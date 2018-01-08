15:14 08 января

Первая АПЛ индийской постройки потерпела аварию

Первая атомная подводная лодка индийской постройки S 73 Arihant находится в серьезном и длительном ремонте после крупной аварии, сообщает bmpd со ссылкой на газету The Hindu.



По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, авария произошла «более десяти месяцев назад» (примерно, в феврале 2017-го) и до сих пор скрывается от индийской общественности.


Именно с февраля прошлого года Arihant не выходила в море и «будет ремонтироваться еще месяцы», отметил источник.

Согласно сообщению, авария произошла на стоянке Arihant в Вишакхапатнаме (видимо, на специальной государственной верфи SBC, где АПЛ была построена и базируется на период испытаний).

По словам собеседника, «отсек энергетической установки лодки был затоплен в результате открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля». Теперь лодке длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.

Минобороны Индии от комментариев отказалось.

Источники утверждают, что Arihant «с самого начала имела серьезные технические проблемы», в частности, «значительный комплекс проблем, связанный с несоответствием уровня строительных работ на индийском предприятии российскому проекту», и он «не нашел удовлетворительного разрешения».

Комментарий bmpd: «Национальная программа разработки и строительства индийских атомных подводных лодок Advanced Technology Vessel (ATV) имеет длительную и мучительную историю. Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии.

Головная индийская атомная подводная лодка S 73 Arihant (условное обозначение S2) была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года АПЛ была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжала оставаться в стадии проведения испытаний. Иностранные и индийские источники действительно молчат о каких-либо выходах Arihant в море в 2017 году, и о лодке не было никаких известий уже почти год».

Использованы фотографии: NDTV
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Комментарии 53

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:45
    Постройка атомарин -это вам не булочки по магазинам тырить...У индусов ,что-то и с танком отечественным полный затык и истребители у них дефектные и вот теперь АПЛ медным тазом накрылось...вывод-нет школы,традиций и концепции,нефиг лезть во взрослые игры.
    НЕКСУС
    1. 210окв Сегодня, 13:48
      Кстати,а почему российский проект..?Даже форма не похожа на российские атомоходы.Рубка,да похожа...
      Цитата: НЕКСУС
      Постройка атомарин -это вам не булочки по магазинам тырить...У индусов ,что-то и с танком отечественным полный затык и истребители у них дефектные и вот теперь АПЛ медным тазом накрылось...вывод-нет школы,традиций и концепции,нефиг лезть во взрослые игры.
      210окв
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:51
        Цитата: 210окв
        Кстати,а почему российский проект..?Даже форма не похожа на российские атомоходы

        В основу индийской АПЛ легли советские подводные лодки проекта 670 «Скат»

        НЕКСУС
        1. хрыч Сегодня, 13:57
          Цитата: НЕКСУС
          это вам не булочки по магазинам тырить...

          Нас же тыкают постоянно за пользование импортными смартфонами, а вот факт, что действительно на грани прогресса и где индо-китайцы грустят.
          хрыч
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:01
            Цитата: хрыч
            Нас же тыкают постоянно за пользование импортными смартфонами, а вот что действительно на грани прогресса тут индокитайцы грустят

            Так и за основу своей АПЛ они взяли проект 65-67 годов нашей АПЛ Скат...
            Мы их утилизировали в период 91-94 года,а индусы решили на ее основе выстругать свою АПЛ...Но..
            С постройкой другой подводной лодки этого проекта, К-320, связана радиационная авария в городе с миллионным населением, с радиоактивным сбросом в Волгу.

            Посему не удивительны проблемы у индусов.
            НЕКСУС
            1. хрыч Сегодня, 14:05
              Цитата: НЕКСУС
              Посему не удивительны проблемы у индусов.

              Тем не менее пусть нарабатывают опыт, им нужно китайцам и пакистанцам не дать доминировать в одноименном океане belay
              хрыч
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:15
                Цитата: хрыч
                Тем не менее пусть нарабатывают опыт, им нужно китайцам и пакистанцам не дать доминировать в одноименном океане

                Наработка опыта,формирование школы,традиций-это когда проектов много,своих и не своих...а индусы топчатся на одном месте и репу чешут...
                У них нет своего проекта АПЛ и ДЭПЛ...
                Подводные лодки типа 209/1500(немецкий проект),подводные лодки проекта 877ЭКМ(российский проект,Варшавянка),подводные лодки типа «Арихант»(основа-проект АПЛ Скат),подводная лодка типа "Скорпене"(Испания)
                НЕКСУС
            2. Pirogov Сегодня, 14:29
              Цитата: НЕКСУС
              Посему не удивительны проблемы у индусов.

