под стражей), либо получив наказание, не связанное с лишением свободы, включая штраф. Остальным была изменена мера пресечения.
Использованы фотографии: http://urbanlook.ru
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