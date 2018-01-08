03:36 09 января

Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы

В Одесском порту у причала нового контейнерного терминала утром в понедельник пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64, сообщает местное издание "Думская".

Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы


Отмечается, что Carney стал первым кораблем НАТО, зашедшим в порт Одессы в новом году. Предполагается, что он примет участие в проведении операций по обеспечению безопасности на море и укреплении комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров Североатлантического альянса. Эсминец пробудет в Одессе до 11 января.


Суда такого типа имеют на вооружении пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт, за неимением своих кораблей, поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. DEZINTO Вчера, 17:35
    "Ще невмерла" спели? Ну или танцы в шароварах? Ну что-то наверняка исполнили, такой важный гость прибыл!
    DEZINTO
    1. dvina71 Вчера, 17:36
      И споют и спляшут
      dvina71
      1. андрей юрьевич Вчера, 17:52
        Цитата: DEZINTO
        "Ще невмерла" спели? Ну или танцы в шароварах? Ну что-то наверняка исполнили, такой важный гость прибыл!

        Цитата: dvina71
        И споют и спляшут

        русские расчёты "БАЛов" и "БАСТИОНОВ", сплюнув, сказали: ну...велкам...*ули...
        андрей юрьевич
        1. Logall Вчера, 18:07
          Цитата: DEZINTO
          то наверняка исполнили, такой важный гость прибыл!

          Они там теперь всем хором гимн Америки поют! Это их второй государственный гимн! А может и первый...
          Logall
          1. Идущий Вчера, 18:24
            Добровольное рабство политиков , ведет народ к полному унижению и в конечном итоге будут служить интересам США , как расходный материал.
            Идущий
          2. Чёрный Вчера, 18:54
            Об этой новости неделю в порту шумели рыбаки, на встречу корабля надели со страшным скрипом башмаки! smile ....каструли, руку к сердцу и запевай "O! Sayn you see, by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming wassat
            Чёрный
          3. Антарес Вчера, 19:12
            Цитата: Logall
            Они там теперь всем хором гимн Америки поют! Это их второй государственный гимн! А может и первый...

            и строчки не знаю...и только интернет даст ответ, ибо местные тоже не знают.
            Антарес
          4. sabakina Вчера, 19:34
            Саш, буквально час назад, смотрел по РЕН ТВ про гимны СССР/России, Украины и США....Короче, у нас рассвет, у них закат.
            sabakina
        2. Чёрный Вчера, 18:57
          русские расчёты "БАЛов" и "БАСТИОНОВ", сплюнув, сказали: ну...велкам...*ули.
          ..Да уж..где то в Крыму вяло повернулся в его сторону противокарабельный комплекс Бастион и взял на прицел smile....Тем более , помнится когда взяли на прицел предыдущее американское корыто, оно драпало так, что наши самолёты их догнать не могли wassat , со спутника за ним виден был желтый след. wassat А потом 30 моряков уволились в ближайшем румынском порту laughing
          Чёрный
    2. ALEA IACTA EST Вчера, 18:26
      И перед капитаном какой-нибудь адмирал на коленях сползал. laughing
      ALEA IACTA EST
      1. Чёрный Вчера, 18:55
        И перед капитаном какой-нибудь адмирал на коленях сползал.
        Остальное они им уже давно зализали, а сегодня палубу привезли laughing
        Чёрный
      2. Антарес Вчера, 19:15
        Цитата: ALEA IACTA EST
        И перед капитаном какой-нибудь адмирал на коленях сползал

        уххааа.
        заместитель председателя казацкого совета современного казацкого движения при Херсонской ОГА Олег Синаев оказывается уже адмирал...Ранее в российских сми он фигурировал как генерал ВСУ.. Теперь повышен до адмирала. Карьеру сделал в Российских СМИ...
        Вот так вот -вручишь саблю за Джон Пол Джонса и уже генерал, адмирал, скоро до генералиссимуса доползет.
        А вот посла понизили до капитана...эхх. Он еще эту саблю целовал. Джон Теффт

