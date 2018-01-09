15:55 09 января

Все компьютеры Минобороны будут переведены на российское ПО

Все служебные компьютеры Минобороны планируется перевести с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, сообщают Известия.



«Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель – московская компания "РусБИТех". Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный ее вариант – Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты», – говорится в материале.


По данным газеты, за внедрение операционных систем отвечают два главных управления ведомства – связи и развития информационных технологий. Отмечается, что ОС станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники.

Эту информацию также подтвердил директора АО «Научно-производственное объединение РусБИТех» Дмитрий Донской.

Ключевая особенность Astra Linux Special Edition – уникальная система защиты информации. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения,
сказал Донской.

Как отметила газета, система Astra Linux на протяжении нескольких лет используется Вооруженными силами России, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, уже сегодня она применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.

Использованы фотографии: ТАСС/Петр Ковалев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
    «Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель – московская компания "РусБИТех".

    ... таки давно пора, заждались ...
    a.s.zzz888
    1. dorz Сегодня, 10:24
      Иностранные комплектующие тоже могут быть уязвимы.
      dorz
      1. bulvas Сегодня, 10:39
        Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка

        - вот это приятно!


        Цитата: dorz
        Иностранные комплектующие тоже могут быть уязвимы.

        - так компьютеры с нашими процессорами:

        "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения,


        - а это главное
        bulvas
      2. dik-nsk Сегодня, 10:40
        очень надеюсь, что ПО не как все кривые отечественные ГИС для гражданских, иначе трындец
        dik-nsk
        1. MoJloT Сегодня, 12:57
          Не надейтесь, и насколько оно наше по названию судите сами "Astra Linux Special Edition". Это очередной дербан денег, с заведомо известным результатом. Что бы вся эта охинея работала нормально в нее постоянно надо будет вливать кучу денег. Под каждое обновление Windows или IOS, надо будет писать увязки, постоянно тестить...
          MoJloT
    2. Starover_Z Сегодня, 10:49
      Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный ее вариант – Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты»,

      "Только этого мало !"- как поёт София Ротару.
      Надо, чтобы данные с этой Системы и персоналок никак не стыковались с ОС Windows ! В таком случае это будет конкретная засада для любителей продажи государственных тайн !
      Starover_Z
      1. bulvas Сегодня, 10:55
        Цитата: Starover_Z
        "Только этого мало !"- как поёт София Ротару.Надо, чтобы данные с этой Системы и персоналок никак не стыковались с ОС Windows ! В таком случае это будет конкретная засада для любителей продажи государственных тайн !


        Это уже вопрос не к ОС, а к безопасникам

        Обмен данными можно организовать между любыми ОС, если есть разрешение
        bulvas
      2. К0щей Сегодня, 11:26
        Цитата: Starover_Z
        Надо, чтобы данные с этой Системы и персоналок никак не стыковались с ОС Windows !

        эмм... ну лично мне сложно это представить. проще изолировать систему от внешней среды и убрать на ПК возможнось подключения внешних носителей.
        К0щей
  2. jolly deckhand Сегодня, 10:22
    Давно пора.Или в один прекрасный день всё в кучу хлама бесполезного превратиться.
    jolly deckhand
    1. MoJloT Сегодня, 12:59
      С началом внедрения Astra Linux Special Edition на ПК МО всё в кучу хлама бесполезного и превратиться.
      MoJloT
  3. svp67 Сегодня, 10:22
    Все компьютеры Минобороны будут переведены на российское ПО
    Одно успокаивает, что наша "Астра" своим интерфейсом очень похожа на "Виндуус", переучивать долго не надо.
    svp67
    1. bulvas Сегодня, 10:57
      Цитата: svp67
      Одно успокаивает, что наша "Астра" своим интерфейсом очень похожа на "Виндуус", переучивать долго не надо.


      Разве долго на Андроид переучивались, или на IOS?

