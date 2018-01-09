SpaceX не сумела вывести на орбиту секретный спутник Zuma

Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально,

Связь с секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье в интересах правительства США на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.По словам источника газеты, аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, «не смог отделиться от второй ступени, скорее всего, он сломался или упал в море».По данному факту начато расследование. На данный момент признаков диверсии либо иного вмешательства не установлено.приводит газета слова представителя компании SpaceX Джеймса Глисона.Напомним, 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. С ноября 2017-го полет откладывался несколько раз по различным причинам.Для SpaceX это был второй запуск секретной миссии в интересах государственных структур. Ранее, в мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.