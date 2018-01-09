04:14 10 января

Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии



Как было известно изначально, антитеррористическая операция Сирийской арабской армии и дружественных ей подразделений при поддержке ВКС России на сирийском театре военных действий предпринята с целью ликвидации крупнейшего террористического крыла ИГИЛ (запрещено в РФ), благополучно подпитывающего аналогичные ячейки в странах Передней и Средней Азии. Этот факт подтвердился сразу после поступления информации о материально-технической поддержке псевдохалифата с использованием военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил США, которая продолжительное время доставляла на подконтрольные ИГ территории тысячи тонн гуманитарной помощи, стрелковое оружие, а также современные средства цифровой радиосвязи и сетецентрическое оборудование для обмена тактической информацией.

Параллельно с подавлением многотысячных террористических анклавов российский военный контингент в Сирии решил и другую, не менее важную задачу стратегического уровня: на базе военного аэродрома в Хмеймиме и ВМБ/ПОМТ в Тартусе закрепил долговременное присутствие в ближневосточном регионе, позволяющие тщательно контролировать действия объединённых ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье. В первую очередь это касается установления подводных рубежей A2AD для сдерживания американских ПЛАРК-носителей стратегических крылатых ракет BGM-109E "Tomahawk Block IV" в центральной части Средиземного моря посредством несущих боевое дежурство сверхмалошумных ДЭПЛ пр. 636.3 "Варшавянка" и патрулирующих над морем противолодочных самолётов Ил-38Н. С этих рубежей возможность выполнения массированных ракетных ударов по Средней полосе России, Краснодарскому краю и Поволжью у американского флота уменьшается до нуля, что в условиях глобального конфликта заметно увеличит живучесть нашей ПВО за счёт разгрузки десятков зенитно-ракетных дивизионов и полков в Южном военном округе.


Во-вторых, постоянное присутствие в Сирии российской военной инфраструктуры, тактического авиакрыла и контингента оказывает отличный сдерживающий эффект на «Сирийские демократические силы» (курдские отряды YPG/YPJ), поддерживаемые Корпусом морской пехоты и Силами специальных операций США и планирующие широкомасштабную наступательную операцию на территории, принадлежащие протурецкой «Сирийской свободной армии», а также подконтрольные правительственным войскам Сирии. Мнение некоторых наших и сирийских экспертов, а также бредовые разговоры в СМИ о том, что курды готовы объединиться с правительственными войсками Сирии, дабы спокойно сосуществовать с Турцией, Ираком и Ираном, абсолютно не соответствует реальному положению дел. Так, к примеру, 7 января 2018 года, новостной ресурс www.iarex.ru со ссылкой на межарабскую газету «Asharq al-Awsat», сообщил о готовящемся обнародовании администрацией Трампа американского видения модели раздела сирийской территории. Говоря более простым языком, Вашингтон и Пентагон поставят всех «игроков» в переднеазиатском регионе перед фактом того, что более 24 тыс. кв. км сирийской территории восточнее Евфрата (в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке) переходят под непосредственный контроль ВС США и курдских отрядов, формирующих SDF. Остальные территории восточнее и севернее Евфрата будут контролироваться СДС при американской военной поддержке.

В дополнение к этому на базе курдских отрядов (на официальном уровне) и боевиков ИГ/«Джебхат ан-Нусры» (на неофициальном) Пентагон и спецслужбы западноевропейских государств уже создают такие войсковые формирования, как «Новая сирийская армия» (НСА) и «Армия севера севера Сирии», в конечном итоге, по замыслу Белого дома они должны превратиться в полноценные Вооружённые силы Сирийского Курдистана, являющегося так называемой демократической конфедерацией. Для исключения вероятности проведения наступательной операции со стороны турецкой и сирийской армий Вашингтон решил пойти на крайние меры. В частности, согласно заявлению министра обороны США Джеймса Мэттиса, в Рожаву отправятся не только военные инструкторы ВС США, но и внушительный дипломатический корпус США, окончательно закрепляющий штатовское присутствие в Сирийской Арабской Республике. К огромному сожалению, данное событие парирует заявление президента России Владимира Путина, сделанное на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором наш лидер подчеркнул, что совместными усилиями ВКС России и ВС Сирии удалось «сохранить территорию Сирии». По факту же более трети территории теперь подконтрольно американцам.

И как мы поняли на примере инцидента, произошедшего 23 ноября 2017 года в воздушном пространстве над западным берегом Евфрата (над окрестностями Меядина), командование ВС США в Сирии будет крайне болезненно относиться не только к пересечению воздушных границ над Евфратом, но и к штатному приближению к ним. В ходе точечной работы пары штурмовиков Су-25 по укрепрайону ИГИЛ у русла реки внезапно появился американский истребитель завоевания превосходства в воздухе F-22A «Raptor». Используя сложную механизацию крыла (развитые элероны, флапероны и носки), а также угломестно управляемый вектор тяги, американский лётчик начал совершать непрофессиональное и агрессивное маневрирование рядом с нашим штурмовым звеном «Грачей». Также в ход пошли инфракрасные ловушки. Другими словами «Раптор» создал трудности для выполнения удара по объекту террористов.

Впрочем, это и неудивительно на фоне событий, происходящих в Эш-Шадлах во время штурма Абу-Кемаля, когда отходящие из города на восточный берег Евфрата группировки ИГИЛ под защитой британского SAS и воздушным прикрытием американских F-15C/E оперативно эвакуировались в направлении провинции Хасеке, где сейчас благополучно готовятся к переходу на новый «level» боевиков в рамках американского законодательства. Именно после инцидента с «Раптором» мы впервые услышали из уст представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта крайне любопытное и показательное заявление о якобы «нарушении российской боевой авиацией воздушного пространства США над восточным берегом Евфрата». Только представьте, оказывается, что за несколько лет незаконного присутствия в Сирии, ВС США даже успели обозначить здесь собственное воздушное пространство! И, в особенности, там, где находятся недобитые игиловские «котлы»! Мысль предельно ясна.

Мы же перейдём от военно-политических аспектов к обзору тактико-технических деталей инцидента с «Сушками» и «Раптором». Известно, что спустя некоторое время после начала опасных манёвров F-22A, в район Меядина оперативно прибыл многоцелевой истребитель Су-35С «Flanker-E+» Воздушно-космических сил России. Машина сблизилась с «американцем» на расстояние визуальной видимости и возможности вступления в «догфайт/собачью свалку» (ближний воздушный), что в итоге охладило пыл последнего и «Раптор» удалился в направлении воздушных пространств Ирака и Саудовской Аравии. Итог вполне ожидаемый, поскольку в условном ближнем воздушном бою F-22A практически не имел шансов «сесть на хвост» нашему «Фланкеру». Всеракурсный отклоняемый вектор тяги двух турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1С (составляет 15 градусов в угломестной и азимутальной плоскостях с угловой скоростью 60 град/с) делает Су-35С в 3 раза более отзывчивым на движения рукоятки управления машиной, чем у F-22A. У его двигателей F119-PW-100 система ОВТ работает лишь в угломестной (вертикальной) плоскости, в то время как скорость разворота составляет лишь 20 град/с (1/3 от показателей Су-35С). Именно по этой причине такие сложные манёвры, как «Кобра Пугачёва» и «Чакра Фролова», F-22A выполняет лишь частично, а также более «вязко» и медлительно, чем Су-35С. Всё это можно пронаблюдать и провести сравнительный анализ, просматривая в «YouTube» видеоматериалы, сделанные на различных международных авиакосмических салонах.

Двумя основными достоинствами Су-35С в ближнем бою также являются: продвинутый статически неустойчивый планер с развитыми наплывами у корневой части крыла и «несущим» фюзеляжем (создаёт более 35% подъёмной силы и обеспечивает большую скорость установившегося разворота), а также наличие нашлемных систем целеуказания типа «Сура-М», синхронизированных с оптико-электронным прицельным комплексом ОЛС-35 и инфракрасными головками самонаведения «Маяк»/ОГС МК-80 ракет Р-73РМД-2.

Также поспешим сбить излишнюю долю пафоса с тех «экспертов», которые утверждали, что «Раптор» посредством бортового комплекса пассивной радиоэлектронной разведки AN/ALR-94 вскрыл основные режимы работы бортовой РЛС с ПФАР «Ирбис-Э». Дураков среди командования наших ВКС нет, и со 100%-ной вероятностью можно утверждать, что пилот Су-35С получал целеуказание от самолёта ДРЛОиУ А-50У, а также по радиосвязи от самих «Грачей» при выходе на воздушный участок инцидента, в то время как бортовой радар не использовался. При сближении на дистанцию 100—80 км для уточнения координат и сопровождения агрессора был задействован инфракрасный канал ОЛС-35, что не дало пилоту «Раптора» ни толики ценной информации о радиолокационном профиле Су-35С (кроме ЭПР). Очевидно, что американский пилот также не применял активный режим работы РЛС AN/APG-77, ориентируясь на данные E-3G, оперирующего в нескольких сотнях километров от Меядина.


Штатная подвеска наших Су-35С в Сирии: Р-27Т явно недостаточно для столкновения с «Рапторами» на средних и больших дальностях


Если рассматривать возможность подобного инцидента в эскалационной обстановке, то всё пошло бы по совершенно иному сценарию. Во-первых, «Грачи» бы заранее эскортировались парой или полноценным звеном Су-35С. "Раптор" бы тоже присутствовал в количестве далеко не одной машины, а, как минимум, полноценного звена из четырёх истребителей. И как бы странно для наших ура-патриотов сейчас это ни звучало, все козыри в данном случае были бы в руках у заокеанского агрессора. Пользуясь своей малой ЭПР в 0,07 — 0,1 м2, а также целеуказанием от сторонних источников (приходящим по каналу "Link-16" в пассивном режиме), F-22A могли бы осуществить скрытый пуск дальнобойных управляемых ракет воздушного боя AIM-120D AMRAAM с расстояния более 150 км, без использования APG-77. Наш А-50У, освещающий «Сушкам» воздушную обстановку, тоже обнаружил бы и «Рапторы» и приближающиеся AMRAAMы, но на дистанции около 100—120 км. Ответные действия Су-35С спрогнозировать не так трудно. Уворачиваясь от AIM-120D, наши пилоты запустили бы в сторону «Рапторов» ракеты Р-27ЭР или РВВ-СД. Но дальность их эффективного действия на средних высотах составляет около 80—90 км, далее — баллистическое торможение и критическая потеря скорости. В итоге, — опасность быть уничтоженными более «дальними» и энергетическими AMRAAMами, и практически нулевая возможность уничтожения хотя бы пары машин 5-го поколения противника.

