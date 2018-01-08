03:37 09 января

Российские ВКС получат самоприцеливающуюся «Дрель» в этом году

Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии в этом году, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами
— сказал он.

Российские ВКС получат самоприцеливающуюся «Дрель» в этом году



По его словам, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.

Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.

При отходе от носителя дальность поражения цели «Дрели» составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии «Техмаша» — «Базальт».

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

Авиабомба имеет маркировку ПБК-500 У СПБЭ-К и следующие характеристики:

Длина – 310 см, диаметр – 45 см, масса – около 540 кг, боевых элементов – 15, максимальная дальность планирования – 30 км, максимальная высота начальной точки применения – 14 тыс. м.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 68

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  1. Приговор Вчера, 21:13
    Могу указать пару достойный целей в соседнем Габоне. Кроме кастрюльных шумеров там никто не пострадает... laughing laughing laughing
    Приговор
    1. Тралл Вчера, 21:15
      Дрель - оружие против соседей smile
      Тралл
      1. сибиралт Вчера, 22:07
        Дрель против соседей не оружие, а пытка! belay
        сибиралт
      2. Лексус Вчера, 22:15
        Дрель - оружие против соседей

        У нас некоторые соседи сами превосходно самоуничтожаются.
        На востоке

        и на западе

        Хотя, если будут и дальше возбухать, можно будет запустить акцию "ДРЕЛЬ В ПОДАРОК".
        Лексус
    2. Маз Вчера, 21:27
      То есть можно спокойно повторять выверты израильской авиации по Сирии, только более дёшево и сердито не заходя в границы атакуемой зоны ПВО. Блистательно.
      Маз
      1. Арон Заави Вчера, 21:40
        Цитата: Маз
        То есть можно спокойно повторять выверты израильской авиации по Сирии, только более дёшево и сердито не заходя в границы атакуемой зоны ПВО. Блистательно.

        Ты знаешь цену того или иного оружия или тебе лишь бы ляпнуть?
        Арон Заави
        1. Пленник Вчера, 21:45
          Успокойтесь. Мы люди цивилизованные, вежливые и пиратствовать подобно некоторым не будем. soldier
          Пленник
          1. Лексус Вчера, 22:23
            Успокойтесь. Мы люди цивилизованные, вежливые

            И мирные, пока нас не трогают soldier
            Лексус
            1. poquello Вчера, 23:28
              Цитата: Лексус
              Успокойтесь. Мы люди цивилизованные, вежливые

              И мирные, пока нас не трогают soldier

              вот нарисуют бутафорию.., Вы прикидывали сколько весит сверло данного инструмента?
              poquello
              1. freejack Сегодня, 01:41
                вот нарисуют бутафорию..,

                Сначала узнайте, что такое "бутафория"...нуу..там у театралов что-ли... Так короче и быстрей дойдет до Вас...чем через википедию...
                А это фотомонтаж с элементами юморески, гротеска и пр., для тех у кого еще остались намеки на чувство юмора... negative
                freejack
          2. Комментарий был удален.
        2. silver169 Вчера, 22:26
          Не переживай, хаим, дрель в задницу пока тебе не грозит.
          silver169
          1. Арон Заави Вчера, 22:53
            Цитата: silver169
            Не переживай, хаим, дрель в задницу пока тебе не грозит.

            Во первых Вы хам. А во вторых "их есть у нас" и уже давно.
            Арон Заави
            1. Мих1974 Вчера, 23:11
              Ви таки уверены, а если так?

              Ну есть что против "моего" 17,5 метра? tongue laughing
              Мих1974
              1. bulvas Вчера, 23:40
                Цитата: Арон Заави
                А во вторых "их есть у нас" и уже давно.


                Самое интересное, что мы жили много лет и никакие дрели нам были не нужны, как и многое другое.

