03:40 09 января

СМИ: В Йемене хуситы сбили два самолета арабской коалиции

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал "Аль-Масир".

СМИ: В Йемене хуситы сбили два самолета арабской коалиции

фото с йеменского портала "Аль-Масир"


Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"
- приводит "Интерфакс" сообщение агенства


Ранее телеканал Al Arabyia сообщил, что самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. По некоторым данным, оба пилота остались в живых. Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.

Использованы фотографии: http://www.irna.ir/
68

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Magic Archer Вчера, 16:33
    А почему на фото Миг-29?!!!Ребята,вы хоть снимки нормальные прилепляйте к статье!!!
    Magic Archer
    1. 210окв Вчера, 16:36
      Я понимаю конечно что ставят фото не задумываясь.Но может там МиГи стоят в какой нибудь стране "коалиции"?
      Цитата: Magic Archer
      А почему на фото Миг-29?!!!Ребята,вы хоть снимки нормальные прилепляйте к статье!!!
      210окв
      1. тол100в Вчера, 16:54
        Цитата: 210окв
        Я понимаю конечно что ставят фото не задумываясь

        А кто задумывается чем сбили!?
        тол100в
        1. Shurik70 Вчера, 18:32
          Цитата: 210окв
          может там МиГи стоят в какой нибудь стране "коалиции"?

          На самолётах там летают Сауды, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Судан, Эмираты.
          Так что нет там МИГов ни у кого.
          А вот чем сбили, действительно, интересно. Чем дальше, тем элитней становятся бойцы Йемена. Но эту зенитную ракету явно недавно притащили от куда-то. Иначе давно бы применили. Небось, "игла" поставлена из Ирана с украинских складов, или "стингер" из Афгана с американских складов.
          Shurik70
    2. Скифотавр Вчера, 16:36
      фото с йеменского портала "Аль-Масир"
      Один ... скопировал у другого.
      Скифотавр
    3. хрыч Вчера, 16:36
      Цитата: Magic Archer
      А почему на фото Миг-29

      Потому, что снизу они с ф-15 очень похожи
      хрыч
      1. СРЦ П-15 Вчера, 16:42
        Цитата: хрыч
        Потому, что снизу они с ф-15 очень похожи

        Ну я бы не сказал!
        СРЦ П-15
        1. хрыч Вчера, 16:54
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну я бы не сказал!

          А так?

          Ну, понятно наш красивей и элегантней laughing Наш похож на лебедя, а их на гуся wassat
          хрыч
          1. СРЦ П-15 Вчера, 16:58
            Цитата: хрыч
            А так?

            Ну, для журналиста может быть разницы и нет. yes
            СРЦ П-15
            1. хрыч Вчера, 17:06
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну, для журналиста может быть разницы и нет

              Может подумал, что пламя скроет гендерные признаки wassat
              хрыч
            2. _Jack_ Вчера, 20:29
              и так не похожи
              _Jack_
          2. Макаров Вчера, 17:03
            так по моему еще более детально видно насколько они не похожи...
            Макаров
            1. voyaka uh Вчера, 17:58
              В МиГ-29 и Су-27/35 воздухозаборники под фюзеляжем
              (считается, что это помогает движку при большом сверзвуке),
              а у американца - по бокам фюзеляжа.
              voyaka uh
              1. Sevastiec Вчера, 20:26
                Если бы это было так, тогда я думаю, МиГ-25 и 31, имели бы другие воздухозаборники. Для маневренности такое строение фюзеляжа у сушки и 9-го.
                Sevastiec
              2. tomket Вчера, 21:48
                Цитата: voyaka uh
                В МиГ-29 и Су-27/35 воздухозаборники под фюзеляжем
                (считается, что это помогает движку при большом сверзвуке),
                а у американца - по бокам фюзеляжа.

