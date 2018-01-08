Берлин напомнил свою позицию по украинскому кризису

Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украине. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений,

Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает, в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества,