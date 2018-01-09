04:13 10 января

Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке



2017 год поверг воротил нефтегазового рынка в шок. Геологоразведчики своей работой по итогу смогли найти только 11% от извлеченных в прошедшем году объемов углеводородов, что стало худшим результатом за все годы наблюдений. И не просто худшим, а катастрофически плохим. Но самым страшным для мировых акул нефтегазового бизнеса было не это. Убийственной для них стала география новых «открытий».

Год разочарований


2017 год не заладился с самого начала. Первым делом низкая стоимость нефти, которая наблюдалась в 2016 году, резко сократила инвестиции в отрасль. А здесь зависимость самая прямая. Если не бурить разведочных скважин, то не будет никакого прироста запасов. И наоборот, чем больше пробурить, тем больше нефти будет обнаружено.

Но деньги — это еще полдела. Надо еще знать, где бурить. С каждым годом мест, где могут быть обнаружены большие залежи нефти и газа, становится все меньше и меньше, а сами открытые месторождения становятся при этом все менее объемными. С этим ничего уже нельзя поделать. Правда, удача всегда может случиться. Как, впрочем, и неудача тоже.

Злую шутку судьба сыграла в 2017 году с норвежской компанией Statoil, сделавшей ставку на перспективную площадь в районе Баренцева моря. Ту самую, которую она «отвоевала» у России в апреле 2010 года, когда был заключен договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане».

Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке


По нему Норвегии было передано 90 тысяч км² территорий. Как раз на них Statoil и попыталась найти нефть. Но, видимо, в мире существует некоторая справедливость. Все пять разведочных скважин, к огромному удивлению норвежцев, оказались либо полностью сухими, либо почти сухими. На них не было обнаружено ни капли извлекаемых запасов нефти и ни одного экономически выгодного для разработки куба газа. А ведь до этого считалось, что на данной площади можно рассчитывать примерно на 1,5 млрд. тонн одной только нефти…

Неудачи преследовали не только Statoil, но и многих других ее коллег. Все это по итогу свелось в картину одной большой нефтегазовой «зрады» 2017 года. Согласно отчету норвежской компании Rystad Energy, в 2017 году в мире было разведано извлекаемых нефти и газа всего на 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента (1,1 млрд. тонн). При этом 1 млрд. баррелей из этой суммы находятся в месторождениях, которые никогда не будут извлечены либо ввиду их удаленности, либо по другим причинам, делающим даже извлекаемые запасы нерентабельными в любой обозримой перспективе. Все это дало основание старшему аналитику Rystad Соне Младе Пассос сказать следующее:

«Ничего подобного не наблюдалось с 1940-х годов. Нам нужно осознать, что столь низкое число открытых месторождений представляет большую угрозу для поставок нефти в десятилетней перспективе».


При этом норвежцы отметили, что средний объем запасов открытых в 2017 году месторождений (общий, а не извлекаемый) составил всего 100 млн. баррелей против 150 млн. баррелей в 2012 году, когда количество разведанной в мире нефти и газа было выше более чем в четыре раза. Также норвежцы отметили, что в последний раз полностью перекрыть добычу углеводородов геологам удавалось в уже далеком 2006 году.

Но, к большому сожалению акул нефти и газа, это оказалось всего частью проблемы… Причем самой малой…

А что в России?

Вы будете смеяться, но большая часть разведанных в 2017 году месторождений оказалась русской.



9 апреля 2017 года Владимир Путин в прямом эфире дал старт бурению самой северной поисковой скважине России «Центрально-Ольгинская-1», которая расположена на самом берегу моря Лаптевых. По данным сейсмической разведки, в этом районе могут залегать колоссальные запасы нефти, которые оцениваются в 9,5 миллиарда тонн. Плюс огромные запасы газа. Уже в октябре по результатам бурения всего одной этой скважины Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) поставила на баланс государства месторождение нефти с извлекаемыми запасами 80,4 млн. тонн…

И это был не единственный успех российских нефтяников в прошедшем году. Вот список только пяти крупных нефтяных месторождений, открытых российскими геологоразведчиками за первые 9 месяцев 2017 года.

В районе Охотского моря открыто месторождение Аяшское (Нептун). «Хозяин» площади, «Газпром нефть», рассчитывает получить с него не менее 80 млн. тонн извлекаемых запасов. Всего месторождение имеет 250 млн. тонн. Но ведь 80 млн. тонн и 250 млн. тонн — это две большие разницы. Вообще, чтобы правильно понимать значение этих цифр, надо обратиться к истории.

Например, извлекаемые запасы газа на открытом в 1947 году Шебелинском месторождении газа оценивались в размере 650 млрд. кубов. На сегодня эта цифра реально добытого топлива перекрыта уже почти вдвое. За счет чего? Новые технологии, новая техника резко увеличивают первоначальные извлекаемые запасы. И до сих пор именно «Шебелинка» является для Украины основным газовым источником, где добывается почти 30% всего украинского газа.

То есть это нормально, что нынешние 80 млн. тонн извлекаемых запасов нефти через 30 лет станут 160 млн. тонн.

Итак, с морями Охотским и Лаптевых понятно. А что там далее… В Иркутской области было открыто сразу два месторождения, Гораздинское с извлекаемыми запасами 26,1 млн. тонн и Вятшинское с извлекаемыми запасами 18,9 млн. тонн. В Оренбургской области обнаружено Судьбадаровское месторождение с извлекаемыми запасами 16,3 млн. тонн черного золота.

Итого: только пять крупнейших открытых за ¾ года месторождений дали прирост ИЗВЛЕКАЕМЫХ запасов нефти на уровне 220 млн. тонн нефти. По итогу года суммарная цифра разведанных нефтяных месторождений должна составить примерно 1 млрд. тонн нефти, из которых примерно 350 млн. тонн нефти являются извлекаемыми уже сегодня. То есть на современном техническом уровне.