      Все-таки, основная масса пользователей будет работать с конкретными приложениями, а не гулять по всей системе и не ставить любой софт на свое усмотрение

      Наоборот, лучше ограничить пользователей, по максимуму, для безопасности и стабильности это лучше

      bulvas
      1. 1vlad19 Сегодня, 11:20
        Цитата: bulvas
        Наоборот, лучше ограничить пользователей, по максимуму

        А если в работе используется специфический софт? Например корел, фотошоп, индизайн есть замена для них? А либра, это не офис, он и рядом не стоит с майками.
        1vlad19
        1. bulvas Сегодня, 11:26
          Цитата: 1vlad19
          Цитата: bulvas
          Наоборот, лучше ограничить пользователей, по максимуму

          А если в работе используется специфический софт? Например корел, фотошоп, индизайн есть замена для них? А либра, это не офис, он и рядом не стоит с майками.


          Для этих задач будет отдельная контора, скорее всего частный подрядчик и в других сетях

          Речь идет о критических оборонных объектах, а не о рисовании плакатов или листовок

          И да, какое отношение корел или фотошоп имеет к либре или MS Office?
          bulvas
          1. 1vlad19 Сегодня, 11:43
            Цитата: bulvas
            скорее всего частный подрядчик

            Кормить чужих? Это намного дороже чем иметь своё подразделение. Плакаты, листовки, такое давно ни кто не делает. Даже простую фотовыставку, красиво оформленную, в Астре не сделаешь.
            Цитата: bulvas
            Речь идет о критических оборонных объектах

            Вот там пусть и ставят, кроме документов, презентаций, графиков и схем там больше ни чего не создают. А у нас как всегда, пария сказала надо, народ ответил есть.
            1vlad19
            1. bulvas Сегодня, 11:46
              Цитата: 1vlad19
              Кормить чужих? Это намного дороже чем иметь своё подразделение. Плакаты, листовки, такое давно ни кто не делает. Даже простую фотовыставку, красиво оформленную, в Астре не сделаешь.


              Это ошибка
              Частный подрядчик для таких простых работ, для которых не требуется допуск,
              всегда будет дешевле
              bulvas
              1. 1vlad19 Сегодня, 12:05
                Цитата: bulvas
                Частный подрядчик для таких простых работ, для которых не требуется допуск,

                А частник будет заниматься только заказами МО? Если это крупное издательство, то и заказы разные выполняет, а если мелкий то захлебнется в заказах. Знаете сколько стоит разработка, например, баннера? Довольно дорого, а если их нужно пару десятков для регионов и с разной наполняемостью информацией? И просто так частника не привлечешь, только через торги. Занизишь цену, торги не состоятся, а у тебя сроки горят.
                А если нужна методичка или учебные тетради ДСП?
                1vlad19
                1. bulvas Сегодня, 12:20
                  Цитата: 1vlad19
                  А частник будет


                  В учебке, на срочной, похвастался, что умею чертить
                  В результате, все спали, а я всю ночь рисовал планы и прочее
                  Хорошо, что стоял в первой шеренге, мой сержант, который запрягал меня на работы стоял передо мной.
                  Когда на утреннем разводе я стоя засыпал, он поддерживал меня спиной и будил локтем.
                  Единственным плюсом было то, что ночами в канцелярии, когда я рисовал, мы с ним слушали музыку и пили чай, а утром, на зарядку, все вставали из постелей, а я выходил из канцелярии

                  Военные должны заниматься службой, а не рисовать баннеры
                  bulvas
                2. Genry Сегодня, 12:57
                  Цитата: 1vlad19
                  А если нужна методичка или учебные тетради ДСП?

                  А как на производстве делаются изделия не просто ДСП но и "особой важности" ?
                  Даже в СССР не было проблемой создать хозрасчетное предприятие с военным управлением и гражданскими исполнителями. Называлось типа: "п/я-12345".
                  Genry
                  1. 1vlad19 Сегодня, 13:38
                    Цитата: Genry
                    Даже в СССР не было проблемой создать хозрасчетное предприятие

                    Да нет, создавались типографии, под вывеской редакции газеты, у нас Суворовский натиск, Дальневосточный пограничник, во Владивостоке Боевая вахта, и там есть типографии со станками.
                    1vlad19
                    1. Genry Сегодня, 15:25
                      Цитата: 1vlad19
                      создавались типографии, под вывеской редакции газеты, у нас Суворовский натиск, ..... и там есть типографии со станками.

