Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы

В Одесском порту у причала нового контейнерного терминала утром в понедельник пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64, сообщает местное издание "Думская".Отмечается, что Carney стал первым кораблем НАТО, зашедшим в порт Одессы в новом году. Предполагается, что он примет участие в проведении операций по обеспечению безопасности на море и укреплении комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров Североатлантического альянса. Эсминец пробудет в Одессе до 11 января.Суда такого типа имеют на вооружении пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками.В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт, за неимением своих кораблей, поднимался президент Украины Петр Порошенко.