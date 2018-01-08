Берлин напомнил свою позицию по украинскому кризису
Позиция канцлера Ангелы Меркель и всего правительства Германии в отношении конфликта на востоке Украина неизменна, решение может быть только политическим, передает РИА Новости заявление представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Напомним, ранее белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. По словам представителя Госдепа Хезер Науэрт, оружие будет поставляться «для обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета» республики. Ожидается, что первая партия оружия поступит на Украину в текущем году.
По его словам, «целью остается деэскалация и перемирие – реальное перемирие, которое должно соблюдаться».
Представитель кабмина назвал «небольшим позитивным шагом вперед» состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что «еще многое предстоит сделать».
Он отметил также, что конфликт в Донбассе «не может быть разрешен при помощи насилия и оружия», а должен быть преодолен «исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным».
Напомним, ранее белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. По словам представителя Госдепа Хезер Науэрт, оружие будет поставляться «для обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета» республики. Ожидается, что первая партия оружия поступит на Украину в текущем году.
Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украине. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений,сказал Зайберт на брифинге.
По его словам, «целью остается деэскалация и перемирие – реальное перемирие, которое должно соблюдаться».
Представитель кабмина назвал «небольшим позитивным шагом вперед» состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что «еще многое предстоит сделать».
Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает, в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества,добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Он отметил также, что конфликт в Донбассе «не может быть разрешен при помощи насилия и оружия», а должен быть преодолен «исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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