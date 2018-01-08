03:42 09 января

В России создали новые боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

Как сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" ( входит в "Ростех") Владимир Лепин, гранатометные выстрелы для борьбы с подводными диверсантами созданы в России.

В России создали новые боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами


В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги
- сказал В.Лепин в интервью "Интерфаксу".


Он отметил, что разработало снаряды НПО "Базальт".

Ранее российские военные получили для борьбы с подводными диверсантами специальный двухсредный автомат производства "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия". Точные характеристики автомата пока не разглашаются, но, по имеющимся сведениям, его прицельная дальность стрельбы на суше порядка 500 м. Под водой же боевой дайвер, вооруженный АДС, на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м — на удалении 18 м.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. alkor Вчера, 16:55
    Очень вовремя перед скорой сдачей в эксплуатацию Крымского моста намекнули всем желающим)) А то вдруг попрыгунчики пошалить вздумают. Или их старшие друзья...
    alkor
    1. д^Амир Вчера, 17:07
      бесполезно... не понимают они тонких намёков... пока с десяток тушек вверх брюхом не всплывёт не дойдет что про охрану моста никто не шутил.....
      д^Амир
      1. тол100в Вчера, 17:16
        Цитата: д^Амир
        что про охрану моста никто не шутил.....

        Шуток в таких делах не бывает. Желающих опоганить Мост много, а когда будут всплывать "котики" , тогда и посмотрим!
        тол100в
        1. новичок Вчера, 17:20
          “котики“ навряд ли полезут. а вот обученные ими какие нибудь румыно/украинские “караси“ вполне себе.
          новичок
          1. СРЦ П-15 Вчера, 17:27
            Цитата: новичок
            “котики“ навряд ли полезут. а вот обученные ими какие нибудь румыно/украинские “караси“ вполне себе.

            Ну значит будет "карасёвый замор"! yes
            СРЦ П-15
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Shurik70 Вчера, 18:14
                      Патрон 5,45х39 ПСП для автомата АДС, поражающий цели на 25м при глубине 5м был запатентован в РФ в 2006-ом году
                      http://nlo-mir.ru/bezrubriki/32539-podvodnyj-spec
                      naz-i-oruzhie-boevyh-plovcov-28-foto.html
                      Shurik70
            2. LSA57 Вчера, 18:18
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну значит будет "карасёвый замор"!

              а с этого карасёва с нашего ТВ ими командовать поставить и первым послать
              LSA57
          2. LSA57 Вчера, 18:16
            Цитата: новичок
            а вот обученные ими какие нибудь румыно/украинские “караси“ вполне себе.

            да какая разница откуда. топить всех, на небе разберутся
            LSA57
            1. новичок Вчера, 18:44
              вы бы поостереглись сегодня со мной вести диалог. модератор сегодня стирает не только мои комменты, но и собеседников.
              новичок
              1. LSA57 Вчера, 19:11
                Цитата: новичок
                вы бы поостереглись сегодня со мной вести диалог. модератор сегодня стирает не только мои комменты, но и собеседников.

                волков бояться, в колодец не плеваться laughing
                LSA57
                1. новичок Вчера, 19:43
                  что ж, тронут. благодарю.
                  новичок
                  1. LSA57 Вчера, 20:19
                    Цитата: новичок
                    что ж, тронут. благодарю.

                    ну тада за... drinks
                    LSA57
      2. Piramidon Вчера, 20:12
        Цитата: д^Амир
        бесполезно... не понимают они тонких намёков... пока с десяток тушек вверх брюхом не всплывёт не дойдет что про охрану моста никто не шутил.....

        Когда рыбу глушат, всплывает всего около 30%, остальная ложится на дно. Опять у yкpoв будут "без вести пропавшие, дезертиры, небоевые потери..."
        Piramidon
        1. НЕКСУС Вчера, 22:03
          Цитата: Piramidon
          Когда рыбу глушат, всплывает всего около 30%, остальная ложится на дно. Опять у yкpoв будут "без вести пропавшие, дезертиры, небоевые потери..."

          Для этого нам делать ничего не надо...украинский ВПК в муках родил "Гром-2"...вот где потерь будет у кастрюлеголовых немеренно.Хотя говорят,что всу-шникам такое в руки давать не будут.
          Это ведь как с хрустальным детородным органом в руках дурака...
          НЕКСУС
    2. тол100в Вчера, 17:11
      Цитата: alkor
      Или их старшие друзья...

