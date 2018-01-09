15:55 09 января

Дамаск сообщил о нанесении Израилем ударов по территории Сирии

Министерство обороны Сирии выступило с заявлением, в котором сообщает о нанесении военно-воздушными силами Израиля ракетных ударов по сирийским военным объектам.

Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов
— заявили в Дамаске

Дамаск сообщил о нанесении Израилем ударов по территории Сирии



Также около 4:15 по местному времени израильские ВВС Израиля запустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Сирийские силы противовоздушной обороны их перехватили, одну ракету уничтожили, а остальные упали неподалеку от одного из военных объектов.

Сирийская армия заявила, что действия Израиля нанесли материальный ущерб.

В свою очередь израильская газета Haaretz, ссылающаяся на источники в сирийской оппозиции, выступила с утверждением, согласно которому мишенью являлся склад вооружений.

Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней стране. При этом, по версии иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, направленные, в частности, против бойцов ливанской шиитской организации "Хезболлах", которая участвует в боевых действиях на стороне Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. jolly deckhand Сегодня, 11:07
    И что?Вот же новость дня...
    jolly deckhand
    1. xetai9977 Сегодня, 11:13
      Статья сейчас побьет рекорд по числу комментов, как любая статья про Израиль и евреев. Некоторых хлебом не корми, а дай высказаться против евреев.
      xetai9977
      1. jolly deckhand Сегодня, 11:15
        Согласен.Хлебом не корми их тут.Нет бы о своей стране,так они лучше про заговор сионистов,матрасов асов...Тьфу... hi
        jolly deckhand
      2. тол100в Сегодня, 11:18
        А почему против евреев? ИХ что Сирия трогает? Или хитросделанные под шумок , нажиться захотели?!
        тол100в
      3. q75agent Сегодня, 11:50
        6 евреев на звездочку нажали lol
        q75agent
      4. ЮБОРГ Сегодня, 12:07
        Ща евреи сайта подтянутся и заявят, а кому какое дело, это наша территория!
        ЮБОРГ
        1. Valter1364 Сегодня, 12:20
          Им и подтягиваться не надо. smile
          Все СМИ евреями созданы и под их контролем находятся. hi
          Valter1364
      5. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:08
        .."Статья сейчас побьет рекорд по числу комментов, как любая статья про Израиль и евреев. Некоторых хлебом не корми, а дай высказаться против евреев""..

        Без яда,никак?? Давайте поаплодируем тому,что где-то падают бомбы и прибавился очередной десяток могил((
        Какая разница, кто сбросил эти бомбы: еврей,Сауд или амер?
        Сибирский цирюльник
        1. PValery53 Сегодня, 14:47
          Одно дело, если от бомб пострадали бестолковые мусульмане, а другое - не в меру умные израэльтяне. Почувствуйте разницу.
          PValery53
      6. GonKong Сегодня, 13:12
        Цитата: xetai9977
        Статья сейчас побьет рекорд по числу комментов, как любая статья про Израиль и евреев. Некоторых хлебом не корми, а дай высказаться против евреев.

        Задор не тот, настоящих буйных мало ...
        GonKong
      7. БАРХАН Сегодня, 13:25
        Цитата: xetai9977
        Статья сейчас побьет рекорд по числу комментов, как любая статья про Израиль и евреев. Некоторых хлебом не корми, а дай высказаться против евреев.

        Могу Вам задать один лишь вопрос.А с чего бы это так получается?Почему вдруг такая "необоснованная" нелюбовь к ним ?Статья вообще то об очередном нападении на независимое государство.
        И ,если государство Израиль позиционирует себя ,как государство евреев,то и все деяния данного государства влекут за собой пристальное внимание именно к евреям.
        Вот ,если б в правительствах практически всех значимых стран мира были бы зулусы,тогда упрекали бы зулусов.А так,пока,что евреи в повестке дня.
        БАРХАН
    2. dorz Сегодня, 11:13
      Цитата: jolly deckhand
      И что?Вот же новость дня...

      Национальная израильская игра - пулять ракетами по арабам. smile
      dorz
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:30
        причем с левой территории
        Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. мерцание Сегодня, 11:15
    Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии

    Весь мир стращают ИГИЛом, а для Израиля это просто сторона конфликта. winked
    Что Асад, что ИГИЛ - ни какой разницы. Но вот почему то иногда таки осуществляет обстрелы, по странному стечению обстоятельств попадают именно в Асада. Прицелы видимо кривые. request
    мерцание
    1. Tiras Сегодня, 11:27
      Цитата: мерцание
      Весь мир стращают ИГИЛом, а для Израиля это просто сторона конфликта.


