15:55 09 января

SpaceX не сумела вывести на орбиту секретный спутник Zuma

Связь с секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье в интересах правительства США на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.



По словам источника газеты, аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, «не смог отделиться от второй ступени, скорее всего, он сломался или упал в море».


По данному факту начато расследование. На данный момент признаков диверсии либо иного вмешательства не установлено.

Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально,
приводит газета слова представителя компании SpaceX Джеймса Глисона.

Напомним, 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. С ноября 2017-го полет откладывался несколько раз по различным причинам.

Для SpaceX это был второй запуск секретной миссии в интересах государственных структур. Ранее, в мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 108

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  1. bulvas Сегодня, 10:00
    Доказывает только одно: космос для всех - сложное и дорогое занятие

    Коммерция и конкуренция конечно нужны - это двигатели прогресса,
    но когда появятся новые технологии и можно будет планировать дальние путешествия в космосе, о разногласиях забудут и объединят усилия многие страны.

    bulvas
    1. oleg-gr Сегодня, 10:07
      Можно предположить, что результатом расследования станет заявление о злобных русских хакерах, сломавших ракету и спутник. ЦРУ, ФБР и конгрессмены еще не отметились своими заявлениями "о вмешательстве".
      oleg-gr
      1. антивирус Сегодня, 10:10
        "бой идет не ради славы- ради жизни на Земле..."
        уронили в ответ
        и дальше дружить будем с партнерами
        антивирус
      2. Шура пермский Сегодня, 11:02
        Спутник упал-это Путин виноват))))
        Шура пермский
      3. Ююка Сегодня, 12:27
        Цитата: oleg-gr
        Можно предположить, что результатом расследования станет заявление о злобных русских хакерах, сломавших ракету и спутник. ЦРУ, ФБР и конгрессмены еще не отметились своими заявлениями "о вмешательстве".


        "Новости! Последние новости о спутнике! Только у нас! Только мы можем предоставить полную информацию о размерах и количестве царапин на спутнике! На управляющих кодах управляющей программы управления управлением спутника найдены несколько отпечатков с русским акцентом! Все подробности подробно в срочном докладе на сессии ООН! Хейли уже накрасилась..." wassat
        Ююка
    2. Dimontius Сегодня, 10:33
      да у кого тут вообще язык поворачивается упрекать нас в радости от гибели секретного спутника американцев? идите лесом , ферштейн? Это патриотическая площадка , а не станция МИР!
      Dimontius
      1. Ююка Сегодня, 12:58
        Цитата: Dimontius
        да у кого тут вообще язык поворачивается упрекать нас в радости от гибели секретного спутника американцев? идите лесом , ферштейн? Это патриотическая площадка , а не станция МИР!


        Ja, das ist richtig! winked вот тоже призадумался - я что, должен радоваться успехам Пентагона? Или наш президент, допустим, при неудачном испытании новой МБР американцев позвонит Трампу и подбодрит - "Не расстраивайся, ты еще нас уделаешь... в следующий раз.." fool Радоваться неудачам потенциального противника в военной области это нормальная реакция гражданина своей страны! Иначе это либо неумный человек, либо предатель. Другое дело если при этих неудачах гибнут люди - это всегда трагедия в мирное время, но здесь железяка! И потому как в спорте - простая радость, что соперник в чем-то оказался хуже. hi
        Ююка
    3. ДэнСабака Сегодня, 10:54
      да, новые технологии..... особенно PR-технологии.... работа не сделана, зато как красиво она не сделана (1я ступень то приземлилась).... роскосмосовским "эффективным менеджерам" учиться и учиться....
      ДэнСабака
      1. фигвам Сегодня, 11:00
        Ну кто там вчера после запуска стоя аплодировал? Добро пожаловать в реальность. Маск зажигает.
        фигвам
        1. a.sirin Сегодня, 11:59
          Ступень Маска взлетела и села. А дальше "неправильно установлен датчик"
          a.sirin
        2. VALERIK_097 Сегодня, 15:49
          Знатная вчера грызня была ,по этому поводу.Цитаты даже приводить не хочется.
          В двух словах:у нас всё xy, у них всё хо.
          VALERIK_097
  2. ydjin Сегодня, 10:00
    Ну всё же не только нашим падать! Космос довольно рисковое занятие! Лишь бы не сослались на преславутую руку Кремля и лично ВВП, с наших "партнёров" станется!
    ydjin
    1. zhekazs Сегодня, 10:24
      Цитата: ydjin
      лично ВВП