      Эти еще таких памперсов не придумали!
      тол100в
      1. Комментарий был удален.
        1. новичок Вчера, 17:32
          не не так. мы узнаем о дохлых “котиках“ через день из озабоченностей какой нибудь говорящей головы.
          новичок
        2. SOF Вчера, 17:42
          Цитата: jolly deckhand
          Знаете что,господа.......Эти высмеянные Вами "котики" уже уходить будут домой,а Вы только начнёте любоваться мостом этим своим Крымским,на куски в небо поднимающимся.............

          ...о да, товарищ (!)...
          Если эти самые, котики, оттачивают свое мастерство на отслуживших свое, аварийных, мостах, то именно так как вы сказали и будет.
          ...а вы точно не из приснопамятного "департамента"??? lol
          SOF
          1. Dreamboat Вчера, 23:42
            А пока они наверно тренируются на мостах и иных инженерных сооружениях Окраины. То-то там такая разруха... lol
            Dreamboat
        3. ty60 Вчера, 18:12
          На себе столько принесешь?
          ty60
        4. LSA57 Вчера, 18:22
          Цитата: jolly deckhand
          Эти высмеянные Вами "котики" уже уходить будут домой,

          в цинковых гробах?
          ,а Вы только начнёте любоваться мостом этим своим Крымским,на куски в небо поднимающимся.............

          а я вот что то не припомню ну не одного взорванного моста в России. а эти мультики показывайте своим внукам
          LSA57
    3. сибиралт Вчера, 17:29
      Хорошая вещь рыбу глушить. lol Рыбакам должно понравится.
      сибиралт
      1. LSA57 Вчера, 18:24
        Цитата: сибиралт
        Рыбакам должно понравится.

        дык они про этот способ задолго до этих котиков знали lol
        LSA57
    4. zadorin1974 Вчера, 17:52
      Да вроде бы все взрослые-да не когда окраинцы не полезут к мосту-кричать на голубом глазу это одно,а давать повод для нанесения ракетного удара -тут уже совсем другое.А вот для защиты кораблей в неспокойных странах самое то.Ангола многому научила.
      zadorin1974
      1. новичок Вчера, 17:59
        ну знаете ли, конечно утверждать как оно будет и будет ли вообще, я конечно не берусь. но то, укрланд хунтята не ровно дышат на мост _ факт. скорей всего не получится у них. уж очень хороша наша школа подводных спецов.
        новичок
  2. Лексус Вчера, 17:02
    АДС - действительно уникальное оружие.


    Немного непонятно - выстрелы к его подствольнику или другим гранатомётам, например, ДП-64 или ДП-65?
    Лексус
    1. LSA57 Вчера, 18:28
      Цитата: Лексус
      АДС - действительно уникальное оружие.

      а ещё уникальность в том, кто его произвёл lol
      Ранее российские военные получили для борьбы с подводными диверсантами специальный двухсредный автомат производства "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия".
      LSA57
      1. Лексус Вчера, 19:11
        а ещё уникальность в том, кто его произвёл

        ЦКИБ СОО - серьёзный разработчик, в т.ч. и боевого оружия. ГШ-18, "Выхлоп", подствольники. Вот ссылка на их сайт.
        http://www.tulatskib.ru/produce/military/index.ph
        p

        А название - чтобы враги не догадались bully
        В фильме "Люди в чёрном" тоже было "Бюро по надзору за мостами и тоннелями"
        Лексус
        1. dsk Вчера, 19:32
          Гранатомет «Балкан» пойдет массово в войска в 2018 году - глава «Техмаша». В 2018 году запланировано завершение испытаний гранатомета «Балкан» (АГС-40) и принятие его на вооружение армии России. Соответствующее заявление было сделано генеральным директором концерна «Техмаш» Владимиром Лепиным в интервью телеканалу "Звезда".
          dsk
          1. Лексус Вчера, 19:50
            Хорошая новость. Действительно хорошая "машинка": максимальная дальность 2500 м (вместо 1700 у АГС-17), убойное действие 40-мм гранаты с т.н. улетающей гильзой несравненно большее. ВОГ-17 может в 5 метрах взорваться и никакого ущерба не нанести. А разброс попаданий таков, что следующая граната вообще упадёт метрах в 20, т.е. вне зоны убойного воздействия осколков.
            Лексус
        2. LSA57 Вчера, 20:23
          Цитата: Лексус
          ЦКИБ СОО - серьёзный разработчик, в т.ч. и боевого оружия. ГШ-18, "Выхлоп", подствольники. Вот ссылка на их сайт.

