03:36 09 января

МО РФ: Против баз РФ в Сирии использовались беспилотники, запущенные с дальности более 50 км

Боевики в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в ночь на 6 января, сообщили в министерстве обороны РФ.

Системой обеспечения безопасности российской авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов
- сказали в военном ведомстве.

МО РФ: Против баз РФ в Сирии использовались беспилотники, запущенные с дальности более 50 км



По данным МО РФ, российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.

Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус
- сказали в Минобороны.

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С", добавили в МО

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство
- сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей
- отметили в Минобороны.

Также в военном ведомстве добавили, что террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.

В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных беспилотных летательных аппаратов
- приводит "Интерфакс-АВН" сообщение Минобороны РФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 223

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  1. jolly deckhand Вчера, 18:39
    Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...
    jolly deckhand
    1. 210окв Вчера, 18:46
      Главное что перехватили.Все остальное -дело спецслужб.
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...
      210окв
      1. Тралл Вчера, 18:49
        Цитата: jolly deckhand
        Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

        Вот официальные фото перехваченных беспилотников и "бомбочек":


        https://m.vk.com/wall-133441491_120281
        Тралл
        1. Тралл Вчера, 19:01
          "Бомбочки":
          Тралл
        2. Идущий Вчера, 19:02
          Конфликт может перейти в другую фазу и нашим надо ухо держать востро.
          Идущий
          1. Inok10 Вчера, 20:41
            Цитата: Идущий
            Конфликт может перейти в другую фазу и нашим надо ухо держать востро.

            ... будут гадить ... это по англицки и жентельменски, не впервой ...
            Цитата: xetai9977
            Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?

            ... хорошо описано здесь ... http://tass.ru/armiya-i-opk/4860795 ... цитата:
            "Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - подчеркнули в Минобороны.
            По данным министерства, все беспилотники террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Кроме того, в самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства, отметили в Минобороны.

            "В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучается тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ (самодельных взрывных устройств)", - добавили в военном ведомстве.

            Военные также отмечают, что использование боевиками в Сирии ударных беспилотников самолетного типа говорит о том, что они получили технологии, позволяющие устроить подобную атаку в любой стране.
            Подробнее на ТАСС:
            http://tass.ru/armiya-i-opk/4860795
            ... это не граната привязанная к китайскому вертолетику ...
            Inok10
            1. Serg Koma Сегодня, 03:32
              Цитата: Inok10
              использовались взрыватели иностранного производства, отметили в Минобороны
              http://tass.ru/armiya-i-opk/4860795.


              Этот "дядя", из пресс центра МО, ничего более вразумительного "озвучить" не мог?
              Значит следуя его логике - взрыватели ИХНИЕ, а БПЛА НАШИ???
              Ему не уши, ему кое что другое, за столь "компетентный" комментарий, открутить надо!!!
              Serg Koma
        3. xetai9977 Вчера, 20:29
          Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?
          xetai9977
          1. Inok10 Вчера, 20:43
            Цитата: xetai9977
            Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?

            ... собери на коленке и продемонстрируй ... laughing
            Inok10
            1. Dreamboat Вчера, 20:59
              Не может он, он на них стоит и кланяется "хозяевам мира".
              Собран беспилотник может и на коленке, главное блок управления / наведения, а все остальное фигня, лишь бы в полете не отваливалось.
              Dreamboat
              1. Inok10 Вчера, 21:06
                Цитата: Dreamboat
                Собран беспилотник может и на коленке, главное блок управления / наведения, а все остальное фигня, лишь бы в полете не отваливалось.

                ... золотые слова ! ... а, самое главное система позиционирования и главное от куда им известны позиции ПВО и главная вишенка на торте - их координаты ! ... в биноклю такого не видно ... надо изрядно потрудиться для такого ... уж как то бармалеи ранее не отличилась такой сообразительностью ... а, тут по ЖПС управление, дистанционный сброс, все по взрослому ... торчат здесь чьи то уши, наши не скажут чьи ... но не сложно догадаться ... наши РТР/РЭР отработали на славу ... по тому как у такой "птички" ЭОП - 0,00... она же просто деревянная и высота полета не в км. измеряется ... hi
                Inok10
                1. Shahno Вчера, 21:09
                  Вот это странно. Но не стыкуется этакая точность и на коленке. Не то что то.
                  Shahno
                  1. Гардемарин Вчера, 23:23
                    Чего тут стыковать? Ткнул в Гугл карты в любую точку - получил точные координаты. Скопипастил в полётный контроллер и готово.
                    Гардемарин
                2. Гардемарин Вчера, 23:21
                  На алиэкспресс весь комплект аппаратуры можно да 200долларов купить. Андуина 100р, датчик жпс 600, гироскоп/барометр/магнитометр на одной плате размером с марку 500 р. Сейчас любой школьник, знакомый с основами программирования и аэродинамики может такой "ударный беспилотник" сделать на коленке за неделю на деньги сэкономленные на школьных завтраках.
                  Гардемарин
                  1. Dreamboat Сегодня, 00:30
                    Вы видно гений покруче Лео Давинчи... по всему миру Минобороны вкладывают огромные бюджеты, трудятся целые институты, а надо было на Али заказать good
                    Я только одну страну знаю, где ударные беспилотники сотнями школьники изобретают, но называть не буду, жаль их.... и так все гнобят.
                    Dreamboat
                    1. insular Сегодня, 01:40
                      Цитата: Dreamboat
                      вкладывают огромные бюджеты

                      Это ключевой момент в вашем сообщении. Нужно осваивать бюджеты...

                      Собрать дрон много ума не надо. Все комплектующие в свободной продаже.
                      Проблема пожалуй, только в защищенных приемо передающих устройствах, но я так предполагаю, что имея доступ к черному рынку - это не проблема.
                      insular
            2. insular Сегодня, 01:37
              Цитата: Inok10
              ... собери на коленке и продемонстрируй ...

              Еще пол года назад писал, что пользуясь только интернет магазинами, из свободной продажи можно собрать беспилотник с дальностью 100 км и полезной нагрузкой в 20-25 кг с минимальным бюджетом.
              Если вы не в теме радио управляемых моделей, то это не повод зубоскалить.

              Собранная мной лично, радиоуправляемая модель багги, имеет даже стабилизированную видеокамеру на сервомашинках, с отслеживанием положения для подключения к очкам виртуальной реальности и дальностью управления 1 км.
              Её размер 1:8 а грузоподъемность порядка 5 кг со скоростью хода по пересеченке 40-60 км/ч (с меньшей скоростью полезная нагрузка может быть в разы больше).
              Имея более серьезные приемо передающие устройства, можно выйти на куда как большую дальность.
              Надо говорить, что можно из этого сделать имея злой умысел?
              insular
          2. НЕКСУС Вчера, 21:57
            Цитата: xetai9977
            Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?

            И которые летят на высоте в 20-50 м,и у которых ЭПР 0 целых,хрен десятых...пойди ее обнаружь и перехвати...
            При этом,раз такой мастер,попробуй сам собрать что-то подобное,да чтоб оно еще и выходило на цель ,а не летело,куда ей вздумается.
            НЕКСУС
          3. влад66 Вчера, 22:02
            Цитата: xetai9977
            Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?

            В Карабахе тоже многое на коленке собранное,а ведь стреляет не правда ли?Вот такой вот пафос,бармалеи дурачки,ВКС еще более дурачки,только водку пьют,одни матрасы вкупе с азербайджаном умные,куды деваться. laughing
            влад66
          4. макс702 Вчера, 23:10
            Цитата: xetai9977
            Боже, какой пафос! УДАРНЫЕ беспилотники! Это те, которые собраны на коленке по принципу " сделай сам"?