              Добрый день Андрей . Значит если индусы ,взяли проект по новее они бы справились ? Как то с логикой не вяжется ,если они не в состоянии воплотить в жизнь проекты 60,70 годов как они смогут ,сделать что то новое без опыта ? Моё мнение ,первый блин комом бывает у всех , главное ,что работы ведутся понабивают шишек ,а там уже получится нет это их решение и проблемы.
              Pirogov
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:32
                Цитата: Pirogov
                Добрый день Андрей .

                День добрый..
                Цитата: Pirogov
                Значит если индусы ,взяли проект по новее они бы справились ? Как то с логикой не вяжется ,если они не в состоянии воплотить в жизнь проекты 60,70 годов как они смогут ,сделать что то новое без опыта ?

                Для этого надо свои проекты создавать,а не пытаться слизать у кого-то...школа и наработки не появятся,если за вас все уже по сути сделали. А у индусов нет ни одного проекта именно с нуля СВОЕЙ ПЛ. Так откуда школе и наработкам взяться?
                НЕКСУС
            3. VALERIK_097 Сегодня, 15:05
              Заказы 670-проекта были утилизированы в 2000-2004г.
              Заказ 901 (рубка) стоит на постаменте у проходной СРЗ"Нерпа"
              Хорошие были корабли,только ракеты под них ,так и не довели.
              VALERIK_097
        2. Vadivak Сегодня, 14:15
          Цитата: ....
          В основу индийской АПЛ легли советские подводные лодки проекта 670 «Скат»

          Вот именно в основу. Потомки виртуального кэптэна Немо нашу лодку капитально изучили и доработали на свой вкус , к примеру длина корпуса была увеличена аж на 7 метров с 103 м до 110 м.
          А дело было так

          Один из кораблей проекта 670 (командир капитан 2 ранга Теренов) стал первой атомной подводной лодкой военно-морского флота Индии. Эта великая азиатская держава, располагающая довольно мощными ВМС, в начале 70-х годов приступила к реализации национальной программы создания АПЛ. Однако семь лет напряженной работы и четыре миллиона истраченных долларов не привели к ожидаемым результатам: задача оказалась значительно сложнее, чем первоначально казалось. В итоге было принято решение арендовать один из атомоходов у СССР - стратегического союзника Индии. Выбор индийских моряков пал на “Чарли” (корабли этого типа хорошо зарекомендовали себя на Тихоокеанском театре).
          В 1983 году в учебном центре ВМФ во Владивостоке, а затем на борту К-43, намеченной для передачи Индии, началась подготовка двух индийских экипажей. К этому времени лодка уже прошла капитальный ремонт и модернизацию, в результате которой получила ГАК “Рубикон”. После завершения обучения экипажей лодка вновь встала на ремонт и к лету 1987 года была полностью подготовлена к передаче.

          5 января 1988 г. К-43 (перед этим переименованная в УТС-550) подняла во Владивостоке индийский флаг и через несколько дней с советским экипажем отбыла в Индию.

          Для нового, самого мощного боевого корабля индийского флота, получившего название “Чакра” и тактический номер S-71, были созданы самые благоприятные условия базирования: специальный пирс с 60-тонным краном, службы радиационной безопасности, крытый док-эллинг, мастерские. При стоянке на борт лодки подавалась вода, сжатый воздух и электроэнергия.

          “Чакра” эксплуатировалась в Индии в течение трех лет, при этом приблизительно год проведя в автономных плаваниях. Все учебные ракетные стрельбы завершились прямым попаданием в цель. 5 января 1991 г. срок аренды лодки истек. Индия прилагала настойчивые усилия продлить лизинг и даже приобрести еще однотипную лодку Однако Москва не согласилась на индийские предложения.

          “Чакра” стала настоящим университетом для индийских подводников. Многие из служивших на ней офицеров в настоящее время занимают ключевые командные посты в ВМС этой страны. Достаточно сказать, что ПЛАРК дала Индии восемь адмиралов. Опыт, полученный в ходе эксплуатации атомохода, позволил продолжить работы по созданию собственной индийской АПЛ, “S-2”.

