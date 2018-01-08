03:39 09 января

ВСУ рассматривают возможность приобретения индийских грузовиков Tata

Украинский Бориспольский автозавод (БАЗ), входящий в концерн «Эталон» осваивает новый сегмент рынка – полноприводные грузовики Tata, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс Autocentre.ua.



«Сегодня в украинской армии насчитывается не одна тысяча устаревших ГАЗ-66, которые нуждаются в замене. Бориспольский автозавод, имеющий многолетний опыт в сборке индийских грузовиков Tata LPT 713, в 2017 году выпустил первую машину с колесной формулой 4х4. Это модель LPTA 713 TC», – пишет ресурс.


Издание опубликовало фотографии Tata LPTA 713 TC на военном полигоне в Украине. Как видно, машина буксирует зенитную установку ЗУ-23. В отличие от индийского донора, «автомобиль получил немного другой бортовой кузов – без вырезов под задние колеса и иной тент. Руль расположен уже слева, а люк в крыше – справа», сообщается в материале.

О новой машине для ВСУ на пресс-конференции в Киеве рассказал председатель правления ПАО «Бориспольский автозавод» Сергей Желевский.

По данным ресурса, «Tata LPTA 713 TC имеет полную массу 5,15 т, грузоподъемность – 2,5 т. (на 500 кг везет больше, чем ГАЗ-66), длину – 5,75 м, ширину – 2,16 м и высоту – 2,85 м».

Машина комплектуется 6-цилиндровым турбодизелем Tata мощностью 125 л.с. экологического стандарта Евро 2. Максимальная скорость – 82 км/ч. На одном баке автомобиль способен проехать до 800 км. При этом Tata LPTA 713 TC (4х4) способен преодолевать подъемы крутизной до 70%, косогоры с уклоном до 30% и брод глубиной 0,65 м, а также брать стенку в 0,5 м.



Комментарий bmpd: «ЗАО "Бориспольский автозавод", выступающее головным предприятием корпорации "Эталон", расположено в Киевской области. С 2002 года БАЗ осуществляет малосерийную сборку для украинского рынка различных грузовых автомобилей индийской группы Tata, а также ведет производство автобусов на базе шасси Tata. С 2008 года производство неоднократно останавливалось, а само предприятие было хронически убыточным. В 2015-2017 годах завод практически простаивал. Что касается военных грузовиков индийской компании Tata Motors, входящей в группу Tata, то эти машины традиционно находят определенный спрос в небогатых развивающихся странах. В период после 2000 года Tata Motors поставляет на экспорт в среднем около 400-500 военных автомобилей в год».


Использованы фотографии: www.autocentre.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. Геркулесыч Вчера, 15:21
    Индусы неплохо нааарятся на этом если повторяю, если укроина заплатит за лицензии! А если не заплатит, тогда индусы должны для укроины создать танцующую версию машины, чтобы она дороги под колесами не чувствовала, чтобы ее по трассе мотыляло беспощадно! !! lol
    Геркулесыч
    1. volodya Вчера, 15:26
      Цитата: Геркулесыч
      Индусы неплохо нааарятся на этом

      . Покупали бы лучше подводные лодки!
      volodya
      1. 210окв Вчера, 15:33
        Раз своего нет,пусть покупают ..
        Цитата: volodya
        Цитата: Геркулесыч
        Индусы неплохо нааарятся на этом

        . Покупали бы лучше подводные лодки!
        210окв
        1. хрыч Вчера, 15:55
          Цитата: 210окв
          Раз своего нет,пусть покупают ..

          После убийств в Одессе и на Донбассе:
          хрыч
      2. НЕКСУС Вчера, 15:35
        Цитата: volodya
        . Покупали бы лучше подводные лодки!

        Покупали бы лучше на DVD фильмы Танцор диско и Зита и Гита...
        НЕКСУС
        1. Pirogov Вчера, 15:48
          Цитата: НЕКСУС
          Покупали бы лучше на DVD фильмы Танцор диско и Зита и Гита...

