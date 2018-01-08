03:33 09 января

Берлин напомнил свою позицию по украинскому кризису

Позиция канцлера Ангелы Меркель и всего правительства Германии в отношении конфликта на востоке Украина неизменна, решение может быть только политическим, передает РИА Новости заявление представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.



Напомним, ранее белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. По словам представителя Госдепа Хезер Науэрт, оружие будет поставляться «для обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета» республики. Ожидается, что первая партия оружия поступит на Украину в текущем году.


Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украине. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений,
сказал Зайберт на брифинге.

По его словам, «целью остается деэскалация и перемирие – реальное перемирие, которое должно соблюдаться».

Представитель кабмина назвал «небольшим позитивным шагом вперед» состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что «еще многое предстоит сделать».

Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает, в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества,
добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Он отметил также, что конфликт в Донбассе «не может быть разрешен при помощи насилия и оружия», а должен быть преодолен «исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Ураган70 Вчера, 15:53
    "...решение может быть только политическим..."
    Что там с 2014 и происходит, позорница дряхлая...
    Ураган70
    1. хрыч Вчера, 15:57
      Цитата: Ураган70
      Что там

      хрыч
      1. Идущий Вчера, 18:40
        Кому как hi , некоторые в задумчивости.

        Идущий
    2. LSA57 Вчера, 16:05
      Цитата: Ураган70
      Что там с 2014 и происходит, позорница дряхлая..

      боится, что про неё забывают, вот вылезает время от времени
      LSA57
    3. Фракийский воин Вчера, 16:07
      Гаулайтерша "добро" на наступление не отдаст.
      Как тяжело ждать сигнал силнейшей армии Европе...
      Фракийский воин
      1. dsk Вчера, 19:09
        Цитата: Фракийский воин
        "добро" на наступление не отдаст.
        Томас Опперман, социал-демократ и вице-президент Бундестага, предложил ограничить число сроков, которое один человек может пребывать на посту федерального канцлера Германии. Два срока, считает он, вполне достаточно для любого канцлера. "Канцлер - самая тяжелая работа в Германии", - заявил Опперман сегодня в комментарии для газеты Welt. Кто угодно способен от нее устать, добавил он. Спустя десять или того более лет пребывания на посту вряд ли какой-нибудь человек, даже Ангела Меркель, будет способен "находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия".Война не женское дело и Меркель, дочь пастора, уже не подходит. hi
        dsk
    4. Spartanez300 Вчера, 16:35
      России ничего не остается только как тоже поставлять республикам оружие , чтобы придержать на тормозах хунту . И пофиг что там скажут эти западные двуличные анусы . А эта старая карга еще должна ответить германскому народу за сотни изнасилованных женщин .
      Spartanez300
      1. ИНТЕР Вчера, 17:17
        Цитата: Spartanez300
        России ничего не остается только как тоже поставлять республикам оружие , чтобы придержать на тормозах хунту .

        А зачем это говорить как они на весь мир, можно намекнуть и втихую поставить, хотя думаеться уже все поставили, благо граница есть общая.
        ИНТЕР
    5. Лелёк Вчера, 17:39
      Цитата: Ураган70
      "...решение может быть только политическим..."

      hi
      Всё очень просто, если отбросить словесную шелуху,- "...решение может быть политическим, но если США решат воевать до последнего украинца с целью вовлечения России в этот военный конфликт, то мы солидарны с нашим заокеанским "боссом-партнёром"". Вот такая конфигурация вырисовывается (главное прокукарекать, а там хоть не рассветай).
      Лелёк
  2. Владыка Ситх Вчера, 15:54
    Пока США не даст отмашку Европе, а те Украине. Пока Москва не даст отмашку нам, так все и будет тянуться годами. Каждую весну будут обещаны новые наступления ВСУ, а каждую осень их отменяют. Каждую зиму мы будем надеяться, что Украина не переживет холода.

    Я вам лучше покажу эксклюзив
    Владыка Ситх
    1. 210окв Вчера, 16:07
      К сожалению это так,Сергей И позиция немцев вообще не значит ничего.Позиция Москвы-зависит все!
      Цитата: Владыка Ситх
      Пока США не даст отмашку Европе, а те Украине. Пока Москва не даст отмашку нам, так все и будет тянуться годами. Каждую весну будут обещаны новые наступления ВСУ, а каждую осень их отменяют. Каждую зиму мы будем надеяться, что Украина не переживет холода.

      Я вам лучше покажу эксклюзив
      210окв
    2. LSA57 Вчера, 16:07
      Цитата: Владыка Ситх
      Пока США не даст отмашку Европе, а те Украине.

      одним словом, когда рак на горе свистнет
      LSA57
      1. Котище Вчера, 16:15
        Слов нет! Эмоции.....
        Котище
        1. rocket757 Вчера, 16:54
          Т.е. выразить мысль можно только на фольке ... который ну очень выразительный, но почему то модераторами не поощряется?
          rocket757
  3. sir_obs Вчера, 15:54
    Еще раз напомниои всем в какой они стоят позиции
    sir_obs
  4. мерцание Вчера, 16:04
    То тут то там, где шопом, где намеком, но начинают высказывать несогласие с политикой мирового "гегемона".
    Процесс пошел или еще нет?
    мерцание
    1. мерцание Вчера, 16:51
      А процесс похоже все таки уже пошел. На Трампа давят прессом:
      "В Нью-Йорке в небоскребе Trump Tower произошел пожар"
      мерцание
      1. Кент0001 Вчера, 17:18
        Нам тоже надо начинать давить Трампа. Хватит ждать, нужно его чмырить вместе с их конгрессом. Пусть они у себя бодаются, нам они все равно санкции по полной выпишут.
        Кент0001
        1. мерцание Вчера, 17:31
          Так на Трампа давят те кого и называют мировом гегемоном, и понятно почему давят.
          Внутри самого "гегемона", судя по прорывающейся иногда в прессу информации, идет не шуточная борьба.
          мерцание
  5. gukoyan Вчера, 16:06
    Хех... бывшие фашисты поставляют оружие нынешним.
    gukoyan
    1. LSA57 Вчера, 17:18
      Цитата: gukoyan
      Хех... бывшие фашисты поставляют оружие нынешним.

