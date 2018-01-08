СМИ: В Йемене хуситы сбили два самолета арабской коалиции

фото с йеменского портала "Аль-Масир"

Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал "Аль-Масир".- приводит "Интерфакс" сообщение агенстваРанее телеканал Al Arabyia сообщил, что самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. По некоторым данным, оба пилота остались в живых. Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.