        Кстати "украинский адмирал" тот что вручал, рядом стоит. На нем полно медалей "адмирал/генеральского" laughing
        Антарес
    3. Кент0001 Вчера, 19:09
      ...тупо поцеловали в з...., ну вы поняли. украинцы с 14-года научились это делать профессионально.
      Кент0001
  2. Комментарий был удален.
    1. Vard Вчера, 17:44
      Как пришел... Так и уйдёт... Может медленоно... А может... Если Хибины случится... То и быстро...
      Vard
    2. 210окв Вчера, 17:57
      Главное чтобы горб не нажил,и не сломался пополам..
      Цитата: jolly deckhand
      "Отмечается, что Carney стал первым кораблем НАТО, зашедшим в порт Одессы в новом году. "
      Молодцы-вода камень точит...Гнут свою линию...Медленно...Методично...И да будет тебе счастье..........Гни свою линию... good
      210окв
    3. 30 вис Вчера, 18:29
      Да , гнут . Ходят в Чёрное море ,как на работу . " Поддерживают свидомых бандеровцев , шоб те не боялись .... Ходят под прицелом десятков ракет наших. Боятся до поноса ,но ходят . Смертники . Пусть сильней боятся ,мать их укро-афро-американка!--- РК МОСКВА !
      30 вис
      1. dsk Вчера, 18:38
        Здравствуйте Юрий!
        Цитата: 30 вис
        Ходят под прицелом
        "Новейшая самоприцеливающаяся авиабомба калибром в 500 килограммов вскоре поступит на вооружение российских войск. Новинка, произведенная оружейным концерном "Техмаш", получит название "Дрель". Новая авиабомба обладает поражающей силой на расстоянии десятков километров. Она способна обезвреживать тяжелую технику противника и практически не обнаружима на радарах, дальность прицельного поражения заданной цели после падения бомбы с самолета-носителя превышает 30 километров. Обо всем этом сообщает "Интерфакс".
        dsk
        1. 30 вис Вчера, 18:44
          Всё только за ! Но ведь шляются супостаты , с регулярностью маятника ! Задача их отвадить от Русского моря навсегда ! А вот ,как ? Только с кровью ,через свидо украину . Одесса снова русский город со всеми вытекающими !
          30 вис
          1. dsk Вчера, 21:40
            Цитата: 30 вис
            Одесса снова русский город

            Марионеточная власть современной Украины к сожалению не сможет удержать страну от распада. По отработанной "кукловодами" технологии, такие большие страны сначала разрушаются, а потом "сьедаются". Украину удерживает пока, то что она не федеративная, как бывшая Югославия. Вопрос в том - где пройдет "берлинская стена". Верится, что Киев - "колыбель" православной России не останется за "кордоном", в таком случае Азовское море будет "внутренней" территорией и под "Крымским мостом" будут проходить только торговые иностранные суда. hi
            dsk
        2. GonKong Вчера, 21:32
          Цитата: dsk
          Новая авиабомба обладает поражающей силой на расстоянии десятков километров
          Ух ты! А это как? Смертоносными лучами штоле? Вот это да! И кто не верил что освоит Россия телекинез.
          GonKong
      2. 73bor Вчера, 23:29
        Они по другому теперь ходят ,из Босфора на лево и вдоль берега как Древние Греки. lol
        73bor
  3. лысова Вчера, 17:42
    Вот что ему там надо, такие корабли, оснащённые томагавками на прогулку не ходят. Примерялся к пирсу, или очередную партию оружия привёз, что скорее всего.
    лысова
    1. svp67 Вчера, 17:45
      Цитата: лысова
      Вот что ему там надо

      Осваивает вероятный ТВД
      svp67
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:56
        Цитата: svp67
        Осваивает вероятный ТВД

        Скорее ищет место где удобнее затонуть!
        СРЦ П-15
        1. svp67 Вчера, 17:59
          Цитата: СРЦ П-15
          Скорее ищет место где удобнее затонуть!

          Хорошо бы если бы так, однако НЕТ...
          svp67
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:07
            Цитата: svp67
            Хорошо бы если бы так, однако НЕТ...

            Ну почему нет? Наши "Бастионы" застоялись без дела. yes
            СРЦ П-15
            1. svp67 Вчера, 18:47
              Цитата: СРЦ П-15
              Наши "Бастионы" застоялись без дела.