Всего в 2017 году Россия добыла примерно 560 млн. тонн нефти. А это значит, что с учетом будущей интенсификации добычи на открытых в текущем году месторождениях страна не только не сократила свою нефтегазовую подземную разведанную кубышку, но и еще нарастила ее. На фоне остального мира уникальный и просто поразительный результат.



Ну и, чтобы закончить рассказ о углеводородах, добавим, что за 9 месяцев 2017 года российские геологоразведчики добавили в закрома родины 1 трлн. 350 млрд. кубов газа. По итогу года ожидается цифра гораздо выше — 1,5 трлн. кубов, а это значит, что и по этому стратегическому энергоносителю Россия смогла добиться прироста извлекаемых конечных запасов.

Итоги

2017 год закончился. Мировые воротилы нефтегазового бизнеса находятся в растерянности. Коэффициент замещения, то есть отношение разведанных и извлеченных запасов по нефти и газу, достиг просто катастрофической цифры — 11%. Даже с учетом дальнейшего роста этой цифры за счет технологий, максимум, на который может рассчитывать мировая экономика в будущем, — это пятая часть той нефти и газа, которые были добыты. А самое страшное для Запада то, что большая часть этих ресурсов была разведана в России…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 96

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  1. апро Вчера, 15:08
    Ну всё, сейчас заживем,это секретный план Путина в действии.
    апро
    1. iouris Вчера, 15:28
      Цитата: апро
      Ну всё, сейчас заживем

      Бензин подорожает.
      iouris
      1. апро Вчера, 15:43
        Как догадался?
        апро
    2. vasya.pupkin Вчера, 15:56
      Цитата: апро
      Ну всё, сейчас заживем,это секретный план Путина в действии.

      Сколько радости,что счастливый обладатель акций Газпрома?
      vasya.pupkin
    3. Венд Вчера, 16:05
      Цитата: апро
      Ну всё, сейчас заживем,это секретный план Путина в действии.

      Ага, еще больше начнется давления на Россию, подпитка 5 колонны либерастов и прочих предателей, чтобы уничтожить Россию и завладеть ее природными богатствами.
      Венд
      1. Мих1974 Сегодня, 02:13
        Всеми лапами поддерживаю возрождени ВЧК good , хватать либерастов и вешать их на фонарных столбах am . А то уже годы как телевизор не смотрю, боюсь или разобью или напьюсь высмерть, глядя на то каких выродков на ТВ пускают и разрешают на мою Страну am
        Мих1974
    4. Chertt Вчера, 16:05
      А,,,вот вам всем Маловерам...Мы построим Коммунизм, а вас не пустим tongue tongue
      Chertt
      1. zadorin1974 Вчера, 19:58
        Шутка из восьмидесятых-"что такое коммунизм?Это социализм плюс электрификация всей колючей проволоки"Такой что ли?
        zadorin1974
        1. Nick Вчера, 22:45
          Цитата: zadorin1974
          Шутка из восьмидесятых-"что такое коммунизм?Это социализм плюс электрификация всей колючей проволоки"Такой что ли?

          Рассмешили! good
          Nick
    5. 210окв Вчера, 16:06
      Ага,тогда остальным отраслям полный кирдык..
      Цитата: апро
      Ну всё, сейчас заживем,это секретный план Путина в действии.
      210окв
    6. сибиралт Вчера, 21:52
      Понятно одно, что бензин опять подорожает и тарифы на газ врастут. Чем мы больше добываем нефти, тем дороже наша жизнь.
      сибиралт
      1. Nick Вчера, 22:50
        Цитата: сибиралт
        Понятно одно, что бензин опять подорожает и тарифы на газ врастут. Чем мы больше добываем нефти, тем дороже наша жизнь.

        да хорошего мало. Правительство, не может финансировать бюджет, и тупо повышает акцизы на моторное топливо и увеличивает налоговую нагрузку. Думаю надо перетерпеть, но если такую экономическую политику продолжат и в следующем году, терпение у людей может и закончится, ИМХО
        Nick
      2. aybolyt678 Сегодня, 01:16
        Цитата: сибиралт
        Чем мы больше добываем нефти, тем дороже наша жизнь.

        Ваша фраза имеет двусмысленное толкование. laughing
        aybolyt678
  2. НЕКСУС Вчера, 15:22
    Если это все так,то ,думаю,грядет большая война за ресурсы и посему не удивительны все эти вопли в наш адрес Запада. Не хочет Запад мириться с мыслью,что все это богатство имеет всего 140 миллионов человек...
    НЕКСУС
    1. КОСМОС Вчера, 15:34
      Цитата: НЕКСУС
      Не хочет Запад мириться с мыслью,что все это богатство имеет всего 140 миллионов человек...

      А судя по заявлениям, рассейских, доедающим последний хрен с солью, бледнокрасных борцунов с Путиным, эти богатства имеют только друзья Путина. Короче, и сша, и запад, и либерасты, местные и не очень, а также падриоты и эдиоты всех мастей, и даже баба яга, все против Путина laughing А Владимир Владимирович слушает и нефть с газом качает!
      Р/S/ сабаки лают, караван идет...
      КОСМОС
      1. Nick Вчера, 23:00
        Цитата: КОСМОС
        А судя по заявлениям, рассейских, доедающим последний хрен с солью, бледнокрасных борцунов с Путиным, эти богатства имеют только друзья Путина.

