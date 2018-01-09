Главы военных ведомств США и Японии обсудили усиление давления на Пхеньян

Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение Северной Кореи. Они обсудили важность усиления давления на КНДР для изменения ее курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы,

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори Онодэра обсудили по телефону усиление давления на КНДР с целью изменения проводимого Пхеньяном курса, передает РИА Новости говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт.Министры также подчеркнули «важность международной поддержки и сотрудничества с многонациональными партнерами для кампании по оказанию давления» на Северную Корею.Отметим, что заявление министров обороны США и Японии прозвучало на фоне начавшихся переговоров между делегациями КНДР и Южной Кореи о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.