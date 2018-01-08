03:39 09 января

Украинский комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ

Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран.

Украинский комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ



Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине
— сказал он.

Згурец отметил, что позже на основании комплекса «Гром-2» может быть разработан другой, уже для ВСУ. Эксперт объяснил, что, по расчетам военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика существенно снизят расходы на доработку оружия для Украины.

Впрочем, до полноценных испытаний «Грома-2» даже в версии для ближневосточного заказчика еще далеко. По словам представителя компании Defense Express, сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии, тестируется одна из ступеней двигателя. Более-менее широкие испытания могут начаться только через два года.

По заявке производителей, пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля». «Гром-2» сможет поражать цели на дальности до 280 километров. Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».

Использованы фотографии: Национальный промышленный портал Украины / YouTube
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. новичок Вчера, 19:57
    этого и следовало ожидать_ та ж история, что и с “оплотом“, почти одинаково.
    новичок
    1. oleg-gr Вчера, 20:05
      "о котором раструбили на весь мир украинские СМИ". Как всегда. Шуму много, а действительность совсем другая.
      oleg-gr
      1. новичок Вчера, 20:08
        как говорится: хороший понт дороже денег. так и живут на одних понтах. реалии их не интересуют.
        новичок
        1. Тралл Вчера, 20:12
          Кстати, почему "Гром-2"? В оригинале "Грiм-2" smile
          Тралл
          1. LeonidL Вчера, 20:22
            В смысле хорошо загримированный картон № 2?
            LeonidL
            1. drunkram Вчера, 21:53
              В смысле ОТРК с ракетами на основе точки-у, от которого уже пострадали люди при взрыве одного из двигателей, который пытались вытащить из ракеты точки-у, так то тут аналогия не с ололотом а с минометом молотом
              drunkram
        2. rocket757 Вчера, 20:13
          Хороший понт хорош тогда, когда есть кого на него взять!
          Привет коллеги!
          Меня не удивляет болтология укропных, меня удивляет, как на неё ведутся!
          rocket757
          1. новичок Вчера, 20:18
            привет Виктор. в том и соль_ они уверены, что весь мир ведётся на них. смешно. но они в это свято верят. пример: сегодня вычитал на воен.материалах, интервью бывшего финского офицера, служившего на “Буке“. мол, бедняжки, укрзолдатн могли сбить боинг по ошибке.
            новичок
            1. LeonidL Вчера, 20:24
              Ошибка укрозольдатен - это уже не исключение, а правило.
              LeonidL
            2. rocket757 Вчера, 22:03
              Привет Гарик. По ошибке, эт как? Буку я знаю, уронив сапог на пульт, или плеснув кофе\ горилки, ракету не запустишь!!! Я уже всем свобододемократически мыслящим на пальцах ДОКАЗАЛ, что гражданский борт, в той ситуации, определялся на раз!!! конечно, если в "кабине" сидел РАКЕТЧИК, а не ДЛБ. Они проиграли эту битву ... но всё равно, виноват ВВП у них???
              rocket757
          2. LSA57 Вчера, 20:55
            Цитата: rocket757
            Хороший понт хорош тогда, когда есть кого на него взять

            целая страна аж с 91 года всему верит
            LSA57
            1. Лексус Вчера, 21:25
              Уже не целая. И не страна вовсе, а дурдом.

              С чем их и поздравляю.
              Лексус
              1. LSA57 Вчера, 21:31
                Цитата: Лексус
                Уже не целая. И не страна вовсе, а дурдом.

                ну сколько осталось, всё равно не мало)
                нашёл в другом обсуждении
                LSA57
                1. Лексус Вчера, 21:51
                  Не в бровь, а в глаз! good
                  Лексус
            2. rocket757 Вчера, 22:09
              Согласен на 101%! Разводили, разводят и будут разводить дальше! Целые страны, народы, да что там, целую планету, на протяжении бог знает скольких веков!
              Тут хотя бы на одни и те же грабли много раз не наступать. Лщю своему эго, по много раз не наступаю, но всё равно чузие грабли обойти, эт наверно никому и не всегда удаётся!!!
              rocket757
      2. 210окв Вчера, 20:26
        Про этот ОТРК говорили лет пять назад.Так что не удивлен.
        Цитата: oleg-gr
        "о котором раструбили на весь мир украинские СМИ". Как всегда. Шуму много, а действительность совсем другая.
        210окв
      3. LSA57 Вчера, 20:54
        Цитата: oleg-gr
        Как всегда. Шуму много, а действительность совсем другая.