            Пафос говорите? вот когда такой дрон прилетит в гражданский самолет пассажиров этак на 300.. пафосом это казаться не будет.. Или на народные гулянья допустим на красной площади. или на стадионе .. А если таких десяток да с химией, или какой другой гадостью?
            макс702
    2. dsk Вчера, 18:54
      Здравствуйте "веселый матрос"
      По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Также в военном ведомстве добавили, что террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.
      РЭБ сработал успешно, даже взяли "пленных".
      dsk
      1. jolly deckhand Вчера, 18:59
        И Вам Здравствуйте!!! hi Только одно смущает(ну не могу я без ложки дёгтя никак)-чтож не отбили атаку на базу,когда наши погибли,Царствие им Небесное,Воинам,на поле брани головы сложившие...?
        jolly deckhand
        1. Чёрный Вчера, 19:05
          в ответ давно пора размочить в хлам все базы на которых игиловцы взасос целуются с американскими инструкторами....и хватит политкорректничать....а то что то как то эта политкорректность начинает смахивать на элементарную боязнь получить люлей, прикрытая оберткой всеобщего братства, гуманизма, партнёрства и прочей лабудой.Воевать нужно жёстко....либо тогда уже вообще не воевать....
          Чёрный
          1. allaykbar Вчера, 19:52
            а то что то как то эта политкорректность начинает смахивать на элементарную боязнь получить люлей


            думаю когда у вас в ответственности будет порядка 140 миллионов жизней - вы будете не так бравировать и спокойно рассуждать на тему получить/дать звездюлей
            allaykbar
          2. yousha1980 Сегодня, 01:26
            Даже если и размочалили в ответ кое-кого, то зачем об этом хвастаться на весь свет? Кому предназначалось сами всё поймут. А жаловаться им тоже не резон. Это ж не постановочные сюжеты про мирное население снимать. Когда-нибудь потом узнаем в форме баек, что да как.
            yousha1980
        2. _Jack_ Вчера, 19:29
          тогда минометный обстрел был, это совсем другая песня
          _Jack_
        3. Николай С. Вчера, 19:38
          Цитата: jolly deckhand
          Только одно смущает(ну не могу я без ложки дёгтя никак)-чтож не отбили атаку на базу,когда наши погибли

          Панцири и средства РЭБ миномётные мины не перехватывают.
          Не смущайтесь сильно - завтра ж в школу. И "авторитетного" Навального послушать опять же.
          Николай С.
        4. 210окв Вчера, 19:41
          Чтоб не отбили?Это из той же оперы когда спели хвалебные оды и расслабились.
          Цитата: jolly deckhand
          И Вам Здравствуйте!!! hi Только одно смущает(ну не могу я без ложки дёгтя никак)-чтож не отбили атаку на базу,когда наши погибли,Царствие им Небесное,Воинам,на поле брани головы сложившие...?
          210окв
          1. Blackgrifon Вчера, 22:18
            Цитата: 210окв
            Это из той же оперы когда спели хвалебные оды и расслабились

            Вы не совсем правы. Ни США во Вьетнаме, ни СССР и НАТО в Афганистане никогда не имели 100% защищенных аэродромов.
            Вот статья с bmpd (главное комментарии к ней не читать), к примеру: "Меры по защите баз американской авиации во Вьетнаме" https://bmpd.livejournal.com/3037926.html
            В добавок, еще на стадии создания базы проходила информация, что в силу своего расположения и особенностей аэродрома вся техника располагается весьма скученно.
            Blackgrifon
        5. dsk Вчера, 20:18
          Цитата: jolly deckhand
          чтож не отбили атаку на базу,

          Новогодня ночь, немного расслабились, "там где тонко, там и рвётся", а противник давно уже ни чести ни совести.
          Дрова, снимки которых вы разместили, прилетели дня три назад, а это свежий "залёт". hi
          dsk
          1. Svarog51 Вчера, 21:29
            Тёзка, приветствую hi
            Поздравляю с полковником soldier
            а это свежий "залёт"

            И "смывается" коньяком. good drinks
            Svarog51
        6. LeonidL Вчера, 20:28
          Уважаемый! Мины в отличие от дронов и ракет РСЗО Панцирь не перехватывает и РЭБ не сажает. мину сбить практически невозможно ... пока.
          LeonidL
        7. Captain Nemo Вчера, 21:27
          Да, да, пули Панцирь тоже перехватывает. Зубами
          Captain Nemo
      2. Кент0001 Вчера, 19:32
        В этом наш козырь (РЭБ). Особенно порадовало что нейтрализованы аппараты ОЧЕНЬ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ и из материалов которые в основном поглощают излучение. Думаю заклятые друзья сейчас чешут репу и ругаются ненормативно на английском языке.
        Кент0001
    3. хрыч Вчера, 18:56
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.

      Все-то врут у вас безбожно. Заговор темных сил какой-то. Министерство Обороны вам конечно авторитетом не является. Кто же для вас авторитетом из наших (может зарубежных) политиков и общественников является? Поясните, будьте добры?
      хрыч
      1. jolly deckhand Вчера, 19:11

        Авторитетом для меня являются уж никак не говорящие головы с федеральных каналов. hi Люди,которые непосредственное участие принимали,а их у нас хватает в Губернии,есть кого послушать,поверьте..
        jolly deckhand
        1. Dart2027 Вчера, 19:26
          Цитата: jolly deckhand
          Авторитетом для меня являются уж никак не говорящие головы с федеральных каналов. hi Люди,которые непосредственное участие принимали

          Знаете, в СССР, я успел его застать, было очень много разговоров о том, что мол газеты все врут, а вот есть люди которые видели, знают и т.д. И тогда действительно хватало проблем. Вот только, как оказалось, надо было больше верить газетам и поменьше всяким знающим и непосредственно принимавшим участие.
          Dart2027
          1. bulvas Вчера, 19:31
            Цитата: jolly deckhand
            Авторитетом для меня являются уж никак не...


            и кому до этого есть дело?

            Вы уже точно, авторитетом не являетесь, хоть сто раз напишитесь

            Если разбираетесь в вопросе - напишите по делу, тогда, может и заслужите авторитет
            Брюзжанием и нытьем - никогда
            bulvas
            1. bulvas Вчера, 19:36
              Цитата: Dart2027

              Знаете, в СССР, я успел его застать, было очень много разговоров о том, что мол газеты все врут, а вот есть люди которые видели, знают и т.д. И тогда действительно хватало проблем. Вот только, как оказалось, надо было больше верить газетам и поменьше всяким знающим и непосредственно принимавшим участие.


              А я еще и прожил в нем немало.
              Скажу, что вранья в газетах было не мало, также, как и в любой другой стране
              А если не врали, то просто замалчивали, о многом мы и понятия не имели
              bulvas
              1. Dart2027 Вчера, 20:47
                Цитата: bulvas
                Скажу, что вранья в газетах было не мало

                Было, так же как и сейчас и в любое другое время. Вот только далеко не все было враньем.
                Dart2027
          2. Anyone Вчера, 20:41
            Цитата: Dart2027
            Вот только, как оказалось, надо было больше верить газетам и поменьше всяким знающим и непосредственно принимавшим участие.

            А что Вы тогда на форуме-то делаете? Идите читать газеты.
            Anyone
            1. Dart2027 Вчера, 20:46
              Цитата: Anyone
              А что Вы тогда на форуме-то делаете? Идите читать газеты.

              Вас просвещаю.
              Dart2027
              1. Anyone Вчера, 20:49
                Так Вы только что (парой постов выше) рекомендовали всем присутствующим себя не слушать. Врали?
                Anyone
                1. bulvas Вчера, 21:55
                  Цитата: Dart2027
                  Цитата: Anyone
                  А что Вы тогда на форуме-то делаете? Идите читать газеты.

                  Вас просвещаю.


                  Постеснялись бы, зачем опускаете себя так, нелепо
                  bulvas
        2. Комментарий был удален.
        3. Кент0001 Вчера, 19:33
          Ну так-то да, просто кто реально воевал, то тот ка правило помалкивает (не в обиду). Есть много ограничивающих факторов для таких людей.
          Кент0001
        4. LeonidL Вчера, 20:30
          Вы, милейший, признаете авторитетом только себя ... ну еще наверно нефедеральные честнейшие каналы типа Дождь, а из политиков Провального и Ксюшу? Скачите дальше.
          LeonidL
          1. allaykbar Вчера, 20:44
            Вы, милейший, признаете авторитетом только себя ... ну еще наверно нефедеральные честнейшие каналы типа Дождь, а из политиков Провального и Ксюшу? Скачите дальше.


            Ну так-то да, просто кто реально воевал, то тот ка правило помалкивает (не в обиду). Есть много ограничивающих факторов для таких людей.


            Вы уже точно, авторитетом не являетесь, хоть сто раз напишитесь


            мне кажется нет толку ему писать. там козацкое родноверие головного мозга со всеми вытекающими.

            Таким ничего не остается как вступать в различные "братства славянские", писать на форуме и бороться постами с Кремлем и Фед. Каналами
            allaykbar
    4. Пленник Вчера, 19:03
      Для некоторых господ бред бармалеев и ложь их хозяев видать истина в последней инстанции? Печально.
      Пленник
    5. Muvka Вчера, 19:06
      Я же говорил, что все нормально. Отличная тренировка для ПВО. А в том, что все нормально я был уверен еще вчера, когда даже вражеское ВВС признало, что атака была сорвана.
      Muvka
      1. Идущий Вчера, 19:11
        Это не тренировка , это война и приобретение ценнейшего опыта , иногда ценой жизни , пожелаем нашим не ошибаться.
        Идущий
        1. Muvka Вчера, 19:39
          Ну, я думаю, вы поняли смысл моего сообщения. Уж извините, сегодня весь день учу. Голова пухнет. Сложно выбирать слова.
          Muvka
          1. Идущий Вчера, 19:42
            Конечно понял , просто усилил ваш посыл и все. drinks good
            Идущий
    6. Горный стрелок Вчера, 19:07
      Это сооружение из палок и верблюжьего навоза летать не способно! Не надо пургу ...
      Горный стрелок
      1. Балу Вчера, 19:19
        Цитата: Горный стрелок
        Это сооружение из палок и верблюжьего навоза летать не способно! Не надо пургу ...

