03:39 09 января

Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

Украинская националистическая группировка C14 заблокировала въезд в Киево-Печерскую лавру, сообщает издание "112 Украина" со ссылкой на представителей группировки.

Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру


Согласно заявлению радикалов, в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них. Для переговоров с националистами вышел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Собравшиеся держат в руках плакаты и жгут файеры.




Возле Лавры также находятся правоохранители, среди которых есть несколько представителей полка особого назначения.

Издание InfoResist сообщает, что протест у стен Лавры начался после того, как в ней якобы отказались отпевать погибших участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Ранее в рождественскую ночь в Киеве участники другой радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. По словам очевидцев, они облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.

Использованы фотографии: © REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. Идущий Вчера, 20:48
    Согласно заявлению радикалов, в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них.


    Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.
    Идущий
    1. Pirogov Вчера, 20:51
      Цитата: Идущий
      Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.

      Тяжело отнять то чего нет и не было .
      Pirogov
      1. Тралл Вчера, 21:01
        протест у стен Лавры начался после того, как в ней якобы отказались отпевать погибших участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата

        Юридически правильное название просто "Украинская православная церковь", без всяких Московских патриархатов. Эта добавка сейчас звучит провокационно, чем с удовольствием пользуются нагнетающие.
        Тралл
        1. Logall Вчера, 21:06
          Филарет вроде бы как уже одумался...
          Logall
          1. iliitchitch Вчера, 21:36
            Цитата: Logall
            Филарет вроде бы как уже одумался...

            Это было суточное просветление , и всё . И вообще , это когда это там церковь православной была в нашем понимании ? Не пойми чего ни пойми ни о чём . Молимся в ту сторону , где халяву обещают . В результате ни халявы , ни Веры . Судьба всех ренегатов такова .
            iliitchitch
        2. svp67 Вчера, 21:07
          Цитата: Тралл
          Юридически правильное название просто "Украинская православная церковь", без всяких Московских патриархатов. Эта добавка сейчас звучит провокационно, чем с удовольствием пользуются нагнетающие.

          Там ВСЕ правильно, так как существует "Украинская православная церковь Киевского патриархата" которой руководит Филарет...
          Я вот смотрю, Бог им явно мало помогает...
          svp67
          1. Тралл Вчера, 21:20
            Цитата: svp67
            Я вот смотрю, Бог им явно мало помогает...

            К сожалению, монтаж. После шуточного крика "Грады", приклеен отрывок видео попадания по боевику в Сирии:
            Тралл
            1. LiSiCyn Вчера, 22:48
              Жесть !!! Ополченцы, красавцы ! Четко положили. Я, так панимаю, вторую сау, тоже накрыли... Не знаю, как у Республик, а у укров потери серьезные... Очень напоминает , зиму 15-го. Только в место ДАПа, Авдеевская промка, а вместо Дебальцево, светлодарская дуга. Думаю попрут ук ры, у них вариантов нет. Им или на Донецк, или на Киев... А вот, когда они уже почти соберутся на Киев... Их, тут же бросят в атаку. Проще, потом вопить о помощи, взывая к штатам, европе, оон. Навалятся, остановят, до Киева точно не дойдут. И тех, кто недоволен , утилизируют. А там, опять наберут по селам, работы то нет. Надо сразу впрягаться по полной, вплоть до установления безполетной зоны над всей Б. У.
              LiSiCyn
              1. Вождь краснокожих Вчера, 23:11
                Жесть, что нас пичкают фейками, а такие простаки, как вы ведетесь на это.
                Вождь краснокожих
                1. LiSiCyn Сегодня, 01:43
                  Пусть так... Но ополченцы, все равно красавцы !!! И думаю, попадания по ук роповским позициям, выглядят примерно так же... А то, что попадания есть, отрицать не будете ? Каждый день хоронят, и не по одному...
                  LiSiCyn
              2. Антарес Сегодня, 00:21
                Цитата: LiSiCyn
                Я, так панимаю, вторую сау, тоже накрыли...