Панацея от вышеуказанных проблем остаётся прежней: скорейшее доведение до ума ракет «воздух-воздух» большой дальности РВВ-АЕ-ПД с ракетно-прямоточным двигателем интегрального типа (для парирования способностей AIM-120D и MBDA «Meteor»), установка на истребители высокочувствительных инфракрасных станций обнаружения факелов стартующих ракет за пределами визуальной видимости, а также сохранение на вооружении сирийской группировки ВКС самолётов А-50У, выведение которых может привести к крайне негативным последствиям.

Источники информации:
https://chervonec-001.livejournal.com/2132178.html
http://airwar.ru/enc/fighter/f22.html
http://www.iarex.ru/news/55088.html?utm_source=warfiles.ru
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 104

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  1. НЕКСУС Вчера, 15:17
    Пользуясь своей малой ЭПР в 0,07 — 0,1 м2,

    Откуда дровишки?Причем странное дело,сперва матрассы заявляли о 0,01 м,теперь же данные совсем иные...но если послушать,что говорят представители КБ Сухого,то получается,что ЭПЛ ящера примерно такое же ,как и у СУ-57,то есть 0,3-0,4 м ...и это не во всех проекциях.
    НЕКСУС
    1. Vlad.by Вчера, 15:33
      Вот именно! именно под строго 0-м ракурсом и "повязкой на глазах" у ищущего...
      Чуть чуть другая частота излучения обзорной РЛС и...
      Vlad.by
      1. opus Вчера, 23:47
        Цитата: Vlad.by
        Чуть чуть другая частота излучения обзорной РЛС и...

        какая "обзорная" РЛС на
        на примере инцидента, произошедшего 23 ноября 2017 года в воздушном пространстве над западным берегом Евфрата (над окрестностями Меядина), командование ВС США в Сирии будет крайне болезненно относиться не только к пересечению воздушных границ над Евфратом, но и к штатному приближению к ним. В ходе точечной работы пары штурмовиков Су-25 по укрепрайону ИГИЛ у

        и
        Меядина оперативно прибыл многоцелевой истребитель Су-35С «Flanker-E+»

        Не....
        Автор: Евгений Даманцев, конешна графоман, в своём стиле.
        Но Вы уж дали ("жару")
        и частоты там.... ммм

        что это даст?
        полотно (длина волны) БРЛС достаточно жёстко ограничены
        opus
        1. Vlad.by Сегодня, 00:45
          Чем это собственно?
          На Су 57 в крыле не обзорная РЛС L диапазона вкручена?
          Vlad.by
          1. opus Сегодня, 01:10
            Цитата: Vlad.by
            На Су 57 в крыле не обзорная РЛС L диапазона вкручена?

            1.пытанне: а где ТАМ ( в Сирии) Су-57?
            belay
            2.крыльевые РЛС с АФАР L-диапазона
            АФАР L-диапазона предназначена для применения в современных бортовых радиолокационных комплексах. Размещается в отклоняемых носках крыла самолета. Обеспечивает электронное сканирование луча в широком секторе углов по азимуту и в широкой полосе частот.

            /я специЯльно выделил wink /

            /АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА"
            цЭ ж не обзорная!

            ОРЛС в основном
            обзора акватории порта;
            обзора летного поля;

            я вот о чём собственно
            3. Да и нет их ишо
            а статья
            Цитата: автор
            Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии

            здесь и сейчас, так сказать
            opus
    2. Цой Вчера, 16:25
      Цитата: НЕКСУС
      Откуда дровишки?


      Зная автора, данные с потолка.
      Цой
    3. Shahno Вчера, 16:50
      Нексус, а автор статьи скорее прав..
      Shahno
      1. НЕКСУС Вчера, 16:52
        Цитата: Shahno
        Нексус, а автор статьи скорее прав..

        Серьезно? Видимо в КБ Сухого,СУ-57 от фонаря вояют,вообще не учитывая с чем этому истребителю придется иметь дело. Да и разведка наша видимо совсем мышей не ловит. wassat
        НЕКСУС
        1. Shahno Вчера, 17:16
          Так говорится 0.1 с наиболее вероятных направлений ракурсов обнаружения.
          Shahno
          1. НЕКСУС Вчера, 17:19
            Цитата: Shahno
            Так говорится 0.1 с наиболее вероятных направлений ракурсов обнаружения.

            Вы наивно верите,что даже при том инцеденте с ящером и СУ-35,наши не сняли параметры Раптора? Любая военная техника создается с учетом показателей техники противника...и было бы глупо создавать ударные комплексы,которые заведомо были бы не способны бороться с техникой супостата.
            Я например,куда больше верю заявлению представителей КБ Сухого по поводу ящера и его ЭПР.
            НЕКСУС
            1. opus Сегодня, 00:30
              Цитата: НЕКСУС
              аши не сняли параметры Раптора?

              Су-35 не может " снять"
              Нет у него такой функции.
              БРЛС просто не способна на это, а Соло-35.01 ,Соло-35.02 -не справятся ( им памяти для сигнатур не хватает)
              opus
      2. KKND Вчера, 17:55
        Цитата: Shahno
        Нексус, а автор статьи скорее прав..

        Я был о Вас более высокого мнения. Физику там хорошо знаете.
        Этот Автор ПРАВ? Фейспалм такой словил ща, что больно стало.
        Эпр Раптора может, без учета рассеивающей способности планера, быть в 100 раз меньше чем у обычного самолета, а может быть в тысячу. Весь вопрос в поглощении определенного диапазона волн поверхности. Тут вопрос материаловедения. К примеру, без плясок с бубном известно что черный лист бумаги поглощает >10 раз больше чем белый. В теории можно найти материалы с разницами поглощения в 1000 раз для определенного диапазона волн. И да наш Умник-Еврей я знаю, что поглощение это перевод одного диапазона волн в другой. Ну и что?
        KKND
        1. Shahno Сегодня, 00:49
          Ну и что. Зависит ДОР от длины как 2p/l, l-длина. ДОР Раптора- в рабочем см и дм диапазоне. Поглощение-закон бугера-ламберта-бера, в котором также коэффициент(ДБ/см) зависит от l. Т.н. спектр поглощения.
          В процессе участвуют дифракция и рассеяние(молекулярное и переизлучение без потери частоты) которые в свою очередь тоже зависят от спектра. В итоге... Эпр часть информации содержит(если ее представлять как некоторое число) .
          Квантовое переизлучение после поглощения дает излучение с др. частотой... Все просто....
          Shahno
      3. Кент0001 Вчера, 23:15
        Вот здесь вынужден согласиться.
        Кент0001
      4. opus Сегодня, 00:13
        Цитата: Shahno
        а автор статьи скорее прав.

        чем?
        Цитата: Автор
        Пользуясь своей малой ЭПР в 0,07 — 0,1 м2, а также целеуказанием от сторонних источников (приходящим по каналу "Link-16" в пассивном режиме), F-22A могли бы осуществить скрытый пуск дальнобойных управляемых ракет воздушного боя AIM-120D AMRAAM с расстояния более 150 км, без использования APG-77

        1. А те "сторонние " источники с "Link-16" не " стэлс" не засветились бы на БРЛС Су-35 (F-15,F-16.. а они ТАМ были?)
        2.AIM-120D AMRAAM носители — F-4, F-15 и F-16.
        «Раптор» вооружен ПОКА ЛИШЬ AIM-120C AMRAAM ( и то их не видели на нём, лишь слова) и и двумя AIM-9M Sidewinder там есть проблемы сопряжения ПО и вибраций
        из 120х на нём наблюдали лишь CATM-120С-7 (и то редко)
        «В предыдущих тестах с C-7 (AIM-120C) измерения показали, что уровни вибраций на определенных частотах вредны для электроники ракеты
        сказал г-н Бессон (а воз и ныне там)
        The difference between the AIM-120D and the earlier C-model is in the navigation system, Mr. Yingling said.

        "The cards inside are arranged differently, and we're not sure how vibro-acoustics will transmit," he said. "We needed to test the missile to validate Raytheon's modeling and assumptions."


        вот оружие F-22

        / пусть Автор: Евгений Даманцев фото F-22 (желательно в Сирии) кажет с AIM-120D.... тады да
        3. Какие бы Линк-16 " сторонние не были" это:
        Цитата: автор
        F-22A могли бы осуществить скрытый пуск дальнобойных управляемых ракет воздушного боя AIM-120D AMRAAM с расстояния более 150 км, без использования APG-77

        fool
        Брэд (но не Пит), тк
        передача соответствующих команд коррекции проходит ТОЛЬКО через боковые лепестки антенны РЛС самолета-носителя с периодичностью сканирования диаграммы направленности антенны.