        По факту борцуны с Путиным, борются за передачу России под внешнее управление, в то время, когда в Мире уже идет война за передел сфер влияния. Я не призываю как в 30-х борцунов в ГУЛАГ отправлять, но в лечебно-трудовые профилактории необходимо. Не на всегда конечно, а так, до лучших времен...
        Nick
      2. ando_bor Сегодня, 01:46
        Цитата: КОСМОС
        бледнокрасных борцунов с Путиным

        борцуны здесь в основном наемные, - украинцы за госдеповсие печеньки борются, в ленте ВО их почти половина, бледнокрасными прикидываются, на Украине другой работы нет, а они язык знают и очень дешевые.
        ando_bor
    2. Лесс Вчера, 15:34
      Цитата: НЕКСУС
      Не хочет Запад мириться с мыслью,что все это богатство имеет всего 140 миллионов человек...

      Это очень "зубастые" 140 миллионов человек.
      Лесс
      1. НЕКСУС Вчера, 15:38
        Цитата: Лесс
        Это очень "зубастые" 140 миллионов человек.

        Верно...но когда-то нас было 300 миллионов. И по мне ,тогда советский человек себя чувствовал куда спокойнее и увереннее.
        НЕКСУС
        1. Лесс Вчера, 15:48
          Согласен с вами, но живём мы здесь и сейчас. А значит и от нас с вами, в том числе, зависит чтобы наши дети и внуки чувствовали себя спокойно и уверенно.
          Лесс
          1. НЕКСУС Вчера, 15:53
            Цитата: Лесс
            Согласен с вами, но живём мы здесь и сейчас. А значит и от нас с вами, в том числе, зависит чтобы наши дети и внуки чувствовали себя спокойно и уверенно.

            А для этого не только вооружаться то надо,но и демографию ставить на одно из первых мест. Ну не хотят наши люди размножаться. Большинство семей решаются лишь на одного или двух детей и не более. Для сравнения-у моей бабушки было 14 родных братьев,у деда,два брата и одна сестра...
            НЕКСУС
            1. Лесс Вчера, 16:14
              Ну тут уж стараюсь как могу) А вообще, на мой взгляд, это проблема урбанизации... Как ни крути, а квартира, даже с дачей, это всё-таки не частный дом с участком. Малая рождаемость это плата за комфорт. Люди хотят не просто хорошо кушать, но ещё и модно одеваться, иметь хорошую машину (и лучше не одну), хотят ездить по курортам... И это всё сейчас можно получить имея деньги, а деньги нужно зарабатывать. Вдвоём. Вот и получается, что рожать некому и некогда. Да и баубшки - дедушки при городском образе жизни уже не могут помогать с детьми. Детсады и школы это всё-таки не панацея, сколько их не построй... Я сейчас излишне просто излагаю, но надеюсь вы поймёте. И государство тут мало что может сделать. Разве что искоренять в населении потребительский зуд, но ведь и Союз развалился, грубо говоря от того, что людям захотелось 40 сортов колбасы...
              Лесс
              1. НЕКСУС Вчера, 16:19
                Цитата: Лесс
                но ведь и Союз развалился, грубо говоря от того, что людям захотелось 40 сортов колбасы.

                Поэтому возвращать свои земли надо,которые мы так бездарно подарили супостату...как бы оно странно не звучало,но нам придется снова создавать СССР,пусть и под другим названием. А то что мы на Украину плюнули или Молдавии не помогаем,а конкретно пророссийскому их президенту,-это большая глупость. Прав Жиля был,когда ответил на вопрос Соловьева,о приоритете внешней политики на последующие 6 лет...он сказал-приоритетным и самым важным для Кремля должны быть республики бывшего Союза,и налаживание с ними не просто дружеских отношений,а братских.
                НЕКСУС
              2. Сибирский цирюльник Вчера, 22:08
                В нашей стране,рост рождаемости напрямую зависит от прогноза "на завтрашний- после завтрашний день" простым обывателем. Достаточно посмотреть статистику. Будет народ смотреть в "завтра" уверенно- будут дети.
                Сибирский цирюльник
              3. Мих1974 Сегодня, 02:19
                И государство тут мало что может сделать - глупость пишете negative . Хороший пример - США, у них там недавно тоже была тенденция к "малодетные семьи", но потом властьпридержащие одумались (не знаю какими способами), но - "убедили" население иметь более 3 детей good .
                Может это - налоги, соц.выплаты, обеспечение школами, может в воду что то подмешивают или "продают дырявые презервативы" или еще чем то. Но факт есть факт - в США положительный прирост и не только из-за "бедных цветных" и у "белых семей" по нашим меркам многодетные семьи и это считается ХОРОШО!! good
                Не знаю как но нужно влиять на Мозги людей, конечно с мат.обеспечением.
                Мих1974
            2. сергей32 Вчера, 16:23
              Есть такое дело. С детьми тяжело. Я вот раньше всегда считал, что смогу поднять своих четверых. А они у меня как "назло" все умные получились, один за другим уезжают в Москву учиться. Общаг не дали никому, приходиться квартиру снимать. Хорошо старшая нашла неплохую подработку по специальности. А так еле тянем. Могло бы и государство с нефтяных доходов студентам помочь. Стипендия смех.
              сергей32
              1. bk316 Вчера, 18:30
                Стипендия смех.

                На стипуху никогда нельзя было прожить в Москве.
                А Вы терпите, отучатся если не дураки все устроится. Пять лет быстро пролетают.
                Вот я еще помню как вчера с сыном ходил документы в институт подавать, а сегодня он уже почти как я зарабатывает.
                bk316
            3. Лев Бронш Вчера, 21:52
              https://www.populationpyramid.net/ Посмотрите внимательно, плиз! там и Россия и Украина и прибалтика и все, все, все... Очень удивитесь, например, прогнозу для Германии и Великобритании например)). Как по-моему, так сразу ясно почему королева Брексит одобрила, а Меркель мигрантов к себе тянет...
              Лев Бронш
        2. iouris Вчера, 16:06
          Цитата: НЕКСУС
          Верно...но когда-то нас было 300 миллионов.

