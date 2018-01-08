В России создали новые боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги

Как сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" ( входит в "Ростех") Владимир Лепин, гранатометные выстрелы для борьбы с подводными диверсантами созданы в России.- сказал В.Лепин в интервью "Интерфаксу".Он отметил, что разработало снаряды НПО "Базальт".Ранее российские военные получили для борьбы с подводными диверсантами специальный двухсредный автомат производства "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия". Точные характеристики автомата пока не разглашаются, но, по имеющимся сведениям, его прицельная дальность стрельбы на суше порядка 500 м. Под водой же боевой дайвер, вооруженный АДС, на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м — на удалении 18 м.