      Угу, гарант лично, в спецовке и с монтировкой лазил по амеро-ракете и датчики сбивал. Ночью. laughing
      zhekazs
  3. Арон Заави Сегодня, 10:00
    Вот это праздник в коментариях сейчас будет. drinks
    Арон Заави
    1. Muvka Сегодня, 10:04
      А у вас, судя по всему траур? Вот он, наш "друг". Запоминайте.
      Muvka
      1. bulvas Сегодня, 10:06
        Цитата: Арон Заави
        Вот это праздник в коментариях сейчас будет. drinks


        Так не мы это начали
        Короткая же у вас память




        bulvas
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
          Ну мы уже с тобой обсудили эту тему чуть раньше . А кому надо - пусть позлорадствует . wink
          bouncyhunter
          1. bulvas Сегодня, 10:25
            Цитата: bouncyhunter
            Ну мы уже с тобой обсудили эту тему чуть раньше . А кому надо - пусть позлорадствует . wink


            Это да, просто наши доброжелатели забыли, как пытались увидеть медведей и пьяных мужиков с балалайками на каждой улице в России

            Ну и многое другое, о чем им сообщали самые правдивые СМИ в мире (для которых Трамп придумал новое название)
            bulvas
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
              Русофобия давно уже стала трендом на Западе , потому не следует удивляться тому , что русские отвечают Западу такой же горячей "любовью" .
              bouncyhunter
              1. bulvas Сегодня, 10:29
                Цитата: bouncyhunter
                Русофобия давно уже стала трендом на Западе , потому не следует удивляться тому , что русские отвечают Западу такой же горячей "любовью" .


                Они-то считают, что это мы начали

                Цитата: Арон Заави
                Вот это праздник в коментариях сейчас будет. drinks


                bulvas
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
                  Именно так . Чисто западный подход : "Мы не виноваты , значит виноваты они" . Двойные стандарты крепко укоренились с лёгкой руки наглосаксов .
                  bouncyhunter
                  1. bulvas Сегодня, 10:32
                    Цитата: bouncyhunter
                    Именно так . Чисто западный подход : "Мы не виноваты , значит виноваты они" . Двойные стандарты крепко укоренились с лёгкой руки наглосаксов .


                    Ну и хрен с ними, они нам не указ
                    bulvas
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
                      Цитата: bulvas
                      Ну и хрен с ними, они нам не указ

                      Так и есть , что их и бесит и доводит до белого каления . wink
                      bouncyhunter
                  2. Korax71 Сегодня, 11:16
                    Точно так же как и в России.у нас тоже везде стараются найти агентов госдепа.что вы там про двойные стандарты то говорили lol
                    Korax71
        2. Dym71 Сегодня, 10:32
          Цитата: bulvas
          Короткая же у вас память

          Правильнее сказать избирательная yes
          Dym71
      2. Арон Заави Сегодня, 12:04
        Цитата: Muvka
        А у вас, судя по всему траур? Вот он, наш "друг". Запоминайте.

        А мне по барабану. tongue
        Арон Заави
    2. karelia-molot Сегодня, 10:14
      Да чот не заметно праздника особо...
      karelia-molot
      1. собаковод Сегодня, 10:33
        Знаете, иногда, благодаря вот таким комментаторам, как аарон, комментарии читать не хочется! Очень похоже на комментарии с других страниц от источников из ближнего зарубежья. А потом что-то о любви ближнего начинают плакать. Ждёшь каких-то серьёзных рассуждений, анализа, выводов, а подобные ему грязь разводят. Ну так создайте на просторах паутины группу для этого, назовите соответствующе, и наслаждайтесь на здоровье! Отбою не будет от злобствующих! А здесь уж соблюдайте приличия!
        собаковод
    3. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:26
      Не переживайте, к вечеру подкатят вентиляторы, бочки с гуано,и начнётся великий наброс laughing
      Сибирский цирюльник
      1. Oops Сегодня, 11:16
        Попрыгайте от злобы.
        Oops
    4. лысова Сегодня, 10:47
      Да никакого праздника нет, это так первые впечатления. Вопрос в другом - какому носителю теперь доверят свои спутники, я о всех государствах.
      лысова
      1. dauria Сегодня, 11:00
        Вопрос в другом - какому носителю теперь доверят свои спутники, я о всех государствах.