      Израилю не легче от того, что место суннитских террористов займут шиитские. Должны уничтожать тех и тех.

      Цитата: мерцание
      Но вот почему то иногда таки осуществляет обстрелы, по странному стечению обстоятельств попадают именно в Асада. Прицелы видимо кривые.


      Прицелы правильные - игил достаточно редко лезут со стороны Сирии на Израиль и поэтому и получают достаточно редко. У игил судя по всему и так проблем в Сирии хватает и со стороны Асада и со стороны оппозиции. А вот Асад должен Ирану и террористам Хизбалла за помощь и поэтому, особенно сейчас после так называемой победой над ИГИЛ, Асад начинает платить Ирану долг намного более быстрыми темпами чем ранее. И до этого Израиль ударял по караванам оружия Хизбалла, по местам, где Асад хранил оружие для них итд.
      К тому же Асад воюя около границы допускал обстрел Израиля. За что тоже платил цену.
      Tiras
      1. мерцание Сегодня, 12:34
        И до этого Израиль ударял по караванам оружия Хизбалла, по местам, где Асад хранил оружие для них итд.
        К тому же Асад воюя около границы допускал обстрел Израиля. За что тоже платил цену.

        Именно так это объясняют и премьер Израиля, руководство ЦАХАЛ, израильские политологи и граждане, включая здесь форумчан.
        Ну что сказать, типичный пример методички, как следует говорить. fellow
        Проблема в том, что в это уже никто не верит. Мир меняется. Многие факты годичной давности уже воспринимаются совершенно иначе, уже детям в школах становится ясно кто за кого топит - а у вас все таже методичка: типа, я не я и лошадь не моя. request
        мерцание
        1. Tiras Сегодня, 14:08
          Цитата: мерцание
          Именно так это объясняют и премьер Израиля, руководство ЦАХАЛ, израильские политологи и граждане, включая здесь форумчан.


          И как есть на самом деле.


          Цитата: мерцание
          Ну что сказать, типичный пример методички, как следует говорить.


          У вас в этом вопросе опыт? Или вы сами по методичке?

          Цитата: мерцание
          Проблема в том, что в это уже никто не верит.


          Это вы так думаете. Правда пробивается потихоньку.

          Цитата: мерцание
          Многие факты годичной давности уже воспринимаются совершенно иначе, уже детям в школах становится ясно кто за кого топит - а у вас все таже методичка: типа, я не я и лошадь не моя.


          Судя по всему вас обучали по какой-то методичке wassat
          Tiras
          1. мерцание Сегодня, 14:18
            Ну вот, без методички получается попугайничество.
            Похоже на разрыв шаблона.
            мерцание
      2. rpek32 Сегодня, 15:51
        Цитата: Tiras
        Прицелы правильные - игил достаточно редко лезут со стороны Сирии на Израиль и поэтому и получают достаточно редко.

        а асада хлебом не корми дай только вторгнуться, так чтоли?

        совсем уж бред не надо писать
        rpek32
    2. Арон Заави Сегодня, 12:09
      Цитата: мерцание

      Что Асад, что ИГИЛ - ни какой разницы. Но вот почему то иногда таки осуществляет обстрелы, по странному стечению обстоятельств попадают именно в Асада. Прицелы видимо кривые. request

      Как же мы будем ИГИЛ обстреливать если вы его уже уничтожили? Вы таки просто не оставили нам выбора. request
      Арон Заави
      1. мерцание Сегодня, 12:23
        Ну да, а вам просто пострелять хочется feel
        мерцание
      2. revnagan Сегодня, 13:21
        Поэтому Израиль решил обстрелять Сирию...за неимением ИГИЛа good
        revnagan
        1. Tiras Сегодня, 14:09
          Цитата: revnagan
          Поэтому Израиль решил обстрелять Сирию...за неимением ИГИЛа


          Шиитские террористы в Сирии после уничтожения (якобы) игил никуда не делись
          Tiras
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    Наша (сирийская) ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов
    Хорошо было бы если правда. Бедную Сирию долбят со всех сторон и террористы, и американцы, и евреи, которые успевают еще и пакостить Ирану.
    rotmistr60
    1. Tiras Сегодня, 11:20
      Цитата: rotmistr60
      евреи, которые успевают еще и пакостить Ирану.


      Иран переводит террористам Хизбаллы под миллиард долларов и помогает им оружием для борьбы с Израилем.
      Чего удивляться, что Израиль ударяет по Хизбалле, которой Иран помогает окопаться в Сирии request
      Tiras
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:28
        Израиль ударяет по Хизбалле
        Если бы только по этой организации. Сколько примеров ударов по позициям сирийских войск. Желание свергнуть Асада так и прет из Израиля.
        Иран переводит террористам Хизбаллы под миллиард долларов и помогает им оружием
        А как по поводу израильского оружия у террористов?
        rotmistr60
        1. Tiras Сегодня, 11:43
          Цитата: rotmistr60
          Если бы только по этой организации. Сколько примеров ударов по позициям сирийских войск.


          Да, в ответ на обстрелы израильской территории, по складам, которые армия Асада помогает Хизбалле хранить, использовать как перевалочные пункты итд. Даже если часть ударов не совершал Асад, он часто переводил свою борьбу с оппозицией на границы, что приводило к обстрелам Израиля.



          Цитата: rotmistr60
          А как по поводу израильского оружия у террористов?


          А что как? Ни одного доказательства этому нет. Только пустые слова сирийской ОБС.
          Tiras
          1. алегро Сегодня, 12:11
            не надо защищать евреев,это еще те бестии,а по поводу складов оружия Асада для хизболлы где доказательства,евреи тоже суют нос куда надо и не надо
            алегро
            1. А. Привалов Сегодня, 15:37
              Цитата: алегро
              не надо защищать евреев,это еще те бестии,а по поводу складов оружия Асада для хизболлы где доказательства,евреи тоже суют нос куда надо и не надо

              Если бы хоть 1 (один!) раз за все годы, Асад зазвал журналюг и тыкал бы пальцем в разбомбленный гадами-израильтянами склад игрушек, ночных горшков или домашней утвари, ему бы все тут-же поверили, а так, знает кошка, чьё мясо съела. Вот и плачется Владимиру Владимировичу в жилетку. А тот ему правильно говорит, мол ты, Башарушка, не подставляйся. Ко мне Биби не раз приезжал и такие аргументы приводил, что и возразить нечего: ты ведь сам террористическую шелупонь обхаживаешь. Я, конечно, за тебя, но и ты меня понимать должен. Вон, Лавруша тебя и так и эдак выгораживает, опять же, в ООН ветто одно за другим накладываем, но отрицать очевидное мне не резон. Люди вокруг смеяться станут, народ не поймёт. Вот так-то...
              А. Привалов
        2. Арон Заави Сегодня, 12:10
          Цитата: rotmistr60
          А как по поводу израильского оружия у террористов?

          А что уже нашли? belay
          Арон Заави
          1. GonKong Сегодня, 12:46
            Цитата: Арон Заави
            А что уже нашли?
            А что, кто то искал?
            GonKong
            1. karish Сегодня, 12:48
              Цитата: GonKong
              Цитата: Арон Заави
              А что уже нашли?
              А что, кто то искал?

              тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате -- особенно если её там нет laughing
              karish
              1. GonKong Сегодня, 12:51
                Цитата: karish
                тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате -- особенно если её там нет
                А под фонарём?
                GonKong
                1. karish Сегодня, 12:59
                  Цитата: GonKong
                  Цитата: karish
                  тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате -- особенно если её там нет
                  А под фонарём?


                  а поможет ?
                  karish
                  1. GonKong Сегодня, 13:04
                    Цитата: karish
                    а поможет ?
                    Дык, сам то, офтальмолог, кому как не ему?
                    GonKong
        3. А. Привалов Сегодня, 14:03
          Цитата: rotmistr60
          Израиль ударяет по Хизбалле
          Если бы только по этой организации. Сколько примеров ударов по позициям сирийских войск. Желание свергнуть Асада так и прет из Израиля.
          Иран переводит террористам Хизбаллы под миллиард долларов и помогает им оружием
          А как по поводу израильского оружия у террористов?