        а значит шо?
        Ну все (Кроме Даманцева поняли)
        4. Какие бы AIM-120** не использовались= цель должна быть на эшелоне ВЫШЕ, чем самолёт носитель 120ой, примерно на 2000м.
        А это было?
        Зы.
        Цитата: Автор
        Панацея от вышеуказанных проблем остаётся прежней: скорейшее доведение до ума ракет «воздух-воздух» большой дальности РВВ-АЕ-ПД с ракетно-прямоточным двигателем интегрального типа (для парирования способностей AIM-120D и MBDA «Meteor»)

        это его конёк... у каждого своя шизо
        Цитата: Автор
        установка на истребители высокочувствительных инфракрасных станций обнаружения факелов стартующих ракет за пределами визуальной видимости,

        fool
        бррр.
        типа инфракрасная волна не ЭМ волна (как и свет) и распространяется не прямолинейно?
        нелинейная интерференция (Делоне Н.Б. Нелинейная оптика) ИК спектра опт. волны, всё же не одно и тоже, что и дифракция инфракрасных волн... и совсем не дисперсия
        opus
        1. Shahno Сегодня, 01:12
          Собственно я имел ввиду его мнение об эпр, только макс значение. Остальное его выводы даже не просчитывал.
          Shahno
          1. opus Сегодня, 01:23
            Цитата: Shahno
            Собственно я имел ввиду его мнение об эпр,

            ниже плинтуса.
            Я боюсь он (!) даже не понимает шо это.
            Павел, Вы из Израиля (как я понял).
            Скажите пожалуйста (я без подкола, просто как мнение гражданина),а не будет ли воспринято "ха-Мосад ле-модиин у-ль-тафкидим меюхадим" как "злочини проти народу Ізраїлю" анализ возможностей ПВО САР (спросим у bongo баланс), с некоторой модернизацией (спросим у головастиков с Гика)по сбитию ЛА Хель hа'Авир, в частности F-35?
            Ну очень хотца, и чуВствую есть такая возможность?
            именно с помощью
            opus
            1. Shahno Сегодня, 01:38
              Я думаю не будет, в рамках разумного. Даже интересно, если только анализ.
              Shahno
              1. opus Сегодня, 01:45
                Цитата: Shahno
                Даже интересно, если только анализ.

                Ну, тады...ждите, закончу с пивом и с минстроем,возьмуся.
                я чего волнуюсь то?
                1.Асада- я сам не перевариваю
                2.В Израиль ещё надо съездить
                3.Ваши зарвались (и так не только я думаю), пусть уж охолонятся чутка (малой кровью), а то там и до войны не далеко, которая превратиться( на 99%) в ВОЙНУ.
                opus
    4. KKND Вчера, 18:05
      Цитата: НЕКСУС
      но если послушать,что говорят представители КБ Сухого,то получается,что ЭПЛ ящера примерно такое же ,как и у СУ-57,то есть 0,3-0,4 м ...и это не во всех проекциях.

      Андрей, Вы еще наше МО послушайте fool . Вот где Правда! wassat
      Вы своей головой думайте.ЭПР в учебниках дается для строго определенных материалах(металл) и для строго определенных геометрических объектах.
      Так вот наши профессора дают для "стелсов" 0,01 м. Но вопрос, откуда они знают свойства покрытия и то, что оно может иметь сложную "ячеистую" структуру внутри?
      Как мне кажется этот вопрос они решают только исходя из рассеивания волн, не учитывая поглощения.
      Все строго ИМХО, не разу не специалист.
      KKND
      1. НЕКСУС Вчера, 18:19
        Цитата: KKND
        Как мне кажется этот вопрос они решают только исходя из рассеивания волн, не учитывая поглощения.

        А теперь подумайте о том,что помимо прикладной науки и материаловедения есть такой момент ,как разведка,общий уровень технологий,когда выше своего детородного органа тупо не прыгнешь. Или у матрассов марсианские технологии,а у нас технологии с Верхнего Кукуево?
        И еще один момент,помимо рассеивания и поглащения,есть еще ИК-диапазон,о чем вы скромно умалчиваете.
        И последнее...а вы знаете ТТХ РЛС Белка к примеру?Что она способна и на что не способна...равно ,как и ОЛС-35...
        НЕКСУС
        1. KKND Вчера, 18:42
          Цитата: НЕКСУС
          А теперь подумайте о том,что помимо прикладной науки и материаловедения есть такой момент ,как разведка,общий уровень технологий,когда выше своего детородного органа тупо не прыгнешь.

          Вы ща правильную вещь сказали: выше уровня технологий не прыгнешь.
          Но, конкретно, США обошли РФ и СССР в материаловедении, по многим направлениям. И они постоянно были впереди(см. авиационные двигатели,кевлар, кремниевые процессоры и т.д и т.п.) Для примера у нас марсианские технологии а у Китая с ...., ну Вы поняли.
          Цитата: НЕКСУС
          И еще один момент,помимо рассеивания и поглащения,есть еще ИК-диапазон,о чем вы скромно умалчиваете.

          В ИК тяжелее скрыться, там сам самолет излучает, но и поразить сложнее. К, примеру, старая ОЛС на Су-27 обнаруживала цель на форсаже в боковой проекции с расстояния аж в 20 км.
          Сейчас чуйствительность возросла, но обнаружить цель без форсажа на расстоянии в 30-50 км? Ну, как Вам сказать, я этому верю как заявлениям нашего МО.
          Поэтому дальнобойных ракет с ИК нет и пока не предвидится.
          Цитата: НЕКСУС
          И последнее...а вы знаете ТТХ РЛС Белка к примеру?Что она способна и на что не способна...

          Нет, не знаю. Но Вы тут в наши "марсианские" технологии верите?. Мы тут радар с АФАР допилить не можем, а Вы верьте.
          KKND
          1. НЕКСУС Вчера, 18:46
            Цитата: KKND
            Мы тут радар с АФАР допилить не можем, а Вы верьте.

            Серьезно не можем?А Белку на СУ-57 видимо не поставили...так и летает бедолага видимо как У-2 . А если вы про ЖУК-Э,то на сколько я понимаю,с этого года МИГ-35 пойдет в серию...видимо без АФАР... Более того,заявления про испытания РОФАРа видимо тоже сказки и небылицы ,исходя из того,что вы пишете.
            НЕКСУС
            1. KKND Вчера, 19:20
              Цитата: НЕКСУС
              Серьезно не можем?

              Можем, но не сразу. Запилим это точно. Более того видел макеты(может даже действующие) наших экспериментальных АФАР еще в, ЕМНИП 2012.
              Цитата: НЕКСУС
              Более того,заявления про испытания РОФАРа видимо тоже сказки и небылицы ,исходя из того,что вы пишете.

              Про РОФАР я вообще не понял как эта хрень действует. И в чем преимущество перед обычной ОЛС? Если это АФАР с оптическим преобразованием радиосигналов, то я не понял, чем это стелсы позволит обнаружать, разве что вес радара снизится. Если речь идет об оптическом диапазоне, то не понятно чем он лучше ИК. Лазерный дальномер на СУ-27, входящий в ОЛС, к примеру, позволяет определять дальность аж на 15 км. Зашибись. Теплопеленгатор и то дальше.
              KKND
          2. bk316 Вчера, 19:31
            ..кремниевые процессоры...

            Батюшки святы а до п и н д осов никто ЛЭ на кремниевых пластинах не делал.
            А МИС наверно напильником из кедра вытачивали специально обученные медведи?
            Вы бы поаккуратнее писали раз уж претендуете на экспертное мнение.
            Кстати основное уравнение радиолокации никто не отменял и не знаю какие вам учебники показывали (вероятно с частными решениями ОУР типа уголковых отражателей и шаров из проводящего материала - для студентов со слабой математической подготовкой), но ОУР верно ДЛЯ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА И ЛЮБОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТА.
            bk316
            1. KKND Вчера, 19:45
              Цитата: bk316
              Батюшки святы а до п и н д осов никто ЛЭ на кремниевых пластинах не делал.

              Это оффтоп, на соответствуюшей теме поспорим как мы сейчас чипы делаем(на западном оборудовании) и как американцы с технологией 13 нм(один транзистор примерно 200 атомов).
              Цитата: bk316
              ОУР верно ДЛЯ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА И ЛЮБОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТА.

              не могли бы Вы поподробнее рассказать, а то не понятно. Формулу можно написать в физике так и этак и в основное уравнение радиолокации это действительно не входит.
              Вот вам самая простая формула ЭПР=Мощность посланная\Мощность отраженная.
              Вопрос, почему один и тот же лист бумаги с разными цветами уменьшает мощность отраженного излучения в оптическом диапазоне? ЭПР получается разная?
              KKND
              1. Lock36 Сегодня, 00:16
                Цитата: KKND
                Вопрос, почему один и тот же лист бумаги с разными цветами уменьшает мощность отраженного излучения в оптическом диапазоне? ЭПР получается разная?