          Никогда не было 300 миллионов. А лет через 15 останется, наверное, около 100.
          Кстати, чтобы контролировать нефтегазовую компанию достаточно иметь контрольный пакет акций иного 20%. А 140 миллионов - получили свое - квартиры, которые надо содержать.
          iouris
          1. andj61 Вчера, 17:21
            Цитата: iouris
            Цитата: НЕКСУС
            Верно...но когда-то нас было 300 миллионов.

            Никогда не было 300 миллионов. А лет через 15 останется, наверное, около 100.

            Нас было 272 млн в то время, когда у США было меньше 250 млн. Сейчас у США больше 300 млн, а у нас порядка 145 (чуть менее - встречаются разные цифры: от142,5 до 144,5) - никаких причин для того, чтобы за ближайшие 15 лет население уменьшилось до 100 млн. Хотя удержать численность на нынешнем уровне будет непросто.
            Цитата: iouris
            Кстати, чтобы контролировать нефтегазовую компанию достаточно иметь контрольный пакет акций иного 20%. А 140 миллионов - получили свое - квартиры, которые надо содержать.

            Чтобы контролировать нефтегазовую компанию надо иметь 50% акций + 1 голос. 25% +1 голос - это всего лишь блокирующий пакет. И вовсе не все 140 млн получили даже квартиры: многие вообще не получили (я, например, на излёте СССР дом построил - кредит через предприятие удалось взять, да и в полученных квартирах, как правило, не один человек жил - приватизировали на всех членов семьи. Вот приватизационный чек получили все. Воспользовались с толком - единицы. Считалось в своё время удачей обменять его на мешок сахара! Да и авторы этой идей вовсе не для того её проводили в жизнь, чтобы народ улучшил своё благосостояние... request hi
            andj61
        3. виктор н Вчера, 18:54
          Но разве кого-то Россия гнала?
          виктор н
          1. НЕКСУС Вчера, 18:57
            Цитата: виктор н
            Но разве кого-то Россия гнала?

            Отдала на растерзание матрассовской нечисти ...Югославия,Ливия,Ирак...Дальше продолжать? Или вам надо напомнить чего со странами Варшавского договора сотворили?
            НЕКСУС
            1. KaPToC Вчера, 20:51
              Цитата: НЕКСУС
              Отдала на растерзание матрассовской нечисти ...Югославия,Ливия,Ирак...

              Эти страны никогда не были нашими, как можно отдать то, что тебе не принадлежит?
              KaPToC
      2. Nick Вчера, 23:02
        Цитата: Лесс
        Это очень "зубастые" 140 миллионов человек.

        Точнее 147 миллионов
        Nick
    3. karish Вчера, 16:18
      Цитата: НЕКСУС
      Если это все так,то ,думаю,грядет большая война за ресурсы и посему не удивительны все эти вопли в наш адрес Запада. Не хочет Запад мириться с мыслью,что все это богатство имеет всего 140 миллионов человек...

      Автор наверное не слышал это за 2017
      . Представители испанской нефтедобывающей компании Repsol и ее американского партнера - компании Armstrong Energy - сообщили в четверг, 9 марта, об открытии нового месторождения нефти на Аляске. Это месторождение является крупнейшим из открытых на суше на территории Соединенных Штатов за последние 30 лет.
      Объем извлекаемых запасов углеводородов, по оценкам самой компании, составляет 1,2 миллиарда баррелей. Начиная с 2021 года ежедневная добыча нефти здесь может составить до 120 тысяч баррелей. Для сравнения это больше, чем добывается на одном из крупнейших российских месторождений - Приобском.


      В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение. По предварительным данным, объем геологических запасов сырья здесь составляет 1,24 миллиарда тонн.

      Ну и конечно про сланцевую нефть автор вообще ничего не слышал
      karish
      1. лесовозник Вчера, 16:54
        Да засуньте себе эти "сланцы" в ..... сланцы))) есть такая занятная штука, как, себестоимость))), и другие факторы, влияющие на рентабельность добычи " сланцев". Кстати полюбопытствуйте куда сейчас грузится " Кристоф де Маржери")))
        лесовозник
      2. Bakht Вчера, 20:31
        На Аляске? Испанская компания? Давно я так не смеялся.
        С 2006 по 2009 годы каждый сезон отрабатывал в море Бефорта (как раз на Аляске). Заказчик - Шелл. В 2009 году работы прекращены из-за кризиса и падения цены на нефть. Нефть там есть. Но цена менее 100 доларов за баррель делает ее разведку и добычу нерентабельной. Представители Шелл заявили, что работы возобновятся после возвращения цены к 100 баксам.
        Про сланцевую нефть мое мнение не измениось. Экзотика хороша в меру. Нефтяные пески и битумы Канады в том же ценовом диапазоне. От 80 до 100 баксов за бочку. Прочие сланцы Сев.Америки протянут года три- четыре. Слишком быстрое истощение и .... экоогические проблемы.
        Bakht
    4. aybolyt678 Сегодня, 01:21
      Цитата: НЕКСУС
      Если это все так,то ,думаю,грядет большая война за ресурсы

      За технологии гораздо большая война грядет...
      Цитата: НЕКСУС
      Не хочет Запад мириться с мыслью,что все это богатство имеет всего 140 миллионов человек...