          А в самом деле, как? Кроме, конечно, бездоказательных воплей арабской прессы, фоточек пары-тройки ржавых цинков с надписями на иврите, или пустого трёпа вроде -- "Всем известно, что Израиль поставляет оружие террористам." hi
          А. Привалов
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:31
      да при таких выходках сбивать надо ,а не попадать.
      Ратник с пулеметом
  5. mihey Сегодня, 11:18
    А что за самолетик отрихтовали? И чем? Ну очень интересно what
    mihey
    1. Арон Заави Сегодня, 12:11
      Цитата: mihey
      А что за самолетик отрихтовали? И чем? Ну очень интересно what

      Как это чем? Хотелками. wink
      Арон Заави
      1. mihey Сегодня, 12:17
        Да ладно Вам, Арон. Ну поделитесь информацией, не жадничайте feel
        mihey
  6. q75agent Сегодня, 11:20
    хотелось бы все же увидеть такие кадры и от Сирийцев Хуситы вот молодцы и сбивают и показывают good
    q75agent
    1. q75agent Сегодня, 11:26
      откроет не откроет request
      q75agent
      1. donavi49 Сегодня, 12:12
        Там еще снимали все на FLIR - который скрутили с упавшего (по техническим причинам конечно же) коалиционного вертолета.
        donavi49
    2. Shahno Сегодня, 11:54
      А у нас малозаметные, поэтому их трудно заснять на фото-видео.
      Shahno
    3. karish Сегодня, 12:49
      Цитата: q75agent
      хотелось бы все же увидеть такие кадры и от Сирийцев Хуситы вот молодцы и сбивают и показывают good

      а обломки они то же показали? Или они аннигилировались как амеровские топоры?
      karish
  7. karish Сегодня, 11:24
    и так в стопятидесятитысячьный раз статья соберут минимум 400 комментарии.
    ну начинайте
    karish
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
      ну начинайте
      Спасибо, что разрешили, а то как-то боязно было, вдруг обидитесь.
      rotmistr60
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:45
      Цитата: karish
      и так в стопятидесятитысячьный раз статья соберут минимум 400 комментарии.
      ну начинайте

      Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть tongue
      ДЕДПИХТО
      1. karish Сегодня, 11:48
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Цитата: karish
        и так в стопятидесятитысячьный раз статья соберут минимум 400 комментарии.
        ну начинайте

        Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть tongue

        пытаешься передать подарок lol
        karish
        1. karish Сегодня, 12:04
          Цитата: karish
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Цитата: karish
          и так в стопятидесятитысячьный раз статья соберут минимум 400 комментарии.
          ну начинайте

          Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть tongue

          пытаешься передать подарок lol

          телефон блин исправляет - ни передать, имелось ввиду -- передарить tongue
          karish
      2. GonKong Сегодня, 12:49
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть
        А почему не медный?
        GonKong
        1. karish Сегодня, 12:51
          Цитата: GonKong
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть
          А почему не медный?

          от бедности , на медный у него денег не хватило
          karish
          1. GonKong Сегодня, 13:09
            Цитата: karish
            от бедности , на медный у него денег не хватило
            Нее, медный это полный ..., тут пустой
            GonKong
            1. karish Сегодня, 13:16
              Цитата: GonKong
              Цитата: karish
              от бедности , на медный у него денег не хватило
              Нее, медный это полный ..., тут пустой

              стук в дверь - мужик открывает в дверях стоит жирный пушистый песец -
              - мужик спрашивает -- а почему ты такой жирный ?
              - песец отвечает
              - я не жирный , я понял
              karish
              1. GonKong Сегодня, 13:32
                Настроение, распесец весеннее, Эх хорошо в стране еврейской жить ...
                GonKong
              2. karish Сегодня, 13:38
                Телефон хренов -- не понял , а ПОЛНЫЙ
                karish
                1. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:43
                  Цитата: karish
                  Телефон хренов -- не понял , а ПОЛНЫЙ

                  Походу ты телефон по дешевке в Эстонии купил..с местной операционной системой ,,торррмозааа,,laughing tongue
                  ДЕДПИХТО
                2. GonKong Сегодня, 13:47
                  Цитата: karish
                  Телефон хренов -- не понял , а ПОЛНЫЙ
                  А и мы не полные ..., тьфу не поняли ..
                  GonKong
        2. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:33
          Цитата: GonKong
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Дарю БЕСПЛАТНО... срам прикрыть
          А почему не медный?