          Своих скачущих прыгунов и танцоров девать не куда . Гита с Зитой просто курят в сравнении с свидомыми активистами .
          Pirogov
          1. хрыч Вчера, 15:54
            Цитата: Pirogov
            Своих скачущих прыгунов и танцоров девать не куда

            хрыч
          2. sabakina Вчера, 16:55
            Pirogov , ну не скажите, так проникновенно петь похоронную невозможно!
            sabakina
    2. Андрей К Вчера, 15:29
      ...ВСУ рассматривают возможность приобретения индийских грузовиков Tata...

      Не более чем очередная лазейка для распила бюджетных денег...
      С другой стороны, чем больше пилят, тем меньше техники оказывается на Донбассе...
      Пусть давятся и рвут друг друга за свои хрывни у скудного бюджетного корыта, на Донбассе чище дышать будет...
      P.S.
      В 2014 году завод выпустил 110 автобусов и завершил год с убытком 22,6 млн. гривен. По состоянию на начало 2015 года численность персонала завода составила 207 человек — на 22 работника меньше, чем к началу 2014 года. В январе 2015 года завод был остановлен. Всего в 2015 году завод выпустил 3 автомашины.
      В 2016 году и в январе - ноябре 2017 года завод не выпустил ни одной единицы автомобильной техники.
      Андрей К
      1. андрей юрьевич Вчера, 15:48
        ВСУ рассматривают возможность приобретения индийских грузовиков Tata
        купите в нашем "хлебокомбинате"...задолбали по слухам...
        андрей юрьевич
      2. Антарес Вчера, 21:01
        Цитата: Андрей К
        В 2016 году и в январе - ноябре 2017 года завод не выпустил ни одной единицы автомобильной техники

        у этого завода корпорации Эталон вся история такая, то куча то ни одного.
        В 2009 году завод не выпустил ни одного автобуса и завершил 2009 год с убытком 56,131 млн. гривен
        Антарес
    3. Комментарий был удален.
    4. тол100в Вчера, 16:08
      Цитата: Геркулесыч
      А если не заплатит, тогда индусы должны для укроины создать

      Создать для укропии не танцующую, а прыгающую МОДЕЛЬ!
      тол100в
    5. сибиралт Вчера, 16:32
      Теперь у ВСУ будет личный "стенолаз". lol
      сибиралт
  2. Kurare Вчера, 15:23
    Не знаю насчет армейских грузовиков, но легковушки от TATA Motors - это что-то!
    Как-то довелось прокатиться на легковушке ТАТА которой был всего где-то год. Такого скрипа и визга я уже давно не слышал в "современном" автомобиле. Качество - из рук вон плохо. Железо на крыльях уже начало ржаветь. Куча функций уже не работали. В общем - мешок с ржавыми болтами. Вот такое впечатление от индийского автопрома.
    Есло "оно" ВСУ надо - перемога не за горами!
    Kurare
    1. лесовозник Вчера, 15:30
      Перефразируя известную поговорку - есть хорошие машины, плохие машины и индийские машины)))
      лесовозник
      1. Kurare Вчера, 15:33
        Цитата: лесовозник
        ..и индийские машины

        да это и машиной можно было назвать с ооооочень большой натяжкой!
        Kurare
      2. тол100в Вчера, 16:17
        Цитата: лесовозник
        Перефразируя известную поговорку - есть хорошие машины, плохие машины и индийские машины)))

