В УФСИН рассказали, почему следственные изоляторы Москвы переполнены

По состоянию на конец декабря 2017 года в следственных изоляторах Москвы содержалось 10375 человек, что превышает на 19,85% установленный лимит наполнения (8657 мест). Год назад перелимит составлял 22% (11,5 тыс. человек), а весной 2016 года достигал 30%,

Ежемесячно иностранные граждане составляют 25,4% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных (содержащихся под стражей). На конец декабря было 2513 иностранных граждан,

По учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по Москве за 2017 год прошло 2131 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Это на 16% больше, чем в 2016 году (тогда было 1794 человек),