          Медный еврею нельзя дарить-сразу в цветмет побежит продавать...а цинковый тазик-на долгую память останется laughing
          ДЕДПИХТО
          1. GonKong Сегодня, 13:50
            Цитата: ДЕДПИХТО
            Медный еврею нельзя дарить-сразу в цветмет побежит продавать...
            А почему сразу продавать? плохо вы евреев знаете, в аренду отдадут, в качестве учебного пособия по полному .., ну и самим легче, ежели чего, вот он рядом, за дверями.
            GonKong
    3. Starik72 Сегодня, 11:52
      karish. Не евреи являются террористами,а Израильское сионистское правительство является ТЕРРОРИСТОМ . А ВЫ ЕВРЕИ, в место того что бы привести ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО в нормальное добрососедское,всячески ЕГО поддерживаете во всех террористических поступках,и защищаете.
      Starik72
      1. karish Сегодня, 12:02
        Цитата: Starik72
        karish. Не евреи являются террористами,а Израильское сионистское правительство является ТЕРРОРИСТОМ . А ВЫ ЕВРЕИ, в место того что бы привести ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО в нормальное добрососедское,всячески ЕГО поддерживаете во всех террористических поступках,и защищаете.

        аж всплакнул.
        karish
    4. igor67 Сегодня, 12:11
      Цитата: karish
      и так в стопятидесятитысячьный раз статья соберут минимум 400 комментарии.
      ну начинайте

      А что начинать?В статье было написано 04..!5, у меня на часах было 04..17,ч,на 13 минут меньше спал. angry
      igor67
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:30
    Что-то евреи совсем обалдели от счастья...
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Egorovich Сегодня, 11:31
    Хитрожопым евреям не сидится никогда ровно, везде свои грязные руки суют. Все у них виноваты кругом, только они, "избранные", непогрешимы.
    Egorovich
    1. Tiras Сегодня, 12:08
      Да на самом деле все проще.
      Пока Асад не начал плотно сотрудничать с Ираном и его сателлитом Хизбаллой в борьбе против Израиля - граница была относительно тихая.
      Как только Иран и Сирия начали намного сильнее работать вместе, как только Иран начал помогать Асаду в войне против терристов и оопозиции, Асад прогнулся окончательно и Сирия стала, помимо всего, плацдармом для Ирана и его террористов в борьбе с Израилем и местом производства оружия для террористов.

      Поэтому стоит Ирану отказаться от желания нагадить Израилю - Асад для Израиля станет вполне приемлемым соседом. Хоть и в состоянии войны, но с относительной тишиной на границе.

      Я напомню, что Хизбалла - ливанская организация, а не сирийская. Согласно решению ООН - Израиль и Ливан полностью решили вопросы территории.

      А Иран позволяет осесть хизбалле около границ Израиля в Сирии и организовывает производство и поставки оружия - для использования как внутри Сирии, так и для перевозки в Ливан
      Tiras
    2. алегро Сегодня, 12:14
      это точно,суют свой нос везде,а потому что штаты задницу их прикрывают
      алегро
  10. Ураган70 Сегодня, 11:31
    Цитата: xetai9977
    Статья сейчас побьет рекорд по числу комментов, как любая статья про Израиль и евреев. Некоторых хлебом не корми, а дай высказаться против евреев.

    Так уж исторически сложилось! И не только у нас! А вы - сочувствующий? Мне вас жаль,переживаете...
    Ураган70
  11. Ураган70 Сегодня, 11:33
    Цитата: jolly deckhand
    Согласен.Хлебом не корми их тут.Нет бы о своей стране,так они лучше про заговор сионистов,матрасов асов...Тьфу... hi

    Не плюй в колодец, оторвут колоколец!!!
    Ураган70
  12. Дормидонт Сегодня, 11:34
    Неужто неожиданно?
    Дормидонт
  13. Саша Крымский Сегодня, 11:51
    //Сирийская армия заявила, что действия Израиля нанесли материальный ущерб.//
    С этого места поподробнее пожалуста!
    Саша Крымский
    1. q75agent Сегодня, 11:54
      ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и своей причастности к нему.
      Дамаск. Архивное фото
      © Фото : SANA
      Дамаск обвинил Израиль в ракетном ударе по военным объектам в Сирии
      Ранее сирийская армия объявила, что минувшей ночью силы ПВО перехватили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля по военным объектам на территории страны, и обстреляли самолет, который участвовал в налете.
      "Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.