                Помогает в чем? )))) или чем?
                tomket
        2. тол100в Вчера, 16:57
          И запах керосина другой!
          тол100в
      2. Макаров Вчера, 17:02
        прекрасная отмазка....
        Макаров
    4. Комментарий был удален.
    5. garx Вчера, 16:51
      Видео катастрофы на фото

      garx
      1. Spez Вчера, 18:32
        Вот у меня тоже сложилось ощущение, что фото в статье именно этого инцидента.
        Spez
    6. Piramidon Вчера, 16:55
      Цитата: Magic Archer
      А почему на фото Миг-29?!!!Ребята,вы хоть снимки нормальные прилепляйте к статье!!!

      Ну не было в то время и в том месте корреспондента "Звезды", вот и вставили то, что имели. Не оставлять же статью без картинки. Вы, как будто, впервые на сайт зашли и не знаете, как это делается.
      Piramidon
    7. tchoni Вчера, 17:17
      Цитата: Magic Archer
      А почему на фото Миг-29?!!!Ребята,вы хоть снимки нормальные прилепляйте к статье!!!

      Надо было фото прилепить, а фото горящего ф15 или торнадо как то не нашли.... наверное..., а это на авиашоу, по моему фотка сделана... И огонь и самолет падает - ерЫсота))) ,одним словом....
      tchoni
    8. albert Вчера, 19:20
      Это фото столкновения двух миг-29, на салоне в Фарнборо.
      albert
  2. 210окв Вчера, 16:33
    Красавчики..Это не наши ли там руку приложили?
    210окв
    1. Logall Вчера, 16:36
      Наши? Нет! Захарова всё будет отрицать...
      Дмитрий, Приветствую! hi
      Logall
      1. 210окв Вчера, 16:38
        Александр hi А может наоборот,надо не стесняться своих комплексов?
        Цитата: Logall
        Наши? Нет! Захарова всё будет отрицать...
        Дмитрий, Приветствую! hi
        210окв
        1. Vard Вчера, 17:47
          Если вы про ЗРК... То совершенно правы...
          Vard
    2. poquello Вчера, 16:42
      Цитата: 210окв
      Красавчики..Это не наши ли там руку приложили?

      "а что? и спросить нельзя?"
      там есть в конфликте что-либо к чему наши руку приложили? выборы в Мексике это даа
      poquello
    3. Кент0001 Вчера, 17:51
      А чем, чем сбили-то? "Иглой"? или нет....
      Кент0001
  3. Невский_ЗУ Вчера, 16:36
    Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.

    Американские истребители если и падают, то исключительно по технической неисправности. Сбить их невозможно. fellow
    Невский_ЗУ
    1. poquello Вчера, 16:39
      Цитата: Невский_ЗУ
      Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.

      Американские истребители если и падают, то исключительно по технической неисправности. Сбить их невозможно. fellow

      срок эксплуатации кончился, сначала у одного, потом у второго
      poquello
    2. КОСМОС Вчера, 17:10
      Цитата: Невский_ЗУ
      Американские истребители если и падают, то исключительно по технической неисправности. Сбить их невозможно.

      В принципе одно другому не противоречит, летел себе самолет летел, а тут ветка от вербы в воздухозаборник и попала от этого возникла техническа неисправность и самолет упал.
      КОСМОС
      1. poquello Вчера, 17:22
        Цитата: КОСМОС
        Цитата: Невский_ЗУ
        Американские истребители если и падают, то исключительно по технической неисправности. Сбить их невозможно.

        В принципе одно другому не противоречит, летел себе самолет летел, а тут ветка от вербы в воздухозаборник и попала от этого возникла техническа неисправность и самолет упал.

        да ладно, мисахи какие-нить, или HN
        poquello
  4. pvv113 Вчера, 16:39
    сбит второй военный самолет коалиции

    Интересно, а чем сбиты?
    pvv113
  5. axiles100682 Вчера, 16:41
    Вообще не интересовался этим вопросом.Но если правильно понимаю коалиция поддерживает законное правительство Йемена.Хуситы это повстанцы воюющие против правительства.Плохо отношусь к СА,но в данном случае раз мы против двойных стандартов,то и надо держатся этого курса и международного права.
    axiles100682
    1. Krabik Вчера, 18:04
      Тут немало статей на эту тему было.