                Держали про запас Тополя да еще кое-что и никого не трогали

                Так что скажите спасибо своим покровителям, что мы опять взялись за оружие
                bulvas
              2. Арон Заави Вчера, 23:42
                Цитата: Мих1974

                Ну есть что против "моего" 17,5 метра? tongue laughing

                Ну мы страна маленькая, но кое что в закормах Родины есть и у нас. tongue
                Арон Заави
                1. Мих1974 Сегодня, 01:29
                  Шо это за фитюлька и как там у вас с "нетунасядерногооружия"? laughing Таки будем сознаваться, ДА?
                  И помните
                  ?
                  "фетюлек" то хватит, нам то в вас "главное попасть" laughing
                  Мих1974
                2. NG inform Сегодня, 02:09
                  Отсюда, кстати, вопрос, чего КНДР давят, а вас - нет? Нарушаете так же, украли плутоний - и надо же, всем пофиг.
                  NG inform
              3. LSA57 Сегодня, 02:18
                Цитата: Мих1974
                Ну есть что против "моего" 17,5 метра?

                так это уже не "Дрель", эт "Перфоратор" laughing
                LSA57
    3. Подрезчик Вчера, 23:44
      Любое новое грамотное решение - благо для страны, тем более, такой как Россия. good
      Подрезчик
  2. Muvka Вчера, 21:16
    Я так понимаю их начали тестировать в Сирии? Я узнаю то, что впереди бомбы лежит)
    Muvka
    1. midivan Вчера, 21:59
      Координатор цели - https://www.newstube.ru/media/bomba-ishchet-cel
      midivan
  3. новичок Вчера, 21:16
    красота! не перестаю умиляться фонтазии наших оружейников: “Дрель“. бомбочка просто прелесть.
    новичок
  4. Геркулесыч Вчера, 21:21
    Бомба называется "дрель " , порожающие элементы "сверла " тогда? ?? wassat Или отдельно еще и бомбу "сверло " создадут? ??? wassat
    Геркулесыч
    1. Васян1971 Вчера, 21:26
      Цитата: Геркулесыч
      Бомба называется "дрель " , порожающие элементы "сверла " тогда? ?? wassat Или отдельно еще и бомбу "сверло " создадут? ??? wassat

      А свёрла с ПОБЕДИТОВЫМИ наконечниками.
      Васян1971
    2. Tusv Вчера, 21:26
      Цитата: Геркулесыч
      порожающие элементы "сверла " тогда?

      Угу. Собственно они
      Tusv
      1. yousha1980 Сегодня, 01:38
        Что то не очень похожи на тот что на фото с бомбой.
        yousha1980
    3. pvv113 Вчера, 21:29
      Тогда уж "перфоратор" wink
      pvv113
      1. Тралл Вчера, 21:32
        Это уже 1 тонная будет smile
        Тралл
        1. NKT Вчера, 21:40
          А шуруповерт - по 250 кг wink
          NKT
          1. Теренин Вчера, 22:46
            Перфоратор, отбойник, молоток, дрель ... так и хочется добавить...и бригаду таджиков строителей, чтобы спросить было с кого laughing
            Теренин
            1. LSA57 Сегодня, 02:24
              Цитата: Теренин
              ак и хочется добавить...и бригаду таджиков строителей, чтобы спросить было с кого

              неее, тада уж лучше молдован laughing лучше строят laughing
              LSA57
          2. LSA57 Сегодня, 02:23
            Цитата: NKT
            А шуруповерт - по 250 кг

            отвёртка -по 100 laughing
            LSA57
    4. LSA57 Сегодня, 02:21
      Цитата: Геркулесыч
      отдельно еще и бомбу "сверло " создадут? ???

      "Перфоратор". ну или "Молоток отбойный"
      LSA57
  5. Magic Archer Вчера, 21:21
    Название ОТЛИЧНОЕ)))Думаю скоро появятся более мощная ПЕРФОРАТОР,и просто убойная ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК laughing
    Magic Archer
    1. Lycan Вчера, 22:10
      И финал - молот Тора: активировав усиленную маскировку, улетает на гиперзвуке, громит с регулируемой мощностью до десятков килотонн указанные укрепточки и бункера, распределённые по местности, не тратя вещественного боезаряда, затем возвращается на базу с видеоотчётом во всех диапазонах вкупе с глубинной геолокацией.
      Lycan
    2. самый главный Вчера, 22:31
      Цитата: Magic Archer
      Название ОТЛИЧНОЕ)))Думаю скоро появятся более мощная ПЕРФОРАТОР,и просто убойная ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