        Вот именно, Не надо пургу Горный стрелок. Надо просто следить за базаром.
        Балу
    7. Балу Вчера, 19:16
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      Действительно, такие модели мы собирали в авиамодельном кружке в далеком советском детстве. Движки, пульты управления и пр. выписывали через ДОСОАФ. Сейчас такие самолетики комплектами выпускают промышленно. На соседней ветке (военные материалы) более подробные фото. Много ли нужно, чтобы повредить военный самолет на аэродроме Хмейни. Крайне неудачное место для военной базы.
      Балу
    8. svp67 Вчера, 19:18
      Цитата: jolly deckhand
      Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      Только для того, что бы управлять УБПЛА на удалении 50-км и оснастить его нужным движком и оборудованием, уж больно крутой должен быть "Дом пионеров", а вот то, что удалось "посадить"...

      svp67
      1. insular Сегодня, 02:48
        Цитата: svp67
        Только для того, что бы управлять УБПЛА на удалении 50-км и оснастить его нужным движком и оборудованием, уж больно крутой должен быть "Дом пионеров", а вот то, что удалось "посадить"...

        Вы немного отстали от реальности радио управляемых моделей.
        Кстати, именно тот факт, что посадили и говорит, что телеметрия и приёмник без какой либо защиты - т.е. коммерческие...
        insular
    9. Nick Вчера, 19:22
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...
      negative
      А ваш портрет на аватарке не очень похож на портрет в кадре или вы с камерой? Откуда дровишки то? Информированный вы наш...
      Nick
    10. ando_bor Вчера, 19:47
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      Обидно, - да?
      ando_bor
    11. Лексус Вчера, 19:59
      Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      На коленке - не на коленке. Летает и бомбочки успешно сбрасывает. Иракцами очень сильно досаждали совсем недавно. В Дворцах пионеров тоже много хорошего в своё время сделали. Даже мультик есть старый на эту тему smile
      Лексус
      1. rocket757 Вчера, 20:44
        Идеальный разовый бомбовоз! Материал, да хоть навоз, скочь, бумага ... отрожаюшая поверхность мизерная!!!
        Никакой телеметрии, т.е. заметного излучения. высотный датчик барометрический!!! Координаты по GPS, что тоже мало заметно! Простой контроллер управления и усё! Пойдет туда, куда запрограммировано!!! Инструкторы в доме пионеров знающие были!
        Один момент, координаты цели ТОЧНО НАДО ЗНАТЬ ... тут точно "партнёры" подмогли бармалеям, бомбы уж очень малы, попадание нужно точно в цель!
        rocket757
        1. Dreamboat Сегодня, 00:37
          А вы попробуйте подумать, если эти беспилотник удалось посадить без взрыва, там такая простая система управления "высотный датчик барометрический!!! Координаты по GPS", или ими кто-то все-таки управлял на таком удалении и бомбить они должны были не по GPS, а прицельно?
          Dreamboat
    12. Маз Вчера, 21:22
      Шо и требовалось доказать! Браво панцирь и кредо
      Маз
    13. Captain Nemo Вчера, 21:24
      Вы правда думаете, что Ваше остроумие смешно? Помнится, наконуне начала ВОВ тоже крик стоял про "малой кровью и на чужой территории"
      Captain Nemo
    14. SSR Вчера, 21:36
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      Вы по одной фотографии определили типы других бпла, их дальность, грузоподъёмность?
      Цитата: Тралл
      Цитата: jolly deckhand
      Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

      Вот официальные фото перехваченных беспилотников и "бомбочек":


      https://m.vk.com/wall-133441491_120281

      Огромное вам спасибо, хоть какая то конкретика а не фейк нытьё с тиснутой фотографией бравого сирийца, охранявшего Хмеймим и нашедшего подбитый лично им из мультука бпла.
      SSR
    15. просто экспл Вчера, 21:54
      а может врете Вы ?
      а то тут в последнее время перед выборами активировались люди со свежей регистрацией которые хотят убедить нас что все плохо и все делаем не так .
      вот и сейчас гражданин пытается убедить нас что БПЛА с дальностью в 50 км собирают на коленке неграмотные арабы .
      просто экспл
    16. Маз Вчера, 22:45
      И взрыватели у них не той системы, папапарараа!
      Маз
    17. alexmach Сегодня, 00:30
      А на картинке типа
      российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных беспилотных летательных аппаратов
      alexmach
  2. poquello Вчера, 18:40
    во, вот это по-конкретнее и по-веселее
    poquello
  3. svp67 Вчера, 18:40
    Вот когда МОЛОДЦЫ, тогда МОЛОДЦЫ. Что бойцы ПВО, что РЭБ, еще бы наши ССО операторов тех УБПЛА с поймали бы, вообще отлично было бы.Теперь главное не расслабляться и ждать новых каверз от "партнеров"...
    svp67
  4. Razvedka_Boem Вчера, 18:46
    Кому-то российские ССО, явно кое-что прищемят..
    Razvedka_Boem
    1. svp67 Вчера, 18:49
      Цитата: Razvedka_Boem
      Кому-то российские ССО, явно кое-что прищемят..

      Можно даже в этом не сомневаться.
      svp67
      1. iaroslav.mudryi Вчера, 21:21
        Кое-что удалось накопать, не судите строго, что даю ссылку на вражеский твит, но похоже, там размещено видео с одного из тех беспилотников в момент, когда по нему работал Панцирь: https://twitter.com/MGhorab3/status/9497166860679
        53664
        над видеороликом надпись (перевод): беспилотные летательные аппараты кружатся для бомбежки аэропорта # Хамеймима, а русские солдаты пытаются перехватить их различными видами оружия
        Страница принадлежит некому Мохаммеду Горабу - фотограф, оператор активист из Алеппо, его фото на фоне флага Сирийской свободной армии - "умеренной" оппозиции, то есть, те же враги Асада и союзники ов. Ну, и откуда у него это видео с беспилотника? Вот и ниточка для наших ССО.
        iaroslav.mudryi
        1. Cetron Сегодня, 00:12
          Твит удалён, не существует! Урс-с-с...
          Cetron
          1. alexmach Сегодня, 00:57
            Все на месте. Администрации сайта не помешало бы поработать над размещением ссылок в коментах
            alexmach
          2. iaroslav.mudryi Сегодня, 01:14
            существует, даю скрины и видео, правда не скачанное, снял с экрана:


            https://yadi.sk/i/bzx7nvjr3RHFe5
            https://yadi.sk/i/Idb1fyT33RHFfG
            iaroslav.mudryi
          3. iaroslav.mudryi Сегодня, 01:23
            попробуйте укоротить ссылку:
            https://twitter.com/MGhorab3
            так открывается его страница...
            iaroslav.mudryi
  5. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:51
    Главное - успешно отразили атаку. Несколько раз присутствовал при уничтожении беспилотников, по сути даже ЗУшкой сбить можно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. svp67 Вчера, 19:22
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      по сути даже ЗУшкой сбить можно.

      Сбить -1/3 дела, 2/3 обнаружить, эту мелочь
      svp67
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:46
        Это точно, но как это весего, гонять эту мелочь)))
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. Кент0001 Вчера, 19:37
      Главное заранее обнаружить.
      Кент0001
    3. Evgeniy667b Вчера, 19:37
      Отразили и хорошо, главное не расслабляться и не петь хвалебные оды. Подобных атак может быть еще вполне много.
      Evgeniy667b
  6. senima56 Вчера, 18:53
    Так и следует поступать: уничтожать или сажать "на подконрольной территории"! Главное- чтобы ни один не вернулся обратно!
    senima56
    1. Балу Вчера, 19:27
      Цитата: senima56
      уничтожать или сажать "на подконтрольной территории"!

      Уничтожать. Там сажать нечего. То, что продемонстрировали , выпускается как ширпотреб для любителей авиамоделистов. Я не буду возражать, если фирмочку вычислят и она нечаянно сгорит.
      В первую чеченскую в Ростовской области или Ставропольской наладили выпуск мотодельтопланов, на которые глаз положил Дудаев. Чекисты сработали вовремя, фирму прикрыли. Жалко было смотреть на хозяина фирмы в новостях. Вспомнил, потому что бармалеи могут использовать и это. А база Хмейни расположена крайне неудачно. Нет сомнений, что фашингтонские макаки не оставят в покое нашу базу, и эта провокация не последняя. Пора дать ответку и пожестче.
      Балу
      1. Кент0001 Вчера, 19:39
        Согласен, "неопознаными беспилотниками" и все в ажуре. Токма наши задр.....ут. К сожалению.
        Кент0001
  7. Tiras Вчера, 18:55
    Также в военном ведомстве добавили, что террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.


