16:01 09 января

Военная обстановка в Сирии: Боевики признали свой провал

В последние дни оборона боевиков на юге провинции Идлиб значительно ослабла. Благодаря этому, сирийской армии вместе с союзными силами удалось отбить стратегически важные населенные пункты. Террористическая группировка Хайят Тахрир аш-Шам, будучи наиболее крупной в этом регионе страны, не оказала практически никакого сопротивления.

Согласно заявлению командиров боевиков, ряд мелких банд террористов попросту сдали свои позиции, тем самым подорвав усилия всего "союза" по отражению удара армии САР. Более того, главари провели специальную встречу, на которой обсудили участившиеся провалы на фронте.

Тем временем, правительственные силы продолжили наступление в направлении авиабазы Абу-Духур. Скорое взятие этого стратегического объекта сравнивают с освобождением Дейр-эз-Зора. Впоследствии, именно благодаря этому сирийской армии удастся рассечь террористический анклав на две части.




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 10:14
    Военная обстановка в Сирии: Боевики признали свой провал
    Уж точно, что не где так не врут, как на рыбалке, на охоте и на войне... Сирийская армия все побеждает и побеждает, уже несколько раз Сирию освободить можно было этими победами, а до настоящей Победы все еще , ой как далеко
    svp67
  2. Bronevick Сегодня, 10:34
    Кто и провалился, то точно не боевики.
    Bronevick
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