        Да любому. Технический риск одинаковый. Выбирать с умом надо надёжного страховщика, а не железку.
        dauria
        1. лысова Сегодня, 11:19
          Это надо доказать тем, чьи спутники потеряны. Думаю и штаты теперь нам доверят, хотя чёрт его знает - ситуация на данный момент - патовая - факт.
          лысова
    5. Piramidon Сегодня, 10:52
      Цитата: Арон Заави
      Вот это праздник в коментариях сейчас будет. drinks

      Слава российским хакерам!
      Piramidon
    6. Oops Сегодня, 10:54
      Визгливая радость от чужих неудач бывает у евреев и укров но не в России.
      Oops
      1. Oops Сегодня, 11:09
        Визгливая радость от чужих неудач бывает у евреев и укров, но не в России. неудача Маска говорит о проблме в создании могоразовых ракет. Сачый кошмарный провал - Шаттлы.
        Oops
    7. 30 вис Сегодня, 11:01
      Есть у Русского народа мудрые поговорки ... Одна из них -".Что посеешь ,то пожнёшь! " Надеюсь мудрому еврейскому народу расшифровка этой поговорки не нужна .... Или нужна ? laughing soldier
      30 вис
    8. Ююка Сегодня, 13:00
      Цитата: Арон Заави
      Вот это праздник в коментариях сейчас будет. drinks


      заметьте, вы первый это предложили! feel а мы еще только наливали... drinks laughing
      Ююка
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    ... в океане хватит места и для мерикатосовских спутников... laughing
    a.s.zzz888
  5. q75agent Сегодня, 10:01
    Ели правда , то бальзам на душу , но могут и специально сказать , что упал , а на самом деле , что то секретное вывели .....
    q75agent
    1. Greenwood Сегодня, 10:02
      Цитата: q75agent
      то бальзам на душу
      Почему бальзам? Радуетесь, что у соседа корова сдохла?
      Greenwood
      1. q75agent Сегодня, 10:12
        мелко плаваете , если у вас радость это гибель животного у соседа , то вы наверное живодер ? я радуюсь что у матрасов несколько миллиардов исчезло и обьект представляющий определенную угрозу интересам РФ не сможет выполнять свои функции hi
        q75agent
        1. Greenwood Сегодня, 10:27
          Цитата: q75agent
          если у вас радость это гибель животного у соседа
          Вы меня поняли.
          Цитата: q75agent
          я радуюсь что у матрасов несколько миллиардов исчезло и обьект представляющий определенную угрозу интересам РФ не сможет выполнять свои функции
          Я вот привык радоваться успехам своей страны, но при этом не злорадствовать по поводу неудач других.
          Greenwood
          1. q75agent Сегодня, 10:30
            у каждого свои недостатки wink hi
            q75agent
      2. Mestny Сегодня, 10:29
        У смертельного врага, который неоднократно заявляет, что готов убить тебя и твою семью.
        Соседа, ага.
        Mestny
        1. Greenwood Сегодня, 10:33
          Цитата: Mestny
          У смертельного врага, который неоднократно заявляет, что готов убить тебя и твою семью.
          Хм, а наш всеми любимый президент всегда называет их "уважаемыми партнёрами", "американскими друзьями", "коллегами". Кстати, дочь нашего министра иностранных дел Лаврова бОльшую часть жизни прожила в Штатах, имеет американское образование. Как и многие ещё дети министров и приближённых к президенту представителей крупного российского бизнеса.
          Greenwood
          1. Muvka Сегодня, 10:58
            И где сейчас эта дочь проживает? Уж договаривайте.
            Muvka
          2. Mestny Сегодня, 11:26
            Моя дочь, как дочери подавляющегося большинства граждан России не проживают в США.
            А убить готовятся именно меня. И вообще нас.
            Так неужели я не имею право даже спокойно выразить удовлетворение неуспехом врага, пусть и незначительным?
            Mestny
          3. midivan Сегодня, 12:36
            Цитата: Greenwood
            Хм, а наш всеми любимый президент всегда называет их "уважаемыми партнёрами", "американскими друзьями", "коллегами".

