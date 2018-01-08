МО РФ: Против баз РФ в Сирии использовались беспилотники, запущенные с дальности более 50 км

Системой обеспечения безопасности российской авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов

Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство

Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей

В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных беспилотных летательных аппаратов

Боевики в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в ночь на 6 января, сообщили в министерстве обороны РФ.- сказали в военном ведомстве.По данным МО РФ, российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.- сказали в Минобороны.Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С", добавили в МО- сказали в военном ведомстве.По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.- отметили в Минобороны.Также в военном ведомстве добавили, что террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.- приводит "Интерфакс-АВН" сообщение Минобороны РФ.