          “Чакра”, 28 апреля 1992 г. вновь зачисленная в состав российского флота, своим ходом прибыла на Камчатку, где и завершила свою службу. 3 июля 1992 г. она была исключена из боевого состава ВМФ.
          Vadivak
      2. Piramidon Сегодня, 13:55
        Цитата: 210окв
        Кстати,а почему российский проект..?Даже форма не похожа на российские атомоходы.Рубка,да похожа...

        НИКОГДА не смотрите и не верьте фотографиям, сопровождающим статьи. Уже 100/500 раз здесь писали о том, что авторы, для иллюстрации своей статьи, лепят первую попавшуюся картинку.
        Piramidon
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:58
          Цитата: Piramidon
          НИКОГДА не смотрите и не верьте фотографиям, сопровождающим статьи. Уже 100/500 раз здесь писали о том, что авторы, для иллюстрации своей статьи, лепят первую попавшуюся картинку.

          На самом деле,фото в статье -это первое качественное фото индийской атомарины. hi
          НЕКСУС
      3. sabakina Сегодня, 14:20
        дмитрий, да фиг с ней, с рубкой. Почему они перископ под "зёбру" раскрасили?
        sabakina
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:57
      Тоже не хилый долгострой и судя по всему не слишком удачный .
      Spartanez300
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:07
        Цитата: Spartanez300
        Тоже не хилый долгострой и судя по всему не слишком удачный .

        В 1998 году началось строительство корпуса головной субмарины класса, получившей имя INS Arihant, однако из-за проблем с реактором постройка затянулась, и корабль был спущен на воду лишь в июле 2009 года. В конце 2014 года начались ходовые испытания головной лодки «Арихант», продлившиеся до октября 2015 года. Ввод в строй головного корабля намечен на февраль 2016 года. Все корабли строятся в судостроительном центре «Вишакапатнам» на берегу Бенгальского залива.

        То есть с 98 год по 2018...и еще вся эта Санта Барбара не закончена...А уже 20 лет. Да наш Северодвинск ,я так понимаю ,они скоро переплюнут по срокам постройки.
        НЕКСУС
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:05
      ПЛАРБ типа «Арихант»
      Страна Индия Тип Ракетная ПЛ Особенность АПЛ Общие характеристики Длина (м): 110 Ширина (м): 11 Водоизмещение (тонн): 6000 Скорость (узлов): 24 Глубина погружения (м): 300 Осадка (м): 9 Атомный реактор: 1 Экипаж: 95 Вооружениe Торпедные аппараты: 6 533 мм Баллистические ракеты: 12 K-15 Sagarika
      Spartanez300
    4. тол100в Сегодня, 14:10
      Цитата: НЕКСУС
      ..У индусов ,что-то

      У Индусов все так. И технологии передайте, и научите. Потом все переданное, мы покажем за денюжки матрасам а они то нам все и сделают! И Старье продадут, и подлянки устроят!
      тол100в
    5. Маз Сегодня, 14:19
      Лучше бы танк достроили, всеж дешевле подлодки и утонуть не может.
      Маз
    6. ИмПерц Сегодня, 14:21
      Напишу о другом, но в этом разрезе.
      Множество фармацевтических ТНК пользуют для приготовления собственных торговых марок лекарственных препаратов индийские или китайские субстанции. Если переводить на общепонятный, то двигатель и коробка в лекарствах индийские, либо китайские.
      Им бы (индийцам) не прыгать выше головы, а делать то, что получается лучше всего.
      ИмПерц
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:25
        Цитата: ИмПерц
        Им бы (индийцам) не прыгать выше головы, а делать то, что получается лучше всего.

        А потом перед китайцами и пакистанцами исполнять танцы из фильма Зита и Гита?
        НЕКСУС
    7. сибиралт Сегодня, 14:37
      Кто бы их научил задраивать люки перед погружением. belay
      сибиралт
    8. Геркулесыч Сегодня, 15:02
      Страшно думать, что они могут учудить в открытом океане, если они лодку в доке чуть не утопили? what Как малые дети, только от их "шалостей " не проблемы, а беды на их де головы валятся! ПС -Пока что на их головы, дальше и другим, кто рядом окажется, тоже влетит "индийская шалость "боком.
      Геркулесыч
  2. VAGNER Сегодня, 13:45
    Кто нибудь удивлен..? ))))
    VAGNER
    1. 210окв Сегодня, 13:50
      Удивлен.Почему без грохота и взрывов.Даже без элементарного перевернутся вверх килем,или что там на днище..там все очень "шикарно и феерично" проходит..Хоть живы и то хорошо.
      Цитата: VAGNER
      Кто нибудь удивлен..? ))))
      210окв
  3. 210окв Сегодня, 13:45
    Индусы...Они такие..С нашим раздолбайством до ихнего еще гнать и гнать..
    210окв
    1. Лексус Сегодня, 14:34
      У них неплохими темпами развивается ракетостроение. А с остальным не очень ладится. Какой-то "винегрет" всегда городить пытаются. Рук много, да растут, видимо, "не оттуда".
      Лексус
  4. bogart047 Сегодня, 13:56
    не надо было танцевать всем экипажем...
    bogart047
    1. тол100в Сегодня, 14:12
      Цитата: bogart047
      не надо было танцевать всем экипажем...