            [/b]Дипломатия[b], слыхали, не, за такую загогулину? wink
            midivan
          4. Ююка Сегодня, 12:44
            Хм, а наш всеми любимый президент всегда называет их "уважаемыми партнёрами", "американскими друзьями", "коллегами".

            однако, дипломатия request иногда лучше отойти в сторону, чтобы севший в лужу "коллега" был лучше виден... да и обращение - "п(артне)ры" в зависимости от контекста может звучать по-разному feel
            Ююка
          5. kirgiz58 Сегодня, 13:58
            Цитата: Greenwood
            Кстати, дочь нашего министра иностранных дел Лаврова бОльшую часть жизни прожила в Штатах, имеет американское образование

            Кстати и Петр I отсылал детей бояр учиться за бугор и потом их драл если плохо учились, да и сам делу обучился не в МГУ. И что? tongue
            kirgiz58
        2. Lycan Сегодня, 12:44
          Согласен. СГА - не сосед. У вменяемого хозяйства не может быть в тройке актуальнейших угроз соседнее ему хозяйство (которое ко всему прочему не распространяет без нужды военный контингент по всему миру).
          Lycan
      3. Korax71 Сегодня, 11:19
        Конечно народ радуется.как же хорошо,когда кому-то другому х.....во laughing
        Korax71
      4. Ююка Сегодня, 13:02
        Цитата: Greenwood
        Цитата: q75agent
        то бальзам на душу
        Почему бальзам? Радуетесь, что у соседа корова сдохла?


        тогда уж скорее, что не мучилась долго... даже не "болела"feel
        Ююка
    2. Tiras Сегодня, 10:03
      Я полагаю, что такие страны как Россия могут отследить, что происходило на самом деле wink
      Tiras
    3. Absurdidat Сегодня, 10:15
      Несколько станций радио -оптических наблюдений, в том числе и плавучие, так что норм.
      Absurdidat
  6. тол100в Сегодня, 10:04
    Техника есть техника. Но , скоро найдут Русский "след"!
    тол100в
    1. Mestny Сегодня, 10:30
      Золотые слова!
      Осталось научится их выговаривать при аналогичных авариях у нас.
      Mestny
  7. q75agent Сегодня, 10:05
    Цитата: Арон Заави
    Вот это праздник в коментариях сейчас будет.

    Праздник будет когда ПВО Сирии завалит ваш самолет и желательно с видео и фото обломков и пилотом с фингалом под глазом wink bully
    q75agent
    1. q75agent Сегодня, 10:08
      кстати уже пишут в сми что это и случилось am Израиль во вторник утром нанес три ракетных удара по военным объектам, расположенным в районе Эль-Катифа близ Дамаска.
      q75agent
    2. Incvizitor Сегодня, 12:42
      Желательно фу 35.
      Incvizitor
  8. igorra Сегодня, 10:08
    Да не может быть. Это у нас ракеты летают, перевязанные изолентой, а у светоча демократии, спутники по волеизъявлению избирателей на орбите оказываются.
    igorra
  9. ИмПерц Сегодня, 10:09
    Сейчас появится Вояка Ух и всё объяснит.
    ИмПерц
    1. voyaka uh Сегодня, 10:15
      Я уже взял всю вину на себя (в посте про Ангару).
      Сглазил Маска вчера в своих комментариях. Уже звонил ему, извинялся. crying
      voyaka uh
      1. ИмПерц Сегодня, 10:59
        Цитата: voyaka uh
        Я уже взял всю вину на себя (в посте про Ангару).

        Зря, это русские хакеры перестарались feel
        drinks
        ИмПерц
      2. midivan Сегодня, 12:48
        Цитата: voyaka uh
        Я уже взял всю вину на себя (в посте про Ангару).
        Сглазил Маска вчера в своих комментариях. Уже звонил ему, извинялся.