        Утопающий хватается за соломинку! (Поговорка) А украинцы хватаются за свинцовую соломинку!
        тол100в
    2. Монархист Вчера, 16:13
      В начале девяностых у нас бегали : маршрутки"Тата" и могу привести мнение шофера: конечно лучше старого ""УАЗа"( помните"буханки"!),но пятилетний"Мерс"лучше чем две годовалых" тату"
      Монархист
    3. трассер Вчера, 17:35
      "Зато она себя в танце покажет. " Не инжинеры индусы не инжинеры. Говорю только потому что знаю. Максимум узенькую направленость будут делать и то плохо. А вот " ширше" на влпросы смотреть или не дай бог самим придумывать не не могут. Интересно посмотреть на укро индусский танцевальный "БАТЛ" за цену лицензии. Шароварники уже готовятся...
      трассер
  3. Грица Вчера, 15:30
    А у нас замены легендарному Газ-66 так и не нашлось. Камаз ВДВ (тот что короткий и 4 на 4) смешит своей огромной кабиной. Газ-Садко, так же увеличился в размерах на целый капот с двигателем, утратив легендарную проходимость Шишиги. "Водник" не пришелся по вкусу военным. Все остальные (всякие "Волки" и прочие) красуются только в рекламных буклетах и на выставках в единичных экземплярах. Неужели военным не нужен автомобиль класса Шишиги чтобы перевезти пару тон груза, отбуксировать минометик или закинуть ДРГ со снаряжением поближе к нужному месту?
    Грица
    1. Kurare Вчера, 15:37
      Цитата: Грица
      Газ-Садко, так же увеличился в размерах на целый капот с двигателем, утратив легендарную проходимость Шишиги.

      Насчет проходимости Садко по сравнению с ШиШигой сказать ничего не могу, нет инофы и сравнения, но от безкапотного варианты отказались с умыслом: значительно проще ремонт, особенно в полевых условиях, проще управление автомобилем (напр. переключение скоростей), водитель и пассажиры не сидят на переднем мосту.
      Kurare
    2. тол100в Вчера, 16:20
      Цитата: Грица
      А у нас замены легендарному Газ-66 так и не нашлось

      Шишиге добавить комфорт "Тойоты" и ей равной не будет! Хотя Тойота с "Шишиги" содрала очень много!
      тол100в
      1. dvina71 Вчера, 17:42
        Цитата: тол100в
        Шишиге добавить комфорт

        В первую очередь 66му нужен тяговитый дизель,во вторую повысить надежность дифференциалов.. У нас есть 66й,на рыбалку ездят мужики.. Движок уже поменяли,и ГП меняли в поле,после 10км по весеннему болоту..,машина с консервации с минимальным пробегом.
        dvina71
        1. коноправ Вчера, 19:23
          По грязи машина с карбюраторным двигателем предпочтительнее - у двигателя нет регулятора оборотов , как у дизеля. Поэтому машина идет без пробуксовки, в так называемую " протяжку".
          коноправ
          1. dvina71 Вчера, 20:17
            Цитата: коноправ
            По грязи машина с карбюраторным двигателем предпочтительнее - у двигателя нет регулятора оборотов , как у дизеля. Поэтому машина идет без пробуксовки, в так называемую " протяжку".

            Это что еще за бред? Чего нет у карбюратора..? Регулирования оборотов?Такие движки всегда на одних оборотах работают?
            Объясняю.. У дизеля высокий крутящий момент с низов,поэтому они предпочтительней для тяжолой работы..что-то таскать,медленно двигаться с тяжелом грузом.. хотите оспорить? Вэлком..тип тяговой техники где применяются бензиновые ДВС..?
            dvina71
            1. коноправ Вчера, 20:26
              Вам видимо незнакомо устройство дизельного двигателя. Разберитесь пожалуйста. Иначе просто нет смысла в диалоге.
              коноправ
              1. dvina71 Вчера, 20:28
                Цитата: коноправ
                Вам видимо незнакомо устройство дизельного двигателя. Разберитесь пожалуйста. Иначе просто нет смысла в диалоге.

                Мне действительно с вами дискутировать не о чем.. Вас надо учить..а у меня на это нет желания..
                По образования я инженер-механик,перебрал десятки моторов..сейчас у меня два грузовика с дизелями.. и поверьте..грузовик с бензинкой я не куплю..
                dvina71
                1. амурец Вчера, 23:52
                  Цитата: dvina71
                  По образования я инженер-механик,перебрал десятки моторов..сейчас у меня два грузовика с дизелями.. и поверьте..грузовик с бензинкой я не куплю..