      Запад это не одно лицо.
      по сути: мир давно уже стал перед необходимостью иметь одно правительство, с тем, чтобы регулировать рождаемость, распространятть технологии, выживать человечеству. Мир перенаселен!!!!!!!!!!
      aybolyt678
      1. Nick Сегодня, 02:33
        Цитата: aybolyt678
        по сути: мир давно уже стал перед необходимостью иметь одно правительство, с тем, чтобы регулировать рождаемость, распространятть технологии, выживать человечеству. Мир перенаселен

        Ага, Вы в костромскую или вологодскую глубинку съездите. Там такое перенаселение жуткое, неделю не доаукаешься
        Nick
  3. Антианглосакс Вчера, 15:40
    Это конечно вести положительные, однако торговать природными ресурсами страны особого ума не надо. А когда нефть и газ закончатся и самим будет не хватать? Где индустриализация 2.0? Хотя о чём я? Временщиков у власти интересует только сиюминутная выгода для своего кармана, а дальше трава не расти - страна и народ расцениваются этими существами лишь как генератор бабла для личного обогащения.
    Антианглосакс
    1. КОСМОС Вчера, 16:18
      Цитата: Антианглосакс
      однако торговать природными ресурсами страны особого ума не надо

      А для такова вывода, ум вобще ненужен.
      КОСМОС
      1. aybolyt678 Сегодня, 01:25
        Цитата: КОСМОС
        А для такова вывода, ум вобще ненужен.

        Арабы, вообще ставят главной задачей перспективы солнечную энергию... этого у них завались! у нас даже перспективы нет.
        aybolyt678
    2. KaPToC Вчера, 20:53
      Цитата: Антианглосакс
      однако торговать природными ресурсами страны особого ума не надо

      Это производить и продавать ширпотреб - много ума не надо. А добывать ресурсы в районе крайнего севера - тут много чего надо ещё и кроме ума.
      KaPToC
  4. vitalm Вчера, 15:45
    Ну теперь Запад будет действовать по принципу - у Вас есть газ и нефть, то мы идём к Вам с демократией!
    vitalm
    1. prior Вчера, 16:05
      Ну, чтож. Пленные нам нужны, дороги строить, свалки мусорные разгребать, есть и другая интересная работа. Пусть идут.....
      prior
    2. лесовозник Вчера, 16:57
      Цитата: vitalm
      Ну теперь Запад будет действовать по принципу - у Вас есть газ и нефть, то мы идём к Вам с демократией!

      Давно хотят, ток рощи "тополиные" мешают" , потому и глистов разных навальных пестуют.
      лесовозник
  5. ProkletyiPirat Вчера, 15:49
    Ну да журналисты как всегда делают кричащие заголовки, на деле то объёмы найденной нефти прямо зависят от количества экспедиций, а они в свою очередь прямо зависят от цены нефти на рынке, цена нефти упала, компании начали экономить деньги, следовательно урезали количество экспедиций, следовательно меньше обнаружили запасов нефти.
    ProkletyiPirat
  6. looker-on Вчера, 16:05
    Ура статья?Сравнение России и 1 норвежской компании?Арабы видать и не знают что нефть только у нас осталась ...
    looker-on
    1. Yurasumy Вчера, 17:27
      Вообще-то сравнение идет России с миром.
      Yurasumy
  7. Сержант71 Вчера, 16:06
    Я всё понял! Мы жить станем лучше и цена на бензин снизится,да? Или снова поднимется? Ну, конечно же, после выборов. Сейчас нельзя же...
    Как же бесят такие оналитиги am
    Сержант71
    1. andrej-shironov Вчера, 18:37
      Сейчас растут лишь цены на продукты! Бензин после выборов, но сразу намного.
      andrej-shironov
    2. aybolyt678 Сегодня, 01:27
      Цитата: Сержант71
      Как же бесят такие оналитиги am

      Какие такие оналитики?? - АНАЛисты они!!!
      aybolyt678
  8. Цой Вчера, 16:35
    Откуда такие данные и вытекающие столь громкие заявления? Заходим в гугл и на простой запрос выдается тонна материалов за прошлый год.

    В Мексике нашли крупнейшее месторождение нефти за 15 лет


    Китайская компания PetroChinа сообщила об обнаружении крупнейшего нефтяного месторождения с геологическими запасами 1,2 млрд тонн.


    В самом большом заливе Шотландии Мори-Ферт в британском континентальном шельфе обнаружено крупное месторождение нефти. Объем может составить от 25 до 130 миллионов баррелей.


    Вопрос: откуда автор брал сведения и зачем нужна эта статья на и так ставшем прибежищем лунатиков сайте?


    Вот табличка по доказанным запасам:

    Цой
    1. лесовозник Вчера, 17:00
      Забейте в гугл " как отодрать соску"?
      лесовозник
      1. andj61 Вчера, 17:25
        Цитата: лесовозник
        Забейте в гугл " как отодрать соску"?


        Как-то так....
        andj61
  9. NF68 Вчера, 16:53
    Мировые воротилы нефтегазового бизнеса находятся в растерянности. Коэффициент замещения, то есть отношение разведанных и извлеченных запасов по нефти и газу, достиг просто катастрофической цифры — 11%. Даже с учетом дальнейшего роста этой цифры за счет технологий, максимум, на который может рассчитывать мировая экономика в будущем, — это пятая часть той нефти и газа, которые были добыты. А самое страшное для Запада то, что большая часть этих ресурсов была разведана в России…


    Спорное утверждение. У арабов нефти еще очень и очень много. То же самое касается США. Иран, Казахстан и Азербайджан так же тоже имеют очень большие запасы нефти и газа.
    NF68
    1. Лев Бронш Вчера, 22:01
      Можно объясню? Автор вообще не говорил о скудости запасов нефти у кого-либо! Просто невнятная статья.. А выжимка такова - добывается в год №тонн нефти во всём мире (включая сланцы, шманцы и прочие гидроразрывы), в 2017 году геологоразведка нашла 11% от этих № тонн. Это много, сотни миллионов тонн, но если так и дальше разведка пойдёт, то через 10-15 лет добыча волей-неволей сократиться в два, два с половиной раза. А вот сократится ли потребление? А какая будет цена нефти и какие геополитические катаклизмы могут последовать? вот вопросы...!! Только уговор, про электромобили ни слова, очень тяжело краткий ликбез проводить laughing
      Лев Бронш
      1. Bakht Вчера, 23:35
        Дик сказал, что ведь у нас, в Америке, хватает нефти. Роббинс стукнул кулаком по столу. «Никогда никому ничего не хватает. Это основной закон термодинамики. Мне никогда не хватало виски... Вот вы — молодой человек, вам когда-нибудь хватало баб? Так вот, ни «Стандард Ойл», ни «Ройал Датч Шелл» никогда не будет хватать нефти».

        wink
        Bakht
  10. Иван Тартугай Вчера, 17:04
    Цитата из статьи:
    Нефть и газ остались только у России.