        Экий вы хитрец! Звонка тут не достаточно будет, дело то серьезное очень, так что батенька собирайтесь в дорогу-[/b]Как активировать оберег из красной нити[b] По утверждениям приверженцев Каббалы, которые доносят ее суть и тайны в массы, красную нить недостаточно взять из какого-либо клубка, сплести самостоятельно или купить обычный красный шнурок, чтобы обвязать запястье для того, чтобы он обрел силу и начал действовать во благо. Красная нить из Иерусалима обладает особыми свойствами: это мощный оберег, сохраняющий здоровье и влияющий на личную жизнь, приносящий благосклонность судьбы и успех в разных областях. Считается, что одна из важных деталей в обряде завязывания нити – выбор близкого по духу человека, который помогает сделать на ней семь узлов. Он должен быть абсолютно искренен с вами и желать вам только добра, он должен знать, что его роль в ритуале велика и отдавать отчет себе в том, что во время создания каждого узелка нужно всем сердцем хотеть того, чтобы ваши желания исполнялись. Как правило, это самый близкий друг или родственник, часто – мама. Кстати, малышам, которым еще не исполнился год, мамы тоже повязывают красную нить.[quote][/quote] wink
        midivan
      3. Ююка Сегодня, 13:06
        Цитата: voyaka uh
        Я уже взял всю вину на себя (в посте про Ангару).
        Сглазил Маска вчера в своих комментариях. Уже звонил ему, извинялся. crying


        МО выразило вам благодарность и поздравило с присвоением внеочередного звания wassat все расходы понесенные вами по межгороду обязательно будут возмещены drinks
        Ююка
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:11
    Видать лично Путин с рогатки сбил.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. svp67 Сегодня, 10:11
    SpaceX не сумела вывести на орбиту секретный спутник Zuma
    У них одно не оспоримое преимущество, они могут в любой момент заявить, что есть "секретные сведения", что в этом виновата Россия
    svp67
  12. ADmA_RUS Сегодня, 10:13
    Где призывы уволить Илона Маска?
    Где стенания о деградации космонавтики в США?
    Где переживания из-за зарплаты сотрудников?
    ADmA_RUS
    1. allaykbar Сегодня, 10:15
      Жаль тут нашим страдальцам в этой теме о Рогозине шуткануть не вариант.
      allaykbar
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:35
      Цитата: ADmA_RUS
      Где призывы уволить Илона Маска?

      Призываю уволить Илона Маска!!! am
      Цитата: ADmA_RUS
      Где стенания о деградации космонавтики в США?

      О,ужас,как деградировала космическая отрасль сша!!! crying
      Цитата: ADmA_RUS
      Где переживания из-за зарплаты сотрудников?

      Когда же начнут нормально платить сотрудникам ?! am И да, - вместо этого спутника можно было построить 100500 детских садов и больниц где-нибудь в Орегоне, и провести дешёвый газ в отдалённые уголки американщины. А каково американским пенсионерам?! Короче,довели проклятые республиканцы страну... wassat
      Paranoid50
  13. Absurdidat Сегодня, 10:13
    Цитата: bulvas
    но когда появятся новые технологии и можно будет планировать дальние путешествия в космосе,

    Какие путешествия!? До сссаного Марса минимум год лететь....
    Absurdidat
    1. Ююка Сегодня, 13:10
      Цитата: Absurdidat
      Цитата: bulvas
      но когда появятся новые технологии и можно будет планировать дальние путешествия в космосе,

      Какие путешествия!? До сссаного Марса минимум год лететь....


      ну и зачем он нам, засссаный? belay кстати, когда начнут водителей на трассе за это наказывать? вон, уже до Марса добрались... wassat
      Ююка
  14. Vard Сегодня, 10:16
    Вот чего и случилось... Сколько здесь восторгов было по поводу Фальконов... Так же как и наши падают...
    Vard
  15. Bronevick Сегодня, 10:20
    Да специально так сказали, что бы расслабились.
    Bronevick
    1. Mestny Сегодня, 10:32
      Да кончено же. Ну не может быть, чтоб у США - и что-то пошло не так.
      Всё это Хитрый План Трампа.
      Mestny
  16. rocket757 Сегодня, 10:24
    Эт ВВП или русские хакеры виноваты???
    Серьёзно, а кто и за что должны радоваться?
    Типа щаз парад неадекватов начнётся?
    rocket757
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 10:28
    На данный момент признаков диверсии либо иного вмешательства не установлено

    Да ладно! Не может быть! Вы чего?! А как же русские хакеры?! А как же Великий и Ужасный Путин?! Где облыжные обвинения?! Где новые санкции?!
    Совсем полосатые собаки службу не тянут!!! Расслабились.....
    КОТ БАЮН
  18. Доктор Бармалей Сегодня, 10:38
    SpaceX не сумела вывести на орбиту секретный спутник Zuma