          я знаю. но согласитесь, что звучит как то, необычно. имею в виду название и продукцию smile именно я и хотел это сказать smile
          LSA57
          1. Лексус Вчера, 21:00
            Наши - мастера по весёлым названиям. "Тюльпан", "Резюме", "Буратино", "Подкидыш", "Сирень". smile
            Главное, что всё наше оружие успешно справляется с задачей защиты от супостата. Люди у нас крепкие, миролюбивые, с юмором. А у врагов память короткая - забывают, что "в ухо" можем больно стукнуть, если что.
            Лексус
    2. san4es Вчера, 19:20
      Цитата: Лексус
      АДС - действительно уникальное оружие.

      Не много видео soldier
      san4es
      1. Лексус Вчера, 19:33
        Спасибо за видео. Правда, там небольшая ошибочка есть. На 1:24 его предшественник. А-91М. Они очень похожи. Тема А-91 получила дальнейшее развитие именно в АДС, когда появился новый укороченный боеприпас для подводной стрельбы. В принципе, очень разумная унификация.
        Лексус
  3. трассер Вчера, 17:15
    Компоновка " булл пап" самая удачная и грамотная для этого вида оружия. А вот на суше "булка" не "пошла ".
    трассер
    1. Dreamboat Вчера, 23:51
      Это у нас "не пошла", а в Китае, Великобритании, Израиле, Франции, Италии и многих других успешно стояли или стоят на вооружении....
      Dreamboat
  4. Владимир61 Вчера, 17:23
    Под водой же боевой дайвер...
    Говорим о богатстве русского языка, а употребляем черт знает что...
    Владимир61
    1. Vard Вчера, 17:50
      У меня в удостоверении... Подводный пловец...
      Vard
      1. Doliva63 Вчера, 19:23
        У меня товарищ в МРП СФ служил. Я всё пытался добиться, в чём разница - боевой пловец и водолаз-разведчик, так и не понял laughing drinks
        Doliva63
        1. Владимир61 Вчера, 19:54
          А интернет нет?
          ВикипедиЯ
          Боевы́е пловцы́ — водолазы, используемые для выполнения боевых задач по защите собственных кораблей и береговых сооружений от диверсионных действий, подводный спецназ.
          Водолазы-разведчики — водолазы, используемые для выполнения боевых задач под водой в портах, акваториях и на побережье противника, военнослужащие подразделений специального назначения (СпН) Военно-морского флота России (СпН ВМФ).
          Владимир61
        2. Svarog51 Вчера, 20:34
          Валентин, приветствую hi Так вроде всё просто, разведчик обследует подводные объекты, а боевой пловец либо охраняет, либо уничтожает. drinks
          Svarog51
    2. LSA57 Вчера, 18:30
      Цитата: Владимир61
      Говорим о богатстве русского языка, а употребляем черт знает что..

      good сам поражаюсь. вроде все люди взрослые, грамотные, но русские слова начали забывать request
      LSA57
  5. лысова Вчера, 17:26
    Окружённый со всех сторон морями и океанами, имея на них свой флот - такое оружие просто необходимо и требует постоянного усовершенствования. Молодцы разработчики, спасибо. Этого оружия очень много надо - водной границы у нас больше чем сухопутной.
    лысова
    1. LSA57 Вчера, 18:31
      Цитата: лысова
      Этого оружия очень много надо - водной границы у нас больше чем сухопутной.

      дык оружие само по себе не стреляет
      LSA57
      1. лысова Вчера, 18:53
        Родина позовёт - пойду, хотя возраст. Заканчивал морскую школу -аквалангист -подводник, работал по теме. А потом чисто для себя, лазил под водой с аквалангом по нашим озёрам, а у наз их около 3500 и глубина самого большого 78 метров . А вообще , я тебя понял.А что сейчас морские школы не работают ?
        лысова
        1. LSA57 Вчера, 19:14
          Цитата: лысова
          А вообще , я тебя понял.А что сейчас морские школы не работают ?