    Судя по тому, что и данные расшифровали и часть посадили средствами радиоэлектронной борьбы, то терристами использовались и правда примитивные беспилотники.
    Посадить их проблем особых нет для военных.
    Tiras
    1. donavi49 Вчера, 18:59
      Так фотки уже добычи есть. Обычные БПЛА разработки БабахКБ Идлиб.
      donavi49
      1. donavi49 Вчера, 19:00
        Бомбочки. Чуть продвинутее чем у черных. Которые тупо к гранате или 40мм американской (они мощнее) приделывали стабилизатор кто лил пластик в формочки, кто вырезал тупо из подручных кусков. Тут же технология.
        donavi49
        1. donavi49 Вчера, 19:03
          Для сравнения бомбочки черных.
          donavi49
          1. Spez Вчера, 19:47
            3D-принтеры доступны сейчас всем желающим. У меня в мастерской их три штуки. Самый элементарный принтер напечатает такую форму за несколько часов. Себестоимость около 100 руб. Цены московские.
            Spez
            1. Shahno Вчера, 19:52
              Вы что думаете фюзеляж, двигатель. Приклепал и все полетел.. Бомбить с точностью в 100 м по карте GPS без тестов, собранный на коленке, да на 50 км. Детский сад.
              Shahno
              1. Spez Вчера, 20:00
                я про бомбочки написал. А вообще, моих знаний, полученных сорок лет назад в авиамодельном кружке вполне хватит, чтобы менее чем за неделю собрать летательный аппарат тяжелее воздуха. который сможет долететь туда, куда надо, и со средней погрешностью GPS навигатора раскрыть замок, удерживающий боезаряд, либо спикировать в точку на карте, заданную тем же навигатором.
                По поводу тестов... Эта тактика начала использоваться не впервые, и достаточно отработана. Посмотрите ютуб, там от технологии сборки, до способов применения всё можно найти.
                Spez
                1. Shahno Вчера, 20:10
                  Я рад вашему оптимизму. Если бы так. Вы наверное в курсе про наши минидроны. Запустить можно в небо над Ашдодом, даже с опытом после михлалы, но вероятность достижения цели не велика.
                  Хотя в окна наши малютки влетают. Но это после ниокр и на выходе после стендов.
                  Хотя как говаривал Ш.. "Есть много друг Горацио на свете, что и не снилось нашим мудрецам. "
                  Shahno
                  1. Spez Вчера, 20:42
                    Не люблю расстраивать людей, поэтому я рад, что вы рады. Вероятность всегда 50/50, т.е. либо да, либо нет. На производство взрослых ударных БПЛА я не замахивался. просто сообщаю вам, что показанные на фото летательные аппараты при запасе топлива около двух-трёх кг могут пролететь 50 км по навигатору, без помощи оператора. Более того, это ещё может сниматься на го-про, и транслироваться онлайн посредством самого простого смартфона.
                    Ну, и видео про взрослые и дорогие игрушки:
                    внимательно смотрите с момента 3:20
                    Spez
                    1. Балу Вчера, 22:00
                      Цитата: Spez
                      внимательно смотрите с момента 3:20

                      Спасибо! fellow drinks good
                      Балу
                    2. Dreamboat Сегодня, 01:00
                      Видео классное, но не имеет отношения к творениям "бабахов".
                      Во-первых, это лучшие образцы на мировом чемпионате, а не собранные не пойми кем из не пойми чего;
                      Во-вторых, все разговоры про опыт из домов пионеров - ерунда. Планеты да, собирали, а управление почти никто не собирал сам. Тем более по GPS, про который тогда и не слышали.... Что бы самолет корректируя все отклонения от воздушных потоков сам выходил в нужную точку, это должны быть серьезные "мозги", в них вся суть, кто их поставил.
                      В-третьих, управление по GPS ничего бы не дало, регулярно езжу на машине с GPS по Московской области, ни у Кремля, ни у серьезных военных баз сигнала GPS нет... он очень легко глушится и искажается.
                      Поэтому не надо смотреть на "крыло", надо смотреть на "мозги". Вероятно к ним был присоединены заряд, чтоб в случае потери дрона "мозгов" не оставалось, поэтому сбивали не все, а рисковали сажать
                      И не даром Пентагон уже начал оправдываться: https://ria.ru/syria/20180108/1512262167.html
                      Dreamboat
                      1. Spez Сегодня, 02:47
                        Цитата: Dreamboat
                        Во-первых, это лучшие образцы на мировом чемпионате, а не собранные не пойми кем из не пойми чего;
                        Во-вторых, все разговоры про опыт из домов пионеров - ерунда. Планеты да, собирали, а управление почти никто не собирал сам. Тем более по GPS, про который тогда и не слышали.... Что бы самолет корректируя все отклонения от воздушных потоков сам выходил в нужную точку, это должны быть серьезные "мозги", в них вся суть, кто их поставил.
                        В-третьих, управление по GPS ничего бы не дало, регулярно езжу на машине с GPS по Московской области, ни у Кремля, ни у серьезных военных баз сигнала GPS нет... он очень легко глушится и искажается.
                        Поэтому не надо смотреть на "крыло", надо смотреть на "мозги". Вероятно к ним был присоединены заряд, чтоб в случае потери дрона "мозгов" не оставалось, поэтому сбивали не все, а рисковали сажать
                        И не даром Пентагон уже начал оправдываться: https://ria.ru/syria/20180108/1512262167.html

                        По пунктам.
                        Во-первых, ролик. который я опубликовал, говорит о возможностях, которые можно получить с помощью собственных рук и мозгов. Показанные там модели не куплены в магазине, и не производятся серийно, но спроектированы и построены на базе доступного в свободной продаже оборудования. Это долгая и кропотливая работа, и удовольствие дорогое. Уровень не "дворца пионеров", а несколько выше. Но и не профильного научного института с мощной мат.тех. базой и гос поддержкой.
                        Во-вторых, чтобы считать ерундой опыт из дома пионеров, надо его для начала приобрести и попытаться использовать. Ну, или у родителей спросить, на крайний случай... Про мозги вы правильно заметили, в них вся суть. Если ими пользоваться. то можно совместить опыт "дворца пионеров" с современными технологиями и оборудованием, большая часть которого приобретается на ебее и алиэкспрессе. Повторюсь, на ютубе есть ролики с полным описанием процесса сборки и настройки разных систем( Ardupilot или Pixhawk, например).
                        В-третьих, да сигнал глушится и искажается, а вы как хотели?! И, (о, чудо!) изначально в статье об этом и говорится!
                        Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей
                        - отметили в Минобороны.
                        Может быть и поэтому тоже атака на базы была отбита?!
                        P.S. Непосредственно системой GPS люди пользуются с середины 70-х, а года с 85-го даже не только военные.
                        Spez
                2. LeonidL Вчера, 20:35
                  Если это бомбовая нагрузка одного дрона - то машинка, где и кем и как бы она ни была собрана, весьма мощная и гадости наделать могла много. Так что не стоит ерничать об пионерах авиамоделистах.
                  LeonidL
                  1. Spez Вчера, 20:50
                    Я как раз и говорю о серьёзности данной темы.
                    Spez
                3. Балу Вчера, 21:57
                  Цитата: Spez
                  я про бомбочки написал. А вообще, моих знаний, полученных сорок лет назад в авиамодельном кружке вполне хватит, чтобы менее чем за неделю собрать летательный аппарат тяжелее воздуха. который сможет долететь туда, куда надо, и со средней погрешностью GPS навигатора раскрыть замок, удерживающий боезаряд, либо спикировать в точку на карте, заданную тем же навигатором.

                  Подтверждаю, примерно в первой половине 70-х мы собирали аппарат примерно таких же габаритов, но потяжелее. По замыслу он предназначался для доставки почты в труднодоступные места.
                  Балу
              2. Балу Вчера, 21:03
                Размах крыльев больше 2-х метров, судя по стабилизатору, "шасси" и килю-изделие одноразовое. Судя по двигателю может и все 70 км, и груз поднять до 20 кг. если не больше. Бюджетный вариант. Вы уверены, что такие скоро к вам не полетят из сектора Газы или в ваш любимый Иерусалим? Будете искать руку хизбалы?
                В советское время авиамоделизмом в восточной европе занимались многие, в каждой стране по несколько журналов для моделистов. Не удивлюсь, если вдруг появится след из восточной европы или украины. В советском детстве пульты, движки, привода для таких аэропланов мы получали через ДОСОАФ. Были и отечественные движки, но маломощные. так что это не последняя атака, рискну предположить, что может появиться новый вид терроризма и шантажа в других странах.
                Балу
                1. Shahno Вчера, 21:37
                  То то и оно. Не в гараже сделано. И явно придумано не для таких ударов. Точности не хватит. РЭБ не подавят. Но шуму устроит. Провокация. Очень хороши как ложные цели кстати.
                  Shahno
              3. Комментарий был удален.
        2. Mole Вчера, 19:31
          Пластик для 3-D принтера. Лить не нужно.
          Mole
          1. svp67 Вчера, 19:38
            Цитата: Mole
            Пластик для 3-D принтера. Лить не нужно.