                  Согласен, полностью. В конце 90-х, у нас мужики охотно брали "шишиги" и переделывали под дизель Д-243 от Белоруса МТЗ-80. В скорости теряли сильно, но тяга была потрясающая. Про "Садко." Особых проблем вроде не было, кроме одной- постоянно лопалась рама за кабиной, это про дизельный вариант с Дизелем Д-245 разных модификаций, от карбюраторных "Садко" у нас быстро отказались да и было и и два или три. Вроде появились "Садко" с новыми ЯМЗ-530-ой серии, я так не видел. Условия эксплуатации самые тяжёлые, компания была горнодобывающая, машины работали у геологов.
                  амурец
      2. Locos Вчера, 18:14
        Что Тойота содрала?
        Locos
        1. dvina71 Вчера, 18:43
          Цитата: Locos
          Что Тойота содрала?

          Да много чего..свой тернисты путь эта компания начала с точнейшего копирования английского автомобиля..,скопировали даже те отверстия,которые остались от испытаний различных агрегатов.. Лексус..вам ни о чем не говорит? LS 430..например..
          dvina71
    3. sabakina Вчера, 17:04
      Цитата: Грица
      А у нас замены легендарному Газ-66 так и не нашлось. Камаз ВДВ (тот что короткий и 4 на 4) смешит своей огромной кабиной. Газ-Садко, так же увеличился в размерах на целый капот с двигателем, утратив легендарную проходимость Шишиги. "Водник" не пришелся по вкусу военным. Все остальные (всякие "Волки" и прочие) красуются только в рекламных буклетах и на выставках в единичных экземплярах. Неужели военным не нужен автомобиль класса Шишиги чтобы перевезти пару тон груза, отбуксировать минометик или закинуть ДРГ со снаряжением поближе к нужному месту?

      И не говорите...
      sabakina
    4. ТОР2 Вчера, 20:59
      Цитата: Грица
      Газ-Садко, так же увеличился в размерах на целый капот с двигателем, утратив легендарную проходимость Шишиги.

      В сторону капотной версии склонились ещё по одной причине. В случае наезда на мину основной удар принимает на себя моторный отсек. Конечно обзорность капотной версии хуже.
      ТОР2
  4. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:31
    Чувствую, что грузовик будет петь и танцевать, но ни в коем случае не выполнять свои функции)))
    Пока не докупят специально обученного рикшу))
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. polpot Вчера, 15:34
    Индия це Европа ,европейские ,японские и даже американские автомобили настоящих евроукров не устраивают ,даеш индийское , показывают свое место в настоящем а не вымышленном мире между Угандой и Конго
    polpot
    1. Вождь краснокожих Вчера, 16:17
      Можете назвать европейские варианты-аналоги "шишиги"? Ну, что б конкурс можно было провести.
      Вождь краснокожих
      1. zadorin1974 Вчера, 16:48
        Легко-Унимог!Есть и у Вольвы и у Ивеко одноклассники Шишиги.Та же носатая Татра.
        zadorin1974
        1. Вождь краснокожих Вчера, 17:02
          Первый - дорог. Второй гораздо болшей размерности, третий гораздо меньшей. Так что мимо...
          Вождь краснокожих
          1. zadorin1974 Вчера, 17:37
            Вы Назарий жульничайте!!!Во первых Мерседес в голом варианте не так и дорог(если убрать таможенные сборы-проще таможенный грабеж)и с цеником на Садко не сильно разбежится.У Вольво армейская линейка Довольно широкая FL6 в аккурат одноклассник,можно и 303-306 серию вспомнить.Ну и Ивековская Дейли 4+4 .Ну и если честно-Шишига далеко не шедевр автомобилестроения,впечатления после первой поезди были просто отвратные-посадка как на унитазе,пока к клюшке привык,чуть раз пять с дороги не улетел,а расход как у тепловоза?И с учетом всего этого еще и разваливается и отваливается что нибудь постоянно,вечно живешь под машиной. Садко,после 66 просто мерседес..
            zadorin1974
            1. Вождь краснокожих Вчера, 17:57
              Полная масса Вольво - 7.5 тонн, Ивеко - поднимает только 1.5 тонны. Ну, а о сравнивании стоимости Унимога и Садко я даже не хочу копаться - это не корректно. Хотя именно он наиболее полно подходит по размеренности и проходимости. Поверьте, я реально когда то задался данной тематикой и удивился, что аналогов "шишиги" практически нет. Искать их это все равно, что искать аналог БМД - вроде таких много, но или меньше, или тяжелее или дорого. Потому что сугубо внутренний национальный продукт. Вроде испанского хамона - образно говоря, вяленное мясо. Но и дорогое, и изготавливается по "своей" рецептуре и нахрен, кроме испанцев да гурманов никому не нужно!))))
              Вождь краснокожих
          2. dvina71 Вчера, 17:43
            Цитата: Вождь краснокожих
            Первый - дорог.

