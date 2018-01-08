Украинский комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ

Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине

Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран.— сказал он.Згурец отметил, что позже на основании комплекса «Гром-2» может быть разработан другой, уже для ВСУ. Эксперт объяснил, что, по расчетам военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика существенно снизят расходы на доработку оружия для Украины.Впрочем, до полноценных испытаний «Грома-2» даже в версии для ближневосточного заказчика еще далеко. По словам представителя компании Defense Express, сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии, тестируется одна из ступеней двигателя. Более-менее широкие испытания могут начаться только через два года.По заявке производителей, пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля». «Гром-2» сможет поражать цели на дальности до 280 километров. Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».