            А если такой принтер применяется, значить и качество значительно выше.
            svp67
            1. Mole Вчера, 19:51
              Купить принтер, пластик и программку написать, и вуаля - штампуй. От фото впечатление осталось что специально "наколхозили" с аэропланами. Бомбочки и крылья аккуратно сделали, фюзеляж - будто гастробайтеры без образования кустарили. Вопросы возникают.
              Mole
              1. Голован Джек Вчера, 19:59
                Цитата: Mole
                Купить принтер, пластик и программку написать, и вуаля - штампуй

                Ага... только рядом надо еще один принтер, чтобы бабло печатал.
                Цена будет... конская.
                Цитата: Mole
                фюзеляж - будто гастробайтеры без образования кустарили

                БПЛА одноразовый, что красоту-то наводить?
                Это - ИМХО, про цену - нет.
                Голован Джек
                1. Spez Вчера, 20:13
                  Цитата: Голован Джек
                  Ага... только рядом надо еще один принтер, чтобы бабло печатал.
                  Цена будет... конская.

                  Килограмм пластика для принтера стоит около 800-1000 руб. принтак потребляет электричества как обычный ноутбук, на одну "бомбочку" уйдёт пять-шесть часов и 100-150гр пластика(приблизительно).
                  Так что, увы, технологии сейчас доступны..
                  Spez
                  1. Голован Джек Вчера, 20:15
                    Я вот на это среагировал:
                    Цитата: Mole
                    фюзеляж - будто гастробайтеры без образования кустарили

                    Коль мимо темы - прошу пардону hi
                    Голован Джек
                    1. Spez Вчера, 20:28
                      Скорее, я уточнил и дополнил.
                      Spez
              2. Spez Вчера, 20:01
                Софт даже писать не надо. На тематических форумах в свободном бесплатном доступе.
                Spez
              3. Cetron Сегодня, 00:35
                Чтоб летал, крылья и хвост надо очень точно сделать, фюзеляж дело десятое - была бы центровка с грузом. ( из опыта пионерского авиамоделирования)
                Cetron
            2. Spez Вчера, 20:04
              качество не выше, но там оно и не надо. Главное, что дёшево, быстро и на один раз достаточно.
              Spez
              1. svp67 Вчера, 20:37
                Цитата: Spez
                качество не выше, но там оно и не надо.

                Я не про БПЛА, а "бомбы". Выглядят как "фабричные", а это значит, что и точность бомбометания у них выше.
                svp67
                1. Spez Вчера, 20:53
                  Не критично выше, но да, соглашусь.
                  Spez
            3. Балу Вчера, 21:05
              Цитата: svp67
              Цитата: Mole
              Пластик для 3-D принтера. Лить не нужно.

              А если такой принтер применяется, значить и качество значительно выше.

              Наоборот, это говорит о массовом производстве изделий одноразового использования.
              Балу
    2. Кент0001 Вчера, 19:40
      Так "Автобаза" и большие ударные беспилотники сажала в Иране.
      Кент0001
      1. Tiras Вчера, 20:08
        Цитата: Кент0001
        Так "Автобаза" и большие ударные беспилотники сажала в Иране.


        Это миф.
        Tiras
        1. Dreamboat Сегодня, 01:05
          Миф что сажала (так фото есть и пена у рта америкосов), а вот "автобаза" или еще кто -это не миф, а тайна! soldier
          Dreamboat
  8. Геркулесыч Вчера, 18:55
    Это только начало и подобные атаки станут массовыми. Просто сша и их рабы хотят выжить нас из Сирии, и в перспективе из региона вообще. А для этого атаки против нас будут идти на информационном поле, и против наших баз, также в деле как всегда и дипломатия сша, с излюбленным способами воздействия -ложь, шантаж, подкуп, посулы и обещания. Короче -весь спектр воздействия на которых сша поставили очень много.
    Геркулесыч
  9. коноправ Вчера, 18:55
    В недалеком прошлом был какой-то свист про " купол" над базой. Иде купол? Какова сравнительная стоимость самодельного БПЛА и убившей его ракеты? Вьетнам стоил СССР 6 миллионов в день. Сколько стоил Афганистан не знаю. Хочу знать во сколько нам обходится один день Сирии.
    коноправ
    1. Muvka Вчера, 19:05
      Примерно одинаковая. В Панцире очень дешевые ракеты. В них нет ГСН.
      Muvka
      1. коноправ Вчера, 19:07
        Понятно. Ракеты тоже самодельные.
        коноправ
        1. Muvka Вчера, 19:08
          Нет, не самодельные. Они примитивные. И это хорошо. Они потому и дешевые.
          Muvka
    2. poquello Вчера, 19:07
      Цитата: коноправ
      Какова сравнительная стоимость самодельного БПЛА и убившей его ракеты?

      кхм, их расстреляли вероятно
      poquello
      1. коноправ Вчера, 19:14
        Так прям, вывели за свинарник и расстреляли? Молодцы! Или стой, там нет свинарников......
        коноправ
        1. poquello Вчера, 19:16
          Цитата: коноправ
          Так прям, вывели за свинарник и расстреляли? Молодцы! Или стой, там нет свинарников......

          не, каждую сбили из с400
          ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))000
          poquello
          1. Muvka Вчера, 19:24
            Он не знает, что Панцирь - это зенитный ракетно-пушечный комплекс.
            Muvka
            1. poquello Вчера, 19:26
              Цитата: Muvka
              Он не знает, что Панцирь - это зенитный ракетно-пушечный комплекс.

              он по ютюбу не смотрел когда сбивали
              poquello
            2. коноправ Вчера, 19:27
              Я по "Тунгуске" лазил в 1987 году. Не думаю, что она сильно отличается от Панциря.
              коноправ
              1. poquello Вчера, 19:36
                Цитата: коноправ
                Я по "Тунгуске" лазил в 1987 году. Не думаю, что она сильно отличается от Панциря.

                время - оно идёт
                poquello
                1. коноправ Вчера, 19:43
                  Вот только не убеждайте меня в том, что энта приблуда могёт донесть кусок динамиту ажно до рубежа 50 км! САМОЛЕТНОГО типу было сказано, с крыльями то есть. А против этого барахла можно вертолетер применять, создавая неприемлимые для полета завихрения атмосферы. И к земле их, и к земле!
                  коноправ
                  1. poquello Вчера, 19:54
                    Цитата: коноправ
                    Вот только не убеждайте меня в том, что энта приблуда могёт донесть кусок динамиту ажно до рубежа 50 км! САМОЛЕТНОГО типу было сказано, с крыльями то есть. А против этого барахла можно вертолетер применять, создавая неприемлимые для полета завихрения атмосферы. И к земле их, и к земле!

                    это кадр из рекламы, выше фотки (не у меня)
                    размах приличный, движок поршневой, может, инерциального наведения у них быть не могло, соответственно загасили ориентацию и начали сажать - трофеи получили, все сажать опасно - взрываются иногда, соответственно расстреляли, а в пушках главное прицел
                    poquello
    3. svp67 Вчера, 19:40
      Цитата: коноправ
      Какова сравнительная стоимость самодельного БПЛА и убившей его ракеты?

      А КТО сказал что то о РАКЕТЕ? У "Панциря" для таких "игрушек" и пара 30-мм стволов имеется...
      svp67
      1. коноправ Вчера, 20:03
        У 30 мм пушки рассеивание в очереди из 4 снарядов на дальности 1000 метров составляет 4 на 4 метра. И каков должен быть расход снарядов на поражение этой фитюльки?
        коноправ
        1. svp67 Вчера, 20:19
          Цитата: коноправ
          У 30 мм пушки рассеивание в очереди из 4 снарядов на дальности 1000 метров составляет 4 на 4 метра.

          А почему не 4 км? При начальной скорости снаряда 960—980 м/с. - позвольте Вам не поверить...
          svp67
          1. коноправ Вчера, 20:35
            Это ваше дело. Согласно Курса стрельб на поражение цели типа БМП на дальности 900 - 1100 метров дается 8 снарядов. Ну размеры БМП и БПЛА не сопоставимы.....
            коноправ
            1. svp67 Вчера, 20:40
              Цитата: коноправ
              Это ваше дело. Согласно Курса стрельб на поражение цели типа БМП на дальности 900 - 1100 метров дается 8 снарядов. Ну размеры БМП и БПЛА не сопоставимы.....