    И нефть, и газ не только у РФ. Но природные богатства РФ грабят на все 100%. Вывозят всё и нефть, и газ, и черные и цветные металлы, и лес и прочие минеральные и биоресурсы.
    Так что воротилы Запада не находятся в растерянности, и не курят нервно стоя в сторонке, а усиленно грабят всё подряд и богатеют.
    Иван Тартугай
  11. Лексус Вчера, 17:08
    Когда мы уже перестанем мериться скважинами с другими сырьевыми странами, а снова будем гордиться нашей наукой и промышленностью? Только виртуально у нас все ресурсы есть. А реально - всё уже давно не наше. Вот и получаем "новогодние подарки" в виде новых цен на бензин и коммуналку.
    Лексус
    1. andrej-shironov Вчера, 18:36
      Пока у власти олигархи от минералки вкупе с кооперативом Озеро-НИ-КО-ГДА!
      andrej-shironov
  12. turbris Вчера, 17:15
    Цитата: НЕКСУС
    А для этого не только вооружаться то надо,но и демографию ставить на одно из первых мест.

    Ну вот опять поехало, кто про нефть, кто про демографию - это более удобная тема и дальше уже все забудут о чем статья.
    turbris
  13. turbris Вчера, 17:19
    [quote=NF68]Спорное утверждение. У арабов нефти еще очень и очень много. То же самое касается США. Иран, Казахстан и Азербайджан так же тоже имеют очень большие запасы нефти и газа.
    Речь в статье идет о коэффициенте замещения, то есть отношение разведанных и извлеченных запасов по нефти и газу, который достиг просто катастрофической цифры — 11%. Даже с учетом дальнейшего роста этой цифры за счет технологий, максимум, на который может рассчитывать мировая экономика в будущем, — это пятая часть той нефти и газа, которые были добыты. А самое страшное для Запада то, что большая часть этих ресурсов была разведана в России…
    turbris
    1. andrej-shironov Вчера, 18:34
      Турбрис, вы уверены что это самое страшное для Запада? Вы сильно недооцениваете нелюбимый многими и мною в том числе Запад wink Но я в отличии от вас понимаю что для Запада это шанс разработки альтернатив и замены.
      andrej-shironov
  14. Дроздов Вчера, 17:25
    муллер с сечуным-очень малая часть России
    Дроздов
  15. Гризли Вчера, 17:34
    Пока мы придаток, все это богатство против нас, у Гитлера были большие проблемы с горючкой, сейчас американцы способны с их запасом пустить ее обратно в баках смертоносных машин
    Гризли
  16. А. Привалов Вчера, 17:41
    А самое страшное для Запада то, что большая часть этих ресурсов была разведана в России…

    Ладно, Запад уже от страха дрожит. Однако, очень хотелось бы знать, что в этом хорошего для простых россиян.
    Объём экспорта Израиля уже достиг отметки 100 млрд. долларов, а РФ -- почти 300 млрд. долларов. Конечно, это в три раза больше, но я живу в стране размером с половину Московской области, где нет ни капли нефти и две трети территории каменистая пустыня.request
    А. Привалов
    1. bk316 Вчера, 18:37
      Вся хрень типа айфонов ( утрирую в действительности не беспокойтесь я знаю что вы экспортируете)
      нужна только пока есть что пить, жрать и пока тепло. Как только подойдут к концу запасы нефти газа, чистой воды и урана все поменяется в одночасье и я вам богоизбранные не завидую.
      bk316
      1. А. Привалов Вчера, 21:08
        Цитата: bk316
        Вся хрень типа айфонов ( утрирую в действительности не беспокойтесь я знаю что вы экспортируете)
        нужна только пока есть что пить, жрать и пока тепло. Как только подойдут к концу запасы нефти газа, чистой воды и урана все поменяется в одночасье и я вам богоизбранные не завидую.

        Как только подойдут к концу запасы нефти газа, чистой воды и урана все поменяется в одночасье и но богоносцам придётся хуже, чем богоизбранным. Они давно уже научились выживать и в условиях нефтяного эмбарго, и ограниченного потребления воды и полного отсутствия полезных ископаемых. hi
        А. Привалов
    2. turbris Вчера, 18:38
      А. Привалов - тоже хотелось бы узнать, а что дают хорошего эти 100 млрд для простых израильтян? И какова ежегодная помощь Израилю от США и международных финансовых структур? stop
      turbris
      1. А. Привалов Вчера, 21:29
        Цитата: turbris
        А. Привалов - тоже хотелось бы узнать, а что дают хорошего эти 100 млрд для простых израильтян? И какова ежегодная помощь Израилю от США и международных финансовых структур? stop

