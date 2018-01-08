Российские ВКС получат самоприцеливающуюся «Дрель» в этом году

Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами

Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии в этом году, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.— сказал он.По его словам, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.При отходе от носителя дальность поражения цели «Дрели» составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии «Техмаша» — «Базальт».Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.Авиабомба имеет маркировку ПБК-500 У СПБЭ-К и следующие характеристики:Длина – 310 см, диаметр – 45 см, масса – около 540 кг, боевых элементов – 15, максимальная дальность планирования – 30 км, максимальная высота начальной точки применения – 14 тыс. м.