                      Ну так почему вдруг у вас появились сложности типа:
                      Цитата: 1vlad19
                      А если нужна методичка или учебные тетради ДСП?
                      Genry
            2. sogdy Сегодня, 12:21
              Цитата: 1vlad19
              Даже простую фотовыставку, красиво оформленную, в Астре не сделаешь.

              В Debian можно, а в Астре нельзя? Кто-то запретил?
              sogdy
              1. 1vlad19 Сегодня, 12:35
                Ну это же не просто фотки распечатать, что-то нужно выдернуть из pdf, что-то убрать, где-то добавить, ретушь сделать. Я прото привел пример, а календарь на год красивый сделать за пять минут? Создал, распечатал сотку, сменил фотку для другого региона и еще сотку.
                1vlad19
                1. sogdy Сегодня, 13:21
                  Цитата: 1vlad19
                  что-то нужно выдернуть из pdf

                  Ващета, pdf не есть продукт микрософт. И таки основной визуальный формат Линукса.
                  Цитата: 1vlad19
                  Я прото привел пример, а календарь на год красивый сделать за пять минут?

                  Пытаюсь понять - а зачем мне Ваш календарь? Да и в репо поищите, что-то постоянно мешалось.
                  sogdy
                  1. 1vlad19 Сегодня, 13:45
                    У нас разговор идет об ОС и доступности ПО. Я знаю есть адоб, на нем все издательства работают. Задача МО обеспечить ПО для нужд подразделения, а потом пересаживайте на Астру.
                    1vlad19
                    1. sogdy Сегодня, 14:21
                      Цитата: 1vlad19
                      Задача МО обеспечить ПО для нужд подразделения

                      Цитата: 1vlad19
                      календарь на год красивый сделать за пять минут? Создал, распечатал сотку, сменил фотку для другого региона и еще сотку.

                      У мню разрыв шаблона.
                      Зачем подразделению красивый календарь?
                      ПО не включенное из коробки, находится (будет находиться) в репозитории Астры. Пока, предположительно, репо Дебиана совместимо с Астрой.
                      Что Вам еще нужно?
                      Для связи с Интернетом/через Интернет - "Интернет-РСм". И "военный Интернет", как место хранения/распространения репо.
                      sogdy
                    2. sogdy Сегодня, 14:31
                      Цитата: 1vlad19
                      Я знаю есть адоб, на нем все издательства работают.

                      Поправлю: есть Мак-системы и АльдусОС для типографских машин. Возможно, после поглощения Альдусом Адобы/АБЦ-Систем/Арт-н-Летер/Ксерокс, ось назвали АдобеОС. Но машины и электронные потроха выпускаются под флагом Дрездена, родины семьи Альдус.
                      Альдус - такой первопечатник, начавший не с Библии, а с торгово-складских бланков.
                      sogdy
  4. 100502 Сегодня, 10:24
    Отечественная разработка? Linux? Идиотизм это диагноз
    100502
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:35
      Все служебные компьютеры Минобороны планируется перевести с операционной системы Microsoft
      Идиотизм в том что служебные компьютеры МИНОБОРОНЫ использовали операционку Microsoft... belayс ее не раскрытым исходным кодом.
      Тот же ЛЕХА
      1. 1vlad19 Сегодня, 11:00
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        с ее не раскрытым исходным кодом.

        Кто сказал? В Windows XP SP 2 проверен исходный код ФСБ. Зайдите на сайт ФСБ, там есть документы по АРМ.
        1vlad19
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:02
          Зайдите на сайт ФСБ, там есть документы по АРМ.

          Не знал...виноват hi
          Тот же ЛЕХА
        2. sogdy Сегодня, 12:26
          Цитата: 1vlad19
          Зайдите на сайт ФСБ, там есть документы по АРМ.

          www.fsb.ru/
          Куда дальше?
          sogdy
        3. sogdy Сегодня, 13:39
          СФ/112-2642 17.06.2015
          17.06.2018 «Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 32/64 bit со встроенными и дополнительно интегрируемыми механизмами обеспечения безопасности, реализуемыми средством защиты информации «Secure Pack Rus версия 3.0 (исполнения 3, 4)»» соответствует требованиям ФСБ России по защите информации от несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, расположенных на территории Российской Федерации, класса АК3 (для исполнения 3), класса АК2 (для исполнения 4) и может использоваться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну ООО «Майкрософт Рус»
          121614, г. Москва,
          ул. Крылатская, д. 17/1
          ООО «СиЭйЭн»
          129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская,
          д. 20А, стр. 1