        Они дают очень приличные доходы от налогов -- гарант вполне приличного ВВП на душу населения -- более 37 тыс зелёных.(Для сравнения - Саудовская Аравия 20, Россия 8,7, Китай 8,1), вполне приличную продолжительность жизни 82 года (Саудовская Аравия 74,5, Россия 71, Китай 73). Ежегодная помощь от США - приблизительно 3 млрд в год. Это чуть более 1% от нашего ВВП или чуть больше 2% от госбюджета. Что вы подразумеваете под "международными финансовыми структурами" и что они шлют на экспорт вместо нас?
        А. Привалов
    3. Лесс Вчера, 19:08
      Правда 100? Я вот не поленился поискал данные... In 2016 Израиль exported $55,8 млрд --- In 2016 Израиль imported $61,9 млрд. В 2016г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 473,2 млрд. долларов США (88,6% к 2015г.), в том числе экспорт – 281,8 млрд. долларов (82,5%), импорт – 191,4 млрд. долларов (99,2%). Израиль покупает больше, чем продаёт. Россия же продаёт больше чем покупает. И это в условиях санкций. Не чем вам хвастаться уважаемый. У нас одних дорог 1452200км и все их надо на какие-то шиши содержать и новые строить. Для сравнения в Израиле только 17870км. Протяжённость железных дорог 175 236км и 1001км соответственно. Вы сравните километры дорог на душу населения. Да и внешний долг в расчёте на душу населения у нас втрое меньше чем у вас.
      Лесс
      1. А. Привалов Вчера, 22:13
        Цитата: Лесс
        Правда 100? Я вот не поленился поискал данные... In 2016 Израиль exported $55,8 млрд --- In 2016 Израиль imported $61,9 млрд. В 2016г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 473,2 млрд. долларов США (88,6% к 2015г.), в том числе экспорт – 281,8 млрд. долларов (82,5%), импорт – 191,4 млрд. долларов (99,2%). Израиль покупает больше, чем продаёт. Россия же продаёт больше чем покупает. И это в условиях санкций. Не чем вам хвастаться уважаемый. У нас одних дорог 1452200км и все их надо на какие-то шиши содержать и новые строить. Для сравнения в Израиле только 17870км. Протяжённость железных дорог 175 236км и 1001км соответственно. Вы сравните километры дорог на душу населения. Да и внешний долг в расчёте на душу населения у нас втрое меньше чем у вас.

        Видимо, вы пользуетесь устаревшими данными. В 2017 году объем израильского экспорта вырос на 5% по сравнению с 2016 годом и впервые превысил планку в 100 миллиардов долларов.
        Объемы экспорта без учета алмазов и стартапов выросли на 6% до 92 миллиардов долларов.
        Экспорт товаров вырос на 1% и составил 53 миллиарда долларов, экспорт товаров без учета алмазов вырос на 3% до 46 миллиардов долларов. Экспорт алмазов снизился на 7% до 7 миллиардов долларов. Сельскохозяйственный экспорт вырос на 2% до 1,2 миллиарда долларов. Экспорт услуг вырос на 10% до 44 миллиардов долларов. Да, импорт велик. Он и будет большим. Это маленькая страна с маленьким населением и без лесов на вырубку и без шахт на вывоз полезных ископаемых. Нам для производства нужно сырьё. Тут нет ничего удивительного. Но производство у нас с низким потреблением сырья, да и внешний долг не шибко давит. Но мы его всё равно уменьшаем.
        С дорогами вы привели не удачный пример. Нет, если бы вы о них рассказывали австралийским аборигенам, или эскимосам с Аляски (заметтье, я уважаю и тех и других и ничего против них не имею!), то всё бы прошло гладко, но мне-то хорошо известно состояние этих самых дорог, как мало на их содержание ассигнуется и кажется я даже догадываюсь, куда эта малость уходит. hi
        А. Привалов
        1. Лесс Сегодня, 00:10
          Ну дайте мне ссылку на те данные, которыми оперируете вы, я с удовольствием их посмотрю. Надеюсь это будет не ссылка на одну и ту же статейку в интернете, а что-то мало-мальски более серьёзноё. Просто сколько не ищу, всё время натыкаюсь на одну-единственную статью с этими цифрами. И всё. Может не так ищу?
          Лесс
    4. KaPToC Вчера, 20:58
      Цитата: А. Привалов
      Объём экспорта Израиля уже достиг отметки 100 млрд. долларов, а РФ -- почти 300 млрд. долларов.

      Это плохо - показывает степень вашей зависимости от внешних рынков.
      Цитата: А. Привалов
      но я живу в стране размером с половину Московской области, где нет ни капли нефти и две трети территории каменистая пустыня.

      Каменистая пустыня более благоприятна для проживания, чем зона вечной мерзлоты, которой в России те же самый две трети.
      KaPToC
      1. А. Привалов Вчера, 22:22
        Цитата: KaPToC
        Цитата: А. Привалов
        Объём экспорта Израиля уже достиг отметки 100 млрд. долларов, а РФ -- почти 300 млрд. долларов.

        Это плохо - показывает степень вашей зависимости от внешних рынков.
        Цитата: А. Привалов
        но я живу в стране размером с половину Московской области, где нет ни капли нефти и две трети территории каменистая пустыня.

        Каменистая пустыня более благоприятна для проживания, чем зона вечной мерзлоты, которой в России те же самый две трети.

        Мы скоро 70 лет под санкциями и в зависимости от внешних рынков. Ну и что?
        Да, я читал, что Минсельхоз пришел к выводу, что три четверти территории России неблагоприятны для ведения сельского хозяйства. В чёрный список попали столица российского Черноземья - Воронежская область, крупнейший производитель сои - Амурская область, родина масла - Вологодская область, а также все регионы Северного Кавказа. lol
        А. Привалов
        1. KaPToC Вчера, 23:04
          Цитата: А. Привалов
          Да, я читал, что Минсельхоз пришел к выводу, что три четверти территории России неблагоприятны для ведения сельского хозяйства. В чёрный список попали столица российского Черноземья - Воронежская область, крупнейший производитель сои - Амурская область, родина масла - Вологодская область, а также все регионы Северного Кавказа.