            В армейском варианте не так уж и дорог,но конечно дороже 66го.
            dvina71
      2. sabakina Вчера, 17:12
        Цитата: Вождь краснокожих
        Можете назвать европейские варианты-аналоги "шишиги"? Ну, что б конкурс можно было провести.

        Нет, а что?
        sabakina
  6. Сергей-8848 Вчера, 15:38
    Коротко - скатились до индусских технологий, т.е - швах.
    Если индусы традиционно сильны в компьютерном мире, то в железном - увы и ах. Брать их за образец - снижаться на ранг в технологиях. Через ступеньку этому заводу потом - не перешагнуть.
    Сергей-8848
    1. тол100в Вчера, 16:23
      Цитата: Сергей-8848
      Если индусы традиционно сильны в компьютерном мире,

      В компьютерном мире дралоскопирования!
      тол100в
  7. Монархист Вчера, 15:47
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: volodya
    . Покупали бы лучше подводные лодки!

    Покупали бы лучше на DVD фильмы Танцор диско и Зита и Гита...

    А ещё был фильм:"Рам и Шам"( типа:"Зиты и Гиты"тоже два брата близнеца и дальше по фильму). В юности его смотрел и он мне понравился, надо в Ютуб поискать
    Монархист
    1. тол100в Вчера, 16:26
      Цитата: Монархист
      "тоже два брата близнеца

      Очень похоже на мандец и п----Ц! Вот такое кино.
      тол100в
  8. Витас Вчера, 15:49
    Батька больше Мазов не даёть?! belay


    Или решили не собирать? А тут и откат от буддистов прикатился...
    http://by24.org/2016/03/08/ukrainian_army_will_ge
    t_new_belarusian_trucks/
    Витас
  9. Монархист Вчера, 16:03
    Цитата: Грица
    А у нас замены легендарному Газ-66 так и не нашлось. Камаз ВДВ (тот что короткий и 4 на 4) смешит своей огромной кабиной. Газ-Садко, так же увеличился в размерах на целый капот с двигателем, утратив легендарную проходимость Шишиги. "Водник" не пришелся по вкусу военным. Все остальные (всякие "Волки" и прочие) красуются только в рекламных буклетах и на выставках в единичных экземплярах. Неужели военным не нужен автомобиль класса Шишиги чтобы перевезти пару тон груза, отбуксировать минометик или закинуть ДРГ со снаряжением поближе к нужному месту?

    Камрад Грица, я не шофер, но слышал от мужиков ,что прошли Афган:" у "шишиги" один минус: если передним колесом на мину попадает то....Душа в Рай,а если " капотник" то есть определенный шанс уцылеть. “ Повторяю: я не шофер и слава Богу на мины не попадал, но встречал рассказ шофера- фронтовика , у него мина взорвалась под мотором.
    Монархист
    1. Витас Вчера, 16:14
      Именно!
      До 90-х годов ГАЗ-66 обширно использовался и входил в состав регулярных боевых частей, в том числе и в Афганистане. Из-за опасного в случае подрыва на мине расположения водителя и пассажиров прямо над двигателем, грузовик был постепенно снят с использования.