          таки с сайта ФСБ
          sogdy
    2. сорок восьмой Сегодня, 10:36
      Дистрибутив Astra Linux - отечественная разработка. В принципе это правильная формулировка.
      сорок восьмой
      1. Комментарий был удален.
    3. Zubr Сегодня, 10:38
      Почему же "идиотизм", самый рациональный выход из положения. Открытая архитектура, ядро полностью подконтрольно, перебирается ручками, все порты подконтрольны. Лишние баги можно свободно вычистить, откомпелировать и работай на здоровье, без оглядки и опаски. Остальное всё навеска. Главное, чтобы аппаратное обеспечение не подвело и не было аппаратных шпионских закладок. Ну на это у нас есть специалисты в спец. Отделе. Ну естественно, наша элементная база.
      Zubr
      1. bulvas Сегодня, 10:44
        Цитата: 100502
        Отечественная разработка? Linux? Идиотизм это диагноз


        Цитата: Zubr
        Почему же "идиотизм", самый рациональный выход из положения


        - просто, человек (100502) не в курсе того, о чем решил высказаться

        bulvas
      2. Spez Сегодня, 12:44
        т.е. сделай сам, но заплати в два раза дороже чем за винду?
        Spez
        1. сорок восьмой Сегодня, 14:17
          Вопрос весьма интересный...
          Мы никогда не увидим контракта по понятным причинам и не узнаем, что же поставляется: сам дистрибутив или все-таки техподдержка. Сам дистриб Debian-подобный, а это означает преемственность лицензии GNU GPL, которая запрещает коммерческое использование свободных компонентов системы.
          Наиболее распространенной бизнес-моделью, основанной на linux дистрибутивах, является продажа техподдержки. Хороший, отлаженный, стабильный, проверенный бизнес.
          Я склоняюсь, что именно таким образом Astra Linux и поставляется. Сам дистрибутив бесплатен, оплачивается только техническая поддержка.
          Но у нас возможны всякие кульбиты, в том числе и пиратство продукта, наиболее лояльного к свободному распространению информации.
          Однако подробностей мы вероятнее всего не узнаем...
          сорок восьмой
          1. Spez Сегодня, 14:39
            Я на сайт астра-линух зашёл, и глянул, сколько "Смоленск" стоит. Я так понял, что именно дистрибутив.
            Spez
            1. сорок восьмой Сегодня, 14:59
              У меня к сожалению не открывается их сайт, но раз Вы говорите о ценах, которые я называю "конскими", то либо дистриб не использует свободное ПО (что крайне маловероятно), либо ... что-то другое. Одно я знаю точно - продажа свободного ПО запрещена.
              Вообще говоря, меня эта история уже запутала. Буду читать комментарии, может прояснится.
              сорок восьмой
              1. Spez Сегодня, 15:13
                Сейчас сайт "прилёг" просили позже зайти))) "Смоленск" у них почти 29к стоит.
                Spez
      3. MoJloT Сегодня, 13:02
        Все пошла, чистить лишние баги, компелировать, перебирать ручками ядерки...

        Кто протестирует мой порт???
        MoJloT
        1. Spez Сегодня, 14:52
          Скорей всего этот гаджет подключён к закрытой локальной сети и не имеет возможности установки стороннего ПО ;)
          Spez
    4. Комментарий был удален.
    5. внук героя Сегодня, 10:43
      Вы большой специалист по linux?
      Как пользователь со стажем более десяти лет, считаю выбор более чем верным!!! Однажды установив, уже не меняю выбор. И за всё это время, не имел ни одной маломальской проблемы...
      внук героя
      1. сорок восьмой Сегодня, 10:54
        Ну это зависит от потребностей. Все-таки хочется иногда и в игры поиграть, и с флеш-плеером не заморачиваться... На ноуте стоит mint, еды не просит, а вот на стационарном домашнем компе хочется все-таки расширенного функционала.
        сорок восьмой
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:42
          Понятное дело, винда для игрушек и других развлечений, wine не поможет.
          Генерал Песчаных Карьеров
        2. sogdy Сегодня, 12:33
          Цитата: сорок восьмой
          Все-таки хочется иногда и в игры поиграть, и с флеш-плеером не заморачиваться...