      приемственность поколений
      LSA57
  6. Комментарий был удален.
  7. Sonet Вчера, 16:14
    Цитата: Владыка Ситх
    Пока США не даст отмашку Европе, а те Украине. Пока Москва не даст отмашку нам, так все и будет тянуться годами. Каждую весну будут обещаны новые наступления ВСУ, а каждую осень их отменяют. Каждую зиму мы будем надеяться, что Украина не переживет холода.

    Я вам лучше покажу эксклюзив

    Не знаю как там Вашингтон, но Кремль не даст отмашку ДЛНР-НИКОГДА.
    Какой смысл 2 раза останавливать наступление ополчения Минскими соглашениями, если потом это же наступление разрешить? Бред, для Кремля ДЛНР была есть и будет территория украины.
    Sonet
  8. Masya Masya Вчера, 16:28

    Двух мнений быть не может!!!
    Masya Masya
    1. LSA57 Вчера, 17:25
      Цитата: Masya Masya
      Двух мнений быть не может!!!

      Девочка спрашивает у папы
      - Папа, а почему на Параде Победы несут два знамени?
      - Ну одно, это влаг России. Второе, это знамя победы которое водрузили над Берлином.
      - А зачем сняли?
      LSA57
      1. пищак Вчера, 18:30
        Притча с глубоким смыслом! good
        hi
        пищак
  9. Фракийский воин Вчера, 16:36
    Цитата: Sonet
    Бред, для Кремля ДЛНР была есть и будет территория украины.


    На Донбассе нет стратегически ничего для Кремля... и для Украиньi.
    Фракийский воин
    1. LSA57 Вчера, 17:26
      Цитата: Фракийский воин
      На Донбассе нет стратегически ничего для Кремля... и для Украиньi.

      тогда почему уркаина так задний проход раздирает?????
      LSA57
  10. Лексус Вчера, 16:37
    Понимают фрицы, какими могут быть последствия.
    Лексус
    1. rocket757 Вчера, 16:55
      Актуальненько! Ставим плюс!
      rocket757
  11. Теренин Вчера, 16:40
    Безмозглых на Украине оружием заваливают, а у Германии нечего добавить к ранее сказанному fool
    Теренин
    1. rocket757 Вчера, 16:58
      Шож ты так на швабов то? У них в мозгах сплошная толерантность, гендертерпимость, путаница и прочее, прочее .... так что безмозглость укропа считай норма, по их то понятиям!!!
      rocket757
      1. Теренин Вчера, 20:03
        Пусть гансы радуются, что между этими хлопцами и ими Польша, иначе они эту гендер терпимость почувствовали у себя в одном месте.
        Теренин
  12. samarin1969 Вчера, 16:58
    Германия против войны?...Звучит, как "Кавказ - против шашлыка". wink ..."Канцелярин" могла бы одним звонком остановить эту войну.
    samarin1969
    1. Лелёк Вчера, 18:01
      Цитата: samarin1969
      ."Канцелярин" могла бы одним звонком остановить эту войну.


      hi Нет, Германия и Франция потеряли статус сюзеренов для Киева. Сейчас их босс и идол - США, которые неоднозначно позиционируют себя главным "закопёрщиком" в "нормандской компании". Ну, а прежние западные "гаранты" это - для фона и не более того. Так-что, ИМХО, надо ожидать активизации боевых действий, а не "минской" расслабухи. yes
      Лелёк
  13. kefan Вчера, 17:06
    В общем ничего нового, как всегда переливание из пустого в порожнее.
    kefan
  14. КОТ БАЮН Вчера, 17:19
    То есть немцы подтвердили, что не жаждут локального вооруженного конфликта у себя под боком.
    Как это так, спрашивается? По какой такой причине осмелились перечить?
    У меня такая чуйка, что вслед за этим заявлением последует какой-нибудь небольшой теракт, или что-нибудь в этом духе.
    Полосатые собаки так просто это заявление не оставят.
    КОТ БАЮН
  15. Ирек Вчера, 17:22
    Сильнее тащите...
    Ирек
    1. мерцание Вчера, 19:03
      Лучше всяких слов good good good
      мерцание
  16. assa67 Вчера, 19:23
    от немцев и французов последнее время ничего кроме говорильни не видно и не слышно...только подтявкивание...потеряли политическую силу и волю....всем правят полосатые...прикажут: и бундесы и лягухи попрут на Донбасс в качестве "миротворцев"...югославский сценарий ну очень понравился этой клике
    assa67
  17. Фракийский воин Вчера, 22:58
    Немцьi хотят всего что труба на какландий не взорвали свиней до 19-м. ,потом они послали какльi НАХ@Й.
    Фракийский воин
  18. Zomanus Сегодня, 00:27
    Ой, да кто на этих импотентов внимание обращать будет с их высказываниями.
    Оторвались от американского чл..., высказали мнение и опять заглотнули.
    Вот так и выглядит вся европейская политика в отношении с Россией в общем.
    Zomanus
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