      Источник: https://fishki.net/auto/2122177-legenda-sssr-gaz-
      66.html © Fishki.net
      Витас
      1. ProkletyiPirat Вчера, 16:36
        именно не именно, а всё это жажо-бредни, ни одна ни другая компоновка не защищают от подрыва ибо не мрап, то что у одной точка подрыва дальше от водителя, а у другой ближе, сути не меняет, всё равно разница по факту минимальна, а иногда её и вовсе нету. И да пишу специально для развенчивания мифа, воздействие взрыва на кабину будет одинаково при условии что машина движется, а не стоит, чем выше скорость движения тем меньше будет разницы между компоновками. Так что лучше нормальный мрап сделать, пусть максимально дешевый и простой, вместо извечных споров "капот\не капот".
        ProkletyiPirat
    2. тол100в Вчера, 16:30
      Цитата: Монархист
      у него мина взорвалась под мотором.

      С тех времен автомобили для армии прошли эти детские болезни. Существует и противоминная и другие защиты.
      тол100в
  10. мерцание Вчера, 16:08
    Надо как можно быстрее пилить пока есть еще возможность что то пилить. winked
    Пилите ВСУ, пилите. yes
    мерцание
  11. betta Вчера, 16:13
    "способен преодолевать подъемы крутизной до 70%" в процентах от чего? Сколько это градусов? Не великовато ли?
    betta
  12. К-50 Вчера, 16:15
    Свой КрАЗ развалили, теперь ищут грузовики по дешевле по всему миру. laughing
    Одно слово майДАУНЫ!!! fool
    К-50
    1. Вождь краснокожих Вчера, 16:34
      Не подскажете какой именно КраЗ развалили? Просто фото и видеоматериалы с того же Донбасса говорят об обратном... И когда на КраЗе выпускали легкотоннажные грузовики?
      Вождь краснокожих
      1. К-50 Вчера, 16:42
        Цитата: Вождь краснокожих
        И когда на КраЗе выпускали легкотоннажные грузовики?

        У них была модель 4Х4, не помню модификацию. Развалили потому, что двигатели они получали из России, а производства своих не было. Адаптировать под другие импортные у них денег нет, да и не дадут на это, гейропе не нужны лишние конкуренты.
        Я ответил вам? hi
        К-50
        1. Вождь краснокожих Вчера, 17:01
          Модель "солдат" - г\п 4 тонны, двигатели - "дойц" ставится сейчас массово. Не хуже ЯМз. Так что ваш ответ слишком "притянут за уши".... А сколько автомобилей поставлено в армию за последние три года? ОООчень не плохо для "разваленного" завода.
          Вождь краснокожих
      2. sabakina Вчера, 17:17
        Не знал, что КРаЗов несколько....
        sabakina
  13. Вождь краснокожих Вчера, 16:23
    Прочитал очередной "мусорный бак" комментариев.... Как и в большинстве случаев - шлак. По существу - один, два. Но, для тех кто в теме по - взрослому, а не на школьном уровне обзывалок, давайте подумаем - а, действительно, чем заменить "шишигу"? В ее размерности, грузоподьемности, проходимости и ценовой политике? Ну, ка, ценители Зиты и Гиты - вопрос знатокам? Нечто похожее создали недавно братья - белорусы. Но я так понимаю в малой серии и для внутреннего потребления. Да и то, когда данная статья появилась на ВО раскритиковали по полной- и подвеска игрушечная и кабина "детская"... КРаз обещался - пока не "родил"... Так кто назовет аналоги - конкуренты "шишиги"?
    Лично я мог бы сделать ставку на "унимог" от мерса, но это явно не для бедных.
    Вождь краснокожих
    1. Грица Вчера, 16:57
      Я бы все таки присмотрелся к "Волку-2". Но с учетом его бронирования и прочих наворотов, цена его будет не меньше чем у Мерса. Да и проходимость теряется при увеличении массы на броню. Хоть защищенность это и хорошо, но для машины класса "Шишиги" наличие бронирования - вещь спорная.
      Вот если бы Камаз слегка "ужался" в размерах, то тоже было бы неплохо. Но ради унификации серийных деталей никто на это не пойдет.
      В общем остается только Садко. Но, как я погляжу, массового применения в войсках он не нашел - далеко до легенды. Хотя, сирийцам нравится.
      Грица
    2. sabakina Вчера, 17:21
      Вождь краснокожих, простите, я не понял, Вы за большевиков аль за коммунистов?
      sabakina
      1. Вождь краснокожих Вчера, 17:25
        В данном случае я за хорошую технику и адекватные комментарии специалистов))))
        Вождь краснокожих
        1. sabakina Вчера, 17:34
          Значит за третий....
          sabakina
    3. igor67 Вчера, 17:50
      TATA купила Land Rover и Jaguar за 2,3 млрд долларов
      рынок автомобилей | Опубликовано - 2008-03-27 10:39:37 (7365 раз прочитано)
      Land Rover и Jaguar проданы индийской Tata за 2,3 млрд долларов - TATAАмериканский автоконцерн Ford согласился продать марки Jaguar и Land Rover индийскому автопроизводителю Tata Motors, сообщается в пресс-релизе американской компании. Сумма сделки составляет 2,3 млрд долл. у нас я видел армейские ТАТА.
      igor67
      1. dvina71 Вчера, 21:57
        Цитата: igor67
        Опубликовано - 2008-03-27 10:39:37