          65% доходов Микрософт - от продажи линукс-приложений.
          sogdy
  5. Alexey-74 Сегодня, 10:26
    Давно пора. Минобороны должно быть полностью независимо от Западных технологий.
    Alexey-74
    1. MoJloT Сегодня, 13:08
      Истина! Все только свое!
      MoJloT
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    Честно говоря думал, что уже полностью перешли, т.к. МО по этому поводу уже рапортовало. Своя рубашка ближе к телу, да и возможность отказа в самый неподходящий момент уменьшается.
    rotmistr60
    1. MoJloT Сегодня, 13:10
      Не только МО, все Министерства периодически переходят на отечественное ПО. По факту просто распиливают деньги, по сколько все эти детища мертворожденные.
      MoJloT
  7. мерцание Сегодня, 10:32
    Самая расхожая реакция на новость : "давно пора".
    мерцание
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:43
    Несколько удивляет эта новасть: лично мне, казалось, что УЖЕ работают..
    Но,лучше поздно, чем никогда
    Сибирский цирюльник
  9. askort154 Сегодня, 10:49
    " Ничего сверхестественного из импортной элементной бызы мы не используем.Идёт импорт-замещение. Ряд иностранных компонентов, которые используются при изготовлении техники, мы успешно заменяем на отечественные аналоги. Наша электронная промышленность не стоит на месте. Используем и такой вариант, когда изготовление элементной базы осуществляется за рубежом, а разработка у нас. Это позволяет избежать потенциальных закладок. Это вполне нормальная технология, её также активно используют и американцы с европейцами."
    (Генеральный конструктор концерна ПВО "Алмаз-Антей" Павел Созинов. В интервью "Интерфаксу АВН" 24. 03. 2015 г.
    Сегодня - 2018 г. на дворе. Сдвиги на лицо. yes
    askort154
    1. dsk Сегодня, 15:02
      Здравствуйте Александр!
      Цитата: askort154
      Сдвиги на лицо.
      "Российский антишпионский смартфон «ТайгаФон» готовится к массовым продажам. Разработала российское устройство мобильной связи московская компания «Тайга Систем», которая на 99% принадлежащая главе группы компаний InfoWatch Наталье Касперской. Смартфон работает на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow (2015 год), дополненной фирменной прошивкой Taiga. Данная прошивка позволяет полностью предотвратить утечку любой информации со смартфона в сеть интернет. Более того, если какое-то из приложений TaigaPhone попытается включить микрофон или отправить сообщение, внимание владельца немедленно привлечёт визуальная сигнализация! Выпускать российский TaigaPhone будет китайская компания Zopo, известная своими недорогими смартфонами на базе чипсетов MediaTek. Первые 50 000 TaigaPhone уже в скоро поступят в государственные структуры. Купить его сможет и любой желающий, благо цена на него обещана невысокая: от 12 до 15 тыс. рублей. "Сделано в России", 02.01.2018.
      dsk
  10. tchoni Сегодня, 10:51
    Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель – московская компания "РусБИТех".
    Точно... совсем отечественная... такая отечественная, что платформу Linux совсем не использует...
    tchoni
  11. rocket757 Сегодня, 10:59
    Шот такое мы уже слышали!!!
    Дело делать надо, а болтать попусту эт они могут.
    Опять банальное - посмотрим, пощупаем, понюхаем а потом ..... эт будет потом!
    rocket757
  12. Ураган70 Сегодня, 11:35
    Давно пора... Айфоны отобрать тоже...
    Ураган70
    1. MoJloT Сегодня, 13:11
      Будете отбирать, меня позовите)
      MoJloT
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:38
    Давно пора))
    Уже есть в интернетах, надо будет протестить на виртуальной машине)
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. groks Сегодня, 11:46
    Линукс такой же отечественный, как и Бакал с Эльбрусом. Но конечно лучше, чем винда. РусБИТех вроде продают и перепродают.
    groks
    1. Genry Сегодня, 13:14
      Цитата: groks
      Линукс такой же отечественный, как и Бакал с Эльбрусом.