        ну не скажите. вот посмотрите проект

        а это в войска пошло
        LSA57
        1. Лексус Вчера, 21:28
          А это, видимо, Генеральный конструктор. winked
          Лексус
          1. LSA57 Вчера, 21:38
            Цитата: Лексус
            А вот и Генеральный конструктор.

            вот ещё одна оригинальная идея

            а это то, что пошло в войска

            а вот ещё....
            LSA57
            1. Лексус Вчера, 22:50
              Нам никогда не наверстать отставание от их технологического "регресса"
              Лексус
            2. Лексус Вчера, 22:59
              вот ещё одна оригинальная идея

              а это то, что пошло в войска

              А я грешным делом думал, чего это Поросенко на презентациях украинских вундерваффе такой довольный, а оно, оказывается, вон чё
              Лексус
          2. assa67 Вчера, 22:03
            laughing good ...забавно....воспользовался в комменте hi
            assa67
            1. Лексус Вчера, 22:39
              laughing laughing laughing
              Селюкский сальный гений - он такой!
              Лексус
              1. assa67 Вчера, 22:56
                а про злую белочку ,которая их не покидает,забыли? laughing
                assa67
                1. Лексус Вчера, 23:12
                  Она у них особенная, щирая laughing
                  Лексус
                  1. assa67 Вчера, 23:20
                    belay они еще и свинобелок стали выращивать для устрашения шахтеров!???....или это закусон петрушин? laughing
                    assa67
                    1. LSA57 Вчера, 23:35
                      Цитата: assa67
                      они еще и свинобелок стали выращивать для устрашения шахтеров!???....или это закусон петрушин?

                      а как вам такая?
                      LSA57
                    2. LSA57 Вчера, 23:41
                      Цитата: assa67
                      они еще и свинобелок стали выращивать для устрашения шахтеров!???....или это закусон петрушин?

                      есть ещё и говорящие
                      LSA57
                    3. Лексус Сегодня, 00:16
                      или это закусон петрушин?

                      Это неизменный второй номер "экипажа" "именного танка" laughing laughing laughing
                      Лексус
              2. LSA57 Вчера, 23:22
                Цитата: Лексус
                Селюкский сальный гений - он такой!

                это ещё не гений, гении вот

                LSA57
                1. Лексус Сегодня, 00:23
                  Умеют, канальи laughing
                  Лексус
    2. сибиралт Вчера, 20:16
      А кто знает, что будет с Украиной через два года? belay
      сибиралт
      1. LeonidL Вчера, 20:24
        Что такое украина?
        LeonidL
        1. LSA57 Вчера, 20:59
          Цитата: LeonidL
          Что такое украина?

          не видели??? вот это
          и это
          LSA57
          1. Смог Вчера, 23:22
            Цитата: LSA57
            Цитата: LeonidL
            Что такое украина?https://topwar.ru/uploads/posts/2018-01/1
            515434421_1454898301_97632799_04p1260401.jpg
            не видели??? вот это

            И не только
            Смог
            1. LSA57 Вчера, 23:37
              Цитата: Смог
              И не только

              laughing я такую 2 разы выставлял, удаляли laughing
              LSA57
              1. Лексус Сегодня, 00:27
                Я тоже удивляюсь. Иногда вполне приличные и безобидные вещи вырезают. Приходится корректничать.
                Лексус
      2. новичок Вчера, 20:27
        кто зна, кто зна. лично я не уверен даже, что схней будет через неделю. уж слишком всё бурлит и ингртдиенты не совместимые.
        новичок
      3. 210окв Вчера, 20:27
        А что должно быть?Канет в анналы?Зря ждем,это надолго..
        Цитата: сибиралт
        А кто знает, что будет с Украиной через два года? belay
        210окв
        1. Лексус Вчера, 22:32
          Это, скорее, они там у себя заждались winked

          Только мы им такого удовольствия не доставим.
          Лексус
          1. LSA57 Вчера, 23:39
            Цитата: Лексус
            Только мы им такого удовольствия не доставим.

            а как вам это?
            LSA57
            1. Лексус Сегодня, 00:34
              Это было бы что-то новенькое.

              Там другие ценности теперь воспевают.
              Лексус
          2. Антарес Вчера, 23:53
            Цитата: Лексус
            Только мы им такого удовольствия не доставим.