      РИА Новости https://ria.ru/syria/20180109/1512280255.html видать больно прилетело wink
      q75agent
  14. Саша Крымский Сегодня, 12:02
    Цитата: q75agent
    ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и своей причастности к нему.
    Дамаск. Архивное фото
    © Фото : SANA
    Дамаск обвинил Израиль в ракетном ударе по военным объектам в Сирии
    Ранее сирийская армия объявила, что минувшей ночью силы ПВО перехватили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля по военным объектам на территории страны, и обстреляли самолет, который участвовал в налете.
    "Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.


    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180109/1512280255.html видать больно прилетело wink

    Мой вам совет - " в будующем , всё что пишут о своих успехах арабы - делите на 60 и ещё вычитайте 100. " получите нечто похожее на правду.
    Саша Крымский
    1. q75agent Сегодня, 12:07
      зелены вы ешшо Саша - советы раздавать wink
      q75agent
  15. мерцание Сегодня, 12:12
    Хотелось бы, меньше стрельбы ... меньше провокаций. recourse
    мерцание
  16. Саша Крымский Сегодня, 12:15
    Цитата: q75agent
    зелены вы ешшо Саша - советы раздавать wink


    Учится никогда не позно - и ни кому не рано!

    Что то мне подсказывает- если бы был сбит самолёт цахаля , четверть Дамаска к 9:00 ,сегодня , лежала бы в руинах.
    Саша Крымский
    1. Tiras Сегодня, 12:18
      Кстати да. Если бы сбили самолёт, то 100% прилетел бы удар как минимум по ПВО Сирии и по куче других целей, чтобы Асад урок выучил.
      Tiras
    2. Lock36 Сегодня, 13:44
      Цитата: Саша Крымский
      Что то мне подсказывает

      Давайте я Вам помогу - это Ваша безграмотность и отсутствие памяти. Как там F35 поживает? Ужо списали? И что с Дамаском? laughing
      Lock36
      1. Tiras Сегодня, 14:03
        Цитата: Lock36
        Давайте я Вам помогу - это Ваша безграмотность и отсутствие памяти


        Скорее ваша.

        Цитата: Lock36
        Как там F35 поживает? Ужо списали? И что с Дамаском?


        F35 не получил сильных повреждений и уже, судя по сообщению армии Израиля должен был вернутся к работе.

        А что с Дамаском? Сирийцы наверняка снова соврали, поэтому Дамаск на месте.
        Tiras
        1. Lock36 Сегодня, 14:23
          Цитата: Tiras
          Скорее ваша.

          А шо такое? Ви таки один в двух лицах? Али припекает?
          Цитата: Tiras
          F35 не получил сильных повреждений

          Таки соврамши? Сейчас или тогда? Так были повреждения "от птицы" или нет?
          Цитата: Tiras
          и уже, судя по сообщению армии Израиля должен был вернутся к работе.

          Очень содержательно - еще частицы "бы", фраза "возможно" и "скорее всего".
          Lock36
          1. Tiras Сегодня, 15:06
            Цитата: Lock36
            Таки соврамши? Сейчас или тогда? Так были повреждения "от птицы" или нет?


            Причём тут соврамши? Что за бред.
            Было повреждение от птицы.

            Самолёт никто не списывал. Как заявил официальный источник ЦАХАЛ - самолёт будет отремонтирован и вернётся к полётам ближайшие дни. Учитывая время, когда это было заявлено - самолёт давно уже в строю.

            Армия Израиля не информ бюро. Если сравнивать заявления российской армии и израильской - израильская армия намного более открытая. Российская армия спокойно могла скрыть инцидент,если бы он был с новейшим российским самолётом, а израильская этого не делает.
            Tiras
  17. Fanat85 Сегодня, 12:27
    Цитата: Tiras
    Кстати да. Если бы сбили самолёт, то 100% прилетел бы удар как минимум по ПВО Сирии и по куче других целей, чтобы Асад урок выучил.

    как бы потом снова птица не врезалась в F-35 lol до каркаете!
    Fanat85
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Tiras Сегодня, 15:10
      Цитата: Fanat85
      как бы потом снова птица не врезалась в F-35 до каркаете!


      Сколько фантазий не на счёт этой птицы выдумали.
      Лучше бы в Израиле ничего не сообщали и было бы как в российской армии - пока слухи и фото не попадут в интернет - молчат. Как было недавно с обстрелом в новый год и прочими.