      По памяти, СА притащили своё правительство в Ёемен и началась заварушка.

      Сейчас объявили, что их правительство настоящие, а остатки старого правительства типа повстанцы.

      В любом случае надо гнуть свою правду, а не брать на вооружение чужую.

      Как сказал один хороший человек "он хоть и сукин сын, но это наш сукин сын".
      Krabik
  6. хмурый лис Вчера, 16:41
    Эх дать бы им Стрелу Хорошую,пущай потом полетают попробуют ! .а что янки снабжают врагов РФ а мы тоже могли немного помочь врагам Америки и ее преспешников .
    хмурый лис
    1. rocket757 Вчера, 16:49
      Нефиг ничего давать! Там и так снабжать есть кому, у нас одних что ли "военторг" есть?
      rocket757
    2. Dreamboat Вчера, 23:31
      Не, не стоит. Во-первых, это могут перепродать ИГИЛовцам по дешевке; во-вторых, Саудиты нам еще за С-400 не заплатили...
      Dreamboat
  7. poquello Вчера, 16:43
    уже второй, рогатки свежие видать
    poquello
    1. Svarog51 Вчера, 17:07
      рогатки свежие видать

      Уж не "Верба" ли в основе рогаток заложена?
      Svarog51
      1. poquello Вчера, 17:15
        Цитата: Svarog51
        рогатки свежие видать

        Уж не "Верба" ли в основе рогаток заложена?

        маловероятно, скорее иранский привет демократиям
        poquello
        1. Svarog51 Вчера, 17:19
          Жаль, печалька однако. А так бы кстати её испытать до Вербного воскресения.
          Svarog51
          1. poquello Вчера, 17:33
            Цитата: Svarog51
            Жаль, печалька однако. А так бы кстати её испытать до Вербного воскресения.

            меня в общем порадовало, хоть там и бардак непонятный, авиация там разницы что бомбит не замечает, поделом значит
            poquello
            1. Svarog51 Вчера, 17:42
              меня в общем порадовало

              Меня тоже. Ещё бы узнать, что за "рогатки" там отметились.
              Svarog51
              1. poquello Вчера, 18:01
                Цитата: Svarog51
                меня в общем порадовало

                Меня тоже. Ещё бы узнать, что за "рогатки" там отметились.

                во проблема ф15 сбивать советским, китайским, иранским пзрк, с хуситами там вроде китайцы с иранцами тихо дружат, х.з. с йемена сейчас вообще мало новостей освещают
                poquello
                1. Svarog51 Вчера, 18:49
                  То бишь, клон Стрелы или Иглы поработал, получается?
                  Svarog51
                  1. poquello Вчера, 19:00
                    Цитата: Svarog51
                    То бишь, клон Стрелы или Иглы поработал, получается?

                    не знаю, но нашим то там с какого быть, нет причин и предпосылок
                    poquello
                    1. Svarog51 Вчера, 19:17
                      Ну так я и говорю - клон в китайском или иранском исполнении. Если он сработал, оригинал всяк лучше сработает.
                      Svarog51
  8. мерцание Вчера, 16:44
    В Йемене хуситы сбили два самолета арабской коалиции

    А может это не хуситы. а обиженные принцы мстят? laughing
    мерцание
  9. Громобой Вчера, 16:46
    Арабская коалиция применяет и вот такие средства воздушного нападения.Неплохой самолёт для борьбы с ослабленным противником.Как раз для войн которые сейчас ведутся в этом регионе.Для сирийских условий тоже бы подошёл.
    Громобой
  10. ДВ Комс Вчера, 16:54
    Неплохо было бы нам ответить полосатым на "Джевилины" для вэлыких и самостийных - подарить хуситам небольшую партию "Корнетов" и "Верб", ну на край "Игла-С".
    ДВ Комс
  11. Гардамир Вчера, 16:58
    Хуси́ты, хути (араб. الحوثيون‎), или Анса́р Алла́х, Ансарулла (араб. أنصار الله‎) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

    В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушёл в отставку президент Али Абдалла Салех.