                и третью накрыли и четвертую.. laughing .смотрим оригинал. В

                только что то с первой проблема. Она только на фейковом видео пропадает.
                Хоть проверяйте то...2 минуты потратьте!
                Хотя кому я... примитив рулит...это даже не монтаж...два куска.
                Антарес
                1. Скифотавр Сегодня, 01:39
                  Сами смонтировали этот кусок ..., чтобы потом "Кремль разоблачить"? Снаряды кстати херои горилки и белки разгружают как обычно... smile
                  Скифотавр
                2. LiSiCyn Сегодня, 01:50
                  Слышь ...
                  Цитата: Антарес
                  примитив

                  Часто гробы приходят ? Так вот, через 4-и года после, вашего переворота... У меня, одно желание , что бы гробы на укру, шли не скончаемым потоком... А в ком- те, я высказал свое мнение, все остальное не важно..
                  LiSiCyn
        3. Hoc vince Вчера, 21:09
          "протест у стен Лавры начался после того, как в ней якобы отказались отпевать погибших участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата"
          Причина - вторична.
          Не будет православный священник отпевать католика, у католиков свои храмы на Украине. Многие они отняли у Московского Патриархата.
          Hoc vince
          1. LSA57 Вчера, 23:08
            Цитата: Hoc vince
            Не будет православный священник отпевать католика,

            а чего они в мечеть не пошли? судя по всему им пофиг вера
            LSA57
      2. LSA57 Вчера, 23:04
        Цитата: Pirogov
        Тяжело отнять то чего нет и не было

        чего родители и общество не заложили
        LSA57
    2. Hoc vince Вчера, 20:52
      Сейчас опять будут рассказывать, что простые граждане не причём. И там у нас братья...
      Hoc vince
      1. Вадим237 Вчера, 20:55
        У нас там с 30ых годов, братьями перестали быть, но мы только в 2014 прозрели.
        Вадим237
        1. rocket757 Вчера, 21:10
          Прыгают, бесятся им любая перемога нужна. А повод? Если нет, то сделают.
          И не все там сходят с ума, но на виду именно это безмозглое стадо, так задумано.
          То, что большинство существует по принципу - Моя хата с краю ... так и у нас такие есть, к счастью меньше критической массы.
          rocket757
        2. dsk Вчера, 21:16
          Здравствуйте Вадим!
          Цитата: Вадим237
          прозрели.
          Из истории православной церкви России: В тридцатые годы прошлого века, после закрытия Лавры, было принято решение о вывозе "святых мощей", пригнали около 30 грузовиков, начали загружать раки. Все машины заглохли, ни одну не смогли завести. Постояли, доложили "на верх", получили команду "отбой" и выгрузили обратно. hi
          dsk
      2. влад66 Вчера, 21:55
        Цитата: Hoc vince
        Сейчас опять будут рассказывать, что простые граждане не причём. И там у нас братья...

        Ну да "братья",изучал бы "брат" вот это прибил бы сразу и безповоротно.
        влад66
        1. Hoc vince Вчера, 22:14
          Делать вид, что с "братским народом" ничего не происходит и это все "националисты", как минимум очень глупо.
          Hoc vince
        2. Макаров Сегодня, 00:49
          И что?

          Книга "Гитлер. Биография" Иоахима Феста - известного немецкого историка Третьего рейха, многие годы являвшегося редактором авторитетной газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг", по праву считается одной из лучших биографий Гитлера. В свое время она стала сенсацией. Несмотря на внушительный объем и высокую цену, первое издание разошлось почти мгновенно. За первым последовал ряд других изданий, книга была переведена на многие языки и даже экранизирована. Центральной фигурой талантливо и увлекательно написанной книги является Адольф Гитлер. По мнению Феста, чудовищная по своим масштабам воля к власти Гитлера обусловила установление нацистской диктатуры и продемонстрировала "поразительную силу влияния личности на исторический процесс". В книге - "Путь наверх" - описан период жизни Гитлера, предшествовавший его вхождению во власть.

          Или снова будем читать только то что Партия прикажет?
          Макаров
      3. LSA57 Вчера, 23:09
        Цитата: Hoc vince
        Сейчас опять будут рассказывать, что простые граждане не причём. И там у нас братья...

        достали эти сказки
        LSA57
    3. НЕКСУС Вчера, 22:16
      Цитата: Идущий
      Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.

      Как можно отнять то,что изначально в базовой комплектации не было заложено?
      НЕКСУС
    4. LSA57 Вчера, 22:53
      Цитата: Идущий
      Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.