      Лом!!!
      самый главный
      1. LSA57 Сегодня, 02:29
        Цитата: самый главный
        Лом!!!

        laughing точно! как в поговорке - проста как лом и надёжна как кувалда laughing
        LSA57
  6. iliitchitch Вчера, 21:27
    Как всегда , название на уровне . Насчёт остального - смотреть бы надобно .
    iliitchitch
  7. коноправ Вчера, 21:30
    Как же я отстал от жизни! Калибр оказывается уже измеряется в килограммах. Во!
    коноправ
    1. Тралл Вчера, 21:35
      Цитата: коноправ
      Как же я отстал от жизни! Калибр оказывается уже измеряется в килограммах. Во!

      У авиабомб - да.
      Тралл
      1. коноправ Вчера, 21:46
        По сути это кассета с 15 самонаводящимися устройствами. При парашютировании боеприпас крутится и поэтому Дрель. Рассеивание наверное в глубину. Типовая цель - рота на марше.
        коноправ
  8. НЕКСУС Вчера, 21:31
    Интересно узнать цену сего "валидола" для супостата...
    НЕКСУС
    1. Мих1974 Вчера, 23:50
      Для "хорошего бармалея" - ничего не жалко ( в килотоннах). good
      Мих1974
    2. Vard Сегодня, 00:54
      Дорого... Кабы не под миллион долларов...
      Vard
  9. pafegosoff Вчера, 21:32
    Штуковина явно подкрыльевая... В бомболюке не представляю как её крепить с такими крыльями... Стал быть для И-Б. Однако, с 14 километров высоты на 39 км дальности и обычная ФАБ-500 улетит.
    pafegosoff
    1. GonKong Вчера, 21:40
      Цитата: pafegosoff
      Штуковина явно подкрыльевая... В бомболюке не представляю как её крепить с такими крыльями.
      А крылья и скласть можно то.
      GonKong
      1. Bumble Сегодня, 02:15
        По фото похоже, что крылья закреплены жёстко к корпусу. Куча болтов/заклёпок на креплении, на петли не похоже. И вроде часть этих крыльев подвижная? Для маневрирования?
        Bumble
    2. dauria Сегодня, 00:35
      Однако, с 14 километров высоты на 39 км дальности и обычная ФАБ-500 улетит.


      Да, тоже заметил. Аэродинамическое качество всего 2 единицы ( чуть больше, чем у кирпича ). И с каких пор 30 км при высоте 14 км "недосягаемы для ПВО" сухопутчиков ? Новинка только в пакете самонаводящихся мелкокалиберных бомб . Что ж, время покажет -эффективно или пук в лужу. Пока вопрос.
      На переднем крае на 40 км такие снарядики и СРЗО "Град" закинуть могло бы. А в глубину фронта - получите все прелести неподавленной ПВО. Чай не с обезьянами воевать придётся.
      dauria
      1. NG inform Сегодня, 02:11
        А в чём новинка? Такие штуки стоят на вооружении давно, более того уже несколько лет как применялись в Сирии, даже видео было.
        NG inform
    3. LSA57 Сегодня, 02:30
      Цитата: pafegosoff
      Однако, с 14 километров высоты на 39 км дальности и обычная ФАБ-500 улетит.