      Причем в одном отсеке!
      тол100в
      1. sabakina Сегодня, 14:27
        Цитата: тол100в
        Цитата: bogart047
        не надо было танцевать всем экипажем...

        Причем в одном отсеке!

        И при этом не спрашивать, "что это за кнопка?"
        sabakina
  5. VAGNER Сегодня, 14:10
    Тоже самое и на индийской АПЛ (первой ) происходило .. laughing wassat negative
    Слава Богу не рванула..

    Мужики они как дети, прям..Даже не смешно уже! soldier А если ЯО у них будет..?
    Дедам в Армии России не смотреть..)))
    VAGNER
    1. 210окв Сегодня, 14:13
      Оно у них есть... yes
      Цитата: VAGNER
      Тоже самое и на индийской АПЛ (первой ) происходило .. laughing wassat negative
      Слава Богу не рванула..

      Мужики они как дети, прям..Даже не смешно уже! soldier А если ЯО у них будет..?
      210окв
    2. Горный стрелок Сегодня, 14:16
      А оно у них есть. Не слыхали?
      Горный стрелок
    3. sabakina Сегодня, 14:29
      Вы ещё покажите парадный развод Индии и Пакистана! Та ещё картинка! Точнее, запах от сапог... laughing
      sabakina
    4. Хаджи Мурат Сегодня, 14:47
      оно у них уже есть....
      Хаджи Мурат
  6. Captain Nemo Сегодня, 14:13
    В середине 90х мой друг по линии военно-технического сотрудничества поехал работать в Индию офицером-переводчиком. МО сэкономило на а/билетах и отправило его на сданном для индусского ВМФ ракетном катере морем. На нем был российский экипаж и индусский. Весь переход из Поти индусы лежали по койкам, а пахали наши. При аварийных ситуациях удавалось только с мордобоем и матюками этих "моряков" выгонять работать. Так что не удивлен
    Captain Nemo
    1. Serg65 Сегодня, 14:57
      Цитата: Captain Nemo
      В середине 90х

      Цитата: Captain Nemo
      Весь переход из Поти

      Уже не вяжется! Учебный центр в Поти перестал существовать в августе 92-го!
      Цитата: Captain Nemo
      Весь переход из Поти индусы лежали по койкам, а пахали наши.

      bully Друг мой, слава Богу что, вы не знаете что такое индийский боцман!!!!!! Это тип своей метровой палкой заставит работать любого!!!!
      Serg65
  7. мерцание Сегодня, 14:14
    Первая АПЛ индийской постройки потерпела аварию

    Зато индусы крайне щепетильно( читай: придирчиво-педантично) относятся к качеству нашей военной продукции.
    Но вот собственная практика показывает, что это далеко не так просто, слишком много факторов надо учитывать.
    мерцание
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:15
    Щеки они надувать горазды. А насчёт СЕРЬЕЗНОГО производства и технологий... Что индусы, что китайцы. Вторые до сих пор движки от Су-27 в производстве не освоили с российским качеством!
    Горный стрелок
    1. _Jack_ Сегодня, 14:24
      Это вы зря, китайцы не индусы, у них всё намного веселее. И движки освоят и новые будут делать лучше нас, потому как они растут из года в год, а мы пользуемся остатками наработок великой империи СССР. Всё что у нас сейчас есть современного в ВПК это развитие советских технологий. Так что в перспективе у них будет всё лучше, у нас все хуже, это и сейчас уже заметно, если не получать информацию только из наших СМИ, в которых красная армия всех сильнее и вообще мы круче всех во всем.
      _Jack_
      1. dvina71 Сегодня, 14:33
        Цитата: _Jack_
        И движки освоят и новые будут делать лучше нас, потому как они растут из года в год,