          Вам не стыдно врать? Где вы всю эту муть вычитали?
          KaPToC
    5. aybolyt678 Сегодня, 01:31
      Цитата: А. Привалов
      но я живу в стране размером с половину Московской области, где нет ни капли нефти и две трети территории каменистая пустыня.request

      Зато у тебя в стране самая совершенная в мире система мелиорации, и есть возможность собирать по шесть урожаев картошки в год.
      aybolyt678
  17. andrej-shironov Вчера, 18:32
    Урааааа! Юрий-вы супер! laughing Самое главное что с энтих ахрененно великих запасов минерального сырья в России, народу ничего не перепадёт! Хотя нет, части народа, приближённой к телу и трубе, что то обломится. wink
    andrej-shironov
  18. московский десант Вчера, 18:54
    Цитата: А. Привалов
    Ладно, Запад уже от страха дрожит. Однако, очень хотелось бы знать, что в этом хорошего для простых россиян.

    Ну как что ? Вы же сами сказали, что Запад дрожит от страха. Согласитесь, что скалить зубы и пугать разомлевших западных сибаритов, это большое удовольствие. Правда, иногда приходится получать под зад, как в случае с летчиком Пешковым и атакой подлых дронов, но Кисель-ТВ на страже, не даёт спуску подлому ворогу.
    московский десант
  19. parusnik Вчера, 18:55
    Кто-то станет богаче в России, а кто-то беднее..И наши богатеи, один фиг, договорятся с их богатеями...
    parusnik
    1. aybolyt678 Сегодня, 01:32
      не фига. это гомосек гомосека любит, а богатей богатея, как рыбак рыбака..
      aybolyt678
  20. Strashila Вчера, 18:57
    Теперь стало понятно по чему пенсионные фонды Норвегии стали скидывать акции своих нефтяных компаний...с нефтью проблема... а то экология типа экология.
    Strashila
  21. Немезида Вчера, 19:17
    Голословное заявление
    Немезида
  22. злой партизан Вчера, 19:36
    А ведь ещё "Газпром" не объявлял о последних результатах своих изысканий в рамках так называемой "Восточной программы". Последний раз в 2015 г. читал на сайте "Газпрома" развёрнутую статью про "Восточную Программу". С тех пор вроде ничего нового не было. Хотя могу и ошибаться. Но точно знаю, что газпромовцы ищут новые месторождения там очень активно...
    злой партизан
  23. afrikanez Вчера, 19:41
    Простым людям, от этого "пирога", один хрен ни чего не получить. Всё "прихватизированно", от народа подальше. Что бы "варежку" не разевал на лакомый кусок!
    afrikanez
    1. aybolyt678 Сегодня, 01:33
      Цитата: afrikanez
      Простым людям, от этого "пирога", один хрен ни чего не получить

      Ну почемуже? народ получит армию, ВКС.... что бы еще больше нефти добывать в Сирии, например.
      aybolyt678
  24. Ilya77 Вчера, 19:51
    Ну слава богу, сечин и миллер ещё по яхте прикупят, местным кремлеботам ещё на доширак Подкинут, а запад ещё сильнее загниет! Ура товарищи!
    Ilya77
    1. Лев Бронш Вчера, 22:04
      Брысь к анальному в подъезд, няшку охранять, чего здесь то делаешь?? Здесь белогондонные тролли не в чести!! am
      Лев Бронш
  25. Proton Вчера, 19:54
    Щас скажут Россия с помощью инопланетян спецально себе вс нефть и газ перекачала laughing
    Proton
  26. КОТ БАЮН Вчера, 20:05
    Вывод: будет война за данный ресурс. А еще на ресурсы пресной воды посмотреть стОит. Всего остального можно не касаться.... И этого достаточно, что бы на Россию пасть разевать.... Но, пока Россия сильна, могут только гавкать и облизываться.
    КОТ БАЮН
  27. синоби Вчера, 20:39
    Вот не помню кто высказался однажды:Богатство ресурсов России,это и счастье и проклятье для страны одновременно.На западе уже не первый год в определённых кругах высказываются,типа-а не пора ли отобрать у русских эти богатства!
    синоби
  28. Mariner Вчера, 20:52
    Маккейн, как там...ээээ "мировая бензоколонка" говоришь? Накаркал старый)
    Mariner
  29. михаил3 Вчера, 20:53
    Мы должны утроить армию. Это минимально. Мы должны вооружить всех боеспособных мужчин. Елка-палка, надо возрождать НВП и поскорее, потому что подростки нам тоже нужны! Такие новости говорят об одном. Война не просто близко, она дышит нам в затылок!
    михаил3
  30. Сибирский цирюльник Вчера, 22:21
    Мне кажется,автор немного бравурен)
    Скважины находящиеся на территории России, и углеводороды,извлекаемые из них, народу России не принадлежат,или принадлежат чисто декларативно. Плюс,большое присутствие в этой сфере иностранных инвесторов( тех же,британцев или американцев) Конечно, можно говорить,о собираемых налогах и пр.Но эффективность как всегда, "на высоте".
    Качать научились,а извлекать пользу- не очень
    Сибирский цирюльник
  31. саша75 Сегодня, 02:17
    Природные ресурсы искусственно занижают в цене это проще чем иметь колонии и выкачивать их оттуда. По сути колонии остались только методы изменились. Сколько добавленной стоимости имеют с барреля нефти. Очень много и перерабатывают её не у нас. А разговоры что перейдём на альтернативные источники смешно. Будем носить шкуры красить побелкой и сажей, а вместо пластика будет дерево смазывать дёгтем это только начало))). Представьте день без пластика синтетической одежды, а хлопка и льна на всех не хватит в шкуры будем одеты))). А резину краски растворители и о лекарства, а что вы думаете, лекарства делают из чего))). Ну, это только то, что на поверхности нефть и другие ресурсы специально обесценивают. КАК И ЗОЛОТО не один гаджет без золота не будет работать или будет, но не долго. ЗАТО БЕЗ БЕТКОИНОВ МЫ НЕ ПРОЖИВЁМ С ГОЛОДУ УМРЁМ. Просто вспомните МММ, и многое станет на сваи места.
    саша75
Картина дня