                Ага, в тумане и облаках самолет вообще не видно wassat И как это связано с разговором?
                Вы достаточно смело работаете с аналогиями в различных диапазонах РВ. У Вас дисциплина "Распространение радиоволн" была? Вы еще аналогии из милиметрового диапазона приведите.
                Что касается "радиопоглощения", то это самая слабая сторона амеровского стэлса. Неоднократно отмечалось, что показатели по радиопоглощению, указанные в ТЗ в товарных самолетах достигнуты не были, а само это покрытие зарекомендовало себя крайне капризным и требует обслуживания чуть ли ни после каждого вылета. Что, безусловно, еще скажет своё слово в реальной ситуации.
                Lock36
              2. opus Сегодня, 02:26
                Цитата: KKND
                и как американцы с технологией 13 нм

                13 не применяются Пентагоном.
                Пока 65, хотят 45..
                На Ф-22 совсем недавно установили RAD750

                Производится с использованием фотолитографии 250 или 150 нм
                Системное программное обеспечение написано на языке ADA, и в окончательной версии требуется 1,558,000 инструкций кода.
                Хотя эффективность системных данных впечатляет: более 700 MIPS (миллион инструкций в секунду) и 20 BOPS (миллиард операций в секунду)..
                всё же ДВА CI ( третий может быть добавлен в будущем). Каждый CIP состоит из коробки, содержащей 66 единиц LRM.
                Arthur всё же в спец изготовлении.
                Однако Intel с I7(v5) уже зашёл в в 5-и угольник.
                Но это для "каждой" боевой единицы.
                Как сказал классик
                А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
                opus
          3. БастаКарапузикИ Сегодня, 00:50
            Вот что у штатов на самом высоком уровне, так это пиар.
            Маленькая зарисовка, не про самолеты, не про космос, но вообще, про американский менталитет. (надеюсь будет уместна)
            Шварцнегер на каких то соревнованиях должен был выступать против молодого, но одарённого спортсмена.
            Сам железный Арни в то время был уже большой величиной на спортивном Олимпе.
            И вот, где то за кулисами они пересекаются, Арни видя что претендент очень хорош, делает тому "комплимент", что он, конечно же, молодец, но надо поработать над теми или иными группами мышц. Новичок от такого замечания чувствует себя не уверенно , как следствие слабо выступает и Шварцнегер получает очередной свой титул.
            Это обычное психологическое давление, историю рассказал сам будущий губернатор Калифорнии, ни сколько не стыдясь, а наоборот хвалился.
            Поэтому когда мы слышим, что американцы то, американцы сё, кремниевые транзисторы и тд, то надо понимать, что это происходит психологическая обработка противника.
            Они никогда не признаются в своих слабых местах. Во многих отношениях большие молодцы, у них высокий индекс развития человеческого потенциала, но сколько гонора, сколько, по сути блефа!
            Господа! Ну разве это не смешно?
            БастаКарапузикИ
      2. opus Сегодня, 00:26
        Цитата: KKND
        ЭПР в учебниках дается для строго определенных материалах(металл) и

        ЭПР (ЭОП) даётся для объекта, изготовленного из определённого материала, на определённой дальности (скорости) и на определённом угле возвышения (относительно РЛС), на определённом угле радиальном, относительно РЛС, при определённой длине волны, при заданном параметре приёмной антены, и тд и тп


        Если расстояние от антенны РЛС до рассматриваемого элемента dS равно R и облучение происходит под углом  к нормали с напряженностью поля Е1, то напряженность поля Е2 в месте расположения РЛС



        Зы.  - диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости на уровне 0,5 по мощности.
        Цитата: KKND
        Как мне кажется этот вопрос они решают только исходя из рассеивания волн, не учитывая поглощения.

        формула для вы­числения средней ЭПР объемно-распределенной цели

        R — рас­стояние до отражающего объема
        s– ЭПР одного отражателя (разбивка( мат модель) объекта на элементарные "пиксели"/отражатели), с учётом:
        предположим, что элементарные отражатели распределены в пространстве равномерно с плотностью n.
        Зы. надо ли мне перечислить все остальные "компоненты" формулы?
        wink
        opus
    5. opus Вчера, 19:14
      Цитата: НЕКСУС
      то получается,что ЭПЛ ящера примерно такое же ,как и у СУ-57,то есть 0,3-0,4 м

      оно не может быть ТАКИМ-ЖЕ.
      Это глупо.
      достаточно посмотреть сюда:



      и сюда


      и сюда


      Даже, не зная принципов радиолокации, понятий об ЭПР (ЭОП)- это видно школьнику (естественно не глуповатому)
      /причём это не умаляет СУ-57

      Цитата: НЕКСУС
      но если послушать,что говорят представители КБ Сухого

      ага.
      Игорь Рауфович Ашурбейли (российский предприниматель wink . Председатель совета директоров холдинга «Социум», научный руководитель КБ-1. В 2001—2011 годах — Генеральный директор НПО ОАО «ГСКБ „Алмаз-Антей“» . Доктор технических наук), на трезвую голову, ПУБЛИЧНО, у соловья пукнул в лужу

      Зы. с 7:10
      , кому лень всё

      " хотя , если бы, там оказалась С-300, то могла бы УНИЧТОЖИТЬ.. и прочая бодяга"
      Вот как ДАЖЕ 48Н6E2 может перехватить объект массой порядка 10 000 тон( тон , тон),
      со скоростью входа в пса от 18 000 м/с( 18 км /с )
      Наиболее крупные из фрагментов, общей массой 654 кг[Железо , железо], были подняты 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль

      и даж не извинился.
      однако дэбилы вещают, дэбилы кивают, а человек с подмоченной репутацией (соловей) дирижирует
      кого вы слухали Нексус?
      манагеров?
      дык они теорему Пифагора не смогут процитировать
      opus
      1. KKND Вчера, 19:24
        Антон спасибо, что уделили время, я с Вами согласен, но я тут в "засаде" Shahno поджидаю.
        Shahno якобы МФТИ закончил, с дипломной работой.
        Может он нас подучит чему?
        KKND
        1. opus Вчера, 19:29
          Цитата: KKND
          Может он нас подучит чему?

          Чему он меня может научить?
          Если у меня препод по физике (в школе) был заслуженный уч. СССР,а сын его без блата (какой блат в МФТИ belay ) поступил, окончил и мы в шахматы с ним дистанционно играем (если я трезв конешна) wink
          opus
          1. KKND Вчера, 19:33
            Цитата: opus
            Чему он меня может научить?

            Ну, если считаете что все знаете, Ваше право.
            Я ж "тупой" всегда рад подучится у более умных людей.
            Учителя у меня профессиональные такие были, что лучше бы их не было.
            Самообразованием тут занимаюсь.
            KKND
            1. opus Вчера, 19:52
              Цитата: KKND
              Я ж "тупой" всегда рад подучится у более умных людей.

              Я ТО ЖЕ, в чём олень.
              пиво, ща (сам!) буду варить
              Перемалываем солод – так он отдаст все содержащиеся в нем вещества, но обычная мясорубка или блендер для этой цели не подойдут. Крайне важно использовать либо ручную, либо электрическую солодовую мельницу;
              1. В большой емкости доводим воду в полном объеме до температуры 74 градуса (измерить можно специальным термометром);
              2. В заторный бак засыпаем перемолотый солод и заливаем разогретой 74° водой, перемешивая. Перед тем, как сварить пиво в домашних условиях, бродильные ёмкости, переливные трубки, гидрозатворы подготавливаются (стерилизуются дезинфицирующим средством). Вода заливается до тех пор, пока затор не достигнет температуры в 65 градусов. После этого выдерживаем температурную паузу в 20 минут;
              3. Остаток воды доводим до кипения, и при помощи этого кипятка поднимаем температуру затора до 73 градусов;
              4. Оставшуюся воду вливаем в варочный котел и поддерживаем на уровне 75 градусов для последующей промывки затора;
              5. Проверяем готовность сусла спустя 20 минут. Каплю сусла на блюдце смешиваем с йодом. Если цвет изменился, значит, затор не готов, советуем выждать дополнительную паузу в 20минут. А вот если цвет не меняется, значит можно переходить к следующему этапу.
              Непосредственно варка пива
              6.Сливаем готовое сусло в емкость, а остатком теплой 75° воды промываем затор, настаиваем еще 20 минут, также сливаем в емкость для варки;
              7.Доводим сусло до кипения, снимая пену;
              8.Хмель забрасываем в три этапа: первый – за час до конца кипения 10г., второй – за пятнадцать минут 10г, третий – за пять минут 30г. Так удается сварить пиво в домашних условиях, которое будет отличаться приятной горчинкой, насыщенным вкусом и ароматом. Если первую порцию хмеля добавить позже (за полчаса до конца кипячения), то горчинка будет менее ощутимой;
              9.Быстро остужаем сусло с прикрытой крышкой, предварительно опустив в него спиралевидный змеевик-охладитель (чиллер), или опустив варочный котел в ванну с холодной водой;
              10.Сусло сливаем в стерильную емкость для брожения с гидрозатвором, и всыпаем в него элевые или лагерные дрожжи в количестве одного пакетика (11 грамм), в идеале 2 пакетика дрожжей. Чтобы сварить домашнее пиво, так же можно применять и предварительно разброженные дрожжи на сусле или на сиропе глюкозы, или подготовленные на магнитной мешалке дрожжи. Если вы внесли элевые дрожжи, температура брожения должна составлять 17°-24°С, когда вносятся лагерные дрожжи, то температура брожения должна составлять 5°-15°С.
              При внесении лагерных дрожжей в свежее охлажденное сусло, рекомендуем выдержать бродильную ёмкость с суслом при комнатной температуре около 5 часов, до образования выходящих пузырьков углекислого газа через гидрозатвор.
              Затем бродильную ёмкость можно убирать в погреб или холодильник; Оставляем на две недели для брожения.

              у меня ДАЖЕ собака (СОБАКА!!!) сбежала из дома, со словами:
              " вот нравится тебе совокупляться таким образом, вот и трахай себе мозг, но один, БЕЗ НАС... И ВСЯ СЕМЬЯ ЕЁ ПОДДЕРЖАЛА"
              Если чё (для модераторов- бана не надо, тк
              Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и занимались этим в течение миллионов лет.

              /А. И. Куприн, «Колесо времени», 1929 г.
              Я ессно не Куприн, но Конституция РФ у нас одна... НА ВСЕХ
              opus
              1. Стропорез Вчера, 20:03
                Цитата: opus
                пиво, ща (сам!) буду варить

                Ссылочку и рецептик мона?)
                Цитата: opus
                у меня ДАЖЕ собака (СОБАКА!!!) сбежала из дома, со словами:
                " вот нравится тебе совокупляться таким образом, вот и трахай себе мозг, но один, БЕЗ НАС... И ВСЯ СЕМЬЯ ЕЁ ПОДДЕРЖАЛА"

                Сгорел сарай-гори и хата! drinks
                Стропорез
                1. opus Вчера, 20:35
                  Цитата: Стропорез
                  Ссылочку и рецептик мона?)