        Еще древнее новость слабо найти? Ягуар уже БМВ купил.
        dvina71
    4. dvina71 Вчера, 17:54
      Цитата: Вождь краснокожих
      о, для тех кто в теме по - взрослому, а не на школьном уровне обзывалок, давайте подумаем - а, действительно, чем заменить "шишигу"

      В чем необходимость именно в такой размерности? Вас 4х4 Камаз не устраивает? Тогда Урал..

      dvina71
      1. Вождь краснокожих Вчера, 22:18
        Для того, что бы окончательно раскрыть данную тему нужно сделать отступление в историю создания Газ-66. Если опустить нюансы, то данный автомобиль создавался для нужд ВДВ. Компактная конструкция, повышенная проходимость и устойчивость. Тот же "садко" уже выходит за указанные габариты. Для Ил-76 - все равно, а Ан-26 может и не камиильфо выйти... Теперь подумайте - расчитаны ли указанные образцы для размещения в отсеках самолетов транспортной авиации и тем более десантирования из таково? Не уподобляйтесь укроповским воякам, которые год назад притянули на испытание разукрашенный безкапотный комерческий хюндай на крошечных колесиках и топливным фильтром свисающим до земли. Образец достаточно быстро сел на раму, потому. что поле боя это не плохая дорога в южной Корее....
        Вождь краснокожих
    5. midivan Вчера, 19:08
      А почему вопрос встал заменить? Надо было до ума довести то, что было, а у нас как всегда, то что есть похерят, а потом замену ищут. recourse
      midivan
      1. Вождь краснокожих Вчера, 23:49
        На КРаЗе никогда не выпускали модели грузоподъемностью ниже 4 тонн. И они - слегка "ужатые" тягачи. Ни по габаритам, ни по остальным параметрам не подходят. Ну, ведь глупо тянуть КРаЗом полевую кухню или ту же 23 мм ЗУ. Ну, не выгодно! Так можно дойти и до того, полевую кухню будут таскать МАЗы - танковозы....
        Вождь краснокожих
        1. midivan Сегодня, 02:49
          Цитата: Вождь краснокожих
          На КРаЗе никогда не выпускали модели грузоподъемностью ниже 4 тонн.

          То, что там у них на Кразе, мне мало интересно,я про нас имел ввиду, хорошая была машинка, жалко.
          midivan
  14. А. Привалов Вчера, 16:26
    Не знаю, как четырёхколёсные, но шести и восьмиколёсные давно используются в Армии Обороны Израиля.
    Зенитный ракетный комплекс средней дальности IAI ABISR, выполнен на шасси индийских автомобилей Tata. Cлева направо: подвижная пусковая установка Barak QR с четырехзарядной вертикальной пусковой установкой; командный пункт батареи с РЛС IAI Elta EL/M 2106; транспортно-заряжающая машина; машина технического обслуживания (с) IAI (via Jane's)
    А. Привалов
    1. sabakina Вчера, 17:22
      Александр Привалов, и чё? Да хоть десятиколёсный! Чё дальше?
      sabakina
      1. А. Привалов Вчера, 17:31
        Цитата: sabakina
        Александр Привалов, и чё? Да хоть десятиколёсный! Чё дальше?