    С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Президентом Революционного совета, легитимность которого не признана на международном уровне, является член группировки — Мухаммед Али аль-Хуси.

    Предполагется, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице партии «Хезболла».
    Гардамир
  12. тол100в Вчера, 16:59
    Цитата: INVESTOR
    Потому что этот ресурс мало чем отличается от "Спид-инфо".

    Кто что читает! Вам и спид-инфо в одно место!
    тол100в
  13. a.sirin Вчера, 17:04
    На фото - МиГ...
    a.sirin
  14. loki565 Вчера, 18:26
    Фото миг 29 после столкновения)))
    loki565
  15. polpot Вчера, 18:32
    Выражаю надежду что продукция отечественного ВПК показала в очередной раз свои прекрасные качества
    polpot
    1. Korax71 Вчера, 22:59
      Зачем выражать. Все уже и так проверено.в Грузии.очень даже богато сбивает.
      Korax71
  16. Incvizitor Вчера, 19:47
    Террористы воюют друг с другом good
    Incvizitor
  17. Антарес Вчера, 20:46
    На фото
    24 июля 1993 года на авиабазе «Фэйфорд» (Великобритания), в воздухе столкнулись два истребителя МиГ-29 (летчики — Сергей Тресвятский и Александр Бесчастнов).
    Программа показательного полёта подходила к концу и, выполняя двойную петлю, пилоты не рассчитали точку сближения в нижней её части и самолёт Тресвятского ударил крылом по закабинной части фюзеляжа самолёта Бесчастнова. После чего самолёт Тресвятского потерял консоль крыла, а самолёт Бесчастнова переломился на две части и сильно загорелся. Оба пилота вынуждены были немедленно катапультироваться. Тресвятский успел оценить, что самолет, потерявший управление, падает за пределы аэродрома. Бесчастнову же ничего не оставалось как покинуть сильно поврежденную кабину через 3 секунды после столкновения. Обоим пилотам удалось благополучно покинуть самолёты и опуститься на парашюте. Самолёт Тресвятского упал в нескольких километрах от аэродрома на поле, а горящий МиГ-29 Бесчастнова упал на территорию аэродрома с реальной угрозой для жизни стоящих внизу людей, но к счастью ни кто не пострадал.
    Оба пилота остались целы несмотря на всю серьёзность столкновения и были выписаны из больницы через два дня. Летчиков признали виновными в катастрофе и потом долго не допускали к полетам.
    в статье
    "Ракетой земля-воздух в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель Tornado", - проинформировали местные СМИ.
    Антарес
  18. Дормидонт Вчера, 21:35
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  19. assa67 Вчера, 22:17
    долбят-долбят сауды Йемен...а хуситы не сдаются:то танки пожгут,теперь вот самолетики...явно поддержка из Ирана идет,или Катара....иначе что так матрасы визжат о поддержке терроризма этими странами...
    assa67
  20. minomoto Сегодня, 00:15
    Возможное видео сбития ф-15:
    https://southfront.org/wp-content/uploads/2018/01
    /F-15.mp4?_=1

    последствия:
    minomoto
  21. мерцание Сегодня, 01:09
    Хорошая техника в руках делитантов - ХЛАМ. Доказано саудитами.
    мерцание
  22. prosto_rgb Сегодня, 02:25
    допилите видео в новость
    prosto_rgb
  23. prosto_rgb Сегодня, 02:28
    оно же с большим разрешением
    prosto_rgb
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