    Этот что ли?
    Доктор Бармалей
    1. Deadушка Сегодня, 11:33
      это начинка спутника... была winked
      Deadушка
  19. мерцание Сегодня, 10:42
    Связь с секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье в интересах правительства США на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна

    На то он и секретный - не хочет ни с кем секретами делиться. request
    мерцание
  20. Злой 55 Сегодня, 10:46
    Ну всё нормально..Не только русские разгонные блоки падают в неположенных местах.
    Злой 55
  21. shubin Сегодня, 10:52
    Особых восторгов не испытываю, но честно признаюсь, чувство внутреннего удовлетворения есть, всеж не какое то
    коммерческое железо навернулось, а военный спутник, который наверняка планировали использовать против России.
    shubin
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:53
      Согласен, абсолютно! Сия новость,щенячего восторга не вызывает, но в депрессию никто не впал,из присутствующих тут,наверное))
      Сибирский цирюльник
  22. _Jack_ Сегодня, 10:55
    Только вчера тут про рекордно низкую аварийность Falcon 9 заливали.
    _Jack_
    1. Mestny Сегодня, 11:38
      Каковая связана исключительно с относительно небольшим количеством запусков данной системы вообще.
      Mestny
      1. BlackMokona Сегодня, 11:43
        Самая многочисленная РН в прошлом году.
        BlackMokona
  23. axxenm Сегодня, 11:06
    Катастрофа аппарата военного назначения вполне морально обоснованный повод для злорадства и душевного удовлетворения..
    axxenm
  24. mihey Сегодня, 11:14
    Это все фейк!!! Спутник у них - невидимка с новейшими супер-пупер стелс технологиями!!! Только прибор для его обнаружения еще не придумали!
    mihey
    1. BlackMokona Сегодня, 11:44
      Самое смешное у США есть программа стелс спутников
      BlackMokona
      1. Ююка Сегодня, 13:19
        Цитата: BlackMokona
        Самое смешное у США есть программа стелс спутников


        действительно, смешно... а мужики-то наши и не знают...(с)
        Ююка
    2. пропагандыНЕТ Сегодня, 13:20
      Откуда информация о "спутниках невидимки с новейшими супер-пупер стелс технологиями". В конце 80 годов СССР ввел в эксплуатацию РЛС "Дон2Н" (Московская обл. рядом с Хотьково). Американцам предложили в космосе выпустить предмет для обнаружения. Те и сделали. Наши с помощью РЛС засекли 3 металлических шара 15, 10 и 5 см в диаметре, сообщили американцам. Америкосы в обморок попадали. Нет пока еще стелс технологий в космическом пространстве, скорее всего из-за того, что сами хозяева спутника могут потерять связь со своим аппаратом.
      пропагандыНЕТ
  25. Deadушка Сегодня, 11:32
    «не смог отделиться от второй ступени, скорее всего, он сломался или упал в море»

    Китайцам продали и ничего не запускали.... окромя "мешков с песком" laughing
    Deadушка
  26. танк66 Сегодня, 11:33
    А я думаю, штатный капеллан SpaceX, при обрызгивании ,китайской кисточкой пользовался.
    танк66
  27. Altona Сегодня, 11:39
    Цитата: фигвам
    Ну кто там вчера после запуска стоя аплодировал? Добро пожаловать в реальность. Маск зажигает.

    ----------------------------------
    Чтобы там не говорили,пока что космос слабо поддается коммерциализации в таком виде, чтобы частник запускал сложные системы. И я говорю в данном случае и про нас тоже. Конечно, можно было бы баян порвать, что у соседа лошадь сдохла, но не надо по каждому поводу и неудаче другой стороны злорадствовать .
    Altona
  28. Topgun Сегодня, 11:47
    спутник военный и секретный...
    что пишут любители наблюдять спутники:
    Zuma 895 x 905 km
    1 70000U 18999A 18008.04166667 .00000000 00000-0 00000-0 0 09
    2 70000 050.0006 016.6385 0006870 048.9951 328.2490 13.98210309 00
    Zuma 995 x 1005 km
    1 70001U 18999A 18008.04166667 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
    2 70001 050.0003 016.6517 0006777 048.9870 328.8923 13.69880760 00
    If correct, this means Zuma might become observable in the N hemisphere about a
    week from now.
    и еще на заметку не отделение спутника не означает автоматически вину запускающих:
    http://www.interfax.ru/world/384098
    Topgun
  29. myrzilka Сегодня, 11:50
    Это был настолько совсекректный спутник, что на нем стоял гриф " Перед использованием уничтожить!"
    myrzilka
  30. bk316 Сегодня, 12:07
    В действительности это нормально - все падает.
    Но статистику они себе ухудшили, теперь она такая же как у нас и китайцев. bully
    bk316
  31. профессор Сегодня, 12:14
    Связь с секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье в интересах правительства США на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.