            аналогичный можно про Россияне ждут, когда замерзнет Украина...
            Любят наши народы ждать "корову соседа" smile
            Антарес
            1. dvina71 Сегодня, 00:30
              Цитата: Антарес
              Любят наши народы ждать "корову соседа"

              Ага..и газ в замерзающий город дают..такие одинаковые..такие.. Если бы мы ждали этого..вы бы уже точно замерзли..,но ведь там наша родня и я им ничего плохого не хочу.. А вот вам пофиг.. вы ядреной бонбы для нас не пожалели..
              dvina71
            2. Лексус Сегодня, 00:43
              Не знаю. Ни я, ни мои знакомые плохого ничего им не желаем. Да и родственники там есть. Было время, верещали, как одичалые "Да мы Россию в два счёта порвём!" Теперь притихли, видимо, вернулось понимание реальности. Я им сразу сказал, хоть и они "ку-ку", если замес начнётся, пусть берут ребятишек и приезжают, без куска хлеба и крыши над головой не оставлю, в беде не брошу.
              А, если мы тут и подтруниваем над их глупостью и жадностью, то все эти байки не на пустом месте появились. Как говорится, водится такой грешок, особенно за западенцами. Да, не за всеми, но таковых, увы, много.
              Лексус
    3. НЕКСУС Вчера, 21:38
      Цитата: новичок
      Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ,

      Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ,

      Тут вот в чем ситуёвина то...если этот "Гром" могёт стрелять,то видимо власти Киева решили это тупо не давать даунам из ВСУ,дабы те не постреляли друг друга ,а за одно и Киев с землей не сровняли.
      А если он "не рабочий",тогда тем более понятно,что сей выкидыш ВПК Украины заточен под развод арабских нуворишей с последующими многочисленными доработками,которые потребуют много много денежков от заказчика.
      НЕКСУС
  2. мерцание Вчера, 19:59
    А был ли мальчик?
    мерцание
    1. svp67 Вчера, 20:07
      Цитата: мерцание
      А был ли мальчик?

      Почему БЫЛ? Его еще только СОЗДАЮТ, за деньги Саудовской Аравии, для Саудовской Аравии, с расчетом выпуска в Саудовской Аравии.
      svp67
      1. rocket757 Вчера, 20:19
        Меня удивляет, как им такой заказ дали, финансируют?
        Не было на крайне КБ, конструкторской школы по созданию ракет такого класса ... и технологии нужной не было!!!
        rocket757
        1. svp67 Вчера, 20:24
          Цитата: rocket757
          Меня удивляет, как им такой заказ дали, финансируют?

          Саудиты пришли на "распродажу", вот Ан-132д уже прикупили, сейчас ОТР. Не все ж Китаю и КНДР покупать
          Цитата: rocket757
          Не было на крайне КБ

          Было и еще есть - "Южное"
          Цитата: rocket757
          конструкторской школы по созданию ракет такого класса ... и технологии нужной не было!!!

          "Южное" имело всю информацию по советским ОТР и КБ умеющее создавать суперракеты типа "Воевода", не думаю, что составляет труда создать что то подобное, тем более что работы по этой теме они еще в СССР начинали.
          svp67
      2. мерцание Вчера, 20:42
        Похоже проект обещает быть слишком длинным по времени - Украина как страна может раньше схлопнутся.
        Да и Саудиты явно истерят, то на 100 с лишним лярдов у штатов оружия берут, то у нас С-400 покупают, то на Катар наезжают, с Украиной торгуются ... параллельно воюет с Иеменом, сажают принцев ...
        мерцание
        1. Paranoid50 Вчера, 20:50
          Цитата: мерцание
          Да и Саудиты явно истерят, то на 100 с лишним лярдов у штатов оружия берут, сажают принцев ...

          Дык,этой посадкой они,как раз, 100 млрд(или больше) отобьют. yes Ещё в конце 2017-го принцы потихоньку начали откупаться.
          Paranoid50
          1. мерцание Вчера, 21:01
            smile ну это да ... 100 млрд. отобьют . Правда те у которых отбили laughing им тоже кое что отобьют belay angry
            мерцание
    2. НЕКСУС Вчера, 21:39
      Цитата: мерцание
      А был ли мальчик?