              И Слава Богу...
              svp67
      2. Пленник Вчера, 18:10
        На такой театр переться в случае войны- надо быть отмороженным суицидником. Насчет доставки оружия скакунам это более вероятно. Ну и "союзничкам" показать, что большой брат с ними тоже надо.
        Пленник
      3. лысова Вчера, 18:14
        И это прицепом. Давно думаю, как сделать так, чтоб не один натовский корабль ( если что ) не смог войти в Чёрное море, а кто уже в нём, мгновенно были торпедированы. А вот Босфор хоронить нельзя - у нас база в Тартусе. Может заминировать воды Румынии и Болгарии, но это быстро не сделать ( если что ). А на счёт ТВД - не решились к Севастополю пройтись. wink
        лысова
        1. Мих1974 Вчера, 19:51
          Легко - отнять у Турции Босфор и Дарданелы good . Еще разок у их "атомана" моск помутиться и - сделать эти проливы "немного радиоактинвыми" good
          Мих1974
          1. лысова Вчера, 19:58
            Нельзя - у нас база ВМФ РФ в Тартусе и с Анкарой у нас мир, хоть они и НАТО.
            лысова
        2. Korax71 Вчера, 22:21
          Вы себя слышали laughing диванные подводные боевые пловцы.там заминироватт,сям потопить,а потом бязевую рубаху на груди рвать и кричать о русском гостеприимства и богоизбранности.ясен пень,что с такой риторикой вся Европа и прочие видят в нас только агрессоров.такое ощущение,что этот корабль прям вдоль нашего берега прошел и гальюны продул.жаль только если запердос случиться серьезный,будет такая же петрушка как и в Чечне.очередей в военкомат точно не видно будет,а все те кто громче всех кричал о том, что всех порвет вдруг негодным к строевой станет.
          Korax71
    2. Комментарий был удален.
  4. rruvim Вчера, 17:44
    Куча пи-сов выползла из за своих мониторов наружу, что-бы поглядеть: "Какая она -Окраина?". Счас думают, девки с Дерибасовской их на руках носить будут...
    rruvim
    1. Антарес Вчера, 19:28
      Цитата: rruvim
      Счас думают, девки с Дерибасовской их на руках носить будут...

      экипаж редко отпускают. С Carney DDG64 и в прошлый раз не отпускали дальше Морвокзала. Так что до Дерибасовской топать и топать(Через Потемкинскую и Чайковского)
      Антарес
      1. Мих1974 Вчера, 19:51
        Бояться "подарков" выхватить от местных? lol
        Мих1974
        1. anjey Вчера, 20:02
          их и до Дюка отпускать западло,обоссат все маупы залужные.....
          anjey
          1. Антарес Вчера, 23:41
            Цитата: anjey
            их и до Дюка отпускать западло,обоссат все маупы залужные.....

            При заходах в порт-не всегда экипаж может посетить город. В общем то в Одессе всегда корабль(экипаж гостя) сам приглашает горожан на посещение.
            До Дюка нужно преодолеть целую Потемкинскую...это не просто.
            Цитата: Мих1974
            Бояться "подарков" выхватить от местных?

            Ни разу не видел моряков гостей в городе. Нельзя покидать место службы. Это служба-а не гулянки.Подарков можно отхватить всем и местным и не местным...это ж Одесса..
            Антарес
  5. kefan Вчера, 17:44
    Гнать его оттуда надо ссаными тряпками, да видимо, некому.
    kefan
  6. Геркулесыч Вчера, 17:59
    Ох сейчас укросайты с нациками от счастья, что хозяин за ними приглядывает, слюной и пеной в наш адрес изойдут, как будто этот эсминец сша укроине подарили!
    Геркулесыч
    1. Лексус Вчера, 20:46
      как будто этот эсминец сша укроине подарили!