    Всё нормально. Всё работает.
    https://www.theverge.com/2018/1/9/16866806/spacex
    -zuma-mission-failure-northrop-grumman-classified
    -falcon-9-rocket
    профессор
    1. axxenm Сегодня, 13:15
      Цитата: профессор
      Связь с секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье в интересах правительства США на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.

      Всё нормально. Всё работает.
      https://www.theverge.com/2018/1/9/16866806/spacex
      -zuma-mission-failure-northrop-grumman-classified
      -falcon-9-rocket

      Израильские пропагандисты в своём репертуаре...
      Цитата из статьи по ссылке:
      "So what actually happened? No one is saying for certain".
      В переводе на иврит, а потом на русский по словам "прохвесора" означает:
      "Всё нормально. Всё работает." lol
      Может быть я вырвал эту фразу из контекста?
      тогда заключительный абзац статьи:
      "But since Zuma is a classified mission, it seems doubtful we’ll get a straight answer. It’s possible that there’s a dead government satellite in orbit right now, but it seems likely it succumbed to Earth’s atmosphere over the weekend."...
      "Но поскольку Зума - секретная миссия, кажется сомнительным, что мы получим прямой ответ. Вполне возможно, что на орбите сейчас находится мертвый правительственный спутник, но, похоже, он вошел в атмосферу Земли в минувшие выходные."
      Ну что ж - в очередной раз пример любому - любое утверждение личностей с ближнего востока нужно либо перепроверять либо игнорировать.

      Единственное что в статье информативного : обсуждается - кто виноват в неотделении спутника от 2й ступени : Space X или Northrop Grumman
      axxenm
      1. профессор Сегодня, 15:36
        Цитата: axxenm
        В переводе на иврит, а потом на русский по словам "прохвесора" означает:

        Юноша, Вы всю статью прочитайте, а не цитируйте отдельные абзацы. Что там сам СпэйсИкс пишет по поводу запуска? wink

        Правильно.
        When reached for comment, SpaceX said that the Falcon 9 rocket, which carried Zuma to orbit, performed as it was supposed to. “We do not comment on missions of this nature; but as of right now reviews of the data indicate Falcon 9 performed nominally,” a SpaceX spokesperson told The Verge.

        Перевести вам, что означает "performed as it was supposed to" или сами справитесь? lol
        профессор
    2. dvvv Сегодня, 14:19
      помечтай, вдруг ангольское чудо случится))
      dvvv
  32. Incvizitor Сегодня, 12:39
    Понапакупали китайскую начинку свои то все мозги (те, что из СССР переманили) на пенсии уже. laughing
    Incvizitor
  33. мерцание Сегодня, 12:49
    Судя по тому, что аппарат не смог вовремя отделиться от второй ступени и рухнул в океан, можно предположить что это была секретная подводная лодка laughing laughing
    мерцание
  34. мерцание Сегодня, 12:52
    И таки да, учитывая что стоимость спутника, изготовленного Northrop Grumman, составляла несколько миллиардов долларов нельзя исключить и банальный распил, просто запустили болванку laughing laughing laughing
    мерцание
  35. пропагандыНЕТ Сегодня, 12:58
    Не дочитал все коменты....., точно то секретный спутник утрачен (уничтожился) или эта инфа для "парнокопытных" в качестве морального удовлетворения, а на самом деле спутник успешно уже функционирует . Подтверждение какое-нибудь есть, кроме овской газетёки?
    пропагандыНЕТ
  36. серафимамурский Сегодня, 13:19
    Прям бальзам на сердце: не только у нас падаю ракеты в океан. Интересно а их ракеты тоже служители культа освящают как у нас?
    серафимамурский
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