      Только он оказался девочкой.
      НЕКСУС
      1. мерцание Вчера, 21:46
        Ну да, это у них сейчас модно request
        мерцание
  3. svp67 Вчера, 19:59
    Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ
    Как же у них "ПЭРЭМОГИ" очень быстро превращаются в "ЗРАДУ".... Диву даешься.
    Только вчера один из "щеневмерликов" мне доказывал, что их то "Грому" "кривизна Земли" не помеха и они "как вдарят, из него по Крымскому Мосту...." Пытался ему, что то объяснить, но у него "полный майдан мозга" и как он теперь жить то с этой новостью будет?
    svp67
    1. новичок Вчера, 20:04
      отмахнётся и побежит скакать дальше. это клиника.
      новичок
    2. Кот_Кузя Вчера, 20:05
      Да ничего, переживет. У них там полное двоемыслие по-оруэлловски:
      "Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят."
      Кот_Кузя
    3. NKT Вчера, 21:36
      А он не думал, что будет потом, после выстрела? wink или же сразу победа и the game is over? wink
      NKT
      1. svp67 Сегодня, 02:56
        Цитата: NKT
        он не думал, что будет потом, после выстрела?

        Он "искренне" уверен, что "весь мир за них" и "НАТО, за них вступится"
        svp67
  4. alavrin Вчера, 20:12
    Кто бы сомневался... Особо после "Навозца" и мастер-класса Ростика Абрамова ИТР Харьковского завода им. Малышева.
    alavrin
  5. Симон Вчера, 20:13
    По заявке производителей, пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля» --- Ну, конечно! Только взлетит, тут же и упадет. Они уже танки "Оплот" выпускали и отправляли их в Пакистан, так он давно на них злой! Видимо хорошо работают.laughing
    Симон
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:05
      В Тайланд БМ "Оплот" поставляли)) Для них целый батальон более чем достаточно))
      Генерал Песчаных Карьеров
  6. loginovich Вчера, 20:14
    Цитата: новичок
    этого и следовало ожидать_ та ж история, что и с “оплотом“, почти одинаково.


    Это уже не история -это анекдот и причем долгоиграющий
    loginovich
  7. polpot Вчера, 20:17
    Прошу огласить список покупателей этого изделия
    polpot
  8. Геркулесыч Вчера, 20:20
    Отгремел, выходит "Грiм " вна укроине? fool Дальше пускания носом пузырей дело не пошло? ?? lol
    Геркулесыч
  9. Nemo Вчера, 20:35
    Странное шасси для ракеты.
    1. Слишком маленькие колеса, хотя по акрам рассчитаны на больший диаметр
    2. Странно что закрыли 3 и 4 пару колес, у меня есть предположение что оси там объединены зачем то.
    3. Они объединили пусковую установку и КШМ, если конечно за кабиной это не двигатель.
    Nemo
  10. anosoff Вчера, 20:39
    Интересно! А какая базовая машина планируется под пусковую? Что-то на МАЗ похожа. feel
    anosoff
    1. Антарес Сегодня, 00:00
      Цитата: anosoff
      А какая базовая машина планируется под пусковую? Что-то на МАЗ похожа

      как альмаматер да
      ТМ СПУ Харьковская если что.
      ЧАО "Харьковский завод транспортного оборудования" при участии ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А.Морозова». Именно здесь создали и воплотили в ходовой образец первое украинское самоходное 5-осное шасси, которое было с нуля разработтано украинскими конструкторами.
      В рамках проекта "Гром-2" предусмотрены и еще два специальных транспорта - это ТМ ТЗМ - транспортно-заряжающая машина и ТМ ТрМ - транспортная машина для перевозки ракет. Сама же самоходная пусковая установка (ТМ СПУ) укомплектована двумя контейнерами для ракет класса "земля-земля":
      Отметим, что ранее в Украине не было собственных шасси, способных быть самоходными пусковыми установками для такого класса ракетных комплексов. Максимально, что могла предложить промышленность - это 4-осное шасси КрАЗ-7634НЕ (КрАЗ Н27.3ЕХ) с формулой 8х8.