      дык Фаб токо одну цель поразит
      LSA57
  10. Дормидонт Вчера, 21:32
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  11. лысова Вчера, 21:46
    Красавица. Показали бы её в работе, по видео, в Сирии - там ещё мишеней хватает. Догадываюсь название очередной новинки - перфоратор - думаю по мощнее будет.
    лысова
    1. NG inform Сегодня, 02:13
      https://youtu.be/UEAw6ONzJks?t=144
      NG inform
  12. Влад5307 Вчера, 21:48
    Цитата: Дормидонт
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко

    Все для "партнеров" - ничего не жаль! good
    Влад5307
  13. Пленник Вчера, 21:53
    Не перестают наши оружейники удивлять. Молодцы.Как долго ещё будет держаться советская школа вооружения вот вопрос. С современным российским образованием сделать это будет нелегко. Хотя... winked Наверное все же Бог за нас.
    Пленник
  14. sir_obs Вчера, 21:54
    Для комплекда нужен перфоратор и шуруповерт
    sir_obs
  15. kefan Вчера, 22:11
    Ну умеют же наши очень остроумные названия своим "изделиям" придумывать, прямо философы.
    kefan
    1. shura7782 Вчера, 22:29
      Дрель, шуруповёрт, перфоратор, выпрямитель, глушитель, молоток, саморез и прочий набор для наших "дорогих" партнёров. Возможна бесплатная доставка на место. Скидки с ИБ России.
      shura7782
  16. assa67 Вчера, 22:31
    планирующая бомба-отличная задумка yes ...и явно дешевле ракеты воздух-земля
    Цитата: Арон Заави
    Ты знаешь цену того или иного оружия или тебе лишь бы ляпнуть?

    .в Сирии прототипы явно обкатали,и результатами удовлетворены....
    Цитата: Tusv
    Цитата: Геркулесыч
    порожающие элементы "сверла " тогда?

    Угу. Собственно они
    assa67
  17. abc_alex Вчера, 22:33
    Господа и товарищи! Может я и не специалист в аэродинамике, но я в упор не вижу, за счёт чего она планирующая? Планирование всё-таки подразумевает либо аэродинамические поверхности, либо двигатель. А тут плоский стабилизатор, способный бомбу разве что закрутить.

    Может просветите, как?
    abc_alex
    1. шурави Вчера, 23:00
      Ну вот обычные ОФАБ и ФАБ 500. Стабилизатор относительно небольшой.

      Его задача всего лишь чтобы бомба не кувыркалась.
      Здесь же, аэродинамические поверхности значительно увеличены и практически доходят до центра тяжести.

      С учётом того на каких скоростях сбрасывается авиабомба и какую она развивает, вполне достаточно для пологого пикирования.
      Конечно, слово планирующая вызывает ассоциации с планером.

      Но ведь и такое летает.
      шурави
      1. R.L. Вчера, 23:38
        С хорошим двигателем и ворота от конюшни летать смогут
        R.L.
    2. voyaka uh Вчера, 23:59
      Вы правы, крылья всегда нужны для планирования. Иначе получится крутое пикирование.
      voyaka uh
  18. voyaka uh Вчера, 23:57
    Вообще-то, планирующая бомба выглядит так:

    Для того, чтобы планировать нужны крылья. Как без них?
    voyaka uh
    1. prosto_rgb Сегодня, 01:32
      Цитата: voyaka uh
      Вообще-то, планирующая бомба выглядит так:

      Для того, чтобы планировать нужны крылья. Как без них?

      С крыльями то конечно - да.
      Ни то, что планировать, но и летать можно километров на 50.
      prosto_rgb
    2. Cympak Сегодня, 01:36
      Думаю, что был старинный советский задел, который делался еще до появления JSOW, его и реализовали. А аналог JSOW - продадут нашему МО еще раз. А за эти "эффективные комплексы вооружения", призванные поддержать на плаву наш ОПК, заплатят патриотичные налогоплательщики.
      Cympak
  19. Zomanus Сегодня, 00:03
    Хорошая вещь. Теперь бы придумать, на ком ее испытать.
    Там разве что массированное наступление бронетехники.
    Интересно, а против самолетов на аэродроме пойдет?
    Zomanus
  20. Northern warrior Сегодня, 02:48
    Как она планирует, если у нее такая "кирпичная" аэродинамика и нет крыльев ? Американская планирующая бомба SDB весит в несколько раз меньше, но летит гораздо дальше.

    Если дальность полета "дрели" верна, то 30 км (это при сбросе с большой высоты и на максимально допустимой скорости) явно будет недостаточно, чтобы обезопасить авиацию от вражеских ЗРК.
    Northern warrior
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