      сбивает в стаю и даёт кровавого "вождя"
      LSA57
    5. Подрезчик Вчера, 23:50
      НЕЛЮДИ...Что можно сказать о людях, у которых нет и грамма совести??? belay
      Подрезчик
  2. Hoc vince Вчера, 20:59
    Господи, спаси и сохрани Лавру от варваров.
    Hoc vince
  3. коноправ Вчера, 21:01
    Ситуация на Украине повторяет " Три товарища" Ремарка. Тот же национализм, та же слепая агрессия. Военный психоз. Не лечится. Устраняется только механическим путем.
    коноправ
    1. marlin1203 Вчера, 22:56
      Скорее "Черный обелиск".
      marlin1203
  4. Геркулесыч Вчера, 21:06
    А наша власть, и даже патриарх или молчат, либо вообще -призывают к смирению !А я бы использовал все доступные средства, и начал бы с резиновых дубинок, и слезоточивого газа! am
    Геркулесыч
    1. LSA57 Вчера, 23:12
      Цитата: Геркулесыч
      А я бы использовал все доступные средства, и начал бы с резиновых дубинок, и слезоточивого газа!

      наш ОМОН в куев??????
      LSA57
  5. Антон Болдаков Вчера, 21:12
    Такими темпами они в Верховной Раде найдут штаб ФСБ и загримированных Путина с Медведевым и батальоном "вежливых людей"
    Антон Болдаков
    1. КОТ БАЮН Вчера, 21:41
      Вот как раз таки батальона "вежливых людей" там и не хватает. yes
      КОТ БАЮН
      1. НЕКСУС Вчера, 22:21
        Цитата: КОТ БАЮН
        Вот как раз таки батальона "вежливых людей" там и не хватает. yes

        Батальона маловато будет...одну дивизию туда отправить,и за пару дней ,вернется безграничная любовь в России,и бесконечные показательные суды над атошниками,и киевскими прихлебателями Парашки...причем "стучать" то и писать доносы на нацистов будут с таким же рвением,как сейчас это делают в отношении нормальных адекватных людей и несогласных.
        НЕКСУС
        1. КОТ БАЮН Вчера, 23:52
          "стучать" то и писать доносы на нацистов будут с таким же рвением,как сейчас это делают в отношении нормальных адекватных людей и несогласных.

          о да.... Категорически согласен!
          КОТ БАЮН
    2. LSA57 Вчера, 23:13
      Цитата: Антон Болдаков
      Такими темпами они в Верховной Раде найдут штаб ФСБ и загримированных Путина с Медведевым и батальоном "вежливых людей"

      дык савченко была хероем, стала "засланным казачком" laughing
      LSA57
  6. новичок Вчера, 21:13
    Боже мой! презренные и ничтожные варвары! прессовать Лавру_ ох отмываться от этих грехов будут вечность.
    новичок
    1. Hoc vince Вчера, 21:18
      Хотелось бы сказать: " Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят" ...Так ведь ведают
      Hoc vince
      1. новичок Вчера, 21:20
        да, всё делается преднамеренно.
        новичок
        1. Hoc vince Вчера, 21:25
          Нельзя в религиозный конфликт дрова подкидывать, тем более в праздник
          Hoc vince
  7. Сергей Аверченков Вчера, 21:13
    Какая херня... крещеных/ не крещеных, отпевать/не отпевать... Погибшим глубоко нас рать на это дело - их уже нет.
    Сергей Аверченков
    1. Димка75 Вчера, 21:26
      подача информации в статье кривая (намеренно или от глупости, не знаю)

      легко найти в информпространстве Украины первопричины данного события:

      в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).

      это вызвало широкую огласку и резонанс в обществе
      то, что солдат не отпевают, давно известно и все привыкли, а насчет ребенка многие возмутились

      Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.
      Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.
      Люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика
      Димка75
      1. BABAY22 Вчера, 21:52
        А че муллу не пригласили отпевать? А когда тот пальцем у виска покрутит - устроили бы визг вселенский и обвинили бы во всем конечно Президента РФ. Провокация, короче говоря, ничего святого у людей не осталось - погибшего мальчика и того в топку.
        BABAY22
      2. loginovich Вчера, 22:36
        тут подробней
        loginovich
      3. abc_alex Вчера, 22:51
        Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).