      Насчёт ЭЛЬБРУСа, что там импортного? Полностью своя архитектура.
      Линукс - это только открытое ядро. Система, которая использует это ядро называется GNU.
      И у военных используется только та часть кода, которая полностью ими контролируется.
      Цитата: groks
      РусБИТех вроде продают и перепродают.

      А тут чего сказать-то хотели?
      Genry
      1. groks Сегодня, 13:26
        что там импортного
        Всё. Процессор - Тайвань, остальное - Китай. Утилизация DDR-2 от Самсунга.
        И у военных используется только та часть кода, которая полностью ими контролируется.
        Каким образом? Они купили депозитарий?
        А тут чего сказать-то хотели?
        Только то, что шарашка может принадлежать неизвестно кому. Уже.
        groks
        1. Genry Сегодня, 15:40
          Цитата: groks
          Всё. Процессор - Тайвань,

          Только в заказном "выпекании" кристаллов 28нм для Эльбрусс-8С. Эльбрусс-4С 65нм и более ранние, "выпекают" в России. Главное, что архитектура своя! Россыпь может быть любая.
          Цитата: groks
          Утилизация DDR-2 от Самсунга.

          Вы недавно из заморозки? Современные Эльбрус-8С используют DDR-3 и переходят на DDR-4 (Эльбрус-8С2)
          Genry
    2. sogdy Сегодня, 14:09
      Цитата: groks
      Линукс такой же отечественный, как и Бакал с Эльбрусом

      Пытаюсь понять суть Вашего возражения.
      Эльбрус и усечение Байкал - таки не отечественные?
      Линукс - это даже не ОС, это идея реализации. Имеет 4 основных и много малоизвестных путей развития. Состоит из ядра (собственно сама идея реализации) и произвольной оболочки, где оболочка может лишь то, что допускает ядро.
      Ядро в отечественной терминологии - директор+резидент, где директор может быть БИОСом.
      И плюс идея апгрейда оболочки из репо. Все программные продукты в таком рассмотрении являются апгрейдами оболочки. Что было сформулировано в прямом виде еще на Алгол-ГДР. На уровне системы команд ОС (по-модному - в терминале) имеем то же самое еще для М-20.
      Итак, линукс-система, составленная для эксклюзивно наших процессорных систем - чем не наша?
      sogdy
      1. groks Сегодня, 14:52
        Эльбрус и усечение Байкал - таки не отечественные?
        Нет.
        Итак, линукс-система, составленная для эксклюзивно наших процессорных систем - чем не наша?

        Поясняю суть претензий. В любой момент мы можем остаться без отечественных-тайваньских процессоров. В Лине нет уязвимостей? Да ладно. Причём некоторые выплывают через 10 лет. И данная система не является чем-то, что будет работать только на Эльбрусе и не работать на всём остальном.
        groks
  15. Beholder Сегодня, 12:57
    Вот адреса "серьезных разработчиков" - http://astra-linux.com ;http://www.astra-linux.ru
    Зайдите и увидите все сами.
    P.S. Ощущение очередного ... парадного отчета с пустым содержанием.
    Beholder
    1. sogdy Сегодня, 13:45
      Они сертифицировали продукт на гостайну. А Вы?
      sogdy
  16. Zomanus Сегодня, 13:12
    Ну если там будет нормальный интерфейс,
    то почему бы и нет.
    Ведь военные системы заточены под определенные задачи
    и сделать под них оболочку не так уж и сложно.
    Zomanus
  17. Чичиков Сегодня, 15:22
    Нормальное явление. Два года имею в запасе ОС Роса, - тоже заточена и даже сертифицирована под нужды Минобороны и госучреждений. Для того, чтобы выбрать лучшее нужно иметь из чего выбирать. Тем более, что Астра, разрабатывается одновременно в 5 или 6 центрах, - естественно, бесплатно специализированные продукты, с особыми требованиями заказчика, никто не делает. А что касается некоторых неудобств и изменения части привычного в Linux интерфейса и кода, так на то, она и специализированная ОС. Все остальные возгласы, - ля-ля-фа-фа, от незнания вопроса.
    Чичиков
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