                  для Weizenbier

                  (я вот уже грамм 200 выпил, что б всё запомнить и не перепутать... а 35 литров бак???? сосед- палочка выручалочка( он в нем капусту шмякает...)[/b]

                  беда- ручек нет
                  как его вынести охлаждать в снег-хз. Явно ... нагибнусь со ступенек. он же ГОРЯЧИЙ recourse
                  после прочтения данной хрени жена сказала:
                  либо я либо пиво, как альтернатива развод дистанционный и слиняла, с сыном и собакой, причём, дочь ещё раньше

                  в общем и целом(не касаясь марки), здесь
                  https://alcofan.com/kak-svarit-pivo-v-domashnix-u
                  sloviyax-klassicheskij-recept.html
                  (не совсем с алкофаном согласен, однако -опыт дело наживное. Самогон и вино у меня явно лучше,так говорит академик РАН (не шняги РАЕН, а РАН)
                  Цитата: Стропорез
                  Сгорел сарай-гори и хата!

                  про пожар не стоит.

                  Тюменцев жалко
                  opus
                  1. Стропорез Вчера, 20:59
                    Цитата: opus
                    беда- ручек нет
                    как его вынести охлаждать в снег-хз. Явно ... нагибнусь со ступенек. он же ГОРЯЧИЙ

                    Мдяяя..., тут подумать надо what Может телогрейкой как-нить обернуть?
                    Цитата: opus
                    я вот уже грамм 200 выпил, что б всё запомнить и не перепутать...

                    200грамм -это правильный ход- гамбит, так сказать good
                    Цитата: opus
                    после прочтения данной хрени жена сказала:
                    либо я либо пиво, как альтернатива развод дистанционный и слиняла, с сыном и собакой, причём, дочь ещё раньше

                    Наука пивоварения требует жертв, но наша стойкость первоиспытателей пересилит все неурядицы.
                    "А всё таки -она вертится"! yes drinks
                    Стропорез
                    1. opus Вчера, 21:52
                      Цитата: Стропорез
                      но наша стойкость первоиспытателей пересилит все неурядицы.

                      УЖЕ ПИСАЛ

                      ли я дрожащая или право имею.

                      /Ф. М. Достоевский
                      opus
                  2. midivan Вчера, 22:27
                    Цитата: opus
                    беда- ручек нет

                    35 л ? Это примерно 30 кг, а есть у вас два [/b]хороших[b] кожаных ремня, один что пошире под кромку жесткости, второй под первый как ручка ведра, вот вам и есть за что несть yes в одно лицо кипяток в такой таре я бы не осмелился тащить, поэтому помощника и палку на ремень, а в ситуации Уппс, есть шанс ноги не так сильно ошпарить, естественно вы свой конец палки выше держите, тогда возможно помощнику больше достанется lol ну тут я молчу, так как вы с физикой дружите в отличие от меня laughing
                    midivan
                    1. opus Вчера, 23:28
                      Цитата: midivan
                      35 л ? Это примерно 30 кг, а есть у вас два [/b]хороших[b] кожаных ремн

                      всё просто:
                      - другая тара (2е) с ручками
                      - половник.
                      good
                      Не ... (если честно) я тоже : ремни,крепёж, аж за дрелью душа потянулась)
                      Жена назвала : шибко "умным" fool
                      половник её идея " бабу не проведёшь... она сердцем видит"

                      Цитата: midivan
                      ну тут я молчу, так как вы с физикой дружите в отличие от меня

                      дети стонут.... (старшая то же).
                      Тест на обезьяну- наш семейный конёк:
                      А вот сколько папе надо купить кг цемента М-300, что бы залить вот ту площадочку

                      а почему людям в Барселоне (в Тель-Авиве тем паче)жить легше (в прямом и переносном), чем в С-Петербурге
                      opus
                      1. midivan Вчера, 23:43
                        Цитата: opus
                        Тест на обезьяну- наш семейный конёк:

                        smile Эт надо угадать я так понял? Ну с цементом предположу марка не та, хотя 300 вполне пойдет если там танки ездить не будут, ну а жить легше тому- кому вещей теплых таскать меньше приходится laughing РS обезьяной меня не смутить ни как, потому что считаю- 1. кривые и волосатые ноги, это гордость мужчины ( о наличии чего могу с гордостью сообщить yes ), мужчина должен быть чуть-чуть красивей обезьяны laughing
                        midivan
              2. Shahno Вчера, 20:14
                Завидую вам. Праздники у вас... Да у меня тоже была такая собака. Французский бульдог. Даже жену уговорила.
                Shahno
                1. opus Вчера, 20:55
                  Цитата: Shahno
                  Завидую вам.

                  белой (надеюсь)?
                  Цитата: Shahno
                  Праздники у вас...

                  Дааааа. good
                  -6, снега выпало аж 30 см (завтра на лыжах пойду), вчера после бани в снегу купались (мошонку с утра еле нашёл, сын тоже жаловался wink , модераторы- это была шютка, а не нарушение правил сайта...
                  просто ХОЛОДНО (пингвинам).
                  "короче" ведь только у пингвинов, так как они бедные всю жисть на льду при -30 сидят.
                  И вообще у нас "весело", личности всякие загадочные шарятся по дорогам общего пользования

                  (ишо раз:банить меня не надо, я ни слова, ни буквы здесь не приписал, это всё Коля Расторгуев, и бан ему)
                  Цитата: Shahno
                  Даже жену уговорила.

                  Жена меня уговорила, вместо третьего, вернее четвёртого (но не будем о грустном)

                  Зы. После ротвака, на прогулке в темноте... как Бы не раздавить... recourse
                  opus
              3. midivan Вчера, 22:19
                Цитата: opus
                Перемалываем солод – так он отдаст все содержащиеся в нем вещества, но обычная мясорубка или блендер для этой цели не подойдут. Крайне важно использовать либо ручную, либо электрическую солодовую мельницу;

                2385 р.
                2337 р.Для зарегистрированных клиентов GRAMIX, сделавших заказ на сайте.Зарегистрироваться
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                КраткоПодробноХарактеристики
                Зернодробилка Greentechs (Электромаш) 300 кг/ч предназначена для дробления семян различных зерновых культур. Преимущества: возможность измельчения любых сыпучих продуктов (включая семена), повышенная износостойкость рабочего механизма, увеличен срок службы, выдерживает попадание твердых предметов.
                midivan
                1. opus Вчера, 22:52
                  Цитата: midivan
                  2337 р.Для зарегистрированных клиентов GRAMIX, сделавших заказ на

                  да, мне уже дроблёный подарили... (сцволочи)
                  Считается, что для приготовления настоящего пива нужно покупать мини пивоварню или другое дорогостоящее оборудование. Этот миф навязывают производители подобных изделий. Вместе с пивоварней такие конторы с радостью продадут готовый концентрат, который нужно лишь развести в воде и сбродить. В результате начинающий пивовар втридорога переплачивает за пиво, качество которого в лучшем случае чуть выше магазинного дешевых марок.
                  Цитата: midivan
                  ернодробилка Greentechs (Электромаш) 300 кг/ч

                  да блин... 300 кг в час drinks
                  я чё частная пивоварня?
                  мне 30 лтр (пива!!!! а не солода
                  «экстрактивность начального сусла» или «начальная плотность сусла». = она указывается в процентах или градусах Баллинга (вес экстракта в 100 граммах раствора)=11-13%
                  ) - до весны хватит
                  На самом деле, можно сделать домашнее пиво без специального оборудования, используя подручные средства: большую кастрюлю для варки, бродильную емкость из пластика или стекла, любые бутылки и прочие доступные приспособления, полный список которых опубликован ниже.


                  Затирание сусла. Этим термином называют смешивание дробленого солода с горячей водой для расщепления крахмала в зернах на сахар (мальтозу) и растворимые вещества (декстрины). Иногда солод продается в готовом для пивоварения, дробленом виде, что немного облегчает задачу. Если нет, высушенное проросшее зерно нужно измельчать самостоятельно, используя зернодробилку или механическую мясорубку.
                  opus
                  1. midivan Вчера, 23:02
                    Цитата: opus
                    да блин... 300 кг в час
                    я чё частная пивоварня?

                    Дык она (мельница) не требует чтоб ее круглые сутки и в хвост и в гриву, намололи сколько надо и в сарай, там цена хорошая, глянул солодовую первая попалась за 100 тыров родных, а принцип уверен одинаковый у них, может очко сетки быть мельче или больше, ну это решаемо smile
                    Цитата: opus
                    мне 30 лтр - до весны хватит

                    Если честно то это радует, а то я уже было ругаться начинать хотел, но потом про сына увидел, значит есть кому laughing drinks а вообще НАРОД хорош бухать уже, Родина в опасности am
                    midivan
                    1. opus Вчера, 23:20
                      Цитата: midivan
                      и в гриву, намололи сколько надо и в сарай

                      САРАЯ НЕТ.
                      В подвале.....
                      Я даже не буду передавать матюки членов семьи (обещал разобрать к рождению сына... прошло 13 лет)
                      Цитата: midivan
                      а вообще НАРОД хорош бухать уже, Родина в опасности

                      мы в меру

                      мне тут часики (нокия) дед мороз подарил:
                      замерено: каШный божий день (кроме 01.01.2018), я лично с супругой, собакой и детьми (частично, в виду отъезда части детей) проходил 11000-13500 шагов.
                      чего мы ю-тьюб не смотрим, шоль?
                      opus
        2. Shahno Вчера, 20:08
          Да здесь я. Че хотели?
          Shahno
          1. KKND Вчера, 20:23
            Что по поводу поглощающих материалов сведения есть? Для 10 000 – 20 000 Мгц к примеру?
            KKND
            1. Shahno Вчера, 23:01
              Есть. До 50 ДБ/см.
              Shahno
      2. НЕКСУС Вчера, 19:28
        Цитата: opus
        оно не может быть ТАКИМ-ЖЕ.
        Это глупо.