      Подходящие шасси выпускают немного стран в мире - это Беларусь (МЗКТ), Россия (БЗКТ, КАМАЗ), Китай (DongFeng)а также MAN и ряд компаний из США.. Поставка таких шасси находится под строгим экспортным контролем и по ряду причин была не доступна для украинского ВПК. Поэтому, Украина была вынуждена самостоятельно разработать и освоить производство ракетных шасси, тем самым полностью избавившись от зависимости в разработке ОТРК.
      Антарес
  11. Горный стрелок Вчера, 21:23
    Гы wassat Почему я ни капельки не удивлен?
    Горный стрелок
  12. Berkut24 Вчера, 21:55
    Во-первых я уже не сомневаюсь, что комплекса как такового никто не построил. Испытания двигателя непонятно чего с непонятными характеристиками не доказывает создание самой ракеты с нужными характеристиками и соответствующей системой наведения.
    Во-вторых, свинопасы, наверное, не догадываются, что в мире никто не покупает вооружение в странах, которые это вооружение не собираются принимать в собственной армии.
    В третьих, производственной базы для такого вооружения не существует в принципе. Т.е. денежки на заведомо не реализуемый проект отмыли, по телеку побренчали и все в тину.
    А в четвёртых, даже заявленные еврейским украинцем характеристики слегка позорны для нашего времени.
    Berkut24
  13. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:58
    Почему-то я не удивлен. Сколько криков было по поводу этого комплекса, а по сути все и закончилось, слишком дорогой для ВСУ.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. assa67 Вчера, 22:02
    "комплекс "гром-2"не будет поставляться в всу,сразу будет вывозиться на помойку
    Цитата: Лексус
    А это, видимо, Генеральный конструктор. winked
    assa67
  15. Incvizitor Вчера, 23:38
    Думали будет "гром" а в итоге "пук".
    Incvizitor
  16. Антарес Сегодня, 00:11
    Украинский комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ

    по простой причине-его еще нет. Он только в разработке. СА оплачивает все работы. ВСУ останется лишь найти деньги на готовый продукт, не оплачивая разработку. Причем не связанный экспортными ограничениями.
    Згурец нигде не противоречит тому что "трубили Украинские СМИ" про этот комплекс. СА берет на себя траты разработки и отработки. Получает технологию, а Украина возможность строить готовый комплекс, не тратя денег на разработку. По крайней мере я так слышал от "украинских СМИ" и российских и иностранных.
    Сама же Украина сосредоточилась на Ольхе.
    Для начала в статье отсутствует первоисточник
    https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2
    018-01-08/ukrainskaya-armiya-jdet-novoe-moschnoe-
    orujie-vajnyie-detali/16365
    Ищем что сказал Згурец(а его сайт-аналог ВО в нашей стране, но без комментаторов)
    - Может ли этот комплекс стать мощным украинским оружием в той гибридной войне с Россией, которая сейчас идет? Он делается именно под конфликт или это новое мощное оружие для украинской армии?

    - Этот комплекс изготавливается по заказу иностранного заказчика, учитывая все те требования, которые выдвинул зарубежный покупатель. На основании этого комплекса может быть создан собственный комплекс, у которого будут лучшие тактико-технические характеристики, и потенциал для этого будет вполне достаточный.
    Военные рассчитывают на то, что после удачного завершения цикла испытаний и поставок партии для инозаказчика это существенно снизит расходы на доработку комплекса под требования украинских военных, которые выше, чем требования инозаказчика.
    - Насколько мощное оружие комплекс "Гром-2"?
    - Это оружие нам нужно потому, что на сегодняшний день самым мощным комплексом ВСУ является советский комплекс "Точка", который стоит на оснащении нашей первой ракетной бригады.
    Ракетный комплекс "Точка" имеет дальность до 120 километров. Но он в свое время был рассчитан для использования различных боеприпасов, включая ядерную боевую часть и другие вещи, которые предусматривали возможность достаточно большого отклонения от цели. Сегодня у нас нет такой "дальней руки", которая способна наносить поражение противнику на большие расстояния. И если мы говорим, что комплекс "Ольха" выходит на дальность в 120 км, а в идеале еще чуть дальше, то комплекс "Гром-2" должен выйти на дальность 280 км в экспортной версии. А в версии для собственного использования он может иметь и большую дальность.
    То есть фактически этот комплекс будет первым, который будет способен поражать цели на минимум вдвое большем расстоянии, а то и втрое, чем те образцы вооружений, которые на сегодняшний день есть на вооружении украинской армии. Это показатель по дальности.
    Показатели по точности и мощности, я думаю, будут на порядок превышать те показатели, которые сегодня связаны с комплексом "Точка".
    Антарес
  17. voyaka uh Сегодня, 00:17
    Финансирует НИОКР и производство Саудовская Аравия. Для них и ракеты.
    voyaka uh
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