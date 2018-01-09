04:17 10 января

Президент со связанными руками

Теперь только за высказанную инициативу перезагрузки отношений с Россией могут последовать угрозы тюрьмой. И не кому-нибудь, а президенту государства. И это не в какой-нибудь неведомой «банановой республики», а в стране, правительство и парламент которой претендуют на то, что являются выразителями «европейских демократических ценностей».



Конфликт между президентом Молдавии, лидером социалистов Игорем Додоном и «проевропейски» настроенным парламентом набирает обороты. Не успел начаться текущий год, как последовал новый виток этого конфликта. Президент Додон выступил против назначения пяти новых министров (из девяти) и двух новых вице-премьеров, поскольку, как это часто бывает с «истинными демократами», у некоторых из них сомнительная репутация.


«Демократы» обратились в Конституционный суд, который постановил частично ограничить полномочия президента в том, что касается назначения новых членов правительства. Теперь их будут утверждать либо председатель парламента, либо премьер-министр. Своим решением суд обвинил Додона в «неспособности исполнять обязанности президента».

Молдавия, по конституции, парламентская республика. Глава государства имеет право только два раза отвергать предложенных парламентом министров. Такой случай уже был в октябре прошлого года. Игорь Додон отказался утвердить министра обороны Евгения Стурзу. «Демократы» упорно шли на обострение ситуации и других кандидатур не предоставляли. В итоге Конституционный суд передал право назначить министра председателю парламента Андриану Канду. И вот ситуация повторяется. Канду радуется решению КС и обвиняет президента в том, что он устроил «»институциональную блокаду» и «игнорирует положения основного закона». Это — серьезное обвинение, особенно в условиях политического кризиса.

Сам Додон в своем блоге на «Фейсбуке» обвинил Конституционный суд в том, что он «подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа». «Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», - добавил молдавский лидер.

Скандалы, связанные с новыми министрами, - это повод для нападок «демократов» на президента Молдавии и попыток ограничения его полномочий (а в перспективе — и свержения). А причина — в том, что Игорь Додон по-иному, чем эти самые «проевропейцы», смотрит на отношения между Кишиневом и Москвой.

К сожалению, у лидера страны связаны руки. Например, он считает Крым российской территорией, но не в силах даже определять позицию страны на международной арене. В результате Молдавия на недавнем голосовании в Генассамблее ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму. Вопреки воле своего президента… Но особенно тяжело ему приходится внутри собственной страны — даже приглашенных им лично журналистов насильственно выдворяют из Молдавии как «агентов Кремля».

В начале января Додон дал интервью ТАСС, в котором заявил: «Я — сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряженность, возникшую между нашими странами в прошлом году». По его словам, напряженность между Кишиневом и Московой неприемлема — она направлена против интересов и российского, и молдавского народов.

«В парламенте и правительстве хорошо знают, что я никогда не подпишу законы и решения, направленные на ухудшение отношений с Россией. В ходе всенародных президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление партнерских отношений с Россией, поэтому я делаю все возможное в этом направлении, в чем нашел поддержку со стороны российского президента. И от этого курса я не отступлюсь», - подчеркнул он.

Додон обсуждал вопрос «перезагрузки» с В.Путиным в конце ушедшего года, на неформальном саммите СНГ, который состоялся в Москве. В январе в Молдавию должна приехать делегация МИДа России для обсуждения этого вопроса.

К сожалению, есть силы, которые способствуют тому, чтобы «перезагрузка» не состоялась, чтобы российско-молдавские отношения не вышли на новый уровень. Ради этого «демократы» в парламенте и не идут на уступки по поводу назначения новых министров с сомнительной репутацией, зная, что это приведет к скандалу и к ограничению полномочий президента.

Демократическая партия получила на парламентских выборах в 2014 году не так уж много голосов. Ей досталось 19 мест (всего в парламенте 101 депутат). К сожалению, собрав перебежчиков из различны партий, «демократы» имеют теперь большинство — 60 голосов. Этим они и пользуются, связывая Додону руки, особенно в том, что касается российско-молдавских отношений.

Но действительно ли «демократы», которые называют себя этим словом, достойны такого звания? На деле получается, что именно они выступают за ограничение демократии. В частности, под видом борьбы с «российской пропагандой» желают запретить демонстрацию на ТВ новостей из России.

Додон отказался подписывать закон «О борьбе с пропагандой», назвав его «посягательством на свободу граждан». По его словам, «речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов».

Дело уже дошло до угроз в адрес главы государства. 7 января председатель Конституционного суда Тудор Панцыру предложил ввести уголовную ответственность «за невыполнение конституционных обязанностей». Это — не что иное, как попытка расправиться с Додоном за то, что он отказывается подписывать закон «О борьбе с пропагандой». Неприсоединение к русофобской позиции расценивается как «невыполнение конституционных обязанностей».

Однако времени у «демократов» не так много. Осенью 2018 года в стране должны состояться парламентские выборы. Народ Молдавии, проголосовав в конце 2016 года за Додона, продемонстрировал приверженность сотрудничеству с Россией. Потому теперь расклад сил в парламенте может очень сильно измениться — в пользу Социалистической партии и тех, кто занимает трезвомыслящую позицию по поводу отношений с Москвой. Понятно, что этого попытаются не допустить не только сами «демократы», но — главное — их внешние покровители. Свое слово, впрочем, скажет народ.
Автор: Елена Громова


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Вчера, 15:11
    Конфликт между президентом Молдавии, лидером социалистов Игорем Додоном и «проевропейски» настроенным парламентом набирает обороты.

