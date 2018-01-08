Первая АПЛ индийской постройки потерпела аварию
Первая атомная подводная лодка индийской постройки S 73 Arihant находится в серьезном и длительном ремонте после крупной аварии, сообщает bmpd со ссылкой на газету The Hindu.
По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, авария произошла «более десяти месяцев назад» (примерно, в феврале 2017-го) и до сих пор скрывается от индийской общественности.
Именно с февраля прошлого года Arihant не выходила в море и «будет ремонтироваться еще месяцы», отметил источник.
Согласно сообщению, авария произошла на стоянке Arihant в Вишакхапатнаме (видимо, на специальной государственной верфи SBC, где АПЛ была построена и базируется на период испытаний).
По словам собеседника, «отсек энергетической установки лодки был затоплен в результате открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля». Теперь лодке длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.
Минобороны Индии от комментариев отказалось.
Источники утверждают, что Arihant «с самого начала имела серьезные технические проблемы», в частности, «значительный комплекс проблем, связанный с несоответствием уровня строительных работ на индийском предприятии российскому проекту», и он «не нашел удовлетворительного разрешения».
Комментарий bmpd: «Национальная программа разработки и строительства индийских атомных подводных лодок Advanced Technology Vessel (ATV) имеет длительную и мучительную историю. Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии.
Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant (условное обозначение S2) была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года АПЛ была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжала оставаться в стадии проведения испытаний. Иностранные и индийские источники действительно молчат о каких-либо выходах Arihant в море в 2017 году, и о лодке не было никаких известий уже почти год».
По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, авария произошла «более десяти месяцев назад» (примерно, в феврале 2017-го) и до сих пор скрывается от индийской общественности.
Именно с февраля прошлого года Arihant не выходила в море и «будет ремонтироваться еще месяцы», отметил источник.
Согласно сообщению, авария произошла на стоянке Arihant в Вишакхапатнаме (видимо, на специальной государственной верфи SBC, где АПЛ была построена и базируется на период испытаний).
По словам собеседника, «отсек энергетической установки лодки был затоплен в результате открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля». Теперь лодке длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.
Минобороны Индии от комментариев отказалось.
Источники утверждают, что Arihant «с самого начала имела серьезные технические проблемы», в частности, «значительный комплекс проблем, связанный с несоответствием уровня строительных работ на индийском предприятии российскому проекту», и он «не нашел удовлетворительного разрешения».
Комментарий bmpd: «Национальная программа разработки и строительства индийских атомных подводных лодок Advanced Technology Vessel (ATV) имеет длительную и мучительную историю. Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии.
Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant (условное обозначение S2) была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года АПЛ была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжала оставаться в стадии проведения испытаний. Иностранные и индийские источники действительно молчат о каких-либо выходах Arihant в море в 2017 году, и о лодке не было никаких известий уже почти год».
Использованы фотографии: NDTV
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