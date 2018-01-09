Все компьютеры Минобороны будут переведены на российское ПО

Ключевая особенность Astra Linux Special Edition – уникальная система защиты информации. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения,

Все служебные компьютеры Минобороны планируется перевести с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, сообщают Известия «Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель – московская компания "РусБИТех". Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный ее вариант – Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты», – говорится в материале.По данным газеты, за внедрение операционных систем отвечают два главных управления ведомства – связи и развития информационных технологий. Отмечается, что ОС станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники.Эту информацию также подтвердил директора АО «Научно-производственное объединение РусБИТех» Дмитрий Донской.сказал Донской.Как отметила газета, система Astra Linux на протяжении нескольких лет используется Вооруженными силами России, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, уже сегодня она применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.