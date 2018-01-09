Дамаск сообщил о нанесении Израилем ударов по территории Сирии

Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов

Министерство обороны Сирии выступило с заявлением, в котором сообщает о нанесении военно-воздушными силами Израиля ракетных ударов по сирийским военным объектам.— заявили в ДамаскеТакже около 4:15 по местному времени израильские ВВС Израиля запустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Сирийские силы противовоздушной обороны их перехватили, одну ракету уничтожили, а остальные упали неподалеку от одного из военных объектов.Сирийская армия заявила, что действия Израиля нанесли материальный ущерб.В свою очередь израильская газета Haaretz, ссылающаяся на источники в сирийской оппозиции, выступила с утверждением, согласно которому мишенью являлся склад вооружений.Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней стране. При этом, по версии иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, направленные, в частности, против бойцов ливанской шиитской организации "Хезболлах", которая участвует в боевых действиях на стороне Дамаска.