        ИМ что же им мешало сделать все это за 3к лет? ЗА то время пока РУсь образовалась(это отнюдь не начало славянского государства)...ее территория увеличилась в тысячи раз,построены города там,где волки боятся..и это говорит не о бестолковости русских,а о уровне технологий..и т.д и т.п.. Китай за это время.. был захвачен.. чингизидами,маньчжурами(с посадкой своего императора) и в конце концов изнасилован Британией.. могут они спорно похватсться порохом и бумагой..и..и..и... На чем основана ваша уверенность?Я пока что вижу..что ни свои,ни чужие мозги.. ни украденные,купленные технологи,особого технологического рыка в Китае не произвели..они либо на общемировом уровне,либо отстают.
        dvina71
        1. _Jack_ Сегодня, 14:43
          Китай за это время.. был захвачен.. чингизидами,маньчжурами(с посадкой своего императора) и в конце концов изнасилован Британией..

          Вы ещё пещерные времена вспомните. Про то как Китай из отсталой страны стал одной из первых в мире никому рассказывать не нужно. ВВП Китая примерно в 10 раз больше нашего и растет из года в года не в пример нашему, и рост этот именно за счет производства. То что они ещё кое-что не могут делать сами, это результат того, что они поздно начали по сравнению с нами, но глядя на динамику их промышленности и нашей становиться очень грустно.
          "...И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!"
          _Jack_
          1. dvina71 Сегодня, 14:49
            Цитата: _Jack_
            ВВП Китая примерно в 10 раз

            НУ намажте себе этот ввп на хлеб,поселите в пустующие дома людей,постройте им движки,из него же сделайте системы вооружения.. Вы правда не понимаете,что чудес в мире не бывает? И если за 3к лет никакого особенного технологического рывка в Китае не сделали..сейчас то на каком основании?
            Может сравним их ОБТ с нашим Т-72.. катки у кого отваливаются?Это и есть технологии,материаловедение,металловедение..и еще куча дисциплин..школу которых надо иметь,а не тырить..
            dvina71
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:35
        Цитата: _Jack_
        Так что в перспективе у них будет всё лучше, у нас все хуже, это и сейчас уже заметно, если не получать информацию только из наших СМИ,

        Пример в студию...чего у них лучше,а у нас хуже? Они проект АПЛ 60-х годов реализовать не в состоянии,танк свой мурыжат который год,и продолжают закупать наши,истребитель их индийский где?
        НЕКСУС
        1. _Jack_ Сегодня, 14:36
          если вы повнимательнее читали бы, то увидели что я про Китай а не про Индию
          _Jack_
  9. Berkut24 Сегодня, 14:20
    Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии.

    Любая бочка технического содействия в Индии сдабривается ложкой национального колорита. На этом проекты терпят бедствие и индусы начинают ссылаться что вся бочка была неправильная.
    Berkut24
  10. san4es Сегодня, 14:23
    Arihant «с самого начала имела серьезные технические проблемы»


    Водоизмещение – до 7000 т.
    Длина 112-120 м,
    ГЭУ ядерный реактор мощностью 85 МВт.
    Максимальная скорость в подводном положении 24 узла
    Экипаж - около 95 человек.
    Вооружение:
    12 ракет с вертикальным пуском K-15 «Сагарика»
    533-мм торпедными аппаратами.
    san4es
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:37
    Индусы недостаточно танцевали во время спуска на воду АПЛ?

    Все у них не слава богу, то танки на полигоне на ровном месте ломаются, то еще что-то происходит.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Million Сегодня, 14:40
    Я вообще удивляюсь как в Индии что то производят!
    Million
  13. Хаджи Мурат Сегодня, 14:45
    что с радиоактивным заражением? опять все чисто, не фонит?
    Хаджи Мурат
  14. Paranoid50 Сегодня, 14:48
    «отсек энергетической установки лодки был затоплен в результате открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля».
    Чёрт побери,многие анекдоты,всё же, основаны на реальных событиях. yes
    Paranoid50
  15. kunstkammer Сегодня, 14:52
    началось.. когда ещё и сомали-украина начнут строить атомные суда - совсем кранты земному шарику настанет. Загадят всё и всех.
    Ну нельзя гранату давать обезьяне.. Низзя!!!
    kunstkammer
    1. Curious Сегодня, 15:06
      А Вам кто то предлагал гранату?
      Curious
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