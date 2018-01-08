СМИ: В Йемене хуситы сбили два самолета арабской коалиции
В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал "Аль-Масир".
Ранее телеканал Al Arabyia сообщил, что самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. По некоторым данным, оба пилота остались в живых. Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.
фото с йеменского портала "Аль-Масир"
Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"- приводит "Интерфакс" сообщение агенства
Ранее телеканал Al Arabyia сообщил, что самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. По некоторым данным, оба пилота остались в живых. Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.
Использованы фотографии: http://www.irna.ir/
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