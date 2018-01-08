Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

Украинская националистическая группировка C14 заблокировала въезд в Киево-Печерскую лавру, сообщает издание "112 Украина" со ссылкой на представителей группировки.Согласно заявлению радикалов, в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них. Для переговоров с националистами вышел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Собравшиеся держат в руках плакаты и жгут файеры.Возле Лавры также находятся правоохранители, среди которых есть несколько представителей полка особого назначения.Издание InfoResist сообщает, что протест у стен Лавры начался после того, как в ней якобы отказались отпевать погибших участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата.Ранее в рождественскую ночь в Киеве участники другой радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. По словам очевидцев, они облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.