              Только Вы не учитываете то, что у БМП ствол свободный, а у "Панциря" он в "кожухе", что повышает его "жесткость", а значить и точность. Ну и не стоит сбрасывать со счетов, что "Панциря" жидкостное, принудительное охлаждение ствола. Вроде мелочи, а сильно влияющие на точность стрельбы.
              svp67
              1. коноправ Вчера, 20:48
                Законы рассеивания действительны для всех калибров и типов автоматики. Так уж устроила природа. Да, кстати закон рассеивания применим и к человеческому сообществу.
                коноправ
            2. alexmach Сегодня, 01:20
              Во-первых речь шла не о таком вот беспилотнике, а о штукенции с размахом крыльев в 2 метра.
              Во-вторых недавно говорили о разработке 30мм снарядов с радиовзрывателем для панциря и других пво.
              В-третьих показывали специальные маленькие противо-бпл раеты для панциря.
              alexmach
          2. Голован Джек Вчера, 20:36
            Цитата: svp67
            Цитата: коноправ
            У 30 мм пушки рассеивание в очереди из 4 снарядов на дальности 1000 метров составляет 4 на 4 метра.

            А почему не 4 км? При начальной скорости снаряда 960—980 м/с. - позвольте Вам не поверить...

            ИМХО коноправ говорит о том, что видел сам.
            А видел он 2А28 Гром. А там начальная скорость точно не 960—980 м/с.
            Вот так request
            Голован Джек
            1. Svarog51 Вчера, 22:00
              Гром же на первой БМП стоял, а он 73 мм, вот на второй уже 30 мм. Да ещё могли какие то новые снаряды к Панцирю поставить, специально против БПЛА работающие.
              Svarog51
              1. assa67 Вчера, 22:52
                Сергей,приветствую hi ....против малоразмерных и низколетящих скоростных целей на "панцире"есть режим "пулевого облака"...разрывные снаряды на опережающей траектории создают завесу из осколков...
                assa67
                1. Svarog51 Сегодня, 00:57
                  Привет, Андрей hi Ага, спасибо, именно это я себе и представлял. Примерно, как дробью по утке. feel wink
                  Svarog51
        2. Dreamboat Сегодня, 01:23
          Вы путаете 2А38М Панциря (их там 2х2 автомата) и 2А42... это совсем разные пушки. Ну вот совсем... И даже не смотря на один калибр, снаряды не взаимозаменяемые.
          Ну а если вы считаете, что все оружие одного калибра стреляет с одной кучность, то.....
          Dreamboat
    4. Кент0001 Вчера, 19:42
      Нам он стоит отсутствие газопровода Катар-Европа и наши поставки газа. Поэтому предлагаю...как бы помягче..ну вы меня поняли.
      Кент0001
      1. коноправ Вчера, 19:58
        Я понял только одно, что газ на моей кухне стоит в 7 раз дороже , чем тот который продается в Европу.
        коноправ
        1. NKT Вчера, 20:08
          А сколько стоит у вас 1 м3 газа?
          NKT
          1. Голован Джек Вчера, 20:23
            Цитата: NKT
            сколько стоит у вас 1 м3 газа?

            Если верить написанному
            Цитата: NKT
            газ на моей кухне стоит в 7 раз дороже , чем тот который продается в Европу

            , то где-то от 50 руб/кубометр belay
            Голован Джек
        2. Muvka Вчера, 20:50
          Цитата: коноправ
          Я понял только одно, что газ на моей кухне стоит в 7 раз дороже , чем тот который продается в Европу.

          Поделитесь пожалуйста ценами вашего газа. Очень интересно. Я в шоке. У нас, в Ивановской области, с доставкой до дома получается в 2 с лишним раза дешевле, чем в среднюю страну Европы до границы, а не до конечного пользователя(там еще цена поднимается). При это у меня цена розничная на газ, а те цифры, что нам про Европу говорят - оптовая. Т.е. раза в 3-4 дешевле в конечном итоге получается.
          Muvka
        3. Servisinzhener Вчера, 20:52
          Это где такие цены на газ? На сколько мне известно то стоимость газа для Европы 180-190 долларов за 1000 кубометров, т.е. где-то 11 рублей за 1 кубометр. Я проживая в Адыгее плачу за газ по 5,8 рубля за кубометр.
          Servisinzhener
          1. NKT Вчера, 21:02
            Ну да, примерно так и есть:

            Казахстан - 3.1 р/м3
            Россия - 5.7 р/м3
            Белоруссия - 6.5 р/м3
            Украина - 14.9 р/м3
            .........
            Испания - 55.9 р/м3
            Швеция - 74.5 р/м3


            https://promdevelop.ru/news/tseny-na-prirodnyj-ga
            z-v-raznyh-stranah-v-2017-godu-rejting-tsen-na-ga
            z-po-stranam/
            NKT
          2. Muvka Вчера, 21:10
            Цитата: Servisinzhener
            Это где такие цены на газ? На сколько мне известно то стоимость газа для Европы 180-190 долларов за 1000 кубометров, т.е. где-то 11 рублей за 1 кубометр. Я проживая в Адыгее плачу за газ по 5,8 рубля за кубометр.

            Вы учитывайте, что покупаете розничный газ с доставкой на дом, а цены в Европу оптовые, с доставкой до границы.
            Muvka
    5. Владимир61 Вчера, 19:48
      Цитата: коноправ
      Вьетнам стоил СССР 6 миллионов в день. Сколько стоил Афганистан не знаю. Хочу знать во сколько нам обходится один день Сирии

      Бери в руки "божий калькулятор" и считай - сколько стоили теракты нам в Буденовске, Беслане, Москве, Питере, Волгогрде, Каспийске и в иных .............????????????
      Владимир61
      1. коноправ Вчера, 19:54
        Бери в руки пульт и смотри про теракты в Питере. Нашел аргумент.....
        коноправ
        1. Muvka Вчера, 20:53
          И? Последний теракт не унес ни одной жизни. А тогда люди сотнями погибали.
          Muvka
    6. Lock36 Вчера, 20:00
      Кац предлагает сдаться?
      Lock36
    7. Офицер запаса Вчера, 20:07
      Панцирь – зенитный ракетно-пушечный комплекс. Не обязательно сбивать ракетой.
      Кстати, при подсчете стоимости мишени и израсходованного боекомплекта нужно, в первую очередь, иметь ввиду стоимость предотвращенного ущерба. Т.е. спасенной техники.
      И далеко не все можно измерить количеством денежных знаков. Спасенные жизни бойцов тоже на калькуляторе оценивать будем?
      Офицер запаса
      1. коноправ Вчера, 20:16
        А разговор совсем не о деньгах. Мы говорим о СТОИМОСТИ. Потянет ли наша промышленность такой воз задач по снабжению войск. Если потянет, то на какой срок. И что наша промышленность может предложить взамен. Ведь обращаясь в прошлое, можно предположить, что имея запасы авиационного керосина для изготовленных 2000 реактивных самолетов, Германия могла бы переломить ход войны.
        коноправ
        1. Офицер запаса Вчера, 20:21
          Цитата: коноправ
          Потянет ли наша промышленность такой воз задач по снабжению войск. Если потянет, то на какой срок.


          Вообще-то, если говорить серьезно о задаче по снабжению войск, стоимости, сроках и резервах - то не на этом сайте. Вы это сами прекрасно понимаете.
          Офицер запаса
        2. неглавный Вчера, 22:57
          Цитата: коноправ
          А разговор совсем не о деньгах. Мы говорим о СТОИМОСТИ. Потянет ли наша промышленность такой воз задач по снабжению войск. Если потянет, то на какой срок. И что наша промышленность может предложить взамен. Ведь обращаясь в прошлое, можно предположить, что имея запасы авиационного керосина для изготовленных 2000 реактивных самолетов, Германия могла бы переломить ход войны.

          Чушь полная! Победу обеспечивала пехота! ВВС во время ВМВ использовались как поддержка пехоты или ВМФ! Да и потом, а сколько было двигателей? Поэтому ЧУШЬ ПОЛНАЯ!!!
          неглавный
        3. alexmach Сегодня, 01:28
          И что наша промышленность может предложить взамен.

          Мне кажется что кроме уже упомянутых
          1. РЭБ
          2. Малых ракет Панциря
          3. 30мм снарядов с программируемым подрывом.

