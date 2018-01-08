Российские ВКС получат самоприцеливающуюся «Дрель» в этом году
Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии в этом году, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
По его словам, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.
Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.
При отходе от носителя дальность поражения цели «Дрели» составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии «Техмаша» — «Базальт».
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.
Авиабомба имеет маркировку ПБК-500 У СПБЭ-К и следующие характеристики:
Длина – 310 см, диаметр – 45 см, масса – около 540 кг, боевых элементов – 15, максимальная дальность планирования – 30 км, максимальная высота начальной точки применения – 14 тыс. м.
Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами— сказал он.
По его словам, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.
Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.
При отходе от носителя дальность поражения цели «Дрели» составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии «Техмаша» — «Базальт».
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.
Авиабомба имеет маркировку ПБК-500 У СПБЭ-К и следующие характеристики:
Длина – 310 см, диаметр – 45 см, масса – около 540 кг, боевых элементов – 15, максимальная дальность планирования – 30 км, максимальная высота начальной точки применения – 14 тыс. м.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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