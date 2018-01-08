ВСУ рассматривают возможность приобретения индийских грузовиков Tata
Украинский Бориспольский автозавод (БАЗ), входящий в концерн «Эталон» осваивает новый сегмент рынка – полноприводные грузовики Tata, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс Autocentre.ua.
«Сегодня в украинской армии насчитывается не одна тысяча устаревших ГАЗ-66, которые нуждаются в замене. Бориспольский автозавод, имеющий многолетний опыт в сборке индийских грузовиков Tata LPT 713, в 2017 году выпустил первую машину с колесной формулой 4х4. Это модель LPTA 713 TC», – пишет ресурс.
Издание опубликовало фотографии Tata LPTA 713 TC на военном полигоне в Украине. Как видно, машина буксирует зенитную установку ЗУ-23. В отличие от индийского донора, «автомобиль получил немного другой бортовой кузов – без вырезов под задние колеса и иной тент. Руль расположен уже слева, а люк в крыше – справа», сообщается в материале.
О новой машине для ВСУ на пресс-конференции в Киеве рассказал председатель правления ПАО «Бориспольский автозавод» Сергей Желевский.
По данным ресурса, «Tata LPTA 713 TC имеет полную массу 5,15 т, грузоподъемность – 2,5 т. (на 500 кг везет больше, чем ГАЗ-66), длину – 5,75 м, ширину – 2,16 м и высоту – 2,85 м».
Машина комплектуется 6-цилиндровым турбодизелем Tata мощностью 125 л.с. экологического стандарта Евро 2. Максимальная скорость – 82 км/ч. На одном баке автомобиль способен проехать до 800 км. При этом Tata LPTA 713 TC (4х4) способен преодолевать подъемы крутизной до 70%, косогоры с уклоном до 30% и брод глубиной 0,65 м, а также брать стенку в 0,5 м.
Комментарий bmpd: «ЗАО "Бориспольский автозавод", выступающее головным предприятием корпорации "Эталон", расположено в Киевской области. С 2002 года БАЗ осуществляет малосерийную сборку для украинского рынка различных грузовых автомобилей индийской группы Tata, а также ведет производство автобусов на базе шасси Tata. С 2008 года производство неоднократно останавливалось, а само предприятие было хронически убыточным. В 2015-2017 годах завод практически простаивал. Что касается военных грузовиков индийской компании Tata Motors, входящей в группу Tata, то эти машины традиционно находят определенный спрос в небогатых развивающихся странах. В период после 2000 года Tata Motors поставляет на экспорт в среднем около 400-500 военных автомобилей в год».
«Сегодня в украинской армии насчитывается не одна тысяча устаревших ГАЗ-66, которые нуждаются в замене. Бориспольский автозавод, имеющий многолетний опыт в сборке индийских грузовиков Tata LPT 713, в 2017 году выпустил первую машину с колесной формулой 4х4. Это модель LPTA 713 TC», – пишет ресурс.
Издание опубликовало фотографии Tata LPTA 713 TC на военном полигоне в Украине. Как видно, машина буксирует зенитную установку ЗУ-23. В отличие от индийского донора, «автомобиль получил немного другой бортовой кузов – без вырезов под задние колеса и иной тент. Руль расположен уже слева, а люк в крыше – справа», сообщается в материале.
О новой машине для ВСУ на пресс-конференции в Киеве рассказал председатель правления ПАО «Бориспольский автозавод» Сергей Желевский.
По данным ресурса, «Tata LPTA 713 TC имеет полную массу 5,15 т, грузоподъемность – 2,5 т. (на 500 кг везет больше, чем ГАЗ-66), длину – 5,75 м, ширину – 2,16 м и высоту – 2,85 м».
Машина комплектуется 6-цилиндровым турбодизелем Tata мощностью 125 л.с. экологического стандарта Евро 2. Максимальная скорость – 82 км/ч. На одном баке автомобиль способен проехать до 800 км. При этом Tata LPTA 713 TC (4х4) способен преодолевать подъемы крутизной до 70%, косогоры с уклоном до 30% и брод глубиной 0,65 м, а также брать стенку в 0,5 м.
Комментарий bmpd: «ЗАО "Бориспольский автозавод", выступающее головным предприятием корпорации "Эталон", расположено в Киевской области. С 2002 года БАЗ осуществляет малосерийную сборку для украинского рынка различных грузовых автомобилей индийской группы Tata, а также ведет производство автобусов на базе шасси Tata. С 2008 года производство неоднократно останавливалось, а само предприятие было хронически убыточным. В 2015-2017 годах завод практически простаивал. Что касается военных грузовиков индийской компании Tata Motors, входящей в группу Tata, то эти машины традиционно находят определенный спрос в небогатых развивающихся странах. В период после 2000 года Tata Motors поставляет на экспорт в среднем около 400-500 военных автомобилей в год».
Использованы фотографии: www.autocentre.ua
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