    Чем ближе парламентские выборы,тем противостояние будет сильнее...и в этой связи,Кремлю ну никак нельзя оставаться в стороне. Пора Москве начать наводить порядок в бывших советских республиках,дабы не иметь вторую-третью Украину у своей границы.
    НЕКСУС
    1. Spartanez300 Вчера, 15:17
      Президент только на бумаге без какой либо власти .
      Spartanez300
      1. НЕКСУС Вчера, 15:19
        Цитата: Spartanez300
        Президент только на бумаге без какой либо власти .

        У него есть один неоспоримый козырь,-его выбрал НАРОД,а не Парламент.
        НЕКСУС
        1. Spartanez300 Вчера, 15:29
          Факт тот что этот козырь ему мало чем помогает .
          Spartanez300
          1. НЕКСУС Вчера, 15:42
            Цитата: Spartanez300
            Факт тот что этот козырь ему мало чем помогает .

            Этот козырь не дает прозападным силам его безапелляционно тупо сместить или задвинуть куда нибудь подальше,иначе народ весь это парламентский сброд вынесет из кабинетов.
            НЕКСУС
            1. 210окв Вчера, 19:05
              Надеятся на НАРОД я бы не стал.У меня тоже там родственники и я в курсе что и как.Даже хуже чем в руине.Якобы во всем виновато агрессивное меньшинство.А в Молдавии этих агрессивных и сочувствующих как минимум половина избирателей.
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Spartanez300
              Факт тот что этот козырь ему мало чем помогает .

              Этот козырь не дает прозападным силам его безапелляционно тупо сместить или задвинуть куда нибудь подальше,иначе народ весь это парламентский сброд вынесет из кабинетов.
              210окв
              1. НЕКСУС Вчера, 19:07
                Цитата: 210окв
                Надеятся на НАРОД я бы не стал.

                А играться в такие игры с народом никому не хочется,тк Бог знает,как он отреагирует при дельном призыве и указывающем пальце на вурдалаков. Это как с аллигаторами купаться в одном бассейне,-весело,но недолго.
                НЕКСУС
        2. Грубиян Вчера, 19:42
          Цитата: НЕКСУС
          У него есть один неоспоримый козырь,-его выбрал НАРОД,а не Парламент.


          А парламент не НАРОД выбирал?
          Грубиян
      2. сибиралт Вчера, 21:59
        Есть радикальный способ помочь Додону. Выслать молдованских гастарабайтеров из Москвы на родину и пусть они там устроят парламенту революцию. lol
        сибиралт
    2. 210окв Вчера, 16:09
      Да,Андрей пора..Только выборы у нас.А ЭТО ВСЕ...
      Цитата: НЕКСУС
      Конфликт между президентом Молдавии, лидером социалистов Игорем Додоном и «проевропейски» настроенным парламентом набирает обороты.

      Чем ближе парламентские выборы,тем противостояние будет сильнее...и в этой связи,Кремлю ну никак нельзя оставаться в стороне. Пора Москве начать наводить порядок в бывших советских республиках,дабы не иметь вторую-третью Украину у своей границы.
      210окв
  2. iouris Вчера, 15:29
    Да все президенты сидят со связанными руками. Это уже социологический или политический закон.
    iouris
  3. Лексус Вчера, 17:18
    Только бы не повторил ошибки пушкинского царя Дадона: не купился на "коврижки" "матрасного жулика", "жёсткие ласки" "старушки" с пониженной социальной ответственностью и сладкие голоса тамошних "петушков".
    Лексус
  4. КВУ-НСвД Вчера, 19:41
    Из чувства самосохранения проевропейские силы Додону до парламентских выборов досидеть не дадут , а если не выйдет - начнут майдан или как там по-молдавски.
    КВУ-НСвД
  5. Сергей Кожокарь Вчера, 20:38
    Додон, " как бы" с народом. Объясню на примере. Он поехал в Москву просить о 15% скидке на газ. Вопрос. Для кого??? Если Россия продаёт газ Молдове по 174 доллара за 1000 кубов, а население платит за ту же 1000 кубов по 370 баксов. Кто получает разницу??? Холодная вода в квартире обходится по 1 доллару и двадцати центам за куб, + канализация той же воды 15 центов. И так по всем позициям. Додон, мог бы выйти с этими вопросоми в Парламент, в правительство, потом опубликовать их ответы в прессе... Но ведь не делает этого. Он ДЕКЛАРАТОР НАМЕРЕНИЙ, и не больше того.
    Сергей Кожокарь
  6. Немезида Вчера, 22:29
    Не думаю,что он со связанными руками...Он такой же русофоб,как Янукович,если не хуже...
    Немезида
    1. elenagromova Сегодня, 00:19
      Поэтому и выступает за улучшение отношений с Россией и не приемлет, в частности, запрета на российские новости?
      elenagromova
      1. Немезида Сегодня, 03:13
        Это попытка усидеть на двух стульях сразу...Им движет корысть и желание получить от России деньги,но не любовь к России...О таких говорят - Сколько волка не корми,все равно в лес смотрит...Этот будет как Лукашенко,просить у России деньги и тут же запрещать георгиевскую ленту и показ фильма Крым...
        Немезида
  7. doka Сегодня, 00:15
    А я таки думаю козырь типа народ Додону может помочь все почему то забывают о преднестровье а там какая то 100 тысяч гр, молдовы да и наберется, да зароботчане если в России скажут фас или досвидание подтянуться все зависит от воли России
    doka
Картина дня