      Американцы могут им только резиновых изделий и других "спецсредств" подкинуть бесплатно.
      Лексус
  7. Бэре Вчера, 18:08
    Прибыла новая цель.
    Бэре
  8. Комментарий был удален.
  9. Горный стрелок Вчера, 18:18
    А мин там недотралленых времён ВОВ нигде не завалялось? На фарватере. Вот было бы здорово laughing
    Горный стрелок
    1. Мих1974 Вчера, 19:53
      Ммм как вам сказать - кто ж потом поймет шо то за "Мина" была и каких времен. lol Главное по ошибке ядерную не установить laughing , а то в ядерную мину Гитлера ни под каким виски ни один человек не поверит. feel
      Мих1974
  10. Бензорез Вчера, 18:20
    Рекомендую-забросать входы минами. Тогда и печаль отступит, и тоска пройдёт... (Шучу конечно если кто не понял)
    Что характерно- мины дешевле ракет однако. Надо стремиться к соотношению цена-качество. Качество проделанной работы думаю не уступит.
    Бензорез
  11. Симон Вчера, 18:22
    На показуху пригнали! Одного "бастиона" хватит, чтоб на до отправить. Потом дайверы будут его изучать. laughing
    Симон
    1. Мих1974 Вчера, 19:55
      no Нет, не будут, черное море это вам не Ебипет, там и вода мм не ахти, да и грубины крутые и зачастую "сразу" так что если не у пирса топить, то потом сотни лет можно искать ))
      Мих1974
  12. КОСМОС Вчера, 18:25
    Очень некрасивый, уродливый и несовременный корабль, с фок мачтой для парусов...
    КОСМОС
    1. Антарес Вчера, 19:29
      Цитата: КОСМОС
      Очень некрасивый, уродливый и несовременный корабль, с фок мачтой для парусов...

      внешний вид и содержимое может нравится может не нравится.
      Антарес
  13. Симон Вчера, 18:26
    Цитата: Геркулесыч
    Ох сейчас укросайты с нациками от счастья, что хозяин за ними приглядывает, слюной и пеной в наш адрес изойдут, как будто этот эсминец сша укроине подарили!

    Пускай посмотрят и по радуются, потом все равно угонят обратно. Нас этой пугалкой не устрашишь, а им хоть глаз по радует! laughing
    Симон
  14. Комментарий был удален.
  15. polpot Вчера, 18:47
    Чумазых бандеровцев через 9 месяцев прибавиться
    polpot
  17. коноправ Вчера, 19:03
    По Гоголю мужики спрашивали про колесо на тележке, мол доедет то колесо до Киева иль не доедет. Мериканский эсминец доплыл до руского города Одесса. А наш то эсминец, уже тоже доплыл до Мексики, иль нет ишшо?
    коноправ
  18. КВУ-НСвД Вчера, 19:25
    незваному гостю - незваную торпеду . и побольше побольше... АХ мечты мечты..(согласен на пьяный русский маяк в тумане не уступивший курс)
    КВУ-НСвД
    1. Мих1974 Вчера, 19:57
      feel Ммм сложные времена были в тех местах, войны всякие, мины "терялись" , так что - "не углядели, ой какая жаслоть, а какой хороший кораблик был" ))
      Мих1974
  19. sabakina Вчера, 19:30
    Совсем переулки. С Крыма, Чёрное море нами простреливается насквозь.
    sabakina
    1. Идущий Вчера, 19:39
      Черное море для них мышеловка , кто за шел , при нашем желании , уже никуда не убежит.
      Идущий
      1. коноправ Вчера, 19:50
        Душой я целиком с вами, но у Севастополя тяжелая карма. Сколько раз уже его штурмовали, обороняли, сдавали, снова захватывали. И каких только вооруженных туристов не приезжало. И турки, и французы, и италианцы,и сенегальские стрелки. Вот таки дела.
        коноправ
        1. Идущий Вчера, 20:02
          Вы знаете , карма кармой , а сегодня времена совсем другие , настоящих воинов практически нет , от слова совсем , только на расстоянии и полном перепахивании всего живого , но это совсем другая война.
          Идущий
          1. коноправ Вчера, 20:08
            Я то знаю. Я знаю, что афганцев ( тех же таджиков) не смогли покорить ни саксы, ни руские , ни мериканы. И не покорят никогда. Если народ берется за оружие, то никакие дистанционные методы не одолеют этот народ.
            коноправ
            1. Идущий Вчера, 20:16
              Да мотивация - это самое сильное "оружие" , но только русские никогда никого не хотели покорить или завоевать , если они кого то присоединяли к себе , то несли мир , прогресс и защиту.
              Идущий
              1. Korax71 Вчера, 22:48
                Абсолютно согласен.генерал Ермолов тоже на Кавказе только строил здравницы ,города,госпиталя.весь Кавказ ему благодарен,правда имя его там лучше не произносить.а то мало ли что sad ну и коренные народы севера водку до нас пили.и никто их никогда не обманывал и не грабил в силу их природной наивности.и Ермак только посвящение нес.и в Афганистане мы за мир-дружбу-жвачку были.школы,заводы дороги строили.только народ там какой-то пуганый попадался.за 10 лет просвещения 1.5млн пропали куда -то,и еще 4-5 в гости в Пакистан уехали,наверное к родственникам.а сколько мира и процветания северной Корее с 1950 пр 1953 принесли.
                Korax71
        2. Piramidon Вчера, 20:08
          Цитата: коноправ
          Душой я целиком с вами, но у Севастополя тяжелая карма. Сколько раз уже его штурмовали, обороняли, сдавали, снова захватывали. И каких только вооруженных туристов не приезжало. И турки, и французы, и италианцы,и сенегальские стрелки. Вот таки дела.