        Во-первых, в мире нет вообще ни одного православного объединения, которое признаёт "Киевский патриархат". Поэтому священник не аргументировал, а констатировал очевидный факт: ребёнок крещён раскольниками, по сути дела сектантами. И не надо делать голубые глаза -- вы сами это прекрасно знаете и понимаете. И не надо валить на священика, он действовал по уставу церкви.
        Мне лично интересно вот что: если родители крестили ребёнка в раскольнической церкви, зачем они вызвали на отпевание "москальского" священика? Прочитайте ниже, если не знали раньше, будете знать теперь:

        Отпевание - совершаемый священником заупокойный богослужебный чин, которым Церковь провожает в вечную жизнь преставившегося от временного жития своего члена, молитвенно ходатайствуя ему прощение согрешений и упокоение в Небесном Царстве.


        Так что священник совершенно прав.

        Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.


        Именно так. Только мне интересно, родители, когда крестили ребенка в раскольнической церкви, о чём думали? Или не понимали, что творят? И "московские батюшки" совершенно и абсолютно правы. Даже несмотря на то, что вокруг них в очередной раз раздувается гнилая политическая игра в исполнении ту_поры_лых активистов.

        А таковы они потому, что на костях ребёнка и горе родителей пришли потребовать не церковного единения, а заявить, что
        в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них


        Им мало раскола, который уже есть, хочется ещё его усугубить, да?
        abc_alex
        1. Димка75 Вчера, 23:00
          я вообще "ничего не думаю голубыми глазами", тем более после комментария о мулле и Путине в данной теме
          я постарался написать факты - последовательность событий
          и кстати, аналогично можно написать, что "Московский патриархат" кроме самого МП "в мире никто не признает"
          а у нас 50/50 прихожан КП и МП, так что о конкурентах-"раскольниках" говорят сами же 50%
          Димка75
          1. Димка75 Вчера, 23:11
            должно же быть какое то критическое осмысление получаемой информации (и именно информации), а не вброса про "участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата".
            Димка75
          2. ventel Вчера, 23:26
            Извините вы к кому обращяетесь на этом сайте если что про Украину так сразу фашисты,бендеровцы здесь принято ярлыки на всех навешивать слушать доводы опонентов здесь не принято.Ну изложили вы свою точку мнения все равно кроме как ехидных комментариев вы не услышите. Так что бросте этот сизизов труд.
            ventel
            1. Антарес Сегодня, 00:28
              Цитата: ventel
              бендеровцы

              забавно, но в вашем комментарии подправлю, что жители Бендер страдают почем зря в этом "братско народном бизнес проекте".
              Да ладно только украинцы..тут и россиян быстро перекрашивают в граждан Украины, если им что то не нравиться в милом Отечестве.
              Антарес
              1. домохозяйка Сегодня, 00:58
                Слышьте, братцы с украины. Сайт наш вам не нравится, так нечего вам здесь и делать. Тут есть люди украины вполне нормальные, никто ничего не навешивает. И - да, судят не по стране проживания, а по рассуждениям. И "бендеровцы" написано человеком под украинским флажком, так что сами между собой для начала разберитесь. И ещё для непонятливых - в какой церкви крестили, туда за отпеванием и обращаться должны. Но, во-первых, значит, родители ребёнка крестили в ближайшем храме, не особо заморачиваясь, какого она патриархата. Во-вторых, раз с трудом нашли попа с украинского патриархата, то это доказывает, как немного их на самом деле. А учитывая шаткую позицию их "патриарха", чуть события изменятся, так от украинского патриархата мало что останется.
                домохозяйка
    2. dsk Вчера, 22:06
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: Сергей Аверченков
      Какая х...
      И тогда "после нас - "хоть потоп", или "трава не расти"...
      dsk
  8. Симон Вчера, 21:18
    Цитата: Идущий
    Согласно заявлению радикалов, в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них.


    Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.