          так туда спецы нужны, элита. а это "штучное" изделие. не один год учить надо
          LSA57
          1. лысова Вчера, 19:30
            Полностью согласен, мало того нужны подводники для охраны портов - нам нужны на каждом флоте, хотя бы по одной диверсионной группе подводников спецов. Подводников охраны порта задействовать нельзя.
            лысова
            1. LSA57 Вчера, 20:31
              Цитата: лысова
              Подводников охраны порта задействовать нельзя

              ну я надеюсь, да больше чем уверен, что порты есть кому защитить
              LSA57
        2. askme Вчера, 20:03
          Приятно читать такие посты и приятно понимать, что не понадобится такое))) Сейчас война в интернете вся. А та, которая не дай Бог в реале произойдет, - она будет быстрой и страшной, это не Вторая мировая - все будет происходить молниеносно и невиданно по разрушительной силе. Камня на камне не останется очень быстро, вторые эшелоны никто не успеет ввести... Так что думать правильнее о мире и о том, как его ментально защитить) Специально обученные люди в государстве позаботятся о черном дне, не дай Бог)
          askme
          1. лысова Вчера, 20:34
            Вообще то это Военное обозрение и люди которые здесь, бывшие и действующие военные. Нам интересно всё, что касается Вооружённых сил и не только России - всех. А так же нас интересует политика, а она всегда связана с Вооружёнными силами. А ты думаешь нам нужна война - мы и думаем о мире. Понятно, что если нажмут все кнопки, всё это новейшее вооружение прах, как и нам. Но ты забываешь о локальных - без ядерных войнах. Вот многие говорят - диванные. Так вот эти диванные,если что - многого будут стоить, у них нет застоя в мозгах, они не тупеют, как их соратники, не зная чем заняться ,смотрят по телеку Малахова и похожие передачи. Обсуждая здесь любую технику, приходят к выводу, что лучше сделать так - вот эта так , улетает на завод изготовитель. Честь имею.
            лысова
            1. askme Вчера, 23:02
              Цитата: лысова
              о локальных - без ядерных войнах.
              А эти войны ТЕМ БОЛЕЕ исключительно для ССО и для прочего конвенционального спецназа. И опять же, для интернета. Эти войны психологические. Так что ВВО - это передовая таких войн, все логично. И вы лично прекрасно воюете) Я искренно любуюсь...
              askme
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. коноправ Вчера, 18:08
    Руский боевой драйвер - красиво звучит! Только жаль, что рускому слову " драйвер" американы придают смысл иного значения как то : кучер, надсмотрщик за рабами, доводящий до отчаяния, погонщик скота и сводящий с ума. Как энто глупо их характеризует!
    коноправ
    1. Голован Джек Вчера, 19:04
      Цитата: коноправ
      Руский боевой драйвер

      Цитата: Анекдот
      ... путает кабеля с кобелем, кобеля с Нобелем, Нобеля с Бабелем, Бабеля с Бебелем, Бебеля с мебелем...

      ... а также дайвера с драйвером good laughing good
      Цитата: Анекдот
      ... и знает все от Эдиты Пьехи до иди ты ...

      ... на РИА Новости (с)
      Голован Джек
      1. коноправ Вчера, 19:11
        Ну, на Конец то! Приплыло в нашу прорубь.
        коноправ
        1. Голован Джек Вчера, 19:25
          Цитата: коноправ
          Ну, на Конец то

          Круто good
          На 11 букв - 2 ошибки belay
          коноправ, вы... прелесть love
          PS: "Прорубь" не ваша. Она общественная. А плаваете в ней только вы...
          Но повеселили знатно, спасибо.
          Голован Джек
          1. Svarog51 Вчера, 19:40
            Роман, hi На комент выше так и хочется выдать : - Ямщик, не гони лошадей!
            Svarog51
  8. SPLV Вчера, 18:10
    .водой же боевой дайвер,

    Вашу мать! Ныряльщик, боевой пловец, подводный диверсант, аквалангист - мало привычных названий! Тогда уж пишите, как в оригинале diver! Хватит загаживать РУССКИЙ ЯЗЫК!
    SPLV
    1. LSA57 Вчера, 18:32
      Цитата: SPLV
      Хватит загаживать РУССКИЙ ЯЗЫК!