          Ну и все в конце концов получали по мордасам. В чем тут какая то КАРМА? Любой стратегически важный объект - лакомый кусок. Вывод один - "не суйся"
          Piramidon
          1. коноправ Вчера, 20:23
            Я привык запоминать и сравнивать. Ну, например в городе есть места , на которых в разное время , даже через десятилетия, происходят одни и те же события. ( драки с ментами или ДТП). Вот и с Крымом так же. Судьба такая....
            коноправ
  20. Антарес Вчера, 19:32
    Данный эсминец каждый год посещает. В прошлом году активизация посещений всем НАТО резко усилилась(английские, американские, турецкие и пр). Впрочем понятно почему. Одесса и Одесская агломерация-это главные морские ворота Украины.
    Удивляют комментаторы с диванов желающие разбомбить, заминировать чужие порты, расстреливать морские корабли в международных водах....А как же 3 Мировая что вы же сами пугаете...
    Антарес
  21. samarin1969 Вчера, 19:47
    Наверное это трамповский "ассиметричный ответ" на коварную скупку американских "трешериз".
    samarin1969
  22. Сомневающийся Вчера, 22:33
    Плохая новость crying
    Сомневающийся
  23. Slam Вчера, 22:43
    Цитата: Геркулесыч
    Ох сейчас укросайты с нациками от счастья, что хозяин за ними приглядывает, слюной и пеной в наш адрес изойдут, как будто этот эсминец сша укроине подарили!

    Российские Эпистолярные войска приведены в полную боевую готовность.
    Slam
    1. Korax71 Сегодня, 02:03
      А диванный спецназ с группой радиоминеров выдвинулся под прикрытием сельхозавиации в район развертывания военно полевой кухни.
      Korax71
  24. Куница Вчера, 22:45
    На этом корыте 50 томагавков?!! Да ну)) А соляра где тогда и бумага туалетная?
    Куница
    1. Gnefredov Сегодня, 00:43
      Более трёх сотен. Примерно 387 крылатых ракет на его борту.
      Gnefredov
  25. Gnefredov Сегодня, 00:31
    Ну что, товарищи-адмиралы, незалежной, самостийной,..
    Вы, теперь, довольны?
    Расскажите мне, про стратегическое «чудо». Про ваш план,..
    Толпа идиотов. Позорище ВМФ Черноморского флота.
    Gnefredov
  26. Gnefredov Сегодня, 00:39
    Цитата: Gnefredov
    Ну что, товарищи-адмиралы, незалежной, самостийной,..
    Вы, теперь, довольны?
    Расскажите мне, про стратегическое «чудо». Про ваш план,..
    Толпа идиотов. Позорище ВМФ Черноморского флота.


    Это я ещё авиацией занимаюсь. Ваши коллеги, просто врезали бы, по лбу.
    Gnefredov
  27. Gnefredov Сегодня, 00:54
    Коллеги, извиняюсь за срыв. Короче, на борту Carney имеются КР. Судя по осадке корабля (а я не корабел) он (корабль) загружен «выше чёртовой матери». Под ватерлинию.

    Вопрос к морякам: чем загрузили это корыто?
    Gnefredov
  28. Gnefredov Сегодня, 01:09
    Цитата: Gnefredov
    Коллеги, извиняюсь за срыв. Короче, на борту Carney имеются КР. Судя по осадке корабля (а я не корабел) он (корабль) загружен «выше чёртовой матери». Под ватерлинию.

    Вопрос к морякам: чем загрузили это корыто?


    Ау! Я тут один такой, идейный?
    Gnefredov
Картина дня