          Имело бы смысл разрабатывать ЗРПК с пушками большего калибра (57 мм например) и тем же самым радиовзрывателем или программируемым подрывом.
          Ну и все прочие из имеющихся сейчас вариантов - лазеры, малые системы РЭБ, собственные БПЛА-истребители.
          alexmach
        4. Dreamboat Сегодня, 01:35
          Вам завтра в школу не надо?
          1. Армия должна если не воевать, то тренироваться. Сколько стоит "самолет-мишень" для тренировки расчета Панциря или С-400 знаете? а обеспечение и охрана полигона на время пусков? Это плюсом к снарядам и ракетам... Вот и не надо умничать!
          2. Даже во время ВОВ самолеты делали не из керосина....
          3. Рабочие модели реактивных самолетов появились у Германии на том этапе войны, когда уже ничего бы не изменилось, ну может кроме сроков агонии.... и сбивались они поршневыми истребителями лучше, чем старые МЕшки, так как были не доработаны по управляемости и аэродинамике. Ну это для расширения кругозора...
          Прежде чем комментарии писать, подтяните матчасть!
          Dreamboat
  10. мерцание Вчера, 18:57
    Эх, какой облом для русофобов.
    Сейчас бы ядом исходились:" как так, как пропустили, как допустили, зачем войска вывели, зачем говорим о победе, зачем ввязались, у нас что своих дел в стране мало и тд????"
    Кстати, все перечислил или еще что осталось?
    мерцание
  11. Shahno Вчера, 19:02
    А почему непонятно что за БПЛА. Модель, производитель. Или секрет фирмы. Вручную собранные, ударные на 50 км, врядли... Да еще с самодельными боеприпасами. Да которые не жалко потерять. Что ж это за БПЛА.
    Shahno
    1. donavi49 Вчера, 19:04
      Обычный КБ Идлиб. Они такие регулярно используют. Но насчет 50км загибает МО.
      donavi49
    2. Горный стрелок Вчера, 19:15
      БПЛА - это Беспилотный Летательный Аппарат! И все. А самодельный он, скотчем смотанный, или выпущенный фабрично - от этого суть не меняется.
      Моторчик от бензопилы, крылья от модели из авиаконструктора... Боеприпас - все равно какой. Главное, как управляются и какая у них система обратной связи...
      Горный стрелок
      1. Shahno Вчера, 19:18
        Ой ли. Управляемые по GPS да на 50 км.
        Shahno
        1. poquello Вчера, 19:22
          Цитата: Shahno
          Ой ли. Управляемые по GPS да на 50 км.

          без пластикового корпуса и пропеллера в заднице этот пепелац летать не может, сколько его тряпкой не протирай не полетит
          ))))))))))))))))))))))))))))))
          poquello
      2. Evgeniy667b Вчера, 19:54
        Вы знаете, одна из ведущих фиом США по беспилотникам (AeroVironment) как раз начиналась с авиамодельного кружка. Это сечас они выпускают всякие Пойнтер и RQ-14, а изначально основатель фирмы был победителем разных авиамодельных соревнований
        Evgeniy667b
  12. Караул73 Вчера, 19:06
    Цитата: Тралл
    Цитата: jolly deckhand
    Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

    Вот официальные фото перехваченных беспилотников и "бомбочек":


    https://m.vk.com/wall-133441491_120281

    И это чудо смогло 50 км пролететь? Сомнительно как-то.
    Караул73
    1. Shahno Вчера, 19:16
      10 км макс. Лучше говорить правду, а не полуправду.
      Shahno
      1. srelock Сегодня, 02:20
        Цитата: Shahno
        ... Лучше говорить правду, а не полуправду.

        Согласен. Полностью...


        А вообще, бородатым пионерам в тапках есть куда расти:


        В связи с чем, возник вопрос: Как скоро мы узнаем, способен ли "Жидкий купол" перехватывать подобные цели?
        srelock
    2. Dart2027 Вчера, 19:30
      Цитата: Караул73
      И это чудо смогло 50 км пролететь?

      Смотря что у него внутри. Внешне он выглядит не очень, но сами ли они его делали, или просто скотчем обмотали?
      Dart2027
  13. КВУ-НСвД Вчера, 19:11
    Вообще надо было давно северо-запад сирии зачистить от всяких там борцов с режимом . неспроста всё это прощупывание нашего ПВО . Главное , чтобы в окрестностях не не оказалось чего-нибудь неподконтрольного и дальнобойного
    КВУ-НСвД
  14. Лена Петрова Вчера, 19:16
    Цитата: коноправ
    Хочу знать во сколько нам обходится один день Сирии.

    Цена вашей жизни, например, - вас устроит?
    Лена Петрова
  15. Andvigor Вчера, 19:17
    Очень полезная тренировка и наработка опыта. Увы, по другому никак. Надо сбивать, набирать опыт и статискику и улучшать своё оружие!
    Andvigor
  16. loki565 Вчера, 19:25
    Эти дроны не шутка они ими умудряются даже абрамсы подбивать, а также хамеры и живую силу. Если бы залетели на аэродром, понесли большие потери

    loki565
  17. Shahno Вчера, 19:26
    В принципе если такую мелочь сбили панцирем, ну даже половину. Уже очень и очень не плохо.
    Shahno
  18. _Jack_ Вчера, 19:34
    Это ответ тем, кто сомневался в возможностях наших ПВО засекать цели с малой ЭПР. Я думаю у этих деревянных самолетиков ЭПР не больше чем у F-35.
    _Jack_
    1. Shahno Вчера, 19:37
      Конечно засекать могут. Немного не сравнимые вещи сравниваете. Как правильно атаковать базы при помощи БПЛА арабы явно не очень выучили...это не со зла.
      Shahno
      1. _Jack_ Вчера, 19:56
        не очень выучили...это не со зла
        почему не очень выучили не со зла?
        Конечно засекать могут.
        ну во первых не только засекать - вроде всё или сбили или посадили, а во вторых некоторые ваши земляки тут утверждают что цели с ЭПР несколько см. современные ПВО практически не видят, а если видят, то сбить не могут. А тут и видят и сбивают, вот незадача.
        _Jack_
    2. Sauron80 Вчера, 19:47
      Вопрос не в том "засечь или не засечь", а в том "на каком расстоянии засечь", чтобы успеть что-то предпринять. Все что в небе летает итак видно, вопрос только с какого расстояния и на какой высоте.
      Sauron80
  19. Doliva63 Вчера, 19:38
    "сдетонировали от столкновения с землей"
    Откуда-то помнится, что от столкновения с землёй боеприпасы взрываются. А детонируют от взрыва. Реформа армии продолжается? laughing
    Doliva63
  20. shura7782 Вчера, 19:46
    Всей правды мы пока не узнаем. Ранее писалось о миномётном обстреле в 24.00 , а тут про него молчёк. Тёмное дело. Видимо на самом деле дела гораздо хуже. Если кого то место аэродрома смущеет, то при нынешних возможностях БЛА любое другое место может быть хуже.
    shura7782
  21. loginovich Вчера, 19:51
    На новый год двое убитых ,семь самолетов поврежденных ,а через неделю налет дронов отражен ,все сбиты ни каких потерь ,полный шоколад.И выводы так быстро сделаны, что и не верится.А бармолеи вместо того ,что бы использовать успешную тактику.занялись рекламированием Панцирей нет что бы снова мины покидать .Странно как то.
    loginovich
    1. dsk Вчера, 20:57
      Цитата: loginovich
      Странно как то.

      Охрану усиливают, работы много, база на 49 лет, с последующим продлением. Будут там и бетонные укрытия для самолётов....
      dsk
      1. loginovich Вчера, 22:44
        Чем усиливают? войска же вывели.Как по волшебной палочке.Раз и оборона выстроена.В волшебную палочку не верю.
        loginovich
    2. Muvka Вчера, 20:57
      Ничего странного. Мины Панцирь не очень перехватывает значит, а беспилотники - легко. Второе известно давно.
      Muvka
    3. Shahno Вчера, 21:04
      А может и вообще не боевики запустили это г... Ответ может в информационной войне. Лажанулись только с 50 км.
      Shahno
      1. Muvka Вчера, 21:12
        Вам с дивана все виднее. Мы уже это поняли. Не засоряйте форум.
        Muvka
        1. Shahno Вчера, 21:19
          Да. Не буду засорять. Думайте правильно, как партия велит.Просто сомнение зародилось. А так, сейчас да на диване. После смены.
          Shahno
      2. loginovich Вчера, 22:45
        Это думаю ближе к истине .
        loginovich
  22. мерцание Вчера, 19:55
    Похоже запущен в массовое использование новый способ диверсионных действий: теперь неизвестные террористы будут атаковать какие либо объекты неприятеля при помощи " кустарных" БПЛА способные преодолевать расстояние в 50 км, пока в 50, надо будет то видимо преодолеют и гораздо больше.
    Ну ну.
    Опасный джин выпущен из кувшина.
    мерцание
  23. лысова Вчера, 20:02
    Если и вправду засекли точку взлёта negative
    лысова
  24. Гардамир Вчера, 20:19
    Любители критиковать Союз и войну в Афгане, ну вот те же грабли только вид сбоку. Тогда по крайней мере из-за отсутствия выборов не заявляли каждый год про победу над духами. Теперь всю правду, мы узнаем, только когда власть сменится.
    Гардамир
    1. shura7782 Вчера, 20:30
      всю правду, мы узнаем, только когда власть сменится.
      Думаю, что гараздо раньше, из первых рук. Ребята вернутся домой и все узнаем.
      shura7782
    2. Servisinzhener Вчера, 20:56
      И на кого интересно должна смениться?
      Servisinzhener
      1. Гардамир Вчера, 21:53
        И на кого интересно должна смениться?
        И то верно. После Путина 3, сейчас мы веберём Путина четвёртого, а потом, чтоб не заморачиваться Путина бессметного.
        Гардамир
  25. arhPavel Вчера, 20:26
    Англичанка гадит...
    arhPavel
  26. anosoff Вчера, 20:26
    Это я один заметил,( из заявления МО РФ) что данные дроны могут примениться по любой другой цели любой другой страны fellow . По моему это намёк нашим заядлым партнёрам. soldier
    anosoff
    1. Dreamboat Сегодня, 01:43
      Ну пять штук с боеприпасами у нас уже есть, если что, на них "маде ин Идлиб" написано.... request
      Dreamboat
  27. SCHMEL Вчера, 20:44
    в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в ночь на...
    При помощи моделистов-инструкторов очумелые ручки могут и 113 использовать recourse