    Да, идиотов без разума на Украине много стало! recourse fool
    Симон
  9. Лексус Вчера, 21:19
    Униаты и раскольники "денисенковцы-филаретовцы" уже давно руки потирают, как Киево-Печерскую лавру "отжать".
    Лексус
    1. Hoc vince Вчера, 21:31
      Киево-Печерскую лавру "отжать"
      Почему только Киево-Печерскую лавру, они хотят и Почаевскую Лавру.
      "Около полудня к лавре подъехали шесть автобусов (бандеровцы, униаты и раскольники). Из них вышли люди, назвавшие себя представителями Киевского патриархата. Сейчас они заблокировали вход, не пускают паломников, люди встревожены" 25.02.2014
      Hoc vince
      1. Лексус Вчера, 21:44
        По всей Украине счёт захваченных и осквернённых приходов идёт на тысячи. В том же Киеве во Владимирском соборе с 1995 года проклинают русских денисенковцы. Без руки Ватикана явно не обошлось.
        Лексус
        1. Hoc vince Вчера, 21:50
          "Без руки Ватикана явно не обошлось." Это точно, как в Польше, так и на Украине.
          Согласно распространенному преданию, Украина будет стоять, пока стоят стены Софийского Собора. 23.10.14 рухнула стена Софии Киевской.
          Hoc vince
  10. новичок Вчера, 21:27
    интереснейшая статья на конте о с14. кстати янки внесли её в список терроризма.
    новичок
  11. Дормидонт Вчера, 21:34
    Ох, уж эти животные
    Дормидонт
    1. БМП-2 Сегодня, 01:38
      Это не животные, это - зомби. Животные бывают дикими и домашними, а вот зомби - только дикие! yes
      БМП-2
  12. КОТ БАЮН Вчера, 21:39
    Я, возможно, что-то не понимаю, но с каких пряников ФСБ будет переться на чужую территорию? Этим другое ведомство занимается...
    Я ошибаюсь?
    КОТ БАЮН
    1. БМП-2 Сегодня, 01:44
      Просто клоуны хотят сказать, что там с 1991-го года КГБ осталось. laughing Помните, анекдот:
      - Как служба, батюшка?
      - Служу Советскому Союзу!
      БМП-2
  13. assa67 Вчера, 21:54
    ну какой разум?в дебильной маске к Храму прийти....для этих бандерлогов такие "акции" просто забава...правда,они сами считают свой кретинизм-патриотизмом...спасти может только срочная изоляция в психиатрической клинике
    assa67
  14. Теренин Вчера, 22:15
    ... Зато московские батюшки несмотря на огромный резонанс продолжают отстаивать свою позицию.... Дело не ребенке, царствие ему небесное, всех уже достал этот постоянный украинский ОГРОМНЫЙ РЕЗОНАНС по любому поводу, с применением насилия. Да, что бесполезно доказывать...
    Теренин
  15. loginovich Вчера, 22:23
    Сражения с Донбасса потихоньку переходят в Печерскую лавру.
    loginovich
  16. Albatroz Вчера, 22:25
    Совсем оструели
    Albatroz
  17. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:29
    Вот же клоуны. Хлебом не корми, дай помайданить, как будто другого не умеют делать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. Маз Вчера, 23:05
    Цитата: Идущий
    Согласно заявлению радикалов, в Лавре расположился "штаб сепаратистов и представителей ФСБ" и акция направлена против них.


    Когда Бог хочет наказать , он отнимает разум.

    А вы думали как? Этож не на стволы милиции днр идти. Да америкпгцы не дремлют, выдавливают.
    Маз
  19. Антарес Сегодня, 00:32
    Чтобы без Украины в России то делали б..умерли б со скуки..
    Если бы Украины не было-ее следовало бы выдумать...а то госдолг США не вставляет.
    Но подача материала хромает. Не видел ни одной статьи(кроме перепечаток самих украинских) не предвзятой и с одной установкой..
    Но даже в такой установке все равно лучше они попов гоняют, чем на концерты ходят. Там у тех крыша нехилая, пусть два хозяйствующих субъекта повздорят. Может кого то из двоих поделят.Уже легче будет.
    Антарес
    1. БМП-2 Сегодня, 01:46
      Странно, что-то не помню ни одной непредвзятой перепечатки с украинских. Все с одной и той же установкой. laughing
      БМП-2
  20. Не либероид Русский Сегодня, 01:42
    господи, ну какие селюки кретины... трусливые, глупые, недалекие... только и умеют с гражданскиеми воевать... а как на фронт так сразу к бабушке в воронеж
    Не либероид Русский
  21. Northern warrior Сегодня, 02:17
    Если их не остановить сейчас, то УПЦ МП будет вскоре полностью ликвидирована на территории 404, а ее храмы станут собственностью филаретовских раскольников и УГКЦ. Россия должна, даже обязана защитить святыню русского православия, иначе она будет разгромлена внешними и внутренними врагами, которые мигом почувствуют нашу слабость и начнут рвать нас со всех сторон. Мусульмане за свою веру и святыни готовы умереть, а великая держава никак не реагирует на агрессию против нее со стороны Ватикана и сионистов.
    Northern warrior
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