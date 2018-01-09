15:55 09 января

Главы военных ведомств США и Японии обсудили усиление давления на Пхеньян

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори Онодэра обсудили по телефону усиление давления на КНДР с целью изменения проводимого Пхеньяном курса, передает РИА Новости.



Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение Северной Кореи. Они обсудили важность усиления давления на КНДР для изменения ее курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы,
говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт.


Министры также подчеркнули «важность международной поддержки и сотрудничества с многонациональными партнерами для кампании по оказанию давления» на Северную Корею.

Отметим, что заявление министров обороны США и Японии прозвучало на фоне начавшихся переговоров между делегациями КНДР и Южной Кореи о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. собаковод Сегодня, 10:35
    Меньше бы гадили своей демократией!
    собаковод
    1. тол100в Сегодня, 11:07
      Цитата: собаковод
      Меньше бы гадили своей демократией!

      Осталось дождаться тифозных одеял!
      тол100в
  2. jolly deckhand Сегодня, 10:36
    Да им это...Нам бы так реагировать на давление извне,как это КНДР делает давно уже...Маленькая страна,блин,а мы.............
    jolly deckhand
  3. zhekazs Сегодня, 10:37
    Поздно, Господа, ваш поезд ушел! Толстячек уже объявил на весь мир о победе КНДР над империалистом и собакой Трампом. После драки кулаками не машут!
    zhekazs
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    осудили безответственное и незаконное поведение Северной Кореи.
    Когда одни (корейцы) хоть как-то стараются притушить пожар, другие старательно подбрасывают "пенсильванский уголек" в огонек. И японцы, как политические "дамы легкого поведения" (литературное слово не проходит через модератор???), с охотой обслуживают интересы Сша, якобы заботясь о своей безопасности.
    rotmistr60
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:57
      Цитата: rotmistr60
      Когда одни (корейцы) хоть как-то стараются притушить пожар, другие старательно подбрасывают "пенсильванский уголек" в огонек.

      Дык, жим-жим у этих "других",однако. yes Если обе Кореи по отдельности в состоянии поставить мир на уши, то, объединившись,они точно с ролью "захудалого королевства" не согласятся. Интересно,всё же, будет помотреть на симбиоз чучхе и капитализма, ибо нет предела совершенству.
      Paranoid50
    2. тол100в Сегодня, 11:10
      Цитата: rotmistr60
      как политические "дамы легкого поведения"

      Слабой социальной ответственности! Модератор точно слова не скажет!
      тол100в
  5. Egorovich Сегодня, 10:47
    Самурайские и матрасные советы ЫНУ уж точно не потребуются. Пусть покорчат из себя великих и значимых мира сего.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
      Егорыч , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Пусть покорчат из себя великих и значимых мира сего.

      Пусть , Ыну на них накласть - он знает кто в КНДР хозяин . А то , что матрасам снижение напряжённости на Корейском п-ове не нужно уже неоднократно было сказано .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:08
        Здравствуй! Конечно переговоры двух Корей для матрасии точно не нужны. При благополучном исходе переговоров у полосатых не будет причины рьяно помогать южанам, а так же и японцам. Им же нужно обложить своим ПРО Китай и Россию.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
          Цитата: Egorovich
          При благополучном исходе переговоров у полосатых не будет причины рьяно помогать южанам, а так же и японцам.

          Что Трамп незамедлительно присвоит как дипломатическую победу над Ыном . А в случае неудачи (чего матрасы будут добиваться , в этом не сомневаюсь) продолжит запихондривать свои хотелки во все дыры .
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 11:22
            Сучность у них такая и исчезнет она только при их полном уничтожении(но это, может быть, только мои хотелки), как главных выродков нашего мира.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
              Цитата: Egorovich
              это, может быть, только мои хотелки

              Открою секрет - придерживаюсь того же мнения . wink И таких как мы по всему миру ой как много , особенно среди тех , кому матрасы свою дерьмократию добровольно-принудительно под крыльями бомбардировщиков несли .
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 11:36
                Только если эта "хотелка" воплотится в жизнь, то радоваться мы похоже уже не сможем, да и вряд ли кто сможет.
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
                  Похоже на то . У наглосаксов принцип "После нас - хоть потоп" . negative
                  bouncyhunter
    2. тол100в Сегодня, 11:12
      Цитата: Egorovich
      Самурайские и матрасные советы ЫНУ уж точно не потребуются.

      А сотрудники Лаврова свое дело Делают!
      тол100в
  6. Masya Masya Сегодня, 10:56
    Это на фоне того, что КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей ... ой как штатам не нравится- то!!! wassat срочно надо давление усилить....
    Masya Masya
  7. rocket757 Сегодня, 10:56
    Банально, но Ким себя\ страну защитил.
    Шо и как это оценить, история всех рассудит.
    Одно очевидно, нос янки он утёр.
    rocket757
  8. лысова Сегодня, 10:58
    " Держи меня соломинка держи" --- Японцы, а ведь это они на, Вас, атомные бомбы сбросили. При удобном случае, кинут они, Вас, как собак бросают. Дайте спокойно и мирно пройти переговорам. Вы видите , как эта гидра за извивалась, увидя что налаживается МИР.
    лысова
    1. Masya Masya Сегодня, 11:22
      Цитата: лысова
      эта гидра за извивалась, увидя что налаживается МИР.

      Мир! - не их тема... они выживают за счёт войн...
      Masya Masya
      1. лысова Сегодня, 13:43
        Пускай уж лучше по соревнуются, чем снарядами обмениваться.
        лысова
        1. Masya Masya Сегодня, 14:14
          Цитата: лысова
          Пускай

          В слоаесной перепалке полемику поддерживают wink
          Masya Masya
          1. лысова Сегодня, 14:48
            Неделю ( примерно ) назад, Япония конкретно поддержала Южную Корею за диалог с КНДР, понятно не из за Олимпиады. ЫН , у себя, поднял всех на уши - надо налаживать дружеские отношения с южанами, вплоть до одного государства ( этого конечно я не представляю ). И это всё доходит до штатов. Они тут же выходят на диалог с Японией и начинают диктовать, при каких условиях может быть мир с КНДР. Понятно, что условия не приемлемы для ЫНА. Вот что эта творит, чему удивляться. А разве плохо, если б север - юг имел хоть какие то нормальные отношения. Понятно, с там всё пронизано метостазами штатов.
            лысова
            1. Masya Masya Сегодня, 15:00
              Цитата: лысова
              Понятно, с там всё пронизано метостазами штатов

              Когда уже эти метостазы приведут к фатальному концу?
              Masya Masya
              1. лысова Сегодня, 15:15
                Они всех достали, но все их боятся, кроме России и Китая. Но брожение, хорошо видно по каждому государству, начинается. В данный момент здесь - по теме и Германия - Меркель ( какая есть, она нужна ).
                лысова
Картина дня