    SCHMEL
    1. Dreamboat Сегодня, 01:49
      Ну значит надо как в советском мультике говорили: "Мертвые не кусаются"...
      Dreamboat
  28. Ментат Вчера, 20:58
    Цитата: jolly deckhand
    Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

    Слушай, «гениальный агент влияния», тебе вот не лень пихать всякую чушь по всему форуму?
    Или у тебя мания величия и ты себе под нос бухтишь при этом: «Я умнее всех, я хитрее всех, какой я незаметный, какой я офигенный»?
    Или тебе настолько приплачивают к твоему «работаю, но плохо живу», что лицо кривит от осознания бреда, который ты строчишь, но куда деваться, жаба давит?
    Ментат
  29. Дон Аналитик Вчера, 21:03
    Удачи Вам парни!
    Надо продумывать ответку - кто поставляет мочить в туалетах!
    Дон Аналитик
  30. Ментат Вчера, 21:12
    Цитата: Караул73
    Цитата: Тралл
    Цитата: jolly deckhand
    Ладно врать.Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

    Вот официальные фото перехваченных беспилотников и "бомбочек":


    https://m.vk.com/wall-133441491_120281

    И это чудо смогло 50 км пролететь? Сомнительно как-то.

    С гор, которые как раз приблизительно в 50 км, в низину к морю замечательно долетит.
    Ментат
    1. serriy Вчера, 23:48
      А до американской базы долетит? lol
      А если 13 штук туда (к американцам) бармалеи (ну бывает же, бармалеи ж разные) запустят, американцы их отловят? no Ну интересно же!
      А то всё Хмеймим, да Хмеймим. В одни ворота. Должно же быть разнообразие новостей. drinks
      А ещё Афган есть, там американцы и бармалеи, которые амеров не любят. good
      Работать надо с бармалеями, правильно направлять. Гуманитарная помощь - это не то, это аборигенов развращает. Ни американцы, ни европейцы гуманитаркой не заморачиваются.
      serriy
  31. Ментат Вчера, 21:15
    Цитата: jolly deckhand
    Люди,которые непосредственное участие принимали,а их у нас хватает в Губернии,есть кого послушать,поверьте

    Люди, которые непосредственно принимали участие, дают подписку о неразглашении. Фольгу на голове поправь.
    Ментат
  32. Ментат Вчера, 21:18
    Цитата: Shahno
    10 км макс. Лучше говорить правду, а не полуправду.

    Гораздо лучше не писать глупости. В 50 км горы, оттуда даже просто планер до моря может спуститься.
    Ментат
    1. Shahno Вчера, 21:46
      Довести то можно. Но те фото что видел, даже обьяснить нечего. Это долетит на 10 км.
      Shahno
  33. Captain Nemo Вчера, 21:34
    Радует два факта, что загодя обнаружили и что рэбовцы сработали на 5 баллов
    Captain Nemo
  34. Anchonsha Вчера, 21:42
    Это все дело мериканов под ИГИловцев, А возможно, что просто мериканы передали через ЦРУ бандитам. Скоро такие же будут бомбить самих мериканов-мерзавцев в Афгане, и везде, где они присутствуют на Ближнем Востоке.
    Anchonsha
  35. А. Привалов Вчера, 21:49
    Этой теме осенью прошлого года была посвящена статья военного эксперта Антона Мардасова "Террористические угрозы. Беспилотная программа "Исламского государства"" (журнал "Беспилотная авиация", UAV.ru), в которой отмечалось, что как правило ИГ применяет малогабаритные "дроны", закупаемые в интернет-магазинах, превращая их в летающие бомбы или оборудуя механизмами для сброса бомб на цель. Зачастую ИГ применяло китайские беспилотные самолеты Skywalker X8, X-UAV Talon, Skyhunter и др. Применялись ими и обычные квадрокоптеры.
    А. Привалов
  36. Хаос Вчера, 21:55
    А как у нас атомные станции охраняются ? Надо срочно панцири ставить и ж/б купола над реактором.
    Хаос
    1. Muvka Вчера, 22:09
      Если бы вы интересовались темой, то знали, что ядерные реакторы защищены бетонным куполом, рассчитанным на падение на него пассажирского лайнера.
      Muvka
  37. Балу Вчера, 22:04
    Цитата: Караул73
    И это чудо смогло 50 км пролететь? Сомнительно как-то.

    Это потому что вы не занимались авиамоделизмом в школе. Обратите внимание на размах крыльев и объем двигателя. Этот аппарат для полетов на малых высотах и дальних расстояний.
    Балу
  38. Маз Вчера, 22:49
    Цитата: svp67
    Цитата: jolly deckhand
    Вот что использовалось-на коленке собранное "творчество дома пионеров"...

    Только для того, что бы управлять УБПЛА на удалении 50-км и оснастить его нужным движком и оборудованием, уж больно крутой должен быть "Дом пионеров", а вот то, что удалось "посадить"...


    Дом пионэров со спутником и джипиэс, с ночной навигацией , реперными точками и дублированными пунктами управления, системой контроля... И у каго ж такое есть? У соседа, у далеких партнеров по коалиции. Ой, а больше и ни у кого! Какая бестактность.- выдавать чужие подлые тайны. А имидж, а пиар, а лицо? А уважуха в мире? А я все думаю зачем США базы в Турции, Ираке, Иордании, Израиле, на Крите ? А шоб беспилотники стаями летали по ночам над хмеймим, латакией, дейром, Калинградом, Псковом, Крымом.... Тренируются, потом и к нпм могут пролететь. А у нас олимпиада на носу и чемпионат мира по футболу. Делаем выводы
    Маз
    1. insular Сегодня, 03:09
      Цитата: Маз
      Ой, а больше и ни у кого!

      И тут, внезапно Алиэкспресс...
      insular
  39. Edvid Вчера, 23:46
    Стрелять из пушек снарядами по блошиным целям малоэффективно. Для "Панцирей" необходимо создать специальный боеприпас против дронов, подобный охотничьему на уток - патрон с большим количеством дроби. На малых дальностях такой выстрел дает большую площадь поражения, а очередь создаст вообще непреодолимый барьер малоразмерным целям.
    Edvid
    1. Dreamboat Сегодня, 01:57
      Обсуждали уже это неделю назад.... дробь эффективна на очень малых дистанциях, когда уже перехватывать поздно -"прилетело", а система ПВО должна закрывать участок фронта а несколько км.
      Dreamboat
  40. Zomanus Сегодня, 00:22
    Вот и РЭБ наше начало испытания в реальных боевых условиях.
    Думаю что скоро пойдут улучшенные версии, с учетом этого опыта.
    Но и сейчас достойно все прошло.
    Что на счет внешнего вида дронов, так там изначально рейс в один конец
    планировался, потому и выглядят как собранные из г-на и палок.
    Но менее опасными от этого они не становятся.
    Zomanus
  41. мерцание Сегодня, 01:01
    Вон уже МО России высказали опасения об испльзовании дронов.
    Того и гляди, кружки по авиамоделированию станут наиболее популярными на БВ. Совсем там жизни не будет - оружия там хоть .опой ешь, осталось дронами завалить и начнутся ежедневные приключения.
    Тем более, как пишут выше, эти дроны можно вон на коленках делать.
    мерцание
  42. егерь650 Сегодня, 01:06
    Сетку рабица натянуть.
    егерь650
Картина дня