      Ну повредила птица, армия сообщила, что в ближайшие дни самолёт вернётся к полётам.
      Tiras
  18. профессор Сегодня, 12:34
    Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов

    1. Если авиация "вражеская" то какие собственно претензии?
    2. А подбитый самолет как всегда "дотянул до моря где катапультировавшегося летчика подобрали катера израильского ВМФ?
    профессор
    1. anjey Сегодня, 14:05
      нельзя жить и находится всегда в состоянии войны (в головах).когда нибудь прилетит и ваша пуля,может даже и виртуальная и убьет вас ....
      anjey
  19. alta Сегодня, 12:50
    израильская газета Haaretz, ссылающаяся на источники в сирийской оппозиции, выступила с утверждением, согласно которому мишенью являлся склад вооружений.[/i[i]

    Израиль многократно объявлял, что не допутит на территории Сирии иранскую военную базу с обслуживанием террористами Хисболы, напрравленную против Израиля.
    Поэтому Израиль периодически разрушает иранские строения и их склады, кстати иранские базы не нужны на территории Сирии не только Израилю, но и России ...Иран хочет начать войну против Израиля с территории Сирии, Израиль этого недопустит : если Иран хочет воеваить -, только на территории Ирана.
    alta
    1. Саша Крымский Сегодня, 13:08
      если Иран хочет воевать -, только на территории Ирана.
      good - крылатое вырожение!
      Саша Крымский
  20. q75agent Сегодня, 13:04
    Цитата: karish
    а обломки они то же показали? Или они аннигилировались как амеровские топоры?

    а вы слепой ? все есть глаза пониже то опустите на видео ниже negative
    q75agent
  21. q75agent Сегодня, 13:08
    Цитата: Саша Крымский
    Учится никогда не позно - и ни кому не рано!
    Что то мне подсказывает- если бы был сбит самолёт цахаля , четверть Дамаска к 9:00 ,сегодня , лежала бы в руинах.

    а мне подсказывает , что после "четверти Дамаска " и четверть Ирусалима тоже бы дымилась bully
    q75agent
    1. Tiras Сегодня, 14:04
      Цитата: q75agent
      четверть Ирусалима тоже бы дымилась


      К вашему сожалению нет wassat
      Tiras
      1. Комментарий был удален.
  22. Саша Крымский Сегодня, 13:14
    Несколько минут назад ,власти Сирии выступили с очередным предупреждением в адрес Израиля - " что,если ещё один раз - то всё!"
    Саша Крымский
    1. Krasnodar Сегодня, 13:35
      Цитата: Саша Крымский
      Несколько минут назад ,власти Сирии выступили с очередным предупреждением в адрес Израиля - " что,если ещё один раз - то всё!"

      На моей памяти это пятый раз.
      Krasnodar
  23. Саша Крымский Сегодня, 13:26
    Цитата: q75agent
    Цитата: Саша Крымский
    Учится никогда не позно - и ни кому не рано!
    Что то мне подсказывает- если бы был сбит самолёт цахаля , четверть Дамаска к 9:00 ,сегодня , лежала бы в руинах.

    а мне подсказывает , что после "четверти Дамаска " и четверть Ирусалима тоже бы дымилась bully

    Не исключено ! Восточный Иерусалим, тоже может попасть под раздачу.
    Но мне начинает нравиться аналитический ход ваших мыслей. hi
    Саша Крымский
  24. q75agent Сегодня, 13:28
    Цитата: Саша Крымский
    Несколько минут назад ,власти Сирии выступили с очередным предупреждением в адрес Израиля - " что,если ещё один раз - то всё!"

    народ просто видать терпеливый wink
    q75agent
    1. Саша Крымский Сегодня, 13:36
      народ просто видать терпеливый

      Саша Крымский
    2. karish Сегодня, 13:42
      Цитата: q75agent
      Цитата: Саша Крымский
      Несколько минут назад ,власти Сирии выступили с очередным предупреждением в адрес Израиля - " что,если ещё один раз - то всё!"

      народ просто видать терпеливый wink
      karish
  25. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:33
    И вообще евреи из израиля,
    косноязычные(%%%%).
    ЗАБУДЬТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК
    НАВСЕГДА!!!
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Krasnodar Сегодня, 13:42
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      И вообще евреи из израиля,
      косноязычные(%%%%).
      ЗАБУДЬТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК
      НАВСЕГДА!!!