        Вячеслав, а ни чё. Дальше чё?
        А. Привалов
        1. Dym71 Вчера, 20:12
          Цитата: А. Привалов
          Дальше чё?

          А дальше надо задать вопрос: - а ты кто такой, скажи пожалуйста?! fellow
          Dym71
  15. sounddoc Вчера, 16:29
    О,вата в комментах нэгодуэ! Чудо индийского автопрома перекрасят в жовто-блакитный цвет,поцепят шильдик с профилем Вальцмана и переименуют в "Тато"(отец).Сие изделие будет торжественно объявлено "остаточным прощавай" с немытым "Камазом"и причислено к сонму пэрэмог за 2018 год!
    sounddoc
  16. старшина запаса Вчера, 16:48
    а на кразе нельзя замутить что то вроде 66?
    старшина запаса
    1. midivan Вчера, 19:00
      Цитата: старшина запаса
      а на кразе нельзя замутить что то вроде 66?

      Замутить возможно все, что угодно, а вот наладить производство.... request
      midivan
  17. rocket757 Вчера, 17:01
    И они думают что ЭТО заменит старушку "шишигу"?
    rocket757
  18. Vard Вчера, 17:53
    Все хорошо... Только качество .... Лучше чем Бангладеш... Но хуже чем Китай...
    Vard
  19. bogart047 Вчера, 18:01
    КРАЗ уже отпели?
    bogart047
    1. Berkut24 Вчера, 19:38
      И на поминках погуляли всем хутором.
      Berkut24
  20. Berkut24 Вчера, 19:37
    6-цилиндровым турбодизелем Tata мощностью 125 л.с. экологического стандарта Евро 2.

    Я так понимаю, что экологический класс этой тачанки - главная изюминка, которая должна повергнуть в уныние всех врагов. На морозе этот "турбодизель" не испытывали?
    Berkut24
    1. rocket757 Вчера, 20:00
      Точно! Я всё про бездорожье, за чернозём крайный сомневался, но похоже эт не главное.
      Генерал МОРОЗ, фрицы на нём круто "погорели", так то майбахи, мерсы с опелями были!!! А это индо чудо зимой ваще работать будет???
      Тут "коллеги" из Израиля за тату не против были, я удивился ... так у них же холодов серьёзных в принципе не бывает! Всё понятно.
      rocket757
  21. Strashila Вчера, 19:38
    Ага... а для генералитета закупят машины Nano той же компании.
    Strashila
  22. vlad007 Вчера, 19:52
    Индусы лицензионный (!) танк Т-90 ("Бхишма", Грозный в переводе) нормально сделать не могут. На Танковом биатлоне-2017 оба танка сошли с дистанции. Единственная команда, которая не прошла все препятствия и испытания.
    Думаю, что расхлебывать всё это придется России. Мы же любим помогать "братским" народам.
    vlad007
  23. Piramidon Вчера, 20:39
    А как же КрАЗ, уже фсё? Намедни Петя-Порох заверял, что все нормуль и производство растет гигантскими скачками. Скачки есть, а производства НЭМА
    Piramidon
  24. LeonidL Вчера, 20:41
    "Что касается военных грузовиков индийской компании Tata Motors, входящей в группу Tata, то эти машины традиционно находят определенный спрос в небогатых развивающихся странах." - То что нужно для украины, страны небогатой и неразвивающейся ...
    LeonidL
  25. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 21:29
    Эво как. Похоже господин Вальцман киданул белорусов и на его предприятии прекратилась сборка из машинокомплектов под маркой «Богдан» хорошо зарекомендовавших себя армейских версий автомобилей МАЗ-5316 (4×4), МАЗ-5317 (6×6)
    МИМО ПРОХОДИЛ
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