      good good good drinks
      LSA57
  9. Симон Вчера, 18:30
    Да...а, не завидую вражеским диверсантам! laughing negative good
    Симон
  10. Комментарий был удален.
  11. Голован Джек Вчера, 19:14
    Все понимаю, кроме одного - а нафига козе баян под водой подствольник?
    Знаю много менее изощренных способов самоубийства.
    А если не под водой - чем вновь созданный боеприпас отличается от уже существующих?
    Шар-рада recourse
    Голован Джек
    1. Sewer Krainiy Вчера, 19:45
      Так и я не понимаю. Помню, мужики рассказывали, что годах так в 70-х на стоящих на рейдах кораблях дежурная служба гранатки за борт бросала. От подводных, так сказать, диверсантов. А здесь гранатомет подводный на 18-20 метров... как-то уж точно самоубийственно.
      Sewer Krainiy
    2. Svarog51 Вчера, 19:45
      Тут по недоразумению автора получилась накладочка. Граната работает с борта корабля, а в статье это не разъяснили. Меня теперь интересует вопрос, а как связь со своими боевыми пловцами держать будут, когда они рядом с супостатами окажутся? Может ведь и своим прилететь.
      Svarog51
      1. Голован Джек Вчера, 19:47
        Сергей hi
        Тогда остается вопрос про "новизну" этого (неназванного, заметим) боеприпаса.
        Гранаты против "водоплавающих" применяли... испокон веков, практически.
        Второй вопрос - зачем вот эти данные:
        Под водой же боевой дайвер, вооруженный АДС, на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м - на удалении 18 м

        Это стопудово не про гранатомет, кстати yes
        В общем, как обычно - статья есть, а информации request
        Голован Джек
        1. Svarog51 Вчера, 20:37
          Ну какой специалист статью готовил - такую информацию мы и получили. Мне вот не понятно, какой патрон АДС использует. Так же как в АПС?
          Svarog51
          1. Авиатор_ Вчера, 23:05
            Скорее всего, для подводной стрельбы патрон как в АПС, законы гидродинамики отменить нельзя. Универсальность, по-видимому, в том, что АДС адаптирован под оба магазина - для подводной стрельбы и для наземной.
            Авиатор_
            1. Svarog51 Сегодня, 01:11
              Нет, это АПС использует боеприпасы разных размеров. В АДС эту проблему решили по другому. Габаритные размеры патронов одинаковые. Там выше ( я сначала не обратил внимания) есть разрез патрона для подводной стрельбы, большая часть пули внутри гильзы.
              Svarog51
  12. Челдон Вчера, 19:46
    У Загорцева интересно описаны боевые водолазы- Матрос Специального Назначения(не реклама).
    Челдон
  13. Anchonsha Вчера, 22:49
    Точно - очень вовремя, чтоб бандеровцев припугнуть. В водичке уже не выжить даже если и не ранило , просто оглушит.
    Anchonsha
  14. Dreamboat Сегодня, 00:09
    Я может тут и "самый тупой", но из новости вообще не понял, что разработали и к чему...
    Противодиверсионные гранатометы у нас на флоте давно были, вот тока несколько (с милыми названиями: Огонек, Дуэль, Непрядва):


    Так это к ним новые гранаты или это к обычной "Обувке" специальная граната. .?
    Dreamboat
  15. Вячеслав Маринин Сегодня, 01:17
    УВЕРЕН - ВСПЛЫВАТЬ БУДУТ И НЕ ТОЛЬКО " КОТИКИ" НО И "КОТЯРЫ ЗОМБИ" А НАДВОДНЫЙ ФЛОТ С ОТМОРОЖЕННЫМИ НАЦИСТАМИ? ЭТИХ НА ДНО ЗА МИЛЬ 15-20 ДО МОСТА
    Вячеслав Маринин
  16. Вячеслав Маринин Сегодня, 01:30
    [quote=Вячеслав Маринин]УВЕРЕН - ВСПЛЫВАТЬ БУДУТ И НЕ ТОЛЬКО " КОТИКИ" НО И "КОТЯРЫ ЗОМБИ" А НАДВОДНЫЙ ФЛОТ С ОТМОРОЖЕННЫМИ НАЦИСТАМИ? ЭТИХ НА ДНО ЗА МИЛЬ 15-20 ДО МОСТА НА ДНО.
    Вячеслав Маринин
  17. Northern warrior Сегодня, 03:01
    Автомат АДС - это реальный прорыв в области огнестрела, причем прорыв огромный. Если АПС имел гладкий ствол и не мог стрелять далее 100 м на суше, то этот ничем не уступает АК-74. Пловцам теперь не надо тягать с собой сразу два автомата, а можно обойтись одним АДС.
    Northern warrior
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