        Серьезно? То есть ящер или наш СУ-57 тупо висит в воздухе в самой выгодной проекции при облучении РЛС ,и из этого вы исходите,что у ящера ЭПР меньше? То есть маневренный бой,это по вашему,статическое висение истребителей в самом выгодном для себя положении для облучения РЛС противника? ЭПР ящера без соплей и фантазий можете озвучить,уважаемый?И не надо выдавать данные,которыми кормят матрассы весь мир,им веры столько же ,как и фантазиям о том,что сказала бабка у подьезда..
        А простите,подвеску вы куда денете? Или ящер не летает без нее? ТТХ ОЛС-35 известны?Какая дальность обнаружения ее таких целей ,как ящер?
        Цитата: opus
        однако дэбилы вещают, дэбилы кивают, а человек с подмоченной репутацией (соловей) дирижирует
        кого вы слухали Нексус?

        Я привык слушать РАЗНЫЕ мнения,дабы сформировать свое,на основе своих знаний и мнений кардинально противоположных. А так же исходя из простой и элементарной логики,которая говорит о том,что глупо создавать тот же истребитель,с заведомо худшими характеристиками,чем его вероятный визави.При это вкладываясь в разработку,покупая не дешевые изделия.
        А апеляция к цифрам,о которых известно из слов вероятного противника глупо. Помнится мне,что первые цифры были озвучены в районе 0,01 м...а сейчас ящер разве другой?Тогда с какого перепугу изменили данные?
        НЕКСУС
        1. opus Вчера, 19:45
          Цитата: НЕКСУС
          висит в воздухе в самой выгодной проекции при облучении РЛС ,и из этого вы исходите,что у ящера ЭПР меньше?

          я исхожу:
          1. Из материалов F-22
          2.Из обводов (грани, плоскости, дефлекторы, отсутствие ПГО(хотя у СУ-57 это и не ПГО, однако) планера
          3.Из кокпита
          4.Из возможностей наших БРЛС
          5. ну и тд

          Цитата: НЕКСУС
          То есть маневренный бой

          я про "маневренный" вообще не6 заикался.
          Только про ЭПР (вернее про ЭПО)
          Цитата: НЕКСУС
          ТТХ ОЛС-35 известны?Какая дальность обнаружения ее таких целей ,как ящер?

          да, известны,
          зона автосопровождения +/-90° по азимуту, — 15°/+60° по углу места. Воздушная цель размером с Су-30 может быть обнаружена на дальности 90 км в задней полусфере или с 35 км – в передней. ОЛС-35 может сопровождать четыре воздушные цели одновременно, при этом не посылая никаких сигналов, которые могут предупредить их об облучении.

          впрочем, как и про вычислители Соло-35.01 ,Соло-35.02 (пока только так)
          /лады напишу про БЦВМ наших, офигеете, "интел" потирает потные ладошки/

          Цитата: НЕКСУС
          . Помнится мне,что первые цифры были озвучены в районе 0,01 м...а сейчас ящер разве другой?Т

          Да я (лично) над этой шнягой 0,01 м^2 ржал с самого начала.
          И сыну демонстрировал, на его воланчиках для бадминтона.
          ЗЫ.
          0,01 м^2 скромно "" умолчали:
          - дистанция
          -погодные условия
          -угол возвышения (относительно РЛС)
          -скорость объекта
          и тд
          а так да.
          я и та Ту-95 добьюсь 0,01 м^2 на дальности в >400км+,при грозе и шторме,на эшелоне в 3000 м (шутка), с кастрированной приёмной антеной (не шутка)
          -при слабосёрном излучателе (не шутка)

          =========================
          Вы чего ещё в детском возрасте и рекламе ВЕРИТЕ?
          opus
          1. НЕКСУС Вчера, 20:50
            Цитата: opus
            я исхожу:

            Ну и что там за материалы то?
            Цитата: opus
            Из возможностей наших БРЛС

            Реальные ТТХ наших РЛС вы уверены,что знаете?Того же Ирбиса...не те данные,что есть в общем пользовании,ессесно..

            Цитата: opus
            Цитата: НЕКСУС
            ТТХ ОЛС-35 известны?Какая дальность обнаружения ее таких целей ,как ящер?
            да, известны,

            О как...интересно ознакомиться...
            При этом ,я вас спросил,а ящер без подвески будет летать?
            НЕКСУС
            1. opus Вчера, 21:03
              Цитата: НЕКСУС
              Ну и что там за материалы то?

              я пойду варить пиво, а про материалы- потом.
              иначе, кирдык день прошёл.
              Цитата: НЕКСУС
              Реальные ТТХ наших РЛС вы уверены,что знаете?

              ну.... в руках то держал. сам наблюдал противника, брал на сопровождение, учебно уничтожал, в МИГ-25 сидел и летал (мебелью правда, однако).

              в 70% точно
              Цитата: НЕКСУС
              При этом ,я вас спросил,а ящер без подвески будет летать?

              вопрос не в том "будет".
              а вопрос в том: "летал"?
              когда израсходуют вб(precision ammunition) по ляму $ , он будет летать и с CBU-87 Combined Effects Munition, подвешенными где тока можна
              opus
              1. НЕКСУС Вчера, 21:09
                Цитата: opus
                я пойду варить пиво, а про материалы- потом.

                Ну а у меня в холодильнике полторашка молдавского бренди стоит...тоже считаю,надо сегодня причиститься,не ради пьянству,а здоровья для...
                НЕКСУС
                1. opus Вчера, 21:51
                  Цитата: НЕКСУС
                  Ну а у меня в холодильнике

                  Андрей, дело ведь не в отсутствии вариаций С2Н5ОН..
                  Этого добра у нас

                  Это подарок на день рождения

                  я устал 2 месяца смотреть на 5 гкг оного (ценю подкол дарящего)
                  В конце концов:
                  ли я дрожащая или право имею.

                  Ф. М. Достоевский
                  ?
                  Цитата: НЕКСУС
                  молдавского бренди

                  мой кальвадос (домашний) всяко лучше
                  Одобрено

                  /не им конкретно, но ЧЛЕНАМИ И ЧЛЕН-КОРАМИ РАН/
                  opus
                  1. НЕКСУС Вчера, 22:08
                    Цитата: opus
                    мой кальвадос (домашний) всяко лучше

                    Ваш кольвадос пусть покурит нервно в тамбуре,против моего бренди 18 летней выдержки...это так,на минуточку. И я вам таки скажу,что против настоящих молдавских коньяков,таких как КВВК (45 лет выдержки) и некоторых вин,как например чумайский Кагор, большинство французов ,итальянцев и иже с ними ну совсем не пляшут. Уж поверьте мне на слово. hi
                    НЕКСУС
                    1. opus Вчера, 22:34
                      Цитата: НЕКСУС
                      ,против моего бренди 18 летней выдержки...это так,на минуточку.

                      275-я гв. зрбр,8-й дивизион С-200Д "Ангара"
                      знаем мы ваш "бренди", каучук/резина под бочкой, шоб больше вштырило. или прочие " нанодобавки"
                      /хотя это на продажу, для своих м.б. и green продукт
                      У меня Hand Made
                      Цитата: НЕКСУС
                      И я вам таки скажу,что против настоящих молдавских коньяков,таких как КВВК (45 лет выдержки) и некоторых вин,как например чумайский Кагор,

                      Это я слухал, когда Молдова независимость объявляла
                      у нас 12 млрд (если альцгеймер не путает меня) декалитров элитного алкоголя, да мы, да вы....

                      Результат он на лицо. recourse
                      / моё вино (из Vitis labrusca,Hand Made (вернее нога в полиэтеленовом мешке)- многие дамы из https://www.nalog.ru : в очередь.
                      А почему?
                      Зы: сахара не используем (резины тоже), с осадка регулярно слив.
                      а против О2 у меня сын борется ( Na2CO3•H2O+(НООССН2)2С(ОН)СООН= СО2 на выходе)
                      Зато он с 10 лет знает, что плотность СО2 много больше , чем у воздуха (29) и про гравитацию, то же
                      good

                      Цитата: НЕКСУС
                      Уж поверьте мне на слово.

                      уж сколько я в Яловенах выпил, а уж сколько в Москву привёз...
                      /верю.
                      но цЭ было
                      opus
                      1. НЕКСУС Вчера, 22:43
                        Цитата: opus
                        знаем мы ваш "бренди", каучук/резина под бочкой, шоб больше вштырило. или прочие " нанодобавки"

                        Вы чего там пили то такое? laughing Где вам такую гадость то предлагали в Молдавии? Я вот беру проверенный натур продукт прям с завода (с заднего входа,ессено)...и этот брэнди очень обиделся за столь фривольное мнение об нем благородном и очень выдержанном.
                        Цитата: opus
                        У меня Hand Made

                        Ну мы тож не пальцем деланные...мои молдавские друзья натаскали меня на производстве вина аля Хэнд мей...особенно из винограда Изабэла очень даже я вам скажу не дурно получается.
                        Цитата: opus
                        уж сколько я в Яловенах выпил, а уж сколько в Москву привёз...
                        /верю.
                        но цЭ было

                        Ох спешите вы хоронить винно-водочное дело в Молдавии...не рановато ли? В следующей поездке,мне дружок обещался Квинта 9 летнего и пару литров КВВК с подвалов завода...не спешите,...с молдованами в виноделии мало кто в мире способен хотя бы сравниться,не то что переплюнуть их. hi
                        НЕКСУС
      3. активатор Вчера, 20:01
        Антон к вам вопрос , раз тут затронута тема о челябинском метеорите , то .что вы думаете о том видео где видно в замедленном режиме как этот метеорит ,что то доганяет и пробивает его нафиг после чего он разваливается.
        активатор
        1. jjj Вчера, 20:17
          Однако, сколько специалистов открыто обсуждают закрытые темы. А мы всё ЕГЭ ругаем
          jjj
        2. opus Вчера, 20:21
          Цитата: активатор
          то .что вы думаете о том видео где видно в замедленном режиме как этот метеорит ,что то доганяет и пробивает его нафи

          Николай, а Вы видели ОРИГИНАЛЬНОЕ, не маструбированное ...
          ????
          Я не видел. Вы выложите, посмотрим, обсудим.
          Единственное, помню у Велико(пока она ишо была Great)юритании, был проект направить два астероида по Москве и Питеру (скорректировав их курс ЯБЗ, надлежащим образом), и у МО СССР была аналитическая записка : " о невозможности перехватить/ сбить с курса оные).
          Но по своему малолетнему возрасту: доступа к ней (записке) не имею, а в архивы меня уже не пускают.
          Цитата: активатор
          после чего он разваливается.