      Та Вы шо..
      Лу хайти куши закен вэ мискэн
      Аз лело ацланут вэ бли пахад
      Русит хаити ломэд
      Только за то, что на нем разговаривал Ленин
      Krasnodar
  26. Саша Крымский Сегодня, 13:45
    Цитата: Крановщик Нахамкинсон
    Ты хоть бы без ошибок писал.
    крымчанка-крымский.
    Ишь ты, очередная дочь крымского офицера вылезла.

    Сделаю выводы! Возму частные уроки .
    Хстатэ! скохо нынче в Хахасии стоэт училька на час?
    Саша Крымский
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
  27. q75agent Сегодня, 13:47
    Цитата: karish
    а обломки они то же показали? Или они аннигилировались как амеровские топоры?

    так легче wink
    q75agent
  28. anjey Сегодня, 14:00
    Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта
    нам остается только верить "самой правдивой и миролюбивой стране мира" laughing
    anjey
  29. Саша Крымский Сегодня, 14:07
    Цитата: Крановщик Нахамкинсон
    А вот за"Хахасию",
    тебе жители Хакасии,не важно кто
    хакас или русский.
    Свернут тебе твой длинный шнобель.
    А " учильки" на час,в Хакасии
    только еврейки.

    Ну вот! И, Взял уроки русского. Пытался подтянуться к светлому , а тебя опять матом.
    Эх! правы были Лермонтов и Есенин.
    А вам ,крановщик,уже пора на кран! И чем стройнее и длинее, тем больше бабла срубите сегодня.
    Саша Крымский
    1. Комментарий был удален.
  30. Саша Крымский Сегодня, 14:29
    Цитата: Lock36
    Цитата: Саша Крымский
    Что то мне подсказывает

    Давайте я Вам помогу - это Ваша безграмотность и отсутствие памяти. Как там F35 поживает? Ужо списали? И что с Дамаском? laughing

    Наши самолёты все на базах - слава Б-гу!
    А как у вас дела?
    Саша Крымский
  31. Комментарий был удален.
  32. Комментарий был удален.
  33. q75agent Сегодня, 15:00
    Цитата: Саша Крымский
    Он нам вместе с тобой, можете только ноги помыть - и то если разрешим.

    все нос курчавый - утомил уже
    q75agent
  34. q75agent Сегодня, 15:14
    Цитата: Саша Крымский
    А вам ,крановщик,уже пора на кран! И чем стройнее и длинее, тем больше бабла срубите сегодня

    как бы плитой с крана длинный нос не придавило wink
    q75agent
  35. Саша Крымский Сегодня, 15:16
    Цитата: q75agent
    Цитата: Саша Крымский
    Он нам вместе с тобой, можете только ноги помыть - и то если разрешим.

    все нос курчавый - утомил уже

    Ты со мной ещё на татами не боролся! Жаль .! И уже ручки поднял.? laughing тренеруйся.
    Саша Крымский
  36. q75agent Сегодня, 15:47
    Цитата: Саша Крымский
    Ты со мной ещё на татами не боролся! Жаль .! И уже ручки поднял.? тренеруйся

    это у тебя вся жизнь в борьбе , вот и борись за выживание , а я просто бью в длинный шнобель wink laughing
    q75agent
  37. Комментарий был удален.
  38. Fanat85 Сегодня, 15:51
    Цитата: Tiras
    Цитата: Fanat85
    как бы потом снова птица не врезалась в F-35 до каркаете!


    Сколько фантазий не на счёт этой птицы выдумали.
    Лучше бы в Израиле ничего не сообщали и было бы как в российской армии - пока слухи и фото не попадут в интернет - молчат. Как было недавно с обстрелом в новый год и прочими.

    Ну повредила птица, армия сообщила, что в ближайшие дни самолёт вернётся к полётам.


    Как же бесятся евреи от упоминания об птице lol не ну а птица молодец знает кого сбивать! bully
    Fanat85
  39. Саша Крымский Сегодня, 15:55
    Цитата: q75agent
    Цитата: Саша Крымский
    Ты со мной ещё на татами не боролся! Жаль .! И уже ручки поднял.? тренеруйся

    это у тебя вся жизнь в борьбе , вот и борись за выживание , а я просто бью в длинный шнобель wink laughing

    Сюдя мо комментам- каждый день , и головой о стену.
    Саша Крымский
Картина дня