          аэродинамическое воздействие, думаю всё же: там куски оливина, железа, камня, спаенные льдом.
          У меня вот снеговик взял и развалился. Это чего сосед с ПТУРа перехват сделал?
          нееее
          opus
          1. Комментарий был удален.
          2. активатор Вчера, 20:40
            Цитата: opus
            Николай, а Вы видели ОРИГИНАЛЬНОЕ, не маструбированное ...
            ????

            Ну вот оно.
            активатор
            1. opus Вчера, 20:52
              Цитата: активатор
              Ну вот оно

              1.Это- обработка (+клейка), в оригинале оно не такое чуть-чуть(если память не изменяет) можете запросить у автора (правда он деньгу хорошую дерёт)
              2. ну а в негативе (чб что), разрушение- критики вообще не выдерживает:
              -вдогон
              - скорость объекта 5-7 км/с на высоте 20000м (если не забыл), скорость перехватчика (на коленке,лаптем) по 12 км/с...
              Вывод: МОНТАЖ
              opus
              1. активатор Вчера, 21:23
                Цитата: opus
                1.Это- обработка (+клейка), в оригинале оно не такое чуть-чуть(если память не изменяет) можете запросить у автора (правда он деньгу хорошую дерёт)

                Ну ,что клейка присутствует это понятно один и тот же эпизод с разным приближением и замедлением . А деньгу дерет может потому .что есть за ,что я бы например не продавал если бы сам состряпал фейк.
                Цитата: opus
                - скорость объекта 5-7 км/с на высоте 20000м (если не забыл), скорость перехватчика (на коленке,лаптем) по 12 км/с...

                Ну это если предполагать ,что сбивали земляне, а если нет? потому как сам дважды видел нло ,а третий раз пострадал ,но не видел потом уже рассказали.
                Цитата: opus
                Вывод: МОНТАЖ

                Этот вывод вы сделали сейчас или это видео где то изучали? хотя когда в конце лом пробивший метеорит просто исчезает меня сильно смущает.
                активатор
                1. opus Вчера, 21:58
                  Цитата: активатор
                  если бы сам состряпал фейк.

                  не у первоисточника- оригинальная запись, только он её теперь продаёт, на ю-тубе(если не удалил),должен быть original
                  Цитата: активатор
                  а если нет? потому как сам дважды видел нло ,а третий раз пострадал ,но не видел потом уже рассказали.

                  тут я пас.
                  сам видел "НЛО" с крыши дома, снятие на iphone привело к пшику (ночь)-одно пятно, ХЗнЧП
                  НЛО видел будя в институте (своими глазами),iphone в 1988 г не было (фоне, впрочем тоже).
                  maybe... всё может быть.
                  обсЧественность (серьёзная) поверит тока фактам
                  Цитата: активатор
                  Этот вывод вы сделали сейчас или это видео где то изучали?

                  сейчас, при просмотре.
                  "Наши" ЗУР под таким углом не перехватывают (про скорость писал выше)
                  Про Alien-ни чего сказать не могу, тк. не обучался у них what
                  opus
                  1. активатор Вчера, 22:31
                    Цитата: opus
                    НЛО видел будя в институте (своими глазами),iphone в 1988 г не было (фоне, впрочем тоже).

                    А я ил в 89 или в 90 первый раз не видел , но пострадал вернее заглох мой мотоцикл на котором я ехал без всяких причин и так же завелся и потом уже ребята расказали ,что в этот момент как раз шар красный опускался. через неделю я уже сам видел этот шар который опускался примерно в то же место, а еще чуть позже какой то объект похож на бельгийский треугольник с огнями по краям причем он был довольно низко и примерно там же где и шары . Видел я его вместе с другом , и что скажу такого панического страха я больше не испытывал , тем более летел он в нашу сторону, в этот момент кстати заглох ехавший по трассе зил , и да бежали мы по полю как в сапогах скороходах. Поэтому мне эта тема интересна .
                    Цитата: opus
                    "Наши" ЗУР под таким углом не перехватывают (про скорость писал выше)

                    Да я изначально наши зур не имел в виду, а именно ,что его могло сбить ,что то не земного происхождения .
                    активатор
                    1. opus Вчера, 22:46
                      Цитата: активатор
                      мотоцикл на котором я ехал без всяких причин и так же завелся

                      Где (координаты) и когда (репер временной).
                      Может это я нашкодил, или сокурсники?
                      Конкретика нужна
                      Цитата: активатор
                      Видел я его вместе с другом ,

                      Не в обиду.
                      Но бабушка, по отцу , мне такого рассказывала...
                      Вот пример:
                      у меня в доме живёт домовой (я точно знаю, хоть и реалист-пох*ст я, полный, причём).
                      все(родня, кто ночует) знают- доказательств нет (кроме того, что молоко выпиваю(е)т из блюдечка,ДАЖЕ когда собаки нет, млин я думал жена лакает, ан нет- цельну ночь за ней бдел играя на перешейке в WoT... молока нет)
                      Вот как к этому подходить?

                      Цитата: активатор
                      что его могло сбить ,что то не земного происхождения .

                      а зачем?
                      и...
                      ну если "они" такие, что могут:
                      Объективная реальность — это мир, существующий независимо от субъекта (человека) и его сознания.

                      я смирился уже/
                      Вы в курсе?
                      Разум начался, когда боги прекратили разговаривать

                      теория Julian Jaynes
                      Книга «Происхождение сознания из краха бикамерального разума» [Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind],бестселлер 1976 (и по сей день)
                      «Это сознание, самая самость из всех самостей, представляющее собою всё, и в то же время, ничего — что это? Откуда оно взялось? И почему?»

                      Люди не были полностью разумны примерно до 3000 лет назад, а до того полагались на состоящее из двух частей, бикамеральное сознание, в котором одна часть говорила с другой голосом богов, руководя им при возникновении любой сложной ситуации.
                      Замените богов на "высший разум" и всё встанет на места свои.
                      wink
                      Причём: я ничего не отрицаю и не насмехаюсь- тк не имею прямых доказательств
                      opus
                      1. активатор Вчера, 23:41
                        Цитата: opus
                        Где (координаты) и когда (репер временной).
                        Может это я нашкодил, или сокурсники?
                        Конкретика нужна

                        Чем же вы и со сокурсниками могли нашкодить в то время? smile В то время меня интересовало три вещи бабы, мотоциклы и водка и как все это совмещать , поэтому сами понимаете дневников не вел , а в телефон тогда можно было только говорить lol Кстати когда я это видел то был кристально трезв soldier
                        Цитата: opus
                        у меня в доме живёт домовой

                        Цитата: opus
                        Вот как к этому подходить?

                        Пробуйте общаться у меня несколько другое , я учусь, приходиться как то существовать. Но отмахиваться уже не получается. laughing
                        Цитата: opus
                        а зачем?
                        и...
                        ну если "они" такие, что могут:

                        Ну за тем .что они могут ,а мы нет , и мы все таки получились гораздо лучше динозавров. yes
                        Цитата: opus
                        Объективная реальность — это мир, существующий независимо от субъекта (человека) и его сознания.

                        И любой намерение это всего лишь предчувствие , но человек в своей гордыне выдает это и преподносит так ,что это он прогнул мир, наивный и самоуверенный.
                        Цитата: opus
                        Разум начался, когда боги прекратили разговаривать

                        Скорее тогда начался ум.
                        Цитата: opus
                        Люди не были полностью разумны примерно до 3000 лет назад, а до того полагались на состоящее из двух частей, бикамеральное сознание, в котором одна часть говорила с другой голосом богов, руководя им при возникновении любой сложной ситуации.

                        А может это было нормально когда две составляющие нашего сознания, ум и разум нормально функционировали. wink
                        Цитата: opus
                        Замените богов на "высший разум" и всё встанет на места свои.

                        Думаю они могут существовать паралельно.
                        Цитата: opus
                        Причём: я ничего не отрицаю и не насмехаюсь- тк не имею прямых доказательств

                        Да я вообщем то тоже , но для моего мировосприятия мне не нужны кем то подтвержденые доказательства. И в некоторые вещи я уже не верю , я знаю.
                        активатор
    6. krops777 Сегодня, 04:07
      Откуда дровишки?Причем странное дело,сперва матрассы заявляли о 0,01 м,теперь же данные совсем иные...но если послушать,что говорят представители КБ Сухого,то получается,что ЭПЛ ящера примерно такое же ,как и у СУ-57,то есть 0,3-0,4 м ...и это не во всех проекциях.


      А если еще учесть ракеты на внешней подвеске то ЭПР вообще будет как у всех остальных.
      krops777
  2. iouris Вчера, 15:17
    Рассуждения автора не включают главный момент: какое политическое решение принято в части нейтрализации агрессии США и Великобритании в отношении, в частности, САР. По сути "отряды оппозиции" прикрываются силами этих государств, поэтому условием их "умиротворения" и при необходимости уничтожения является лишение этого прикрытия. Самолёты "коалиции" в воздушном пространстве САР без разрешения компетентных органов САР и противодействующих работе вооружённых сил РФ следует обстреливать. Это приведёт к кризису. Кризис ведёт к большой войне, поэтому он должен иметь политическое разрешение. Без такого обострения противник получит возможность легализовать раздел страны и будет выдавливать РФ из САР.
    iouris
    1. Vlad.by Вчера, 15:34
      Надо сказать, ВВП постоянно реагирует с "некоторой задержкой" по времени, но с кумулятивной составляющей по болезненности.
      Так что, еще не вечер.
      Vlad.by
    2. Anyone Вчера, 15:51
      В воздушное поостранство Сирии периодически вторгаются самолеты ВВС Турции и ВВС Израиля. Израильские самолеты вообще "работают" по целям в виде подразделений, фактически входящих в САА, а также складам и коммуникациям САА. В этой связи вопрос: Вы предлагаете сбивать самолеты США и Великобритании или всех нарушителей воздушного пространства Сирии, включая ВВС Израиля и Турции?
      Anyone
      1. iouris Вчера, 15:58
        Ответ должен быть соразмерен угрозе. Вы разницу между политическими целями Турции или Израиля и США вкупе с Великобританией (не только в Сирии, но и в РФ) видите, или нет?
        iouris
        1. Anyone Вчера, 16:03
          Вижу. А Вы? К примеру, скажите какова, на Ваш взгляд, цель Турции в Сирии? И связана ли эта цель с желанием расчленить Сирию и сместить Асада? Если да (а это так), то чем принципиально отличаются цели в Сирии руководства Турции от целей, которые преследует в этой стране руководство США?
          Anyone
          1. iouris Вчера, 16:11
            Эрдоган может ставить перед собой любые цели, но ему не дадут их осуществить те же США и Великобритания. Так что Турция и эти двое - две большие разницы для РФ. Впрочем, и внутри руководства РФ действуют очень силы разные политические силы.
            iouris
            1. Anyone Вчера, 16:15
              А я думаю, что желание создать из части территории ex-Сирии курдское государство очень даже объединяют Турцию и США в плане стратегических целей в САР.
              Anyone
              1. антивирус Вчера, 17:16
                наоборот может? -не объединяет
                мы поможем курдам тогда, ччастично.
                на долю помощи турок в адрес сща( и их курдов)
                осн в этой курдской драке --у Ирана.
                он поможет арабам и др в Ираке и Сирии.
                или этой помощи не хватит для " закрытия" курдского вопроса?
                антивирус
                1. Anyone Вчера, 22:31
                  Полагаю, что Эрдоган все же готов пойти на риск и спустить на тормозах противодействие созданию реального Курдистана. Очевидно, Эрдоган уверен, что Курдистан не распространится на курдские области Турции. И если все так и произойдет, то это будет решением курдской проблемы в Турции. В этом интересы США и Турции в САР могут совпадать. Иран здесь игрок второстепенный - его дело снабжать афганскими шиитскими наемниками армию Асада в Сирии и давать деньги Хезбалле. Да и курдов в Иране не особо много - миллиона 4 максимум.
                  Anyone
      2. Vlad.by Вчера, 23:23
        Силами сирийских ПВО - почему бы нет? И штатников и израильтян на вполне себе законных основаниях завалить на территории Сирии. Скажем ракетой Панцырря по ОЛС из засады. Правда сделать это достаточно трудно - там осведомителей полно, за деньги мать родную, не то что Родину продадут. Но можно, было бы желание. Израиль наверняка в штыки бросится, но, ВВП думаю сможет их успокоить, пригрозив размещением дополнительных сил ПВО и Искандеров по границе и ответом на каждый удар по железным куполам. А штатники обмочат памперсы, хотя вопить будут до небес и летать вдоль границ с Сирией всякими аваксами и б-52. Но, пока в Сирии русские ничего не сделают - максимум пару провокаций с жертвами, типа украинской.
        Vlad.by
  3. Anyone Вчера, 15:34
    Онаружил ли американские F-22 наш А-50, и вообще, был ли А-50 в воздухе - автор не знает, но полагает, что "должен был быть". На этом предположении строятся дальнейшие выводы о применении/неприменении РЛС и пр. Наверное, слишком много "если" в статье.
    Anyone
    1. Shahno Вчера, 16:56
      Скорее всего был.. Как ни странно. Иначе как обьяснить присутствие Су 35 вовремя. Штурмовики то шли без сопровождения.
      Shahno
      1. Anyone Вчера, 22:52
        Сложно сказать. Сколько по времени штурмовики были над целью? Сколько времени нужно, чтобы обнаружить сближение F-22 с нашими самолетами, сообщить на базу, поднять истребитель (почему одиночный, кстати?) и подлететь к месту рандеву Сушек с Раптором? Короче, варианты есть.
        Anyone
      2. люся Вчера, 22:53
        Достаточно Ан-26РТ.
        люся
    2. люся Вчера, 22:55
      Если уголковые отражат. подвесить.
      люся
  4. Антианглосакс Вчера, 15:47
    Почему бы америпедам не поступать с опущенками и терпилами так, как поступают с опущенками и терпилами? Не мало мы потратили сил, средств и энергии на очищение территории Сирии от бармалеев. Однако пришли америпеды и сказали росси
    Антианглосакс
    1. антивирус Вчера, 17:18
      МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ
      и Южный Вьетнам не сразу освободили "ВЬЕТНАМЦЫ"
      антивирус
  5. Alexey-74 Вчера, 16:14
    Всем военным летчикам и МО РФ и так понятно о необходимости скорейшей установке ракет дальнего действия, но они тоже совсем не панацея в воздушном бою, основной воздушный бой как раз будет проходить на средних и ближних (реже) дистанциях, учитывая современные скорости боевых самолетов.
    Alexey-74
  6. Зефр Вчера, 16:20
    Может, залепить массированный залп калибрами?
    Никто к американцам не лез, а базы немного покрошили.
    Нуачо. К евреем прилетает граната, они давай из гаубиц лупить.
    Объявить о провокации СДА (задним числом) и немножко распугать их там.
    Зефр
  7. KonstantM Вчера, 17:03
    Лучше переоценить, чем потом локти на ногах кусать.
    KonstantM
  8. turbris Вчера, 17:36
    Такая большая статья. Собран какой то винегрет из разных событий и только для того, чтобы обосновать необходимость довести до ума ракету РВВ-АЕ-ПД? Очень умно, а в ВКС об этом не догадываются? Так для чего написана статья?
    turbris
  9. KKND Вчера, 17:43
    Автор как всегда наговорил кучу умных слов(с потолка), как говорил "хороший wassat " человек Люис Кэролл: "Алиса не говори красивых слов, только потому что они красивые".
    F-22 мог с линзами Люненберга летать. Раз.
    Aim-120D это не "чудо-ракета", с мегаскоростным топливом и от нее на 100 км и истребитель 0 поколения увернется. Лишь бы СПО поняла бы. Два.
    Да тактика с каждыми Грачами Су-35 и ДРЛО пускать очень умна.А вдруг там "Раптор"?. Че там давай уж А-100 запустим wassat. Три.
    ОЛС на 100-80 км перл такой что хоть стой, хоть падай.Радары больше не нужны. Четыре.
    Перечислять можно долго, но ,к сожалению Даманцев ничему не учится, судя по сборнику статей, вот что печально.
    Красивые слова есть, понимания нет.
    KKND
    1. Captain Nemo Вчера, 20:43
      Вы почитайте в Инете его статьи, еще более удивитесь
      Captain Nemo
  10. BAI Вчера, 18:22
    агрессивное маневрирование рядом с нашим штурмовым звеном «Грачей».

    Откуда взялось звено? Первоначально в новостях фигурировал ОДИН самолет и с опровержением этой информации никто не выступал. Причем и американский и наш истребители тоже действовали в одиночку.
    BAI
    1. люся Вчера, 22:57
      У Даманцева пара стала звеном.
      люся
  11. Немезида Вчера, 19:21
    Первый реальный бой покажет кто сильнее
    Немезида
  12. серж сибиряк Вчера, 19:29
    В тонкостях РЛС не бум бум,но статья кажется -винигрет.Так просто статья говорит о том,что США выше по оснащённости аппаратуры РЛС ,однако незаметил как СУ-35 появился на расстояние прямого пушечного выстрела.Простите коллеги,я так понял. feel hi
    серж сибиряк
  13. синоби Вчера, 20:08
    Раптор машина хорошая,но крайне дорогая и не умеющая работать в одиночку против равноценного противника.В связи с этим в ВВС США существует совершенно однозначная директива избегать любого противостояния с нашими истребителями если нет минимум 3х кратного превосходства.И если Иглы и Шершни ещё могут бодаться один на один с нашими Сухарями,Рапторам это категорически запрещено.Вот и делайте выводы.Все эти коэффициенты отражения и заметности становятся филькиной грамотой если есть на земле полноценная станция или болтается в воздухе самолёт ДРЛО.Не стоит преувеличивать возможности противника. Как и недооценивать впрочем тоже.
    синоби
  14. Captain Nemo Вчера, 20:41
    Все пропало (((
    Captain Nemo
  15. Captain Nemo Вчера, 20:46
    Почел. Удивился. Прочел еще раз. Посмотрел автора. Все понял. Интересно, а в каких конкретно видах вооружения "сечет" г-н Даманцев? Во всех?
    Captain Nemo
  16. Doliva63 Вчера, 21:27
    Ну, с панацеей-то всё ясно, но писали где-то, что Рапторов было 2 - один висел неподалёку, пока второй выёживался. И наши тоже парой были: один отгонял наглеца, второй "пас" его подельника. Непонятно, куда их ДРЛО смотрел, что проморгал наших. Судя по итогам, похоже на засаду. Я далеко не ура-патриот, но если так - браво!
    Doliva63
  17. mak_sim Вчера, 22:44
    В эскалационной обстановке рапторы были бы сбиты нашими с300-400 непосредственно сразу после всзлёта, при этом они были бы глухими и слепыми из-за активной работы РЭБ.
    mak_sim
  18. Александр Борисов Вчера, 22:50
    Ничего не сказано об использовании Су-35 средств РЭБ при реальном столкновении с Ф-22.
    Александр Борисов
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